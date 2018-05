El método que desvela por qué muere la gente en los países más pobres

Voz 3 00:00 buen inicio

Voz 0874 01:28 esto se lleva mucha ahora eh Javier me es un poco las tele pueblo llevan dj's siempre así esto esperaban Lynette tampoco boli dulces aquí conmigo esta pero Estupinyá químico bioquímico conductor en la dos de El Cazador de cerebros Javier no le gusta que lo recuerde pero sólo hacerlo es doctor en genética y biología molecular colaborador del país hay un gran admirador de la gastronomía de Plasencia lo que sí tengo por delante no ya te un par de meses el lo comentábamos en este espacio además cuando falleció el físico británico Stephen Hawking bueno pues hablamos un poco de su significado pero siguen llegando todavía teorías que él dejó pues medio abiertas medio escritas estas semanas ha publicado el último trabajo que realizó con su colaborador con Tomás gesto en ese trabajo dicen que el universo es finito mucho más simple de lo que pensábamos así que si es simple solamente vosotros explicó para que lo entendamos

Voz 0902 02:31 claro que que que el universo sea Finito se se dice muy pronto a los oyentes pensar bueno ya que viene esto sea quién había dicho lo contrario no esos que si las teorías sobre el big band modernas llama teorías de la inflación con algunos adjetivos a veces inflación eterna inflación tal

Voz 0902 02:56 algunas de sus versiones más avanzadas que nuestro universo es infinito realmente esto explicarla física Irán matemáticas que hay detrás es complicado pero filosóficamente hay una consecuencia es realmente chocantes si el universo fuera infinito pues definición de infinito deberían existir mundos donde es donde Javier del Pino pega Estupinyá yo estemos ahora mismo hablando por la Cadena SER por qué si si repite infinitas veces todos los mundos posibles te tienes que salir estén esta misma mundo y esta misma situación alguna vez de hecho no alguna vez sino infinitas

Voz 0902 03:35 claro claro que se da da vértigo pensarlo y bueno puede que las cosas sean mucho más simple ser esta esta teoría de la infracción habréis oído alguna vez el crudo se suele representar como ayer

Voz 6 03:49 donde las partes del queso

Voz 0902 03:52 están en una infracción es decir en un proceso de expansión a una velocidad muy superior a la de la luz mientras que algunas zonas han han abandonado ya esa inflación supera lumínica en ellas se ha empezado a ser la materia como sabemos que ocurrió en nuestro universo no estas burbujas donde hay estrellas galaxias y puede haber vida son los agujeros del queso se ven desde fuera desde el queso parecen finitas pero desde dentro son infinitas intentar entender esto es absurdo a estas horas de un domingo

Voz 1730 04:26 sí que se lo pregunten Abed al creador de la teoría de la inflación a la luz en el ámbito de hecho tengo un vídeo que grabé donde él estaba está en Youtube se puede buscar estaban intentando explicar matemáticamente por qué el universo podía ser infinito basado en su teoría de la inflación se irá in con premio sí pero realmente era él hablaba de dos maneras por las que el Universo podría ser infinito una era por esta especie de espacios repetitivos no que que que tú comentabas Javier Illa o traer al Prokom el el el el propio borde del del universo es decir como que matemáticamente sí que es verdad que se va expandiendo pero sería imposible ya no llegar con una nave espacial ni incluso la luz no podría escapar a efectos prácticos sería un universo infinito pero demostrarlo Se puso en una pizarra a intentar hacer una especie de gráfico para explicarlo lo más divulgativa mente posible

seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 0874 06:45 sabemos que en las zonas del mundo menos desarrollo que hay gente que muere por enfermedades que para nosotros ya no son problema desde hace mucho tiempo lo que a menudo no sabemos es que en gran parte del mundo mueren millones de personas por razones que directamente se desconocen Se desconocen por algo tan simple como esto es que no existen medios necesarios para hacer autopsias claro es en conocer las causas de la muerte más comunes es muy complicado investigar tratamientos o hacer planes de prevención no ni siquiera cuantificar las epidemias esto se cuenta cuento nunca acabar entonces no

Voz 1730 07:16 sí bueno y estar relacionado un poco lo que hablábamos la semana pasada de de conocer mejor la realidad de las circunstancias gracias a la ciencia para tomar decisiones es sorprendente realmente qué

Voz 6 07:31 quién no sepamos bien que está ocurriendo en términos de salud en

Voz 1730 07:36 países pobres sobre todo del África hay también imagino que de la Asia y y claro que la ciencia es verdad que tiene que dar una una información de base muy sólida para poder hacer las acciones lo lo más oportuno sensible

Voz 0874 07:51 la Organización Mundial de la Salud calcula que en el año más de un millón de medida de personas por tuberculosis casi un millón por neumonía pero claro muchos lo hacen en lugares donde las muertes ni siquiera ese certifican más que datos fiables son siempre es aproximaciones yo creo que Javier si uno piensa en estantes ceremonia tan terrible de una autopsia piensa en términos individuales pero en términos colectivos puede ayudar a saber qué está pasando en un determinado lugar del planeta

Voz 0902 08:18 pues yo creo que saber lo que estarán pensando los oyentes ahora mismo no con con todos los problemas que hay que resolver en en los países en desarrollo sólo se les ocurre poneros a hacer autopsias no no sería mejor evitar esas muertes pues sí pero las autopsias son necesarias por lo que tu decías antes Javier que necesitamos las estadísticas saber cuánta gente muere de tuberculosis malaria o con neumonía o que si hay un virus que nos hemos enterado de que esta esta M un virus emergente que está preparándose por la zona ABC para salvar vidas tienes que aprender de la muerte lo hemos visto en las series de televisión no el doctor House siempre estaba obsesionado con cuánto suele morir a alguien a hacerle una autopsia para saber de qué se había muerto

Voz 0874 09:02 no está escuchando en Radio Barcelona además recién aterrizado desde Sierra Leona Jordi que es médico es patólogo ha liderado un proyecto que busca esclarecer las causas de la muerte en los países más pobres llama cómo estás buenos días

Voz 0026 09:14 hola buenos días tres puesto en marcha junto con

Voz 0874 09:17 los compañeros del Instituto de Salud Global de Barcelona Un método que de manera sencilla permite conocer exactamente porque ha muerto una persona lo llamáis la autopsia mínimamente invasiva en My Way en inglés creo explicarnos

Voz 0026 09:31 consiste la autopsia mínimamente invasiva consiste en realizar las pequeñas biopsias con agujas son las mismas agujas que que que utilizamos habitualmente en en en en en la clínica en pacientes vivos para hacer biopsias de prácticas biopsias renales hacer vivir puede utilizar estas mismas Pío estando agujas para hacer a para tomar pequeñas biopsias a de pacientes que han fallecido

Voz 0874 09:59 entonces mediante agujas supongo que estáis pequeñas cantidades de tejido pero de qué órganos de los principales de los que creéis que pueden estar involucrados en el fallecimiento

Voz 0026 10:08 sí bueno básicamente lo que lo que hace es tomar muestras en los órganos que sabemos que son con más frecuencia a está los hallazgos que causan la muerte que básicamente es pulmón a ceder mi hígado a todos nos también muestras de sangre y líquido Céfalo aquí Dido y con esto realizamos análisis que nos permite llegar a determinar la mayoría de los casos la causa de la muerte

Voz 0902 10:33 pero es importante que sea mínimamente invasiva

Voz 0026 10:36 si bien hay hay varias razones no la primera razón es que es que en muchos países a la autopsia como tal no es muy está muy poco aceptada por la población la la la la población no acepta estas estas técnicas la segunda razones porque no existen a médicos patólogos formados para hacer las instalaciones para hacer las no

Voz 0874 11:03 pocos era fácil hacer esta esta técnica no bueno

Voz 0026 11:06 no la la la la la autopsia completa es es complicada no requiere una persona con un con un entrenamiento a importantes requiere una especialista en patología Hay muchos de estos países pues carecen no tienen muy pocos que pues muy atareados con otras tareas que no pueden no pueden dedicarse a realizar autopsias no cambió la autopsia mínimamente invasivas una tenía que se puede se puede enseñar facilmente a personal con un mínimo conocimiento de de de de de de cuestiones de salud no hace falta ni tan solo que sea médico irá la puede realizar con mucha más facilidad

Voz 0874 11:49 más de una población que es reacia autopsias convencionales supongo que te refieres a cuestiones religiosas lo tribales incluso no

Voz 0026 11:56 pero bueno con toda la la muerte pues es una son un fenómeno digamos que lleve a la sociedad después tiene tiene pues connotaciones a importantes no hay muchas muchas sociedades pues que por cuestiones religiosas o culturales pues no aceptan son reacias a aceptar a pues a manipulaciones lo estudios en en en Londres

Voz 1730 12:24 si estáis viendo sorpresas empezando a ver me me imagino que había gente que se muere y ni sabía como decíamos de que se estaba muriendo estáis viendo más prevalencia de alguna enfermedad que quizás se sospechaba que era menos frecuente

Voz 0026 12:38 al contrario bueno en este momento lo que lo que estamos viendo es que que que que muchas veces la la la la la la sospecha clínica o la causa que clínicamente se continuaba la muerte no estoy o que la causa que la por el método que se que que en la en muchos de estos países está utilizando para conocer la causa de muerte que es una método que se denomina autopcia verbal que es una entrevista qué tal los familiares pues unos meses después del del fallecimiento pues estamos viendo que hay unas discordancias muy importantes entre la información que produce que que obtiene a través de de de de la clínica teniendo en cuenta que en muchos de estos países pues los métodos las exploraciones la los análisis la regla hacía está muy muy limitadas no pues la lo que es lo que se obtiene pues es bastante diferente de lo que es la realidad no con lo cual pues bueno a probablemente haya cuando tengamos más datos pues veremos que hay variaciones importantes entre lo que creemos lo que lo que realmente sí

Voz 0902 13:48 oye yuanes seguramente estáis en condiciones de responder una pregunta que es siendo los países occidentales estamos matando moscas a cañonazos vuelve si a lo mejor con esas cuatro cinco muestras extraídas mediante una aguja podemos hacernos una idea suficiente de las causas de la muerte de una persona a la que armados en los institutos de medicina forense de tambor pues es decir

Voz 1730 14:08 no es excesivo que nada bueno

Voz 0026 14:11 a ver yo creo que la la autopsia mínimamente invasiva es un es un método adecuado cuando la autopsia completa no es posible no ha está claro que no vamos a solucionar con ella pues todo lo que a todo lo que podemos encontrar con la autoridad completar que la va a seguir siendo mejores que la la la autopsia mínimamente invasiva es algo pues que podemos decir que es adecuado cuando no podemos realizar la autopsia completa no pero sí que la completas posible está claro que no hay duda no

Voz 0874 14:45 yo digo por la cantidad de información de la cantidad

Voz 0026 14:48 formación hay que tener en cuenta que la autopsia mínimamente invasiva no deja de ser un procedimiento ocho a ciegas es decir que realizamos la función sin saber exactamente

Voz 0874 14:57 te gusta y sabemos que estamos en

Voz 0026 15:00 en el pulmón sabemos que estamos en ligado pero hay muchas lesiones que no afectan de forma difusa todo órgano igual no ha pues tenemos

Voz 8 15:08 algunas limitaciones por ejemplo de un tumor hepático eso te podría escapar cuando hace la función claro la refiero claro cuando bien

Voz 0026 15:16 también es verdad que que muchos de estos países pues la la mayoría de la gente fallecer de enfermedades muy muy diseminadas aquí la la las cosas son mucho más complejas no oí

Voz 0874 15:29 hay que afinar mucho más interesante lo que dices es un proyecto que comenzó hace más de diez años pero es ahora cuando lo estáis poniendo a prueba a países como Mozambique Sudáfrica incluso en Mali hablas de enfermedades habituales aquí que en contraste con las que son habituales allí allí que enfermedades causa más muertes allí ahí pues la

Voz 0026 15:50 desgraciadamente pues enfermedades infecciosas

Voz 0874 15:53 aquí pues en su mayor parte pues podemos

Voz 0026 15:55 solucionar con tratamientos lamenta relativamente simples pues allí causan pues muchas de las muertes no

Voz 0874 16:03 digamos que la prevalencia del cáncer es menor entonces

Voz 0026 16:05 bueno la prevalencia del cáncer claro cáncer está claramente asociado a la edad era la entorno ya

Voz 0874 16:12 pero también es que quizás sean superiores en el mundo desarrollado como el todo

Voz 0026 16:15 Paco porque hay factores ambientales pero un pacto muy importantes la edad no hay hay que pensar que muchos de estos países pues la la esperanza de vida pues claro

Voz 8 16:24 no no no no no les da tiempo

Voz 1730 16:27 pero vosotros que que que estáis trabajando en el terreno pero además con esta capacidad analítica durante mucho tiempo en el Instituto de Salud Global de Barcelona las cosas están mejorando se dice que la malaria pues bueno todavía es un gran reto pero que va mejorando que la tuberculosis no sé y quizás está creciendo que el control de la HIV sea cómo está la situación falta mucho pero hay una mejora o qué sensación tenéis claro bueno

Voz 0026 16:53 con todo la vida no hay la la la óptica la perspectiva pesimista pero también estado optimista no yo creo que si uno mira pues a lo que ha ocurrido en los últimos decenios pues ha habido un avance importante yo creo no la mayoría de las enfermedades la idea es verdad pues que la la la mortalidad infantil se ha reducido de forma muy significativa cuando la miramos a nivel global se ha reducido la mortalidad maternas está aumentando la esperanza de vida cuando la perspectiva optimista pues esto la pesimista es que a pesar de ello pues hay muchas cosas todavía que tenemos que mejorar

Voz 0874 17:33 de hecho supongo que habrá muchos resultados que cuando lo tenéis os harán pensar esta muerte se podría haber evitado bueno está claro

Voz 0026 17:40 lo que que que muchas de estas muertes la inmensa mayoría se pueden haber evitado no es solamente pensar que que pues la mortalidad infantil en muchas de las zonas en las que estamos trabajando está alrededor de ciento superior a ciento cincuenta por cada mil niños no tensar que aquí pues es muy inferior de está a menos de tres por cada mil ciertamente hay un margen de mejora de ahí la la óptica optimista pero a la óptica es decir vista es que hay muchísimos niños muchas mujeres muchos adultos jóvenes que están falleciendo de forma prematura

Voz 0902 18:18 luego están las las muertes por enfermedades infecciosas no que en el mundo occidental se han resuelto a lo largo del siglo XX mediante alcantarillado dos antibióticos y vacunas que seguramente el puedes en los países africanos no están todos los tendidas que

Voz 0026 18:32 lo que deberían no sé si es que es lo que comentábamos antes son la mayoría de las muertes que estamos encontrando una parte muy importante son muerte desde causar infecciosas

Voz 0874 18:43 qué podríamos a solucionar lo que es lo más urgente del otro día aquí hablábamos de de transgénicos y se hablaba de sí

Voz 1730 18:50 áfrica podrían ser útiles no y al final una de las conclusiones que sacamos es que mejores técnicas de irrigación mejores si los costes muchos más básicas mejorarían la agricultura y el hambre en países en desarrollo aquí la tecnología y la ciencia puede aportar muchísimo esta cura de tantas enfermedades infecciosas oye más médicos más hospitales cosas más básicas también son las más urgentes

Voz 0026 19:14 sí claro a ver está claro pues que que problema uno de los problemas más importantes es la falta de médicos la falta de educación la falta de estructura de infraestructuras básicas de de de de salud la falta de una alimentación correcta no es muy complejo no no solamente es a una un un aspecto solo sino que son múltiples aspectos los que es necesario mejorar no pero pero sí es importante yo creo que que que que aplicarlos los conocimientos no lo que los aspectos más científicos más más más avanzados puede realmente ser de ayuda a mejorar la salud de estas poblaciones

Voz 0874 19:57 imagínate lo que no se nos contaba antes antes de que existiera esta técnica vais a autopsias verbales que era preguntar a la familia de que pensaban que había muertos individuo no por lo general con el esos restos de dicho pulmón cerebro sangre hígado y líquido Céfalo aquí de supongo que habrá margen de error también claro en sí

Voz 0026 20:16 sí está claro que no no no es una técnica que que que pueda conocer el cien por cien de los casos lo que lo cuál ha sido la causa de muerte pero sí es verdad pues que estamos alrededor de setenta y cinco ochenta por ciento lo cual pues es mucho más de lo que teníamos antes no lo de todo lo que tenemos no les tiraron toda la autoridad del bar sigue siendo el el estándar en el cubano sabe cual estamos trabajando en la mayoría de de de de los países del África subsahariana no

Voz 0874 20:46 de nuevo hay que recordar que para hacer esto hace falta dinero y el dinero no llueve del cielo yo de fundaciones como la de Bill Gates por ejemplo que también creo que es aportan una cantidad

Voz 0026 20:56 yo son ellos lo están financiando fundamentalmente el proyecto

Voz 0874 21:00 son ellos lo que lo están haciendo porque nadie más lo va a hace esto lo deberían hacerse determinados gobiernos yo creo no clado bueno en este momento a ver yo

Voz 0026 21:07 que hay esperanzas en el sentido de que hay muchos grupos que se han interesado muchos grupos de científicos que se han interesado por por por por esta técnica Hay de esto pues vaya continuamente estamos estamos realizando formación de de de personal en esta técnica hay yo creo tengo la esperanza de que de que en el futuro pues a esta esta esta financiación provenga no solamente de de la Fundación Gates sino que otras otras instituciones también a tengan interés en financiar este tipo de estudios

peticiones organismos internos cuando se llama Hardy que es médico uno de los responsables de ese método de autopsias mínimamente invasivas gracias llama suerte no tu trabajo muchas gracias

