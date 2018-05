Pol Espargaró: "De momento no salen los resultados, pero saldrán"

Voz 1991 00:00 motociclismo Gran Premio de España es un gran premio muy especial con la presencia de Ángel Nieto en todo momento por todas partes como debe ser de hecho ya sabéis que el circuito desde el pasado viernes tiene el nuevo nombre de circuito Ángel Nieto han disputado como digo los entrenamientos libres hoy la calificación Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1 00:20 bueno eso lo hago desde el circuito de Jerez Ángel Nieto es sin duda que tiene el nombre más el Mundial de Motociclismo

Voz 1991 00:28 tal ha ido la jornada de calificación hubiera solamente

Voz 1 00:31 la española la de Jorge Martí de Moto3 que ha sido más rápido que estén en Moto2 el testigo

Voz 1104 00:38 el Márquez segundo en Moto GP la se ha llevado el inglés Craslow es la cuarta que consigue en la clase reina a los Johann Zarco a la arenga para la carrera de mañana en la segunda pleno de españoles Lorenzo cuarto Márquez quinto Rins sexto es te digo más Maverick undécimo Aleix décimo tercero Pol Espargaró décimo sexto justo por delante de Tito Rabat el otro español de la categoría al autista nada más ser vigésimo esperas llenazo mañana en Jerez más de cien mil personas pase el calor día es esta hablar de carreras e a partir de la vueltas a la vuelta dos más uno de cada carrera yo espero que el público se ponga en pie por una idea que surgió tras las redes sociales el doce más uno se pongan a aplaudir a rabiar en memoria en homenaje del maestro Angelito que seguro que allá donde esté está disfrutando de este Gran Premio e como nunca porque todo gira en torno a él Pablo Nieto que

Voz 1991 01:31 al buenas noches fin de semana especial verdad

Voz 0103 01:36 sí fin de semana muy especial muy emotivo todo yo la verdad es que no me esperaba un fin de semana como como éste es algo que que creo que sobre todo se lo merecía mi padre y como ha dicho en la no allá donde esté estará con una sonrisa como como siempre ha estado oí hirviendo lo que el aficionado realmente a está haciendo por él

Voz 1991 01:58 podrías haber calculado cuántas personas tan hecho un comentario y sobre tu padre

Voz 0103 02:03 voz posible increíble me estoy haciendo más fotos e incluso que cuando corría tampoco es muy difícil eso que

Voz 1991 02:11 pues ya la guinda al pastel el cambio del nombre del circuito más que merecido injustificado no

Voz 0103 02:19 sí para mí hay todo el mundo me dice uno de los mejores circuitos para mí el mejor circuito del Mundial y que el mejor circuito del Mundial con la mejor afición del mundo lleve el nombre de de mi padre pues es algo que se me ponen los pelos de punta no y sobre todo para para los pilotos españoles no que que que correrán en un circuito que hay en el Mundial con la mejor afición como he dicho oí que puedan jugar aquí un pódium y que mi padre lo estoy viendo pues mucho mejor todavía las cosas hay que decirlo así

Voz 1991 02:48 y en este caso hay que decir Pablo que tanto la ciudad de Jerez como el Ayuntamiento han sido todo facilidades os lo han puesto todo muy sencillo creo

Voz 0103 02:55 sí la verdad que se han portado desde el minuto uno no de Mamen la alcaldesa se puso enseguida en contacto con nosotros nos dijo que quería plantear esto en el Ayuntamiento oí a nada a las dos semanas volvieron a llamar hay unos dijeron que prácticamente estaba hecho y que cómo lo queríamos hacer y nosotros dijimos que no hubiera que nos gustaría que el circuito pues empezar a llamar de Ángel Nieto en el Gran Premio de de lo que es cuándo es el mejor homenaje que se le puede

Voz 1991 03:26 era mi padre y además creo que es el fin de semana perfecto para presentar la Fundación Ángel Nieto cuál va a ser la labor

Voz 0103 03:33 bueno y también como no tenemos mucho lío no somos metido también en esto pero creo que es algo que que tenemos una una deuda pendiente con todo el aficionado contó con todo el mundo que siempre nos está apoyando hemos después de del homenaje que hicimos en Madrid de la respuesta de toda la gente pues no Viso hermanos yo vimos que el legado de Ángel Nieto en eso podía acabar hay que mejor que hacer un contagio y qué mejor que intentar ayudar pues a todas las víctimas de de de tráfico de de de moto no que al final pues es todo lo que le ha dado a mi padre que también todo lo que le ha llevado se se lo ha quitado no porque al final pues desgraciadamente mi padre ha ido en un accidente de tráfico no y entonces hay que hay que ayudar a todos los familiares y a toda la gente que que lo necesite y luego sobre todo también pues intentar ayudar a a jóvenes promesas para para intentar darles un apoyo que en este mundo pues es tan Bicing cuesta tanto llegar

Voz 1991 04:29 yo no he sido motero nunca no tenido moto han tenido moto tanto mi hermano como mi padre motos grandes a mí me parece criminal el alguno en el estado algunas carreteras las cuchillas que haya en forma de de quitamiedos creo que todos hay que intentar luchar también contra eso porque claro cuando un coche choca contra el quitamiedos muy bien el impacto solo

Voz 0103 04:48 el que tienen una persona lento

Voz 1991 04:51 arte osea hemos visto mucha gente que ha perdido piernas brazos porque son como cuchillas Pablo

Voz 0103 04:57 claro es que al final pues esto no lo tenemos que intentar evitar por todos los medios pero desgraciadamente está a la orden del día

Voz 1991 05:04 sí

Voz 0103 05:05 entonces pues nosotros ahora con la Fundación queremos hablar mucho con la DGT queremos con más fundaciones intentar hablar pues para hacer todo todo tipo de eventos indies sobre todo pues intentar que todas estas cosas no sucedan lo menos posible no porque desgraciadamente pues siguen sucediendo

Voz 1991 05:22 Mela algo para Pablo

Voz 1104 05:25 nada me encanta escucharle pedirle así de bien así de tranquilo ha sido ilusionado y que vosotros tú tu hermano Hugo otro bueno Gelete los estéis contagiando de alegría de vitalidad y de espíritu positivo a todos los que ahora vamos a la al maestro así que a seguir así mucho tiempo lo digo siempre estoy unos mismos herederos de del más grande que hubo en España como piloto y te diría que casi como persona también

Voz 0103 05:50 sí muchísimas gracias Mela pero al final todo esto es a la educación que que nos ha dado mi padre todos los todos los momentos que hemos aquí en El Palo fuera del palo que en casa y en todos los sitios ya al final es lo que mi padre tenía no algo tan especial qué qué qué es lo que ha hecho que mi padre a nosotros por lo menos lo vamos a intentar creo que que sobretodo el aficionado en todo el mundo que que siempre viene a va a darnos el pésame o a saludar conocí ya es decir unos lo grande que era nuestro padre pues tenemos que estar o intentar estar a la altura de la de la de las circunstancias

Voz 1991 06:30 Mela pero hoy hacemos doblete no sólo tenemos a Pablo Nieto en El Larguero que además queremos como es fin de semana de clásico hemos buscado por un lado a Pablo Nieto y aquí en masas buscado para esta noche eh

Voz 1104 06:41 a un piloto que ha sido noticia ya antes arrancar el gran amigo de España porque KTM anunció que les renueva por dos temporadas más como no podía ser de otro modo pues hace un trabajo fantástico en el desarrollo de esta Moto2 Pol Espargaró saldrá décimo sexto en parrilla no es un gran resultado pero bueno es lo que toca con la KTM unos días mejores que otros y que además ha conocido bueno yo creo que lo lo conocía ya eh pero en este una prensa hecho oficial que su compañero la pésima temporada la Johann Zarco ni más ni menos así que te escuche también en sintonía El Larguero

Voz 2 07:10 lo bueno de Pol Espargaró hola por qué tal estás hombre

Voz 1534 07:13 hola cómo va eso bueno enhorabuena lo primero

Voz 2 07:16 novaciones muchísimas gracias muy

Voz 1534 07:18 muy contento estoy súper contento de esta familia que me tratan bien estoy tan a gusto y que de momento no sale los resultados pero pero saldrán saldrán estoy convencido que que saldrán tarde temprano oí el año que viene viene refuerzo además en forma de de un francés que que va que va a ir muy rápido que nos va a ayudar un poquito más y más información para Marcos sea que llegaremos llegaremos arriba

Voz 1991 07:42 es la única explicación que hay no por el hecho de estar muy a gusto y trabajar muy bien con un equipo cuando no salen las cosas el continuar es porque hay un proyecto bonito

Voz 1534 07:51 sí sí sí a ver estamos hablando es cierto no salen las cosas como querríamos pero estamos hablando Cuco año no hay es cierto que que que todos queremos un poquito más y que queremos ir mejor pero pero también tenemos que pararnos de vez en cuando oí y pensar en en en donde esa no es eso lo que hemos probado ahí hizo usados durante este último año oí y donde estamos y dos años que iba a las otras fábricas no entonces hay que probar un poquito de piensa el sueldo es saber quién ser ambicioso es evidentemente porque soy el primero que quiere llegar hasta ahí arriba pero creo que estamos haciendo todo por pasitos este año toca terminar la temporada de los ex primeros creo que lo conseguiremos sinceramente pero ya el año que viene pues han fichado a un piloto top para que me ayude a intentar conseguir algo más grande no entonces veremos lo que podemos conseguir pero hay que ser positivo optimista y la marca lo es y yo también

Voz 1991 08:43 lo hablamos ahora con Pablo Paul este fin de semana tan bonito en recuerdo de Ángel Nieto no

Voz 1534 08:48 bueno es que no no no había otra yo creo que que nadie podía sorprender si sigue siendo aunque entre los otros sigue siendo el GTI y puede que nos llevó hasta donde estamos y le debemos muchísimo además es si en algún sitio tenía que se lo hemos repetido todos muchas veces no tenía que ser aquí hemos visto imágenes de este circuito sí practicamente sin gradas con balas de paja con la gente animando Illa Ángel estaba corriendo allí entonces quien sitio había de llevar su nombre era era Jerez dispara no es una sorpresa Hay será súper bonito llegar aquí a correr y entrar por la puerta Iber ver su figura hay Iberia el nombre de Ángel en toda España

Voz 1991 09:28 es precioso mañana te toca remontar el objetivo para la carrera cuál porque sales decimosexto

Voz 1534 09:34 sí es salir salir bien todo empieza por una buena salida Hay y luego pues adaptarnos creo que estamos mejor en carrera de lo que de lo que salimos no hemos hecho un buen cuál y lo hemos hecho bueno pero pero creo que hoy hoy no nos toca va a estar mucho más adelante aún así creo que mañana podemos hacerlo mucho mejor en carrera tenemos bastante ritmo y además nuestra moto con neumático usado aquí seguro que funcionará un poquito mejor que cuando Mateo nuevo así que Paul vuelva a ser positivos que mañana peleamos por alguna posición más puede estar en los puntos una vez más Si disfrutar en carrera durante toda la afición y IN el circuito Ángel Nieto rivales

Voz 1991 10:08 a Tir Márquez

Voz 1534 10:10 bueno siempre si yo creo que sí siempre lo es no marca además aquí está está increíble a pesar de que no ha hecho la vuelta que le tocaba y que siempre es muy rápido aquí yo creo creo que tengo que poner también en la porra aunque no estoy muy bien físicamente a Dani Dani recordemos año pasado carrerón que hizo y aquí es un piloto muy consistente muy rápido oí yo creo que el piloto a batir mañana a Vigo

Voz 1991 10:38 y sigue el buen rollo entre Rossi y Márquez

Voz 3 10:41 bueno cada vez menos dice que tarda menos de lo que nos gustaría a todos no sólo eh pero cada vez menos pero bueno eso hay que intentemos dejarlo un poquito aparte porque motos es moto si hay que dicen siempre tiene que ser seiscientas

Voz 1991 10:54 me da miedo ya de muerte no tiene mucha solución pero bueno

Voz 3 10:58 digo estoy contigo si te vas abren clásico en no porque yo soy de Liverpool

Voz 4 11:09 estamos ya estamos hago por es tanto el Liverpool como yo la Roma sabes bueno bonito Eva manolas con el Balón de Oro

Voz 3 11:19 la que no estás bastaría no

Voz 1991 11:25 Pablo Pablo tú eres del Madrid a muerte no

Voz 5 11:27 sí

Voz 0103 11:28 sí yo creo que no hay no hay otra cosa que que que ver sobre todo la final de la Champions de la jugamos es que no sé si jugábamos contra Paul contra quién jugábamos con eso no

Voz 3 11:41 no no lo sé no es que no lo sigo mucho eso de la Champions yo me he quedado más aquí

Voz 1991 11:46 es más de basket no es más me mira

Voz 3 11:48 nos lo Rey esas cosas no lejos no deben tener

Voz 1991 11:55 por qué tendría más valor el doblete o la Champions

Voz 0103 12:00 pero esa palabra es donde puedo deciros no

Voz 3 12:04 bueno eso eso lo dice todo bien

Voz 1 12:09 Pablo preguntas pregúntele a Pablo a ver qué piensa claro si Champions doblete Pablo

Voz 0103 12:14 obviamente la Champions no estaban jugando los mejores equipos de de Europa hay es es la competición y por excelencia más importantes

Voz 1991 12:25 Pablo yo ahora mismo te digo Pal cinco cero en el clásico pero ganáis en Kiev

Voz 0103 12:32 es una buena defensa

Voz 1 12:34 sí sí sí es es una buena eh yo que al no

Voz 0103 12:38 yo también yo también no hay problema aquí yo no ocupe venga te tengo que hablar con Zidane para que os hagan el pasillo no pasa nada pero luego nos las citas nosotros eh

Voz 1991 12:48 claro eso eso era otra de las preguntas Paul pasillo sí o no

Voz 3 12:53 es para nosotros si para ellos no son ellos no señor

Voz 1991 13:01 en serio tú crees que se debería recuperar esa tradición que había que no pasaba nada cara a la gente como una humillación una humillación es un reconocimiento

Voz 6 13:08 yo creo que eso eso eso es un reconocimiento no falta un poquito más de deporte vida creo que creo que el fútbol es un deporte es súper bonito pero que sea llamada unos extremo te hooligan demasiado altos

Voz 1991 13:19 es y hay que volver tiene que volver un poquito

Voz 6 13:21 de ese rollo de deporte como como lo hay en las motos menos estos últimas Carredas pero tiene que volver esto un poquito y no estar llama que no hombre reconocerá que al final juegan todos en la selección española es llevan también juegan también junto si luego una pena verles con este con este clímax

Voz 1991 13:38 eso lo dice el del Barça que es el que tendría que recibir el pasillo pero para mí es tu como madridista pasillos hizo pasillo no

Voz 0103 13:46 bueno él mismo pasillo que nos hicieron ellos a nosotros cuando ganamos

Voz 3 13:50 así no se ninguna

Voz 0103 13:55 no no pero sí está claro es lo de siempre no yo creo que si lo hacemos sin Nos lo hacen a nosotros nosotros también lo hacemos yo creo que eso es lo que tiene que ser así a creo que es algo que retó mutua de mutuo acuerdo es es es de acuerdo con estoy de acuerdo con Paul que el fútbol es un deporte precioso pero está que está llevando demasiado incluso a un los extremos en en los cuales están perdiendo un poco lo lo bonito del deporte

Voz 1991 14:26 sí

Voz 3 14:26 pues se Paul romanticismo eso es

Voz 1104 14:29 eh eh Paul Pablo Alexis de acuerdo conmigo mi teoría es que mañana te lo diga hacer pasillo al Madrid a continuación los diez jugadores del Barça menos Iniesta las dos alineaciones hicieran pasillo Iniesta por ser su último clásico que os parece

Voz 0103 14:43 no me parece bien me parece servían también para definir lo firmo me parece algo tangible como Belgrado esta un deportista como la clase y de Iniesta meses merece eso sí y mucho más y sobre todo por él no porque yo creo que él ha dado tanto por este deporte por el por el fútbol y el último recuerdos de hacer un clásico de esta magnitud pues siempre te lo quedas en la memoria hay y creo que para él sería precioso no y sobre todo deportista como comunista

Voz 1991 15:16 desde luego ya que no le dieron el Balón de Oro que se merecía por lo menos el reconocimiento de los compañeros que es lo mejor que uno se puede llevar el reconocimiento de los propios compañeros Paul una porra para mañana

Voz 3 15:26 es para mañana carrera pues no lo sé complicado es complicado estar Pablo sabe que que que es complicado pero yo me mojo por las motos pero no por el buen resultado he pues no sé no

Voz 1 15:45 no tengo ni idea ha calor por tres Ball no habíamos no venga afirmaba

Voz 3 15:50 a qué es la cinco cero Gemma no estaba eso están pactados no les ganamos luego nosotros la final de la Champions

Voz 1534 15:57 Nos

Voz 1 15:58 y el resto del año primero lo primero no y luego ya vemos mira espera

Voz 1991 16:04 a cambiar pierde firmas Palmar contra el Madrid el domingo que pierda también la final de Champions

Voz 0103 16:10 pero cero cinco cero cinco eso eso no eso no porque es muy derrotista hay aquí todo el mundo se tiene que merecer todo ahí ojalá que que que el campeonato

Voz 1991 16:19 la Liga mira que Madrid se lleva la Champions

Voz 0103 16:22 al final todo se queda en un plazo

Voz 1991 16:26 quién se ha metido se ha metido en el cuerpo en Paul Henry

Voz 1 16:29 escucha su hermano Alex alcohol duerma por tu hermana y en un montón de gente más un millón de personas tu hermano Aleix su hermano Aleix te paras una paliza que vas a alucinar no lo tengo

Voz 3 16:39 sí lo sé lo sé lo sé que era que era que era broma hombre

Voz 1991 16:45 sólo Pol Espargaró aficionado el Liverpool digo del Barça nada que lo importante que vaya bien el fin de semana y que tengas una buena carrera vale

Voz 3 16:54 muchísimas gracias un abrazo muy fuerte abrazo

Voz 1991 16:57 de Pablo a disfrutar de este gran fin de semana hay que vaya bien el fin de vale

Voz 0103 17:01 muchísimas gracias por todo un abrazo

Voz 1104 17:04 escucha escucha hayamos ya es mucho más cómodo no te es todavía es que mañana él y su hermano Gelete Esteban a dar una vuelta al trazado de Jerez

Voz 1991 17:10 a qué bueno las motos con las motos campeonas

Voz 1104 17:13 mi padre una verbena Garzelli yo imagináis eso mañana delante de más de cien mil personas aquí lleva las motos campeonas de maestro

Voz 0103 17:21 si ves como si volviera a correr a lo que nadie las mariposas en el estómago a ver algo muy yo creo que además es la la guinda del pastel sobre todo porque lo más importante de todo yo creo que es un homenaje eh a las motos de Ángel Nieto que vuelven otra vez a darse una vuelta en el circuito de Ángel Nieto no tiene mejor manera pues con todo lo nuestro respeto darles un la vuelta delante de de de todos los aficionados que puedan volver a vez estas motos no algo muy bonito muy bonito pero estoy nervioso eh te voy a decir que con el de rueda o vicerrector ruedas no no no porque el excelente que es el mayor pues le ha dejado la la Garzelli que es la ciento veinticinco yo voy con la con la ochenta se le le dejo de dejo que que gane pero bueno intentar pasar yo primero por meta

Voz 1991 18:12 Pablo a disfrutarlo un abrazo muy fuerte

Voz 0103 18:15 abrazo muy fuerte muchas gracias Melilla algo más

Voz 1104 18:19 y encima nos pagan por hacer este tipo de de cosas que te maten

Voz 1991 18:22 pues me parece muy bonito por eso lo disfrutó

Voz 1104 18:25 es increíble trabajar con gente así deberán es un placer y una que mañana disfrutemos todos de un grandísimo día de carreras que estoy muy feliz tú sabes lo que significaba el maestro bonito para mí

Voz 1991 18:34 el reconocimiento y el cariño de toda la

Voz 1104 18:36 hicieron de los profesionales de las autoridades de los responsable el campeonato hacia él pues joder que que me llena de orgullo y satisfacción que diría que sí

Voz 1991 18:46 la disfrútalo te también un abrazo