El Larguero (2ª parte / 06/05/2018): fútbol internacional y charlamos con Marc Márquez

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:06 pues por ahí está a esta hora de la noche Bruno Alemany no la Bruno qué tal hola Manu buenas noches

Voz 3 00:10 en estábamos hablando de lo de Casillas título de Iker

Voz 1375 00:15 lo que parece va a ser su última temporada en el fútbol portugués porque cumple contrato veremos a ver qué decide en verano que también herido después de los dos primeros años luego si una temporada más pero bueno ya ha merecido Illa celebraba ayer no porque hayan jugado siendo ya campeones si empata

Voz 0301 00:29 la de ayer en el derbi lisboeta entre Sporting de Portugal Benfica al final un título para empezar merecido oí que corta una una racha importante y por ende de del Benfica se ha criticado mucho a Conceiçao al al técnico primero por lo que pasó con con Casillas también dolió mucho se cero a cinco en Champions de del Liverpool pero la verdad es que bueno con orden y al final acaba con esa racha brutal de del Benfica que parecía que no que no tenía Fini yo creo que el trabajo de Conceiçao en lo había sido bueno

Voz 1375 01:02 bueno el título portugués decidido falta por decidirse el italiano lo demás está todo decidido en Europa pero falta el italiano y los exactamente lo tiene decidido eh sí

Voz 0301 01:12 el virtual campeón a la Juventus será por séptima vez consecutiva porque tiene seis puntos de diferencia tiene mejor diferencia de goles con un puntito más la la Juventus es campeón en Le quedan dos dos jornadas así que lo tiene el bote sea desinflado después de esa victoria con tanto mérito con ese gol de Coulibaly perdurables pero nada en dos partidos ha dejado cinco puntos la derrota contra la Fiorentina por tres goles a cero uno de ellos Simeone hoy mismo empate a dos horas y la verdad es que la gente del Toril los oficiales del Dornier se pueden creer como su equipo ayudado a las Juventus al final acabé ganando el el que usted

Voz 1375 01:50 pues nada virtual campeón a la Juventus en Italia hizo lo demás todo decidido y al margen de eso pendiente sobre todo de dos cosas de los rivales

Voz 3 01:57 de Madrid del Atlético en las finales de Champions y de

Voz 1375 02:01 Europa League hoy la derrota del Liverpool cuidado que le complica mucho la zona de Champions a a los ingleses no con la derrota ante el Chelsea

Voz 0301 02:07 si tiene un margen de tres puntos con el Chelsea es verdad que el Chelsea tiene un partido menos igualaría pero también tiene mejor diferencia de goles el Liverpool sería muy complicado que el acabara levantando el ese es decir que si gana lo que le queda el Liverpool es complicado que que le pille el equipo de de Antonio de pero pero bueno le queda ese partido contra el Brighton veremos si lo utiliza para hacer algún cambio alguna rotación porque el equipo está llegando justito a final de temporada

Voz 0799 02:36 puesto equipo titular si no sí sí sí bueno el el único caso

Voz 0301 02:38 preservado ha sido Henderson ha jugado Alexander Arnold en el campo y entra el que ha entrado en el equipo ha sido Klein el lateral derecho ahora habitualmente suplente y si al final victoria del Chelsea por un gol a cero es una gran racha y el y el Liverpool que lleva ya con la de la Roma dos derrotas seguidas Si sumando al al empate de del último fin de semana tres partidos seguidos sin ganar

Voz 1375 02:59 pues nada derrota uno cero gol de Giroud el gol del Chelsea la derrota del Liverpool y el Olympique de Marsella que ha ganado al Niza dos uno el rival del Atlético en la final de la Europa

Voz 0301 03:08 con un nombre propio muy claro bueno más allá del de Balotelli que es el que ha marcado el primer gol el de Dimitri Pallete el futbolista que dábamos por hecho por el principio de temporada la primera parte de la temporada a un nivel muy bajo que ya estaba absolutamente descartado para estar en el Mundial pues bueno en Europa League en el tramo de eliminatorias sino ha sido el mejor hay ahí con Estado sea el el mérito de de Valle para que ha llegado el Marsella la finales de tremendo Joy asistencia gol para que el Marsella haya ganado remontando al al Niza IBM Tao siga en esa lucha ahora mismo es cuarto estaría fuera de la zona de de Champions League pero queda todavía en Liga ahí pueden luchar por esa tercera plaza que le daría acceso a la Champions

Voz 1375 03:52 lo más destacado de del fin de semana de internacional cómo evoluciona Alex Ferguson

Voz 0301 03:56 bueno aquí Manu con este tipo de cosas hay que hacer caso comunicados oficiales y lo que ha dicho el el Manchester United es que después de esa operación por la hemorragia cerebral que son optimistas sigue en cuidados intensivos eh espera insisto aquí todo lo que sea fuera de comunicados oficiales me parece que está fuera de lugar y los toco ahora en este caso esperas

Voz 1621 04:18 pues no esperaremos ojalá que evolucione bien hace unas semanas la veíamos el homenaje junto con Mourinho estábamos comentando antes y ahora esperando que evolucione bien después de esa hemorragia de hacer oral

Voz 0458 04:28 un abrazo Bruno otro más nuestra hasta luego la una idea tiene enseguida por aquí Diego González que no está contando la Copa de el Rey

Voz 1375 04:36 balonmano que ha ganado el Barcelona a unos comentar qué tal ha ido con un pabellón donde el público se ha volcado con la fiesta del balonmano pero está en Jerez a esta hora de la noche Mela Chércoles muy bien acompañado con el vigente campeón del mundo que lleva pinta de ir directo a por su quinto título mundial en Moto GP a esta hora de la noche está por ahí junto a Marc Márquez Mela Chércoles hola en Jerez a Lamela muy buenas

Voz 1104 05:01 OS ráfagas Manu Carreño pues muy bien muy bien porque ha sido un fin de semana precioso el fin de semana en gel nieto eh permanentemente presente esta mañana sus hijos han dado una vuelta Pablo y Gelete al trazado colgar Eli la Derbi de del campeonísimo y luego hemos visto un carrerón de Moto3 que ha ganado Vettel que Ramis ha sido tercero Canet ha tirado a tres pilotos la por ello luego hemos visto una prueba de Moto2 más aburrida la que agarraban las Arri ahí al suelo como estaba peleando por el pódium no ha llegado al plato fuerte el día en la gente que buena temió que las

Voz 4 05:35 consecutiva en plan rodillo no tanto como en Austin pero sí dominando y marchamos un poco como el cuando ha querido detrás de él ajeno a todo esto ha sucedido con la carambola del año o de los últimos años a Pedrosa y Lorenzo tocado la jornada de Isaac Dovizioso estaba por allí los de suelo afortunadamente ninguno ha hecho demasiado daño a Dani le duele el costado derecho ir de todo esto se ha entrado Mar Márquez cuando acaba la carrera ya como Mark que ha pensado cuando has visto esa carambola múltiple está con nosotros el campeonísimo hola buenas noches bueno primero éxodo que me ha sorprendido porque iba liderando la carrera por dos segundos y medio más o menos sí de golpeo seis eh llegamos a llegaban allí Don Polgar de por el rabillo del ojo dos puntos rojas pero no no sabía bien qué había pasado bueno no como ha explicado está claro que lo primero que interesarse por los rivales porque no no no quieres que salga el año ninguno pero por otra parte no te lo voy a negar hemos sacado en el campeonato y esto también es importante te paso ya Manu al nuevo líder de Moto GP ahora con doce puntos de ventaja sobre ellos

Voz 0458 06:43 Marc

Voz 5 06:44 hola qué tal nota ha sido es y está hoy

Voz 4 06:47 no no no no no porque mañana entrenamos aquí en Jerez aunque a él hace que de Jerez nos ha tocado hacer

Voz 0458 06:53 vale vale a recogerse por la mañana por la tarde cuando entrenaba

Voz 4 06:56 por la mañana bueno es todo el día de diez a seis de la tarde esta visita la pista ahí tu ya es festivos

Voz 0458 07:03 hemos es bueno bueno tenía que ser tuya la primera victoria en el circuito Ángel Nieto que has corrido un montón de veces ahí pero también estaba bien no buscar la primera victoria en este punto del Mundial no

Voz 4 07:13 hombre me hacía me hacía ilusión sobre todo por todos los homenajes que ha habido Ángel Ángel Nieto ya cuando compongo cuando pasó la desgracia pues ya en fin de semana muy especial y así lo hemos revivido un poco este este fin de semana Hay era importante y bonito no poder ganar este este primer Gran Premio en el circuito de Jerez Ángel Nieto ya si ha sido así que sufre

Voz 0458 07:36 tocó por ellos pero sobre todo por la

Voz 4 07:38 los Veinticinco cuentos que demanda la victoria exacto

Voz 0458 07:41 de además lo tenías claro eh estaba viendo la carrera tenía claro que había que tirar desde el principio no quería líos por detrás no ya he dicho venga si puedo irme me voy enseguida que no se vaya Jorge Easy Le paso tiro y adiós todo lo que pueda

Voz 4 07:53 bueno al al único que temía entre comillas porque al final estás atento de todos pero no el que tenía un poco era Dani aquí es uno de los circuitos suyos favoritos hecho grandes carreras ha ganado muchos años si tenía de mía él porque ellos salía el segunda línea él salía segundo y sabía que tenía un gran ritmo pero bueno luego he visto que Jorge I yo hunden Remember no ha hecho como como como como hacía de todos los tres años que y lideraba la carrera

Voz 0458 08:21 sí sí muy fuerte y eso ahí es donde

Voz 4 08:23 de dónde ha marcado un poquito la carrera no costaba mucho adelantara Jorge hoy va muy muy tarde cuando lo hecho digo ahora dar a darlo todo a utilizar todo neumático para ver si podemos abrir un hueco

Voz 0458 08:35 de ha hecho un Remember es verdad que es el echa de menos peleando ahí en los últimos años no no sé si eso para Haití es más fácil de Fali te facilita el no tener haya Jorge peleando cada carrera os echa de menos en la pelea de cada Gran Premio

Voz 4 08:47 a ver cómo es caro como rival como piloto pues

Voz 0458 08:50 que siga así no facilita facilita

Voz 4 08:53 la la vida porque era un gran rival ni es un gran rival con un gran nivel pero por otra parte para el show existan pilotos con nombre ahí delante Si contra contra más nivel haya pues mucho mejor para el espectador y espero que que bueno ojalá pues es que no se pero sin vale mucho pero que que bueno que haya haya encontrado la la dirección con la tu casa

Voz 0799 09:15 oye a mitad de carrera no sé qué vuelta era Marc

Voz 0458 09:18 has tenido hay un derrapaje pequeño yo creo que era la gravilla de otro accidente que había habido antes

Voz 0799 09:23 eh

Voz 0458 09:24 es un poco la moto ha sido consciente ahí ya has pensado en la siguiente vuelta cuidado o no ha sido tan consciente como se ha visto en la tele

Voz 4 09:31 bueno no no es tan consciente como se ha visto en la tele luego cuando digo uy

Voz 1104 09:36 y qué ha pasado pero sacan

Voz 4 09:38 aún un piloto en la vuelta anterior de los de los iba al final del grupo y de llegada de grava en la pista llegamos a unos los dos veinte y evidentemente cuando he visto las piedrecitas ya no había tiempo cena así que nada de pasar como podido eran meros del grupo que lo encontraba hay bueno derrapaje ahí para para la afición española

Voz 1104 10:01 te sale todo calculado y hasta los derrapaje hemos dediques a la afición española se sí oye

Voz 0458 10:08 ha cambiado ha cambiado algo Marc después de lo que pasó con Rossi o no digo en pista deporte cabeza pasado voy a ir más tranquilo alguien te ha pedido desde el box oye ve un poco más tranquila porque yo lo que veo en carrera es que no pero no sé si ha cambiado algo en en desde entonces

Voz 4 10:23 no para para para nada al final yo creo que que que bueno es lo lo dije no estoy yo el primero que quiere aprender de mis errores de los errores propios Si yo soy el primero que no los quiere volver a repetir pero también soy el primero que tengo el estilo de pilotaje tengo una manera de correr que me que me ha hecho consigue seis títulos no la voy a cambiar no lógicamente nunca nunca quiénes tocar ningún otro nunca quieres por lo que ha pasado hoy no un incidente de carrera

Voz 1104 10:50 el piloto se ha impedido pues

Voz 4 10:52 a veces pasan estas cosas porque vamos todos al límite pero lo lo importante de este en esta dinámica que temo que tenemos ahora es que es muy buena como es lógico pues de ahí el momento del calentón y luego poco a poco durante las carreras se irá enfriando

Voz 0458 11:08 como estaba con Rossi el tema se va se va enfriando entonces eso sería un poco tenso

Voz 4 11:12 bueno por mi parte está frío helado y que tampoco no no al

Voz 1375 11:18 por la suya igual no por la suya igual en nada

Voz 4 11:21 sí cada cada uno hace hace la suya no yo ya pues de lo que pasó en Argentina ya lo dije allí cuidar a pedir disculpas por el error mío lo entendí perfectamente no quiero nunca tocaran ningún piloto Ny pero bueno con el con Rossi el más mediático oí bueno pues se cedió la que lió pero a partir de ahí pues yo el primero que lo acepté ir por eso disculpas pero como hoy ha pasado aquí en Jerez pues pasó en Argentina ir eh aquí en Jerez pues los tres han sido unos caballeros

Voz 0458 11:52 eh termina con Mela que seguro que te quiera hacer alguna más para terminar mar pero que en algún momento tuviste la sensación de que Rossi se pasó de frenada pero en el micrófono o en la sala de prensa llámalo como quieras fuera de la pista

Voz 4 12:05 aquí humano ahí hay hay momentos y momentos nos está claro que es el momento del calentón pero pero bueno hoy acaban tres pilotos cuando mundial

Voz 0458 12:16 si fuera la pista

Voz 4 12:18 los tres es tan contenido lo los tres han sabido aceptar pues es que estas cosas pasen a las carreras punto y aparte no hice quedan la pista está claro que nadie estaba contento y esas son cosas que que bueno final mucha mucha mucha gente pues de o los pilotos intentan a usar toda su fuerza mediática y esto tampoco es bueno para el motociclismo

Voz 0458 12:46 pues Mela aire tienes que está camino nos queda mucho eh pero pero va camino de ganar el quinto Mundial de MotoGP con veinticinco años todavía queda mucho pero ahora mismo su principal perseguidor estar con Mela

Voz 4 12:57 hombre pues una cosa es lo mismo la justa ganadora otros resulta una sorpresa porque todos conocemos a mal porque la onda este año va mucho mejor que sus dos predecesora la moto nota que te digo yo siempre mano que solía decir bueno esto no era así que se ha aumento si otras cosas para mí sería una sorpresa

Voz 0458 13:16 eh un abrazo que disfrútalo hoy mañana que vayan bien los los entrenamientos oye lo del baile no tenías ensayado encima de la moto que has hecho cuando ha entrado en meta

Voz 4 13:24 con lo el va N bueno hubo una cuatro negaré hubo naciste es pilla el sábado este sábado el celebrado este nuevo destino es este temblando en cumpleaños sí bueno me hicieron una apuesta ahí cumplido la he cumplido bailando es el su insignia es ahora no

Voz 1104 13:41 al príncipe rehén del CIS que me Márquez

Voz 0458 13:45 tengo mucho ahora en el campeón un abrazo o un abrazo Marc Márquez que ha ganado hoy en este circuito Ángel Nieto en el asfalto de Jerez la próxima cita cuando toca Mela Chércoles

Voz 4 13:54 pues dentro de dos semanas el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans donde dijo que Johann Zarco que ha sido segundo llegará allí y como segundo de la general a sólo doce puntos de Marc Márquez con mejor Yamaha porque eso es algo que hay que estudiar algún día tranquilamente satélite que llevó una motos es un engendro patadas nieve lleva el chasis dos mil dieciséis el motor del dos mil diecisiete y dieciocho está dando sopas con honda a las motos oficiales a Valentino Rossi ya Maverick Viñales que aún tiene una buena actuación en el día de hoy Valentino ha perdido la pelea por el tercer puesto en el grupo del cuadro con ya Jane compete Luccin con Miller y bueno pues no están a una altura ahora mismo esto es una cosa de la sonda contra las Ducati el día de hoy ha salido ganador marque con el día redondo para él qué ha ganado y encima muchos rivales importantes en la general han dejado

Voz 1375 14:41 ahora mismo Márquez con setenta Leader II Zarco con cincuenta y ocho III Viñales con cincuenta son ahora mismo los primeros en el Mundial cuarto Iannone con cuarenta y siete quinto Dovizioso con cuarenta y seis Rossi es sexto con cuarenta Así está el Mundial un abrazo mira Chércoles disfruta de Jerez hombre

Voz 6 14:56 señor me encanta esta ciudad sonoros para todos hasta luego chao

Voz 8 15:06 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted pretende el cumplido esos nervios es pérdida de papeles o que el esta

Voz 7 15:14 puesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente

Voz 0799 15:22 seguiremos buscando respuestas sino

Voz 7 15:25 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ir con Pepa Bueno Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser

Voz 9 15:43 estoy no me la entrada

Voz 10 15:48 India a Biden andenes no

Voz 9 15:51 no

Voz 6 15:54 Laura hay veinte Un lujo

Voz 1375 15:57 prefiero el día en el que ha conseguido esa victoria en ese carrerón en Jerez llene el día en el que el Barça conseguido otro título de Copa balonmano era el gran favorito se ha llevado el título Nos contando estos días en Carrusel Diego González está por aquí hola Diego muy buena letargo estas Manu con éxito de público la afición Balonmano volcada con un Barça que la final ha sido

Voz 0497 16:15 tratable si la verdad eso efectivamente otra vez la dictadura del Barça no en ese sentido ha pasado por encima del Naturhouse La Rioja del Ciudad de Logroño y que bueno pues aguantado esos cuarenta minutos no han aguantado a las fuerzas e quedaba muy pronto no sin su director de orquesta sin eh eh su central una lesión de tobillo no muerto una ahí eso lo ha notado porque efectivamente el fondo de armario no era el mismo llevas hay derrotando a su gente hasta que ha caído yo con todo el peso no de su de su gran plantilla encima de de denuncia de La Rioja que bueno pues eh mira se asegura la Supercopa el año que viene y que ahora pues eh anímicamente llega muy bien a la disputa porque la semana que viene va a jugar contra el mar de la segunda plaza de Champions para para la pasada temporada para el balonmano español

Voz 1375 16:57 treinta veintiocho título con

Voz 3 17:00 con sabor a despedida de alguno no se entre otros eh debida Morros no porque

Voz 0497 17:06 quería no levantar ese último título con el Fútbol Club Barcelona en la temporada ha sido una sido face el eh serenó incluso en sus piernas no que que algo está pasando en su mente irónicamente es que sí

Voz 1375 17:17 además la vieja de tiempo eh que tenía la cabeza hay atados al final confirma

Voz 0497 17:21 no Ike ese va al Paris Saint Germaine que va a jugar la Final Four donde hubiese gustado también están popular zona mira así les había Viran Morros este este título es suyo último con el Fútbol Club Barcelona si siempre es bonito

Voz 11 17:35 ganando después de este mes y medio bastante duro después de habernos quedó fuera de los cuartos de final de la Champions y la verdad que acabas ganando siempre siempre es muy bonito hoy ha sido un día especial los sigue estoy muy contento bueno pues eh

Voz 0497 17:50 marcha puede despedir así no todo el mundo se marcha también eh J si se va a países Jermein como segundo iban allí iban a formar cancha un chaval no chaval la verdad es que está hace diez años el no sé con quién afirmó que Jabato ese acuerdo la verdad hay dejaría decirte que Raúl entre ellos esta vez espectacular ha renovado hasta el dos mil veinte con el fútbol Barcelona hace unos cuantos días Isère nota no que que que ha dado hoy otro pasito más hacia adelante el liderando esta gran pandilla que es el Fútbol Club Barcelona pero nos ha dejado también eh esta final un nombre propio que quiere poner encima de la mesa es el de García día un chaval de veintitrés años de de Guipúzcoa que yo creo que vamos a ver dentro de muy poquito ya con los hispanos que barbaridad el brazo es un diestro bueno jugar en la derecha es un zurdo nueve goles en el día de hoy pero todo eso no no no ha podido no ha podido con el Fútbol Club Barcelona te digo que va a ser un chaval que sólo van a que sólo van a rifar pero tres años dices Veintitrés años veintitrés añitos ya lógicamente ya está formando parte inferiores de la selección española pero yo creo que nada e incluso puede dar adelanto mucho pero yo creo que para el próximo Mundial ya veremos a ver si si no está con con Jordi con Jordi Ribera Ci éxito absoluto Manu en cuanto a la organización de verdad chapó y yo creo que es de aplaudir y a mí me gustaría que esto fuese siempre así a la organización tan bien al zona también todas han estado encantados con que la sede sea Madrid y creo que van a hacer todo lo posible para creer que viene vuelve a repetirse porque la fórmula es francamente buena con ocho mil tíos viento ciento Balonmano que la respeta hace mucho que no se veía no al nivel de Balonmano ha crecido de hace dos años para acá hubo que tirar con la crisis de de la cantera y ahora estamos viendo los frutos no de de de esa gente que ahora mismo ya jugó muy bien e iba recuperando poquito el tono el Barbas

Voz 1375 19:35 España vigésimo segunda Copa para el Fútbol Club Barcelona que ha ganado XXXV Veintiocho sí sí

Voz 0497 19:40 al Logroño La Rioja un palco a José Ramón Lete del CSD estaba Alejandro Blanco representante del G20 estaba el presiente presidente la EHF nunca se da por estos lares bueno pues mira de la verdad es que se van ganando adeptos en todos los ámbitos Si ver todas esas chavalería esa gente fantástico en el Madrid Arena

Voz 1375 19:57 mi fantásticamente nos lo ha contado Diego González como siempre un abrazo Diego J hasta luego hasta luego ir en el Giro

Voz 0458 20:02 lo de Italia tercera etapa de la ronda hay italiana con que resume

Voz 1375 20:06 dado la Borja Cuadrado muy buenas qué tal Manu

Voz 0298 20:09 las noches bueno pues con repetición de de vencedor Elía vivían y que es el sprinter más rápido en este arranque del Giro de Italia es la segunda jornada más larga de la competición doscientos veintinueve kilómetros con imágenes espectaculares porque era aportó del desierto del Negev en Israel una etapa que ha desembocado pues practicante a orillas del mar Rojo como decimos segunda victoria de Bibiana un esprín muy peligroso en el que el irlandés Pérez prácticamente acorralado contra las vallas y bueno lo que es la general sigue igual con el líder ruandés con un único segundo sobre dónde y Muller en el mejor españoles España

Voz 0799 20:39 de Bilbao quinto a diecinueve segundos y un poquito más

Voz 0298 20:42 tras la caída que sufrió en el reconocimiento de la crono del viernes y que luego en el astro un poquito Chris Froome que está a treinta y ocho segundos de la cabeza pues eso en la tercera etapa para mañana que se espera pues mañana tenemos ese traslado a Italia desde desde Rey Israel de toda la logística de las bicicletas tres corredores de todas la caravana ya el martes el retorno a la competición cuarta etapa en Sicilia entre Catania y Caltagirone serán ciento noventa y ocho kilómetros y un rompo muy duro en línea de meta donde seguramente pues puede marcar alguna diferencia entre los favoritos

Voz 1375 21:12 nada mañana de Israel a Italia y el martes la cuarta etapa de este Giro de Italia casi recién comenzado hoy con esa victoria al esprint la tercera en lo que llevamos de giro pero todavía en suelo israelí un abrazo Borja hasta mañana hasta mañana hasta luego

Voz 3 21:27 bueno eh nos falta repasar el basket

Voz 1375 21:31 entre otras cosas tan bonito y el resto de noticias del domingo hola Álvaro hola a mano muy buena

Voz 0799 21:35 las pues por ejemplo de esta apasionante lo de la Segunda División B a falta de una jornada para acabe la liga regular como tal en el Grupo I jugarán play off Rayo Majadahonda fabril y Fuenlabrada el último billete para rápido de Buzz asalta vio Navalcarnero Grupo II Mirandés y Sporting B se meten en las dos últimas plazas entre estos tres equipos Real Sociedad B Bilbao Athletic y Racing de Santander ante el Racing lo tiene casi imposible del Grupo III a jugar play off de ascenso a Segunda Mallorca Elche Villarreal B la última plaza entre Cornellà Ebro Ontinyent Lleida y el Grupo IV jugaran playoff Cartagena marbellí Murcia y la última plaza entre Extremadura Melilla Villanovense curioso lo del grupo I el fabriles el filial del Depor si va a jugar la fase de ascenso en principio para subir a Segunda División A cuando no puede subir a Segunda Edición a porque el Deportivo de la Coruña ha descendido a Segunda División el Dépor me cuenta Fran Hermida tiene la posibilidad de que su equipo no eh

Voz 1375 22:26 en este caso también no compita pero en principio

Voz 0799 22:29 yo va a competir con las horarios

Voz 1375 22:31 ya para hacerle un favor al filial del Celta efectivamente

Voz 0799 22:34 que claro si el fabril decidiese no competir se beneficiaría uno de los posibles equipos sería el Celta B otros fines que sea el ratio otro equipo debido pero en fin aquí ya se sabe si favores no favores pero en principio sí pasó

Voz 1375 22:47 lleva a jugar Alicia en el País de las Maravillas no es una gran película pero ya la realidad es otra ya te digo yo que no haber

Voz 0799 22:53 además tenemos están en su derecho el Depor y el fabril de comprar

Voz 1375 22:56 dir absolutamente de la Liga Endesa

Voz 0799 22:58 Acebes Se ha disputado la jornada XXXI le ganó el Barça al Mora Banc Andorra el Obradoiro al Bilbao Basket en el Madrid al Gipuzkoa Basket el Valencia el Fuenlabrada el Baskonia al Betis él el al técnico en Zaragoza certifica su presencia un año más en la Liga ACB el Granca el Unicaja el de Movistar es el Iberostar Tenerife quedan tres jornadas para que finalice la temporada regular además curioso la encuesta que han puesto nuestros compañeros de Play Basket con Pacojo y Marta Casas a la cabeza es libro James comparable ya a Michael Jordan en arroba Play Basket para mano uno para Messi un cuarenta y seis por ciento dice ya no Jordan fue el mejor un treinta y nueve por ciento comparables y un quince por ciento libro On ya es algo mejor el al mando

Voz 0497 23:43 efectivamente hoy ya para cerrar

Voz 0799 23:45 con la NBA han ganado los correos a los pelín y Mirotic siete puntos de Mirotic están tres uno arriba ya los Warriors y a las dos de la madrugada la Gran Vía paralizada entre los sea así los Rockets dominan por dos uno el equipo de Ricky Rubio Enrique Rubio voy con la prensa

Voz 0458 23:58 hoy blanco pero Mario Torrejón en treinta segundos eh

Voz 3 24:00 que se ha alargado mucho la fiesta debe salir no jugadores del Oporto

Voz 1621 24:04 bueno están en ello a la celebración cada jugador del Oporto estoy en ello enseguida es viendo pero hay que ser Iker Casillas Le voy a aplazar a mañana a ver si me deja mañana hablamos con él tranquilamente al larguero pero está empezando a salir todos los jugadores del del Porto porque a buena la mala es que si se tiene que ir pero de un segundito vamos a ver digo mañana Palamós vaya mañana escuchábamos a campeón de Liga el abismo en Portugal te ha visto hablar con él

Voz 3 24:34 bueno hay veintinueve eh que dice la portada

Voz 12 24:37 la prensa Javi Blanco en el diario As mucho clásico y poco árbitro Hernández Hernández hizo un desastre que irritó a todos cristianos se lesionó el marcar se retiró al descanso enmarca si se llegan a jugar la Liga es un escándalo el Barça aprovechó dos clamorosos fallos arbitrales para seguir invicto en Mundo Deportivo heroicos e invictos el Barça logra empatar con goles de Luis Suárez y Leo Messi a pesar de jugar con uno menos y en el Sport orgullo de campeón el Barça se sobrepuso la rigurosa expulsión de Sergi Roberto y firmó un empate

Voz 1375 25:05 con sabor a victoria mañana a las once y media hora viene Celia Blanco con el programa de sexo en la SER y luego Manolo Molés y todo su equipo con el mundo

Voz 0799 25:12 los Toros así que sigue la radio sigue La Ser hasta mañana

Voz 13 25:23 el resto

Voz 0799 25:28 el Larguero Manu Carreño