Las manías del tenista

Voz 1 00:00 Duran sea el Rojo Manuel Burque

Voz 0874 00:12 está por aquí en el Mutua Madrid Open donde estamos haciendo esta última hora David pero Manuela insistido en venir no sé muy bien porque

Voz 1378 00:19 secuelas que acabas de tocar el el plátano macho lo has acariciado del lado está claro plátano macho en la mesa Javier lo acariciado como

Voz 0874 00:28 a ver te digo lo que te digo siempre Manuel son las once y cuarenta y tres casi cuarenta y cuatro Nos queda lo que nos queda

Voz 1378 00:34 ahora aunque del aprovechas cómo está tu amiguito Broncano pero yo no sé qué dos personas me vais a hacer

Voz 0470 00:39 a cuánto tiempo le cuánto tiempo tiene Manuel estos tiene doce minutos para

Voz 0874 00:43 las de sus cosas y entrevistar a dos invitados

Voz 1378 00:45 claro estoy conmigo el metiendo a ver que la gente sepa que ahora mismo David Javier son cómodos y frikis el rol en una convención de cómics

Voz 0470 00:56 claro definido sí sí sí pero que que qué función quieres que haga yo durante esta parte ahora Javier quieres que le

Voz 1378 01:01 no no no no metro a Javier no tiene Craddock en Toledo es de verdad a ver yo vengo a hablar de tenis no soy yo soy una aficionada al tenis es increíble me gustan los raquetazos los cuartos de cada no se no se llama sale cada punto no sé no no hay cuartos en el baloncesto de América sí porque el baloncesto no te gusta no en el futuro pero también cuando deja va allí cuando había dos partes

Voz 0470 01:31 claro que veía igual Javier veía torneo sexto de cadetes

Voz 0874 01:36 que la piel no retransmitía el Estudiantes no sé por qué

Voz 1378 01:39 ah claro tú eres la NBA total sabes que en comenta un partido de la NBA el jueves

Voz 2 01:45 bueno hay miel Manuel Burque

Voz 1378 01:47 pero como a ti solo te gusta el tenis sólo eres amigo de Broncano de nadie más pues a mí déjame de lado es que pretende que me vayamos a un patio de colegio jugar al baloncesto

Voz 0470 01:56 pero claro no hay que pensar simplemente yo jugamos al partido y en los Agustinos aún

Voz 1378 02:00 veintiuno bueno a ver yo quiero destacar que hay una cosa que me gusta mucho del tenis que es cuando Nadal se quita el calzoncillo de el no sé lo que sea hablar de esto no pero no por una cosa que me siento muy identificado

Voz 3 02:13 eh

Voz 1378 02:13 porque por eso gusta tanto nada el porque la gente dice eso lo hago yo claro es que eso no lo hace enfatiza todo mundo tu nota esa Caspe visto yo otra carpa el perdona Manuel nos llevas calzoncillos Javier

Voz 0470 02:26 lo hace Javier que de eso va sola

Voz 1378 02:29 de manías además de manías porque tengo aquí he recopilado he tenido que estudiar porque me habéis obligado a que hable de tenis

Voz 0470 02:35 aumento les he buscado como manías

Voz 1378 02:38 jugadores para que las comentemos vosotros tenéis manías

Voz 0470 02:42 no yo yo sí yo tengo un poco de Talk jugando me pasa en algunas que yo antes me metía con Rafa porque tenía muchas manías y ahora descubro que va voy haciendo también no piso las líneas en serio en serio si no pesan las líneas antes me pasaba en los cambios de juego ya no me pasa durante el juego es una putada impide mucho el desarrollo del juicio tiene que payés que fue oye seguidas porque no quería pisar la línea claro lo empezaría en las redes pero hay que saber es transversal que tampoco tú no lo que pasa

Voz 1378 03:11 te pasa por la calle también ya no por la calle no solo

Voz 0470 03:14 por eso entiendo nada vale

Voz 1378 03:16 yo no te quitas el calzoncillo tampoco no pero lo deja lo dejas metido siempre

Voz 0470 03:21 bien metido es como que así

Voz 1378 03:23 las dos pues nada de eso sí vosotros sabéis mejor pero por ejemplo Maria Sharapova hay una cosa que no entiendo dice que hay muchas cosas que no se entienden que grita en cada golpe pero eso yo sólo había que prohibirlo grita con mucha intensidad vale bueno igual que otra para molestar a la así que cuando se bueno es una larga no es buena porque es incómoda para el espectador claro

Voz 0470 03:46 o sea la pongo a veces a la larga el grito hasta que le vuelve la bola incluso ella

Voz 1378 03:49 pero vamos a ver para ella lo importante que es ganar o que tú estés cómodo

Voz 0874 03:53 sabes qué pero hay normas también estas ahí viendo el tenis esta Molés

Voz 1378 03:56 lo que hay una cosa que no entiendo que dice nunca pisa los flashes eso no no sé lo que son los lo que es que se algo canario que pagar ha sacado esto la verdad es que no se la primera que encontré como como si eso se lo quiso puse manías tenistas la primera pero a ver si eso va a ser el otro ámbito que no sea el tenis no es cuando va cual es otra María Sharapova exacto claro Federer Federer tiene algún tipo si lo sabe todo sabe cuáles son

Voz 0470 04:22 manías de Federer conquistar la gloria cada día

Voz 1378 04:24 la mejor humanos lanzarse mirarse al espejo

Voz 0470 04:27 a Federer mejorar el el ser humano y el y el mundo

Voz 1378 04:31 que luego se peina mucho no el tiene como es que el pelo sabes que son presumir pagos es un sobre lo que a quién quién lo cogieron espero que dijo cuanto me cobren seiscientos Serena Williams una manita si ganan muchos partidos esas humanidad no como que esto es una hago un poco guarra lo digo para que me entendáis porqué Si gana muchos partidos consecutivos utiliza las mismas medias las lavas sabes que es que no usan medios el donde sacado tú esto media serán calcetines me imagino esto es como una página americano traducidos al estribo

Voz 0470 05:11 cuando lo que significa aflige es pone es una cinta continua de material utilizado como tanto en la industria que como dice que también son hace como mucho

Voz 0874 05:21 no todavía peor dice que fue jefe Ross hoy no cerros

Voz 0470 05:24 los acordes tú no hay no hay informas estuve yo ya

Voz 1378 05:26 yo digo es muy fácil a todos los oyentes os buscáis buscáis maneras tenistas la primera tú tienes que yo no ninguna te sorprende verdad sabes por qué porque creo que para tener manías hay que ser disciplinado escucha

Voz 0874 05:41 déjame recordar una tú perdiste uruguaya sí que es deberías no ponerte algo que te pusiste el día

Voz 1378 05:45 mira todos ya lo sabes lo estás como introduciendo el día que gana el Goya tenía tan pocos es que es mi sí hombre yo fui con calcetines amarillos algo retando a la suerte y la suerte de Carlo y me gano aquí me dio una lección vida y de humildad lo ganó Miguel Herrán sábado dieciocho de preguntará Saura quiénes no ya sé quiénes estaba en la casa de todo millones de seguidores en Instagram esos ese podría hacer Yeste un domingo por la mañana me Majuto Mario hablando de Themis y comiendo bananos y bueno pues ese soy yo bueno oye sabes cuánta manía tengo otra manuales María

Voz 0470 06:24 dale por favor

Voz 0874 06:33 hemos tenido una persona de aplausos bueno siempre es imposible no hacerlo dos personas que te pueden decir que las manías son absolutamente irrelevantes que no afectan a cómo juegas mi físico me tu manera de desarrollar tu juego tu coordinación nada puedes presentar a la ellos invitado doctor heredero de Lucas que se médico oficial del Mutua Madrid Open especialista en medicina deportiva el doctor Tomás Pérez es coordinador de servicio médicos al jugador en el Mutua Madrid Open fisioterapeuta

Voz 1378 07:01 pues porque los oyentes de este programa porque él

Voz 0874 07:04 por qué porque me duele un poco la rodilla

Voz 1378 07:06 les quería preguntar qué puedo hacer me da un golpe con la cama en la esquina de estos que duelen mucho quiero saber si es está contusión o es lesión Manuel esta gente está acostumbrada tratará titanes de la actividad física a ti no te encuentras por eso no no les costará nada

Voz 0874 07:22 es como sumar dos más dos Ángel Tomás

Voz 2 07:26 hola buenos días hoy Ángela pero bueno aunque penséis que no les pueden pasar a los titanes son humanos también se dan golpes porque tonto no te pones son golpes tonto sueño como cuál te como cualquier mortal hice pueden dar un golpe Gil

Voz 1378 07:43 pero no los reflejos donde el porque yo entiendo que yo antes me visteis parecía Pepe Viyuela cogiendo la silla pero Federer no se la debería esquivar como un puma

Voz 2 07:54 tienen más reflejos tienen más masa muscular y más todo no

Voz 1378 07:58 pero el golpe tonto no es

Voz 0874 08:00 con natural que se por tanto ágil cuando un fisioterapeuta sale a la pista darle un masaje a un jugador que siente algún tipo de contractura realmente sirve de algo pues un paripé si se ha roto la cosa

Voz 2 08:11 no sí que sirve porque normalmente a estos niveles y sea al nivel de exigencia que tienen Si se han roto algo o tienen algo sería no podrían continuar del partido pero tenemos que tener en cuenta que los atletas de élite tienen molestias continuas y suelen arrastrar lesiones no incapacita antes pero crónicas y en ese momento donde tienen un punto álgido de Dolores donde la mano el fisioterapeuta es fundamental para que puedan continuar y puedan seguir compitiendo a este alto nivel

Voz 1378 08:37 yo tengo una pregunta a Nadal no le habéis diseñado unos calzoncillos anatómicos como para que no tenga que estar siempre sacándose o sea no hay algo no hay algo ahí tendría que ser mar los semilleros

Voz 4 08:51 a mí a médico ON ahí también podría podría

Voz 2 08:58 es en este sentido en este caso parece ser que sería más los ingenieros día aquí ya tendría que intervenir

Voz 0874 09:05 está claro que hay que hacer en este mes Tomás cuando cuando salís a atender a los jugadores son educados con vosotros

Voz 3 09:10 los hubo a veces están un poquito no siempre hay algo que ella siempre destaco de este mundo el tenis no compramos otros deportes que la respeto que nos tienen los jugadores es algo muy reseñable no con comparado siempre cuando estás a ser deportista no pues su actividad depende de lo que nosotros hacemos en en alguna medida sobre todos están lesionados no pero el respeto que especialmente los tiene el tenis a misa

Voz 0470 09:36 me llama mucho la atención que se está incluido incluido con quina nunca de hecho

Voz 3 09:43 no hombre es cierto que cuando cuando un jugador pierde un partido no está de buen humor ninguno estaríamos de buen humor y a veces te cuesta un poco pues comete el oye tienes que hacer tu recuperación tal y está muy enfadado el cogen su bolsa y se quieren ir pero en algunos su

Voz 0874 09:58 a veces para ganar tiempo para desestabilizar un poco al contrario esto pasa

Voz 1378 10:02 lo hizo trampas en el tenis es hoy es lo paso pero para eso están

Voz 3 10:07 normativa que es muy estricta en los tiempos y que además ha jugador pues si ya el juez considera que está abusando de Au clair dedicadas pues veremos otro

Voz 0470 10:17 identificar cuando un jugador se sabe que os está llevando papel para perder tiempo que dices que te duele me duele el corazón

Voz 3 10:23 saber no somos tontos bien material que saca así que Plaza sabes un poco a lo que te llaman también sabes cómo ha salido

Voz 1378 10:29 no me duele la tripita me sobre la inmensa es el calor también Olli suelta el codo

Voz 0874 10:35 médicos al jugador esto significa que cualquier jugador en cualquier momento te puede llamar decirte es que me duele uno uña del dedo

Voz 3 10:42 efectivamente en cualquier lugar mientras están aquí a manos del torneo no y compitiendo aquí pues nosotros tenemos que ocupar de

Voz 0470 10:50 en cualquier contingencia no sólo además del aparato locomotor pero fuera fuera del del recinto

Voz 3 10:55 muera también claro ellos están los hoteles tal viajan por todo el mundo no tienen sus sur

Voz 5 11:00 según ha votado no la pregunta la estoy viendo venir Ángel

Voz 0470 11:05 el Tomás os han llamado alguna vez cocaína quiso alguno diciendo estoy en la puerta de pachanga puesto en la carretera de Albacete y bajando las

Voz 5 11:14 la pata punto cuatro por favor venga doctor en absoluto

Voz 3 11:18 no no no no no porque además son muy disciplinados con los horarios

Voz 0470 11:22 hoy un poco la casita es difícil salvo en la fe

Voz 3 11:24 está el torneo que se hace expresamente para esta antes de que comience la competición son muy disciplinados con los horarios y no no te lo vas a encontrar a puerta

Voz 0874 11:33 oye Ángel tomase una última cosa tú no son consejo algo que cualquier persona que juega al tenis debería hacer para evitar lesiones a una edad tardía mereciera todavía más tardía que la mía

Voz 2 11:46 lógicamente lo básico es como en todos los deportes he llegado a cierta edad no querer volver a tener veinte años tener confidente adecuada

Voz 1378 11:56 porque siempre se dijo que bien si te lo digo alejarle yo

Voz 0470 11:58 cuando años

Voz 2 12:00 fue lo único vivo una adecuada hidratación a medida que pasan los años es lo que en el mundo sanitario se conoce como el entrenamiento fantasma ese el de la alimentación el del descanso es más importante es tener conciencia que para hacer un deporte y disfrutarlo hay que estar es descansar hay que comer bien hay que cada vez más cuidar esos pequeño tengo otro consejo

Voz 1378 12:22 a ver a ver porque para dejarlo eso eso es que te doy pero luego está claro que los productos mucho

Voz 0874 12:32 el médico oficial del Mutua Madrid Open especialista en medicina deportiva el doctor Tomás Pérez de los servicios médicos al jugador en el Mutua Madrid Open fisioterapeuta también ambos tienen una agenda de contactos

Voz 0470 12:44 me gustaría emigrar es sin Sarro Baro se empezará esta esta gente ha toca unos deltoides favorita bueno bueno bueno

Voz 0874 12:51 seguramente los de

Voz 0470 12:52 de Roger no es que no preguntábamos Ovejero tuvieron ni preguntarse han tocado Roger quiere desbloquear a partir de aquí gracias por venir

Voz 0874 12:59 a ir David Broncano Manuel Burque a comer plátanos a disfrutar