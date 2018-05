Iñigo Martínez: "Cada uno es consciente de lo que salga por la boca"

Voz 1991 00:00 buenas noches bueno lo necesitaba ya este este equipo esta victoria

Voz 1 00:04 se nada es dábamos una determinada con buenas acciones sabiendo que hemos hecho gran trabajo un gran esfuerzo y la verdad que lo necesitábamos tanto nosotros como la afición

Voz 1991 00:16 pasas que estaba el ambiente raro no porque la gente ya sabe que no jugáis nada en este final de temporada está la gente como un poco no sé si decepcionada

Voz 1 00:25 no es obviamente es normal que la gente esté descontenta digamos no el año no ha sido nada bueno no nos jugamos nada y al final pues bueno no sacamos resultados se en casa hay y obviamente Bush es entendible no que ese enfado de la afición de todas formas se ha visto no son aplaudidos en estos momentos al campo de verdad que los jugadores nos quedamos con eso que que a día de hoy a estas alturas que que estén con nosotros la verdad que que os agradezco

Voz 1991 00:52 oye desde que llegaste jugado tres centrales alguna vez

Voz 1 00:56 sí bueno nos tocó jugaré contra el Girona allí no se dieron las cosas pero en mi primer partido de hecho no salieron las cosas bien eh mister pues bueno confiaba en en tres defensas atrás y de hecho pues bueno dijo que necesitábamos un cambio así que bueno así ha sido no ha salido la verdad es que bastante bastante bien el partido digamos muy yo creo que la clave está bueno que todo y todos hemos estado unidos se iguala todos hemos querido sacar el partido adelante

Voz 1991 01:24 no ha sido un partido muy bueno ojalá hubiese sido la mayoría así desde luego el Athletic habría estado mucho más arriba durante la la temporada oye durante esta semana tuvo mucha repercusión las palabras de el Cuco Ziganda diciendo que es una temporada imposible arreglar y que sólo salvaba Kepa Córdoba y Núñez eso cómo lo había interpretado

Voz 1 01:43 bueno yo creo que al final el cada uno es consciente de lo que dice de lo que suelta por la boca Hay digo bueno lo que hay que hacer es respetar cada uno piensa distinto oí lo que hay que hacer es respetar aunque bueno pues juega que algunos comparten y otros no

Voz 1991 02:04 no yo te pregunto a ha molestado

Voz 1 02:06 no no para nada para nada yo creo que he hecho yo creo que el el el año por por gana así por comportamiento yo creo que de todos ha sido bueno desde que estoy yo por lo menos que bueno son son ya pues pensamientos de cada uno que que al final pues

Voz 1991 02:27 era uno estarán de acuerdo tres a cabo pero aprovechó para preguntarte porque la semana pasada fundía especial para ti hizo muy raro eso de jugar con una camiseta rojiblanca en Anoeta

Voz 1 02:37 se me hizo raro pues les estar allí la situación que viví al final pues no es plato de pum gusto está claro que desde que salí de allí pues sabía lo que me voy a encontrar de vuelta respeto completamente pues el enfado de de la afección de la Real como nuevo ahí ya está lo que lo que turno hacer pus era esto centro lo mío que muy bueno con la personalidad que tengo yo creo que eso me ayuda más sí así es tú no fue un partido nada bueno del equipo eh nos duele la derrota pero pero nada más ha visto un equipo unido con ganas de terminar deportes la temporada es lo que vamos a vamos a hacer

Voz 1991 03:17 sí pero Íñigo yo entiendo eh yo lo dije en su día a la semana pasada yo puedo entender que alguien imprima billetes con tu cara venga muy gracioso nos reímos todo se deja muy muy bien lo que se te llamen pesetero no sé qué pero Íñigo muérete hay un límite que no se puede repasar sobrepasar

Voz 1 03:33 por supuesto por supuesto que al final no no soy partidario de ese tipo de comentarios y por supuesto que asumo las pitadas y los abucheos como no soy consciente y sabía lo que iba a pasar pero además más yo creo que que es obra en el mundo de fútbol no sólo en el fútbol sino que quiere dar otro deporte sí bueno pena no pena que la gente te reciba así pero pero bueno eso es lo que hay yo creo que poco se puede hacer compras