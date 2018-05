El Larguero (2ª parte / 05/05/2018): entrevistamos a Iñigo Martínez, Pablo Nieto y Pol Espargaró

Voz 1991 00:00 más partidos que nos ha dejado el día Ono soberbio lo que es lo mismo el derbi gallego entre el Celta de Vigo hoy el Deportivo de la Coruña en Balaídos ya con el Depor descendido a Segunda Edición Jacobo Z qué tal muy buenas buenas noches final con empate in extremis con el gol de Lucas Pérez en el descuento

Voz 0841 00:23 sí un gol en el descuento que neutralizó el gol de Maxi que deja al Celta fuera de Europa sin pena ni gloria en una temporada que se da ya por amortizada en Vigo porque acaba con buenas sensaciones desgraciadamente con con el descenso a Segunda pero sí es cierto que las sensaciones en el tramo final pues acá han cambiado bastante durante todo el partido eso sí ya lo pues hubo cánticos contra el eterno rival gallego porque no nos gusta sobre todo cuando uno lo tiene que sufrir esto hablaron al acabar el partido Adrian del Depor y Hugo Mallo el Celta está claro que no es lo mismo o no se ve de la misma forma cuando no lo tiene que sufrir a cuando uno lo tiene que ver desde el otro lado

Voz 1 01:01 normal es normal que haya este tipo de de cánticos porque es nuestro rival también pasó en el dos mil cuatro si no me equivoco

Voz 2 01:09 el final de vida ni me parece animales

Voz 1991 01:12 que cada uno es libre de expresar lo que siento

Voz 2 01:14 sí que ya está nada más aprendan porque no

Voz 1 01:17 no no va a haber más más derbis pero tampoco importa mucho

Voz 3 01:21 entonces igual ya sabíamos no que que el ambiente deba ser de esta manera no creo que bueno va dentro de del fútbol y nosotros teníamos que intentar que que en los afectara lo menos posible hay y nada más no centrarnos un poco en en nuestro trabajo en el campo de nada

Voz 1991 01:39 a ver no es una falta de respeto no es un insulto es vacilar al rival meterte con él en un año que lo ha pasado mal no está en segunda división la próxima temporada pero la vida muy larga uno escupe para arriba y al final luego le puede caer encima es decir que dentro de unos añitos igual a uno le toca sufrirlo que no es agradable pues no lo hagas esto es como todo lo que no les sale tu prefiero esto estos cánticos que cuando empiezan a insultar pero bueno claro el que lo está sufriendo en este caso el Deportivo de la Coruña muebles a cuerno quemado evidentemente en Jacobo como está lo del banquillo el Celta

Voz 0841 02:11 bueno pues está abierto el cásting está Felipe Miñambres de viaje hay muchos nombres encima de la mesa yo creo

Voz 0453 02:17 yo no lo tiene claro el Celta después de

Voz 0841 02:19 a la puesta Dunn fue que no salió bien hubo año que se sabía que era de transición porque Unzué estaba pendiente también del futuro de Luis Enrique después de su año sabático y hay muchos nombres encima de la mesa desde Mauricio Pellegrino y Óscar John yen estaban ahí en el en el Ranking en el top aparece como apuntaba hoy Gustavito López el nombre del gallego Méndez que también estuvo en el Real Club Celta Godoy Cruz el Chacho Courbet que pasó por el Celta Iker en Racing de Avellaneda Asier Garitano que también apareció por allí es decir diferentes estilos diferentes nombres de diferentes ligas yo creo que el Celta todavía no tiene claro quién puede ser ya no es sustituto en fue sino alguien que haga olvidar un poco la sombra que sigue siendo alargada de él

Voz 1991 03:02 gracias Jacobo un abrazo estarán en San Mamés le ha ganado el Athletic dos cero al Betis Íñigo Marquínez qué tal muy buenas muy buena por fin una alegría para el aficionado del Athletic porque vayan añito

Voz 0453 03:12 en ahora no pues si si ha sido de lo mejorcito que hemos tenido esta temporada en San Mamés por parte del Athletic que así un día raro porque no ha habido bronca al final del partido que es algo a lo que no estábamos habituados en las últimas semanas en los últimos meses incluso yo creo que el Athletic si ha merecido la victoria en un partido bueno pues que ha controlado en la mayoría del tiempo que los últimos diez minutos las ha pasado realmente canutas con un Betis absolutamente volcado pero bueno los dos goles sean rojiblancos Muniain anda que no se la echado de menos en San Mamés

Voz 1991 03:41 así tanto

Voz 0453 03:42 Aduriz que volvía ocho partidos después seis después de chupar banquillo después de lesionarse bueno pues han metido los dos goles que permiten eso pues no vale para nada el resultado simplemente para maquillar un poquitín la clasificación pero que permiten al Athletic bueno pues disfrutar de una tarde tranquila sin broncas impone en las gradas en silbidos y sí más

Voz 1991 04:02 gracias Iñigo esta mañana hasta mañana Íñigo Martínez qué tal buenas noches

Voz 4 04:05 buenas noches bueno lo necesitaba ya este

Voz 1991 04:08 de este equipo esta victoria en sí

Voz 4 04:11 dábamos una victoria si determinada con buenas sensaciones

Voz 0103 04:15 en lo que hemos hecho un gran trabajo curan

Voz 4 04:17 por todo ello la hora que lo nazis estábamos tanto nosotros como la afición pero lo que pasa

Voz 1991 04:22 estaba el ambiente raro no porque la gente ya sabe que nos jugáis nada en este final de temporada está la gente como un poco no sé si decepcionada

Voz 4 04:30 no es obviamente es normal que la gente esté descontenta digamos no no ha sido nada bueno

Voz 0103 04:37 no nos jugamos nada y al final pues bueno no sé

Voz 4 04:40 como resultado se en casa así que yo obviamente Bush es entendible no que ese enfado de la afición de todas formas se ha visto no son aplaudidos en en todos los momentos al campo la verdad que los Jorge nos quedamos con eso que que a día de hoy a estas alturas que que estén con nosotros la verdad que que es agradecen

Voz 1991 04:58 me oye desde que llegaste había jugado tres centrales alguna vez

Voz 4 05:01 sí bueno jugaré contra el Girona allí no sabían más cosas pero es mi primer partido de hecho no salían las cosas bien el mister pues bueno confiaba en el en tres defensas atrás y de hecho pues bueno dijo que necesitábamos un cambio así que bueno así ha sido no salió la verdad es que bastante bastante bien el partido digamos muy yo creo que la clave de esta bueno es que todos todos hemos estado unidos igual a todos hemos querido sacar el partido adelante

Voz 1991 05:30 nos ha sido un partido muy bueno ojalá hubiese sido la mayoría así desde luego el Athletic habría estado mucho más arriba durante la la temporada oye durante esta semana tuvo mucha repercusión en las palabras de el Cuco Ziganda diciendo que es una temporada imposible de arreglar y que sólo salvaba Kepa Córdoba y Núñez eso cómo lo había interpretado

Voz 4 05:49 bueno yo creo que al final en cada uno es consciente de lo que dice y de lo que suelta con la boca Hay digo bueno lo que hay que hacer es respetar cada uno piensa distinto oí lo que hay que hacer espetar aunque bueno pues pues que algunos comparta mi otros no y yo creo que sí ha molestado no para nada para nada yo creo que de hecho yo creo que el el el año eh por por gana así por comportamiento yo creo que es de todos ha sido bueno desde que estoy yo por lo menos muy bueno son son ya pensamientos de cada uno que que al final pues unos estarán de acuerdo otros no

Voz 1991 06:34 a cabo pero aprovechó para preguntarte porque la semana pasada fue un día especial para Di sentó muy raro eso de jugar con una camiseta rojiblanca en Anoeta

Voz 4 06:42 se me hizo raro pues al estar allí la situación que viví al final pues si no es plato de gusto está claro que desde que salí de allí pues sabía lo que me he encontrado de vuelta respeto completamente pues el enfado de de la ficción de la Real como no ahí ya está en lo que lo que tuvo que hacer pues es a esto al centro lo mio que mus uno con la personalidad que tengo yo creo que eso me ayuda más yo sí estuve eh no fue un partido nada bueno del equipo es notorio de la derrota pero pero nada más visto en aquí comido con ganas de determinar es la temporada ahí es lo que vamos a vamos a hacer sí pero

Voz 1991 07:23 Diego yo entiendo eh yo yo lo dije en su día a la semana pasada yo puedo entender que alguien imprima billetes con tu cara venga muy gracioso nos reímos todos el me muy bien yo creo que te llamen pesetero no sé qué pero Íñigo muérete hay un límite que no se puede repasar sobrepasar

Voz 4 07:39 por supuesto por supuesto que al final no no soy partidario de ese tipo de comentarios y por supuesto que asumo las pitadas y los abucheos como no soy consciente y sabía lo que iba a pasar pero toda más yo creo que que sobran uno de fútbol no solo al fútbol sino que cuando quiere dar otro deporte bueno pena no pena que la gente perciba así pero pero bueno es lo queda ahí yo creo que poco se puede hacer compras

Voz 1991 08:07 no nos quedan dos partidos para terminar la temporada así que nada mucha surte en lo que resta de temporada Íñigo Martínez muchas gracias un abrazo

Voz 4 08:13 el caso

Voz 1991 10:28 es un par de apuntes más de fútbol antes de hablar de motociclismo como que mañana juega también el Atlético de Madrid Pedro Fullana qué tal muy buenas hola Yago qué tal muy buenas el partido contra el Espanyol con qué novedades

Voz 16 10:41 bueno pues son en parte importante para el digo Madrid para seguir ganando ese bolso por la segunda posición con la cabeza evidentemente puesta en Lyon y Simeone a buen seguro va a gestionar dar descanso a alguno de sus futbolistas Diego Costa y corre no estarán por sanción Juanfran es baja por lesión veremos por ejemplo a Fernando Torres otra vez como titular en el Wanda Metropolitano incluso podría formar pareja con Gameiro Berzal ICO volverá al lateral derecho posiblemente va a descansar a un hombre en cada una de las líneas y también habrá que estar pendiente de si Filipe por fin tiene minutos en algún momento del partido y hoy le hemos preguntado a Simeone por la sanción de la UEFA de cuatro partidos Él no ha querido opinar ha evadido cualquier pregunta sobre el tema pero sí le ha planteado un pulso a la UEFA sobre las reglas injustas que él entiende hay en algunos partidos en eliminatorias como por ejemplo el valor de los goles de los equipos fuera de casa en las prórrogas

Voz 0501 11:35 la verdad no estoy en un lugar donde importe me mi posición sino simplemente saber que hay cosas que mejorar Si no le comento lo mismo que hace cuatro años que vengo buscando oí bien esperando lo que puedan cambiar una regla que es injusta para los equipos que juegan fuera que en casa el segundo partido a partir de octavos de final no hay aplicación para que un equipo treinta tenga treinta minutos más que el otro y que su gol vale la doble a partir de ese momento no hay obligación

Voz 16 12:06 no encuentra explicación hace tiempo que viene reivindicando es hoy cuando le preguntas por la sanción a Simeone

Voz 1264 12:11 bueno pues no quiere opinar pero está claro que pasa al ataque

Voz 16 12:14 con esa especie de de reivindicación que le hace la UEFA desde hace bastante tiempo así que el Atlético Madrid que va a pensar por su puesto en ese partido en esa finalísima de Lyon y enfrente un español que fue el primer equipo que le ganó fuera de casa después de un año ha cambiado mucho el conjunto perico pero evidentemente es un buen planteamiento con el cambio de entrenador tratar de ganar en este ve como en el Wanda donde nadie ha ganado en Liga esta temporada

Voz 1991 12:36 hasta mañana hasta mañana nos vamos a Inglaterra Álvaro de Grado qué tal muy buenas hola buenas noches qué tal como está Alex Ferguson

Voz 17 12:44 bueno pues ahora mismo está en el hospital está hospitalizado esta mañana a las nueve de la mañana ido en ambulancia a su casa porque ha sufrido una hemorragia cerebral ha tenido que ser intervenido de urgencia tal y como ha comunicado el Manchester United que bueno también ha confirmado que ahora mismo está en una unidad de cuidados intensivos durante el postoperatorio pero que todas ha ido bien y que bueno que piden respeto hoy familiaridad para para esta situación por ejemplo su su hijo Darren Ferguson hoy tenía partido con su equipo el don Caster Robert de Tercera División y no ha ido por motivos personales de gravedad

Voz 1991 13:17 bueno anteriormente se han conocido

Voz 17 13:20 sí bueno ahora mismo está hospitalizado en el Hospital de Michael Sweet es una ciudad un pueblo en el sur de Manchester a unos veinte minutos media hora más o menos igual bueno es la noticia de la tarde noche en el fútbol mundial que era el clase

Voz 1991 13:34 sí habrá que esperar al parte médico de mañana a ver si hay buenas noticias de Inglaterra gracias Álvaro un abrazo buenas noches hasta luego Bruno Alemany qué tal muy buenas Olalla un par de apuntes del panorama internacional como que ya tenemos campeón en Portugal

Voz 0301 13:47 sí es el Oporto no tenía ni siquiera que jugárselo al derbi lisboeta esta noche entre Sporting y Benfica al final empate a cero que le sirve al Oporto sin jugar lo tiene que hacer mañana para llevarse el título a Casillas campeón ese su primer título de Liga en Portugal leí bien mereció lo tiene porque además

Voz 0103 14:07 ha sufrido bastante este año le quitaron la ética

Voz 0301 14:10 lo haría volvió a ser titular después de ese cero a cinco del Liverpool en en Champions así que bueno nivel sillas pero también Marcano oí Oliver Torres campeones de la Liga en Portugal

Voz 1991 14:20 en Italia la Juve más cerca el título no

Voz 0301 14:23 sí ha ganado por tres goles a uno remontando al neurólogo de ponle miga con el Bari y demás pero bueno casos que ha ganado con goles de de mayo en propia puerta de Khedira hay que finalmente de de la victoria de la lluvia que se poner siete puntos por encima de del Nápoles ahora mismo sin mañana perdiera el Nápoles no sumaran los tres puntos contra el Torino mañana mismo la Juve se da otra vez campeón no sería por séptima vez consecutiva de el scudetto edición expresó gracias Bruno un abrazo

Voz 1991 14:50 un abrazo hasta luego la una y siete vamos con las motos motociclismo Gran Premio de España es un gran premio muy especial con la presencia de Ángel Nieto en todo momento por todas partes como debe ser de hecho ya sabéis que el circuito desde el pasado viernes tiene el nuevo nombre de circuito Ángel Nieto se han disputado como digo los asentamientos libres hoy la calificación Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1104 15:23 lo hago desde el circuito de Jerez Ángel Nieto e sin duda es que uno de los que tiene el nombre más lo el Mundial de Motociclismo

Voz 19 15:30 en qué tal

Voz 1991 15:31 tiró la jornada de calificación hubiera solamente una

Voz 1104 15:34 españolas la de Jorge Martínez Moto3 que ha sido más rápido que Ethel en Moto dos El martes soy rico no segundo en Moto GP la Paul se ha llevado el inglés Craslow es la cuarta que consigue la en ese Reina a Dani pero sí los Johann Zarco a la primera alguien para la carrera de mañana en la segunda pleno de españoles Lorenzo cuarto Márquez quinto Rins sexto eh te digo más Maverick undécimo Aleix decimotercero Pol Espargaró decimos esto justo por delante de Tito Rabat el otro español de la categoría al autista nada más ser vigésimo espera llenazo mañana en Jerez más de cien mil personas pase el calor día espetó ocular de carreras e a partirse la vuelta a la vuelta dos más uno de cada carrera yo espero que el público se ponga en pie por una idea que surgió tras las redes sociales el la doce más uno se pongan a rabiar en memoria en homenaje del maestro Angelito que seguro que allá donde estés está disfrutando

Voz 0103 16:28 pues Gran Premio e como nunca por qué

Voz 1104 16:30 todo gira en torno a él Pablo Nieto

Voz 1991 16:33 algunas noches ahora bueno en fin de semana especial verdad

Voz 0103 16:38 sí fin de semana muy especial y emotivo todo yo la verdad es que

Voz 20 16:43 no me esperaba un fin de semana

Voz 0103 16:46 como como éste es algo que que creo que sobre todo se lo merecía mi padre y como ha dicho en la no allá donde esté Tarragona sonrisa como como siempre ha estado oí viendo lo que el aficionado realmente a está haciendo por él

Voz 1991 17:00 podrías haber calculado cuántas personas tener un comentario y sobre tu padre

Voz 4 17:05 voz posible increíble no estoy haciendo mal fotos e incluso que cuando corría tampoco

Voz 22 17:10 muy difícil

Voz 1991 17:14 ya la guinda al pastel el cambio de el nombre del circuito más que merecido injustificado no

Voz 23 17:21 sí para mí

Voz 0103 17:23 en todo el mundo me dice uno de los mejores circuitos para mí es un circuito del Mundial y que el mejor circuito del Mundial con la mejor afición del mundo eh lleve el nombre de de mi padre pues es algo que se me ponen los pelos de punta no y sobre todo para para los pilotos españoles no que que que correrán en el circuito que hay en el Mundial con la mejor afición como he dicho hoy que se puedan no jugar aquí un y que mi padre lo esté viendo pues

Voz 1991 17:48 mucho mejor todavía las cosas hay que decirlo así no son en este caso el que decidir Pablo que tanto la ciudad Jerez como el Ayuntamiento han sido todo facilidades os lo han puesto todo muy sencillo creo

Voz 0103 17:58 la verdad que se han portado desde el minuto uno no de Mamen la alcaldesa se puso enseguida en contacto con nosotros nos dijo que quería plantear esto en el Ayuntamiento oí a nada a las dos semanas nos volvieron a llamar ahí unos dijeron que prácticamente estaba hecho y que eh cómo lo queríamos hacer y nosotros dijimos que no hubiera que nos gustaría que el circuito pues empezar a llamar de Ángel Nieto en el Gran Premio de Jerez que es cuándo es el mejor homenaje que se le puede hacer a mi padre

Voz 1991 18:29 además creo que es el fin de semana perfecto para presentar la Fundación Ángel Nieto cuál va a ser la labor

Voz 4 18:35 bueno también

Voz 0103 18:37 como no tenemos mucho lío en eso hemos metido también en esto pero creo que es algo que que tenemos una una deuda pendiente con todo el aficionado contó con todo el mundo que siempre no está apoyando hemos después de del homenaje que hicimos en Madrid de la respuesta de toda la gente pues no birmano siguió vimos que el legado de Ángel Nieto en eso podía acabar hay que mejor que estaba y qué mejor que intentar ayudar pues a todas las víctimas de tráfico de de de moto no que al final pues es todo lo que le ha dado a mi padre que también todo lo que le ha llevado se lo ha quitado o no porque al final pues desgraciadamente mi padre ido en un accidente de tráfico no entonces hay que que hay que ayudar a a todos los familiares de a toda la gente que que lo necesite y luego sobre todo también pues intentar ayudar a jóvenes promesas para para intentar darles apoyo que en este mundo pues es tan dificil cuesta tanto llegar

Voz 1991 19:31 yo no he sido motero nunca no tenido moto han tenido moto tanto mi hermano como mi padre motos grandes ir a mí me parece criminal el alguno en el estado algunas carreteras las cuchillas que haya en forma de de quitamiedos creo que en todos hay que intentar luchar también contra eso porque claro cuando un coche chocar contra el quitamiedos muy bien el impacto suele llevar el coche en una persona

Voz 22 19:52 no nos hemos visto mucho

Voz 1991 19:54 la gente que ha perdido piernas brazos es un como cuchillas Pablo

Voz 4 19:59 claro es que al final pues esto no

Voz 0103 20:02 lo tenemos que intentar evitar por todos los medios pero desgraciadamente está a la orden del día y entonces pues nosotros ahora con la Fundación queremos hablar mucho con la DGT queremos con más fundaciones intentar hablar pues para hacer todo todo tipo de eventos indies sobre todo pues intentar que todas estas cosas no sufran lo menos posible no porque desgraciadamente pues siguen sucediendo

Voz 1991 20:24 la Mela algo para Pablo

Voz 1104 20:27 nada me encanta escucharle Perle así de bien así tranquilo ha sido ilusionado y que vosotros tú tu hermano u otros Bono Gelete los sprays contagiando de alegría de vitalidad y de espíritu positivo a todos los que ahora vamos a la al maestro así que a seguir así mucho tiempo lo digo siempre sois unos dignísimo los herederos desde el más grande que hubo en España como piloto y pediría que casi como persona también

Voz 0103 20:52 sí muchísimas gracias Mela pero al final todo esto es a la educación que que nos ha dado mi padre todos los todos los momentos que hemos aquí en El Palo fuera del paddock que en casa y en todos los sitios ya al final es lo que mi padre tenía no algo tan especial que que que es lo que ha hecho que mi padre Seat nosotros por lo menos lo vamos a intentar creo que que sobretodo el aficionado y todo el mundo que que siempre bien va a darnos el pésame au a saludar uno Si ya decirnos lo grande que era nuestro padre pues tenemos que estar o intentar estar a la altura de la de la de las circunstancias

Voz 1991 21:32 Mela pero hoy hacemos doblete no sólo tenemos tres Pablo Nieto en El Larguero que además queremos como es fin de semana de clásico hemos buscado por un lado Pablo Nieto y aquí en masas buscado para esta noche Lita

Voz 1104 21:43 a un piloto que ha sido noticia ya antes arrancar el Gran Premio de España por qué KTM anunció que se renueva por dos temporadas más como no podía ser otro modo pues hace un trabajo fantástico en el desarrollo de esta Moto2 Pol Espargaró saldrá dijimos esto en parrilla no resultaba pero bueno es lo que toca con la KTM unos días mejores que otros y que además ha conocido uno lo conocía ya eh pero en este gran prensa hecho oficial que su compañero la pésima temporada la Johann Zarco ni más ni menos así que te escuchen también en sintonía del Larguero

Voz 1991 22:12 el bueno de Pol Espargaró hola por qué tal estás hombre

Voz 21 22:15 hola cómo va eso bueno enhorabuena lo primero bueno

Voz 1991 22:17 a renovaciones muchísimas gracias

Voz 21 22:20 es muy muy contento estoy súper contento de esta familia que me está también que estoy tan a gusto y que de momento no sale los resultados pero pero saldrán saldrán estoy convencido que que saldrán hoy el año que viene viene refuerzo además en forma de de un francés que que va que va a ir muy rápido te nos va a ayudar un poquito más y más información para Marcos sea que llegaremos llegaremos arriba es claro

Voz 1991 22:45 la explicación que hay no por el hecho de estar muy a gusto y trabajar muy bien con un equipo cuando no salen las cosas el continuar es porque hay un proyecto bonito

Voz 21 22:53 sí sí sí a ver estamos hablando es cierto no salen las cosas como querríamos periodo estamos hablando que Cuco año no hay es cierto que que que todos queremos un poquito más y que queremos ir mejor pero pero también tenemos que pararnos hoy pensar en en donde está nuestra que eso es lo que hemos probado ahí hijo usados durante este último año oí ir donde estamos sí los años que llevan las otras fábricas tú entonces hay que probar un poquito de pies al suelo es saber que ser ambiciosos evidentemente porque soy el primero que quiere llegar hasta ahí arriba pero creo que estamos haciendo todo por pasitos este año toca terminar la temporada de los ex primeros creo que lo conseguiremos sinceramente pero ya el año que viene pues han pichón pilotó

Voz 0103 23:36 para que le ayude a intentar conseguir algo más

Voz 21 23:39 de no entonces veremos lo que podemos conseguir pero hay que ser positivo Iniesta ahí la marca lo es yo también

Voz 1991 23:45 lo hablamos ahora con Pablo Paul y que fin de semana tan bonito en recuerdo Ángel Nieto o no

Voz 21 23:51 bueno es que no no no había otra yo creo que que nadie podía sorprender él sigue siendo aunque pero nosotros sigue siendo el GTI quién puede que nos llevó hasta donde estamos y le debemos muchísimo además es Si en algún sitio tenía que ser lo hemos repetido todos muchas veces nos tenía que ser aquí hemos visto imágenes de de este circuito sin prácticamente sin gradas con balas de paja con la gente animando con idea Ángel estaba corriendo allí entonces un sitio había de llevar su nombre era era Jerez dispara no es son la sorpresa ahí hice la super bonito llegar aquí a correr y entrar por la puerta Iber vive su figura hay Iber el nombre de Ángel en todas partes es precioso

Voz 1991 24:32 montar el objetivo para la carrera cuál porque sales decimosexto

Voz 21 24:36 si esa se salir bien todo empieza por una buena salida Hay y luego pues adaptarnos creo que estamos mejor en carrera de lo que de lo que salimos no hemos hecho un buen cuál y lo hemos hecho bueno pero pero creo que hoy hoy no nos tocaba estar mucho más adelante aún así creo que mañana podemos hacerlo mucho mejor en carrera tenemos

Voz 24 24:53 bastante ritmo hoy además nuestra moto con neumáticos

Voz 21 24:56 aquí seguro que funcionara un poquito más porque cuando Mateo nuevo así que Paul vuelva a ser positivos que mañana peleamos por alguna posición más si están los puntos una vez más Si iba a votar en carrera durante toda la afición y IM el circuito Ángel Nieto rival a batir Márquez bueno siempre si yo creo que sí siempre lo es no es marca además aquí está está increíble a pesar de que no ha hecho la vuelta que les tocaba y que siempre es muy rápido aquí yo creo creo que tengo que poner también en la porra aunque sí muy bien físicamente a Dani Dani recordemos año pasado el carrerón que hizo hoy aquí es un piloto muy consistente muy rápido oí yo creo que el piloto a batir mañana de Vigo

Voz 1991 25:39 le sigue el buen rollo entre Rossi y Márquez

Voz 21 25:43 bueno al menos menos de lo que nos gustaría todo

Voz 1991 25:47 por eso lo digo pero cada vez menos pero

Voz 21 25:49 bueno eso hay que intentemos dejarlo un poquito aparte porque motos motos si hay que dicen tiene que seguir siendo así

Voz 1991 25:56 me da miedo ya de muerte y no tiene mucha solución pero bueno ojalá algún día el clásico

Voz 21 26:06 no porque yo soy del Liverpool

Voz 1860 26:11 vamos ya está bueno hago Paul poles tanto el Liverpool como llave de la Roma sabes lo bonito se Eva manolas con el balón bien vaya tela queremos estar constaría nos casamos

Voz 1991 26:27 Pablo Pablo tú eres del Madrid a muerte no

Voz 23 26:30 sí que yo creo que

Voz 0103 26:33 no hay no hay otra cosa que que que ver sobre todo la final de la Champions de la jugamos es que no sé si jugábamos contra con Paul contra quién jugábamos cuando no

Voz 1860 26:43 no no lo sé no es que no lo sigo mucho eso de la Champions yo me he quedado más aquí

Voz 1991 26:48 es martes basket amiga temas de Liga

Voz 1860 26:51 lo Rey esas cosas no no yo no lo lejos no Dieter

Voz 1991 26:57 eh Paul que tendría más valor el doblete o la Champions

Voz 24 27:01 es pues que paguen género negro palabra esto es muy duro

Voz 1991 27:06 no se puede se puede pero con eso lo dice todo Pablo pregunto la Pablo a ver qué piensa claro Pablo

Voz 1104 27:14 sí sí Champions doblete Pablo

Voz 0103 27:16 obviamente la Champions no están jugando los mejores equipos de Europa Hay es es la competición y por excelencia más importan

Voz 1991 27:26 el punto de Pablo ahora mismo te digo Pal máis cinco cero en el clásico pero ganáis en Kiev

Voz 20 27:34 es una buena racha

Voz 1860 27:36 a veces es una buena pregunta

Voz 22 27:40 yo también yo también este problema

Voz 0103 27:43 a ver venga va te tengo que hablar con Zidane para que hagan el pasillo no pasa nada pero luego nos lo la citado nosotros eh

Voz 1991 27:51 eso era otra de las preguntas Paul pasillo sí o no

Voz 1860 27:55 y para nosotros sí hay para ello no son ellos los señor Amado

Voz 1991 28:03 en serio tú crees que se debería recuperar esa tradición que había que no pasaba nada sacará a la gente como una humillación unos una humillación es un reconocimiento

Voz 24 28:11 yo creo que eso eso esto es un reconocimiento nos falta un poquito más deporte vida creo que creo que el fútbol es un deporte súper bonito pero que sea llevada a unos extremos de hooligan demasiado altos

Voz 1991 28:21 el hay que volver tiene que volver un poquito

Voz 24 28:23 de ese rollo del deporte como como lo hay en las motos menos esto su temas Carredas pero tiene que volver esto poquito no estaría mal por no hombre reconocerá que al final juegan todos una selección española llevan también

Voz 21 28:35 juegan también juntos si luego una pena verles

Voz 24 28:38 con este con este clímax

Voz 1991 28:40 lo dice el del Barça que es el que tendría que recibir el pasillo pero para mí es tú como madridista pasillos y yo pasillo no

Voz 24 28:48 bueno él mismo pasillo que nos hicieron ellos a nosotros cuando ganamos

Voz 1860 28:52 no no se llevan Pablo

Voz 24 28:58 no no pero sí está claro es lo de siempre no yo creo que

Voz 0103 29:01 si lo hacemos sin Nos lo hacen a nosotros nosotros también lo hacemos yo creo que eso es lo que tiene que ser así sea

Voz 20 29:08 la creo que es algo discreto a las de mutuo acuerdo

Voz 24 29:13 pero es de acuerdo con estoy de acuerdo con Paul que el fútbol es

Voz 0103 29:17 este precioso pero está

Voz 20 29:20 la que se está llevando demasiado incluso a un

Voz 0103 29:24 los extremos en en los cuales están perdiendo un poco lo lo bonitos del Depor

Voz 1991 29:28 pues sí pues Paul el romanticismo del fútbol eso es

Voz 1104 29:31 eh eh Hall Pablo Alexis acuerdo conmigo mi teoría es que mañana te Liga hacer pasillo el Madrid a continuación los jugadores del Barça menos Iniesta las dos alineaciones hicieran pasillo Iniesta por ser su último clásico que os parece

Voz 24 29:46 me me parece bien me parece bien también va de la miren lo firmo me parece como si está un deportista como la que

Voz 4 29:54 la sede de Iniesta

Voz 0103 29:56 me se merece eso y mucho más y sobre todo por él no porque yo creo que él ha dado tanto por por este deporte por el por el fútbol y el último recuerdo de hacer un clásico de esta magnitud pues siempre te lo quedas en la memoria hay y creo que para él sería precioso no

Voz 20 30:13 y sobre todo deportista como comunista

Voz 1991 30:18 desde luego ya que no lo dieron el Balón de Oro que se merecía por lo menos el reconocimiento de los compañeros que es lo mejor que uno se puede llevar el reconocimiento otro de los propios compañeros Paul una porra para mañana

Voz 1860 30:29 he para mañana carrera pues no lo sé lo complicado es complicado estaba Pablo sabe que que que es complicado pero yo me mojo por las motos pero no por el cupo hasta ahora resultado mejor

Voz 24 30:44 he pues no sé

Voz 1860 30:47 tengo ni idea de no estoy preso Paul no habíamos no venga firmado ya que las cinco cero no estaba estaba o no lo ganamos nosotros

Voz 1104 30:59 la final de la Champions

Voz 1860 31:00 bueno el resto primero lo primero no y luego ya veremos

Voz 1991 31:05 espera espera espera Paul te lo voy a cambiar pierden firmas Palmar contra el Madrid el domingo que pierda también la final de Champions

Voz 24 31:12 pero cero cinco cero cinco no eso eso no eso no porque es muy derrotista hay aquí todo el mundo se tiene que merecer Fobos ahí ojalá que que

Voz 1860 31:20 el caso es que el campeonato de Liga mira que el Madrid se lleva la Champions al final todo se queda solo

Voz 0103 31:28 en el cuerpo

Voz 1991 31:30 Paul Henry que conozco

Voz 1104 31:33 a su hermano Alex alcohol norma Stores tu hermana un montón de gente Mar un millón de personas tu hermano Aleix pues una paliza que va salud

Voz 1860 31:40 a nosotros lo sé lo sé lo que hará que era que era broma hombre

Voz 1991 31:46 el vuelo Pol Espargaró aficionado el Liverpool digo del Barça nada que lo importante que vaya bien el fin de semana y que tengas una buena carrera vale

Voz 1860 31:57 muchísimas gracias un abrazo muy fuerte abrazo Pablo

Voz 1991 32:00 a disfrutar de este gran fin de semana hay que vaya bien el fin de vale

Voz 4 32:03 muchísimas gracias por todo un abrazo

Voz 1104 32:06 pregunta escucha hayamos ya muy momento otra vez todavía que mañana él y su hermano Gelete Esteban a dar una vuelta al trazado de Jerez aquí

Voz 1991 32:12 bueno en las motos con las motos campeonas de su padre

Voz 1104 32:15 una vecina Garzelli yo os imagináis pues eso mañana delante de más de cien mil personas aquí lleva las motos campeonas de maestro

Voz 24 32:23 sí sí sí sí

Voz 0103 32:27 volviera a correr a locales lo vio estas mariposas en el estómago a ver eh algo muy yo creo que va a ser la la guinda del pastel sobre todo porque lo más importante de todo yo creo que es un homenaje a las motos de Ángel Nieto que vuelven otra vez a darse una vuelta en el circuito Ángel Nieto no y qué mejor manera pues es con todos los nuestro respeto el darle la vuelta delante de de de todos los aficionados que puedan volver a vez estas motos no es algo muy bonito muy bonito pero estoy nervioso debo decir que es una rueda de ruedas no

Voz 24 33:00 no no no porque eh

Voz 0103 33:03 es el mayor pues se le ha dejado la la Garzelli que es la ciento veinticinco voy con la con la ochenta dólares y le le dejo dijo que que gane pero bueno intentar de pasar yo primero por meta

Voz 1991 33:14 pues palo a disfrutarlo un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte

Voz 0103 33:18 te muchas gracias milita algo más

Voz 1104 33:21 y encima nos pagan por hacer este tipo de cosas que te parece

Voz 1991 33:24 pues me parece muy bonito por eso lo disfrutable

Voz 1104 33:27 es increíble trabajar con gente así de verdad que es un placer y nadie mañana disfrutemos todo el grandísimo día de carreras que estoy muy feliz tú sabes lo que significa para mí a nivel el reconocimiento y el cariño de la afición de los profesionales de las autoridades de los responsables el campeonato hacia él pues joder que que me llena de orgullo y satisfacción que diría

Voz 1991 33:48 gracias a disfrútalo te también un abrazo

Voz 7 33:51 se derrite

Voz 1991 33:54 el del Mundial de Motociclismo a otros dos eventos el primero también tiene que ver con el motor las seis horas de España Manu Franco qué tal muy buenas hola muy buenas noches Rodolfo Ares las buenas sí señor cinco años después es lo que ha costado haberle encima el cajón otra vez

Voz 4 34:11 bueno hay que decir que no son Gran Premio de Fórmula uno en fin oye supongo que fría

Voz 1385 34:15 yo sería otra historia estamos hablando las Seis Horas de Spa la primera prueba del mundo en resistencia a su primera prueba con Toyota salía desde la pole Alonzo que tiene equipo con Nakajima Sebastian Buemi han logrado la victoria pero no ha sido tan fácil como parecía porque a falta de una hora salió a explicar el segundo noche Toyota se ha acercado muchísimo a Fernando Alonso que entonces es el que está pilotando

Voz 1860 34:37 no si al final

Voz 1385 34:39 equipo y bueno ha sido primero el broche Alonso segundo no el otro Toyota pilotado en ese momento por marcó un doblete de Toyota en la primera prueba de resistencia como digo así que pero bueno bien ha estado bien primera victoria del piloto asturiano como tú dices en cinco años después de aquel Gran Premio de España de dos mil trece con aquel Ferrari rojo que tantas alegrías nos dio en el momento

Voz 1991 35:00 pero bueno tener que esperar otros cinco años para ver de nuevo a Fernando Alonso un acepto el cajón gracias Manu esta mañana claro también pendientes del balonmano de la final de la Copa del Rey Diego González qué tal muy buenas hola qué tal Diego muy buenas que tenemos para este fin semana

Voz 1385 35:14 pues la repetición de la final del año pasado con ese dato entonces ahora Logroño Fútbol Club Barcelona porque los dos han impuesto sin duda alguna en dos bonitos partidos pero sobre todo el primero el de Logroño Ademar que ha acabado con veintiuno veinte y con la posibilidad de Juanín García desde el punto de penalti de haber forzado la prórroga no si así para los leoneses que se han quedado helados porque habían conseguido remontar tres goles a lo largo de del partido

Voz 1104 35:37 es una mitad y al final pues el Fútbol Club Barcelona Como

Voz 1385 35:40 como era de prever ha pasado por encima de un Puente Genil que ya hizo la machada en el día de ayer y que había aguantado solamente la mitad de tiempo treinta y seis veintisiete ese segundo encuentro mañana el Barça es la buscar su quinto título consecutivo el vigésimo estas historias las drogas La Rioja el primero perdón en Logroño La Rioja el primero de su historia vamos a ver si por lo menos consigue plantarle cara en una Final a la que yo espero que acuda a la misma gente que cuyo hoy al Madrid Arena fantásticos desoladas Yago el ambiente balonmano

Voz 4 36:09 vivido en la en el foro en el foro de de de

Voz 1385 36:12 estas de esta final donde las todas las de las aficiones han vivido juntas prácticamente han llevado el Madrid Arena repito muy bueno para el balonmano lo que está pasando en esta en esta Copa en Madrid

Voz 1991 36:21 pues sí ojalá mañanas ermitas amén de gracias Diego hasta mañana esta mañana un minuto entre Palacio Berlanga

Voz 26 36:27 mira rápidamente Yago voy a contar lo que está muy

Voz 1264 36:29 pero ahora mismo en directo que es el tercer partido de la serie de la Conferencia Este de las semifinales entre Boston y Filadelfia llegan empatados a ochenta y siete a falta de quince segundos para el final tenía posesión Philadelphia que está actuando como local pero ha fallado en ese en ese ataque la verdad que no sé qué han estado haciendo ochenta y nueve ochenta y siete recuperado el balón Boston y queda uno uno con siete para que Boston se lleve el tercer punto por ese tres a cero hipotéticamente pie y medio en la final

Voz 27 36:56 el vivirla en Gaza cada treinta segundos verla grave del te acuerdas de Eder el héroe de Portugal Choi pues ha vuelto a hacer lo mismo hoy con el Lokomotiv de Moscú el título si ganaba el Lokomotiv en el ochenta y siete gordito de que ha marcado cuatro goles entrarán

Voz 1991 37:10 ha destacado que los elige bien desde luego el mayor futbolista tronco con más suerte sí sí pero es un tronco y visto tiene el gol en Cadena Ser punto com bien os vamos gracias a Pablo González que ha estado la parte técnica nosotros volvemos mañana será a las doce en el Larguero estará porque Manu Carreño hasta mañana adiós