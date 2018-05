Acento Robinson: 'Javier Fernández' (06/05/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a hacer

Voz 1546 00:56 bienvenidos acento Robinson hoy no proclama vamos a hablar con unos grandes deportistas españoles de la historia es un pionero es dos veces campeón del mundo y seis veces campeón de Europa de forma consecutiva por cierto nadie lo ha sido siete veces Javier Fernández es un grande o que él mismo si propuso serlo sin referencias nacionales con los dieciséis años cruzó el Atlántico para seguir su sueño hilo al calabozo en la gran tradición de los otros mitos de nuestro deporte como sede Ballesteros Manuel Santana Ángel Nieto y últimamente Carolina Marín a Beth Fernández en un bote que pensamos que era lo que otros día pues Javier Fernández minuto del deportista estoy encantado de verdad saludarte ida terminado buena como la Navidad es prestar con sus sin acento Robinson como dices cómo estás

Voz 4 02:21 muy bien muy bien muchas gracias es mío de Star

Voz 1546 02:25 ahora mismo hablando contigo porque como empezaste patinaje artístico aquí porque hay pocos no es que no tienes grandes referencias derepente hielo cómo es el mundo como empezaste

Voz 4 02:41 pues empecé con seis años empecé por mi hermana porque ya empezó a patinar antes que yo al ir a recogerla con mis padres pues les dije a mis padres que yo también quería lo que mi hermana a mi me parece un deporte muy entretenido muy muy divertido

Voz 1546 02:59 no pero estoy en lo cierto diciendo que esto no es una un deporte barato hay primera back tener patines y luego el tiempo de hielo que es bueno es es hizo un dinero como conseguirse tus primeros

Voz 4 03:14 pues me lo compraron mis padres por supuesto los primeros patines los patines de principiante es cierto que tampoco son muy caros los los patines caros luego ya son los profesionales pero como ciertos dicho tampoco es un deporte que sea muy barato

Voz 1546 03:30 no no estoy haciendo el patinaje en en Madrid llegase sentir como un torero en Toronto

Voz 4 03:40 bueno es cierto que que es un deporte que nosotros todavía no tenemos mucha cultura nuestro aquí en España pues al cabo es un país de además de deportes de verano aunque los deportes de invierno también estamos luchando para intentar conseguir cosas muy grande Si ultimamente lo estamos consiguiendo entonces es cierto que en Toronto y el frío me lo conozco muy bien eso lo tengo que decir como el patinaje pero hay que intentar llevar al patinaje mucho más alto

Voz 1546 04:15 entonces era como un flechazo lo tuyo con el patinaje tu hermana lo hacías tú coges tus patines y pinzas te diste cuenta Cousins seguir que no solamente lo amaba sino tiraba bien

Voz 4 04:29 al principio no al principio es cierto que sí que me gusta me parece un deporte divertido pero nunca pensé que lo iba a hacer como profesión o como deporte de toda mi vida sólo lo hacía como diversión como hobby como cualquier niño puede hacer otro deporte o yo echo otros deportes porque no sólo hecho patinaje también hecho fútbol hecho tenis hecho hockey sobre hielo he hecho muchos muchos muchos deportes pero con los años ya me empecé a dar cuenta que este deporte el patinaje se me daba bien iré decidí año tras año es forzar ve más de darle más dedicación y luego ya

Voz 1546 05:07 eso me fui a vivir fuera una porción eras de joven bueno sigue siendo joven aunque tú Montilla Marías Maduro acabas de cumplir hace unos días veintisiete años pero de joven joven cuando hacía motos de deportes eras si tipo de niño que trataba bien a todo

Voz 4 05:26 bueno sí que se me daba bien en la verdad que los deportes siempre me da bien es una persona muy activa muy me ha gustado divertirme pasármelo bien pero es cierto que que bueno aunque el patinaje son

Voz 6 05:38 deporte muy complejo

Voz 4 05:41 muy completo y muy bonito y tienes que alinear muchos años para poder llegar a ser un patinador de elite pero sí ha sido un niño que es cierto que se me ha ido bien en general todos los deportes

Voz 1546 05:55 bueno esos niños gritan el otro y tal no sé qué claro que ese deporte lo de lo llamamos de competir y seguir Valentino pero es una cosa que están mezcla de elementos no por ejemplo la técnica lo ropa físico y sobretodo artístico es lo artístico lo que predomina llaman los y catenaria artístico

Voz 6 06:24 sí yo creo que es la parte de el deporte que más queremos que predomine al final Cabo es lo que diferencia el patinaje de lo que puede ser también otro deporte esto es a mi me gusta diferenciarlo como deporte y arte a la misma vez por eso se ve las coreografías en diferentes músicas de interpretación la carisma incluso los trajes de competición también tiene una parte bastante importante porque también les haces ver a las personas lo que les mete es como en una pequeña película durante un pequeño periodo de tiempo

Voz 1546 07:05 cómo comenzó contaste con diecisiete años Tomás la decisión de muda del otro lado del Atlántico no cómo se gestó esta opción por un lado lógico pero por otro lado el supongo tan dolorosa no esto es un momento bastante complicado

Voz 6 07:22 bien porque yo tuve que decidir con diecisiete años si quería salir a entrenar fuera o me quería quedar en casa es cierto que mi padre siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado pero fue un momento de decisión complicado porque tenía que dejar muchas cosas después detrás para ello pues

Voz 4 07:40 de Vidic fuera empezar a entrenar

Voz 6 07:43 como con muchas mejores cualidades está como como como ya

Voz 4 07:50 te imaginas pues sí que me fui a vivir

Voz 6 07:53 el guión que fueron momentos dolorosos momentos duros también ha habido momentos muy bonitos y me ha hecho crecer como deportista

Voz 4 08:02 que soy ahora mismo supongo

Voz 1546 08:04 persona también no porque yo creo que llega en un momento de cada joven deportista cuando tiene que salir de su zona de confort Israel mentir si quiere si todo ese sueño hay que hay que buscarle alcanzarlo no hizo siempre lo que quiere en cómo darse muchas veces en a abrir evidentemente es brillante y mejor del mundo en lo que hace es pero cuánto cuánto peso tiene la persona a la actitud y el talante

Voz 6 08:38 yo creo que absolutamente todo tú puedes ver una persona con mucho talento puede ser el deportista con con muchas cualidades pues es un artista que esté muy bien la expresión no puede ser de muchas maneras pero yo creo que hay que lo que más llama de una persona es la forma de ser y y cómo trata a las personas como no es que al fin al cabo tú pones una persona deportista cualquier persona enfrente tuya y es una persona agradable una persona Maha una persona que se también se te abre ir es una persona que no lo es yo te digo que la persona que es más amable que es más alegre más esa persona va a tener un futuro mucho más abierto la otra entonces yo creo que forma parte de prácticamente Tolo incluso si tienes talento si tienes talento y encima eres una persona que agradeces todo lo que te ha pasado en la vida por estar ahí yo creo que esa persona va a tener un futuro muy bueno

Voz 0277 09:52 mira mira mira el pabellón mira al pabellón de pies Susana sí señor sí señor sí señor Javier Palha programa que acabas de hacer vaya programa ciento diecisiete con setenta y seis no se lo cree ni interpretación un diez espérate que voy a hacer la foto porque esto hay que fotografiarlo

Voz 7 10:15 fantástico fantástico Juan Hernández

Voz 1914 10:19 vamos

Voz 8 10:20 ha tenido en el Gran Prix una nota de doscientos subió la nota de técnica eran siete dieciocho

Voz 0277 10:29 Monda para primero Rice allí Javier repite su mejor marca trescientos catorce punto trescientos catorce puntos chispas sacó doscientos uno ha sacado dos cientos dieciséis

Voz 1546 10:48 por cierto Javi como sería un oficina de Javier Fernández que levantan Xaki a Iquique Access evidentemente sea una competición si ya estás entrenando de veras digamos que avecina una competición importante como sería día tuyo

Voz 4 11:07 bueno se avecina una competición importante nosotros tenemos levantó a más o menos las horas de las once doce yo me voy a la pista tengo empiezo llámese internamientos hago de hago alrededor de tres horas de internamiento diarios temporada de competición cuando ya estamos compitiendo y lo esos entrenamientos son de un ahora tendremos tres en los entrenamientos que nosotros hacemos entrenamientos que es cierto que no son de de duración muy larga pero son súper intensos y nosotros todos los días además estamos compitiendo nosotros hacemos programa corto y un programa largo practicamente todos los días qué es lo que nosotros hacemos en una competición entera porque siempre intentamos trabajar la perfección vi el trabajo sobre todo aeróbico eso más o menos sería Elia de de entrenamiento no no sería ni mucho más ni siquiera a veces trabajamos en el gimnasio

Voz 6 12:13 con un poco de de entrenamiento pero ya no

Voz 4 12:17 con compensa sino más de control de torso o estiramientos ya cuando terminemos los entrenamientos cuando terminen los entrenamientos es hora iba a casa y descansar porque los sentimientos son muy duros y nos cansamos tu cuerpo se canso montón tenemos que descansar para al día siguiente es una de las cosas que siempre digo como deportista niego lo que luego lo que más duro es él es él saber que aunque tú estés cansado sabes que te tienes que experta Argelia siguiente tienes que estar en las mejores cualidades posibles aunque estés cansado porque tienes que volver a hacer el el ejercicio tienes que volver a entrenar bien y ahí es donde ya viene el cansancio físico el Sancio mental el deporte de alto rendimiento es muy bonito pero también es duro por supuesto

Voz 1546 13:05 al hilo himno final Javi Adán cuando cómo estoy sobre comentando estas buscando entrenando buscando la perfección digamos no incluyera una competición si un santo un movimiento no lo bordas del todo esto te afecta anímicamente para el resto de la rutina de programa

Voz 4 13:26 que puede llegar a afectar por supuesto en otros tú cómo trabajamos tantas veces durante toda la semana todos los meses estos programas en un momento de una competición es cierto que no quiere sacar ningún fallo tuvieron un buen programa Isabel es que sí sí en los en el nivel de competición en el que ahora mismo yo estoy si te caes una vez en su quiere te puede decir ya que a lo mejor no tienes el primer puesto o el segundo puesto o el tercer puesto a lo mejor nuestras en el podio entonces te puede llegar afecta

Voz 11 14:11 el momento de entrar en el hielo también ante de una dan un programa muy impone

Voz 1546 14:18 cante a controlar estos momentos él es un tipo nervioso o realmente es muy tranquilo lo tienes muy entrenado ese momento de deslizar entrar en el hielo justo para comenzar un una rutina importante como Isaac tu estado anímico en ese momento

Voz 4 14:38 bueno yo te digo una cosa sincero porque yo creo que todos los patinadores muy bueno unirá podría hablar de la mayor o practicamente todos los deportistas en el momento de antes de empezar la competición todo el mundo está nervioso y el patinador que te diga que no digo que miente al fin al cabo el miedo forma parte de nosotros es algo que nosotros también tenemos que saber a controlar nosotros ya al final acabó tenemos miedo porque queremos hacerlo bien habrá diez momentos donde tú pueblo puedas controlar mejor o peor habrá momentos en los que te ayuda a confiar más sentí o te moleste más y que bueno al final cavó hasta que nosotros no empezamos un programan y cuando empieza la música ese trayecto de incluso cuando estamos en el hotel hasta que nosotros estamos ya empieza a la música y empezamos a hacer todos los elementos el programa o hay por supuesto nervioso pero porque es normal es una competición y lo que es hacer bien lo quieres fallar quieres hacerlo lo mejor posible Isabel es que la gente te está mirando te está animando a somos personas todos esos mal

Voz 1546 15:49 hoy por cierto tienes ese programa de puntos ellos no puntos pero como el Berria plus esto de de los mitos que desde hace es que tú debe tener derecho a un avión privado pero

Voz 4 16:05 no por supuesto pero sí sí que por supuesto tengo tengo mis tarjetas de de lo que es cierto que viajo muchísimo eso es normal

Voz 1546 16:14 pues una cosa afectos como treinta años escondió vivimos meterá a viva hasta anti patinaje artístico me ponía muy nervioso de degradar a los británicos tenía varios campeones hace muchos años Jean John Pink luego la pareja de medio país paraba para verlos cuando Angelo había una tensión una tensión tremenda y el comentarista cedería al programa de cuáles eran los santos Italia sería pues ahora ahora va a hacer striptease Alkorta cuando lo fijaba gritamos como si fuese un gol y sino lo aclaramos pues lo lamentamos y luego vendré el momento el momento de la puntuación simple parece sino contentos con el con la puntuación no del todo devastados ahora si esos fueron futbolistas que en todo no es decir que no pero tienes que aguantar nosotros tú cuando la puntuación nunca llegó a pensar el francés me apunto a poco oeste quitándose quiénes y cuántos nunca se enfada is

Voz 4 17:32 por supuesto que sí lo que pasa es que a lo mejor no en cámara dependiendo de nosotros hasta que no terminamos ya la competición y nos dan las notas y luego recogemos nosotros son los papeles que ponen todas las puntuaciones que nos han dado más detalladamente entonces hasta ese momento a lo mejor unos hemos sabido lo que ha pasado si te han puesto más nota menos nota que juez ha sido infantes es normal

Voz 1546 17:56 pero no es fácil esto no es algo subjetivo acerca de eso no hablar bien de la técnica eh el el programa puede eso es el problema cuando pienso a veces que el arte no es competición porque en fue buena y el balón va dentro pues eso nadie

Voz 4 18:16 sí sería gol

Voz 1546 18:17 implemente supongo que la puntuación puede ser toque pues yo que sé al nivel artístico al un juez le ha gustado uno una cosa más que otros

Voz 4 18:27 si lo jueces al cabo son personas y es personalmente tienen su opinión y les gusta les puede gustar más a un programa que otro le puede aparecer más bonito o o que ha estado mejor patinado entonces ahí es es él el espacio de opinión que tiene cada juez debe de poner la puntuación si le ha gustado más o menos en un programa un pátina

Voz 1546 18:52 por hoy por cierto que hacerte una pregunta cerquísima demasiado en discreta que los programas y su música arte pagan derechos incidido por qué yo creo que es mejor coger un clásico gente que ya ha muerto y sus derechos han caducado hace mucho tiempo siguió la TB yo quiero poner ahí porque me gustaba a mí mucho Clyde Si me pongo copla y vídeo es que me quiten un un ojo de la cara esos carísimos entonces tenéis que paga derechos para la música

Voz 4 19:24 pues yo quiero creer que creo que quiero creer que sí quiero creer que sí pero yo ya no es persona arquero que eso ya lo lleva lo que es de cada competición y la federación donde vayas a competir a la Federación Internacional de Patinaje los que pagan todo el tema de derechos por las músicas que se iban a utilizar pero es un tema que la verdad que que yo no estoy muy enterado

Voz 6 19:49 yo sé que sí que se hace pero que lo hace yo no

Voz 4 19:54 el hice que lo hice que hice que no he hecho nada malo pese a que seguramente sea la Federación Internacional la que se ocupe de estos temas al Philae

Voz 1546 20:02 no parece que llegue a un puerto te para por porque tú tienes para ver cómo elegir las rutinas y entonces ya cuando ha vecino ha conseguido entrenando para competición ya tienes que ya pensar en cómo expresarme no como cómo llegas esas conclusiones como como hizo eliges en la máquina

Voz 4 20:27 no sólo lo decimos en conjunto entre el entrenador y el coreógrafo nos juntamos todas las temporadas todos los años vemos lo que creemos que podemos hacer es la mejor idea entonces entre todos llegamos a la conclusión a una idea y lo empezamos a trabajar después la hay hay a veces

Voz 1546 20:44 por ejemplo puedes escuchar una música jazz pensado a mí me encantaría interpretar esto así tal cual no

Voz 4 20:52 sí por supuesto y yo lo hago lo Gomes entrenadores ningún mejor ahora y si les gusta la idea pues entonces lo hacemos no hay ningún problema en ello porque al fin al cabo el que tengo que patinar lo que lo que va a estar sola no voy a ser yo

Voz 1546 21:05 hoy asestado en el Ballet Nacional con Antonio Najarro a su director Antonio esto coreógrafo no como diste con semejante eminencia

Voz 4 21:16 bueno de fue muy coreógrafo ante un tiempo porque estuvimos haciendo un programa de flamenco y él me estuvo ayudándole con la coreografía por supuesto ya como has dicho tú eminencia de tener un jarro ayuda Lomé en una coreografía de de baile de danza española el tenerle a él era un presupuesto un orgullo para mí ha sido todo foto una experiencia un aprendizaje de Cultura totalmente nuevo que me ha enseñado mucho de lo que yo veía y al final acaban no te das cuenta muchas veces de lo difícil que que si lo que todo conlleva en la danza a la interpretación de la fuerza de los brazos y todos los pequeños detalles que ellos están acostumbrados a hacer que siguen entrenando puesto el empezar desde cero y el aprender algo tan espectacular como es el flamenco la danza española

Voz 1546 22:18 se puede decidir a lo mejor no hay yo no tengo ni idea cuanto Teri es que el patinaje artístico Trini un elemento de vale sobre hielo

Voz 4 22:32 por supuesto bueno no ballet pero Danza Danza Arte tiene por supuesto como sistema parte de interpretación de coreografías se junta un deporte con un arte un deporte con arte y eso es eso es especial y eso hay que cuidarlo por eso yo muchas veces lo intentó cuidar con con cómo lo cuidamos con el programa de flamenco

Voz 1546 22:58 por cierto Antoni está contigo

Voz 4 23:00 que ahora mismo está ajetreado porque está haciendo una entrevista pero lo tengo aquí al lado mía pues mira

Voz 1546 23:11 qué retos bueno sueles compre los no pero esto de que a unas seis veces consecutivas el Europeo esto de hace nadie jamás ha hecho ganamos sirve de consecutivo es realmente el reto que yo me imagino que sería o no

Voz 4 23:32 por supuesto fue ha sido todo un reto los deportistas vamos con siempre nos proponemos nuevas cosas nuevos retos nuevas metas por supuesto ha sido una de ellas después de esta temporada por supuesto intentaremos ver si nos ponemos Nos proponemos más retos para seguir consiguiendo los

Voz 1546 23:51 hay algo que te viene de pronto volver a poco mate campeón del mundo

Voz 4 23:57 bueno campeón del mundo no pero yo creo de campeón de lo mejor de Europa ya tendré que ver y ser inteligente con lo que voy a hacer la temporada que viene igual pues es decir hay lo anunciaremos pero no vamos a estar compitiendo seguramente al mismo nivel como hemos estado compitiendo estos pasados

Voz 1546 24:15 cuando cuando no eses compitiendo Isasa siendo un espectáculo es disfrutas más haciendo el espectáculo por la libertad que supone o que la la competición es lo que te ponen

Voz 4 24:32 bueno no es todo al fin y al cabo nosotros nos preparamos para competir el ir y es pasamos mucho tiempo de nuestra vida sólo para las competiciones adrenalina es una cosa que al fin al cabo nosotros convivimos con ello en pero es cierto que los nerviosa no les gusta el está nervioso pero luego cuando no lo tienes muchas veces echa de menos entonces son preguntas que afín a cabo nosotros vivimos con ello pero son difíciles de contestar

Voz 1546 25:02 pues mira Javid campeón bueno moralmente imita el mito de de no por te has dado tanto placer distante gente ir más a un país entero pues las descubierto hermosura la adrenalina de la competición de lo que es el patinaje artístico ha sido uno para echar la contigo Javier Pradera es mío muchas gracias

Voz 1913 29:00 son hachís Fernández patinó al ritmo de la malagueña interpretada por Paco de Lucía la coreografía la firma Antonio Najarro la alianza entre el Ballet Nacional de España y el campeón del mundo de patinaje artístico nos deja una de las piezas más expresivas mejor interpretadas de cuantas se han podido ver en una pista

Voz 17 29:23 sí Bravo Javier Fernández Bravo Hess seguridad que bueno los saltos que dominio cuádruple triple todo señales aquí tienen al doble campeón del mundo

Voz 18 29:34 es la suma del vale levanten el pie levantarlo hasta la rodilla y desde la rodilla de la pierna vamos vamos vamos y el deporte

Voz 19 29:49 mira ya pasar plata

Voz 3 29:57 para

Voz 18 29:57 ahí ahí no tiene sequía fraccionado aguanta aguanta Olga noches los hombros hacia atrás mantengan la quinta posición dejen lavar Rey revisan su posición uno

Voz 1913 30:09 se trata de una unión evidente en algunos casos en natación sincronizada es para muchos una especie de ballet acuático es que uno

Voz 11 30:17 la lentitud dentro de la bestia

Voz 1913 30:19 Asia rítmica va de la mano de giros piruetas puntas

Voz 11 30:23 el Delibes

Voz 1913 30:36 menos conocidos son los beneficios del ballet en otros deportes más duros aparentemente deportes donde en la actualidad pasa a un segundo plano y en los que se conoce sobre todo la potencia o la fuerza pues en esos también el ballet es un plus cada día más reconocido

Voz 20 30:53 una Clece de ballet en Sudáfrica fuera de lo normal

Voz 18 30:57 aquí todos son aspirantes a futbolistas profesionales entrenan

Voz 21 31:02 dicen que el ballet es el camino para pulir sus habilidades en la cancha de Xavi comienzan a ser más velocidad comienzan a entender que el control del cuerpo es importante están viendo que sirve para tener los pies más rápidos salta mejor tiene en las piernas más fuertes es mejor equipo

Voz 1913 31:20 resistencia flexibilidad fuerza y equilibrio son las grandes aportaciones del Ballet que esta disciplina se basa en el dominio total y absoluto del cuerpo para conseguirlo hay que entrenar muy duro cuerpo y mente porque la concentración es fundamental hoy hasta el fútbol americano lo está incorporando en sus entrenamientos nos asomamos a la clase de uno de estos jugadores Ro

Voz 11 31:44 bronco

Voz 22 31:47 nada arrancados que Endesa

Voz 4 31:50 a quién sabe

Voz 11 31:53 sí que ha ido Alzheimer si bien también hay un equipo que lo practica y lo hacen grupo

Voz 20 32:11 te da equipo el soy claro

Voz 1913 32:16 para acabar volvemos a la pista de hielo donde Javier Fernández sigue deslizándose al ritmo de la malagueña coreografiada por Antonio Najarro

Voz 23 32:36 tocarlo

Voz 26 33:04 vamos a mí mismo manos bueno es mi placer David y charlar con Antonio Najarro que es el director del Ballet Nacional de España y también como ya sabemos a coreografía donde Javier Fernández

Voz 1546 33:45 bueno he estado hablando Antonio muchísimas gracias por participar con nosotros antes nada como como ley dicho Javi pues como ha quedado me tú pues te recibimos sistema a sus pies a cómo cómo encontraste a través de un espectáculo de flamenco

Voz 5 34:07 no bueno el haber en yo he tenido la gran suerte de de comenzar mi trabajo como coreógrafo para el patinaje artístico sobre hielo en el año dos mil ya a partir de entonces desde bueno mi primer trabajo que consiguió una medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de francesa Marie a partir de ahí pues he tenido la suerte de ser demandado por las figuras más importantes del mundo del patinaje artístico sobre hielo Javier Fernández sabía es todavía visto ya trabajos míos con con grandes patinadores Si bueno pues me contactó porque quería hacer un programa flamenco sobre hielo en la pasada temporada

Voz 1913 34:47 y bueno pues yo encantadísima de que sea

Voz 1882 34:52 darán por porque además soy una persona que me encanta llevar la nota española y el flamenco a todas las vertientes posibles artísticas y sobre todo a Il por supuesto al deporte pues encantado de de aunar en un mismo programa mi coreografía la música de Ernesto Lecuona a la guitarra de Paco de Lucía la voz de Plácido Domingo y el extraordinario patinador que es Javier Fernández

Voz 1546 35:14 que bueno tú ves el artístico como pista de Valencia sobre el el guión él me dice que no es más bien una enseñanza no es algo creativo y no lo entiende exactamente con vale pero tú lo escogí este poco claro deslizan si ese es el gran dificultad del hecho que cuando en dos mil coreografiado a gente que deslizan

Voz 1882 35:47 claro es que tú piensa Michael que nosotros como bailarines de danza española lo que hacemos es todo muy a tierra sentimos el suelo sentimos el la fuerza del suelo cuando Zapatero Amos cuando saltamos cuando toda nuestra inercias al suelo y el y la inercia del patinaje es todo lo contrario es salto es es etéreo es deslizarse entonces eso es algo que claro cuando yo empecé a fiar lo que es lo que más me costó inculcar a los patinadores porque yo a los patinadores los trató como verdaderos bailarines de hecho mi primer Mi primer contacto con ellos se hace en un estudio no se hace sobre hielo es estar trabajando con ellos las miradas las expresiones las posiciones todo totalmente como si fueran verdaderos bailarines para que sea eso lo que reflejen en el hielo porque estamos hablando de patinaje artístico el la palabra Artis

Voz 1546 36:38 místico

Voz 5 36:39 es arte es arte es en este caso es danza es un la coreografía que tiene que estar en perfecta conjunción con la música que tiene que tener expresividad que tiene que tener una sincronización entonces cuando yo trato para con patinaje artístico lo que quiero creer en principal objetivo es ver arte sobre hielo

Voz 1546 37:00 el el proceso creativo Antonio es que yo siento que termina termina con alguien expresándose sobre hielo en este caso no pero donde nace donde nace ese proceso creativo y cómo se desarrolla Elio

Voz 5 37:16 pues mira al proceso creativo primero nace en saber qué es lo que un patinador en este caso hablando de patinaje artístico quiere reflejar en el hielo que que que es lo principal si quiere una sensación si quiere una una una pieza más estética en base a eso hay que elegir una música en este caso Javier Fernández quería una representación de la danza española que no sólo es flamenco es la danza española con todos sus estilos es elegir una música una música clásica una composición de Ernesto Lecuona la malagueña de Ernesto Lecuona y en base a esa música sacar el máximo potencial a Javier Fernández como embajador del deporte pero también del arte español entonces y en este caso era concebir una coreografía actual sobre un tema clásico que expresara la palabra de Pla de la voz de Plácido Domingo que estuviera perfectamente encajada con cuatro todas las notas de la guitarra de Paco de Lucía han una ecografía fuerte expresiva que sea totalmente ex en un exponente perfecto de la cultura española y todo eso tenía de cine que quede que quedar englobado un programa de de tres minutos entonces en este caso en concreto ese ese era el objetivo

Voz 1546 38:34 pues Antonio tú eres una especie supongo que tu estudio es una especie de laboratorio emocional no así es con cada comprende todo Pallola un poco eso para sacar pecho un poco esto un poco de la máquina añado

Voz 5 38:52 pero es que sino hay emoción no haya arte es que puedes tener la técnica más maravillosa del mundo que si no transmites el público no va a recordar lo que has hecho en un escenario en una pista

Voz 4 39:02 en patines

Voz 1546 39:03 pues yo tengo un pequeño problema pues ayuda con la Historia a cómo se compite en el arte que que no es extraño competir entiendo que hay premios como los Oscar Grammy miles pero realmente no estén competía están haciendo la película está haciendo y luego al luego a toro pasado al Guinness acredita un un premio pero competir con el arte es cómo se hace esto

Voz 5 39:34 es que yo creo que el arte no hay que concebir lo nunca como una competición Artea que concede birlo

Voz 1546 39:40 cómo dar

Voz 5 39:43 todo lo que tienes dentro en mi caso como coreógrafo es es mostrar tuyo más interno a través de un y una herramienta un instrumento que en mi caso

Voz 1882 39:52 pues la danza en el caso de Javier Fernández es el patinaje es mostrar nuestro interior como personas luego es el público pues son los jueces o los que deciden como puntuar eso cómo catalogar eso nosotros el el el juicio

Voz 5 40:09 lo que podemos tener es el público que pueda hasta

Voz 1882 40:11 de pie ovacionando T durante veinte minutos en un teatro ese puede ser nuestro juicio por así decirlo eh pero en en mi carrera como artística nunca concibo mis obras como obras que tienen que competir junto a otras sino por lo lo lo que planteo siempre es que mi lenguaje mi producto por así decirlo son producto que emocione que perdure en el tiempo por la emoción que ha causado

Voz 1546 41:50 porque puedes perder Titus propios pero ciclos no porque las cuestiones que tú te hacías tú laboratorios

Voz 28 41:58 el Sintel vientos

Voz 1546 42:02 y claro si tú es haciéndolo adrede para que alguien te dice que eres tú mejor que el otro no que cuando se hace una grafía para un show un espectáculo sobre que he visto varios de ellos agotado no sé qué supongo que eso es mucho mucho más libertad que tener que pensar qué tipo de sonido con música le va a gustar unos cuantos jueces

Voz 5 42:27 claro Si bueno haber desgraciadamente en en el patinaje artístico sobre hielo cada vez están

Voz 1546 42:34 se está poniendo tan

Voz 29 42:39 se está imponiendo tanto las reglas que muchas veces ves programas que sólo están cortados por el mismo patrón todos para mí lo lo que hace bonito el patinaje artístico es que cada pareja o cada cada patinador

Voz 5 42:52 tan solitario

Voz 29 42:53 que tenga un sello y tengo una personalidad y sea lo que al público le atrae yo pienso que eso es lo bonito por eso en muchísimas ocasiones ves piezas mucho más interesantes y más bonitas cuando no están cuando cuando se presentan en galas nuestras Pomés viendo es presentan

Voz 5 43:08 entonces y yo esos yo eso sinceramente es mi mayor reto y el trabajo más importante que que hago lo que más en lo que más esfuerzo pongo en en en transmitir en mis coreografías y en cuando a lo trató con un patinador es romper sus reglas romper completamente sus reglas iba a crear arte y como te he dicho desde eso es lo que llega al público

Voz 1546 43:33 lo comenté a Javi y hay Momentum entendí vehemente en sensible y además en sincero debería es cuando enfocan a los patinadores mientras dan las notas la puntuación todos parecieron poco feliz sí pero no en todo y lo demuestran realmente y su ira por la mala puntuación pero no es hígado a pensar cuando tú ves eso puntuación será el francés el ruso que tiene gracia me claro los jueces son internacionales y qué pasa si cogemos uno que Nole no le mola Un

Voz 5 44:17 expresión vitoriano Luis todo su objetivo no es todo muy subjetivo yo pienso que a ver el patinador de élite sabe perfectamente cuando lo que ha hecho es está bien hecho o cuando ha fallado eso eso es el Elba el patinador inteligente lo sabe el juez sabe perfectamente a expensas desde que le pueda gustar más o menos un estilo cuando un trabajo está bien hecha es indiscutible cuando un trabajo está cuidado al más mínimo detalló detalle cuando y una ejecución técnica y una propuesta artística potente y cuidada elaborada que en desde el vestuario hasta la puesta en escena hasta el el argumento si tiene un pequeño argumento de la obra hasta la elección de la música la sincronización de la coreografía con la música cuando eso está cuidado ya de Redondo es indiscutible te puede gustar más o menos el estilo pero es es indiscutible y cuando un jurado falla eh de una manera negativa a ese a ese producto que todo el público las once mil personas de un pabellón ha visto que es un trabajo redondo y bien hecho

Voz 1546 45:31 queda en evidencia Sierra once nutrió aquel que nutriente

Voz 1882 45:38 no el arte el arte lo principal es que lleva a cabo es yo no paro de repetirlo pero es cuando el arte llegas porque está bien

Voz 1546 45:44 por cierto una vez Antonio yo decía que cuyo cuando trabajes quién es que obviamente no trabajo en fin que estoy preocupado porque a veces me siento como si estoy yo encerrado en la fábrica las irme me quedo jugando la cochecitos los toboganes supongo siendo director del Ballet Nacional es algo muy parecido no

Voz 5 46:10 mira a ver a ser director del Ballet Nacional en este séptimo año me ha consumido es cien por cien mi vida

Voz 1882 46:20 porque lo he dado todo por por cambiar esto

Voz 5 46:23 la vuelta por ampliarlo por dar

Voz 1882 46:25 visibilidad pues llevarlo a los niños por bueno puerto todo lo que estamos haciendo y sobre todo en este cuarenta aniversario pero nunca dejaré de decir que me siento un grandísimo privilegiado por poder dedicarme a mi pasión que es la danza e muy poca gente tiene esa esa grandísima posibilidad y entonces nunca me verás quejarme de de lo mucho que pueda trabajar o de o de lo de

Voz 5 46:49 bueno de todo lo que pueda disponer física y se lamente por por el Ballet Nacional de España porque siempre han Te pondré el hecho de que me estoy dedicando a mi pasión y a medida vida que

Voz 1882 47:00 es la edad

Voz 1546 47:02 y a todo esto ocupado cajistas acento por supuesto y con mucha agua Antonio Najarro ha sido un placer charlar contigo musicalmente en el fuerte abrazo Chacho

Voz 1914 47:26 hoy les quiero hablar de la primera gran celebridad del tenis femenino de Suzanne Lenglen fue la dominadora del circuito en la década de los años veinte y tenía una personalidad apabullante entre mil novecientos diecinueve y mil novecientos

Voz 1913 47:38 veintiséis resultó prácticamente invencible

Voz 1914 47:41 ganó seis veces Wimbledon y otras seis el actual Roland Garros en total ochenta y un títulos individuales setenta y tres de dobles y ocho de dobles mixtos además de colgarse tres medallas olímpicas de oro de firmar una serie histórica de ciento setenta y un partidos sin conocer la derrota como hoja de presentación no se puede negar

Voz 31 48:01 soy que es difícilmente superable si te das es bueno en fin soy soy un France fumen o horas

Voz 1914 48:16 Susan nació en mil ochocientos noventa y nueve a casi setenta kilómetros de París la verdad es que era una niña bastante enfermiza tenía asma y le recomendaron hacer deporte para mejorar su salud su padre la introdujo en el tenis y así empezó

Voz 32 48:29 todo ello Juan el texto el año este es igual yo no yo ya esté muerto

Voz 1914 48:39 con su padre como entrenador y con una progresión realmente asombrosa Se convirtió en la primera gran campeona en mil novecientos catorce con tan sólo quince años alcanzó la final de Roland Garros Lenglen perdió aquella final pero tan sólo unos meses después se convirtió en la tenista más joven en conquistar por un grande al vencer el mundial de pista dura récord que todavía está vigente

Voz 1546 49:01 sí sí sí

Voz 33 49:02 si luego quiere que se da en la Primera Guerra Mundial paralizó sus progresos

Voz 1914 49:08 pero la guerra tan sólo consiguió aplazar el tsunami que mío después tras la primera guerra mundial Susan se presenta en Wimbledon ignorando la joven Susan llamó la atención por su juego pero también por su atrevida vestimenta para light

Voz 34 49:23 tú sabes lo van a ver si

Voz 4 49:28 miembros de su grupo ella vestía falda mucho más cortas era una revolucionaria pero sobre todo

Voz 1914 49:36 era muy duro el público de Wimbledon entró en shock cuando la vio aparecer con un vestido que dejaba ver sus antebrazos y que además será corto por encima de las pantorrillas mientras las demás jugadoras competían con vestidos que cubrían casi todo su cuerpo y por si fuera poco a la francesa Le gustaba otra peculiaridad se bebía un coñac entre sí

Voz 35 49:56 a irse a otro Citroën ha sufrido muchas cosas sí pero extravagancias aparte era una estrella los títulos se sucedían y el éxito también a la Divina como la llamaban no había nada ni nadie que se le resistiera

Voz 1914 50:17 los partidos de tenis femenino empezaron a generar muchísima expectación se llenaban los estadios se agotaban las entradas pero también hubo problemas para Lenglen enfermó en un viaje a Norteamérica YSL acarreó la eliminación del Abierto de Estados Unidos en la primera ronda y un sin fin de críticas a su tenis y a su persona Lenglen tardó meses en recuperarse pero volvió convertida en un ciclón no había torneo que no ganara su vida transcurría entre victorias extravagancias episodios llamativos como por ejemplo el que sucedió en Wimbledon en mil novecientos veintiséis la reina le esperaba en el palco pero un despiste una casualidad hizo que Suzanne Lenglen se presentan el partido una hora tarde cuando vio lo que le venía encima se desmayó las críticas ensañado de nuevo con ella harta de todo decide pasarse al tenis profesional aún sabiendo que no podría participar en torneos como Wimbledon Roland Garros que estaban hechos entonces para deportistas amateurs y Susan era muy crítica con este asunto con estas absurdas de anticuada reglas del tenis aficionado sólo las personas pudientes pueden competir el hecho que lo confirma es que sólo la gente adinerada es la que compiten Suzanne Lenglen ganó muchísimo dinero con los torneos de exhibición pero su salud comenzó a resentirse decidió regresar a Francia para descansar decidió también retirarse abrió una escuela de tenis en París y de nuevo triunfo pero desapareció de la primera plana y todos empezaron a olvidarse de ella hasta que en mil novecientos treinta y ocho la prensa anuncia que padece leucemia se queda ciega y fallece poco tiempo después sin haber llegado siquiera a los cuarenta años de edad

Voz 36 51:55 van a estar lleno porque esto estos por no

Voz 1914 52:01 claro claro fue una deportista que llamaba la atención por su juego por su forma de vestir por sus costumbres una jugadora que marcó un antes y un después en todos los sentidos su vida privada con continuos romances aventuras terminó por configurar su imagen de mujer fatal convirtiéndola en toda una celebridad en el centro de numerosos comentarios Suzanne Lenglen era un volcán vivió su vida con valentía

Voz 37 52:24 y revolucionó el tenis femenino

Voz 1914 52:28 en su honor la pista número dos del Estadio de Roland Garros lleva su nombre y cada año se disputa una competición llamada Copa Suzanne Lenglen para mujeres de más de treinta y cinco años ella siempre será

Voz 3 52:39 a la divina

