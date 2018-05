Manu Carreño: "He echado en falta algo"

Voz 0239

01:14

habéis esas imágenes de público que siempre está al quite quería recalcar la verdad que a mí también me hubiera gustado no estaba el partido no estaba el horno para bollos todo lo que tú quieras pero me hubiera gustado un gesto público de algún forestal Real Madrid capitán y acercándose dando una palmada un abrazo llámalo como quieras pero algo que algo que dejará claro que Iniesta no es un futbolista más que este no iba a ser un clásico más precisamente porque es el último que va a jugar Don Andrés Iniesta ir repito que es seguramente Iniesta es tan grande como es no sólo por lo que ha demostrado en el terreno de juego sino también por todo lo que ha transmitido de fuera del terreno de juego y hoy no voy a decir que ha desaparecido en el cambio como un futbolista más porque no son así porque el Camp Nou casi se cae pero me ha faltado un poquito de chispa en ese cambio un poquito de de que me diera una voz que me voltear un poquito el corazón no no me no me ha volteado el corazón del cambio