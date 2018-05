Iturralde explica cómo se sanciona a un árbitro

Voz 1415 00:00 es rarísimo e ir tú lo has visto tiene que ver y todo eso ya hemos estado comentando ese tema es decir yo creo que va a haber otra vez a contarlo como si acuerdas para que deponga que el balón no ha ido al rival al al

Voz 0069 00:14 al compañero de Osasuna sino que don rival como estaba en posición antirreglamentaria en positivamente

Voz 1415 00:20 bueno estaba detrás de la defensa un jugador de Osasuna

Voz 0069 00:22 Linera levantado llevan lavandería se han quedado todos parados después de que era un saque de banda el juego de saque de banda que no existe no existe pero se ha quedado parado los de el Nàstic se han quedado parados los de Osasuna hasta que se han quedado tanto tiempo parados simplemente porque ha levantado algo línea el banderín mal que el delantero ha dicho bueno por si acaso Quique ya metido de tacón sí ha sido una jugada absurda porque el árbitro ha dejado seguido el juego obviamente no el error de su compañero no es decir es una falta de concentración porque por parte de todo el mundo es decir el jugador hasta que nos

Voz 1 00:55 el silbato tiene que seguir y más a este nivel de primera y segunda división pero que pasa que cojan esos mecanismos de ver al asistente ya han levantado dice vale por lo dejó tu sigue y al árbitro haya pitará

Voz 1415 01:05 siempre tendrán mañana una llamada entiendo no vamos a O2 es el martes el lunes ves el partido ya el martes cuando vea en el móvil que ponga CTA ahí si lo cojo no lo que te dicte que explique cómo se sanciona esto dale dale llaman les número uno contra de como usted sanción a un árbitro inspecciones cada tres veces te quiero decir que yo no me parece también es verdad también la verdad al tiempo que está pocas tres B

Voz 1 01:34 Cesc eh el acabas el partido sábado domingo el lunes te dejan paquete visiones Se los vídeos que con sus asistentes y todo el martes te llama eh Díaz Vega Vega te habla sólo de cuestiones técnicas de personas que toman persona si eso es pole llama te llama cuestiones técnicas que como ha visto el partido que te ha pasado porque que explica Mesa jugada un poquitín más gordo y digo bueno no es no para saber qué por qué has visto porque no has visto todo esto

Voz 1415 02:06 a Blade Runner también afronta recoge crear porque claro luego ya eso a la mañana y luego ya la tarde te llama Victoriano oreja tendré que días Vega no te sanciona te sanciona victoria y cuando te llama Victoriano por ejemplo te dice escucha Pelayo Díaz

Voz 2 02:25 Ama a ya le llama sabiendo que ha hablado con contigo SEAL después de las primeras impresiones de este es más bajo la victoriana la tarde ya en la primera frase ya sabías si te dice

Voz 1415 02:37 el hombre y tú qué tal costra semáforos que pasar el filtro

Voz 1 02:41 si te llama ahí te digo señor Iturralde

Voz 1415 02:44 a eso ella quería tenemos que hablar de ocasiones veo muerto que has pasado qué ha pasado en esa jugada

Voz 1 02:52 yo te parece una cosa Victoriano no engañas no le puedes contar mil quinientas veintinueve historias que no le engaña sabe de qué va esto pero sabe muy bien de qué va esto es decir es increíble comunicar la sanción él sí sí te partido te dicen que vas vas a descansar pero hay que tranquilizarle cuando en ese momento sí pero ya te lo imaginas sido partidos que su mes y luego en eso es en en España y en Europa en Europa es todavía más curioso porque en Europa tienes que hacer tu un informe sobre el partido

Voz 1415 03:25 el lunes perdón el martes miércoles y medio quién cometió un error te dan el vídeo del partido después del partido ya te te da y te te da y te dan de darle

Voz 1 03:40 te dan el te dan el partido no tú tienes que hacer un informe sobre tu partido habiendo visto por televisión que has pitado en el campo porque en el campo lo que viste en el campo ir si cambiaría tu actuación y cambiaría astur decisión una vez

Voz 1415 03:54 no no pero me gusta más eh yo creo que sí era la oportunidad de confesar efectivamente era conocer cometido este par de errores igual oye tienen clemencia Aroca luego ya luego

Voz 1 04:06 ya te informan en el sentido de que si hay un penalti que es una decisión grave que tú fallas si hay un penalti te ponen más ocho es ocho ocho con tres de ocho ocho coma tres por lo que ahora no das el penalti ocho coma tres si ese penalti no los acertado de bajan de ocho y te ponen siete coma nueve y te pone un asterisco era un partido para ocho con tres Si llega acertar el penalti baja siete con nueve y al bajar del par como llamamos nosotros los árbitros al bajar del ocho sabes que ya no tienes partidos