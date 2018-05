"Es una buena noticia para todos que el fútbol no le dé la espalda a la tecnología"

Voz 1 00:00 ruego

Voz 3 00:35 bueno pues bienvenidos al larguero tienen muchas cosas que decir y muchas ganas de

Voz 1375 00:39 sí hablar Romero Gallego Pulido Meana Jordi Marcos Lucky Talavera Pinto Iturralde González y todos y Mario Torrejón que lo tenemos en Portugal hoy que luego les saludaremos porque estaba allí el Oporto y jugándose el título de Liga aunque ya fue campeón ayer y luego estaremos por allí con Mario con Mario Torrejón pero os recuerdos

Voz 1670 00:57 es incorporadas ahora la radio y a la Cadena Ser que el

Voz 1375 01:00 el Barça y el Madrid han empatado a dos en este clásico descafeinado desde el punto de vista de lo que había en juego porque en nada pero luego madre de medidas rascando un poco resulta que sí que había muchas cosas en juego muchos piques muchas entradas al estilo de los Barça Madrid más polémicos de de hace muchos años con muchísimas jugadas polémicas con un árbitro desastroso con un Madrid que ha salido con un cuatro tres tres con la BBC hoy no sé si como un gestor que lo como diciendo ahí tenéis la BBC por última vez en un gran escenario porque no sé si la vais a volver a ver no porque esto lo esté haciendo replantearse nada pero hoy ha salido con la BBC hoy titular Zinedine Zidane ante un Barça que ha jugado con uno menos toda la segunda parte por esa expulsión de Sergi Roberto donde ávido alternativas no ha habido un gran fútbol pero sí mucha emoción mucha ida y vuelta y ocasiones sobretodo en la segunda parte que han hecho que ese Barça Real Madrid haya terminaba en empate para mí justo por lo que se refiere al partido luego hablaremos de fútbol pero viene marcado por la polémica el último como clásico de Andrés Iniesta al que le ha despedido el Camp Nou con una gran ovación sin ningún gesto de nadie por parte del Real Madrid inmenso los tal y como estaba el partido en ese momento a lo mejor en otro escenario a lo mejor en otra situación pero tal y como estaban saltando chispas en cada momento nadie ha tenido ni el más mínimo o la más mínima intención de decirle nada Andrés Iniesta a mí me ha faltado aunque sólo fuera un abrazo de Ramos a un saludo de Ramos diciéndole tu último clásico que te vaya bien pero estaba el partido para esas cosas en ese momento desgraciadamente los árbitros como decía Iturralde ya han complicado mucho la actuación aún mal arbitraje pésimo arbitraje de Hernández Hernández que es verdad que los árbitros jugadores tan para ayuda pero en caso de que no ayuden tiene que haber un tío que controle esa situación y en esta ocasión no sólo no controlado sino que Salah descontrolado por completo los goles de Suárez el uno cero de Cristiano el uno uno de Messi el dos uno de Bale el dos dos que dejan ese reparto de puntos todo exactamente igual que

Voz 4 02:52 va

Voz 1375 02:53 además el Atlético perdió en casa cero dos con el Espanyol primer equipo que le gana al Atlético en Liga en el Metropolitano marcado Savic en propia puerta hay también Leo Baptistao sí ir otro partido de la tarde el Getafe ganó cero uno en Las Palmas gol gol de Ángel el tinerfeño Ángel por la mañana el Alavés le ganó cero tres al Málaga Manu García de Miró Beachy Ibai Gómez hizo un partidazo por cierto queda el Barça con ochenta y siete ya campeón de Liga Atlético segundo con setenta y cinco tercero real con setenta y dos cuarto Valencia con sesenta y siete ayer se clasificó para Champions de forma matemática quinto el Betis cincuenta y nueve sexto Villarreal cincuenta y siete séptimo el Getafe con cincuenta y dos por abajo ya sabéis es tan todos descendidos los tres de Porras hemos y mala en segunda jugados hoy cuatro partidos Nastic cero Osasuna dos Oviedo dos Lorca cero Albacete uno Cádiz uno Lugo uno Sevilla Atlético cero mañana a las nueve Granada Rayo si ganan los vallecanos

Voz 5 03:44 se ponen primeros ahora mismo el primero es el Huesca con

Voz 1375 03:46 setenta y uno uno más que el Rayo en zona de play off el Sporting sesenta y ocho Zaragoza sesenta y dos Numancia sesenta y uno y Cádiz con sesenta y en descenso Córdoba Barça B Lorca Sevilla Atlético eh logros contra Bruno lo más destacado de fútbol internacional eh le ha ganado dos uno el Oporto a su rival esta noche pero ya fue campeón de Liga ayer con Casillas como titular primer título de Iker en el fútbol portugués en Francia el Olympique de Marsella ha ganado al Niza dos uno rival del Atlético en la final de la Europa League ya en la Premier el Liverpool rival del Madrid en la final de la Champions ha perdido con el Chelsea uno cero Se complica la zona de la Champions en Italia el Nápoles casi dice adiós a la lucha por el scudetto porque a empatar a dos contra el Torino se queda a seis de la Juventus

Voz 0514 04:31 ganó ayer sólo quedan tres jornadas

Voz 1375 04:33 eh está en Portugal y Torrejón enseguida estamos con él para que nos diga cómo ha terminado victorias pero evidentemente Hoy todo va dedicado a ese clásico que acaba de terminar luego estaremos saben con Mela Icon Marc Márquez que vamos a tener aquí en el Larguero el Barça programa campeón de la Copa del Rey de balonmano ganando al Logroño La Rioja tres cinco dos ocho y el resto de polideportivo de los repasaremos luego bueno doce cinco de la noche enseguida primera tanda de de mensajes de los oyentes sobre a quién creéis que la perjudica o más el árbitro al Barça o al Madrid un árbitro que estado desastroso como decimos y como decía Iturralde al que le ha venido grande el partido lo primero que os lanzo es eso Romero Gallego pulido en Barcelona creéis que el árbitro ha influido en el partido a quién le ha perjudicado más de los dos al Barça al Madrid decía Marcos lo primero creo que a los dos Romero

Voz 0239 05:21 bueno es evidente que ha perjudicado a los dos está claro que el arbitraje lamentable lo contaremos si quieres analizar porque a lo mejor los jugadores no han ayudado todo lo posible porque hay futbolistas eh que a mi me parece que que le faltan el respeto muchas ocasiones a la profesión y me estoy refiriendo a Luis Suárez para responder directamente a tu pregunta yo creo que el árbitro graves graves de de verlos o de o de ser inexplicable que no los vea en el campo

Voz 1375 05:47 jo

Voz 0239 05:47 para mí hay tres La Roja Bale es una arroja como un camión sino la de él el juez de línea no tiene complicado lo he dicho Toral estoy muy muy de acuerdo porque se le echa encima no arroja común piano la falta de Luis Suárez en el segundo gol es antológica os ha es absolutamente incomprensible como un árbitro mal dos así el cuarto árbitro no puede ser una falta tan clara y luego el penalti a Marcelo sea yo creo que hay tres errores graves desde mi punto de vista en el partido portando dos contra el Madrid uno contra el Barça perjudican

Voz 0985 06:16 madre

Voz 0919 06:17 yo creo que ha perjudicado más a Madrid me me la juego

Voz 1670 06:20 de Luis Suárez si Varane es inaudita es que es

Voz 0919 06:24 increíble que no hubiera falta de penalti palestino y claro la fusión de Bale también lo es pero bueno dentro dentro de él el mal arbitraje global creo que ha perjudicado

Voz 1375 06:35 además el Madrid el Barça sobre lo de Suárez un matiz solamente para que escucháis al uruguayo que cuando acababa el partido en la tele le dicen hoy ha sido falta la has hecho falta Varane responde Luis Suárez

Voz 1896 06:44 es otro de Cecil poco faltan porque Varane controla puto les meta el pie pero bueno

Voz 6 06:49 el a la cabeza cierta cada vez

Voz 1896 06:52 no pero León

Voz 1375 06:55 a poco falta como se define Soitu falta aunque

Voz 0919 06:59 te lo dije falta para que para que lo que diga que un pueblo falta dicho me sorprendió que dejara seguir en Uruguay

Voz 5 07:06 dice eso es que es que vamos ahora fijaos una cosa eh Julio

Voz 0985 07:11 la reacción visceral que hemos visto de distintos portavoces del Real Madrid incluso a Butragueño le hemos visto desfigurado no haciendo declaraciones que les son impropias hasta hoy porque nunca siempre la hayamos visto en tono moderado de Ramos

Voz 1375 07:24 nunca entrar en temas arbitrales nunca por tanto

Voz 0985 07:26 estaba yo tampoco era esta reacción verdad esta reacción visceral enrabietado del Real Madrid yo creo que tiene una cierta lógica a Manu yo creo que aquí quizá hemos cometido un error hoy había muchísimo en juego es que este clásico va a ser recordado porque hoy había muchísimo juego creo que Dani Garrido cuando hoy ha empezado el carrusel lo ha señalado muy bien lo que había hoy en juego es que el Real Madrid quería chafaras lo de la imbatibilidad lo del ser invicto el Barça quiere mantener este recuerdo el campeonato por lo tanto esta reacción visceral atroz enrabietado a tremenda

Voz 4 08:01 ahora acabo a las podemos humor estaba muy bien pero no pero no

Voz 0985 08:08 cabo digo que esta reacción visceral del Real Madrid sólo la podemos entender si nos damos cuenta de que había muchísimo juego

Voz 5 08:15 yo lo primero escuchado Emilio Butragueño no le he visto desencajado

Voz 4 08:18 y enrabietado generadas crítica sólo el arbitro algo que no paraba eh pero yo no les he visto destinadas críticas no no yo no le he visto desfigurado para nada pero cuyo

Voz 0985 08:30 eso lo dicho dos jugadas crítica oye pues eso tiene que ver

Voz 4 08:33 eso está diciendo que le hemos visto desfigurado en su papel de más comisiones eso no es habitual suavemente pequeña hable del árbitro hoy lo ahí

Voz 5 08:40 dicho efectivamente pero más allá de cómo lo ha dicho de lo que ha dicho lo que hay que analizar es que ha pasado no yo creo que todos coincidimos en que el árbitro se ha equivocado gravemente contra el Madrid porque sólo para mí sino

Voz 4 08:53 pero esto también

Voz 5 08:58 ya se ha equivocado contra el Barça pero yo creo que se ha equivocado más en contra del Madrid porque la dos jugadas son claves es un gol es un gol que precede una falta clarísima de Luis Suárez es un penalti clarísimo

Voz 4 09:11 en el Madrid no te dejará de Madrid con diez primeros también es grave Julio no partido la expulsión de Roberto imagínate termine cuando yo termine das tu opinión dices que el árbitro perjudicó más al Barça no estarán los oyentes hago a A

Voz 0239 09:37 condicionó mucho el partido hay que recordar con diez el Barcelona se pone por delante por cierto sean los olvido una jugada muy importante cual bebida B concretamente en el repaso en el repaso digo tres graves si se confirma todo lo que para mí para mí

Voz 4 09:49 es usted hablaba Antonio estoy raudo para mí

Voz 0239 09:51 pero si se confirma lo que estamos hablando que para mí la palabra de Red es palabra de ley porque sabe perfectamente quién le cuenta las cosas y de qué manera y sabe perfectamente que si las cuenta la antena de la Cadena SER es absolutamente responsable de lo que está diciendo tanto repito para mí la palabra de Herráez palabra de ley partiendo de esa base hay una que ya es la pera que es que Messi y anotar el segundo tanto no tiene que estar en el campo en la segunda

Voz 4 10:14 totalmente que Bale Bale acaba

Voz 0919 10:17 no es que sabemos tampoco puede anotar el segundo gol porque no tienen que están señalando

Voz 4 10:22 hemos dicho

Voz 7 10:25 no perdona

Voz 4 10:27 es verdad que me pregunto si no te importa a mí que me pregunta los verá que he dicho la primera que dicho acuerdo por si no lo estamos escuchando errores sí pero Rosa María Antonio pero tú decías que la Roja

Voz 0295 10:38 a ver si te Peer que la primera que cronológicamente es la de Bale no condiciona incluso a lo mejor puede ser que se produzcan o no las otras dos lo que está claro es que los

Voz 4 10:47 es desoladora y yo me entregué hay tres

Voz 0239 10:49 jugada graves inolvidable de Messi para mí hay tres graves porque la del penalti del en la del fuera de juego estoy totalmente de acuerdo con Iturralde es imposible que el juez de línea habeas aguada imposible pite lo que pide está bien pitado digo que hay tres muy graves tres Illa citado por orden cronológico a lo mejor si expulsa Anabel no pasa os y pan

Voz 4 11:08 no pero es un útero que yo nadie claro pero yo no lo he notado

Voz 0295 11:14 pero lo que sí sí sí

Voz 4 11:16 pues sí es seguro pero lo que sí se puede decir cosas que

Voz 0295 11:19 el árbitro ha perjudicado a los dos a los pregunta si te parece evidente pero que esté haciendo pero si me dejas derrota muy bien está muy bien está muy bien enfadarse y subir el tono de voz analizando una falta pero esto Bale pero queda títere delante delantero en línea con un penalti de Antonio dan minutos se eleva el tono de voz para puede explicar a nadie compraba una falta con la otra que es roja Bale pero una falta penal algo que te queda el cuarenta y dos pero el tema

Voz 4 11:48 es que le echen amarilla

Voz 0295 11:50 yo pregunto le echan amarilla pero la ronda de Bale tú crees que no hubiera condicionado el partido hubiera dicen opera Bale echan amarilla ya estaba yo vivía Mari pues si lo de Marcelo es tremendo pensar pues se puede decir es altísimo es decir que el árbitro no delante del árbitro una auténtica calamidad ilícitos asistente al el cuarto árbitro

Voz 1576 12:10 en cómo aplica Iturralde todos han sido una auténtica calamidad

Voz 0295 12:13 no se puede decir que perjudica a los dos yo no voy a decir si un veinte por ciento durante porque aquí lo digo una cosa

Voz 5 12:20 ahora es si ha perjudicado al Madrid

Voz 4 12:24 el barco los que cuenta la pregunta

Voz 1375 12:27 digamos y enseguida vamos con la primera tanda

Voz 4 12:30 la lona empatados en el Bernabéu

Voz 0919 12:33 le meten un gol ilegal con falta y no le pitar un penalti pero no era eso

Voz 4 12:38 entonces no era en Madrid que no vais a trabajar

Voz 0919 12:41 por ninguno

Voz 1670 12:43 estamos todos absolutamente aunque el arbitraje ha sido disparatado pero lo que pasa es que en

Voz 1375 12:48 en un cúmulo de errores

Voz 1670 12:50 poles siete en contra del Madrid

Voz 1375 12:53 Hi5 en contra el Barça ya está mal hemos dicho

Voz 1670 12:55 no pero es que el primer error grave que te puede marcar un partido como es la expulsión

Voz 4 13:00 sí la la expulsión de expulsión de Bale en el campo pueden pulsión bebé puede novedad no no yo estoy segundo verdad

Voz 1375 13:11 es importante si habláis todos a la vez sobre todo hay una cosa que es que no se entiende la gente lo más importantes que habléis todos pero bueno en uno o no nos escuchan Iturralde y luego

Voz 0514 13:18 el simple hecho de decide que no se ve estas cosas es decir la frase que te dice el Comité Técnico de Árbitros con Díaz Vega nada más cuando lo dices es que no lo he visto el problema de este trabajo es que se trata de ver

Voz 4 13:28 porque ya te digo aquí lo ha visto por ahora pitó fuego

Voz 0985 13:31 creo que más allá de la disputa arbitral tenemos que poner en valor el meritorio partido que ha hecho el Barcelona especialmente en la segunda parte jugando contra once diez contra once a pesar de eso incluso ha tenido oportunidades para adelantarse por más en el marcador

Voz 1670 13:46 el paro ante Jordi que está quedando fenomenal

Voz 4 13:50 yo creo que tenemos que hablar no

Voz 0985 13:52 dente es irrelevante es la teoría

Voz 1670 13:55 algo que la manta de palos que han dado hoy es porque venían picados por haberlo el pan

Voz 4 13:59 totalmente picados por el pasillo

Voz 1670 14:02 se comió el sapo Zidane Valverde en rueda de prensa pero esto era un tema de futbolistas de jugadores que

Voz 1375 14:08 Piqué se ha anotado desde el primer minuto no era él

Voz 1670 14:11 a romperle el invicto al Barça o el mantener no no no era un pique de futbolistas del tema del país

Voz 1375 14:17 yo hice ha visto antes durante y después

Voz 1576 14:19 partido se lo han comido el sapo Valverde Zidane ya yo creo que decir que es decepcionante su actitud es quedarse muy corto porque creo que no estaba altura en este en este asunto pero estoy de acuerdo contigo evidentemente había cuentas pendientes yo creo que ninguno de los dos vestuarios ha entendido que si tú haces un pasillo homenajea al que ha sido mejor esa temporada pero en grandeza al que lo hace como deportista porque lo reconozco

Voz 0514 14:44 sí creo que creo que no han estado a la altura

Voz 1576 14:47 creo que uno por por negarse IBI por perder la esencia de lo que ha sido el Ramadán el con el que alguno hemos hemos crecido y el otro por a mendigar hasta la extenuación antes durante y luego escuchando a Piqué después que le hicieran un pasillo creo que ninguno dos ha estado a la altura pero creo que gente de fútbol que el hay muy grande en esos vestuarios banquillos no han estado a la altura este asunto

Voz 1375 15:11 parece que ha sido sumamente os pediría para no ir mezclando todo el tiempo todos los temas porque éste se pone uno a hablar del buen partido del Barça otra ala del pasillo y otra del árbitro al final mezclamos siete te vas en en la misma en el mismo tiempo estamos hablando de armas

Voz 0514 15:24 pero si alguien tiene algo más que decir del árbitro quiero decirle algo

Voz 1375 15:27 pasamos otro tema porque sino of ahora tenemos que ponerla el audio de Piqué hablando el pasillo el audio de lo que ha dicho al final del partido lo que se han dicho los jugadores pero alguien quiere decir algo mayor para que como dicen o lo dices ahora o calla para siempre

Voz 0514 15:40 no que faltan los faltan los oyentes pero los que siga mandando Whats Apps que sepan que en la mesa del sanedrín de El Larguero no hay ninguno que piense que el más perjudicado es el Barça o el Madrid o empate

Voz 0295 15:52 bueno o los del Barça compró esto yo no puedo no me marcharan empate pero no hay ninguno

Voz 0985 15:58 pues ya te digo yo que sí que de todas las decisión

Voz 4 16:00 la verdad es que va a la que más y el Barça seguido más pero

Voz 0985 16:03 te digo la la decisión que más ha perjudicado al Barcelona es quedarse con diez los dos equipos merecían estar con diez para mí esta es la más relevante

Voz 4 16:12 no te parece relevante un gol que no debía haber subido al marcador poco relevante penales inferioridad mira lo más trascendente opiniones contra contra un Real Madrid cuidado el culo

Voz 0514 16:26 ha sido el árbitro porque eso por supuesto

Voz 4 16:28 eso eso pues evidentemente dicho esto Pulido es falta sea dicho en Carrusel lo ha dicho el propio Luis Suárez falta luego termine un poco falta ha dicho en sí sino no pero es falta pero luego hay que terminarla en gol como la terminado a vale pero antes del gol no evidentemente estoy la Volta sí pero es que vamos a ver que para ella que quiera pero si no presionamos a simplificar entonces no podía haber metido el gol porque estaría expulsado

Voz 1670 16:52 yo yo yo creo que uno del Barça te dice que el árbitro la prorroga esta noche tienes

Voz 1375 16:58 con uno del Barça te dice esta noche es que nos han perjudicado porque cuando estábamos once contra once Aveiro tenía que haber expulsado tiene razón intervino en el Madrid y te dice que nos ha perjudicado porque a estas dos jugadas pues si lo que decía no sé quién ha dicho ante un sesenta por ciento al Madrid un cuarenta por ciento al Barça pues posiblemente sí ahora escuchamos a los oyentes pero ojo al lo que ha pasado en el túnel de vestuarios cuando Piqué en el descanso baja por las cálidas encuentra con Nacho se tapa la boca le dice algo a Nacho supongo

Voz 1670 17:25 qué diciéndole anda que os quejarás ahora

Voz 1375 17:29 esto siempre lo mismo algo así porque esta es la respuesta que le da Nacho a Piqué cómo te puedes quejar el sonido ambiente no hace que se escuche muy bien cómo te puedes quejar sino San expulsado diecisiete veces ya increíble queja de Piqué a Nacho en el túnel de vestuarios con esa respuesta de Nacho

Voz 0985 17:51 no

Voz 1375 17:52 cómo te puedes quejar ya la cara de Nacho es tremenda como diciéndole pero bueno como tendrás la cara de decirme esto eso en el descanso en el túnel de vestuarios de todas formas Iturralde es muy fácil decir a quién perjudica más en las siete jugadas que son claves del partido la trifulca en Ramos y su alerta amarilla para los dos acierta amarilla para para Ramos la patada de Messi a Ramos hay amarilla para Messi acierta correcto digo para si quiere ir apuntando a alguien en la patada de Bale por detrás tiene cierta no acierta perjudicado el Barça porque debió ser expulsado del PAL en la expulsión así Roberto Marcelo acierta en la segunda parte con el dos uno de Messi no pita falta de Luis Suárez habrán

Voz 0514 18:32 aquí no acierta no acierta perjudicado el Real

Voz 1375 18:34 Madrid uno uno uno uno uno gol anulado por fuera de juego Rakitic que no era

Voz 4 18:39 a galopada hágalo pero no era una pena pero sea lo que haga no vale Itu no era o no era a ver yo

Voz 0514 18:46 lo llevo diciendo de la primera jornada en el carrusel osea que lleva seguiré decisión de las jugadas dificilísima es que el asistente

Voz 0295 18:52 no vale vale vale

Voz 0514 18:54 adelantado es uno

Voz 1375 18:57 cero K en el área ante Jordi Alba era penalti penalti dos dos

Voz 0514 19:01 tira esos para montado este pollo son las siete jugadas

Voz 4 19:04 sí está claro pero las siete visto jugar en tres acertado según Iturralde en tres acertado en cuatro no acertado dos bares que cortarles el micro de julio durante quiere acabar este tú y tu sólo por recordar tema queda

Voz 0239 19:28 no lo olvida perdón lo que no se nos olvide que además defiende de información al spyware que hay que que Messi no puede saltar al campo la segunda parte apunta la octava que Messi no tiene que salir al campo en la segunda parte se creo que extras de esta claro sí

Voz 1375 19:41 no y así lo hemos dicho si eso es así que evidentemente lo cuota

Voz 1670 19:43 Javier y eso es así quiero literal de lo ha dicho claro siquiera acabaremos a ser expulsado Messi del descanso eso eso eso hace muchísimo daño al arbitraje muchísimo

Voz 4 19:52 pero acabar con este debate el perverso perdóname Iturralde mira lo que he dicho

Voz 1375 19:55 hemos cuando le ha preguntado Javier esa información

Voz 4 19:58 es lo que le ha hecho Sergio Ramos a Javi bueno sí eh

Voz 1896 20:00 lo ha metido un poco de presión ahí en China no sé si habrá cámaras o no pero está ahí no sé no sé si eso habrá hecho que en la segunda parte pues incierta jugadas pues haya pitado de alguna que otra manera pero sí que es cierto que que en el descanso pues el hay un poco en el pero no en ningún momento con los jugadores nuestro no

Voz 8 20:20 te pregunto por Messi hay una jugada en la primera parte es una jugada con un encontronazo con Luis Suárez el codazo luego hace una entrada fea señora amarilla y luego viene lo que hice Messi al colegiado que aparece le dice te cagas te cagas en esto

Voz 1896 20:33 si lo sabréis no preguntar y no yo

Voz 1670 20:37 el fútbol para ver si lo sabéis no preguntáis esto dicho Ramos pobres e Iturralde ellos hay nada

Voz 0514 20:42 aquí son palabras contra palabras es decir yo no sé si será o no será pero para acabar acción información perfecto John palabra perfecto para acabar con este debate perverso de aquí en anula humano a quién ha ha favorecido más ser es que no es matemáticas esto que acabas en un examen y es uno viendo es bien es decir si la primera jugada expulsa Abbey estamos hablando de otro partido totalmente diferente es decir no ser perversos en este debate no es que luego se puede equivocar cinco penalti ya pero es que si si le expulsan juegas con diez ya juegas totalmente diferente lo mismo que es al revés el debates muy perverso es decir no acertó en tres acertar apoyado en tres no no es decir el primer error es que condiciona todo un partido porque sea a favor o en contra porque con ese error de expusieron jugador no expulsar o pitar un penalti no pitar un penalti se cambia todo el partido todo lo demás es matemático

Voz 0985 21:27 esta frase del primer error condiciona todo partido

Voz 1670 21:30 ah es terminamos con los oyentes íbamos a hablar del pasillo el tema de los árbitros que dice los oyentes

Voz 1375 21:35 sobre a quién creen que le ha perjudicado más el árbitro esta noche

Voz 0295 21:38 el clásico al Barça o al Madrid pues yo creo

Voz 9 21:41 lo que el árbitro ha perjudicado el Barça al Madrid y asimismo perjudica el Real Madrid la clarísima pero porque son acciones de gol un penalti que implica un gol y la oración acaban en gol

Voz 10 21:51 pero cómo se puede hacer una pregunta si ETA quiero oír la respuesta eh ha beneficiado al Barcelona

Voz 9 21:56 vamos siempre a Xicola acaba

Voz 11 21:59 o sea que él no sé que al minuto porque quien tenía que haber visto una tarjeta por la entrada que le hizo a Casimiro su segundo gol uno tiene que se nunca porque la entrada que hace es señor Suárez los dos penalti señores han sido mucha mucha gente

Voz 9 22:19 el Madrid Barça pues una X por no se repita un en el primer tiempo después del uno a cero a favor del Barcelona porque el más perjudicado por la actuación arbitral es sin duda Romero

Voz 1375 22:37 es decir curable que el árbitro porque para esta oyente Roberto bueno hay casi once mil votos en la web eh el cincuenta y tres por ciento dice que le ha perjudicado el árbitro más al Real Madrid el cuarenta y siete por ciento que le ha perjudicado más al Barça una X cincuenta mejor Ortiz ésta es el resultado y eh dejamos el tema pero creo que no hay que escuchar nada más de los protagonistas que han hablado del tema árbitro pero sí del otro tema polémico que yo estoy con Pablo Pinto que es lo que viene haciendo toda la semana en el tema el clásico Zidane ha sido muy claro no vamos a hacer pasillo lo ha dicho por la mañana por la tarde punto Ramos dijo lo que diga misa punto yo dije hace unos días está en su derecho al Madrid hacer el pasillo por qué por qué lo va a hacer sino quiere hacerlo como en su día tampoco lo quiero hacer el Barça que sería más bonito coño perdón claro que sí ojalá que lo hicieran siempre y ojalá que todos los días salieran las flores y salir al sol pero esto os e institucionalizar de alguna manera o los seguimos dejando a el Mourinho de turno al Guardiola de turno así como Del Bosque con más fair play o que habría Zidane porque no sé qué porque no me lo hizo antes Valverde entonces cada uno es tan sólo hecho hacer lo que le dé la gana igual que Piqué que está en su derecho a hacer lo que le ha dado la gana a mí no me gusta ni que el Madrid no es el pasillo aunque repito están en su derecho ocho ni tampoco lo que ha hecho Piqué hoy que termina el partido y dice esto tampoco entiende muy bien cómo estamos aquí casi en familia estaban

Voz 1296 24:13 es porque somos campeones de Liga lo había escuchado porque somos

Voz 1375 24:16 campeones de Liga y ahora que estamos casi en familia viene a decir algo así como ya que no nos han hecho el pasillo que nos lo que salgan nuestros digo que Nos lo hagan ellos y allí se ha puesto todo el staff técnico para hacerle pasillo a la plantilla del Barça a mí no me gusta a mí me osea quiere decir me sobra es verdad están en su derecho a hacer lo que les de la gana en su casa claro faltaría más no falta al respeto a nadie no insulta a nadie pero me sobra lo de lo del pasillo ahora no me has hecho ahora lo yo venga no vale hacer nosotros mismo me parece un poco infantil Jaimito pero no sé si a vosotros apareció bien mal o regular

Voz 5 24:47 la escena ha sido preparada la conciencia pone el micro no ha sido nada improvisada la tenía en su cabeza Piqué yo creo que ha sido efectivamente ridícula y además ha sido en la más estricta intimidad porque se había ido eh no medio sí

Voz 4 25:01 más bien a medio Can Nou sea no quedaba nadie

Voz 5 25:04 en el en el camino yo creo que festejaba había gente así

Voz 4 25:07 pero muy poca en menos de media más poca gente ya veinticinco mil personas ha sido una

Voz 5 25:13 escena o yo creo que se podía haber evitado perfectamente

Voz 4 25:16 pues no es suya no es una cosa de ser su decisión pues bueno su decisión es decir el puede celebrar Jesús puede celebrar un título en su casa se mira si aquí no no no no pregunto por supuesto prevista falta respeto a alguien aquí hay muchas decisiones que se han tomado por unos

Voz 0919 25:35 con otros que han conducido evidentemente él lamentable teniente que habían este Barça Madrid Huevos Guillén como amor haciendo el ridículo aquel día diciendo no le hacemos pasillo porque no es nuestra competición y es una decisión de club los pasillos nunca se han decidido por parte de los clubes los pasillos en los hacían los compañeros a los compañeros un vestuario de futbolistas a otro vestuario de futbolistas cuando se han metido los clubes en el tema lo han mandado a la mierda todo kilo jugadores de Barcelona y del Real Madrid hoy el otro día quedaron retratados porque hay miles de futbolistas que a lo largo de la historia del fútbol español le han hecho pasillo a sus compañeros de Barcelona y del Real Madrid no lo tomaban ni como humillación ni nada parecido se lo hacían resulta que los vestuarios a los que más pasillos les han hecho sean en varado porque no quieren hacer el ridículo y tal

Voz 0295 26:31 el encargado los jugadores del Fútbol Club

Voz 0919 26:33 Barcelona hilos del Real Madrid por eso tenían el ambiente

Voz 4 26:37 han tenido y yo a mi me gustaría decir

Voz 0985 26:39 en un par de cosas y la intensidad que ha habido en el partido nos por las cuitas pendientes por el pasillo es porque se estaban disputando cosas en juego

Voz 1670 26:48 que no hombre que no Jordi José si queréis

Voz 0985 26:50 que la intensidad era sólo por la cuestión del paseíllo

Voz 4 26:53 están jugando al descanso

Voz 0985 26:56 ya ya en la Liga al Barça saca la ventaja que saca

Voz 4 26:58 Madrid hablar a cabo

Voz 0985 27:00 el Madrid con toda la razón del mundo cine puede le quiere chafaras le quiere echar el récord de ser invicto en relación a lo de Piqué oye sinceramente nos vamos a rasgar las vestiduras vestiduras o entendemos que este tipo de pellizcos forman parte de la rivalidad sinceramente sinceramente no sé si este pasillo

Voz 4 27:19 qué ha hecho Piqué es una cosa que no tenga

Voz 0985 27:22 hemos que rasgar exactamente igual que parten a la rival

Voz 4 27:24 ya que Madrid diga que no le hace el pasillo Álvaro correcto exactamente eso es en mi me parece que son pero sí pero humano es

Voz 1576 27:33 un paso más yo creo sinceramente que lo del pasillo es un paso más porque yo creo que lo pegado un poco

Voz 0295 27:40 lo explicó perfectamente gallego es un poco reírse de la historia

Voz 1576 27:43 de lo que ha sido esos clubs lo que han sido las personas que en forma de esos clubes yo creo que al final Zidane no es nadie por muy grande que sea como entrenador no es nadie está por encima de esto

Voz 0295 27:51 el Real Madrid yo creo que aquí más de uno

Voz 1576 27:54 desde arriba hasta abajo el césped sea pasado por por el arco del triunfo lo que así

Voz 0295 27:58 todo el Real Madrid lo que ha sido grandeza el Romay lo que no lo va desde el Ramadán

Voz 1576 28:01 que en el Barça ha pasado tres cuartos de lo mismo yo creo que a mí más allá de la anécdota a miro del pasillo deja deja un tufillo como que como que el fútbol

Voz 1375 28:11 Senado algo bastante peor de lo que era

Voz 1576 28:14 joe punto de una vamos a mí

Voz 4 28:16 no sin Mourinho sin Guardiola ahora con los van a ver quien tire la primera piedra este debate también directo

Voz 0985 28:22 eh Ángel Dealbert todos todos a ver qué ha pasado a veces con las actuaciones de según qué entrenadores con las actuaciones de según qué

Voz 1576 28:29 da igual de intoxicar a la estoy hablando de clubes centenarios muy grande por encima de personas por encima entrenador el macarra por encima de jugadores lo que pasa es que al final sabe lo que pasa sabes lo triste que al final pues si lo voy a decir lo triste Jordi que lo los clubs en la actualidad Madrid Barça Atlético de Madrid a dos esta en manos de agitadores efectivamente esta jugador yo te digo que estará Islam hace más caso a cuarenta macarras de redes sociales que son los que manejan el cotarro ese creen que esa este es el sentir yo me imagino que gran parte de de los socios del Real Madrid hubieran querido que hoy su equipo hubiera hecho sinceramente lo pienso eh que hubiera que su equipo hubiera hecho pasado

Voz 0919 29:10 verás yo no perdona perdona momento yo quiero decir que

Voz 0239 29:14 faltaría más cada uno celebra como quiere el segundo lo que quiero decir es que yo no me imagino a Andrés Iniesta capitán del Fútbol Club Barcelona cogiendo hoy el metro para decir lo que diría a Xavi y a Puyol no me lo imagino tercero quiero decir tercero quiere decir que en directo había muy poca gente y que la imagen por estoy de acuerdo con Pulido estaba preparada a mí me ha dado cierta sensación de de cómica Chayo yo creo que el único que realmente tenía ganas de guión izar ese pasillo era Gerard Piqué el resto han dicho bueno pues vamos a hacer esto porque Piqué dicho esto prefiero esta celebración de Piqué

Voz 4 29:48 que alguna otra que alguna darle la brillito ninguna telefonica perdona yo también

Voz 1296 29:57 cómica tú crees que Piqué Le crear un atisbo de seriedad esa celebración

Voz 4 30:00 pues no lo grave

Voz 0985 30:04 sí estaba Rey institucionalizar

Voz 4 30:07 por ello defendió que mirábamos cuando mira lo que ha hecho Piqué esta noche es mofarse digo que lleva la fama porque es un desde el cimiento de un vestuario hacia otro cuánto ganan un título lo que he hecho Piqué hoy es Mofart o fue el Barça en su día el Madrid Marcos perdona pero

Voz 0985 30:39 es que hablemos de cosas graves lo que es grave es que tú ganes un título y el rival no te espera en el césped El Vestuario

Voz 4 30:46 el programa ya está muy bueno pero lo es

Voz 1670 30:51 explicaron que Piqué lo intenta siempre

Voz 4 30:53 de rivalidad intenta siempre

Voz 1670 30:56 Timo y hoy le ha salido rana porque

Voz 4 30:58 no puede quitar el adverbio temporal no está

Voz 1670 31:01 decía estuvo el programas de hoy y hoy para mía

Voz 4 31:04 el ridículo que es una historia que no ha salido ni natural porque bien pero sí lo que más ha quedado muy cutre un paseo con el estafa ahí con espacio vacío te parece una imagen de celebrar un título que por cierto no no no lenguaje de celebrar un título si te parece que no hay que busque ningún tipo de belleza Dani de Sanchís

Voz 0295 31:30 buscaba era homenajear lo que se buscaba era homenajear a Iniesta que buscarla El Vestuario gallego descalzo primero en chanclas luego descalzo Inalsa al día como siempre pasa de Iniesta y él ha hecho

Voz 4 31:43 yo lo estaba preparado

Voz 1296 31:45 segunda con el confeti lo de Iniesta se reserva ya todo para el día a la Real Sociedad que es el último partido oficial que se va a jugar

Voz 1670 31:51 a mí por mi parte para con lo el pasillo al final ha sido una actitud infantil hoy de de dos clubes de los que con quinientos kilos de presupuesto esperas que haya gente de casa

Voz 4 32:00 hasta amoral pero eso ya era previo a lo de Piqué

Voz 1670 32:02 no queda sí sí es este este segundo

Voz 4 32:05 que envían los dos en recuperar eso está claro que en todo dos pasado pasado sirva de lesiones todo lo hará con los dos fatal el Barça con la chufla argumento este Mundialito no no podía quedar

Voz 1375 32:20 todo muy bien diciendo yo que lo voy a hacer es la elección a la a perdido una gran bien

Voz 4 32:26 pero seguimos en El Larguero

Voz 13 32:39 olé olé olé que ensayando para el Mundial de Rusia va ensayando para cuando me traigan mi tele nueva de la FNAC entonces lo de ir a Rusia lo dejamos no

Voz 9 32:50 quítate el Mundial en casa con hasta un veinte por ciento de descuento hasta el veinticuatro de mayo todo pasa no buenas noches el sorteo extra día de la matriz de la ONCE celebrado hoy el número premiado con diecisiete millones de euros ha sido el

Voz 0514 33:07 veintisiete mil doscientos seis sería XXXVII

Voz 9 33:11 enhorabuena a todos los premiados mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches ya sabes con los dedos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 14 33:29 este es un unas vacaciones en tren baño travel Yvette y al Caribe con todo incluido desde ochocientos veintiséis euros descubre datos Qana desde cuatrocientos cincuenta euros entre el punto com y organizados vacaciones las vacaciones que te mereces que en otra

Voz 9 33:47 sí está vemos que todas noches con sexo son muy apetecibles por eso queremos que nos incluya la vida y el sexo son mucho más divertidos contigodentro Celia Blanco en el pocas

Voz 15 34:07 como les presta los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros tenemos un punto de fuga alzar a Pep Coll

Voz 1896 34:17 le los casa no podemos decir en Afganistán

Voz 15 34:20 la minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia la historia de Teresa caché da moto mujer que lucha para erradicar

Voz 16 34:31 los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 10 34:40 hay algunos que han actuado de forma impune sacan sus armas disparan han matado personas

Voz 16 34:45 Punto de fuga historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad Pablo Morán domingos de cuatro a cinco de la madrugada y en cualquier momento en Cadena SER

Voz 14 35:01 eh exceso unas vacaciones entra en travel ir de pie al Caribe con todo incluido desde doscientos veintiséis euros por descubre datos que de cuatrocientos cincuenta euros entre el punto com y organiza sus vacaciones las vacaciones que de Menezes en Dodge

Voz 17 35:26 con

Voz 18 35:28 está ahí tu cama está en la lucha está en tu cocina en el Cruise en tu coche ya está en el trabajo que está en todas partes donde hay seres humanos se respira se intuye yo Secuita hice vuelve correr es el sexo

Voz 9 35:50 la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo de Celia Blanco madrugados del lunes en el podcast

Voz 16 36:04 he visto me siento que leía tranquilamente eso periódico Fernando Tejero mis ideas en el teatro con La Cantante Calva Fernando Tejero en Todo por la radio este lunes La Ventana con Carles Francino usted

Voz 4 36:39 cadena SER

Voz 19 36:43 El Larguero con Manu

Voz 3 36:52 la XXXVII unámonos en Canarias en el sanedrín de El Larguero después de este clásico que iba a ser casi un poco menos que un amistoso porque estaba todo decidido y fíjate igual hasta el árbitro pensaba lo que decía antes Iturralde iba a ser

Voz 1375 37:04 mucho más relajado de lo que iba a ser más que la RIC más que el árbitro

Voz 0514 37:07 claro que sí pero eso más que el árbitro también el comité de designación puede pensar este queda oprime primero el año pasado viene de partido también pitando entre semana que pita dos penaltis así un poquitín que viene un poquitín de de no está de dulce pero vamos a poner este partido para deslumbrar a recuperar les abriera internacional muy buen árbitro pero que nadie ni un año de dulce y mira pues al final pues te estrellas

Voz 4 37:31 en sí por cierto bastante

Voz 1375 37:33 bueno en algunos oyentes a través de Twitter que note comentado el tema de Piqué aplaudiendo delante de Hernández Hernández cuando eh

Voz 0514 37:40 ah y Roberto correcto porque eso es imposible

Voz 1375 37:43 no lo haya visto imposible

Voz 0514 37:48 tiene que amonestar por por desconsideración hacia el árbitro amarilla a sí sí sí sí sí les pulsa tampoco pasa nada

Voz 4 37:58 de la ponemos entonces entonces sería

Voz 1375 38:00 destruye como ahora

Voz 4 38:02 entonces perdió la cuenta

Voz 1375 38:05 cierto todo esto con todo este lío que ha habido hoy con el bar el año que viene que que donde hubiera entrado el bar donde no que hoy hubiera acabado partió a la una de la mañana

Voz 0514 38:13 a su larguero empieza a la una pues ahí está

Voz 4 38:17 el próximo año Bt envite mirándolo

Voz 0514 38:19 que empieza a la una el Larguero este partido

Voz 1375 38:22 con bar que hubiera pasado pues te digo yo la en

Voz 0514 38:25 la de Barça las jugadas la agresión de baile entrar porque roja dentro del árbitro porque no la designa es roja si os si él dice oye mira vete al bar La Roja la de Sergi Roberto como lo expulsa es expulsión Ray no entra porque ya la expulsado y el bar no lo voy a decir que no porque no el penalti de de Marcelo entra en un penalti entra en el fuera de juego anulado entra en el gol entra el gol el dos uno del Barça entra porque todos los goles todos los goles el próximo año se van a revisar desde el empiece de la jugada quiere decir que si en el empiece de la jugada hay una falta pasan tres minutos vaya rollo tres minutos tocando el balón y el otro equipo no recuperó el balón y acaba ese balón en gol sin el empiece de la falta como aquí vemos que recupera salvaron falta entró al bar oye todas esas

Voz 0919 39:12 lo vives mejor que Iturralde presenten Larguero

Voz 4 39:18 el bar de Iturralde

Voz 0295 39:21 pero eso no es seguro no ha salido no se puede contar porque no está firmado pero lo ha comentado alguna entrevista con Tebas la Liga está manejando la opción de que los horarios cambian y ese juegan a las cuatro a las seis y media a las nuevas viste haya más separación Bryant media hora entre un partido y otro para que no

Voz 1375 39:39 hola está poco en algún caso los derechos televisivos se iban a poner por las nubes Podemos partido ganadora cuatro horas cada uno yo te digo las declara

Voz 0514 39:47 acciones en cuanto al bar de Velasco Carballo que me comentó una cosa va a ser el campo que la gente no está acostumbrada a que esté un minuto minuto y medio para el partido porque no sabe lo que hacer otra cosa en casa en casa te dan realización te dan repetición de las jugadas pues bueno va a ser más llevadero ponen en el campo la gente que va ir al campo que vaya pensando que es otro deporte y luego ya para terminar con el tema del bar

Voz 20 40:08 el Eibar Málaga

Voz 9 40:10 no ver las nuevas cámaras que era un Barcelona Real Madrid

Voz 4 40:14 mi esta temporada ni la que viene buena parte de vale si esa es la primera de modo encontrar garrafón habrá bares hasta para unas tapas

Voz 0295 40:27 pero yo la semana pasada tuve la suerte también Iturralde

Voz 1375 40:29 estar en las pruebas ponerte delante del Varane

Voz 0295 40:32 pero una jugada a la velocidad con las cámaras

Voz 1375 40:35 es una van a suponer una presión enorme enorme no

Voz 0295 40:39 desconozco la preparación psicológica van a tener

Voz 0514 40:43 pero es que tremendo poner

Voz 0295 40:46 es muy complicado muy complicado aplicar es muy complicado no

Voz 0514 40:51 está informando pues a mí la Liga me ha puesto para que diga

Voz 0295 40:53 esto porque claro me parece muy creo creo que eso sí delante de un ordenador para decir

Voz 0514 40:59 de a sufre y lo dice yo sufrí es muy difícil tienen que para

Voz 0295 41:03 allí les van a pagar va en su sueldo

Voz 0514 41:05 Elías pero es muy difícil lo de pagar lo están hablando pero es difícil Iturrate también lo hizo la te pones delante de la pantalla elige la jugada la repetición con un chaval al lado

Voz 0295 41:14 va poniendo las imágenes una detrás de otra es muy completo

Voz 0985 41:17 Antón bienvenida sea tecnología por supuesto

Voz 4 41:20 esa obtuvo más justo exactamente sólo faltaba que ahora con el bar es cosa así tenemos y no tenemos bar decimos que ahora parece que vamos a poner

Voz 1375 41:28 somos un desastre porque tenemos barbudos

Voz 4 41:30 tuvo que nos hemos dado entre todos como diría aquel

Voz 0985 41:33 es que si el fútbol puede ser más justo que lo sea

Voz 0514 41:36 Jordi entonces te va a gustar este tema del bar porque puedes tener la teoría de que va a empezar todo de cero todas las estadísticas Tolo ganó antes no sirve no

Voz 0985 41:44 nombre Stoiber no va con carácter retroactivo John esto va a empezar ahora pero yo creo que es una buena noticia para todos que el fútbol no le de la espalda la tecnología porque es una ayuda para hacer más full más embrague

Voz 1670 41:56 gente tendrá que ir con más paciencia y pensar que a lo mejor nosotros salen a las dos y media si fue un cluster así fuera lo activo

Voz 0985 42:03 de todo amamos la Superbowl vida empezó exactamente y media

Voz 4 42:06 la caza cinco la mañana estadísticas claro dentro de todo esto habría cambiaría

Voz 1576 42:13 mente el pasillo los piques lo que de hecho en el

Voz 1375 42:16 en el de vestuario lo que no se han dicho las

Voz 1296 42:18 entradas la las rojas las amarilla

Voz 1375 42:21 más de la polémica en medio de todo esto ávido un sonido que seguramente ha pasado más desapercibido de lo que debería y es que a punto estaba de llegar al minuto quince de la segunda parte Valverde ha dicho Iniesta XX vaca esto ha pasado se ha escuchado en el Camp Nou eh

Voz 7 42:51 el último clásico de Andrés Iniesta el último y Ana Oramas yo lo decía en el tiempo de Rosell ha echado en falta algo pero

Voz 4 42:58 hola qué tal y como estaba el partido estaba el horno para pocos bollos Romeo

Voz 7 43:00 pero yo chal falta que hoy que Ramos fuera de dijera un abrazo Andrés una palmada alguien pero verdad que ha sido una despedida con una ovación atronadora del Camp Nou increíble todo el mundo coreando su nombre pero no habido ningún gesto de nadie no del del Madrid Lorena Mouse crearon a los compañeros de modo

Voz 5 43:17 estar al frente de unas imágenes sí decidan que áspera

Voz 4 43:20 el túnel esté en el túnel de vestuarios

Voz 5 43:23 a un abrazo una conversación en un gesto precioso de la

Voz 4 43:28 pero pero bueno yo todo el lo preguntas a mí respondo perdona a ver

Voz 0239 43:35 digo que a mí me había visto esas imágenes de Pulido que siempre está al quite Carla pero es verdad que a mí también me hubiera gustado no estaba el partido no estaba el horno para bollos todo lo que tú quieras pero me hubiera gustado un gesto público de algún el Madrid del Capitán pues acercándose dando una palmada de un abrazo llámalo como quieras pero algo que algo que dejará claro que Iniesta no es un futbolista más que este no iba a ser un clásico más precisamente porque es el último que va a jugar Don Andrés Iniesta repito que es seguramente Iniesta ya es tan grande como es no sólo por lo que ha demostrado en el terreno de juego sino también por todo lo que ha transmitido de fuera del terreno de juego y hoy no voy a decir que ha desaparecido en el cambio como un futbolista más porque no son así porque el Camp Nou casi cae pero me ha faltado un poquito de chispa en ese cambio un poquito de de que me diera un abuso que me voltearon poquito el corazón no no me no me ha volteado el corazón el cambio de Inés

Voz 0919 44:27 no ha habido emoción eso es

Voz 0239 44:30 ocio habido ocio porque porque el partido estaba tenso

Voz 0919 44:33 porque los jugadores estaban pegando oí bueno pues ha sido ha sido no lo del pasión lamentable pero que que Iniesta juegue un último clásico Barça Madrid inpasse prácticamente desapercibido si quitamos los treinta segundos de esa ovación también es otra cosa lamentable y con llegada esto por la mala gestión de los dos

Voz 5 44:53 lo que pasa es que alguien le ha llenado los jugadores la cabeza de que si hoy Ramos acerca Iniesta de damas

Voz 4 45:00 de este nivel deben estar por encima sabes cómo humillación algo algo que no se decida a alguien las redes sociales no sé quién es el culpable es el capitán del Madrid capitán de hacer bueno pero pero lo veo tiene una una una una humillación algo no no eso

Voz 0919 45:19 creéis que con Xavi con Casillas hubiera pasado esto mismo bueno pues Xavi Casillas capitanes no es Xavi Casillas Casillas no pasa

Voz 4 45:25 no arreglaron una cosa mucho pero pasó