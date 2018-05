¿Cuál es la catadura moral de Pedro Quevedo?

Voz 0874 00:00 vamos a inaugurar una sección centrada en la ecología se titula Las cenizas del mañana sabiendo comerse una libreta es lo mismo que comer un bistec deja una huella ecológica mucho menor sabían que reciclar una pila alarga la vida útil del planeta casi un minuto sabían que estamos agotando las reservas de espaguetis y que para dos mil cincuenta y cuatro solamente habrá macarrones y además muy pinitos pero hablemos de carne ecológica los consumidores españoles gastan al año mil quinientos millones de euros en productos orgánicos biológicos o ecológicos por qué es tan cara la carne ecológica pues muy sencillo saben ustedes lo difícil que es enseñar a un pollo a reciclar tenemos al teléfono a Matilde Duncan que es una empresaria del sector avícola de Lleida que nos va a explicar cómo enseñan a los pollos a distinguir la basura orgánica de los residuos plásticos para hacerlos ecológicos Matilde bueno

Voz 1 00:52 bueno sí me da igual que nuestro país Polly yo voy a seguir con la entrevista Matilde bazas batiente buenos días no pero cortado la línea

Voz 0573 01:02 si te lo digo siempre he pasado siempre que Barcelona es una entrevista dice sí pues sí estamos supere preparado ya de todos modos que te estamos escuchando ahí fuera esperando el momento justo para muy muy bien que hagas una sección del programa ahora eh que yo creo que Medio Ambiente es muy importante de hecho confío que alguna vez no sea medio ambiente siendo no que lo tengamos entero porque parece que sí

Voz 0874 01:25 tanto frío en el estudio hace tanto frío vamos

Voz 1981 01:27 hay que poner a tope porque aquí hace un calor El que no se pueden estar

Voz 0573 01:31 es el calentamiento no se no han oído hablar del calentamiento es una cosa peligrosa que ponen al aire porque eso no lo explicamos en nuestro libro piensa en verde hacerle el amor a la tierra editado por la Universidad de Deusto

Voz 2 01:43 mes se resume todos estos temas pero vamos a tope con la ecología tras esa monedas Miller sabes que si si fuera es doblemente a tope con esas movidas como dices

Voz 3 01:53 me dejarían acabar esta sección no no no

Voz 0573 01:55 eso no tú sabes perfectamente que sea no puede ser porque ahora toca otra sección que es la mejor sección de todos

Voz 1 02:02 canción de lo amoral los guardianes de la moral dos contenedores

Voz 0573 02:10 verde llenos de sabiduría que son capaces de transformar en materia de primera calidad los restos ideológicos de la Historia de la Filosofía los espacios verdes donde no se tira nada dos bombillas de bajo consumo que pese a su escasa huella ecológica son capaces de iluminar los rincones más oscuros de la Cadena SER ellos son sofisma

Voz 1 02:28 Dani Niño Logos ellos son los guardianes de la moral

Voz 1981 02:35 para sin más dilación que pase dando una patada en aporta nuestro invitado de hoy

Voz 4 02:42 Pedro

Voz 1 02:45 Pedro buenos días Pedro habéis hacía impactante un impactante no impactante tu entradas puedes sentarte ya muchas gracias porqué buena Granada que bueno que días

Voz 0573 02:56 pero como se nota que ha leído nuestro libro Fuego Fuego diez trucos para irrumpir con éxito en las reuniones a puerta cerrada editado por la Universidad de Deusto

Voz 0874 03:04 el de Pedro lo lamento lo siento que tengas que venir para siempre

Voz 5 03:08 no ha sido un placer dar esa patada tremenda dar es que uno se relaja con una de esas patadas es claro

Voz 1 03:13 bueno Pino otro teorías probarlo hoy por hoy lo tendrían que implantar

Voz 1981 03:16 sí bueno vamos a hacerte Pedro algunas preguntas rutinarias se qué hacemos sobre todo para situar a los oyentes la primera a qué formación política perteneces

Voz 1 03:28 a Nueva Canarias Nueva Canarias y todo queda en me hombre pero la segunda pregunta rutinaria lleva algún algún tatuaje

Voz 5 03:41 no llego o tatuajes la verdad es que no cicatrices alguna pero sí

Voz 1981 03:46 una

Voz 5 03:47 sí de algún debate parlamentario ya debate nada nada sofocón raquetazos la barbilla en una ocasión pero pero Coritiba del PP el nuestro en el Congreso prohibieron las raquetas creo en dos mil dieciséis porque era un porque porque ya tuve bastante con la primera ministra no hacemos el jugador más importante juegan juegan al squash

Voz 0874 04:10 el político en el Congreso entre ellos no

Voz 5 04:13 pues pues no lo sé pero casi no quiero ni imaginarme tenía Rafael Hernando contra no se Íñigo Errejón por ejemplo pues eso sería un partido que habría eh sí sí lo que no sé cuánto durará la joven suelo las dos contendientes correctamente se eh el uno buscando la ola del otro

Voz 1981 04:33 bueno yo no sé si sabes que aquí a jugar no pero a concursar si has venido tenemos un curso al que llamamos el juicio justo vamos vamos a empezar nunca

Voz 3 04:42 un juicio justo

Voz 0573 04:45 el juicio justo te te determinar cuál es tu escala tu escala moral en una escala del uno al diez siendo el uno Adolf Hitler no sea lo peor siendo el diez pues la típica persona que B

Voz 2 04:59 otra persona sin zapatos y se quita a los suyos y se los da y luego se va descalzo pero no le importa que nota te pondrías como persona

Voz 5 05:09 pues bueno yo defiendo los zapatos fundado impactado yo creo con poner un cinco de haberlo estamos ahí ahí no

Voz 0573 05:17 la nota más baja que se ha puesto nunca que un político que haya bueno esta obra está

Voz 1981 05:21 bien porque aquí todo el mundo vienen plan fanfarria el himno

Voz 1 05:24 dado más humilde que hemos tenido hasta luego vienen claro que sí

Voz 0573 05:27 el otro canario que estuvo se puso un nueve sí sí sí

Voz 1 05:29 no podemos decirlo sí si aquí viene podemos vienen fuertes sinceros

Voz 1981 05:34 desde luego vienen las sorpresas acaba el concurso bien a las sorpresas bueno en cinco yo creo que no no te mojes mucho tampoco la caída no puede ser muy grande

Voz 0573 05:43 sí que esa es la nota que te pones cuál es la nota que pondría así como media de bondad a los españoles

Voz 5 05:51 bueno pues yo creo que que alta ya eh yo creo que la gente en general esto si yo creo con siete

Voz 1 05:58 fíjate llevo muchas muestras de solidaridad en la gente

Voz 1981 06:00 tú eres un poquito más malo que el resto de los españoles

Voz 5 06:04 bueno en realidad además todos que tengo no yo creo que estoy intentando ser un poco más humildes

Voz 1 06:11 los canarios estarían en ese siete au sintiendo uno de Ignatius

Voz 5 06:22 bueno el pueblo canario es un pueblo muy bueno muy amable cada las balizas Si a esto pero es un pueblo que se caracteriza por por su amabilidad

Voz 1 06:33 de ningún canario insultado nunca nadie salvo Ignatius pero el insulta por todo dignísimo representado bueno pues vamos a evaluar esa nota cinco ese cinco veces esa rueda

Voz 1981 06:48 imaginaria que hay justo enfrente de nosotros esta rueda la llamamos la rueda de la vida entonces te vamos a pedir que la empuje en el momento determinado en ese momento señalara un efecto de sonido de sonido como que la rueda está girando y cuando se detenga señalará una letra esa letra corresponderá a un dilema moral entonces Pino te valer ese dilema moral y tú tendrás que resolverlo luego nosotros evaluaremos la respuesta que no

Voz 0874 07:13 estos individuos son filósofos aunque no lo parezca son de bueno de carrera

Voz 1 07:18 digamos no a vernos de la Rey Juan Carlos somos de Barcelona yo estaba bueno

Voz 5 07:22 con una tranquilidad sí bueno no hay no hay ninguna duda si tienes alguna duda puede descomunal nuestro libro por ahora lo voy a entender así el de la editorial de Deusto

Voz 1 07:31 o si no hay uno que

Voz 0573 07:35 ha explicado el mecanismo del concurso que se llama en Harry Potter y los guardianes de la moral editado por la Universidad de Deusto

Voz 0874 07:41 no no tengo ninguna duda bueno hay algún digo de Harry Potter en el que aparece en serio es eso oficiales

Voz 1981 07:48 bueno es una fan fiction no que que llaman pero digamos que no es canónicos

Voz 0874 07:52 la víctima no Nico pero Rowling es muy fan

Voz 1981 07:55 entonces escribió libros pero nosotros no nos consultó ni nada

Voz 1 07:58 ya pero no tampoco vamos a demandarles sí

Voz 1981 08:00 de Rowling obligarles a nosotros pues bueno no hay ninguna duda

Voz 0573 08:03 no vas a poder empujar la rueda de la vida imagínate ejercicio habitualmente ya hemos visto que si después de del apartado estoy dispuesto a cualquier cosa pues vamos con la rueda

Voz 6 08:14 ruido de la mina

Voz 0573 08:15 no

Voz 7 08:20 en o alza oportuna corazón caprichoso que mueves nuestros destinos como la coleta de Pablo Iglesias metiéndose al viento sin control

Voz 1981 08:35 pues mira Pino hay Alves la rueda de la vida ha señalado la letra JJ que corresponde al dilema titulado el jarrón del perdón

Voz 0874 08:44 su familia posee un jarrón Lladró muy caro que desde antes de la guerra Se jarrones un símbolo importantísimo para tu familia reposa en un lugar privilegiado de vuestro salón todo el mundo sabe el aprecio que tenéis por ese jarrón aunque es muy feo un día invita a cenar a una persona que es muy amiga tuya esa persona empieza a juguetear con jarrón que advierte es que tenga cuidado recuerdas lo importante que es para ti por supuesto acaba rompiendo el jarrón tu amigo aquí en aprecias te pide perdón te cura que está arrepentido que no volverá a hacerlo pero ese juramento es en vano porque el jarrón Lladró era único y por lo tanto es obvio que no puede volver a hacerlo en cualquier caso conmigo está desolado tú le perdonas o no le perdonas

Voz 0573 09:24 sí sí no le perdona se va a quedar el lo ella sola quedar triste pero si le perdonas pues sientes que estás traicionando a tus propios principios dado que la infamia que ha cometido rompiendo tu jarrón es un acto que consideras execrable como es norma de la casa tienes si tiene alguna vez a la Ser ya los habrás tienes treinta segundos para responder a este tema

Voz 5 09:44 menos en Canarias exactamente dos además de ser yo de este bueno pues en este caso yo creo que no perdonar no tiene sentido porque Pierre las ha perdido el jarrón de paso pierde un amigo no en el Ibex después en el fondo hay un elemento subyacente que hay porqué a ser explícito que si el jarrón horrible pues bueno pues hoy ya lo buscaremos Moon a tiene algún tipo de sustitución de ningún recuerdo una

Voz 1 10:13 o sea que tú no eres muy de cabrear sí

Voz 5 10:16 eh por ese tipo de cosas no sobre todo el jarrón

Voz 1981 10:20 esas serían para ti imperdonables

Voz 5 10:23 ah pues la deslealtad me parece la llaman empleado grave

Voz 0874 10:27 o sea que hablamos dejarnos entonces esa teoría del viejo jarrón chino de Felipe González alguna jarrones que había cargado a lo mejor dejarlos caer no acaba rompía

Voz 5 10:35 sí yo creo que alguna gente hubiese sufrido poco porque la dinastía Ming fuese humillada por con una caída eso no no hasta las se elevan bueno

Voz 1 10:48 no volver a hablar de filosofía si perdona

Voz 1981 10:52 basta de su textos vale basta de su texto es la respuesta queda anotada tú perdón harías es correcto perdonar en este caso es una respuesta moralmente válida nos lo dirá la filosofía que del perdón que es el perdón siempre perdonar siempre algo deseable moralmente a priori parece que el perdón incondicional es una virtud no la menos lo parece intuitivamente en Filosofía el debate en torno al perdón se vertebra en dos ejes el emocional y el racional quién opina que el perdón debe ser fruto de un cálculo racional independiente del arrepentimiento de la tristeza del agresor en respecto a la víctima tal canta

Voz 0573 11:35 Cannes por supuesto tan también conocido como calculó de Collins ver o celebrities Jenkins es bueno cantes legalista por lo que considera que se debe perdonar a alguien según lo que determine la ley Iker perdón no es una elección individual de nosotros como víctimas porque por ejemplo burdo tanto can lo que haría en este caso sería pues buscar un tasador que Tassara económicamente ese jarrón pondría una multa a su amigo sin dudarlo así esto solucionado no se cabrea haría pese a su aparente frialdad inhumana Can sabía cabrear se opinaba de hecho que una persona que no se enfada con las injusticias no tiene dignidad ni Auto Res que

Voz 1981 12:14 tenía muchos amigos Can pues no parece porque si tiene que venir un notario cada vez no tenía amigos bueno Aristóteles por ejemplo decía que que una persona que no sabría cabrear se en su justa medida no será capaz de defenderse a sí mismas pusilánime de los claro será propenso a recibir insultos que convertirá pues en un idiota región

Voz 0573 12:36 se habla de esto decía que la rabia el odio son inherentes a la constitución humana por lo que carecer de esos sentimientos es a veces una evidencia de debilidad imbecilidad lo estoy citando textualmente por tanto según la filosofía si hay sucesos hay actos imperdonables romper adrede un jarrón Lladró irreemplazable tan valioso como el del ejemplo pues sería algo imperdonable no habría que perdonara tu amigo

Voz 1 13:03 bueno hay que decir por su puesto queda

Voz 5 13:06 yo no sabía que la madre tuvo

Voz 1 13:09 cómo te ha tachado perder hay que decir que en época de canje You Mi sobretodo Aristóteles no existía Lladró ellos no sabían hasta qué punto Parrondo de Lladró fin habría ciertos matices igual esta llegaría hasta igual que se rompiera

Voz 1981 13:24 calvo pero bueno es verdad que siendo riguroso

Voz 1 13:26 nos vamos con el segundo dilema cuál va a ser pues depende de lo que señale la rueda de la vida

Voz 6 13:34 la rueda de la mi

Voz 7 13:41 que no se hace es girar como como una lenteja en en una olla de lentejas mientras

Voz 0573 13:48 alguien remueve la olla con un con una cuchara eran muy fuertes

Voz 1981 13:53 hombre no está entrenando muy bien pues la ruleta ha señalado la letra C que corresponde al dilema titulado La Cabra canaria

Voz 0874 14:07 la cabra Canaria era un animal magnífico que habitó en esas islas Canarias hasta bien entrado el siglo XVIII momento en el que los canarios la extinguieron para que no se comían los cultivos de papas dato que la cabra Canaria era un gran depredador de papas ahora unos científicos han descubierto tejido blando con ADN en perfecto estado que permitiría de extinguirlo es decir restaurar la especie están tomando decidir si la cabra Canaria vuelve a reinar en las seis

Voz 1 14:33 las si la revive es parecerá que está

Voz 0573 14:36 está obrando un error histórico que puede extinguirlo

Voz 1 14:39 eh

Voz 0573 14:40 revivir especies extintas parece un acto artificial pero también fue artificial su extinción pero por otro lado sí

Voz 1 14:46 la revive es también os quedáis sin papas para siempre igual entonces tienes treinta segundos para responder

Voz 5 14:55 pues educar mucho a todas las cabras que tenemos para que sigan haciendo lo que hacen que ha tocado vérselas Papa del diálogo sería seguir ayudando bastante a producir nunca eso excelente que es lo que suelen hacer las cabras sobre todas las majorera no

Voz 9 15:10 y por ir

Voz 5 15:12 me fui yo creo que esto de estos datos contra natura cuando ya las cosas van evolucionando

Voz 9 15:18 el crear el revivir

Voz 5 15:20 pecie fuera de su tiempo si ese fue el caso político un pequeño problema si en el caso de la política ni te cuento

Voz 1 15:30 cierto revival

Voz 5 15:34 bueno casi nada las cabras lo que hay que hacer es cuidarlas como están

Voz 1 15:37 a las ya educado no revivir

Voz 5 15:40 no no a revivir no que ya tenemos bastantes y además lo hacen estupendamente no se come hace buen queso no se comen las José allá de mama

Voz 0573 15:47 a las puertas de pavo bueno esta es tu respuesta contundente respuesta al dilema porque las tenido

Voz 5 15:52 sí sí duro a Chopin

Voz 1 15:55 además vamos a ver qué dice la filosofía

Voz 0573 15:57 a ello vamos a echar un vistazo a lo que se conoce como ética ambiental ética ambiental que tienen un nombre fascinante y que promete diversión a raudales es es la parte de la filosofía la ética aplicada que considera las relaciones éticas entre seres humanos y Medio Ambiente ahora parece ser en este caso plausible revivir mediante el ADN a especies que han estado extintas poco o incluso muchísimo tiempo y hay razones éticas a favor de esta de extinción pues es un caso de justicia que restablece un valor perdido que crea un nuevo valor ir en definitiva puede ser un último recurso pues de la conservación animal sí pero bueno problemas ir resucitando

Voz 1981 16:40 también hay argumentos en contra porque no es natural que puede ser ecológicamente problemático y que puede ser dañino e incluso para la salud humana

Voz 0573 16:49 la cuestión es que dice la ética ambiental la mayoría los autores es que si se revive a una especie el único motivo por el que se hace es que se pue es porque se puede digamos lo hacemos porque podemos la ética medioambiental sugiere que promover la lo que llaman de ese extinción

Voz 10 17:07 una especie extinta sus citarla

Voz 0573 17:10 no es una buena vía para la con para la conservación ya que no es una herramienta de prevención no aborda las causas de la extinción simplemente restaura el error sin más

Voz 1981 17:19 eh un poco ligado con el dilema anterior diríamos que hay actos que que son tan infames que son imperdonables e irreparables si ahora mismo pues no es éticamente aceptable según estos filósofos revivir reintroducir especies

Voz 0573 17:32 distintas eh la verdad es que la respuesta de la ética ambiental es muy de la mano a la que a la que ha dado nuestro invitado sea positivamente ha sido eso no cambia esta tarde en proteger las cabras que ya tenemos sino en revivir las que hemos extinguido aunque fuera aunque fuera un error extinguir la que sería un acto un acto infame como decíamos antes que se pueden encontrar por por cierto un listado de completo de pactos infames en nuestro libro me aburro mil atrocidades imperdonables para cometer este fin de semana en pareja

Voz 1 18:05 pero claro muy bien has acertado y además de forma

Voz 1981 18:09 muy precisa y eso genera un empate porque has fallado uno es acertado tenemos que es empatar y cómo lo vamos a hacer

Voz 11 18:16 pues con el test final el test que lo decide todo

Voz 1981 18:21 el texto define al Nou pues ese test final de esta semana se titula frase de Schopenhauer o frase de Rajoy de Moncloa vale te vamos a leer que te valernos series frase Si tú tienes que averiguar de quién es cada frase

Voz 0573 18:39 pocas veces pensamos en lo que tenemos pero siempre en lo que nos falta

Voz 1981 18:44 quién dijo eso Rajoy de Moncloa o Arthur

Voz 12 18:47 yo debe ser su opinión Hauer Schopenhauer muy bien muy bien pero

Voz 0573 18:53 oye bien nivel estamos todos contentos y nos manejamos ahí

Voz 1 18:58 mire futbolista no si es lo segundo pueden repetir la pregunta es si

Voz 0573 19:07 podría ser el ahí para el hipo Mena de Schopenhauer pero oye bien nivel que estamos todos contentos manejamos ahí

Voz 5 19:18 yo creo que este es ser un momento culminante variando de la muestra

Voz 1 19:23 los hombres vulgares sólo piensan en cómo pasaría

Voz 0573 19:26 el tiempo un hombre inteligente procura aprovecharlo

Voz 12 19:31 yo me voy a votar a mí mismo porque me conozco bien

Voz 11 19:40 esta frase

Voz 5 19:41 dado Mariano

Voz 0573 19:45 esta tiene trampa cada vez las rondas del señor Torrent se parece más a una reposición de Verano Azul sí porque son los títulos profundísimo son ángeles

Voz 11 19:56 esto es si este según subtexto de María esto

Voz 1 20:01 esto era era Soraya se queda con la boca llena para cuenta cómo fallo porque era noventa coma cierto porque tampoco tramposo es de une discípulo bueno pues se nota final hombre otra final aprobada porque a veces empatado empatado así en fin yo creo que es bueno para el alma es además la respuesta

Voz 0573 20:21 la segundo dilema es si yo creo que es decisiva

Voz 1 20:24 sí sí sí sí porque es el el el invitado todo es más humilde Enciso personal lo que os decía si eres humilde al principio luego ganas si dejaría en un siete yo creo que

Voz 0573 20:36 ascendido a la media hora media española

Voz 1 20:38 muy bien edades muchos canarios puede respirar tranquilo

Voz 5 20:43 a adaptar en la medida

Voz 1 20:45 claro una una cosa antes de irnos

Voz 0573 20:48 cuando porque te dimos un ejemplar cuando vas entrevistáramos para promocionar historia el libro es porque es nuestro nuevo libro sólo se puede acceder en nuestra Web punto com la editorial no no está está editado por El Mundo Today no

Voz 0874 21:05 lo que pasa es que estos esto es eso soy tanto que ya hablaste es libre con Lourdes un fin de semana de Semana Santa que yo no estaba

Voz 1 21:11 pero otros son muchas cosas a Lourdes respondió de condena estás esas cosas absurdas vergüenza de verdad poder escucharlo pero sabes que usted aludes vigilo a Lourdes no te vas a enterar pues bueno pero bueno yo lo hemos intentado hemos sí sí lo siento pero muchísimas gracias quedarse en un sí

Voz 0573 21:29 siete que es un notable eres una persona notable digamos que si inmoral y te vamos te vamos a

Voz 1981 21:34 despedir porque no mereces menos con un aplauso de librería

Voz 1 21:37 ya de primera calidad que nos costó cinco euros

Voz 11 21:41 suerte a cobrar pero la suerte no está gracias después de esta entrevista se obvia necesita

Voz 1 21:49 no dio resultado

Voz 14 21:52 ah no