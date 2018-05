La orquesta nómada

Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 0874 01:24 Rovira buenos días tampoco es una condena estoy escribiendo no paro de este da igual estas enterrador de La Ventana abierta por cierto tengo unos a mí que son mexicanos que van a estar por el sur de Francia luego bajan a Barcelona pido consejo sobre un pueblo que visitar por allí les es sugerido eres escultor además de Figueres pícara que es cierto

Voz 0300 01:48 no debería Figueras para ir a ver el museo está bien pero luego hay que salir a dos pueblos Ampurdán es una región de pueblos pequeños y cada que si no hay que pasearse por el Cap de Creus que es una zona magnifica

Voz 0874 02:02 tú tú tú lugar sagrado preferido lo puede desvelar en antena o esto no sé

Voz 0300 02:07 lo es pasear básico que le pasear y descubrir que no somos nada Deza no sobrepasa por todos lados

Voz 0874 02:15 no sé si decirle esto es que empezamos eso cuando vienes por aquí cuesta acostumbrarme a empezar el día con historias que no nos dejen mal cuerpo

Voz 0300 02:35 pues fíjate que hoy mientras escuchaba esta sintonía la hermosa canción de Leonard Cohen

Voz 0874 02:38 de Murcia muerto no

Voz 0300 02:41 estaba pensando en la belleza en queríamos y la música y hoy tiene suerte porque vamos a hablar de música de la Mahler Chamber Orchestra que es el cuya filosofía es que el arte vaya más allá de las fronteras está al alcance de todos

Voz 0874 02:54 es una orquesta no es así como lo llaman ellos aunque cuesta pues tampoco entenderlo no

Voz 0300 02:58 bueno lo llaman así porque esos músicos son de veinte países distintos y sólo se encuentran por y para los conciertos y para los ensayos en un año suelen visitar hasta diez países y ofrecer sesenta conciertos pero luego cada uno a coger un avión para su casa

Voz 0874 03:11 muy muy interesante la fundó de hecho el gran director italiano Claudio Abbado que ya falleció también hace hace entonces

Voz 0300 03:17 Baños se creo que está en mil novecientos noventa y siete Su idea era hacer de la música un lugar de encuentro entre distintas

Voz 0874 03:24 culturas si de Claudio Abbado que en su carrera además de crear esta Mahler Chamber Orchestra promovió también la Orquesta de Jóvenes de la Unión Europea impulsó proyectos musicales en las cárceles y mediático de los hospitales incluso en las escuelas

Voz 0300 03:39 en las fábricas eh fíjate que el otro día estábamos hablando nosotros del del Mayo del sesenta y ocho no pues Abbado en aquellos años iba con el pianista Maurizio Pollini con el compositor Luigi Nono iban a actuar para los obreros en las fábricas lo llamaban mucho

Voz 0874 03:54 en realidad desde luego que realidad hoy nos hemos alejado un poco de esa idea no

Voz 0300 03:58 digamos que la cultura en general está en minoría

Voz 0874 04:01 pide que algunos sigan picando piedra como es el caso de esta orquesta que entre sus actividades tiene un taller para niños con discapacidad auditiva al que llaman fiel de Music siente la música

Voz 0300 04:12 cada vez que dar un concierto en una ciudad unos días antes un grupo de músicos a un pequeño grupo reducido hacen un taller con jóvenes y niños de nueve a diecinueve años que tienen discapacidad auditiva les enseñan los instrumentos los tocan siente la vibración el día del ensayo incluso los dejan que estos niños se mezclen con los músicos que toquen junto a ellos y que dirijan

Voz 0874 04:33 esta es la orquesta y esto es radio así que queremos escucharlo hablamos de todo porque todo esto porque la Mahler Chamber Orchestra visitó Barcelona la semana pasada para interpretar la Novena de Beethoven en el Palau de la Música Catalana dirigidos por el italiano Daniele Gatti así que hasta aquí mandamos a Valentina Rojo para que se colara en en el ensayo general junto al esos niños con discapacidad auditiva de la Escola Josep Pla de Barcelona

Voz 6 05:38 eh al coros a propio de vuelo la otra parte ya en una cosa celebrarse

Voz 8 06:53 bueno

Voz 0874 08:18 maravilla escuchar esto perdón duro de hecho cuando escuchábamos al principio los como hacinaban los músicos los instrumentos pues que tienen que afinar los luego con habían acabado de repente se mete se permanentes este que está aquí sentada me parece no Vicente Alberola cómo estás Vicente

Voz 11 08:33 bueno ahora buenos días era duro exactamente ve entonces yo no disfrutaba ya está bien

Voz 0874 08:41 tras veinte nacionalidades que integran la Mahler Chamber Orchestra hay cinco españoles y tú eres uno de ellos cuéntanos un poco cómo funciona lo que cuesta mucho comprender cómo siendo de diferentes lugares viendo solamente para ensayar podéis conseguir semejante sonido

Voz 1675 08:55 bueno es una orquesta como tú dices de veinte nacionalidades pero lo que no es un es la música es la el espíritu este mágico de la mucho lleva pues a a ir por todo el mundo haciendo conciertos colaborando con el con proyectos diferentes hay nada con la música a otra parte siempre se que es trabajarlo cuenta que tengo que preguntarte porque el director favorito James Brown es fácil trabajar con él y si es una persona un poco complicada

Voz 0874 09:24 el a de Radio Caracas puesto cuando ha pronunciado palabra cumplió no es para él es uno de los GAL

Voz 1675 09:30 ese es un genio un genio en cuanto a la música se refiere a transmitir no es la persona que hay que lo vive que realmente pues ver enseguida que es lo que quiere ir tuve la posibilidad de colaborar en el Teatro Real haciendo suyas asistencias en la Opera y luego tuve la oportunidad también su orquesta la música eterna que empero en los montes Urales donde empieza ya a Siberia estuve ahí un par de semanas has puesto es es decir que no soy nadie es es rarito es rarito sí no él ya sólo cuando yo ya que puede descubrir su subida en en perro el camerino el su sitio de relax que es cuando terminaba orquesta está ambientado en la época de Diaghilev que era serio enamora de Ximo de de de todo el trabajo que de Stravinski Diaghilev no ya sólo con verle camerino pues imagínate un poco cómo es la persona que no supo pero además tengo mucha amistad con él son muy amigos puedo decir que es un tío encantador aunque con sus cosas rarito según muchos el mejor director de orquesta vivo ahora mismo

Voz 0300 10:38 habrá dos muy diferente no era yo mil ya ha

Voz 1675 10:43 el mente diferente de ahí yo siempre que cuando oigo su nombre no lo primero que me da que hay veces la la magia la música no él él la cómo lo vivía como transmitía no hablamos mucho la verdad Abbado en los ensayos no hablaba mucho la su palabra la palabra que más usaba escuchar escuchando se pueden arreglar muchas cosas hoy en día en la vida en este programa hemos hablado mucho de esto es difícil de entender para alguien que no participa en esta gran liturgia del desconcierto es el papel de un director pero como puede marcar un director el el el sentido de una pieza verdad sí para mí es lo más complicado que hay de orquesta es poder coger el espíritu de cada uno que veces son o cuarenta o hasta cien músicos en el escenario poder coger el espíritu el alma de cada uno llevarlo a tu terreno y poder empezar a hacer tu música porque dirigir el pálido como digo yo que lo puede hacer mucha gente utilice alguno como les estaba explicando ahora en el warm Daniele Gatti a los a los chavales uno uno pues eso es exactamente lo puede hacer que cualquiera el sintiéndose pero lo difícil es poder sentir lo que los músicos tienen cogerlo y hacerlo tu propio no hacer tu interpretación de de de

Voz 0300 12:00 ahora lo que está esta idea de Abbado no de la música como una herramienta de emancipación sobre doy tú que eres valenciana no les criado en las bandas no podría hablar un poco de la música como un instrumento para los jóvenes

Voz 1675 12:13 sí bueno como tú dices yo soy valenciano y hay una gran tradición de de bandazo yo empecé con ocho años todo pues es una forma vivir una forma de de de de enfocar tu vida no nada pues ahí estuve como casi veinte años en las bandas y todos los días como antiguamente no habían internet ni teléfono y nada pues la la único sitio punto de encuentro era ir a la banda no a mí

Voz 0874 12:36 pero en este caso es una orquesta muy democrática por las normas no incluso entre vosotros escogí las piezas los músicos yo recuerdo haber visto la Filarmónica de Viena en los ensayos cuando estuvieron a última vez en Madrid que son parece un régimen militar lo lo lo lo vuestro es profunda

Voz 1675 12:50 te democrático vamos a ver ahí tenemos un casi a ese Jamal Bolt es un gente de la orquesta que nosotros elegimos por rotación que se encargan de eso de contactar con los directores con los agentes para pues para tu uso para conciertos y luego hacemos votaciones parece que nos gusta no nos gusta hacer que es muy democrático bueno

Voz 0874 13:12 Iker de un segundo con nosotros Vicente lo que volvemos un momento al Palau de la Música donde Valentina estuvo conversando con algunos de esos niños que participan en el taller del que hablamos

Voz 0300 13:20 le acompañaron curan te catorce años Abdul de once Benjamin de diecisiete todos son alumnos de esta escuela de Josep Pla de Barcelona que tiene un centro de educación especial para personas con deficiencia auditiva no salido en la traducción al lenguaje de los signos una de las profesoras Patricia Matos

Voz 12 13:39 ahora hablo castellano como tu sin naranjas yo traduzco Ia habló vale

Voz 13 13:44 acuerdo yo les hago ahí os las preguntas y todo se las trae usted ese lenguaje decir ella pregunta tú bueno él escucha

Voz 12 14:00 sí tengo gracias al implante entonces escucho bastante escuchaba la música casi casi casi me duermo de lo relajado que me he quedado miedo

Voz 13 14:11 eso no lo diremos cuáles eran expuestas despertada por un susto

Voz 12 14:18 dotado mucho hay que cuando ha salido a dirigir con la Orquestra he sentido mucha vergüenza

Voz 13 14:24 es que eso es lo que tienes que saber para dirigir una orquesta tú en que te has fijado

Voz 12 14:32 he mirado al señor que dirigía la orquesta del pelo blanco que era que era alto entonces yo he mirado como dirigía y tú las copias así lo he copiado yo igual yo copiado

Voz 13 14:44 ya está mal después muy bien gracias de nada

Voz 12 14:50 no cura hoy lo que más me han cantado lo que más me ha gustado mucho ha sido en el Palau de la Música escuchar verlos todos los músicos en la orquesta y me ha encantado la demora dio la lámpara del derecho nos hemos podido sentar al lado de los de los músicos ya hemos podido podido hacer música

Voz 13 15:12 ahí ya no llamo ver tuvimos aquí

Voz 14 15:16 la música y nunca había visto todo te sientes muy contento ahí Felipe IV enseñarme ayudado estaba muy contento y muy divertido de allí me gusta mucho cuando usted mi rana esto identitarios además es cero llegan una vibra muy fuerte me siento muy emocionante

Voz 11 15:48 por qué no deben ir van a ver ahí mezcla es mucho peor es que se me vienen a la cabeza

Voz 0874 15:53 si tú crees que nuestro país la profesión de músico está suficientemente valorada se valora el el arte como método de trabajo

Voz 1675 16:01 bueno yo creo que no yo creo que no porque de hecho hay grandes músicos aquí en España hay pero hay normas que está en lo hoy en día en en en las orquestas más más importantes del mundo yo creo que tenemos en ayudar un poquito más a a a potenciar este este valor no de de músicos que tenemos en España sentirnos a gusto de que de que estamos en nuestro país y que podemos hacer cosas importantes y un pelín más parado

Voz 0874 16:27 eso empieza por la parte de abajo que es por la educación porque no solamente que los niños estén en contacto con la música tú tienes la suerte de venir de un lugar en una ciudad creo en Valencia donde la música está siempre presente esa cultura de bandas que hay pero hay hay niños que no tienen ningún contacto con la música en toda su infancia en todas

Voz 1675 16:43 es más delgados así de claro es un poco triste pero ya digo la la música ayuda a crecer como ser humano hay valores de de compartir no no

Voz 0874 16:53 Petit durante el ensayo al la orquesta hemos estado conversando cuando todos los músicos que integran esta Mahler Chamber

Voz 0300 16:59 ahora tenemos a Joan Sales que es contrabajista venezolano aunque estudió en España

Voz 0874 17:05 yo ahora Merlín es es buen tipo no Halle fantástico poco compañeros vamos a comprobarlo

Voz 3 17:20 ella me sale

Voz 0874 17:22 si toca con trabajo

Voz 16 17:25 cómo ha sido empezar el el ensayo de hoy con este taller con niños con discapacidad auditiva

Voz 17 17:32 este bueno llevamos haciendo este este proyecto ya algo así como seis años pasó menos siempre es especial empezar el me salieron con los niños en el escenario siempre en comenzamos con los niños viene antes de que llegue la orquesta un par de días antes y trabajamos con ellos aparte solamente un cuarteto de el de la orquesta trabajar con ellos es fantástico pero luego cuando ellos se mezclan con nosotros en la orquesta es muy especial porque ya la vibración ya las emociones se multiplica y entonces Óscar hace siempre es bellísimo verla

Voz 16 18:07 para los niños que que oyen de manera diferente a nosotros o que simplemente no pueden oír

Voz 17 18:13 cómo se les explica qué es la música como como la hacían eso es es es uno de lo hacen llamar yo era realmente este programa no siempre solemos coger por ejemplo un instrumento de cuerda Agudo instrumento de cuerda grave un instrumento de de de viento agudo y un viento grave para que vean y sientan la diferencia a por ejemplo cuando toca el violín se dan cuenta hay algo por allí pero cuando toca el contrabajo los indios inmediatamente porque de los pies le viene la vibración entonces siempre que lo celebren inmediatamente es muy bonito igual con con los instrumentos de viento porque tenía el aire saliendo de la de de al final de su instrumento

Voz 16 18:54 no os esperamos Icahn no sólo en lo vida sino también implica a todos los sentidos

Voz 17 18:59 es que es simplemente la música Snow no solamente son las notas sino también los sentimientos el el ese lenguaje corporal que tenemos todos los mucho

Voz 1675 19:06 con sobretodo mientras que la mal hecha que estábamos

Voz 17 19:09 me he acostumbrado a hacer música de cámara ya extrapolar la la orquesta y nosotros nos comunicamos muchísimo con con las miradas llevamos mucho tiempo tocando los conocemos muy bien y simplemente hubieran sabemos que qué pasa los niños lo notan inmediatamente ya entre otros

Voz 16 19:25 que el hecho de trabajar con con músicos de diferentes nacionalidades me imagino que también nos habrá aportado mucho animal persona

Voz 17 19:32 sí aprender de todo hasta de de cocina de política de de de todo porque es un intercambio las veinticuatro horas al día reunimos que para hacer la gira hizo ya en lo que está en continuo cambio y ahí sobretodo intercambios de entendimientos una ocasión que tú estás dando tu forma de ver la Lazcoz ha de sentir la música que era la minoría está recibiendo entonces al finales está transformando pero a cada milisegundo es una razón que muy dinámica entre nosotros es definir qué es para la música para mí es que se ha convertido como una religión con todo el respeto pero es como mi religión me iglesia es la orquesta luego au milésimas el contrabajo exactamente dónde voy todo lo hacía dónde voy allí a tratarte de de pregonar no de llorar con todos juntos no facilitó religión mi forma de vivir es mi forma de compartir también ID de dejar mucho porque no se trata de ser músico no se trata simplemente de tocar ponerte en el escenario y que la gente te mira sino de hacer algo por ahí es donde está el cara que también de la Mahler Chamber de de de de convertir lo que hacemos en algo social

Voz 16 20:54 por eso esto no es un trabajo hecho

Voz 0874 21:00 bueno ahora es que me gustaría Vicente seguir con esa metáfora religiosa no sé que sería a lo mejor no podría hacer verdad que siempre se dice que el el es un sacerdocio estoy dice siempre José Martín el la música es una religión les y no está mal

Voz 18 21:17 sí sí que es lo que he dicho que también en una forma de vivir es una forma de de de enfocar Navidad y ahí es también me gustaría decir que la música es el arte que es no el el

Voz 1675 21:30 es el has de combinar el sonido con el tiempo no quiere decía un un anciano de mi pueblo ese arte es poder llevar todos los todo el mundo y cómo transmitirlo ser parte de ellos es fantástica

Voz 0874 21:44 está muy bien que no solamente sea para el disfrute de quiénes Sámano la música sino también que puedan usarlo para el enriquecimiento de la sociedad que es lo que hace con estos chavales así que suerte con esa iniciativa que sigáis mucho tiempo y que lo sigáis pasando igual de bien que contaba este hombre Joanne en esos viajes pegas pero el mundo Vicente Alberola que es primer clarinete de la Mahler Chamber Orchestra y director de orquesta también gracias Vicente un abrazo muchas caracteres incontrolado Illa Bru Rovira hasta dentro de un par de semanas imagino

Voz 0300 22:11 venga

