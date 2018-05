La desaparición del dinero

Voz 1 00:00 la cadena

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido diez y quince minutos una hora menos en Canarias dado cuenta de que cada vez es más difícil encontrar un cajero no hablo de lugares remotos donde los bancos cerraron sucursales hace ya años sacar dinero es cada vez más complejo mientras que pagar con la tarjeta con el móvil o abrir una cuenta en una página una vez ya no tiene que volver a manchar tus manos con dinero eso es bastante común el dinero suelto el dinero en efectivo apenas es necesario ya en nuestra vida cotidiana lo que siempre hemos conocido como el dilo contante y sonante pues ya no está vivimos en un mundo donde la hucha se ha quedado obsoleta donde hasta el ratoncito Pérez abierto una cuenta en People y los mendigos empiezan a pedir una transferencia por caridad es difícil llevar suelto en Suecia hay un debate sobre sobres Suecia o Países Nórdicos es tan existe

Voz 3 00:53 dice el uso de tarjeta que hay emisor pero ya no me sorprende pero es muy llamativo es muy difícil realmente en efectivo transporte público imposible no aceptan

Voz 1995 01:05 en algunos sitios de este esta Semana Santa que tuvimos en Londres lo comunes que te piden la tarjeta cuando sacas evidente queda mate sea cuestión billete a vale pues déjeme ver en las las cafeterías ya no es habitual un café pero un café con leche la mayoría la gente Panko tarjeta de Nick si hoy queremos también conocer su opinión así que a través de las redes sociales por favor hoy por hoy calderilla porque yo creo que un milenio al no sabría no tengo o lo mejor sí pero calderilla ya es un término que utilizamos muy poco calderilla qué va a pasar con el dinero es difícil encontrar ya un cajero en algunas ciudades sí algunos vuelos vamos vamos a recorrer el mundo para preguntarnos si esto ocurre en más lugares pero por favor hoy por hoy calderilla tanto en Facebook como Twitter cuéntenos su relación con el dinero no en forma de no tenerlo que esto ya no es la próxima con el efectivo con con lo difícil que es llevar efectivo India mientras se ustedes no escriben les digo nos vamos a ir a a la sociedad se llama África es que sería libre calderilla libre de efectivo más avanzada del mundo donde más rápido avanza la desaparición del dinero que se in China donde vive desde hace años nuestro compañero Adrián Fontilles Adrian muy buenos días hola qué tal buenos días Adrián tú esas yuanes en tu día a día

Voz 4 02:22 sí yo sigo pagando con efectivo pero yo soy una excepción aquí a mí todavía me da cierta sensación de seguridad e salir con billetes en el bolsillo pero vamos yo no soy nada representativo de lo que se ve por aquí de hecho cuando insisto en pagar con efectivo en algunos sitios me miran raro como si fuera un dinosaurio

Voz 1995 02:42 si no es realidades e es un tipo joven que no tiene nada de de de antiguo además cuál es el método más de pago más utilizado

Voz 4 02:52 pues aquí todos los pagos se realizan a través del móvil consiste en dirigir el teléfono hacia un código QR que son esos rectángulos como sádicos de puntos blancos y negros se escanea el código Ice formaliza el pago la operación apenas dura unos segundos la mayoría esos pagos se realiza a través del We Chat que es una plataforma de mensajería rápida lo que sería el equivalente al whatsapp pero es mucho más que también tiene unas funciones de Facebook o de Twitter que están todos prohibidos aquí así que aquí en China todos tenemos es aplicación que está vinculada a la cuenta bancaria ya exige pagar en China desde el taxi al alquiler de la bici o en la frutería de la esquina o para comprar una nevera o para para la pista que te amenaza una chapuza incluso eso en los últimos años se han visto mendigos que imprimen su código QR en un papel ir ahora es que es bastante inteligente porque te dejan sin esa excusa tradicional de oye mira

Voz 1995 03:48 no hay cambios en suelto como las cifras hablan de que hasta un ochenta por ciento de la sociedad china utiliza el móvil como método de pago es tremendo

Voz 4 04:00 sí sí es que los expertos calculan que entre cinco y quince años el dinero en metálico aquí ya será material para coleccionistas así que China que fue el primer país que utilizó el dinero como instrumento de cambio también será el primero en quedarse sin él el proceso normal es que las sociedades pasen del metálico a la tarjeta de crédito de estas al pago online pero chinas ha asaltado ese segundo peldaño aquí las tarjetas nunca han sido demasiado utilizadas quizá cuando salieron hace hace bastantes años porque daban cierto estatus social ir y lo cierto es que cada vez cuesta más ver a alguien arrancar pecho todos los Mis amigos chinos ya salen de casa sin dinero es un fe no me lo que no sólo ha cuajado entre los jóvenes urbanitas sino que también utilizan los más mayores se ve en las zonas rurales el dinero aquí tiene un problema añadido y es que el mayor billete en circulación sigues sigue siendo es cien yuanes que al cambio son unos doce euros esto podría podría tener algún sentido hace veinte años pues desde luego no ahora así que si tienes que comprar algo caro pase analizar montones de billetes y es poco práctico y eso explica que el proceso de pagos online por teléfono haya sido tan rápido tan universal

Voz 1995 05:16 Adrián déjame hacerte una última pregunta enseguida no somos ir hasta Londres pero esta transformación en el uso ha cambiado el concepto que la gente tiene el dinero es decir el hecho de no tener que físicamente ir con el dinero de bolsillo y contar uno dos diez treinta veinte veinticinco con el hecho de no tener que contar hace que la conciencia que tiene el dinero sea menos

Voz 4 05:39 yo yo yo creo que no yo creo que no pero la gente sigue siendo conscientes de lo que tienes y de lo que gasta y de lo que cuestan las cosas y la gente sí que sin sin pedir créditos bancarios por ejemplo en fin aquí ha sido aquí es la gente que espera tener es la suma para pagar arrancas o o pedida los familiares pero por ejemplo los créditos bancarios aquí nunca han sido nada habituales

Voz 1995 06:08 a estas ahí ha dicho que los créditos bancarios no ocasionaba habitual hay te perdimos

Voz 4 06:15 no si pues nada decía eso que la gente aquí nunca sea nunca se ha fiado demasiado los bancos prefería pedirlo prestado a la familia o ahorrar hasta tener todas las suma

Voz 1995 06:25 aquí como bien sabes la la regulación fue distinta durante mucho tiempo Adrián filas corresponsal de la Cadena SER en China hombre que sigue utilizando el dinero físico muy bien estamos contigo gracias un abrazo habrá unas decía Nos vamos a a Londres Begoña Arce es nuestra compañera la corresponsal de la cadena Ser allí Begoña muy buenos días

Voz 0273 06:46 qué tal buenos días tú sigues utilizando libra sí

Voz 1995 06:48 Nicolas en tu día a día

Voz 0273 06:50 lo siga utilizando relativamente porque incluso en las cantidades más pequeñas para tomar un café que se paga ya con tarjeta de crédito o con un dispositivo en el móvil es lo que más avanzan esta sociedad es un uso que se ha incrementado después de Pooter de poder utilizar ese sistema de pago que simplemente es dando un toque con la tarjeta o con el móvil sin necesidad de poner el número secreto para cantidades menores de treinta libras aquí a veces lo que tenía un problema de cómo desprenderse de todas las monedas que ibas acumulando en los bolsillos pero ahora hay más y más en los supermercados ese sistema de cajas automáticas que con máquinas que el propio cliente tú mismo cheques lo que has comprado y afortunadamente en esas máquinas se puede pagar con monedas y es un buen sistema para desde el cese de toda la calderilla qué vas que que ha sido acumulando durante quizás meses

Voz 1995 07:36 cuál es el método escuchamos con China el teléfono móvil a través de We Chat es lo más común cuál es el método de pago más común en cualquier sitio la cafetería en una cena

Voz 0273 07:46 bueno el pago en metálico sigue siendo popular en una cena evidentemente con tarjeta de crédito es lo más popular según las cifras que hay eh el metálico sigue existiendo sigue siendo de momento lo más popular pero hay un uso creciente de tarjetas de pago por contacto para para de esas cantidades que decíamos de menos de treinta euros instaló en el esa instauró en el dos mil siete ha despegado muy lentamente pero cada vez sobre todo la gente más joven utiliza más cuidado las tiendas están encantadas y los negocios están encantados porque se ha visto que psicológicamente a este sistema elimina en parte el trauma que implica un pago eh al mismo tiempo ese Trauma es un toque de atención cuidado con lo que estás gastando el propio Banco de Inglaterra ha sugerido que la popularidad de este pago por contacto con las tarjetas de crédito está potenciando el consumo potenciando también las deudas de los consumidores

Voz 1995 08:37 sí es claro el concepto es distinto eh no digo que sea mejor o peor y los tiempos evolucionan pero la mitad es distinto es una relación de la mucho menos pagar con el dinero en fechas en España Begoña como sabes todavía hay sitios donde piden como un mínimo para poder útil la tarjeta de crédito todavía descuenten a través de Twitter Carmen cita macho dicen en Lisboa es que no aceptan tarjetas de crédito para pagar en restaurantes bueno en en Inglaterra existe un mínimo para poder pagar con la tarjeta

Voz 0273 09:04 no ahora mismo llano antes si existía ahora mismo lo también es cierto que los negocios pequeños a veces no utilizan ciertas tarjetas de crédito o no utilizan tarjetas de crédito hay todavía ta

Voz 1995 09:16 sin tarjetas

Voz 0273 09:18 menos por la competencia de Uber salones por ejemplo de manicura que quiso muy popular escolar redes de vietnamitas hay muchos de ellos que no aceptan tarjetas de crédito que pasa también que todo este pago con tarjetas con móviles

Voz 1995 09:30 es una forma de control

Voz 0273 09:32 en directamente sabe lo que has gastado donde lo has gastado dónde estabas cuánto dinero tienes cuánto dinero tienes entonces hablado es con el compañero Adrián en China y efectivamente las autoridades pueden controlar perfectamente en cada ciudadano y aquí también eh que está gastando en cada momento dónde estaba en cada momento entonces también es una forma de control ya algunos negocios por la Masones que sean quizás prefieren evitarlo

Voz 1995 09:58 pues así están las cosas en Oriente y en Occidente Begoña muchísimas gracias bueno el dinero es una sofisticada abstracto yo en que se inventó en Mesopotamia hace tres mil años que logró unificar el imperio chino con bula Khan que ha creado algunos de los símbolos más potentes del mundo como el del dólar la señal el símbolo del dólar es quizá de los emblemas más reconocidas queremos preguntarnos por las consecuencias que puede tener esto para nuestro bolsillo y también para nuestra mentalidad que van de la mano

Voz 5 10:26 hola

Voz 1995 10:27 aparece el dinero algo cambia o no va a desaparecer en Dinamarca por ejemplo se han planteado el reto de anular el dinero en efectivo en el año

Voz 6 10:35 a mil en el dos mil treinta mil treinta quieren cambiar no hay EFE no haya efectivo va baile

Voz 1995 10:43 no en esta reflexión Joan Ramon Sanchís es catedrático de Organización de Empresas y director de la Cátedra de Economía del bien común en la Universidad de Valencia es autor de libros como la banca que necesitamos o es posible un mundo sin bancos Joan Ramón muy buenos días hola buenos días a quién puede interesarle que desaparezca el dinero en efectivo y porque

Voz 7 11:01 pues yo creo que principalmente a los bancos aunque pueda parecer así en principio que no pero el la desaparición del dinero en efectivo y el desarrollo de nuevos métodos de pago electrónicos lo que va a favorecer es una mayor bancarización porque sobre todo lo que va a hacer es reducir los costes de los bancos desaparición de cajeros automáticos que tú comentabas de tarjetas de plástico el menos el menor uso de las oficinas por parte de los clientes todo eso significa una reducción importante de los costes

Voz 1995 11:31 pero es posible que deseaba Ésa es posible que desaparezca el dinero lo vamos a ver lo verán mis ojos

Voz 7 11:36 sí sí yo creo que sí es decir la revolución tecnológica imparable yo creo que el el el debate a que a mi más me interesa es el dinero va a desaparecer no hay ninguna duda pero lo que no tienen que desaparecer son los valores de la ética es decir tiene que ir unido a una serie de principios éticos porque en en las sociedades del norte de Europa donde esto está mucho más desarrollado que estabais comentando Noruega fue el primer país que empezó va a eliminar el dinero Suecia está en un nivel muy avanzado Dinamarca es el primero que lo ha regulado por ley desde el dos mil dieciséis con esa desaparición en dos mil treinta esos países son países muy avanzado donde la banca ética tiene una gran tradición un gran protagonismo los valores éticos el el dinero negro está mal visto el fraude fiscal es está muy controlado es muy difícil entonces tiene que ir unido no porque si seguimos con tasas de fraude fiscal muy elevadas el uso de paraísos fiscales el eludir los impuestos blanqueo de dinero negro no porque ten en cuenta que la desaparición del dinero físico no va a eliminar eso eso incluso lo puede potenciar más

Voz 3 12:42 pero si va a dar un enorme poder más más grande aún a los bancos comerciales también el Estado sobre

Voz 1995 12:48 indicando a los bancos comerciales o perdón déjame introducir no elemento a otras plataformas de pago Pay Pal por ejemplo si lo conocen una plataforma donde uno puede comprar ya en Amazon en muchas tiendas existen nuevas plataformas de pago que no necesariamente bancos

Voz 7 13:04 sí y empresas de telecomunicaciones por ejemplo no habéis hablado de Somalia donde también hay un proceso importante desaparición del dinero en efectivo en Somalia ha sucedido eso porque allí no hay bancos comerciales entonces son empresas tecnológicas empresas de telecomunicaciones las que están asumiendo la función de los bancos y por lo tanto están el dinero no se utiliza el dinero físico lo hacen todo a través de transacciones financieras a través del de los sistemas de los móviles pues claro hay yo creo que ahí están las dos caras de la de la moneda no habría que analizar ventajas inconvenientes y también para quién para el ciudadano para la sociedad para los bancos para los pequeños comercios que coste van a asumir los pequeños comercios con este proceso de cambio porque sabéis que cuando se implantaron las target las tarjetas los los pequeños comercios se quejaban y se siguen quejando de que tienen que pagar una comisión a los bancos que les reduce sus márgenes de beneficio que ya son bastante estrechos es todo eso hay que tenerlo cuenta

Voz 1995 13:59 bueno vamos a seguir hablando con Antoine Sánchez catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Valencia hay también despedimos a ustedes que compartan sus opiniones y reflexiones de este asunto en Hoy por hoy calderilla por ejemplo dice a voy G de T gmt en este país nunca llegaremos a defendernos del dinero en efectivo eso acabaría con la economía sumergida exhibió un grave problema para nuestro sistema político triste pero es así hoy por hoy calderilla bueno hay muchas formas de verlo y hay muchas y diferentes aristas un tema que va a cambiar nuestro modelo y que parecía más yo Ramón que va dirigido hacia los más jóvenes que deja de lado a los que no están acostumbrados con esas nuevas tecnologías enseguida seguimos hablando de todo esto

Voz 2 14:39 Toni Garrido Cadena SER tónica rito

Voz 1995 14:48 el del efectivo camino que parece que tendencia a recorrer dice me Cazorla solo uso tarjetas y es obligatorio no pienso someterme meterme ese control total de mi vida no a la tiranía de los bancos

Voz 8 15:00 no no voy viendo eh

Voz 1995 15:03 mal yo estoy de acuerdo Ramos diez minutos no era menos en Canarias hablamos el dinero del efectivo de la calderilla del dinero sueldo que cada vez es más escasa aunque España sigue siendo uno de los países europeos donde hay mayor número de cajeros los españoles Nos gusta los latinos también el conjunto con Portugal somos los que más amor tenemos a nuestros cajeros y hablamos cuando Ramón Santis que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia Joan Ramon es verdad que los españoles nos gusta el dinero sea el tocara lo llevaron en el bolsillo la las maneras Nos gusta de tenemos una relación muy estrecha

Voz 7 15:37 sí yo creo que sí porque forma parte de la de la tradición no oí de la cultura y de hecho pues es España es uno de los países más bancarización del mundo que mayor número de cajeros automáticos tiene tarjetas y aunque es verdad que el dinero físicos estatus sustituyendo pues siempre buscas algo que sea tangible no oí las tarjetas eh son tangibles también aunque no sean di directamente dinero es eso es así es verdad

Voz 1995 16:02 hoy por hoy calderilla hasta que hemos puesto en las redes sociales para que ustedes les den su opinión la delincuencia cuando no exista el efectivo porque estamos acostumbrados a ver grandes robos no se piensa en la casa de papel precisamente una televisión Tenet feliz que ha tenido éxito en todo el mundo que habla de un atraco que consiste básicamente en imprimir muchos muchos muchos billetes durante un ese diez días la delincuencia cambiará de alguna forma con la desaparición del efectivo

Voz 7 16:28 la delincuencia está cambiando ya es decir lo que va a desaparecer con el dinero en efectivo es el los robos a mano armada no es decir y eso es positivo porque evidentemente mejora la seguridad pero lo que pasa con todo el tema y cibernético los hackers y luego lo que comentaba esta este oyente en las redes sociales no que decía perdidas de privacidad yo creo que esa es la el principal inconveniente de la desaparición del dinero físico que el uso de medios electrónicos es precisamente se la pérdida de de privacidad para para los ciudadanos todas las operaciones financieras que realizaremos van a estar registradas por lo tanto van a ver empresas que van a disponer de información total y absoluta de todo lo que hacemos

Voz 1995 17:12 bueno se estaba hacer eso nosotros contaba perdón no encontraba Adrian flotilla es nuestro corresponsal en China el gobierno sabe con precisión en qué se gasta su dinero el ciudadano cuando ven que que le gusta esto ya está ocurriendo en China Osama bin no creo que sea muy distinto de lo que estamos viviendo aquí

Voz 6 17:29 no no claro lo que pasa es que allí el el

Voz 7 17:32 porcentajes muchísimo mayor decir qué va a pasar cuando aquí S sea ese porcentaje también yo no digo que sea que sea malo eh es decir yo creo que lo que decía también otro otro oyente a través de las redes el tema de la desaparición de la economía sumergida la elimina siendo de los billetes de quinientos euros por ejemplo yo creo que es una buena decisión porque de esa manera estás e imposibilitando haciendo más difícil el el el uso del dinero negro del blanqueo de dinero negro de operaciones fraudulentas pero nos tenemos que preguntar qué porcentaje en estos momentos de de transacciones financieras están haciendo con dinero efectivo que corresponde a temas de fraude y de dinero negro que porcentajes está haciendo ya contó con con medios de pago electrónicos la la gran mayoría de operaciones de fraude fiscal de blanqueo de dinero negro se están haciendo ya desde hace años con atrape a través del de los medios electrónicos con lo cual eso poco va a cambiar no el que desaparezcan dinero en efectivo

Voz 1995 18:29 yo tengo el dato aquí un millón de dólares en billetes de cien pesa diez kilos en un maletín lo hemos visto en las películas hombre demasiadas veces pero es que llevarse un millón de dólares a Suiza no no es tan fácil por más que aquí algunos han insistido mucho excursiones a Suiza habitualmente dicen Luz Uche Clavero y este es otro de los problemas porque es que claro en algunas zonas de este país el problema es doble no dice las zonas rurales está convirtiendo en misión imposible conseguir dinero metálico a veces visitar varias poblaciones para poder sacar dinero sin comisiones de cuento el problema es que el pago con tarjeta tampoco funciona al cien por cien por lo tanto más problemas añadidos volveremos el colchón iba la baldosa a este paso dice Luz Uche Clavero y es verdad en algunos lugares mientras no hemos resuelto todavía qué pasa con el efectivo Joan logístico no tenemos cajeros pero no en todos sitios tarjeta ahí hay un problema

Voz 7 19:20 es cierto el problema se llama exclusión financiera es un problema que se ha agravado con la crisis financiera del dos mil ocho bancos que buscan en el aumento de la productividad y la rentabilidad por encima de cualquier otra cosa del servicio al cliente y lo que están haciendo es cerrando oficinas bancarias os puedo decir que aquel en en la en la Comunidad Valenciana gobierno valenciano acaba de aprobar una medida que intenta resolver en parte ese problema allí es que a través del Gobierno valenciano se van a abrir cajeros automáticos en aquellos municipios principalmente zonas rurales del interior como estabais comentando que se han quedado sin oficinas bancarias y sobre todo la gente mayor cuando necesita cobrar la pensión para para comprar comida ropa pues se encuentra con que tiene que desplazarse con un autobús un taxi a otros municipios entonces a través de la creación de cajeros automáticos van a intentar resolver ese problema pero el problema es se llama exclusión financiera claramente

Voz 1995 20:13 estatal Joan una última última cuestión no sé si solamente me interesa a pero yo creo que algo cambia nuestra relación con el dinero cambia sino lo vemos y no tocamos no sé si tiene que ver con que somos de aquí los españoles somos muy muy amantes de lo físico pero el concepto de gastar detener de ahorrar de guardar es distinto si simplemente es un apunte dentro de mi teléfono móvil o es algo que puedo tocar físicamente cambia algo concepto en estos tiempos

Voz 7 20:39 el el concepto en sí no cambia es decir el el el los costes si las operaciones derivadas de ellos son exactamente las mismas lo que pasa es que sí que es verdad que el el no no manejarlo en lo que te decía no de que buscamos la tangible edad de las cosas entonces en no disponer de estatal posibilidad pues te te pueden poco descolocar y es verdad lo creo que lo comentabais

Voz 1995 20:59 sí

Voz 7 20:59 a alguno de vosotros antes el tema de si eso puede incrementar el volumen de de gasto si de de una no y eso es preocupante es decir el el no no tener el uso directo del dinero físico el que puede haber una tendencia a a un abuso en en el en el uso del dinero en incremento de los gastos no para las familias

Voz 1995 21:19 después está claro los comercios desde Perú velas como aseguran los bancos bueno es un tema interesante Igueste lo vamos a tener que abordar seguro en un en un futuro Joan Ramon Sanchís catedrático de Organización de la empresa de la Universidad de Valencia muchísimas gracias

Voz 7 21:30 ha sido un placer encantado un placer no

