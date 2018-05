Los minutos más calientes del Clásico del Camp Nou

Messi quiere jugar con Coutinho lo acordó Cross pedían mano dice que no al árbitro de la ventaja al menos es Luis Suárez que va con Cotillo dentro del área habido Far fuera de juego para

jordano falta mirar a Ramos Luis Suárez que sale haya encaran el uruguayo Hansen del Madrid empuje es entre los Boris a Marcelo también capitán Andrés Iniesta pero se las han tenido y de qué manera con las tarjetas serio la máxima uno va a poder una Luis Suárez atrás Sergio Ramos un hay una sorpresa el reglamento ahí los Jaume Fernández un hay una venga a ver si las tiene que llevar y ahora a Cristiano bodrios les dice hay una ya es no te vayas de a choque de trenes eh

la dignidad que no se en Luis Suárez que hagamos que ha sacado el

a Sergio y no sé si le ha dado muy arriba no

parece que la haya sacado vamos vamos Ramos no te escaqueo hostigar Romero Pi que veo yo no estás hablando

quiero ver la jugada a jugada te voy a explicar Luis Suárez se queja de un codazo en la cara Sergio Ramos le pone un poco el ha jugado aquí si quieres ver yo yo ya lo he visto le pone un poco dicho nada no le hace nada Luis Suárez es un compañero lamentable tengo que decir lo veo en el brazo saca

la sacan no se queda tendido terreno Dajla nada mueren pasa Ramos le iba muerto Luis Suárez se hace el muerto buscando una acción pero exhausto nos saca

el brazo con lo que yo lo que yo pienso el brazo lo saca pero es verdad que no impacto

la izquierda madurando con la izquierda con la pierna izquierda con la plancha Weiss busca el balón pero no lo hace la falta con la izquierda porque si no podría ser podría ser roja es con la derecha con la del arrastre que el acaba arrastra

Voz 1284

02:29

la plantilla eso no caza no perro paros le da con la de arrastre y es lo que dice que no es amarilla eso es la Casa Amarilla nueve y media dale