El padre de Wikipedia

Voz 0874 02:36 puso como presidente en la explanada frente al Capitolio día en torno a trescientas mil personas una de las cifras más bajas de la historia de Estados Unidos pero Trump todavía hoy mantiene que había casi dos millones qué más da bueno es una paradoja presidente que Mas miente es también el que más acusa a los medios de inventarse noticias aquel día de enero del año pasado siguiendo la ceremonia por la televisión en Estados Unidos había una persona que se indignó cuando comprobó que los hechos dan igual que se puede mentir sin ningún tipo de pudor y sin ninguna consecuencia esa persona pensó que si alguien podía poner en marcha una nueva manera de contar las noticias que era él Jimmy Wales el fundador de la Wikipedia la mayor enciclopedia de conocimiento en la web y Miguel nos atiende desde Londres buenos días

Voz 3 03:23 buenos días hablemos primero de Wikipedia

Voz 0874 03:26 día una idea que surgió en su cabeza yo no sé si cuando se le ocurrió construir una enciclopedia colaborativa pensó que se convertiría en la mayor fuente de información en Internet

Voz 3 03:35 ya de

Voz 8 03:38 desde sus primeros días Wikipedia crecía muy rápido el acuerdo que doblaba vamos el tráfico cada tres o cuatro meses

Voz 3 03:44 fue una época muy intensa en la que estábamos constantemente comprando nuevos servidores para que pudiera reaccionar porque se convirtió pronto en algo muy popular exterior no creo que hubiera un momento específico en el que se disparase siempre fue muy conocida en los primeros dos o tres años ya sabíamos que iba a ser algo realmente grande

Voz 0874 04:05 ante ello mencionaba que es una enciclopedia colaborativa en los usuarios pueden añadir o quitar la información y luego esos cambios son supervisados puede explicar cómo es exactamente ese proceso

Voz 3 04:16 voy a tenemos una comunidad de usuarios muy fuerte de gente muy apasionada por la Wikipedia por la verificación de los datos por asegurar que la información que aparece es la mejor posibles obviamente el sistema no es perfecto y eso hace que haya errores en la Wikipedia pero los usuarios detestan que esos errores existen trabajan para corregirlo si mejorar constantemente el contenido

Voz 0874 04:40 la fuente de información tan inmensa tiene que ser problemática en países en los que haya limitaciones a la libertad de expresión por ejemplo se me ocurren muchos además cómo gestionan la censura

Voz 3 04:52 en China estamos completamente bloqueados también en Turquía esos son los dos únicos sitios en los que estamos bloqueados en Turquía hace un año que eso pasó pero creemos que eso va a cambiar pronto echamos de menos a los usuarios de ese país si queremos que participen en la Wikipedia el caso chino ocurre desde hace mucho más tiempo y obviamente es más complejo pero nunca comprometemos los valores que nos definen es una situación difícil

Voz 0874 05:19 en un caso como Wikipedia establecida como casi el paradigma de la información en internet uno se pregunta cuál puede ser su futuro hay un margen de evolución o lo que queda a partir de ahora es básicamente acumular información y ponerla a disposición del público

Voz 3 05:34 mucho va a ser como ahora pero lo que sí vamos a hacer es que editar la información que contiene sea más fácil estamos haciendo muchos cambios en el Software di el editor visual pero no queremos ningún cambio en lo fundamental la Wikipedia funciona él y a la gente le encanta

Voz 0874 05:51 justa tal y como es una pregunta que le habrán hecho en muchas ocasiones pero que no deja de ser una incógnita para quiénes usamos un servicio como ese sin pagar Wikipedia no tiene anuncios cómo se financia de dónde sacan el dinero

Voz 3 06:03 el soul Vinyes Wikipedia es una institución benéfica que se financia mediante las contribuciones de donantes que aportan generar una pequeña cantidad de dinero unos veinte dólares o cantidades parecidas y eso es suficiente cada año revisamos los fondos y lo que hacemos con ellos y aumentamos nuestra las reservas y ese modelo funciona

Voz 0874 07:25 Wiki pedía sin ánimo de lucro con espíritu colaborativo sobre todo basado en la comprobación de la veracidad lo lanzan ahora en un nuevo proyecto que llaman Wiki trivial la wiki tribuna es una especie de periódico digital por definirlo de alguna manera en el que los usuarios también participan a la hora de garantizar la objetividad y la certeza de las informaciones la idea a priori es muy interesante pero es complicado saber incluso si a esto lo podemos llamar un periódico digital

Voz 3 07:53 es leal la idea de Wiki Tribune consiste en combinar una plantilla de periodistas profesionales con una comunidad de usuarios como la que tiene Wikipedia para que trabajes juntos codo con codo para crear algo nuevo basado simplemente en el periodismo es un intento radical de usar los valores de la Wikipedia las cosas que funcionan bien y unirlos a los valores y al trabajo de los periodistas ver qué ocurre cuando juntas ambas cosas con la idea de construir algo más potente que lo que pueden hacer por separado

Voz 0874 08:26 como usted lo describe es una experiencia nueva pero estaría basada en una redacción periodística a la vieja usanza

Voz 3 08:33 sí hueso es una redacción muy virtual mucha gente entrará hoy participará desde lugares remotos en el mundo y serán aportaciones abiertas al diálogo sin fin pero sí también tendremos una redacción en unas oficinas un poco a la vieja usanza con periodistas por allí tratando de sacar adelante sus noticias

Voz 0874 08:55 clave de un nuevo formato para un medio de comunicación como este wiki prive encara quieren lanzar será por supuesto garantizar la objetividad cómo se puede supervisar que ni una sola palabra de las que se publican tiene una tendencia ideológica intencionada o malintencionada

Voz 3 09:10 cuál es similar a la Wikipedia una de las virtudes de este modelo colaborativo es que se mueve de manera natural hacia la neutralidad no de manera perfecta pero sí en general porque si alguien escribe algo y otro usuario considera que es tendencioso lo cambiará para que el texto no cambie quién lo redacte deberá buscar un lenguaje muy calmado el hecho de que cualquiera pueda editarlo escrito es una manera de conseguir esa neutralidad

Voz 0874 09:41 la previo en ya funciona en Estados Unidos habrá uno en España específicamente en español si no tenemos

Voz 3 09:48 es la ambición de que esté disponible en todos los idiomas tan pronto como sea posible hemos salido ya en inglés y hemos iniciado un crowdfunding para lanzar el servicio en español ya veremos lo que el futuro nos tiene preparado

Voz 0874 10:01 el gran debate sobre la información en Internet tiene que ver con el modelo de financiación hay ejemplos de periódicos que cobran por acceso luego dejan de cobrar o lo dejan en algún momento votos que son de acceso gratuito y se plantean cerrar el contenido y hacerlo de pago y luego está el New York Times que simplemente funciona

Voz 3 10:19 y a mí me encanta el éxito del New York Times que ha pasado de un millón de suscriptores digitales a tres millones es muy importante porque un modelo de periodismo digital basado sólo en ingresos publicitarios no funciona hay que regresar a un modelo que diversifica las fuentes de ingresos y creo que lo que es más importante en particular es que los lectores también aporten ingresos eso crea un marco en el que se garantiza que el medio está al servicio de los intereses de sus lectores

Voz 0874 10:51 habrá entonces una redacción en cada país encargada de la información y luego sometida al escrutinio y a la corrección por parte de los lectores

Voz 3 10:58 a mí me hace falta no ahora sólo tenemos gente en lugares muy distintos pero un equipo muy pequeño en cinco seis países distribuidos para cubrir todos los husos horarios y que todo lo que pase de noche en cualquier lugar esté cubierto pero cuando lancé hemos en otros idiomas la cobertura será en cada lugar por supuesto

Voz 0874 11:20 si cualquiera de los periodistas que redactan alguna noticia incluye un error o una redacción tendenciosa un lector lo corregirá

Voz 3 11:28 ya exacto y ahí está la pasión de este proyecto en el podremos a la gente para que corrijan las incorrecciones en podremos a la gente para que verifiquen esas historias que circulan por ahí y que no son ciertas creo que es muy importante

Voz 0874 11:44 historias que no solamente son falsas sino que son increíblemente falsas circulan y calan yo recuerdo aquella noticia que decía que Hillary Clinton durante la campaña dirigía una banda dedicada a la pornografía infantil desde el sótano de una pizzería de Washington y mucha gente creyó que era verdad incluso Un tipo entro la pizzería con una pistola habría ocurrido esto por ejemplo se vive un hubiera estado ya en funcionamiento

Voz 3 12:07 a mí es una pregunta interesante porque historias como esa demuestran que estamos en una era muy curiosa esa noticia fue amplísima mente desmentía Dida por los medios no había razón para que nadie la creyera pero demuestra que hay gente que ha llegado a un punto en el que desconfía de los medios tradicionales de calidad y se creen cualquier cosa que les cuentan obviamente el presidente Trump tiene buena parte de la culpa de que esto pase porque para él todo lo que no le gusta es Fake News pero la situación es problemáticas no hay una única respuesta salvo decir que tenemos que buscar cualquier vía posible a través del periodismo de manera creativa para restaurar la confianza en los medios el IS no es problema sólo mío es de todos en el sector

Voz 0874 12:57 supongo que el propio presidente Trump en buena medida el culpable de que Wikipedia se vuelque ahora hacia el terreno de la información un poco por lo que contaba yo al principio esa capacidad de mentir que tiene de manera impune

Voz 3 13:08 ya exacto una de las inspiraciones a la hora de construir finalmente esto es cuando Kelly han con Way la asesora de Trump empezó a hablar de lo que ellos llaman los hechos alternativos como si fueran otros tenemos que hacer todo lo que podamos para combatir esto y tratar de innovar porque la situación es inaceptable

Voz 0874 13:29 hemos hablado de Estados Unidos pero los oyentes sabrán imaginar casos similares en la información de nuestro país en los que se manipula con los que no se corrigen errores acusaciones falsas o no se acepta haber cometido ese error desde luego en España tendrán trabajo garantizado con este avión en su país de momento pues lo que cuenta veo que es más casi un wiki Trump

Voz 3 13:50 wiki es interesado

Voz 0874 13:53 visite estoy personalmente como informa a dónde va a buscar noticias

Voz 3 13:57 hay normalmente por las mañanas voy a Google News porque sus noticias son enlaces a una amplia variedad de fuentes informativas lo que hago es navegar sin entrar como usuario de Google porque si entro con mi correo enseguida empiezan ofrecerme noticias que creen que me van a gustar yo cuando leo las noticias me gusta leer también las que no me gusta y hay que tener cuidado con esos filtrados de noticias pero Google News me da la posibilidad de leer informaciones de medios muy distinto

Voz 0874 14:27 en las redacciones de los periódicos y medios de todo el mundo suele haber ya una pantalla gigante en la que se ponen por orden las noticias que tienen más número de Giggs o de clics y eso hace que medios serios acaben poniendo también informaciones que tienen que ver con con gatito eso con celebrity cómo va a evitar que eso pase en Wiki

Voz 3 14:45 ya esto que dice es muy importante de hecho una de las razones por la que hemos lanzado Wiki Tribune sin publicidad y sin un muro de pago no es porque sea un bueno modelo de negocio al contrario creo que es malo lo hemos hecho porque quiero que los periodistas que están detrás tengan otros incentivos si tu modelo de negocio es como el de los demás acabas haciendo lo mismo que ellos y lo que yo quiero es que un lector lea toda la noticia hasta el final y piense esto no lo había leído en ningún otro sitio ahora entiendo mejor el mundo este medio tiene que existir y tengo que apoyar si hacemos como hacen los demás usar titulares tontos pero atractivos la gente no va a querer pagar por nuestros servicios va a pensar que somos una basura más es muy importante esto

Voz 0874 15:37 de nuevo pues vemos casi a principios y no aceptan publicidad no les importa el número de visitantes solamente podrán sobrevivir si al final los lectores pagan por acceder en algún momento tendrán que cobrar

Voz 3 15:49 sí yo espero que la gente crea en lo que hacemos hice hagan miembros nos apoyen es una cuestión abierta que tendremos que afrontar a medida que avanzamos federal

Voz 0874 16:00 de navegar lo hace usted sin poner su nombre de usuario para salvaguardar la privacidad de los lectores

Voz 3 16:06 ya ya completamente soy un absoluto fanático de la privacidad seguiremos las mejores prácticas y la realidad es que si tu modelo de negocio no está basado en la publicidad no te hace falta esa información detallada sobre los usuarios no te hace falta permitir a Google vía Facebook recopilar esa información porque no se trata de eso

Voz 0874 16:29 no sé si usted es la persona adecuada para esta última pregunta le iba a pedir su opinión sobre el futuro de la prensa escrita de hecho creo que es el primer empleo de niño era repartidor de periódicos

Voz 3 16:40 ya Biel que lo era si hay

Voz 0874 16:43 médicos en su pasado en los ve en el futuro

Voz 3 16:45 sí sí sí no sé si digo esto por la información que manejo por eso es mayor yo considero que el papel es una gran tecnología puedes leer los periódicos bajo la lluvia puedes perderlo si no pasa nada si perdiera mi teléfono me faltaría mucho pero si pierdo el periódico del día me da igual el papel es una gran tecnología que funciona muy bien en algunos contextos pero la impresión de periódicos sigue decayendo así que quién sabe lo que el futuro nos va a deparar

Voz 0874 17:19 Jimmy Wales fundador de la Wikipedia y ahora con este nuevo proyecto entre manos Wiki Creevy uno pretende convertirse en el epicentro de una nueva manera de contar las noticias de manejar la información gracias y buenas noches