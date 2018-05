"No hay mediación europea en Cataluña porque es un problema español"

Voz 1727 00:00 presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani buenos días este miércoles en el Día de Europa viene a España para recibir el Premio Europeo Carlos Quinto con Monasterio de Yuste enhorabuena

Voz 1 00:13 gracias hablamos mañana España este

Voz 2 00:19 el Gallardón

Voz 3 00:21 y eso es muy importante para mí es muy importante también para para Europa para el Parlamento Europeo que hacer uno de los protagonistas de los próximos meses para cortar la distancia que trabajar juntos en favor de los ciudadanos europeos españoles italianos de porque creo que es importante también si contestar bien a los ciudadanos porque ganan los populistas porque probablemente no contestan bien la verdad

Voz 1727 00:52 en el señor estas ya digamos a hablar de Europa pero quería preguntarle por lo que acabamos de escuchar porque nuestro corresponsal de la Ser Joan Solés nos contaban que su país Italia estaba probablemente abocado a nuevas elecciones anticipadas cuánto preocupa en Bruselas cuánto le preocupa a usted que un país del peso de Italia esté en esta situación de inestabilidad

Voz 3 01:16 te preocupa porque es uno de los grandes países europeos de habitantes de las europea hicimos un acuerdo creo que también por toda Europa los me acuerdo para nosotros italianos ahora es importante vamos a ver qué se puede hacer es

Voz 4 01:40 el Gobierno ruso

Voz 3 01:43 cinco estrellas Lega Norte no se puede hacer porque el ganador de es parte de una coalición de centro derecha tiene solamente diecisiete por ciento no tiene la mayoría absoluta por esto yo creo que no se pueden hacer ese gobierno que es una mezcla

Voz 2 02:01 la muy complicada

Voz 1727 02:05 usted y yo ya mi usted usted se descarta para intentar formar gobierno Berlusconi le hizo una propuesta en campaña que usted aceptó aunque ya sabemos que los socios los hipotéticos socios de ese gobierno de coalición piden que el el hombre que salga de las situaciones en nombre de Berlusconi usted se descarta para intentar formar gobierno

Voz 3 02:26 claro que sin yo soy presidente del Parlamento Europeo ahora no no se puede hacer un acuerdo con cinco estrellas con fuerza Italia fuera de de la coalición como piden ese señor Expo puristas no se puede hacer un Gobierno

Voz 4 02:42 no

Voz 3 02:43 solamente con Lega Norte se puede ligar no solamente diecisiete por ciento estoy estoy y estaré P2 la hacer un gobierno de mayoría de ellas con Leganés donde que que ayuda que estrellas el diputado legalmente han sido elegidos todos por los fotos también de de los electores de Forza Italia una coalición de derecha yo creo que destruir extra conexión no sería

Voz 4 03:09 el error fatal

Voz 3 03:11 para Italia para Europa para todos nosotros también conocida que ganó la coalición de centro derecha y cuatros partidos de centro derecha que era esa coalición han ganado tiene treinta y siete por ciento

Voz 2 03:24 un fracaso de esta coalición sería un daño enorme para todos

Voz 1727 03:30 señor Tajani hoy juzgan en en Grecia tres bomberos españoles que acudieron a la isla de Lesbos con el único objetivo de salvar vidas en el Mediterráneo fueron como voluntarios están acusado de tráfico de personas no es un caso no es un caso único que está ocurriendo con esta criminalización de la sociedad civil europea que se movilizó para llegar donde no llegaban los estados

Voz 2 03:53 no es un problema siempre que que hay creo que es importante que los bomberos ayudando me parece un error ya han hecho que cuando hay solidaridad cuando hay ahí el fuego de si hay algunos que ayude no me parece positivo es la subsidiariedad

Voz 1727 04:18 sin embargo Europa no acaba de dar con un modelo o no el reparto de cuotas no funcionó ahora se plantea buscar una alternativa a los presupuestos que se van

Voz 5 04:26 a a tramitar contemplan

Voz 1727 04:28 en cambio de prioridades Se habla mucho más de seguridad de reforzar la fronteras que de buscar soluciones de fondo al problema de la inmigración señor Tajani

Voz 2 04:39 el problema es un problema enorme que no podemos sol solamente a y nacional de ahí en África aquí sube a nivel demográfico ahí dos quinientos millones de africanos en el dos mil cincuenta sino hay una hora ahora es muy fuerte en favor de desarrollo de África en contra el cambio climático en contra el terrorismo en contra la pobreza no no no

Voz 4 05:15 no no no no puede

Voz 2 05:16 es muy difícil

Voz 4 05:20 buscaron soluciones

Voz 2 05:21 diferentes y por eso es ahora falta una estrategia a largo plazo

Voz 1727 05:29 creo que

Voz 2 05:30 por eso es importante poner más dinero en favor de África también para defender las fronteras de la integración de de de los migrantes

Voz 1727 05:42 cosa del presidente del Gobierno español de Mariano Rajoy con el que comparte usted familia política en el Europarlamento ha dicho recientemente me gusta Mariano que no habla muchísimo pero hace muchísimo cómo valora lo que ha hecho en la crisis catalana

Voz 2 05:58 yo creo que la crisis catalana es un problema español la solución está en el marco de un al español que es el marco constitucional de la Unión Europea claro es importante buscaron a un acuerdo pero no se puede trabajar en favor de la separación de una pequeña patria porque no existe la pequeña patria a España e Italia por esto yo creo que es importante hablar hablar pero al interior del mar luego se no al español del Estado de Derecho el Estado de derecho

Voz 1727 06:35 hablar es dialogar no habla cuando dice hablar hablar dialogar

Voz 2 06:40 a hablar mundial dialogar pero es un diálogo el Gobierno y el Gobierno regional es el pero al interior del martes español no fuera español mediación europea no hay acción europea porque es un problema entre el Gobierno de España les sabe español de una región española