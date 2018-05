Marcelo: "No hemos tirado el balón porque no hemos querido"

Voz 1 00:00 María no sabe si perdonad aquí viene de Marcelo que buenas noches bueno lo primero que hacen penalti

Voz 1421 00:07 yo creo que sí pero ya pasó y hemos merecido la victoria hemos jugado muy bien desde el primer minuto oí nada pues hemos intentado hacer un buen partido porque sería bueno ganar aquí eh nada hemos hecho un buen partido al final el resultado no no ha sido como como queríamos pero hemos hecho un grandísimo partido

Voz 1 00:32 preguntado por lo que contamos ahora de Messi con el árbitro creo que cuando yo cuando pasen llegándose que no sé yo también de decisiva la actuación arbitral hoy en perjuicio en Madrid

Voz 1421 00:43 no no es como he dicho el otro lado otra vez los árbitros tienen un y dificultad dificultad porque es un partido mucha presión y a veces se equivoca veces no ida está Luis Suárez preguntas todo esto

Voz 1 01:05 de qué se ha perdido tiempo en el suelo

Voz 1421 01:09 nada no pasa nada ya sabemos cómo son algunos jugadores pero da igual el fútbol se juega en el campo y ya está pues yo que sé lo has visto el partido yo y entonces te preguntas si eh al revés pero me preguntes pregunta otra vez otra cosa el balón fuera cuando él estaba en el suelo no le creéis bueno es es una situación de del partido es queremos ganar el partido final volvieron al campo sabíamos que no era nada grave pues no hemos tirado porque no hemos querido partido sino que le conoces a Cristiano llega yo creo que si no no es nada grave tiene ahí el tobillo y un poco tal pero ningún problema en el próximo año habrá bar este partido

Voz 1 02:01 podría otro resultado Se ríe Marcelo muy diferente al que hemos visto hoy te gusta el Baratillo no