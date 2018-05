El Larguero (1ª parte / 05/05/2018): la última hora del Clásico, el análisis y hablamos con Edmilson

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

las doce y uno a las once y uno en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este cinco de mayo día en el que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la trigésimo sexta jornada de Liga en Primera División es decir después de esta jornada tan sólo quedarán dos para el final el último partido ha sido el partido del estadio de la cerámica entre el Villarreal y el Valencia y que ha terminado con victoria del conjunto amarillo uno cero con gol de Mario Gaspar el Valencia eso sí asegura posición de Champions de hecho antes de jugar este partido ya había asegurado ese puesto tras la derrota del Betis en San Mamés Loché son cuartos con sesenta y siete puntos el Villarreal ya sabéis que sigue en su lucha por Europa Se mantiene sexto y se pone a dos puntos del Betis en la pelea por la quinta plaza Villarreal ahora mismo es sexto antes en Balaídos en el derbi gallego entre el Celta y el Deportivo de la Coruña eh ha habido empate a uno Se adelantaron los celtiña con gol de Maxi Gómez en el tiempo de descuento Lucas Pérez hacía el gol del empate para el Deportivo de la clínica de alguna manera le da una pequeña alegría a los aficionados del Depor aunque lógicamente no tiene consuelo eh nada sabiendo que el año que viene van a estar jugando en Segunda División el Celta se pone con cuarenta y seis puntos ya casi sin opciones de pelear por Europa ya que está a cinco de la séptima plaza mientras que el Depor ya descendido se queda la antepenúltima posición con veintinueve puntos en San Mamés Athletic de Bilbao dos Betis cero con tantos para los vascos de Iñaki Williams Aritz Aduriz y el Athletic se pone con cuarenta y tres puntos décimo tercera posición y el Betis ya equipo europeo la próxima temporada se queda quinto con cincuenta y nueve y en el partido Montilivi ha goleado el Eibar al Girona uno cuatro con goles para los visitantes de inútil e Jordán dos de Kike para los locales de Aday el Girona se queda con cuarenta y ocho puntos Se aleja de Europa es noveno con cuarenta hay ocho como digo eh lo tiene complicado el Girona es buena su año de debut en Primera División en la temporada extraordinaria y soñaba con el poder estar en los puestos europeos la la próxima temporada pero bueno creo que no se le puede pedir más al conjunto catalán para Mainar resto de la jornada excepto Leganés Levante que queda para el lunes sin lugar a dudas lo más destacado el clásico a las nueve menos cuarto en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid en el Barça sin novedades porque están todos los habituales mientras que los blancos se queda fuera Carvajal por lesión son Duda Isco Iván ayer se entrenaron con el resto de compañeros pero habrá que esperar qué es lo que decide Zidane con estos dos jugadores para ese partido antes a las doce de la mañana Málaga Alavés a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Español ya a las seis y media Las Palmas Getafe en Segunda división cinco resultados definitivos Córdoba dos Huesca cuatro Numan Cía cero Valladolid uno Zaragoza dos Sporting de Gijón uno Barcelona B cero Reus uno Tenerife cero Almería cero en el panorama internacional muy pendientes del estado de salud de Alex Ferguson el ex entrenador del Manchester United que ha sido operado de urgencia de una hemorragia cerebral en un hospital del sur de Manchester en el parte médico Se informa que la intervención ha ido bien como se suele decir y como suele pasar en las próximas horas son determinantes para la recuperación de Ferguson así que esperamos es que Nos esperamos que no llegan buenas noticias en el nuevo parte médico que imagino que será mañana por la mañana en el mundo del motor buenas noticias para Fernando Alonso que junto a sus dos compañeros de la escudería Toyota se ha proclamado campeón de las Seis Horas de Spa no veíamos a Fernando Alonso un podio desde hace cinco años han tenido que pasar cinco años para ver a alguno de Fernando Alonso celebrando algo vamos a ver si no tenemos que esperar otros cinco años para verlo otra vez además así motociclismo llegamos al Gran Premio de España en el circuito de Jerez Ángel Nieto hoy se han disputado los entrenamientos oficiales en Moto GP pole para Craslow con Pedrosa segundo Márquez quinto en Moto2 primero va a salir Valdas Arri por delante Alex Márquez en Moto3 la única pole que ha caído para un piloto español para Jorge Martín los horarios de las carreras a las once de la mañana Moto3 a las doce y veinte Moto2 para las dos de la tarde nos queda la categoría Moto GP contado todo las doce cinco empezamos

Voz 1991 05:29 radio de la cerámica Pedro Morata qué tal muy buenas noches hola qué tal Yago buena noche me gusta mucho

Voz 0455 05:35 música que que has puesto pero en Valencia hoy

Voz 1716 05:37 la música es el We are the champions hombre normal porque

Voz 1991 05:40 pues de donde venían las temporadas que que han sufrido sobre todos los aficionados muchos jugadores que también lo han pasado mal hoy se ha caído pero se ha celebrado Morata porque el equipo va a estar en la Champions el año que viene si la verdad

Voz 1716 05:51 es que yo creo que las que que ha terminado afectando positivamente antes de empezar el partido el resultado de la derrota del Real Betis realmente el el Valencia en el momento que el Betis

Voz 1424 06:03 no hoy sino alguno de los tres partidos que le quedaban

Voz 1716 06:05 incluido el de hoy es hubiese empatado o perdido cualquiera de esos partido en el momento que eso sucediera aunque el Valencia hubiese perdido todos los partidos que hubiese sido equipo de Champions en el momento que hoy no ya es solo que que empatara sino que ha perdido con el Athletic Bilbao el Valencia estaba ya antes de jugar el partido estaba ya clasificado yo creo que el Valencia ha salido con gasolina justa para la primera parte tratando de darle otra alegría a los mil doscientos aficionados que estaban aquí y sacar el partido adelante pero en la segunda en la segunda mitad es como si se hubiesen conformado ya con la situación como si hubiesen pegado un suspiro de bueno esto lo tenemos hecho el Villarreal para mi ha sido justo vencedor porque ha tenido más ocasiones y más claras que las que ha tenido el Valencia que sólo les recuerdo una muy bien

Voz 1991 06:51 ya en la primera parte de Rodrigo con un muy buen eh balón que para eh

Voz 1716 06:55 haciendo una una parada bajo palos al lado de la base del poste derecho muy buena Sergio Asenjo esto ha sido una travesía Yago muy larga que tú bien conoces dos años seguidos con bromas pesadas dos años seguidos quedando el Valencia décimo segundo dos años seguidos con con Gary Neville dos años seguidos donde Paco Ayestarán termina una temporada le dan al inicio de de otra donde viene Prandelli donde termina marchándose del del Valencia sea un entrenador que viene y se marcha del Valencia donde tiene que terminar el delegado del equipo Voro haciendo un trabajo fantástico y dejando al equipo en Primera División dos años décimo segundo pues lo que contábamos con con Marcelino a él ya le hubiese parecido bien a él y a cualquier valencianista en el mes de julio ya lo hubiese parecido bien quedar sexto jugar Europa League la próxima temporada quedar cuarto a falta de tres jornadas eso es sencillamente un éxito deportivo este año

Voz 1991 07:46 Tanto e Isidro qué tal muy buenas muy buena capítulo declaraciones que han dicho los protagonistas

Voz 0205 07:52 bueno pues ya lo sabéis satisfecho contento lo explica ahora a Moratinos para menos alabando el trabajo de los jugadores es verdad que no hemos visto un mejor trabajo en el campo del Valencia pero bueno él se marchaba con él

Voz 1991 08:03 la clasificación no es para menos en el caso de Javi Calleja bueno pues no

Voz 0205 08:05 si no se certifica todavía ese pase para la Europa League pero ese da un paso importantísimo teniendo en cuenta el calendario que le queda por delante no con el Barça con el Madrid y con el Depor ganar hoy era clave ahora hay que esperar también que el Getafe no consiga sumar puntos para tener un poquito más de de tranquilidad pensando incluso

Voz 1424 08:21 más en el sexto y en el quinto puesto en el séptimo

Voz 0205 08:23 aquello de evitar todas las dos rondas previas de la de la Europa League pero bueno satisfecho de hecho creo que lo podemos escuchar aquel sintonía

Voz 1991 08:29 venga

Voz 5 08:31 hemos hecho méritos para llevarnos la victoria creo que hemos tenido más ocasiones en la segunda parte mucho más con el balón y es verdad que los acercaba mucho al objetivo de entrar el año que viene para disputar la Europa League

Voz 1991 08:42 bueno las palabras de Calleja que me imagino Xavi que seguirá el año que viene no

Voz 0205 08:45 pues ha confirmado no está pero este pasado lunes el propio presidente Fernando Roig cuando se le pregunta una y otra vez por el tema nunca quiere darlo por hecho pero sí que deja entrever que que va a ser así que va a continuar de hecho ya hace mucho tiempo que van lanzando el mismo mensaje lo que pasa es que tienen la costumbre no de no renovar a nadie

Voz 0231 09:03 cuando cero frente al entrenador es acabar la temporada el año pasado

Voz 0205 09:06 corrió el lo mismo con con escriba creo que se comete un error en aquel momento estaba pensando en en Berizzo como alternativa firmó por el Sevilla a partir de ahí se cayó el plan ese renovó escriba este año bueno pues con Calleja ha sido la la puesta definitiva yo prácticamente creo que al noventa y nueve por ciento por no decir el cien calle hay más metiendo al equipo en Europa va a ser el técnico la próxima

Voz 1991 09:26 de pornografía Xavi un abrazo hasta luego de cara al año que viene evidentemente hay que tocar mucho esta plantilla eh yo no sé si en el tramo final me da la sensación que que el Valencia se ha visto ya con los deberes más que hechos con esa posición que que practicamente no iba a peligrar e Isa dejado llevar un poco pero esta plantilla hay que retener a los buenos y traer mucha gente hola ha sido tan impactante la pregunta que dejado mudos Pedro Morata igual los engordado las líneas en en el Madrigal en el Madrigal que manía tengo yo en el estadio de la cerámica eh Santi Cañizares muy buenas qué tal buenas noches ya este traslado la pregunta que el estado haciendo a a Morata este final de temporada me da que el Valencia se ha dejado llevar un poco de ahí los malos resultados de las últimas jornadas también prácticamente teniendo asegurado la cuarta posición sobre todo hay que hacer un proyecto muy potente de cara al año que viene se bueno yo

Voz 6 10:21 pero es el H larga la temporada si esa es la realidad no ha podido contar demasiado Marcelino con los hombres menos habituales porque ninguno de ellos se merecía entrar demasiados minutos en el once no si a lo mejor el otro central Murillo que es el único jugador que con Garay con Gabriel pues sí han han repartido minutos poca confianza en en los segundos laterales en el centro el campo si ha podido usar a los cuatro fundamental en los ha usado Andreas Pereira no ha estado del todo bien arriba tampoco Vietto ha echado una mano Zaza se cayo mucho a partir del desde enero febrero Elio que es evidente es que el equipo pues ha llegado quizá con la gasolina justa no ve de competir pues obviamente con un objetivo claro el final de temporada así un poquito decepcionantes respecto digamos al nivel mostrado durante todo el año de cara a la temporada que viene hay que coger estos apuntes hay que tener claro que hay que fortalecer la plantilla hay que entra de traer futbolistas de alguna forma que

Voz 0985 11:16 eh

Voz 6 11:18 bueno no haya tanta distancia entre los titulares y los suplentes que los suplentes tenga también una calidad importante porque se va a jugar otra competición el mes de enero cuando ese juego con Copa del Rey Liga el equipo sufre

Voz 1991 11:28 mucho y perdió dos puntos seis en Morata de decía que este equipo tiene que reforzarse y mucho y con cabeza de cara la próxima temporada eh

Voz 7 11:37 a ver esta Morata sí hola qué tal ahora te escucho sí sí ya hago te escucha ahora

Voz 1991 11:42 eh

Voz 1716 11:45 el Valencia se reforzará como fuera y lo que pueda porque no condicionante económico muy grande grandísimos la las posiciones del tan clara en la que se tiene que que reforzar el Valencia que son el lateral derecho dos jugadores de banda izquierda Reinoso queda Guedes que complicado bastar

Voz 8 12:04 y un punta en sustitución de entender

Voz 1716 12:07 la posición de Luciano Vietto siempre y cuando se retenga y no se venda a Rodrigo Éstos son a las posiciones claras que Marcelino quiere quiere reforzar lo que ocurre es que insisto que el Valencia que ahora la Champions tiene que vender tiene que vender futbolistas por encima de cincuenta millones de euros netos antes de que termine el treinta de junio antes de que llegue el treinta de junio para cuadrar esta temporada que ahora acaba cuadrar ingresos con gastos y la próxima temporada entonces evidentemente hay unas dificultades unas limitaciones económicas y por eso digo que se hará lo que se pueda que lo lo que está claro es que lo que necesita el Valencia para reforzarse otra cosa será lo que el Valencia hasta donde puedo llegar para reforzarse

Voz 1991 12:51 eso es lo que hace es condicionar muchísimo la plantilla de cara a la próxima temporada casi imposible retener algún jugador a lo mejor como Rodrigo no que que sabes que va a sacar pasta con porel y que tienes que cuadrar esas cuentas y vamos

Voz 6 13:02 a ver siempre el Valencia ha sido un equipo que ha tenido que venderá sus mejores figuras a no ser que éstos hubieran querido pues desarrollar su carrera en Valencia por bueno pues porque se encontraba cómodo sino querían cambiar de equipo pero siempre el Valencia e históricamente ha tenido que vender futbolistas el tema es ACS de ustedes tiene trabajo de quién hay que vender en qué momento se puede vender pues el el posible sustituto de qué manera se pueda administrar ese dinero no tener tanto miedo a las ventas como a la gestión la gestión al final con mucho dinero con un presupuesto brutal que gastó el Valencia hace dos años el equipo no solamente no fue Champions sino que además perdió casi la dignidad hay perdido casi el espíritu de competición y fueron dos años tremendamente horrorosos no y es porque hubo mucho dinero pero muy mal gestionado no es tanto el problema dinero como prueba de gestión yo creo que el Valencia siempre tiene de alguna forma bueno pues unos medios como para poder conseguir hacer una buena plantilla y hace falta que una gestión coherente una gestión deportiva importante de forma que siempre se pueda competir

Voz 1991 14:05 a los niveles que se plantea el club que es cada año

Voz 6 14:07 en la temporada en la máxima competición europea en en Champions League

Voz 1991 14:10 para cerrar desde el estadio la cerámica algo más morado

Voz 1716 14:13 no no nada más que evidentemente haciendo buena gestión se pueden conseguir cosas este año se ha demostrado pero es difícil es difícil porque el Valencia este año se ha primero se tuvo que limpiar la cubierta tuvo que sacar un montón jugadores a Pérez a suceder cederlo etcétera luego con una inversión mínima Yago porque al final el Valencia entre los jugadores que vendió y los jugadores que compró se ha gastado dieciocho millones de euros más diez de coquetean en Navidad que el pobre sea lesión hoy no se ha podido contar con él y luego el Valencia ha tenido la la el gran acierto de quedó jugadores que es importa vale que el valencianos pueda tener porque no los podría comprar esta esta temporada que acabamos que han venido cedido gratis como es el caso de que decide sin embargo las cesiones de Pereira idea Vietto no salieron bien no entonces es posible conseguirlo o gestión sí pero es que no no vayamos a pensar que lo que ha sucedido este año es fácil que salgan tantas y tantas cosas bien no es no es sencillo pero evidentemente habrá que afanarse en ello y lo bueno que cuenta el Valencia Yago es que los mandos lo pidiesen dos personas que saben de esto con éxito ya demostrado que son Mateo Alemany más feliz gracias

Voz 1991 15:22 a Pedro un abrazo hasta mañana

Voz 1716 15:24 un abrazo Cañete aprovecho y te pregunto más

Voz 1991 15:26 las el clásico que esperas de este Barça Real Madrid

Voz 9 15:29 bueno yo creo que el clásico es esta

Voz 6 15:32 cuando mucho más en Barcelona que en Madrid obviamente en Barcelona pues estado celebración fue el lunes si han tenido tiempo para preparar el partido en Madrid sólo se habla de de Liverpool la mentalidad del equipo está pensando en el Liverpool

Voz 1991 15:45 muy por lo tanto yo creo que este partido incómodo

Voz 6 15:47 además al Madrid y al Barça no es verdad que el mejor gol del clásico la metió el Madrid clasificando para la Champions no para la final y de esa forma pues puede ir a Barcelona diciendo bueno pase lo que pase yo tengo un objetivo mucho más importante que el partido y es el clásico pues a mí no me gusta no porque es un poco descafeinado en todos los se en todos los aspectos seguramente veremos tramos de partido que no recordarán los clásicos auténticos no

Voz 10 16:11 de de de fricción y de

Voz 6 16:14 ni de buen fútbol quiero pensar yo eso no aunque también es verdad que hay un alto riesgo de que el partido separe un poquito puesto que los dos equipos no se juegan demasiado y a lo mejor pues los aburridos un poco vamos a pensar que va a ocurrir lo primero que va a ser un clásico en toda la regla que vamos a ver goles en ambas porterías y que vamos a ver fútbol de primer nivel pero obviamente sino objetivos importantes no debemos evitar pensar que no es un clásico como como los habituales

Voz 1991 16:39 sí un poquito descafeinado pero no deja de ser un clásico así que vamos a tratar a disfrutarlo gracias ante un abrazo

Voz 6 16:44 adiós buenas noches vamos con la última hora de clásico

Voz 11 16:49 buenas noches

Voz 1991 16:49 en el sorteo del euro ya la combinación

Voz 12 16:52 que han sido veinticuatro veintiséis veintinueve treinta y seis y cuarenta y nueve soles tres pide tu vendedor de la ONCE también en dos de venta autorizados buen fuegos once punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la once años mueve tu ilusión

Voz 13 17:14 sí sí la hablando

Voz 14 17:23 yo diría ahí hay severas nos que la le podáis

Voz 0588 17:39 mañana a las nueve menos cuarto N

Voz 1991 17:41 el Camp Nou Barça Real Madrid que va a pasar fundamentalmente la historia no por lo que se juegan en lo de la clasificación sino porque es el último de Andres Iniesta Adriá Albets qué tal muy buenas Yago buenas noches cómo están los de Valverde

Voz 0017 17:55 pues bien con esta buena noticia que es que Iniesta está recuperado que arrastraba algún problema físico en el sóleo pero ha entrado en la convocatoria y apunta a titular en el que va a ser como decías el último clásico del capitán del Barça Valverde ha descartado André Gomes Jerry mina Lucasfilm y Aleix Vidal vuelve Sergi Roberto tras cumplir sanción y mañana es probable que veamos el mismo equipo de la final de Copa pero con tres en portería es decir el once de gala porque Barça quiere ganar el clásico es verdad que la Liga está sentenciada pero el Barça puede dejar al final al Madrid a dieciocho puntos y además sobre todo quiere mantener intactas las opciones de ganar esta Liga sin perder ni un solo partido de momento lleva treinta y cuatro Le quedan cuatro y El Vestuario la verdad es que esa fijado este reto mañana el equipo pues quiere dar un paso más también en este sentido Valverde dice que está convencido de que el Madrid vendrá con todo

Voz 1991 18:44 con el mejor equipo posible con ganas de aguar

Voz 0017 18:47 lentamente la fiesta al Barça de romper esta buena racha que lleva el equipo azulgrana is sea reído cuando le hemos preguntado si ve este clásico un poco descafeinado como decía hace un momento Santi Cañizares

Voz 1991 18:59 porque hemos ganado

Voz 0588 19:02 claro me gustaría que todos los clásicos fueran así que en su día fuéramos campeones y que pues ha descafeinado pero hombre seguramente la gente estaría mucho más eh no sé mucho más excitada así si no lleváramos un puntos y los lleváramos dos Si en fin si los jugáramos algo más plantilla me va bien así

Voz 1991 19:25 hombre pues es que lo ha dicho todo Ernesto evidentemente está descafeinado porque no se juegan nada en la clasificación está todo decidido ojalá llegas en con un punto de diferencia fíjate que moción de partir

Voz 0017 19:34 los residentes es él está encantado del Barça hecho ya los deberes y evidentemente le gustaría que siempre que siempre fuera así y también ha dicho que los entrenadores al final valoran mucho la Liga hoy Zidane ha dicho que es lo más difícil y lo más bonito de ganar Valverde le da importancia dice a todos los títulos pero está consideran que es la Liga seguramente tiene un mérito añadido porque es lo que al final marcas realmente cómo está tu equipo durante la temporada

Voz 1991 20:01 sobre el famoso pasillos del país sucio

Voz 0017 20:04 si no acabaremos nunca con este debate al final el Madrid no lo va a hacer ya Valverde la verdad es que el tema ya le cansa ya dijo que ha perdido la esencia del pasado que él ahora no lo haría ni quiere que se lo hagan pero hoy le han vuelto a preguntar por el pasillo a Valverde le ha vuelto otra vez a quitar importancia a este hecho

Voz 0588 20:22 hay tanto ruido que parece que tiene que ser no sé a veces parece que va a haber que hacer una encuesta entre todo el mundo hacia uno sea soy yo creo que es todo es más sencillo que todo eso lo pasa que cuando se convierte tanto hay tanto ruido alrededor y tanta historia al final y eso ya está bien ah y al final parece que sobretodo entre rivales como somos el Madrid y el Barça Lugo bueno tenían lo hizo el Deportivo evidentemente estábamos a rivales directos entonces pues por eso tiene tanta resonancia pero ya les digo que no le damos mucha importancia

Voz 1991 20:58 ha dicho en Madrid que Nora pasillos así que no lo veremos algo más Adrián

Voz 0017 21:02 si simplemente le han preguntado también por las palabras de Suárez sobre Griezmann en las que pareció que el uruguayo daba ya por hecha la llegada del francés al Barça porque decía que viene para sumar no para quitarle el sitio a nadie bueno pues ha dicho Valverde que Suárez hablaba en sentido figurado que hay que restarle importancia y que todos respetan muchísimo a los jugadores que están en otros clubs como es el caso de Antoine Griezmann

Voz 1991 21:23 gracias Adrià esta mañana a un abrazo hasta mañana Antón Meana qué tal muy buenas noches están los de Zidane

Voz 0231 21:29 pues bien con ganas de clásico escuchaba ahora Adrià y el corte de Ernesto Valverde hay veces que se habla del ruido parece que somos los los periodistas los que nos hemos inventado el tema del pasillo o que no es polémico no que los dos clubes más importante de España no se hagan pasillos entre ellos seguirlo contaba gallego en Hora veinticinco y luego también opinaba sobre ello en El Larguero pues no es normal no que siempre se ha hecho al menos en la Liga española ahora uno no lo hizo al otro quedó fatal yo hoy entendidos si te parece escuchamos el sonido de Zidane explicando porqué el Madrid no va a hacer pasa sí yo si a ellos a los jugadores Zidane les ha pedido el club que no hagan pasillo

Voz 1994 22:08 Mundialito yo creo que entiendo eh que para ellos no era importante hacer el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición bueno es mentira porque la competición si tú tienes que ganar la Champions para hacer un Mundialito pero en la Champions estamos todos entonces

Voz 5 22:25 ahí yo creo que es un poco es ahí donde

Voz 1994 22:28 donde no está claro las cosas porque yo no son quien para decir para decidir yo no quiero hacer el pasillo son ellos que no lo hicieron y al final nosotros con respecto además eh porque he dicho las cosas no vamos a ser pasivo porque no lo hicieron pero yo respecto porque lo más importantes es todas respetar lo que ha hecho el Barcelona es ganar la Liga que para mí es lo más difícil lo más com

Voz 1991 22:51 sí bueno pues ha insistido durante todas las ruedas de prensa el que le han preguntado Zidane en que no va a haber pasillo que no ha sido así que mañana el pasillo porque no va a haber el puñetero pasillo en lo deportivo que

Voz 0231 23:02 porque tiene a todos menos a Carvajal quieren entrar todo con el grupo tanto Varane como Isco mañana por la mañana conoceremos la convocatoria a las diez desde antes de que el equipo viaje a Barcelona que haya hecho Zidane que el equipo no va a tirar el clásico que no va a tirar el clásico ninguno de los partidos que le faltan de Liga son otros tres aparte de este en el Camp Nou le queda viajara Villarreal ya Sevilla recibirá el próximo sábado en el Bernabeu yo creo que sí que vamos a ver el el mejor Madrid con Cristiano evidentemente en el once inicial jugando arriba para marcarle goles al Barcelona le quieren robar ese récord al conjunto de Valverde que no terminen invictos el campeonato nacional de Liga y con la sensación de que a medida que pasen los minutos sí que pueden pensar un poco en el desgaste que le suponga la final de Kiev el veintiséis de mayo pero de primeras ya

Voz 1424 23:49 pero el Madrid va con todo para ganar Maragall

Voz 0231 23:51 la fiesta al Barça hombres que es lo normal no al fin y al cabo

Voz 1991 23:54 en la Liga Meana es la única alegría que le puede dar este año al al aficionado del Real Madrid que evidentemente tiene la final de la Champions que es lo más importante por delante pero oye el ir con una buena confianza después de hacer algo importante en el en el Camp Nou pues sería determinante para el tramo final de la temporada

Voz 0231 24:10 sí porque Zidane el primero pero por encima de Zidane que está la directiva Florentino Pérez José Ángel Sánchez no les ha gustado para nada la imagen del equipo en la Liga es bastante triste para el Madrid llegar al Camp Nou a falta de tres jornadas cuatro en Madrid en este caso en en el Barça falta de estos partidos a quince puntos con la Liga pérdida desde diciembre la temporada del Madrid es mala lo ha reconocido en hoy en la Liga temporada es mala no ha querido decir que sea un fracaso tampoco ha querido valorar de manera negativa el último tramo de la temporada se agarra ciudadana al que el equipo estuvo mal en el primer tramo del campeonato pero lo cierto es que el Madrid ha hecho una temporada en la Liga impropia del actual campeón de Europa que se agarra a la Champions para salvar un año regular hasta la fecha por eso mañana tienen que dar esa alegría a la gente un golpe encima de la mesa demostrar que son el Madrid y porqué no es que me parece un detalle bastante bonito para la Liga que el Barça ganó la Liga invicto es histórico

Voz 0017 25:03 algo que no ocurre cada década

Voz 0231 25:06 la salvó espectacular pues que el Madrid pueda ganar en el Camp Nou la semana de meterse en la tercera final consecutiva amargar el récord del Barça ganar el último derbi de último clásico de Iniesta no me parece para nada un tema menor

Voz 1991 25:21 gracias hasta mañana hasta Mañero abrazó nos espera protagonista y tenemos el sanedrín las doce y veinticinco C

Voz 1991 27:58 tiempo de análisis para hablar de este clásico en el Camp Nou antepenúltima jornada de Liga sin nada en juego en cuanto a a la clasificación pero con mucho en juego

Voz 25 28:10 en cuanto a lo deportivo porque

Voz 1991 28:12 son Real Madrid Barcelona un Barcelona Real Madrid y todos quieren ganar este partido Marcos López qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches Jordi Martí buenas noches buenas noches Álvaro Benito qué tal

Voz 0455 28:22 qué tal buenas noches Rafa Alkorta buenas noches

Voz 1991 28:25 hola buenas noches y Marcos que partido esperas para mañana

Voz 1424 28:29 el clásico

Voz 9 28:31 un clásico en el que el morbo

Voz 1424 28:34 ha sido el pasillo pero afortunadamente el balón va a dejar paso a un gran partido es evidente que no se juegan nada pero se juegan muchísimo el Barça se juega la posibilidad de intentar aspirar a cerrar una Liga realmente espectacular Trinidad casi casi perfecta el Madrid y a a estropear la fiesta al Barcelona y en el fondo el Barça ha demostrado ser mucho mejor que el Madrid en la Liga peor en la Champions pero la posibilidad de que al Barcelona tengan la opción de ganarle al que es actualmente campeón de Europa posible el aspirante repetir otra vez ese título tanto en el Bernabéu en el Camp Nou creo que es suficiente alimento

Voz 1991 29:09 el aliciente para el Barça para Iniesta

Voz 1424 29:11 para Messi y para la afición culé Rafa

Voz 26 29:16 a contar lo que en lo que haría yo al cien por cien sea es que es un clásico es que el SPD el partido

Voz 1991 29:24 qué más quieres ganar sin ninguna duda juegos lo que te juegas es lo que te juegas huyó entre otras cosas no es lo que te juegas

Voz 26 29:31 que tu tu afición quiere a toda costa que Leganés al el Barça entonces a mi me parece que evidentemente igual no es lo mismo que si se estuviera jugando la liga en este partido pero yo creo que vamos a ver un gran clásico

Voz 0985 29:42 Jordi bueno aquí va duda es hasta qué punto el Madrid tendrá la cabeza en la final de Kiev y hasta qué punto pues habrá rotaciones en el centro del campo o en la defensa para mí este es uno de los temas importantes del clásico por lo demás como dicen los compañeros el clásico tiene vida propia para el Barcelona tiene dos aspectos muy importantes realmente el reto el reto de ganar el campeonato de forma sigue siendo invicto es algo muy atractivo además el Barcelona Si gana al Madrid se pone doble dejará dieciocho puntos cosa que también también es histórica ya a mí también me apetece mucho y creo que a Iniesta también que la temporada tenga un buen final de fiesta para Andrés Iniesta ahí para el Barcelona que mejor final de fiesta que pasarle por encima

Voz 1991 30:29 el Real Madrid hombre es yo creo Álvaro que queda suficiente tiempo como para que el Madrid no tengan que guardará nadie no digo para la final de la Champions no en este partido

Voz 0455 30:37 sí ella no hay que hablar nada porque primero está el prestigio del club del escudo este partido lo ven pues no sé cuantos cientos de millones en en en todo el mundo y un escaparate perfecto para todos no todo jugador quiere jugar este partido todos quiere lucir yo creo que va ha competido va a estar bonito no el Real Madrid el aliciente quizá de de pues de ponerle un colofón al a la temporada con un buen sabor de boca en la liga ganando en el Camp Nou hoy les pues de unas a las seis trabajará para la final pero bueno aun así yo creo que no tampoco de base muy determinante de cara a lo que pase en la final el resultado de mañana no pero siempre es un aliciente ganarle al Barcelona en su casa claro

Voz 1991 31:18 por eso lo digo sabiendo que la Liga está cerrada Marcos quién se juega más en el partido de mañana

Voz 1424 31:23 los dos en un clásico los dos es decir el quien pierda sale dañado el Barça es campeón evidentemente su daños menores en en la Liga pero sale dañado porque no puede conseguir algo que ningún equipo consiguió desde mil novecientos treinta

Voz 0985 31:36 al acabar la temporada sin perder ni un solo partido

Voz 1424 31:39 con el Madrid aunque esté en la final de la Champions pues salir derrotado del Camp Nou le convierte en un equipo que en España su corona le ha durado prácticamente ocho meses O'Shea o analizamos ganó la Liga en mayo del año pasado y en diciembre practicamente la pierde en el Bernabéu con el cero tres Si pierde en el Bernabéu cero tres vuelve a perder mañana en el Camp Nou esta noche en el Camp Nou y es verdad que puede ser campeón de Europa pero la Liga para un equipo de la grandeza del Madrid está a quince o dieciocho puntos es un auténtico fracaso insisto en la Liga española

Voz 0985 32:09 eh

Voz 26 32:10 bueno sale dañado el que pierda clara sin ninguna duda a pesar de que uno es un doblete y el otro está en la final de Champions cada uno con todo merecimiento a mi me parece que que siempre sale dañado cuando pierdes un clásico contra el Barcelona esto es así no también por lo que decía Álvaro no por la dignidad pues el escudo por porque los clubs son muy grandes porque como decía haya antes llevan mucha gente detrás esto es mañana es un día muy grande para las dos aficiones que que ganen entonces yo creo que el más dañadas al que pierda

Voz 0985 32:40 Jordi bueno haber el Barcelona si pierde contra el Madrid insisto no sería una forma de redondear la fiesta con un con mal sabor de boca y yo creo que el Barcelona tiene una muy buena oportunidad de decirle a mandar un mensaje decir oye en la Liga pues te he ganado en el Bernabéu cero tres y hoy ha vuelto a ganar yo creo que el Barcelona se juega mucho el Real Madrid también se juega mucho porque insisto no es plato de buen gusto ver que tu adversario completa un campeonato de forma invicta nos plato de buen gusto que te dejen a dieciocho puntos a veces hemos asumido aquí ya ha habido un problema yo creo que hemos asumido con una gran normalidad y una gran naturalidad el desplome del Real Madrid en la Liga a veces se dice nos que o partidos descafeinado oiga será descafeinado porque el Barça usted a la fuerza ahorcan y como el Barça encadenó victorias tras otras a usted señor Real Madrid pues no le quedó más remedio que bajar los brazos pero quiero decir que creo que hemos asumido con una cierta naturalidad el desplome del Real Madrid en la Liga yo creo que el Barcelona tiene la oportunidad de demostrar que les puede vencer en el Bernabéu y también en el Camp Nou

Voz 1991 33:46 Álvaro tú cómo lo ves

Voz 9 33:49 bueno yo yo lo veo con menos dramatismo que yo sinceramente creo que puede ser el caso acercó

Voz 1991 33:59 a la gente pierde en el Can Nou y Sagarra ese gana luego la final de la Champions y aquí se olvida

Voz 1424 34:03 Pepa Bueno su nuevo bueno depende depende cómo se un hombre si te mete nueve no no no no no pero me refiero eh es difícil que pase pero puede ocurrir o que el Madrid gane al Barça o que el Barça perdón Álvaro m a que me haya colado pero que Barça le mete un tres son cuatro cero quieras que no eso también hace daño al Madrid y al ambiente

Voz 1991 34:23 para aquí tampoco es lo habitual he Marcos el Madrid competir sí bueno el Madrid conciudadano ha perdido aquí en el pueblo

Voz 0455 34:30 eso no por eso Barnes Álvaro decías hambre que es ese tipo de resultado claro que de que daña tu imagen y la mano de cara de cara a cualquier evento posterior digo que el deporte que que cada año es diferente el año pasado el Barcelona no ganó nada este año

Voz 1991 34:45 Barça hecho una liga fantástica hay has ganado la

Voz 0455 34:47 el Rey el Real Madrid tiene una posibilidad de hacer algo absolutamente histórico en la era moderna del fútbol no entonces bueno pues esto les toca daños es es una historia es muy difícil ganar es muy difícil decir los éxitos no yo creo que por eso tienen tanto mérito estos dos equipos que que estoy de acuerdo que la Liga española hará más difícil porque juegan los dos mejores equipos de Europa los los dos equipos que en la última década han reinado en Europa eh eh y esa es la realidad no por eso es tan difícil ganar la Liga española y es cierto que el Barcelona pues ha demostrado que la regularidad les daba lo va más las eliminatorias no porque es así estadísticamente el Barça gana mucho más ligas estadísticamente al Real Madrid gana mucho más Champion

Voz 0985 35:27 con Álvaro un pequeño matiz disculpa Rafael es un pequeño matiz

Voz 1991 35:31 a ver si es verdad Poulter

Voz 0985 35:34 lo que ha dicho Zidane nos que la Liga española sea la más difícil que también lo que dice Zidane es que lo dije en una Liga es ganar

Voz 9 35:42 la Liga pero no sólo esto sino quizá nadie

Voz 0985 35:44 hecho lo más difícil complicado y bonito es ganar la Liga esto es interesante decidí

Voz 0455 35:50 la explica la explicación lógica aún así la estadística miente porque el porcentaje no es así túnel ganadas el Barcelona ha ganado cuantas tienen

Voz 0985 35:58 veinticinco lleva o no os lleváis ocho no

Voz 0455 36:01 igual cuántas al a cinco

Voz 0985 36:03 cinco cinco ocho degustarán Boys en veinticinco

Voz 1991 36:06 es verdad pensaba que va a usted

Voz 0455 36:08 esa Champions ha disputado entonces el porcentaje de Champions que ganas de las que disputas es es mínimo en relación a la Liga que a las disputas y ganas no eso significa que tienes más probabilidades de ganar la Liga o porque al final normalmente se reparten salvo algún año entre Real Madrid Barcelona y claro no es lo habitual no los europeos masacró el nivel Espanyol y dos años que Zidane paz va por el camino que lo realmente difícil es mantener una regularidad al Real Madrid la costado es una realidad Álvaro Madrid demuestra que cuando tiene que ir a a noquear no que hay es un gran goleador y te noquea en enfrentamiento directo pero cuando tiene que tener esa regularidad necesaria que es muy difícil mantenerla durante todo el año como lo que ha hecho este año del Barcelona es una salvajada a nivel de números pues al Real Madrid le ha costado mucho esa regularidad eso de esto no hay ninguna duda

Voz 1991 36:55 el Barça es un corredor de cinco mil obstáculos y el Madrid de cien metros

Voz 12 36:58 esos mensajes en ese sentido eh

Voz 1991 37:01 lo Iniesta yo creo que es un partido maravilloso para barcos homenajear a Iniesta no el ya en su despedida me imagino no sé si estará para jugar de titular

Voz 1424 37:10 vamos a ver el otro día en Riazor salió ya con el partido liquidado con dos cuatro al al fondo al fondo insisto no tan lejos te diría que en un mes y una semana está el Mundial de Rusia y por lo tanto hay que valorar todas las circunstancias y la tiene que voladoras sobre todo el jugador porque esta es su última aparición el Mundial de Rusia con la camiseta de España en un equipo absolutamente competitivo y con opciones a todo en ese Mundial y por lo tanto también tiene que gestionar esos minutos es verdad que este es el el partido planetario para pedirte algo grande más allá de lo que ocurra el día de la Real Sociedad cuando le entreguen la copa de campeón este es el gran partido creo que desde la final de Copa hasta aquí se ha ido dosificando y vamos a ver cómo está físicamente para jugar porque este tipo de partidos no admite que juegues al setenta o el ochenta por ciento aunque aunque no se juega nadie nada porque si no estás al cien por cien lo puedes acabar pagando

Voz 0985 38:03 no Jordi bueno haber Andrés Iniesta parece ser que ha entrenado con buenas sensaciones el ya sintió molestias en el sóleo parece que las molestias han ido remitiendo yo creo que Andres tenía marcado en rojo dos partidos la final de la Copa del partido contra el máximo adversario bueno bueno va a ser también va a ser difícil ver la imagen de un centro del campo que tanta gloria dado en el Barcelona como es el formado por Busquets Rakitic Iniesta probablemente sea el último clásico será el último clásico en el que veamos este este centro del campo pero insisto el hecho de que antes lo tenga marcado en rojo de que el quiera despedirse él saldrá con la máxima motivación Andrés Iniesta saldrá con la máxima motivación yo quiero también había viene el vestuario como hizo la final de Copa de conjurarse para que el partido de mañana sea un gran homenaje también Andrés Iniesta Jaume

Voz 1991 38:52 en Barcelona hoy es el último día ya que habla del pasillo porque a partir de mañana ya no habrá tema de gracias a Dios algo que decir a alguien del tema pasillo

Voz 9 39:01 bueno yo creo que los dos eh

Voz 26 39:05 he han puesto razones encima de la mesa yo creo que debería ser una cuestión de respeto pero creo que no sé si Ernesto lo dijo no hace mucho

Voz 1424 39:14 si Ernesto fue ya pasan poco

Voz 9 39:16 de respeto a quién no

Voz 26 39:19 es una vía a una humillación no poco cachondeo yo creo que podáis está perdiendo y es una pena porque a mí me me parece que que está bien no reconocer el el

Voz 1991 39:29 lo que ha ganado el tu contrario me parece bien siempre pero también entiendo

Voz 26 39:33 que ya no sé si la rivalidad ha traspasado ciertas fronteras hay yo creo que no les hace gracia a ninguno de los dos hacer el pasillo al otro

Voz 1424 39:42 me gustaría que lo que ha ocurrido este año sirva de lección para el Barça y para el Madrid para el Madrid y para el Barça siente ocasión que ocurra sea en el Bernabéu en el Camp Nou se al Madrid o al Barça los dos grandes clubes de este de este país las dos grandes instituciones de este país marquen en una línea de de un antes y un después en que a partir de ahora con naturalidad y con respeto sean sea el pasivo en Madrid el vaso del Barça al Madrid espero que todo lo que ha ocurrido en estos días tanto en el Mundial de clubs como como ahora en la Liga sirva de ejemplo para que los clubs pero un paso hacia adelante voz

Voz 1991 40:18 sea como sea lo que esperamos es que mañana sea un buen partido disfrutemos del clásico entre el Barça y el Real Madrid Marcos López Jordi Martí Álvaro Benito Rafa Alkorta muchas gracias a los cuatro años a esta mañana gracias hasta luego para hablar de este partido hablamos con un ex jugador del Barça que le hizo pasillo al Real Madrid en su día hora Edmílson qué tal buenas noches hola buenas noches cómo estás cómo te va la vida

Voz 24 40:43 todo bien gracias a Dios todo bien con la papilla ahí hago ahora desde agosto viviendo aquí en Barcelona con estás

Voz 1991 40:49 ahora

Voz 24 40:51 yo la acabo ahora desde minado un máster de fútbol en una escuela Axel Pi aquí en Barcelona máster de de bajo rendimiento oí posiblemente principios de año próximo puede empezar mi licencia de la UEFA a que estoy esto ha colaborado con el Barça con la Fundación con las escuelas dignas también hay un equipo del Barça

Voz 1991 41:17 ajá y vamos que no paras de ver fútbol no

Voz 24 41:21 no no paramos que si vemos el fútbol cosas muy bonitas Hay cuando se juega aquí IVIE viven en que iban alegre porque si la Liga es una Liga impresionante es importante tener en cuenta que el flujo es esto

Voz 1991 41:36 mañana irá al Camp Nou a vivir ese partido siente uno mucha envidia de no poder estar en el terreno de juego

Voz 24 41:44 bueno es verdad que nosotros como futbolista es vimos larga una de las grandes partidos como esto no vamos a cualquiera ha participado como Elvis así les en Francia y piensa además que hay pues de momento los dos mejores equipos del mundo

Voz 1991 42:08 la única pena es que llega un poco descafeinado en cuanto a clasificación no porque ya está todo decidido

Voz 24 42:15 sí es verdad es verdad que alega el suizo pero a todos los días vale y racha muy tienes una racha muy fuerte muy buena con el fútbol

Voz 8 42:26 efectivo estoy

Voz 24 42:29 nada es verdad que es una liga de equipos el cual estará

Voz 1991 42:34 como a los otros equipos hombre el gran objetivo del Barça en esta Liga es terminar invicto nadie lo ha conseguido terminar una temporada entera sin perder un solo partido tú lo ves posible

Voz 8 42:45 bueno cómo cómo pintas

Voz 24 42:48 lo que no es complicado muy complicado pero como pistas

Voz 27 42:54 en la Liga

Voz 24 42:56 miércoles ha comparecido complicado concebidas que tienen un hueco muy parecidas con el Barça es un fútbol muy bonito pero al parecer el Madrid está quebrando y durante unos años quiere qué pasa ahí esto para nosotros es buenistas

Voz 1991 43:15 en una de las cosas de las que más se ha hablado Edmílson es del famoso pasillo tú crees que debería haber pasillo mañana

Voz 24 43:24 bueno yo he hecho el pasillo

Voz 8 43:26 André ahí se creo que no sé si es que AGE

Voz 24 43:33 no no es una humillación un jugador de un equipo no los que se haga echa Hay Si stocka desde Madrid vía como una nación de lo contrario es un equipo que ha hecho una Liga muy fuerte

Voz 1991 43:55 sí lo que pasa es que fue el primero el Barça no que no quiso hacer pasillo al Real Madrid que venía como campeón del Mundialito

Voz 24 44:00 sí esto es esto es pero como la Mundialito de la Liga seguimos las tradiciones no

Voz 7 44:10 no hablamos de eso

Voz 24 44:13 para el Mundialito hablamos

Voz 7 44:16 bueno sí la Liga bueno por el mundo no

Voz 1991 44:19 correcto correcto ahora esos tableros de acuerdo

Voz 0017 44:22 que tú si el Madrid llega a ser campeón

Voz 1991 44:25 al Camp Nou tu la áreas pasillo o el serías digamos

Voz 24 44:27 bueno yo yo haría como jugador que has tiene que saber perder es explicar no yo creo que estos dos equipos en los últimos diez años están haciendo cosas que usamos da cuenta

Voz 8 44:42 que que que Cristiano se refiere en pero es que se les lo vas más bonito que están haciendo los dos

Voz 1991 44:54 el Barça que va a cerrar la temporada Edmílson con el doblete Liga y Copa no se queda un poco la sensación como que ha sido una temporada Malaisia lleva o dos títulos después de la eliminación en Champions en la que había muchas esperanzas quedó igual esa mala sensación pero tiene mucho mérito la temporada que ha hecho el equipo de Valverde

Voz 24 45:13 sí es una temporada que Israel tiene un poquito más lejos no la Champions hay dado os con poco a poco amarga un poco malo para para la gente está pero ganar tu Clece ahí hacia lo que ha hecho ahora como víctimas no es esto no es tan fácil pero quizás una una semifinal a una temporada perfecta Hay posiblemente esta nacional también porque nosotros aquí en Barcelona hay los que se basa en el costaría esta final que está que la gente esperaba al final de su padre

Voz 1991 45:57 sí sí te a elegir te digo venga temporada basa a ganar la Liga y la Copa o la Champions con qué te quedas

Voz 24 46:08 creo yo creo mira yo creo siempre se peleado con grande grandes sacó de Madrid siempre en la temporada tienes que ganaba como sabes y a la Champions porque tengo una buena disposición de marcas de prestigio dinero de modo aquí imagen muy muy fuerte pero hablamos de tiene una Liga española parece esto pero he elegido una sesión hacerlos

Voz 1991 46:39 ah vale tu entre los dos títulos nacionales hola Champions te quedas con la Champions en hoy por hoy sí vale Edmílson Iniesta se unos va Iniesta que gran jugador

Voz 24 46:50 por qué agradecía grandes vida El un jugador lleva una persona fantástica eh de la Liga la lechera que es una persona que ha jugado no lo su vida allí un equipo cueste con con el Mundial de Sudáfrica ahí bueno para mí es una de las cosas que he visto jugar dentro

Voz 1991 47:17 otro de los nombres propios el año pasado fue la marcha de Neymar te sorprendió en la cantidad por la que se fue que dejase el Barça para irse al al Paris Saint Germain y te sorprendería que recala en el Real Madrid en el futuro

Voz 24 47:31 bueno me me me sorprendió la manera la forma que ha dejado poco el club tiene muchas opciones vamos a gusto o no hablamos aquí tú sales hubo una empresa Rubio donde se casa tiene que ahí por la puerta de fue la puerta de frente el ansia

Voz 1991 47:55 si la puerta principal

Voz 24 47:57 pero él tiene sus suntuosos cosas la las noches no tiene sólo a sus costas Si al final ha salido como salió y esperó no no dudaría choque después de Mundial listo o hablo porque yo no sé cómo está el tema pero no lo haría es cuando puede Madrid

Voz 1991 48:23 saqué latino extrañaría no no te llamaría va

Voz 24 48:25 no no no nos ha sentenciado porque

Voz 27 48:28 no hubo manera