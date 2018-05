Marc Márquez: "Tengo un estilo de pilotaje y nunca voy a cambiar"

Voz 1104 00:00 o y ráfagas Manu Carreño pues muy bien muy bien porque ha sido un fin de semana precioso el fin de semana en gel Nieto permanentemente presente esta mañana sus hijos han dado una vuelta Pablo y Gelete al trazado con la Garel y la Derbi de campeonísimo y hemos visto un carrerón de Moto3 que ha ganado Vettel que Ramis ha sido tercero Canet dado a tres pilotos las nada por ello luego hemos visto una prueba de Moto2 más aburrida a la que ha ganado Balda y ahí Alex Márquez sino se al suelo como está peleando por el pódium no ha llegado el plato fuerte

Voz 1415 00:29 el día en la gente que bueno atendió de todo victorias

Voz 1104 00:33 lo que la segunda consecutiva en plan rodillo no tanto como en Austin pero sí dominando y marchamos un poco como y cuando ha querido detrás de él ajeno a todo esto ha sucedido con la carambola del año o de los últimos años Pedrosa Lorenzo han tocado la Fernández Isaac Dovizioso estaba por allí los de suelo afortunadamente ninguno ha hecho demasiado daño a Dani le duele el costado derecho ir de todo esto ha entrado Mar Márquez cuando acaba la carrera ya como Marc que ha pensado cuando has visto esa carambola múltiple está con nosotros el campo X a las buenas noches bueno primer éxodo

Voz 1415 01:09 así que me ha sorprendido porque se iba liderando la carrera por dos segundos y medio más o menos ni de golpe seis llegamos a la llegada de rabillo del ojo dos foto rojo pero no no sabía bien qué había pasado sí bueno no como ha explicado está claro que lo primero que hace es interesante por los rivales o porque no no no quieres que haga daño ninguno pero por otra parte no te lo voy a negar hemos sacado tajada en el campeonato y esto también es importante

Voz 1104 01:38 te paso ya a Manu al nuevo líder de Moto GP ahora con doce puntos de ventaja sobre Johann Zarco

Voz 1415 01:44 hola qué tal nota has estado estaba no no no no no porque mañana entrenarnos aquí en Jerez nada aunque a él hace que de Jerez nos ha tocado hacer votar

Voz 1375 01:52 vale vale a recogerse por la mañana por la tarde cuando estrenáis

Voz 1415 01:55 por la mañana bueno es todo el día de diez a seis de la tarde está esta la pista ahí tu ya te gestiones como quiere bueno bueno

Voz 1375 02:04 tenía que ser tuya la primera victoria en el circuito Ángel Nieto que has corrido un montón de veces ahí pero también estaba bien no buscar la primera victoria en este punto del Mundial no

Voz 1415 02:12 hombre me hacía me hacía ilusión sobre todo por todos los homenajes que ha habido Ángel Ángel Nieto ya yo cuando cuando bueno cuando pasó la desgracia después de ya en pleno sin de semana muy especiales si lo hemos revivido un poco este este fin de semana Hay era importante y bonito no poder ganar este este primer Gran Premio en el circuito de Jerez Ángel Nieto ya así ha sido así que de súper conté tocó por ellos pero sobre todo por la por los veinticinco puntos que a la habitación

Voz 1375 02:40 exactamente eh además no tenías claro eh está viendo la carrera tenías claro que había que tirar desde el principio no quería líos por detrás no ya he dicho venga Bengasi puedo irme me voy enseguida que no se vaya Jorge ir paso a tiro y adiós todo lo que pueda

Voz 1415 02:52 bueno al al único que temía entre comillas porque al final no atentó de todos pero no que tenía un poco era Dani aquí es uno de los circuitos favoritos ha hecho grandes carreras ha ganado muchos años

Voz 1 03:05 tenía temía

Voz 1415 03:06 él porque yo salía el segunda línea él salía segundo y sabía que tenía un gran ritmo pero bueno luego visto que Jorge ha hecho

Voz 1104 03:12 yo hunden Remember no ha sido como como como como hacía

Voz 1415 03:17 hace dos o tres años que esta Liga y lideraba la carrera tiraba y muy fuerte y eso ahí es donde donde ha marcado poquito la carrera no costaba mucho adelantara Jorge hoy estrena va muy muy tarde cuando lo hecho digo ahora dar a darlo todo a utilizar todo neumático para ver si podemos abrir un hueco

Voz 1375 03:35 se ha hecho un Remember es verdad que es el echa de menos peleando ahí en los últimos años no no sé si eso para Haití es más fácil de Fadi te facilita el no tener ahí a Jorge peleando cada carrera le echa de menos en la pelea de cada Gran Premio

Voz 1415 03:47 a ver cómo es caro como rival como piloto pues

Voz 1375 03:49 que siga así Lita facilita

Voz 1415 03:52 a la vez la vida porque era un gran rival y es un gran rival con un gran nivel pero por otra parte para el show existan pilotos por nombre ahí delante contra contra más nivel haya pues mucho mejor para el espectador y espero que que bueno ojalá pues es que no se usen vale mucho pero que que bueno que haya haya que ha encontrado la la dirección con la tu carta

Voz 1375 04:15 hoy a mitad de carrera no sé qué vuelta era Mark pero has tenido hay un derrapaje pequeño yo creo era la gravilla de otro accidente que había habido antes o un poco la moto ha sido consciente ahí ya has pensado en la siguiente vuelta cuidado o no ha sido tan consciente como se ha visto en la tele

Voz 1415 04:30 bueno no si los no es yo tan consciente como se ha visto en la tele luego cuando digo uy qué ha pasado pero se ha caído un un piloto en la vuelta anterior de los que iba al final del grupo y cuatro llegado allí había todo de grabar en la pista llegamos a unos dos dos veinte y evidentemente cuando he visto las piedrecitas ya no había tiempo serena así que nada de pasar como podido era el primero de grupo que lo encontraba Hay bueno derrapaje para para la ficción española

Voz 2 05:00 te sale todo calculado hasta los hasta los luego hasta los derrapaje los dedicas a la afición española oye

Voz 1375 05:07 ha cambiado ha cambiado algo Marc después de lo que pasó con Rossi o no digo en pista por tu cabeza pasado voy a ir más tranquilo alguien te ha pedido desde el box oye ve un poco más tranquilo porque yo lo que veo en carrera es que no pero no sé si ha cambiado algo en enmarque desde entonces

Voz 1415 05:22 no para para para nada al final yo creo que que que bueno es lo lo dije no estoy yo el primero que quiere aprender de mis errores de los errores propios yo soy el primero que no los quiere volver a repetir pero también soy el primero que que tengo el estilo de pilotaje tengo una manera de correr que me que me ha hecho consigue seis títulos no la voy a cambiar no lógicamente nunca nunca quiénes tocar ningún otro nunca quieres por lo que ha pasado hoy no un incidente de carrera entre pilotos han caído pues a veces pasan estas cosas porque vamos todos al límite pero lo importante es seguir en esta dinámica que temo que tenemos ahora es que es muy buena aquí como es lógico pues de ahí el momento del calentón luego poco a poco durante las carreras que se irá enfriando

Voz 1375 06:07 como estaba con Rossi el tema se va se va enfriando entonces eso sería un poco tenso

Voz 1415 06:11 bueno por mi parte está frío helado y que tampoco no no al corral

Voz 1375 06:18 da igual no por la suya igual que no sé si cada cada

Voz 1415 06:21 lo hace ante la suya no yo ya pues de lo que pasó en Argentina ya lo dije allí fui a a pedir disculpas por el error mío lo entendí perfectamente no quiero nunca ha tocado ningún Toto Ny pero bueno sólo con el con Rossi el más mediático oí bueno pues se cedió la que salió pero a partir de ahí pues yo el primero que que lo acepté ir por eso disculpas pero como ella pasado aquí en Jerez pues pasó en Argentina ir aquí en Jerez pues los tres han sido los caballeros determina

Voz 1375 06:53 con Mela que seguro que te quiere hacer alguna más para terminar pero que en algún momento tuviste la sensación de que Rossi se pasó de frenada pero en en el micrófono o en la sala de prensa veíamos lo que muriera fuera de la pista

Voz 1415 07:04 aquí bueno hay hay hay momentos y momentos nos está claro que es el momento del calentón pero pero bueno hoy acaban tres pilotos cuando mundial eh fuera la pista los tres se han contenido los tres han sabido aceptar pues es que esto es que estas cosas pasen a las carreras punto y aparte no se queda en la pista está claro que nadie estaba contento y esas son cosas que que bueno final mucha mucha mucha gente pues o los pilotos intentando usar toda su fuerza mediática esto tampoco es bueno para el motociclismo

Voz 1375 07:45 pues Mela aire tienes que está en camino se queda mucho eh pero pero va camino de ganar el quinto Mundial de Moto GP con veinticinco años todavía queda mucho pero ahora mismo su principal perseguidor estar comerla

Voz 1104 07:56 hombre pues algunas cosas angulas cuesta ganadora otros resulta este año para una sorpresa porque todos conocemos a más porque la onda este año va mucho mejor que sus dos predecesoras la moto Motta que te digo yo siempre mano que solía decir bueno esto era así que se llama aumento si otras cosas para mí sería una sorpresa

Voz 1375 08:16 un abrazo marque disfrútalo hoy mañana que vayan bien los los entrenamientos oye lo del baile no tenías ensayado encima de la moto y has hecho cuando entraba en meta

Voz 1104 08:23 con lo del baile bueno hubo una

Voz 1415 08:25 otro negaré hubo asiste es ya el sábado este sábado es la pasada celebrado este no es de temblando en cumpleaños y bueno me hicieron una apuesta ahí bueno da la cumplido la cumplido dándoles el swing a este

Voz 1375 08:43 te Márquez y enhorabuena campeón un abrazo o un abrazo Marc Márquez que ha ganado hoy en ese circuito Ángel Nieto en el asfalto de Jerez la próxima cita cuando toca Mela Chércoles

Voz 1104 08:54 pues dentro de dos semanas el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans donde dijo que Johann Zarco que ha sido segundo hoy llegará allí a la carrera de casa como segundo de la general a los doce puntos de Marc Márquez como mejor Yamaha porque eso es algo que que estudiar algún día tranquilamente un satélite que lleva una moto que es un engendro pateras nieve lleva el chasis del dos mil dieciséis el motor del dos mil diecisiete dos mil dieciocho El estando sopas con honda a las motos oficiales a Valentino Rossi ya Maverick Viñales que mantiene una buena actuación el día de hoy Valentino ha perdido la pelea por el tercer puesto en grupos el cuadro con Iannone compete Luccin con Miller bueno pues no a la altura ahora mismo esto es una cosa de la sonda contra la su Katy en el día de hoy ha salido ganador Marqués de arreglando para él porque ha ganado y encima muchos estoy cuál es de tal han dejado de puntuar

Voz 1375 09:41 ahora mismo a Márquez con setenta Leader II Zarco con cincuenta y ocho III Viñales con cincuenta son ahora mismo los primeros en el Mundial cuarto Iannone con cuarenta y siete quinto Dovizioso con cuarenta y seis Rossi es sexto con cuarenta Así está el Mundial un abrazo a Chércoles disfruta de Jérez hombre

Voz 1104 09:55 me encanta esta ciudad zona para todos hasta prolongar hasta luego