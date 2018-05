¿Alimentos con falsas propiedades? “La propaganda para comprar voluntades lo mueve todo”

Voz 1 00:00 hablamos ya de las propiedades de ciertos alimentos de las propiedades que nos cuentan pero que no siempre son tales o están en cordada sostén tergiversadas

Voz 2 00:08 hay muchos intereses detrás íbamos a intentar saber precisamente que hay detrás de todas estas afirmaciones

Voz 0927 00:50 invitado a varias personas a nuestros dietistas nutricionistas Julio Basulto y Juan Revenga Ramón Estruch médico investigador que están diferentes comités científicos de la cerveza del vino del cacao en el foco vamos de llave no pocas polémicas

Voz 1 01:03 el también vamos a hablar con Juan

Voz 0927 01:07 José Rodríguez Sendín que es ex presidente del Consejo General de Colegios de Médicos e impulsor de un código ético para luchar precisamente contra estas supuestas malas prácticas de algunos médicos e investigadores

Voz 1 01:26 Julio Basulto buenos días qué tal cómo estás juego unos días

Voz 1251 01:29 gracias encantado estar aquí guantes igualmente Juan

Voz 1 01:32 Revenga que tal cómo estás buenos días muy buenas

Voz 1234 01:34 Jesús aquí andamos muy bien bueno usted ya les conoce en julio

Voz 1 01:37 suelto dietista nutricionista los dos julio autor de por ejemplo no más dietas secretos de la gente sana se me hace bola mamá come sano Juan Revenga igual dietista nutricionista autor de con las manos en la masa adelgazar miénteme y no sé si alguno se escapa Juan seguro que sí

Voz 7 01:51 en la mesa pero da igual

Voz 1 01:54 mesa estás aquí es que como todo el mundo me lo que pasa con todas estas cosas que nos dicen muchas veces de productos que si el cacao ahora incluido en la primera pirámide de la dieta mediterránea para niños y jóvenes que si las propiedades del vino que si las propiedades de la cerveza que si las propiedades del café nos podemos fiar de todo esto de verdad o qué hay detrás de todo esto

Voz 1234 02:19 igual me danza yo soy de lleno la piscina intereses comerciales básicamente detrás hay un una inversión por parte de los sectores que promocionan que fabrican producen ese tipo distribuyen este tipo de productos y en ese interés muy loable por otra parte bueno pues se terminan de alguna forma yo diría que asalariado contratando contando vamos a dejarlo ahí con la opinión científica que muchas veces se transforma en una tres científico que en una ciencia real

Voz 1251 02:48 Julio pues poco que añadir en cuanto salió la noticia que iba para una pirámide de la alimentación infantil pues tanto Juan Revenga como yo como muchas y muchos otros nutricionistas y espectros pues pusimos obviamente el cielo quedan entender la población cuando dices que pongas cacao la importancia que acaban en el la meta sin infantil va a pensar que tiene que tomar cacao azucarados de esos productos y que son setenta ochenta por ciento azúcar o a pensar que parece ir tomando productos choca plateados para mí es una distorsión de la realidad científica los niños no les falta ese supuesto calcio Miguel hace falta añadir ninguna mejunje para que la leche sea más sabrosa lo que les sobra dos niños son calorías vacías azúcares simples le sobran potenciador de sabor sí sí por ahí debería la nutrición no por la adición de cacao en una pirámide te por cierto que acabo de mediterráneos que tengo mucho

Voz 1 03:38 por eso pero fíjate que es que esto se hace en en un congreso de la dieta mediterránea hace hace nada no que que la gente puede pensar bueno cuando lo ponen en la dieta mediterránea pero aquí parece que a la pirámide puede añadir cosas quien quiera no cada uno hace su pirámide cada uno con sus intereses más o menos serios económicos no económicos comerciales científicos médicos o lo que sea no

Voz 1251 04:02 bueno yo puse mi último libro algo que ha comentado Juan a redes sociales quiénes son los patronos de la fundación de la dieta mediterránea allí corrígeme si me equivoco Juan creo que las comentados no

Voz 1234 04:12 sí lo lo comente yo y si queréis los los podemos repasar tiene tenemos por ejemplo a Danone tenemos alargar tenemos a cooperativas de producción de de cava tenemos a distintas bodegas de productoras de vino a los productores de leche francamente yo aquí se me escapan los alimentos de origen vegetal fresco por ejemplo de legumbres de es decir son bebidas alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría claro es buena muy buena parte

Voz 1 04:39 pero pero fijaos que a la gente ahora te tanto Internet entra en Internet dice por ejemplo un día diga bueno lo que pasa con el café propia desde el café o sea socio menor riesgo de Alzheimer se utiliza para tratar el asma Libia el dolor de cabeza ayuda a reducir la aparición de cálculos biliares evita el estreñimiento propiedades de del vino vuelo para reducir el colesterol excelente para nuestra salud cardiaca reduce el riesgo de cáncer combaten las infecciones urinarias la cerveza las personas que consumen cerveza de forma moderada tienen una menor incidencia de enfermedades del corazón que los alcohólicos au abstemio por ejemplo entonces dice bueno detrás de esto hay comités científicos cuerda lo que has escrito hace hace nada en el país

Voz 1234 05:20 bueno pues escrito y habló precisamente sobre los bulos de las noticias que están vinculadas a este tipo de productos yo estoy que me gustaría dejar el el Consejo o la advertencia incluso que hace Darius moza Faria en uno de los grandes epidemiólogos de la nutrición de la alimentación vinculada con la salud cuando en dos mil quince escribía en una prestigiosa revista que necesitamos alejarnos de clasificaciones inútiles basadas en nutrientes en grupos de nutrientes iba esto en el pronóstico de sus efectos sobre el riesgo de determinadas enfermedades que además de la duda científica que puedan plantear crean confusión unos consumidores y oportunidades para la manipulación por parte de la hindús

Voz 8 05:58 sí a mí me permitís yo diría

Voz 1251 06:01 algo que también sabe Juan Revenga ahí es la exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud la doctora Margaret Chan dijo que cuando la industria alimentaria participa de alguna de otra manera la participación políticas de salud pueden estar seguros de que esas políticas van a perjudicar al consumidor de alguna manera o van a beneficiar a la industria alimentaria de alguna manera

Voz 1 06:19 oye ese dice en la nota de esto del cacao dice el consumo regular de Cacau natural desde la infancia puede ayudar a prevenir problemas de neurológicos en la edad adulta tomarlo además disuelto en un vaso de leche es el mejor modo aprovechar sus propiedades antioxidantes

Voz 1234 06:35 eso se llama Tola que eso es una Lola mentideros gratuitas

Voz 1251 06:39 no encontramos sobre estudio científico serio prospectivo solido sin conflictos de interés que no haya que allá con contado con los factores de confusión que son muy altos en este tema como Parlament mandar un mensaje a la población ya no le he visto y lo buscado

Voz 1234 06:53 bueno tanto que hacerlas por lo menos en la publicidad es ilegal hiciese legales porque no está probado que salga una persona con bata blanca a la palestra publicar diciendo estas cosas que en la publicidad estarían prohibidas lo que está haciendo es

Voz 1 07:06 el vamos a saludas si os parece a Ramón Struth hola muy buenos días muy buenos días estamos estamos hablando con Julio Basulto con Juan Revenga luego enseguida vamos a tener otro invitado estamos hablando de eso que tú que continuamente escuchamos señores de las propiedades del café de la cerveza del cacao ahora del vino usted ha participado hace muy poquito luego hablamos de la cerveza pero ha participado usted en en en el Congreso de la dieta mediterránea donde sea Se ha dicho que se se subía y a la a la pirámide alimentaria el cacao natural porque consideraban que que es bueno para para para niños para jóvenes ya sorprendido no haber cuénteme

Voz 9 07:49 se planteó que el cacao pero pues sería una buena opción para para alimentación sobre todo en niños y jóvenes que es lo que trataba en el Congreso y que se podía debatir si dentro lo que es la dieta ametralladora adicional se podido incorporar otros productos no mediterráneos percusión realmente saludables cómo puede ser por ejemplo acabado o podría ser la vena tradicionalmente no está en la pirámide unos adultos pues pues se cuya hablar de café pues se podía hablar de té o de otros productos en este sentido

Voz 1 08:21 el porque ustedes dicen el consumo regular de cacao natural desde la infancia es es decía la nota puede ayudar a prevenir problemas neurológicos y de la edad adulta de dicen estos eso no está demostrado para nada científicamente

Voz 9 08:32 lo que se ha demostrado por la EPSA sólo hay dos alimentos y que me corrijan los compañeros que son extra ya demostrado por la extra que tiene funciones Cardio protectoras racional sobre todo con el consumo de de polifenoles que tiene entonces esto es lo que ha reconocido la EPSA

Voz 1 08:50 que de alguna manera dice

Voz 9 08:52 esto nos lo creemos que es sobre la esa suele ser muy restrictiva en todas sus alegaciones que creo que excesivamente impide que no hay ninguna de fruta verdura así cacao siesta entonces esta evidencia no podemos pasar por alto de ello cuánto hay que tenerlo en cuenta

Voz 1 09:09 pero pero ustedes hablan ustedes hablan de de cacao natural no

Voz 9 09:14 sí sí por supuesto claro pero es que lo que entendemos

Voz 1 09:16 el cacao yo creo que cuando se habla cacao es otra cosa no

Voz 9 09:19 bueno cacao es otra

Voz 1 09:21 la sería productos que tienen mucho azúcar etcétera etcétera etcétera

Voz 9 09:24 bueno bueno cada uno puede entender lo que quiera en este es el punto de vista científico los estudios que hemos hecho yo echo particularmente algunos para mirar el cacao entendido como tal protección cardiovascular de hecho ensayos clínicos en un hospital Clínico ahora suene de Pascual del CSIC de Madrid que me merece toda la comunidad

Voz 10 09:44 es del mundo pues apoyaba de que el consumo

Voz 9 09:47 de los polifenoles podría ayudar al rendimiento cognitivo

Voz 1 09:50 no sé si Julio Basulto Juan Revenga al quieren decir a ustedes algo

Voz 1234 09:53 apunte una cosa solamente una cosa si me lo permitís tengo delante el reglamento europeo cuatrocientos treinta y dos barra dos mil doce no dice nada del cacao de estas alegaciones así a clase lo digo bueno pues si así no mandar por correo porque el cansado

Voz 11 10:07 el filo de salud pero también tiene que reconoce

Voz 1234 10:10 él que nunca sale publicado en las notas de prensa y las como los medios de comunicación que usted es el presidente del comité científico del Centro de Investigación Cerveza y Salud de la Fundación para el investigación y la nutrición no obstante a todo dio del cacao hizo nunca sale yo creo que algún tipo de conflicto de interés tiene o por lo menos los consumidores deberían de ser libres para interpretar que sus palabras no salen por su pertenencia a la eco Sam o a otras instituciones sino porque usted está también en esos en esos comités

Voz 1 10:39 no hay conflicto de intereses Estruch

Voz 11 10:42 no no no estoy con quién estoy hablando que Juan Revenga

Voz 1 10:44 Juan Revenga tantas veces si hay conflicto de intereses a ver yo

Voz 11 10:49 cuento me historia personal en este aspecto con el cacao consiguió una beca del Ministerio incisiva un congreso aquí en Barcelona ha sido años salieron bastantes grupos de investigación y que estamos trabajando el tema del cacao sobre la salud y entonces nos quedamos de acuerdo que el cacao era un alimento potencial muy saludable y que de alguna manera se había trabajado poco entonces dijimos de coordinarnos para intentar pues instruya armar el cacao esto es lo que esta es la historia yo voy a ir me dice colabora usted con civil vivo si también venir a buscar para hacer estudios de sobrevino pero yo no colabora con ellos demás no colaboró con estudios Merino estoy es de cerveza pues también ha hecho estudios de nueces de aceite de oliva de dieta mediterránea de todo

Voz 1 11:39 pero sí señor lo la duda que tenemos siempre los consumidores es si detrás de todas estas afirmaciones de médicos de investigadores que están curiosamente trabajando de alguna forma para determinados colectivos que son los más interesados en que se digan determinadas cosas de estos productos Si es fiable porque usted evidentemente como otros tantos médicos de tal alguna al ha alguna remuneración tendrán por estos estudios por estos trabajos nos podemos fiar de esos estudios que está detrás de los que están grandes empresas grandes colectivos grandes multinacionales

Voz 11 12:14 que se equivocan se equivoca en el sentido de que nosotros nos financiamos con fondos públicos trabajar

Voz 9 12:21 los alimentos detrás de los alimentos siempre hay industria claro que sí y muchas veces lo que utiliza la industria es la comunicación de los resultados que hemos hecho no han participado ni al diseño ni han pagado dinero ni nada en todos estos estudios entonces de alguna manera hasta qué punto esto es conflicto de interés pues sí ha bajado para para para conocer cuál es la alimentación para la población conflicto es la salud de la población

Voz 1251 12:47 accidentes de tráfico son atribuibles al alcohol en España en la cosa es la segunda causa de mortalidad prevenible en España promocionar el consumo de alcohol con hace usted Cos constan de veinte desde mi punto de vista de su irresponsabilidad estaban a mensajes constantemente podemos acumular Juan Revenga yo unos cuantos de ellos a una población que ya es consumidora de alcohol que el alcoholismo es un grave problema de salud en España y promocionar el consumo de alcohol lo que se va a traducirse en mayor cantidad de personas vulnerables que fallecen a causa del alcohol a ello debemos sumar que el Fondo Mundial para Investigación del Cáncer de forma clara y unánime igual que la Organización Mundial de la Salud que el consumo de alcohol es cancerígeno desde la primera copa es decir aunque fuese bueno para el sistema cardiovascular con lo que no deja de repetir cosa que no es cierto por cierto aunque puede ser buena para eso no podemos obviar que el alcohol es una sustancia cancerígena al vino y eso incluye a la cerveza

Voz 1 13:41 Nuestro diga

Voz 11 13:42 diga puedo hablar claro claro

Voz 1 13:45 está hablando mucho tiempo también Julio Basulto lleva cinco minutos sin hablar

Voz 11 13:49 bueno pero a ver yo me gusta que hablen su experiencia personal es investigación personal yo he trabajado el tema del alcohol y el vino y la cerveza yo no estoy a favor de la pole estoy a favor de las bebidas entradas porque los estudios que hecho lealmente he visto que eran saludables esto existe así que el alcohol es tóxico hizo un trabajo para la unidad del Clínico visitó muchísimos alcohólicos y se lo que es el alcohol y también se lo que es tomar alcohol con moderación una o dos copas al día cenando dentro paraguas perfecto que es la dieta mediterránea es muy diferente a salir de copas del botellón y todo lo demás por lo tanto vamos a diferenciar entre diferentes tipos de bebidas alcohólicas un paraguas perfecto que es la dieta mediterránea para cubrir efectos tóxicos de lo que pueda haber de alcohol en el vino en la tormenta

Voz 1 14:39 pero señoras estuve usted estará de acuerdo en que todo lo que le hemos los consumidores y entramos en Internet son beneficios de determinados productos

Voz 11 14:47 hemos es Luis como la dieta mediterránea como no sabía todo tan bien dijimos es que no los van a querer vamos a buscar algún efecto negativo de la dieta mediterránea para que la comunidad científica nos crea íbamos encontrado ninguno e incluso buscamos una fibrilación auricular pensando hasta ser una riña del corazón la alimentación una dieta podía influir foco incluso aquí yo también Serramia suplementaria con aceite de oliva virgen extra tenía un ejército protector de las arritmias cardiacas y la dieta mediterránea hasta ahora ellos estudiando las no es fácil encontrar ningún efecto perjudicial

Voz 9 15:20 alguno obra Si siempre puede haber alguien y que tienen intolerancia al gluten o que tenga intolerancia otro producto a la Fructuoso pueda tomar fruta por supuesto que sí pero en la gran mayoría como Consejo de alimentación la dieta meterán es un paraguas perfecto ha sido una dieta muy probada y entonces todo lo que vaya dentro

Voz 11 15:37 te mediterránea protege

Voz 1 15:38 mire que en la de mire en la declaración en la declaración de la Organización Médica Colegial hace dos años y que hubo un follón con unas galletas una cosa en la que estuvo muy implicado Julio Basulto y aquí también dedicamos muchos minutos Se decía consideró la CDC el centro central de de ontología considera que no es ético que entidades médicas avalen productos alimenticios de dudoso beneficio para la salud me parece grave que se preste la imagen de médicos y sociedades científicas para avalar la superioridad excelencia determinados productos alimentarios o de marcas comerciales sobre otras sin que se haya aprobado la base científica sobre la que sustenta esta publicidad cuántas de estas cosas que se dicen del vino de la cerveza del café o del cacao por ejemplo por citarle cuatro porque es eso es que usted está más directamente implicado cuántas de estas de verdad a usted cree que encajan esto o que están ustedes fuera de juego nos basamos experiencia Persson

Voz 9 16:33 de lo que hemos lo que hemos observado yo no leo bibliografía in y miro lo que esto que también la Leo pero en este caso me me fío más de los la experiencia que yo he hecho puedo hablar en primera en primera persona entonces yo reconozco que el tema del alcohol es un tema muy delicados yo le digo que trato alcohólicos en Hospital Clínico hice la problemática que lleva social laboral personal y de todo tipo pero yo diferencio mucho la cantidad que se toma el tipo de alcohol que se tome el patrón de consumo que se haga is sobre todo de que el efecto que tenga en el cáncer depende muchísimo de la dieta que este

Voz 10 17:10 no estamos tratando de incluirlos Salim

Voz 11 17:12 estos dentro de un patrón de alimentación

Voz 1234 17:14 que no es lo que soy Juan Revenga as señores esto no es lo que están averiguando es lo que vienen es la misma cantinela desde hace treinta años es exactamente la misma

Voz 1 17:23 te refieres a lo que están diciendo de hace treinta años los sectores afectados cerveza al

Voz 1234 17:28 adiós a través de su en estudios científicos me preguntaba antes el señor Osés asombraba de no haber encontrado nada negativo en en el patrón dietético mediterráneo pues mire igual no lo recuerda o no lo sabe pero le pongo en su conocimiento que en el año dos mil trece una institución formuló la pregunta a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la esa si se podría decir que la dieta mediterránea era saludable como patrón dietético en el dictamen de la él sabe y por lo tanto de los legisladores fue negativo en base precisamente al reglamento europeo mil novecientos veinticuatro dos mil seis que dice que cualquier patrón alimentario cualquier alimento que lleven su composición como es el caso de la de la dieta mediterránea el vino un un componente que tenga uno coma dos por ciento de alcohol en su composición no va a recibir ningún tipo de alegación saludable y la razón del legislador era que se considera que cualquier bebida de estas características que es considerada netamente negativo

Voz 1 18:26 ah y bueno me vais a permitir que saludemos en este momento que le tenemos al teléfono a Juan José Rodríguez Sendín que es expresidente presidente del Consejo General de Colegios de Médicos señor Sendino la muy buenas días

Voz 10 18:37 hola buenos días pero sabe que corrija si que incluso al estos médicos horas soy presidente de la Comisión Central de oncología del Consejo General de Colegios Médicos

Voz 1 18:46 pues mucho mejor pues el propio exacto porque además le llamábamos precisamente porque cuando usted era presidente es cuando se puso en marcha esa Comisión Central vamos cuando cuando la Comisión Central de Deontología se pronunció sobre todo este tema lo decíamos antes donde decían que no es ético que entidades médicas avalen productos alimentarios de dudoso beneficio para la salud le pongo en antecedentes estamos hablando de que los consumidores mucha Eder estamos bastante descolocados porque de repente nos hablan sospechamos de determinadas propiedades del vino de determinadas propia desde la cerveza ahora el cacao natural lo ponen en la pirámide alimentaria que si el café usted cree que estos está cumpliendo o que determinados médicos investigadores siguen saltándose a la torera las normas éticas in están diciendo cosas que quizá no deberían

Voz 12 19:31 efectivamente vivimos en una sociedad sino el mundo entero Márquez pidiendo es decir la propaganda para comprar voluntades ejercen marketing lo lo lo lo mueve todo no pero desgraciadamente también en nuestra profesión hay elementos que también bueno los no precisamente aconsejables que hace estas cosas no que hacer lo que poner en en

Voz 13 19:54 sí en voz de la profesión

Voz 12 19:57 cuando es la suya solamente recomendaciones que no solamente no es tan ajustadas a la verdad no tiene fundamento científico sino todo lo contrario no jugar con el con el alcohol que es alcohol tenga por donde venga venga perdón de venga por cierto en nuestra droga español ha dicho sea de paso no tiene ningún sentido hablar de bondades de cierto tipo de productos para que espera es su consumo no tiene sentido es decir es un disparate y además no solamente viento lógicamente es contrario porque se supone que es un engaño hubiese esté engañando aunque esa disimuladamente sino que encima además en muchas ocasiones no es la misma a la que ahora preside fíjate emitió es efectivamente es verdad que las y las críticas hacia sus tareas lo tienen que financia sus tareas de acuerdo la verdad que promoción en una sustancia o promoción en algo tiene que tener detrás al menos algunas pruebas de que eso es así pero ojo aunque así sea

Voz 9 20:58 es contrario a la dentro lógica que este del marcas

Voz 12 21:00 hay que hablar de bueno pues el el el imagínese de un yogur verdad que hablar una marca hay que hablar de déficit cero les pero no hay que darle una marca esto no es contrario a no ser que como sospechamos es a cambio lógicamente de recibir las contraprestaciones de vida

Voz 1 21:17 que usted ese usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas cosas

Voz 9 21:22 hombre que visible alto

Voz 14 21:25 no no yo no sé usted pero cuestión cuestiones que en el mundo curioso el esto Sentinel aquí por nuestros ya que como usted sí sí sí sí

Voz 1 21:36 señores True esto que es por amor o por dinero

Voz 8 21:39 a ver si usted me va a tener que creer

Voz 10 21:41 que viene el tío organismo oficial

Voz 9 21:44 les utilizamos canales de distribución de información porque porque interesan a llegar a la prensa no podemos hacer estudios que queden en buen estudio que quede en una revista médica de alto prestigio no pase esto a la sociedad que hay que transmitir las cosas buenas y malas hay transmitirlas todas totalmente de acuerdo en Yale también las buenas hay que transmitirlas no dejarlas en una revista yo puedo hablar de dieta mediterránea porque he hecho muchos estudios y pueda hablar de

Voz 11 22:09 cacao porque he hecho estudios y por lo mismo se del aceite pide de verdura en las frutos de etcétera porque estudiamos los de la alimentación sobre la salud

Voz 1 22:18 por lo que decíamos o lo que decíamos al principio lo que ustedes dicen por ejemplo es está en el en el comité científico el centro información cerveza salud las personas que consumen cerveza de forma moderada tienen una menor incidencia enfermedades del corazón

Voz 1234 22:31 por si los falso directamente por sólo barbaridad

Voz 10 22:36 es una barbaridad de tal calibre que debía de estar casi penado es decir esto es un disparate mire es verdad que hay varios estudios muy interesantes como aceite de oliva colorados científica amplíen que es verdad que se demuestra algunas de sus modales que es cierto que no todo lo demás eh son absolutamente la gente absoluta milongas con el ánimo de vender más no hay ninguna razón para hablar de bondades especiales de productos y no está demostrado suelo alimentos todos igual es entonces éticamente sí que el alcohol es hechas profundísimo disparate porque está induciendo a nuestros jóvenes efectivamente produzca lo antes posible el consuma les dispara a mí me da realmente vergüenza que se tenga en cuenta las experiencias personales que es apunta que se utilizarán como experiencias personales que no lo niego la medicina es así lo puedo admitir pero serán personales nunca para hacer difusión de algo que no se ha demostrado para nada con ninguna prueba de que así sea se genera tallo

Voz 1 23:37 el señor Rodríguez Sendín ahora le pregunto y les digo si todo esto ustedes lo tienen tan claro y cuando hemos hablado otras veces con usted lo hemos visto muy claro ya hace dos años que se puso en en en marcha esta no no esta comisión sino bueno esta esta forma de de abordar este problema que cada día es más que se está haciendo para evitarlo

Voz 10 23:56 hablemos claro mira hacemos primero lo que podemos porque es el dinero el dinero está de un lado que es precisamente el dinero que sirve para engañar se bueno y el otro lado no hay absolutamente un duro ni un céntimo sabe entonces todo se hace desde la buena voluntad incluso teniendo como contrapartida a gente con mucho poder que no tiene ninguna intención de colaborar en esto entre ellos por supuesto algunos medios de comunicación no no no no no se hace lo que se puede ya problema está en que tenemos los medios que se tiene nosotros hemos dejado ir nuestra única herramienta es la palabra la que usted me está pero este momento para que me digan nada

Voz 1 24:32 hemos todas las veces que quiera sin género

Voz 10 24:35 no hay no hay otra historia no tenemos otra herramienta entonces de la organización no no podemos hacer otra cosa no hay nadie encargado de promocionar esto intentar defenderlo positivo de de de la de la de las materias preventivas que entre otras cosas evitar todo esto que se dice que es positivo no

Voz 1 24:52 perfecto pues bueno se ha acabado el tiempo y lo hemos pasado con con creces no sé si alguien tiene algo

Voz 10 25:00 para Juan José Rodríguez Sendín quiero añadir lo con permiso pan fantástico admirador suyo es el aquí y ahora la Xunta a sus pies Julia lo mejor yo es que no no te ve reconoció bueno usando de un abrazo muy fuerte amigo igualmente un abrazo

Voz 1234 25:16 también no exactamente lo mismo mi más profunda admiración bueno simplemente concluir que el observatorio del cacao está impulsado por la empresa del sector el Centro de Información Cerveza y Salud por el gremio de cerveceros isidril el la Fundación para la Investigación del vino y la nutrición si bien por el gremio

Voz 10 25:33 de los mina pero yo soy más dinero

Voz 1 25:36 bueno gracias Juan Señor Struth alusiones no sé si usted porque están los comités científicos de todos claro mire no queríamos que esto fuera un proceso contra usted no tenga usted mala no

Voz 10 25:46 María sabía

Voz 1 25:49 engañar a nadie no no no me ha engañado

Voz 9 25:51 qué sabía dónde venía y además yo le digo que yo vengo con la cara alta porque esa experiencia personal que la nutrición y la alimentación es pasión es confusión la única manera de resolver este tema el de la pasión ya lo han visto ustedes que lo tienen la conclusión también la única manera es aplicar métodos científicos para dar respuesta y es lo que estamos intentando aplicar el método científico

Voz 1251 26:15 siempre es perjudicial para la salud y usted los admitiendo que promociona el consumo de vino entre en Internet y pongan Ramón Estruch vino irán la cantidad de veces que promocionan la no

Voz 10 26:25 la perfección no una dieta mediterránea con un consumo moderado de vino

Voz 1251 26:30 acaso no se relaciona con accidentes de tráfico se relaciona con su exilio se relaciona con gente que acaba siendo alcohólica ardores de cada diez personas tengan gays se no futuro entraban

Voz 11 26:41 vodevil ecografía que el consumo moderado lleve

Voz 9 26:44 a lo mismo porque han estado buscando encontrados

Voz 10 26:48 no sé perfectamente que el favor frenarle una un estudio científico que el consumo moderado de una vía una mujer cáncer fondo Muñoa pero me no que yo yo yo también estaré

Voz 1 27:02 se ponen ustedes de acuerdo para darse esa documentación les agradezco mucho Julio Basulto como siempre Juan Revenga Ramón Estruch Juan José Rodríguez Sendín muchísimas gracias a todos adiós un saludo

