Quiero ser como Roger

Voz 1 00:00 sin

Voz 0470 00:08 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:18 carrera como esperado casi uno llegamos

Voz 0470 00:22 costó mucho lo que pasa es que sabes que yo cuento con una potencia física es decir yo yo he venido aquí hasta el Master de Madrid potencia Suiza tengo Manuel de tengo la potencia de un puma siempre se ha dicho yo cosa yo podría estar jugando la previa ahora no la juego porque bueno pues remota movidas derecho pero a nivel físico con el tuyo jugamos Sines descanso estudias vueltas alrededor y claro es el dato del que el tenista se sienta yo hago flexiones seguir dominadas cero pues la gente sabe que

Voz 0874 00:46 somos una historia de por medio que este mística situaría de años

Voz 0470 00:50 sí validar entendimiento y enfrentamientos sí sí sí como como

Voz 3 00:52 los Boris Becker serías tú yo que sería Pablo Andújar

Voz 0470 00:57 es uno de los que no ha sucedido nunca pero sería el estilo es verdad

Voz 0874 01:02 los que suele ganar Boris bueno

Voz 0470 01:04 bueno es que yo yo soy un caballero Boris Boris está mayor que Pablo Andújar pero la verdad que a veces tiene tiene el juego clásico el el juego del del forro ante Estonia

Voz 0874 01:15 digamos que estar aquí tuyo hombre vamos de haber hecho y luego la semana entera porque somos amantes depende hemos venido al Mutua Madrid Open

Voz 0470 01:20 claro yo iba a estar igualmente si se está cuando oye David puede puede venir el domingo hacer allí dije pero como el lo que quieras yo estoy allí tú me he traído una tienda en esta campaña es lógico que estemos aquí porque no sé

Voz 0874 01:32 qué tal tenis porque yo soy fan de Rafa

Voz 0470 01:35 el hombre bueno yo de Rafa también eh ya pero a mí me gustan todos los tenistas pero tú

Voz 0874 01:40 tienes un punto de salvo código odio hacia atrás Rafa pero sí la mente a un poco de coexistencia pero como

Voz 0470 01:46 pura contraposición a Federer a la divinidad defendió a Rafa ya lo he dicho otras veces sí sin Federer no hubiese sido creado por Dios a su a su imagen y semejanza que pena yo sería muy de Rafa que pena verdad lo de Roger el que que no juega aquí amenaza no pero solo dijo sí hombre sí sí hombre que sí si es que eso dijo que no venía pero luego seguro que al final sea a Málaga hoy detrás de un seto y ahora juega directamente la segunda ronda pero en la que ha venido ayer anunció que no jugaba este torneo pero en ningún torneo él anuncia muchas cosas pero luego las nóminas es de lo bien que me han dicho que le han visto David me he dicho preguntan seguridad ahí Federer

Voz 0874 02:24 seguro en el camerino aquello a buscarlo aquí Roger a ver si lo encuentra listo pero qué me estás insinuando

Voz 0470 02:32 que se que dijo que no confirme mientras que

Voz 0874 02:34 ayer no está en este torneo

Voz 0470 02:36 a mi me da igual yo el torneo lo que averiguar pero

Voz 0874 02:38 sí se está claro la pregunta para tienes que hace esta gente aquí sino esta Roger

Voz 0470 02:43 a lo largo del hay una cantidad de mira ese señor allí

Voz 0874 02:46 ahora no hasta entonces ni el gorrito del banco

Voz 0470 02:50 hago no es Federer

Voz 0874 02:52 pues pues no se pregunta por ahí a ver si alguien lo ha visto

Voz 0470 02:54 no tenemos mochila inalámbrica si tenemos aquí

Voz 0874 02:58 a veces da poco es ese tampoco es no hagas mucho el payaso lo que estamos aquí invitados David lo que nos que nos echen los de seguridad a ver funcionan yo creo que si tienes un micrófono colgando en los pies

Voz 0470 03:14 vaya llenando ahora ya está ya está estoy bien Javier es mucho tampoco una pero tiene que haber venido asegura Roger porque él siempre otra cosa hace lo que hace siempre da a Periodismo cocinero desmentir a puedo preguntar un par de cosas

Voz 4 03:30 de dónde sois desde el eh

Voz 0470 03:35 es una buena hacemos la ciudad aquí habiendo nacido aquí en el Camino de Perales carrera pedal es lo aquí aquí exactamente no sea y donde procesales

Voz 5 03:45 procedemos de Madrid hay visto con Roger todavía no no yo creo que todavía no ha llegado el toque pero

Voz 0470 03:53 el seguro a mirar la baños mientras siempre al de minusválidos porque es decir su aura es tan grande que necesitan más espacio en la mirada los baños no semana metía aquí en los guateques sitos pues esa

Voz 5 04:04 se ha colado ahí para que no eleve al no de agobien

Voz 0470 04:08 hemos buscado los agujeros que eso lo que hay que tapar hablaremos encontró pero Chete Lera cuidado claro existe pero bueno cable a que buscarle algo Scarlett como a Wally de que buscarle los lados voy a seguir buscando porque oye gracias eh ves ves como está pero dice me han insinuado consumo a nivel gestual sí que sí que está vayas por ahí mira esto de que está en el banco en un restaurante caro a lo mejor está ahí Roger en si Brasil el señor del banco ya sabía yo te puedo preguntar un par de cosas hola me preguntan estoy sur sur no está sordo joder ni ni un poco no llevo muy mal me me entonces nada la dejo aquí voy a ver el tenis sí sí yo me gusta disfrute esperado con el señor Javier va a nivel de juego me ha dado mucho algo sordo vale me preguntan aquí a mí también os voy a contar aquí este señor hola adiós señora tu izquierda hay mucha gente que quería ver el tenis eh hola hola cómo estás buenos días bien de Gaza de Extremadura de Extremadura sí señor porque potencia de voz pero que Dani venimos de Cáceres pero yo soy de un pueblo que Samantha la rubia de la provincia Badajoz pueden fíjate que tampoco también pidió tanta información en lo ven factible tú solo te has calentado me vengo arriba a tu familia donde es ya que hablemos de esto venimos de venir más a pasar el día con la selección extremeña de tenis que organizó juegas se pueden llamar intento eh mío a te juegas a nivel pro no

Voz 6 05:39 es porque viene con la Federación porque es la que organiza el viaje porque en mi hijo está en las escuelas

Voz 0470 05:45 dijo sí que juega te está grabando si a tu hijo pero pero pero él es tu hijo barra manager sí sí declaró bloques Carlos Costa Rafa Nadal es mío pero inverso Javier a nivel legal se le puede preguntar un niño de nuevo diez años

Voz 0874 05:59 sí le difumina poco la vale me puede con sentido

Voz 0470 06:02 para que hable con tu hijo tiene hablar José Manuel con un belén de Cáceres también José Manuel pero ahora habrá vale tú en Gran Bretaña José Manuel qué tal

Voz 3 06:11 diez juegas tú a tenis revés a una mano a dos

Voz 7 06:17 lo

Voz 0470 06:18 a veces te cubre siempre nunca juega siempre de derecha no

Voz 3 06:24 vale en juego suben mucho a la red no tu de fondo todo el rato si como como Murray Djokovic no como Rafa

Voz 0470 06:33 este tema Roger Rafa David cabaré entre te queda una pregunta José Manuel Mas dicho no entre Federer y Nadal es que elegir a uno mira mira lo que te conté que igual es que mi desaprobación

Voz 4 06:52 sí pero Federer que a mí me

Voz 0470 06:56 igual llega a vale vale vale volviendo a tu tenis cuando tú pegas una derecha cómo suena recrear el sonido como Bin como dices cómo clave es ser famoso puedes hacer cualquier cosa a ver cómo suena un saque directo usa que plano fuerte a tope vale es que Ana Rayo e José Manuel está jugando el Open de Cáceres se juega el punto de partido va a sacar un perfecto gracias al gran trabajo pero luego hay una estrella en potencia sino que puedes risas regresa si quiere pero me acerco ya si acepta vale vale

Voz 0874 07:57 estamos en el Mutua Madrid Open porque David y yo teníamos que estar aquí no había otra manera en este conflicto Rafa contra Roger sabes que tenemos a dos árbitros sentados

Voz 0470 08:06 pero pero ámbitos literarios Spanair no me ha tenido una pequeño comentario al reportaje eh

Voz 0874 08:11 ha sido realmente innecesario

Voz 0470 08:14 preguntado a un miembro del staff su señor sordos a perdonar y a un niño que ha hecho pum y el único que no ha desmentido que esté aquí es el miembro de estarlo

Voz 8 08:21 dice mucho de la decisión que el niño y el señor han dicho pero

Voz 0470 08:24 el que habla usted caballero y sin embargo mira qué libro mira por encima de la mesa en Rafa y Roger plazas

Voz 0874 08:31 la rivalidad más importantes de la historia del tenis escrito por Antonio Arenas y por Rafael plazo

Voz 0470 08:34 la foto es preciosa de la portada por casi que la Copa como en la Copa el año pasado sábado Óscar que jugaron doble juntos por primera vez demostrando que las estrellas Oscar Roger y Rafa son con motor descargar ataques Rafael como estáis iba a buscar otro sistema que tal Javier hola buenos días Antonio

Voz 0874 08:53 a es el director de comunicación del torneo hasta que lo sabe todo el torneo

Voz 0470 08:56 pero déjame que te hago una primera pregunta Antonio podremos

Voz 0874 08:59 confirmar que Roger Federer no viene a este torneo

Voz 0509 09:01 podemos confirmar que no está aquí

Voz 0470 09:04 que no está en el cuadro principal iguala parece confirmarlo vale seguir a partir de aquí no se quiere decirse que yo mi pasión por Roger joder mira me me me he puesto nervioso pensando en mi pasión por Roger no oscurece y pasión por el Biel claro

Voz 0509 09:18 por eso hemos puesto algunas fotos con la instalación para qué

Voz 0470 09:20 claro como tú se vaya animando cuenta que no se olvide la cosa quiero decir pero yo aquí si jugase sexto torneos y lo juega osea si lo juega el del número doscientos al trescientos de la federación extremeña yo vendría igual

Voz 3 09:32 es decir que esto no que no haga sombra es decir todo da gusto verlo

Voz 0874 09:35 sí de hecho la primera pregunta es por qué libro se llama Rafa y Roger no Roger y Rafa

Voz 0509 09:40 bueno lo primero rancios rafe Roger no es son los nombres propios porque hablamos de las personas no de los jugadores

Voz 0874 09:48 era un tema sinceramente

Voz 0509 09:49 por orden alfabético a Rafa por la logró ayer por la ONU ha dicho alguien de si casualidad porque suena un poquito mejor Rafa y Roger Roger perro Girona verdad

Voz 0470 09:58 entonces sombrero Roger y Rafa suena perfecto no

Voz 0509 10:01 la primera parada es más largo y cuesta un poquito más pronunciarlo

Voz 0470 10:03 Roger no en Rafa para una canción de las razones

Voz 0874 10:06 ahora en serio y Rafael estamos ante la rivalidad más importante seguramente de la historia del deporte

Voz 9 10:11 es que yo creo yo cuando la hablamos con la editorial dudamos su título y yo creo que no es sólo de tenis y no de una de las más grandes del deporte porque podemos compararla con muchas pero es que estos dos tíos llevan ya bueno quince años al máximo nivel compitiendo por todo dándolo todo son los dos mejores de la historia y no sé si otra rivalidad igual seguro que si somos jóvenes sí

Voz 0470 10:29 no pero sí puede ser yo creo que sí

Voz 9 10:32 está por ahí fans del boxeo seguramente

Voz 0874 10:34 aportarían otros nombres pero yo yo creo que esto haya algo que de lo que no somos conscientes es que es irrepetible nunca va a haber dos estrellas de semejante calibre seguramente en el tenis vuelven a estar tan juntos en el tiempo

Voz 0509 10:45 en el tenis no es que decía Rafa quince años pero es que a día de hoy supone el uno y el dos del mundo es decir que no sabemos todavía la prohibición que les quede los títulos que van a conquistar es decir que es una rivalidad legendaria lo que tenemos que hacer es disfrutar de ella porque no sabemos cuánto tiempo les va a quedar

Voz 0470 10:58 no creéis que puede haber otras debilidad legendaria en el duelo entre sí sí ICO quién aquí

Voz 0509 11:03 puede estar ahí lo que es que cocaína Kiss con las lesiones que ha sufrido mira

Voz 0470 11:06 te que iraquí se da un aire a Broncano cocaína verdad ahí vendió un punto pero a nivel técnico a nivel de no haberse hundido juntamos

Voz 0509 11:14 no puedo confirmar que no la rivalidad había empezó en este torneo porque acoge Giselle había concedido una invitación pero sea lesionado lesionar iba a venir a venir en su reemplazos lo hemos dado todo serio esto es muy serios Torreal la promesa que es real sí sí

Voz 0470 11:27 o sea reemplazado por eso es bueno porque le dolía la tripita la rodilla la rodilla acogido por detrás

Voz 0874 11:41 oye que hay hay otro elemento que está en vuestro Libro también otras rivalidades históricas del tenis como por ejemplo Vaquero y por ello se llevaba muy mal durante el tiempo en el que estaban en activo pero luego se hicieron amigos ya lo son en el caso de Rafa y Roger ellos son amigos que es otra particularidad no

Voz 0509 11:54 obviamente no vamos a engañar a nadie los quince años de rivalidad Ángel no roces en la pista porque están matando literalmente y peleando por todos los grandes títulos de la historia pero lo que hace que trasciende a esta relación es que sus relaciones fantásticas y la deportividad el compañerismo es decir hay muchísimos valores en torno a esta relación que la hacen aún más grande

Voz 0470 12:13 a dónde vamos desde aquí ya queda muy poco tiempo no es el problema queda poco tiempo bueno será por Nadal a Federer no creo que debe ceder a ver un segundo quiero decir que que vía cumple años Federer en tú te iba a decir que para mí todos los días hay que celebrar su existencia el ocho de agosto cumple treinta y siete siete

Voz 9 12:34 son muchos años que me iba a decir a nosotros que va a estar jugando con treinta y siete y nosotros jugando sino ganarlo no entonces evidentemente tienen fecha de caducidad lo que pasa es que yo creo que los Juegos Olímpicos de Pekín es una meta que tiene los dos ahí de forma inconsciente y creo que puede ser un buen

Voz 0874 12:48 oye de de la organización del torneo de Antonio cuánto dependes de una figura como Roger se hubiera avenido tú crees que había todavía más gente de la que ahí está todo vendido

Voz 0509 12:56 estamos muy contentos es decir hoy no juega Rafa por ejemplo estás vendido ayer estaba todo vendido la final masculina ATP el del próximo domingo no sabemos quién está toda vendida es decir que es un evento que se ha consolidado en estos diecisiete años ya la gente viene al evento viene tiene

Voz 8 13:11 como Broncano juegue como Roger pero está claro que no tiene entradas para pedir tengo una mezcla vamos a creer

Voz 0470 13:18 yo llevo yo llevo viniendo desde que se iba a decir yo llevo viniendo desde que se en la incluso cuando se hacían en Albacete que hubo en los años previos que sabe poco que hacía en Albacete en pista la pista de hierba ella ya iba yo a ella era no disculpas Javier que del torneo hoy juega primera ronda Gasquet Berdych escribiendo ahí el de de hoy domingo

Voz 0509 13:40 el domingo bueno es que hoy domingo Wozniacki juegas Simona Hall número uno del mundo juega Garbiñe Muguruza doble campeona de Grand Slam juega Carla jugamos Arias Sharapova han tenido que llevan libera centrarías ahora pues no no tiene no tiene hueco en en la pista central es una vigente campeona pero no es topten oye tantos partidazos que Azarenka pistas

Voz 0874 14:01 tres pues como con doble cara

Voz 0470 14:04 de Grand Slam su número uno del mundo pero hoy está muy instruyendo hay un Madison Keys Torri contra Saras Arribes eso es pero pero

Voz 0509 14:12 para cerrar evitó va a que hagan aquí dos veces contra sufren muchos partidazos

Voz 0874 14:16 oye que enhorabuena por el libro Antonio Arenas Rafael Plaza Rafa y Roger yo creo que narra la rivalidad merecía ser documentada la foto es preciosa eh

Voz 0470 14:24 está Federer abrazando a esa foto

Voz 0509 14:26 cuatro están bonita porque no es del partido dobles que jugaron juntos es cuando Roger ganar la ley Wert varios ir raza va corriendo y Le abraza creo que es un gesto

Voz 8 14:34 cuál le provocó una fisura en la columna en la que todo mundo

Voz 0470 14:37 de la que todavía si es que Rajoy estuvo muy grave

Voz 8 14:39 gracias muchas a vernos aquí te gracias

Voz 10 14:43 tú conoces a este hombre que está tu derecha no

Voz 0874 14:45 hombre de la derecha derecha sí ha

Voz 0470 14:48 pero de qué me hablas de Miguel Ángel se vio a un hombre un clásico Deportivo

Voz 0874 14:53 tú sabes que Miguel Ángel tiene una cualidad de la que la Audiencia de la SER no es consciente cuál es su capacidad de dormir produciendo al mismo tiempo un sonido que hace imposible dormir

Voz 0470 15:02 Sergio

Voz 0874 15:03 no es una lo sabía eso lo puede claro quién está sentado a su izquierda que es otro colaborador de la Ser la gente lo conoce de sobra su voz su voz entrecortada ensueños desde Australia John son tan Javier oye me encanta que estés conmigo me encanta haberte conocido porque yo estoy imagino siempre tendido en la cama cuando entras con estas dormidos y todo

Voz 0470 15:24 además me levanto de una mala leche es que se nota que te despertaban para este porque ahí la diferentes áreas de ciento veinte hora pero allí ahora en Marte

Voz 8 15:33 sí vamos a romper la magia siempre armas de Ponseti está clara

Voz 0874 15:36 a ver

Voz 8 15:37 o no creo no

Voz 0470 15:40 oye pantallita de igual que al igual lo podían grabar una hora que a ti te bien

Voz 8 15:43 era mejor en Australia no ya te digo por ejemplo las nueve la noche aquí me vendría bien previo había no pero bueno yo hay no es malo

Voz 0874 15:49 bueno yo te he entra en Ser aventureros con Ponseti contando historias algunas de ellas son interesantísimas porque de su subida en Australia pero su profesión es cámara de la ATP de la televisión retransmite los partidos cuando llega el Ibex opten por cierto comparta habitación con Miguel Ángel y por eso conocer el el nivel de decir

Voz 8 16:08 por eso yo le dejó entrar en mi habitación

Voz 0470 16:11 vale vale pero pero pero pero dices cámara era entonces graba los partidos es grabar no es lo que ves tú mira la tele ahora bueno ya lo creo que retransmiten pues pero en la cámara grande central que va que se mueve poco o la aquí te quiere los detalles que que que es complejísimo ya detalles voy a detalles por ejemplo cámaras está debajo de ésta claro la tapa frontal no se ahí voy es es la que me han puesto en este torneo en otros torneos pues sólo hacer otras cámaras pero espera Miguel Ángel tú dices que es

Voz 8 16:40 mejor no el segundo mejor cámara de tenis del mundo yo digo que es el mejor

Voz 0470 16:45 segundo porque tienen un amigo quién quiere hacer polvo no soy italiano Fabrizio que es muy buena es aquel que bailo un aquí en las pistas

Voz 8 16:53 con rachas si llama pelo largo

Voz 0470 16:55 es un es un tipo fantástico es un gran camadas pero yo creo que ella

Voz 1981 16:59 venga yo yo yo ni el segundo ni el tercero y el cuarto soy uno un top cien

Voz 0470 17:05 yo estuve de que cuando por ejemplo van jugador por con Sisi pasa si le pega a la bola con la caña y la bola sale para arriba tú eres de los que coge la bola con la cámara y la vez

Voz 8 17:14 si llego a tiempo sí lo intento

Voz 0470 17:17 de hecho intento tu mayor destreza tiene que ser

Voz 8 17:19 en los reflejos porque de repente pasa algo es ese momento que luego en televisión vemos que la Cámara que no la encuentro claro encuentro bueno tienes que leer el juego leyendo el juego pues te anticipa Samu las cosas no claro pero bueno tienes que saber un poquito queréis lo que va a pasar cuando son los puntos importantes cuando Don si tienes que estar atento escuchar comentarista escuchar el realizador bueno soy freelance de todas formas ahora trabajo para TP aquí pero que te vaya a Roma después del torneo sí sí

Voz 1981 17:47 luego voy a Roma Hay luego también trabajo para daba YouTube hay que son las chicas abra para Tennis Australia

Voz 0874 17:55 a falta un buen español autónomo va surgiendo freelance canónicas muy bien autónomos una peor claro

Voz 1981 18:03 bueno lo es porque digo en filas porque vivo en Australia

Voz 0470 18:08 claro allí autónomos significa otra cosa no más como freelance no sepan a cuenta de Free Lance allí anoche aquí en autónomos como ya te digo que siempre Estudi freelance desfilaron sí sí sí

Voz 0874 18:20 preguntan los dos vosotros que sois pertenecía al mundo del tenis de de que Miguel Ángel en los Grand Slams es el tipo que enciende la luz en la sala de prensa del que luego la pagar marcharse llega a primeros en marcha el último tenía una relación tangencial con los jugadores os lleváis bien o mal con alguno hay algunos que tengan carácter mejor carácter

Voz 9 18:38 no no me llevaba muy bien con todos los mezclamos demás

Voz 0470 18:42 no no vale la pena a ellos tienen subida

Voz 9 18:44 a nosotros la nuestra tendremos diferencias de opiniones nosotros lo que hacemos es pelearnos entre nosotros hacemos política entre nosotros y no de un impartido de otro

Voz 0470 18:56 pero pero alguno pero no hay alguno aunque tengan relación con los jugadores buen rollo y tal pero alguno que todo tiene las iniciales alguno que siempre digas éste siempre dando por culo le le ponemos el micro lo hay uno hay uno que está muy de moda que resquicios Miki el no es que le gusta ya te digo que no se ha visto también es muy majo pero ha sido en Montreal

Voz 1981 19:20 en mitad de un punto lo lo falló me vio en la esquina hay vino a hablar conmigo para ver si lo has dicho tú no menos vino flor conmigo lo que te dijo pero que aún no me enteré porque yo estaba escuchando a levantar

Voz 8 19:31 el brazo eso parece el vino a hablar conmigo

Voz 0470 19:34 hola bola Kyrgios que que que has veinte y no para que la gente saque es un crack y que vaya a consultar con cámara pero veo que a veces va bien listado

Voz 0874 19:43 pero mira fíjate David esas en las que es bajo he dicho que jugamos mucho y que nos encanta el tenis una de las cosas que harían falta en las pistas de tenis municipales es la presencia permanente de jueces de línea

Voz 0470 19:54 sí de Cámara porque vemos que hace unas semanas es buena pero ello VIP pero donde jugamos tuyo yo visto broncas que más que jueces de línea requeriría los geos al grupo centauro de la goles

Voz 0874 20:04 pero tú es Manuel Franco qué tal manual juez de línea hombre fue de línea no fue déjeme decir que la palabra Jacques de vender a categoría de juez a un tipo que mira una raya me parece un poquito glorificar

Voz 0470 20:16 bueno y es malo para la verdad en las últimas semanas se ha infravalorado mucho aquí bueno vamos a dar un paso

Voz 0874 20:23 cosas Manuel tú creo que lo peor que le puede pasar a un juez de línea es que el cámara le apunte cuando se equivocaba no

Voz 8 20:29 si la hace seis estamos bastante

Voz 0470 20:32 sí pero operado por cierto por cierto

Voz 1981 20:36 también os ponéis

Voz 11 20:37 muy en medio de los tres aportaciones

Voz 8 20:42 eh

Voz 1981 20:43 pero bueno más los recogepelotas que vosotros vosotros sois buena gente y no entendáis nuestros

Voz 0470 20:48 los recogepelotas of o joder los planos mucho fue quien siempre

Voz 0874 20:52 el defiéndete tu trabajo es complicado tío

Voz 8 20:54 a ver la verdad es que sí requiere mucha concentración realmente echamos muchas horas en el club durante todo el día quieras que no como decíamos otros es una línea a la que estás mirando pero hay bolas muy muy complicadas pues hacerle un examen ocular antes entonces espero no tenemos que pasar concurso ocular viene cuando ya te tienes una certificación internacional poner puede si ya tienes que pasaron macular cada tres años Okada

Voz 0470 21:17 piloto de cazas entonces situación bueno examen

Voz 8 21:20 es muy sencillo el tengo que decir que Manuel que la gente y ruido

Voz 0470 21:22 decir desde tu punto de vista totalmente técnico Manuel aparte de ser juez de línea tiene unos ojos muy bonito

Voz 8 21:29 su donde luego resolverlo en privado entonces

Voz 0470 21:31 no pero quiero decir es que os pide como requisito que ver bien la bola y que luego pueda seducir

Voz 8 21:36 cuando lo primero es lo más importante pueden pueden depende en qué momento de la vida

Voz 0470 21:41 poco como extra te piden que luego encima es un chaval que tarda

Voz 0874 21:44 los sales chica por primera vez saber cantar una linea Verstappen

Voz 0470 21:48 es muy importante y que no te canta en ellos que hay que cantando

Voz 8 21:52 Javier pero te digo una cosa cuando

Voz 1981 21:54 no cometí un error el juez de línea normalmente el realizador no va a él

Voz 8 22:00 si no has ocasionalmente

Voz 1981 22:02 que a veces pero es raro porque no queremos Umtiti humillar o fastidiar la eso decir qué mal lo has hecho sin embargo cuando él ha cuando acierta

Voz 0874 22:11 es cuando si se sacan

Voz 8 22:13 es verdad ese Javier Heras de acuerdo

Voz 0470 22:16 no seis todo en torneos cojo caí aquí

Voz 8 22:18 bueno en tierra batida y no dijo que ahí ahí sí que yo quiero decir más planos nosotros luego no es nuestro trabajo acertamos fallamos yo creo que acertamos más que para él que es un tren

Voz 0874 22:29 bajo quiero decir que profesionalmente a buscar un plan B porque me parece

Voz 8 22:32 que la tecnología apunta aclaro falta eso después ante eso después igual prescinden de vosotros no si eso puede ser las tendencias dicen que puede ser que el

Voz 1981 22:40 Neo el Milán que es el el Next Generation es después de París en noviembre que no hay jueces de línea a lo hacen

Voz 8 22:49 es que esto declaro que ya va electrón en la y Colin y eso decía Hay tiene como Hawk Eye Life en directo

Voz 0470 22:56 os pagan por cierto sí claro puede ser comprados de alguna manera

Voz 8 23:01 no eso nunca he visto siempre es imparcial y la corrupción está fuera de nuestra mente

Voz 0470 23:06 sí pero Javier déjame Khedira que están diciendo tanto John como Manuel que son que son políglotas está siendo Hawk Eye están hablando de de lo que ha pasado en este porque claro aquí han venido lo Tote flipado dejó caer la gente dirá época hijo ahí ya que no te pille sí bueno nosotros lo llamamos más cocaína en nuestro mundillo y seguro que él también comparte conmigo

Voz 12 23:26 hay Falcon es como cuando vas sobre todo cuando viajas un poco fuera

Voz 8 23:28 como cada hijo Kai o calcó dejamos ya más para la clara casas a peor que te puede tocar no les saque Binaros John Isner oí bueno sí sí saques como la más la más

Voz 0470 23:39 en fin la pero el Inter la de la de la Teo la exterior cuál es la más difícil pensar que te salinidad saque en la paralela para él al juez de silla quién y quién mira la línea de fuera fueran fuera miran los laterales le hagamos un equipos de siete en pista sea tú mira late la T

Voz 8 23:53 cada uno se encarga de mirar su línea me gusta mucho por cierto la ceremonia Castilla

Voz 0874 23:56 dile cuando vienen los suplentes si sabéis todos común

Voz 8 23:59 si eso no es más más que estético también es por por nuestro trabajo porque cuando vas pasando haciendo paseíllo tú repartirían más

Voz 0470 24:06 Espanyol decir donde Game yo Messi ordenados yo en la sombra

Voz 8 24:12 oye pues es suerte no tiene algún altercado con algún jugador espero que no bueno con Koke no mucho pero bueno pero cuál con algunas tenido algún vino las iniciales Manuel esos otros como estamos siempre con pista ahí siempre hay líos porque igual es iniciales me iniciales no voy a veces hasta el final étnica no realmente

Voz 0470 24:32 dar llevaba algún balazo Manuel eso sí muchos muchos

Voz 8 24:36 bueno pues imagínate inconexo e cómo sacan ahí estás ahí verla pero votarían por encima apartar del claro son si sacamos cuando os damos sacamos siempre malo malo Manuel Franco qué suerte hoy no sé qué te tocan y te toca alguien no nos tocamos vamos rotando por ahí están vamos rotando a tener trabajo y cuidado con los pelotazos muchas gracias por venir muy amables ataviado

Voz 0874 25:02 oye pues otros quedaron si queréis Miguel Ángel porque bien hombre Ángela Quintas estas citas menores

Voz 8 25:08 Belloch Ángela hola qué tal no podía faltar

Voz 13 25:10 no para hombres y muy contenta porque me has pedido un bolo mil bueno bueno pero estoy contenta

Voz 0874 25:17 claro aquí hacemos siempre una sección de comida y ahí

Voz 0470 25:20 una comida que marcan pero eso útil decir porque es que estando aquí vamos a dejar de hablar de tenis no no no no vamos a tener hablando de Trent Lott monotemática no

Voz 0874 25:27 no no sabes por qué

Voz 0470 25:28 qué qué comen los jugadores en el intercambio de juegos de depende qué jugador de qué está hablando por ejemplo Rafa Rafa plátanos ahí está plátanos no es tan corto como me plátanos Ángela

Voz 13 25:40 pues porque son muy rico en potasio magnesio lo cual les sirve para por ejemplo el más necio para que no le dan calambres

Voz 0470 25:45 en un momento Angela pero vamos a comer plátanos rollo en algún tipo de preparación o plátanos a cara pero qué tipo de pero qué tipo de trayectos aquello yo me voy a casa tranquilo

Voz 0874 25:56 verás que decirse es un plátano áspero suave

Voz 0470 25:59 que el plátano el plátano es básico si canónica en el que creo Dios total pero

Voz 0874 26:04 déjeme hacerle Ángela la pregunta habitual y es que nos aporta un platano

Voz 13 26:07 a creía que vacias que es un plátanos y es verdad

Voz 6 26:11 eh a ver a ver a ver un momento

Voz 13 26:13 que estáis hablando de plátanos metáis ha caído

Voz 0470 26:17 pues la verdad es que me gustaría que la gente viesen la estrena porque está Manuel Burque sentar una silla plegable

Voz 13 26:22 es como me acerco pero porque era porque le voy porque la mochila el siete

Voz 0470 26:27 minutos para la desconexión pero vamos a ver

Voz 13 26:30 sí yo soy canario vengo como especialista en Morros hombres alcista en cuanto tiempo pasa usted como especialista Canal ahora aparezco Pepe Viyuela la gente no está un poco

Voz 11 26:39 no hay podría quitarle pero aquí está alias

Voz 0470 26:42 hola Madrid lo padece ya estoy ya estoy a ver qué queréis saber

Voz 13 26:44 de plata no no lo que me escuchas muchachos Ángela en serio porque un deportista cómo completando entre juego y juego sobre todo por el aporte de potasio que tiene que tiene alto y de magnesio entonces eso hace que recuperen muy bien el músculo

Voz 0874 27:01 pero no hay ningún otro producto que sea fácil usar tengan un sobre que se guarde mejor cumplan lo que parece poco primitivo para sacarlo muy tampoco

Voz 13 27:07 hombre yo siempre he dicho es que los champiñones Holanda así con lo cual está ya bien ahí una cita permitan Games

Voz 0874 27:15 pero oye esta señor que tienes a tu lado es Luis Pontes que es gerente de la frutería La flor de San Antón cómo estás Luis buenos días buenos días a es verdad que es muy fácil lo que hemos hecho affair

Voz 0470 27:24 mientras el plátanos Luis está

Voz 8 27:26 quebrado no es unos cuantos plátanos diferentes diferentes este bueno una unas verde no se vaya pero lo que es un plátano macho

Voz 0470 27:36 oye pero vaya crudo procede hacer chistes no no es que sea menor puesto tan fácil que no gusta no me gusta cuando fácil no me gusta pero Ángela tiene en sus manos que es increíble pero él pero eso pero se se come así

Voz 13 27:48 no no estás loco estar loco peninsular hay que cocer los hay que hay que cocinarlo este no se puede comer

Voz 0470 27:58 desde cuando se conocieron los plátanos peras toque así porque este es un plan

Voz 8 28:01 no Max pero ese plátano es un error

Voz 0470 28:03 oye plata plató son fallos Matrix model convocó

Voz 8 28:06 sí

Voz 0874 28:06 el Luis los plátanos ya puede venir frutos nuevos que no conocíamos antes oponerse de moda cosas esperpénticas en tu frutería que los plátanos siguen aguantando no

Voz 8 28:14 sí sí por supuesto ex con un superventas esas superventas eso apunta más vendido del mundo no lo comercializa en el mundo

Voz 0874 28:21 así si la fruta en todo el planeta

Voz 0470 28:24 letras nombre más que la

Voz 13 28:26 dan más que la papaya

Voz 8 28:29 oye una curiosidad hay una hora punta en la frutería porque yo siempre que voy está llena estoy aquí luego me lo cuentas es sí sí sí entonces temo kilos los martes no por el martes por ejemplo esos más las dos y se entonces está siempre lleno martes perfecto El día perfecto bueno puedes probar un platano

Voz 0470 28:49 oye pero comencé a desarrollar pero pero avisa ha hablado ese plato no tan pequeño que gracioso pero eso platano muy gracioso Aramón van a mitos por decirlo en una nota exótica

Voz 8 29:00 que es importado eh aquí no sé no sé de dónde iba Latinoamérica el Centroamérica sobre todo Ecuador Colombia y el plátano gigante también allí

Voz 13 29:11 el plátanos bueno no sé si lo macho el plátano

Voz 8 29:15 eso es a base de la alimentación en muchos países latinoamericanos

Voz 0470 29:19 en estos países latinoamericanos que citas cultivan tanto el manito como el tronco

Voz 8 29:23 esta es una mucho más no sea canario

Voz 0874 29:26 qué íbamos a hacer la comparación en Beslán solamente un par de minutos

Voz 0470 29:28 no

Voz 10 29:30 este es el canario canario sí sí

Voz 13 29:33 fiel van a mí te sientes por parte de Time que Mario pues me siento como como oliendo el tiempo

Voz 0470 29:38 de inmigrantes tuviese me siento

Voz 13 29:41 Teide

Voz 0470 29:42 bueno yo es que todo lo consumo mucho cuando cuando juego

Voz 0874 29:46 no yo lo que veo consumir antes de jugar es otra cosa distinta

Voz 0470 29:49 vamos a ver yo lo que hago una mezcla que no se Ángela qué opinará que yo voy mezclando plátano con panteras rosas y Donetsk

Voz 13 29:55 alfalfa

Voz 0470 29:57 pero el efecto funcionan pero

Voz 13 29:59 bueno

Voz 0470 30:00 pero es que quiero tiene que esta cata Javier hayamos cuanto ya cinco seis años ya esta cata que es prueba Un plátanos dime

Voz 8 30:09 sí dime si te encuentras como más activo como con ganas de

Voz 0470 30:12 darle más fuerte lo cual ya te lo dije no te digo

Voz 0874 30:14 de describe el potasio fluyendo Portús

Voz 0470 30:17 anticipo cata previa lo voy a aprobar iba a decir pues está bueno un plátano claro es que no sé si lo hago así quieres lo venga ese paripé por vago hay que pagar apruebo aquellas pero luego puedo decirle ecuatoriano vale pero bueno porque están en el Prado yo me voy a llevar uno doy por su plata me verdad Javier pues un plátano porque después ya está hasta luego nosotros porque nuestro tropas del otro el pequeño ninguna otra fruta Ángela podría dar nuestro plátano

Voz 13 30:45 os a nivel de potasio es de las que más tienen pero también por ejemplo los frutos rojos también tienen mucho

Voz 8 30:49 podría sacar Nadal que un melón y hay mil usos

Voz 0509 30:52 así que para eso no lo ha valorado

Voz 13 30:54 hoy es todo un acuerdo ahora mejor que antes una pastilla

Voz 0470 30:59 también que tampoco feo nuevo eh venga pruebas que estoy el no pequeño ya se lo voy a decir aquí es más pequeño

Voz 13 31:05 pero daba igual

Voz 0470 31:07 va a ser un plátano pera pequeños claro pero sabe igual no ha plátano

Voz 8 31:11 bueno Luis frutería La flor de San Antón desde entonces y gracias así con lo que haga falta ir Ángela fíjate

Voz 13 31:19 para esto para nada

Voz 8 31:22 desde que te quedas por aquí Todolí aquellos oye tengo que despedir también a Miguel Ángel Zubiarrain Jon viste yo insisto me encanta escucharle dormido ser aventurero pasa tenis ahora mismo dio cuando yo yo

Voz 0470 31:35 sí sí ya lo queramos que os aparcamos en una esquina

Voz 8 31:38 no nos movemos en toda la semana y el programa de televisión y yo pues ya nada Huévar lo que escucho me aventureros debes es porque estoy despierto pero vamos no sabes hasta qué punto tú crees que es descolgados del lado de la radio desde el lado de los oyentes no te lo pueden imagenes por qué no le dejase el vivir a a que son dos días Ponseti tú te vienes a presentan será aventurero hombre hay una hay desequilibrio en el número de oyentes pero por lo demás

Voz 0470 32:08 ya eh bueno oye que te ve por aquí

Voz 8 32:10 decía yo entonces que el ángel hasta luego porque tenemos tú fíjate lo que te interesa se da buenos plátanos en plata