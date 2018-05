Jodidos todos

Voz 1 00:00 la Plataforma en Defensa de las pensiones ha recibido Rajoy con abucheos en Alicante este fin de semana tampoco se lo explican tampoco lo entienden que la secretaria de Estado de Comunicación que acompañaba a Rajoy fue pillada entre sonrisas diciendo esto me dan ganas de hacerle un corte de mangas de cojones y decirles os jode is una periodista grabó esta frase de la Secretaria de Estado de Comunicación Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa agresividad venía a decir que desagradecido son no se olvide

Voz 1389 00:33 qué mal hablada no por cierto yo no sé si en privado me salen tanto está acusado una sola frase de todos modos hay cierta polémica sobre sobre si esto es revelador o no toca tú acabas de tú acabas de decir yo creo que los exabruptos son como los pactos de infidelidad de algunas parejas tienes derecho a hacer lo que quieras en tu vida privada siempre que no se convierta en tu vida pública por tanto sería raro hacer cualquiera de las dos cosas en un lugar lleno de periodistas en esto incidieras conmigo muy jefes Mariano Rajoy si tú eres la secretaria de Estado de Comunicación y elige es un lugar lleno de cámaras y micrófonos para hablar de esta forma entonces o lo conoces bien tu trabajo lo conoce están bien qué crees que no ocurrirá nada pero bien el trabajo de la Secretaria de Estado comunicaciones que todo lo que llegue a un micrófono haya pasado precisamente por ella es decir que si nos dicen que nos jugamos lo supervise ella pero que no lo diga

Voz 1 01:24 porque ese es el mensaje en crudo después de todo