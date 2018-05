José María Íñigo nunca se dejó atrapar por la nostalgia

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 0958 00:05 hoy por hoy con Toni Garrido el sábado por la mañana despertamos con una noticia muy triste

Voz 2 00:15 may

Voz 3 00:17 bueno

Voz 4 00:18 deben creer con fuerza que sus relojes pueden comenzar a andar FISA escolar iban a cambio

Voz 0958 00:28 el campeonato Pepa Bueno hablamos de lo difícil que es explicar nuevas Generaciones como unos enganchaba vamos de la tele viendo un señor doblando cucharita con la mente de Oriente José María Íñigo como saben falleció el pasado sábado a los setenta y cinco años pero ya hacía tiempo mucho tiempo que era una auténtica leyenda de gran bigote e imponente tan enorme como la seguras en las que entrevistó a lo largo de su carrera y los grandes momentos

Voz 5 00:55 ha dejado para el recuerdo varía porque yo te adoro me dijeron que tú bigote no es verdad pero no no es no

Voz 6 01:02 yo tuve permite que yo te ve un pequeño tirón sido palabra yo les digo que no es una amenaza un pequeño tirano gano la puesta porque según apunta crece nada seguro que usted cree mi palabra yo le digo que no es

Voz 7 01:17 vale vale

Voz 5 01:22 pues el bigote

Voz 0958 01:24 que el talento de José María Íñigo eran auténticos con la muerte de Íñigo cada vez parece más evidente que una época en blanco y negro la época maravillosa ingenua si quieren pero maravillosa desaparece todo era posible entonces la tele daba forma a nuestra imaginación a nuestra interés a nuestra música

Voz 8 01:45 tiene la sintonía de Estudio abierto por qué día los responsables de nuestra nostalgia de ellos están al frente de Yo fui a EGB Javier Jorge buenos días o la buenos días

Voz 0958 01:56 que lo de Uri Geller que yo he vuelto a ver esta mañana porque sigue siendo tan impactante

Voz 3 02:01 es que fue una de las primeras veces que Se rompió esa cuarta pared no era del público desde sus casas podía ser parte del programa no era era curioso hablando todo el mundo veía el mismo programa a la vez no

Voz 0958 02:13 sí eso ahora en estos tiempos a mí me parece bueno bendiciendo todas todas las opciones que ya no sabes qué hacer ir al día siguiente lo más importante es que todos los niños España todos están en su casa con una cucharita entre los dedos intentando repetir la gesta de de de Uri Geller eso unía desde luego

Voz 9 02:30 eso es así pues que fue todo el país imitando lo de la el de la gente diciendo que realmente sabía partido en sus casas no mala de este confirmaba que sí que sí que sí que había funcionado oí que había perdido la cuchara yo creo que es la magia de la televisión en aquellos años en la que todo el país estaba viendo el mismo programa la misma hora no éramos

Voz 10 02:50 los participes de de lo mismo Ése fue a imprimir del primer perdona el primer Trending Topic yo creo no que todo el mundo hablando de de la misma

Voz 0958 02:56 está activo también totalmente totalmente la tele te proponía algo que que necesitaba es una cucharilla con lo cual todos los niños de España que en aquel momento ejercía de niños y mando a distancia era de doble trabajo que teníamos fuimos a la cocina a buscar una cucharilla pasajeros adiós

Voz 9 03:17 amigos había gente que decía que lo que va que lo de los relojes que se ponían en marcha sólo separaban y la gente había gente que el subconsciente decía que que aquello había funcionado mucho fruto por ahí es que la roja directamente

Voz 0958 03:32 bueno llegan los dejó momentos inigualable seguro que este dependiente y Lola Flores

Voz 11 03:36 lerdo pero que puede perder

Voz 12 03:45 bueno me lo vaya de Corvette

Voz 0958 03:51 no se acuerde la situación es un espectáculo en directo creo que era en el Florida Park con gran pendiente amantes

Voz 12 04:04 toda mi trabajito Makoto

Voz 0958 04:05 es en directo al público y vendiendo bien entrado el ningún operando en la letra no la tele entonces era una tele real y natural lo de ahora y mira que parece que pasa esas supervivientes pero todo forma parte más una trama pregunto si que era todo natural

Voz 3 04:26 bueno si me ha dispuesto lo de lo del señor que lo quería tirar el bigote yo recuerdo una vez

Voz 13 04:33 Telefónica que alguien le dijo ya me han dicho que hicimos pero

Voz 3 04:35 Kim es verdad no se quita me dicen que sí

Voz 13 04:38 Italia no y fue antes de que de que se que

Voz 3 04:41 da el pelo bien pero claro el cuando te conocimos con con pelo que haya gente que ya no no pero eso es José sí señora

Voz 0958 04:48 Claude bueno de Estudio Abierto de ese de ese problema revisado hasta mañana es difícil hasta elegir hay grandes momentos como cuando recibe después de volver de su gira americana a Nino Bravo buenas noches

Voz 14 05:00 yo a Nino Bravo que otra vez ha vuelto con nosotros para cantarnos casi todas sus canciones editadas últimamente Nino Bravo que tiene hoy éxito en España y también en casi todo el mundo recuerda que vino antes de marchar a México te acuerdas si ahora ha vuelto de México con un éxito sin éxito o como y la Tate

Voz 0958 05:15 entonces podías preguntarle a un artista se había vuelto sin éxito te ha ido bien o como siempre estamos hablando de una época Mara una época maravillosa ayudan de esta mítica con la dius

Voz 14 05:29 que de las tres horas largas casi cuatro que dura nuestro programa y vamos a comenzar preguntándoles a ustedes aunque no hace falta presentarla a nadie Óscar buenas tardes compartir con varios los primeros minutos de nuestro fantástico Divan minutos dedicados al mundo de la música al mundo del humor antes de adentrarnos en Elche en ese a primera parte de nuestro programa que hay que preguntarle lo poquito que se ha visto aquí lo mucho que vieja ultimamente donde ha estado últimamente donde ha ido que a vieja

Voz 15 06:03 bueno últimamente estaba agotando en Goma alguna peli

Voz 3 06:07 adopción con España

Voz 0958 06:08 la gran en sus cárceles eso sí que entonces me vais a perdonar pero aquellos sí que eran mitos eróticos

Voz 10 06:16 eran los asiáticos como los de antes no eso es lo que comen

Voz 3 06:21 horas antes de de de esa época queda más ingenua y yo creo que permitía también un periodismo más y más directo no yo creo no yo creo que hay mucho estamos muy pendientes también de de lo políticamente correcto yo creo que antes esa ingenuidad esa inocencia que había también se plasma van en esas preguntas en esas entrevistas que había no crear más más auténtica yo creo

Voz 0958 06:43 sí me además decir bueno pues ya veremos cuál es la respuesta contaba una muy buena Ángel Nieto que desde este fin de semana da nombre al circuito de Jerez contaba que una evitó Íñigo al programa a programa estoy abierto entonces pues era una televisión no con tantos contando las cámaras como ahora sino de todo un poco más más sencillo no voy a sentí entonces contaba que Íñigo leyenda hombre Ángel Nieto cosas has ganado él empezaba a contestarla respuesta mientras Íñigo seguía dirigiendo el programa haciendo aspavientos entonces decía que era muy difícil concentrarse la repuesta habiendo el señor al lado moviendo ma non si ha sido una carrera entonces te aparte que era un tipo muy divertido pero no sé si es el final de una época o que nosotros hacemos mayores o quizá una mezcla de ambas cosas que opina es

Voz 9 07:28 a ver yo creo que era una televisión muy viva no sea por los programas de de Íñigo con todo directivo fantásticos Estudio abierto pasaban todo las grandes celebridades del del momento siempre pasaba algo sale estamos viendo en casa pues sabemos que que iba a pasar algo esa gran entrevistas en las que la gente se soltaba de de repente olvidaba el impacto que pueda tener lo que dijera en televisión pasaban cosas no y eso nos ha dejado pues que a día de hoy sean los grandes momentos de la historia de la de la televisión

Voz 8 07:56 pues si les parece a ustedes vamos a viajar en el tiempo sin movernos del sitio gracias a la radio y vamos a viajar a esa época llegamos a recordar los amigos los momentos porque no se algo está cambiando demasiado rápido en unos segundos seguimos hablando con Yo fui a EGB en Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 16 08:40 en la Cadena SER hoy

Voz 0958 08:42 por hoy con Toni Garrido este es el gran momento que está instalado en nuestra memoria

Voz 2 08:56 dos mil ocho

Voz 4 08:59 deben creer con fuerza que lo haces pueden comenzar a andar en Olson Phil size color chicle

Voz 0958 09:06 los andaban las comisarías dos catorce sesenta sesenta queremos que nos cuente dónde estaba usted el día de la escucharía seguro que lo recuerdan Cepero ya estaban ya sólo lo demás los puerta dónde estaba usted el día de la escucharía nueve cero dos catorce sesenta sesenta mientras sigue usando con Javier y es que Díaz que han hecho de la nostalgia casi una forma de vida a vosotros en qué año hoy para vosotros que año es eh

Voz 3 09:35 no lo sé estamos con el chip ya nosotros ensayos y estamos recordando o estamos viendo en presente todas las las que hablamos no pero a veces me cuesta saber el día D el día en el que estoy de la semana ahí

Voz 0958 09:47 me ante Diego ya niña normal es normal porque Mérida pero por ejemplo que hoy es lunes claro pero empieza calorcito podría podríamos pensar que vosotros vivís aquí hay gente por ejemplo que aunque sea febrero en su sobaco es agosto

Voz 8 10:14 no no es vuestra casa nosotros vivir sin un eterno verano azul

Voz 9 10:18 no a ver yo creo que es lo bonito es recordar aquella época

Voz 19 10:22 muy conscientes de que estamos en dos mil dieciocho y con una visión muy actual no sea a Hamás y nos quedaremos anclados en en aquella época ni diremos que ya lo mejor ni peor simplemente lo que hemos vivido y lo recordamos pero con los pies muy en

Voz 8 10:36 presente pero por ejemplo Íñigo decía yo estoy de acuerdo que la televisión de ahora es de usar y tirar en su día la tele si hacía para Durá todos hacia en general pero también la televisión los programas las series la de ahora es una televisión mucha más de consumo rápido

Voz 3 10:52 sí haber hecho siempre hemos comentado no en las series por ejemplo en las que nos marcaron el equipo coche fantástico tal siempre nos parecían mucho más largas de lo que luego realmente fueron hoy en día hablamos de Juego de tronos llevan ya no son siete temporadas no sé cuántas no antes Hugué no si llegó a tener treinta episodios sólo en fíjate lo que les marcó no o Cannes cuando cayeron era una miniserie no sea yo creo que las cosas como que duraban más no sé si

Voz 0958 11:16 yo también yo también

Voz 3 11:18 no yo creo que sí claro de televisión de sabiendo menos canales uno y medio no porque a veces la hago HF no no se veía yo creo que que que las cosas perdurarán más no por lo menos las recordamos más

Voz 19 11:30 ni hablando de eso también cuando le preguntaban sobre su época del pasado él siempre decía que su época era ahora la época actual yo creo que eso es muy importante no una esa mirada al pasado pero

Voz 9 11:43 desde desde el presente

Voz 8 11:46 nueve cero dos catorce sesenta sesenta donde estamos tres día de de la escucha

Voz 0958 11:49 es posible que series míticas Pippi Calzaslargas una larga conversación una tertulia de sobremesa les invito a que piensen en Pippi Calzaslargas si ven que es imposible que hoy una serie una niña que vive con un verso la cuando un cofre dinero que su único objetivo es tocar las narices a la policía esa sería hoy no podría hacerse pero tampoco creemos que la bola de cristal

Voz 20 12:13 estaremos juntos todos los sábados y espero que lo paséis maravillosamente bien

Voz 0958 12:17 a la vista de hoy no tendría hueco en ninguna

Voz 21 12:19 María

Voz 0958 12:27 que invitan a lucha contra el capital está dónde se ha visto

Voz 9 12:31 sería totalmente impensable nadie dejaría ver a sus hijos hoy en día un programa así no de tan político esa cuando India los niveles tenemos sobre protegidos todo nos ofende tonos parece mal realmente en aquellos años lesiones ochenta pensamos que hizo una televisión eh uu con mucha libertad o muchísimo un movimiento muchísima libertad cultural artística en todos los sentidos y hoy en día que vamos de más liberales todo estaba como más más censurado auto censurado también había más como dicta liras no

Voz 3 13:01 sí bueno le comenta Jorge es eso al final ahí es un arma de doble filo porque al final lo que decíamos antes no el tema de la de lo políticamente correcto igual era impensable que de Via programa como La bola de cristal pero permitimos que haya niños en programas nocturnos y cocinando o que estén tan expuesto los niños no en televisión o crear programas no voy a dar nombres en los que bueno pues a mí me me ofenden personalmente más que que unos muñecos hablando de política no es curioso no huele lo que se puede ver los niños hoy en día lo que no sé lo que estaría impensable bueno no sé

Voz 0958 13:37 eso es completamente de acuerdo bueno tenemos una llamada nos vamos hasta María José afirma tenemos que hablar con María José afirma María José que su hermana dobló llegó a doblar cucharas Brickell es de José

Voz 22 13:56 muy buenos días

Voz 23 13:59 hola buenas

Voz 0958 14:00 tu hermana dobló una cucharilla como obligue como Uri Geller

Voz 23 14:04 yo no sé si con moriré pero mi hermano una cucharilla eso lo vi yo todavía no lo puedo explicar

Voz 0958 14:10 pero cuéntanos pero como cosa tú vosotros veis en la tele lo que hace obliguen y como todos los de España vais a la cocina una cucharilla

Voz 23 14:18 sí mi padre dijo bueno vamos a probar vamos a probar qué tontería si si vamos a vamos a un total que nos cuesta aquí fuimos a una cucharilla pues no sé si era una cucharilla una cuchara la de mi hermana se porque luego estuvo en casa mis padres mucho tiempo igual todavía estallido hablada si cogemos empezamos a hacer lo que decía que yo creo que era pues tocar suelo frotar un poco no hay nada estábamos ejemplar tonto y de repente mi hermana que es más pequeña que yo dije ay ya está calentando se está calentando que se doble doble uno se asustó y mi padre les decía a ver qué pasa a ver qué pasa entonces la cuchara se puso caliente en la zona que tocaba hice dobló

Voz 16 15:03 pero vamos habló del todo porque no se dedicó eso que hace ahora todos bueno enfermera

Voz 0958 15:09 bueno el mismo también con las manos sigue teniendo poder en las manos pero de otro tipo así que tú a firmas

Voz 23 15:15 yo no no no no puedo decir ni que creo ni que no creo en estas cosas pero pero sigo alucinada de Nerva

Voz 24 15:22 pues han pasado unos años ya está escuchada sigue doblada en casa alguien está

Voz 16 15:26 menos sopa

Voz 23 15:29 no se les puede estadio pasado sería mayores vivir yo en mi casa iba a casa mi madre y en el cajón de nuestro cuarto aquella cuchara estaba doblada

Voz 0958 15:38 una reliquia muy grande María José beso muy grande a tu hermana

Voz 23 15:44 a ver

Voz 0958 15:46 minuto no sé si esta sería una hora menos en Canarias no sé cuánta gente

Voz 25 15:50 me han dicho hace unos días que lo que necesitábamos era un buen laboralista ustedes son laboralistas no tenemos otra especialidad igual eso especializada

Voz 8 16:02 cuánta gente se divorcia haría al ver la serie Anillos de oro

Voz 26 16:06 no teníamos otra otra serie también que hoy sería muy no tocaba unos temas también muy anillos de oro y la ahí se primero no Segunda enseñanza también le ha estado también era muy así no muy unos temas pero no sé si es verdad que era la primera vez que se hablaba en España de esas cosas no

Voz 9 16:21 es extraño que era que en el colegio con clase hubiera algún estaban divorciados no sabía uno la clase era como el niño raro de de la clase En días curioso que hoy en día

Voz 0958 16:33 esto es más de la mitad de los raros las que no está solo tiene estas padres bueno cual deja claro es que ahora entre elegir yo me como mucho para mí sin duda la peores Dora la exploradora pero esa canción machacona insufrible y eso eso es VUE que cientos de Suay no Robert sagas uno pueda te papi tolerable pero insisto para mí en el y está dando oración de los payasos de la tele eran otra cosa

Voz 27 17:04 los labios volcán usted

Voz 28 17:10 de parados todo preparado las manos preparar las gargantas porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a replicar

Voz 8 17:23 claro también es que son los nuestros no lo niños y ahora cuando pongan los dibujos a sus hijos dentro de de treinta cuarenta años yo qué sé

Voz 9 17:31 qué pensarán de hedor ahí de Pepa no pero somos Belén con nostalgia de curso porque los payasos de la tele es Agustín lo mismo a los niños que a los mayores a nuestros padres reían con ellos cantaban las canciones y les encantaban no es que pasaban a formar parte casi de la familia no sabes tienes un cariño que como si fueran familiares

Voz 3 17:46 daban a los niños de usted y no le ha ido mal día a los niños o como adultos a como tontos no yo creo que lo bueno es hacer una una media no mi misión intentó ni son adultos son niños y lo de cómo están ustedes no pero luego lo sí es lo que decía Jorge lo demanda Familia yo siempre lo he sentido con cariño o por ejemplo en esas personas que que es uno más de la familia porque le conoce de siempre yo desde que desde que nací la he visto siempre en televisión no hice esas personas que le tienes ahí más de Bilbao y luego pues era como más de más de aquí no siempre tenía como alguien de la familia

Voz 0958 18:23 si hoy estamos utilizando la figura tristemente desaparecido de Íñigo el pasado sábado para rememorar toda una época yo creo que de lo poco que se ha mantenido para muchas y no digo que para todos porque es verdad que la imagen ha ido variando oí mucha gente tiene Unirea muy equivocada de lo que es Eurovisión pero de lo poco que todavía se conserva quizá insisto no de la misma manera muy evolucionado es Eurovisión

Voz 29 18:47 señoras y señores bienvenidos

Voz 0958 18:50 la gran final de Eurovisión dos mil dieciocho

Voz 29 18:52 vete

Voz 0958 18:54 el año pasado dos mil diecisiete quizá Eurovisión sigue teniendo el mismo valor no sé si hace junto a toda la familia para ver Eurovisión no de tipo de de de componentes pero ha sobrevivido Eurovisión al fin Jackass

Voz 30 19:07 sí ahora será más difícil sin la voz de dueño no hay consejos

Voz 9 19:11 siempre acertaba antivirus rival primero era escenas va a dar doce puntos estén unos daba no sé qué hay aceptaban todo yo creo que hay un componente muy importante no si es algo que que se mantiene si yo creo pues que si hay casas en las que sigue viviendo en en familia que tenemos niños pequeños lo seguimos viendo en familia he apuntando las votaciones citar pues si es un poco lo que queda de la tele de de aquellos años no han sabido muy bien reciclar pues por ejemplo este año a través de OT que que llegan a a los jóvenes no al han hecho muy bien en ese sentido

Voz 24 19:42 pues la nostalgia que viva que todavía tenemos como si los deje un futuro todo es una buena pregunta tan buena como la de ahora no sé yo creo que no como toda perdiendo esto tipa de vitalidad es la nostalgia de Future no va a ser tan notable creo yo pienso en la nostalgia

Voz 30 19:59 que ha de los niños dentro de

Voz 0958 20:02 treinta años

Voz 24 20:04 que iban a echar de menos es que están pasando tantas cosas todo Erazo que a lo mejor la nostalgia va a desaparecer como concepto porque no tenemos no tenemos

Voz 0958 20:12 la de lograrlo menos mal que gente como Javier y Jorge Díaz sean empeña

Voz 31 20:17 deben hacernos recordar quiénes somos adónde vamos de dónde venimos

Voz 24 20:21 qué hace usted en la cama con mi señora a eso también contestar a esta cuarta no sé si se dedican a eso pero bueno lo que hay muchísimas gracias Yo fui a EGB un placer cabrear a vosotros un abrazo