La Vida Moderna es que la banda tributo de ETA se llame Zulo y la Contrabanda

Voz 1 00:00 mira mira

Voz 1194 00:24 escuchamos un cántico dedicamos ahí por la inercia duramos me

Voz 2 00:28 a me qué cosa especial jovencitos confusos con la bandera de la camiseta que viven del prima rabo yo Puerto Claude

Voz 3 00:50 gol saludo pero no no dosis letal repartidos por todo

Voz 1194 00:55 siendo chupan es el PSOE si son dos chavales

Voz 0470 00:58 dicen que han comprado dos camisetas de España en el Primark y aprendido pues como eso como si fuese a esto no es cosa generación en pantalón corto para venir a todos hoy tenemos un público casi cien por cien nuevo posea hoy sólo cuatro chavales han venido otras veces

Voz 1194 01:11 estos dos no pasaron el casting de la película campeón

Voz 3 01:23 rostro

Voz 1194 01:24 lo que falta sabe levantar esta mañana no estoy venir iba a caer Jude

Voz 0470 01:33 trece insulto preveo una gran gran futuro

Voz 1194 01:37 sí

Voz 0470 01:38 es un insulto que el que por la noche borrachos la gente va a empezar a utilizar mucho eh no valen ni para campeones

Voz 1194 01:45 sí se me lo ha transmitido ello el comparto con vosotros

Voz 0470 01:49 bueno venir hoy el lunes siete de mayo esto en la vida moderna esto es la puta ser ya antes con las movidas tenemos que mover papeles hoy mover papeles muy en serio hoy no son moviendo papeles clásico porque voy sumado moviendo pero es que incluye conflictos diplomáticos internacionales y de momento papeles vuelva otra vez es con la Unión Europea movimiento papeles igual estamos así

Voz 4 02:17 SEC bien bien bien europea eh

Voz 0470 02:23 preparar un despacho para tarde gritos este Eurogrupo Eduardo indique mover un montón de papeles rellenar

Voz 5 02:34 de Alba y Francia se comunitaria tras claro que cojan el todo bien pero cuando ya iremos Eurogrupo iremos por el pasillo pasaremos el torno y ahora una especie de flash condenados a Bruselas L

Voz 2 03:03 la petición de fondos Feder bueno

Voz 0470 03:11 el año que viene una campaña ya veremos eh vamos a nos ha escrito un chaval un tuit en citando a nosotros tres vida moderna bailó

Voz 2 03:20 me diciendo

Voz 0470 03:23 David diciendo amigo de vida moderna en el escenario alternativo pero sí eh me llegó esto el otro día mi casa además Trichet Maastricht que Holanda no Maastricht

Voz 1194 03:31 sí bueno esto lo envía

Voz 0470 03:33 arroba Ciccone yo no creo eh nos envió una foto que él ha puesto esto en su casa entonces vea por no poner la foto por favor es una foto de una casa en Maastricht con la banda la moda donde también llevo muy mal puesta de muy malas colgando el extremo

Voz 0759 03:46 recordemos que la bandera de ni acepta todo tipo de oferta

Voz 0470 03:49 acepta incluso al colgado de trapo de Olga mal ese cartel Squyres lo que quiero de verdad es la bandera es que no la Fender nunca usted para secar suele explicar e hizo usos no previstos de la bandera pero no nos ofende nada

Voz 1194 04:05 esquema de

Voz 0759 04:08 Ana Pastor ha hecho animamos a quemarla por favor por favor

Voz 1194 04:12 ese podía ser un símbolo bonito nosotros preferimos quemarlos

Voz 0470 04:15 claro pero aún así el chaval no mandó una carta que le han enviado de Maastricht del Ayuntamiento el Ayuntamiento en la que dice bueno aquí pone el día no sé qué índice que hemos observado que desde principios de año cuelga de su casa un trapo rosa

Voz 0759 04:32 bueno bueno bueno menos mal que no

Voz 0470 04:34 claro no nos ofende nada aclara

Voz 1194 04:37 ese es el primer un vecino no no no

Voz 0470 04:39 escrito el ayuntamiento de Maastricht una una tela txapela y entonces es una carta oficial de verdad firmado aquí por la dio del del de del Ayuntamiento no sé qué dice suponemos que el trapo está colgando por un error de su parte

Voz 1194 04:54 suponemos que Sleep

Voz 0470 04:56 yo la tensión suponemos que se te ha pasado os damos por hecho que lo retirará de forma inmediata dice la dentro de Astrud poco amenazaba velada esa amenaza como damos por hecho que como suponemos que se te ha pasado lo de que tienes que una bandera colgada pero quita lote pisamos

Voz 1194 05:10 no se les mandan una cabeza de caballo

Voz 0470 05:13 entonces igual que la bandera de Moder Doña permite todo tipo de usos lo que no permite expedir su retirada

Voz 1194 05:18 por por un Estado Esther

Voz 0759 05:23 no esto esto es lo escuchos hablando esto es un conflicto usted parece

Voz 1194 05:25 que ya la tuvimos con ellos ya lo tuvimos con ellos impreciso

Voz 0470 05:28 ante por eso anti y por extensión con la Unión Europea correcto antiguo Ania se enfrentó a Flandes

Voz 1194 05:33 el el cuadro de Las lanzas de Velázquez en La rendición de

Voz 0470 05:37 eso es ir por eso y para rememorar esa época Girjet retomar ese conflicto he pedido una cabeza nueva Julio que set

Voz 5 05:47 pero se ha complicado dura eh la canción se llama guerra por el territorio

Voz 2 06:08 por por territorios

Voz 1194 06:14 os parece bien retomar los tercios hombre famoso y Arturo Pérez Reverte bueno cartero fuerte escriba está

Voz 0470 06:24 el titular demócrata con Arturo Barea cargando que vaya hace bando Camus sabes

Voz 1194 06:30 la retirado no tenemos al teléfono

Voz 0470 06:32 va al dueño de la mantenga la casa al interfaz perfecto así que tiene una plaza para Francisco Moya Carles

Voz 3 06:38 vale vale de Ordoño el frágil como hilo

Voz 0470 06:44 a qué pasa

Voz 0759 06:47 tan

Voz 0470 06:48 hola Acotex

Voz 1194 06:50 que hay es el el mucha un tiro de fondo

Voz 0470 06:57 la historia no es tú tenías una manera de las colgado ir Ayuntamiento te han escrito esa puta mierda no

Voz 0323 07:03 María crédito esa puta mierda pero es que lo peor es que la quitó mi compañero yo no la aquí pensamos que no

Voz 0470 07:10 pero Francisco este nuestro apoyo y que no la quites y que se hace falta vamos allí aliados a hostias

Voz 0759 07:15 lo que afrentas éstas como que la esquinado o no pero después

Voz 0323 07:17 de todo el apoyo que he recibido en Twitter la voy a volver a poner

Voz 1194 07:21 bueno vale pero

Voz 0470 07:24 Paquita

Voz 0323 07:26 no mi compañero de piso la quitó cuando

Voz 0470 07:28 de día de Londres pero claro claro pero por el momento no trombo

Voz 1194 07:35 la tentación de La última tentación de Cristo eh sí me mira que la voy a quitar yo no me cuelgo ahí vale y entonces

Voz 0470 07:43 eh tú convino de Bilbao conoce el programa

Voz 0323 07:45 sí sí lo conoce y lo vemos aquí a menudo en casa

Voz 0470 07:49 y aún así pero llega un día

Voz 0323 07:51 las que la había hay colgar porque venían con mucho extranjero hacerse fotos la Iglesia porque

Voz 1194 07:57 digo como la Iglesia

Voz 0323 08:00 sabes estaba muchas pícaro yo decía los habrá un montón de fotos de chinos con la bandera

Voz 1194 08:05 a ver quién esparciendo la palabra en la ronda de la ofensa

Voz 0470 08:12 pero yo nacidos escribiendo el Ayuntamiento y tu amigo hizo Cloclo no yo lo voy a quitar sino para deportar de nuevo a Murcia

Voz 0323 08:18 claro entonces llegamos un día

Voz 1194 08:20 sí bueno yo que yo un día de trabajar de repente

Voz 0323 08:23 te vi que no estaba la bandera oí compañeros visto la carta que no ha enviado

Voz 1194 08:29 sí yo dije pero que

Voz 0323 08:30 reza

Voz 1194 08:32 qué pasa que es más prisa hay una

Voz 0759 08:35 dejaría de fachadas poco como es claro porque hola

Voz 0470 08:37 claro porque quieren que la que tenéis

Voz 0323 08:40 bueno se supone que es porque hay una fiesta aquí de un patrón cerca como vivimos juntos la Iglesia celebra la festividad del patrón de Sánchez buenas noches

Voz 0470 08:51 además también Rabat

Voz 1194 08:56 estás disparando en todas direcciones Francisco muy faltón

Voz 0470 08:59 hoy yo pensaba que iba a haber vivo eh

Voz 0759 09:03 falto ni que parece que va para darle la mano al menos dos veces de la mañana

Voz 0470 09:08 practicó las pegada a Paul con fresquito Kaká

Voz 0323 09:12 no lo que pasa es que demos escrito mil veces al casero porque no arregle la luz de de la habitaciones

Voz 1194 09:19 atención no nos ha contestado pero ahora vengo

Voz 0323 09:21 puesto la bandera aquí en la fachada de la iglesia la tanto que no adscritos

Voz 0470 09:25 pues mira Arabi sacado rédito joder vale entonces la vas a volver a colgar

Voz 0323 09:32 la Hoya volver a colgar después de todo el apoyo en Twitter

Voz 0759 09:35 vale pero ahora vas a colgar estaba en la vas a colgar bien claro

Voz 0323 09:40 no acaba colgada bien lo que pasa es que abrí mi ventana estaba Utah toda mi ventana y Labrit cayó dijimos vaya a la jamás

Voz 5 09:47 estás menudo agente doble le da igual todo bien la madriguera

Voz 0470 09:57 vale me dedico puede espera esperamos prueba gráfica mándanos vea de nuevo mándanos los información gráfica y si pasa cualquier movida te mandamos a Ignatius

Voz 1194 10:06 sí tú puedes porque allí tiene todo nuestro apoyo e ir resiste se fuerte Luis

Voz 5 10:16 se llama Francisco Pérez

Voz 1194 10:19 aguante moderador vale te mandamos un grito sordo colectivo de apoyo eso vale guanche Francisco

Voz 0470 10:28 adelanta además de Hernani a los tercios

Voz 3 10:34 ahora sí es la que entráramos

Voz 6 11:30 sí

Voz 5 11:35 Fútbol Club Barcelona dos Real Madrid dos La vida moderna

Voz 7 11:51 gente que se free

Voz 1194 11:52 da

Voz 8 12:04 la vida moderna que

Voz 0470 12:07 siete de mayo nos quedan ahora exactamente claro

Voz 8 12:09 dos meses de programas como

Voz 2 12:11 dos meses agua empezaba a quemar

Voz 0470 12:15 el año pasado recordar que llega seis al final de temporada he arrastrando como si estuviesen en en en un lodazal

Voz 1194 12:23 el puesto este año que sea distinto no siempre lo voy a conseguir

Voz 0470 12:26 hasta llegar con fuerte pero pero

Voz 1194 12:29 que el año pasado morimos

Voz 0470 12:31 espero y con Quique con qué estrategia cuentas te estoy empezando a ser meditación

Voz 1194 12:39 te claro tengo que recurrir la técnicas que no empleado hasta ahora a ver si me funciona

Voz 0470 12:43 vale tú tienes algo Pajovic camine sí sí sí sí lo decía hace Tichet safety ser tú tienes algo para la temporada

Voz 0759 12:52 sí trabajar lo menos posible para no cansar menos porque además el fin de temporada este fuerte

Voz 0470 12:58 por decir en muchas movidas os agradezco que tengáis esta intención se llegar con potencia y pido un aplauso

Voz 0759 13:04 tú vas a apostar por el deporte en tú cómo lo hace

Voz 1194 13:06 Silvia como siempre hemos Pedro por Podemos te poco eh

Voz 0470 13:10 dramones éxito

Voz 1194 13:13 el éxito es migas solamente la cocaína del éxito

Voz 0470 13:17 no

Voz 1194 13:21 vengo de la industria del espectro

Voz 0470 13:23 acude de la opa de los aplausos risas Mi Popper

Voz 1194 13:29 claro

Voz 0470 13:30 con cada risas en dilatar más el culo es bonita pero sí inmerso no quiero que Pari pide un aplauso para no

Voz 3 13:42 no se paga cada vez con más pelo el pelo quién lo hubiera dicho

Voz 0470 13:51 tendrá que hacer el hombre es que digamos que estoy

Voz 1194 13:53 dentro de la Constitución biológica decir aquí rige naturales que estaba al margen de soplado el pelo no

Voz 0759 14:07 gente que se flipa es verdad la tiempo que no hacíamos dadas flipa nuestro tema precisamente vamos ya hemos dicho muchas veces que lo decimos en eso también que la Felipe si es que se puede decir así como peligrosa no sobrevuela a todos constantemente no hace falta que sea

Voz 0470 14:23 al de la banda la España

Voz 0759 14:25 ejemplo si si esa gente que ha madrugado esta mañana para ir al primar venir en pantalón corto

Voz 1194 14:33 en primera fila para perder su dignidad a la industria ninguno estamos a salvo

Voz 0759 14:42 cuál ha sido lo que vosotros

Voz 1194 14:44 hombre yo bueno lo lo meditación no está mal pero yo creo que me

Voz 0470 14:49 un poco dice cincuenta mil euros

Voz 1194 14:52 ah se me había olvidado ya

Voz 0470 14:56 qué pata bastante delicada

Voz 1194 15:00 bueno yo ahí

Voz 0470 15:01 me que fui al Master de Tenis y fui a ver a Carla Suárez que el otro día vino la resistencia a la tele y me senté dije un momento que dije vamos a Miami

Voz 1194 15:10 mira cómo ahí amigas Ramos ahí Amira a Federer le dices yo escribo más caros Samira y ella me miró como diciendo pero no te conozco que por favor que es lo más bonito que pudiste decir Cyrus Cyrus campeón bueno no es que ha ganado te rebajando llegaste en amigas figura tampoco yo yo me me hoy paisano estará por debajo Weiss

Voz 0759 15:45 yo me flipa porque me venían chandal mire usted usted pero

Voz 0470 15:50 esto pero parece que parece un pan parece un pantalón de vestir

Voz 0759 15:53 espero chándal como pantalón

Voz 1194 15:57 esto que la paso eh te pega porque que que sabes que el rollito es que quede claro

Voz 0470 16:03 vives con pantalón pero echando Colón con

Voz 1194 16:07 por verde color hombre ves lleno pero que perder la admitiendo aquí en cuenta que es imposible no comunicar lo que está comunicando aquí está comunicando soy un canalla pero también pudo ser el padre Tous Canal Nou Canal Chita canallesca Nati pero pero a verla una familia conmigo y eso que tengo el tobillo

Voz 0470 16:31 esto es lo llevó hasta revista yo estoy viendo de cerca en las seis hay la tienes que os han seguido la pierna de Tendero va toques muchos no digo nada bajo lo llevar de cito me gusta el comando

Voz 0759 16:45 hay gente que se flipa continuamente nosotros te vamos a hablar de eso y porque porque tengo cuatro ejemplos que han pasado últimamente de gente que no os va a comentar uno Salamanca Home of the Can Canet es verdad

Voz 0470 16:59 en Salamanca se introdujo en Europa

Voz 0759 17:01 de agua sólo sólo se Paniagua y solo leer el titular ya vamos a ejemplo dimite el responsable de una cofradía que celebró una fiesta con striptease en la Diócesis de Salamanca como vamos de ese palo ahí no

Voz 1194 17:19 ha dimitido porque era todo verdad

Voz 0470 17:21 en una cofradía de Semana Santa una especie de paella

Voz 0759 17:24 que se les fue de las manos eso es el can se te va la fiesta porque todas las manos quién hizo estoy pero que fue alguno de los hermanos de la cofradía se subió a la mesa hizo un striptease el vídeo empezar desde la echó fuera Portugal no sólo llega echar fuera pero mira la flotilla con color con los calzoncillos azulejero

Voz 9 17:38 no es un bueno striptease rollo Ignatius a ella cuando se haya dado poquito sí me parece

Voz 1194 17:43 de mucha hipocresía porque esto lo que pasa siempre debajo de la década de los pasos de nuestro no hay mucha movida es verdad bueno esto

Voz 0759 17:53 es un poco gente gente que se viene arriba ibamos a vivir como primer ejemplo a ver al presidente de nuestra comunidad favorita por supuesto

Voz 1194 18:00 Murcia Murcia ondea en qué

Voz 0759 18:03 estaba el otro día en una entrevista presumiendo de que ya el aeropuerto de Murcia Corbera que era muy necesario porque está sólo a veinte kilómetros del otro de San Javier

Voz 0470 18:13 claro bueno y estará a media hora del de Alicante

Voz 0759 18:15 el de ahora tienen otro aeropuerto

Voz 0470 18:18 que nadie quiere ir a Murcia se que desea exactamente

Voz 9 18:21 hay mucha demanda tú sabes no sitios bueno de Leeds decidió entonces se vino arriba Burgos San Javier

Voz 0759 18:28 por qué ahora la han encontrado ya vuelos por fin para el aeropuerto de Corvera

Voz 1194 18:32 que empezó a presumir de que has podido para el billetes dale

Voz 10 18:35 en la región de Murcia y el aeropuertos estará operativo en diciembre Illa hoy sino metimos la página web de los distintos operadores ciudades tintas aerolínea podemos comprar ya billetes

Voz 0759 18:47 de avión para mil Corbera

Voz 10 18:49 la Leach Corbera Manchester United venga

Voz 1194 19:01 no no Manchester City

Voz 5 19:03 pero Manchester United es que estamos viendo que bueno los machos Pellerano

Voz 1194 19:09 qué tal

Voz 5 19:11 pero que bien

Voz 1194 19:14 a quién es el presidente de la Región de Murcia del PP sí claro sí sí

Voz 0470 19:19 en las imágenes de las imágenes eran Televisión Española son tres deporte regional allí supongo desconexión de Murcia Manchester United

Voz 0759 19:29 Murcia Manchester United Corbera Manchester United que magras una línea que sólo fuera aeropuerto aeropuerto Castellón

Voz 1194 19:38 yo eso no lo pudieron coger eh Paquirrín a Guillermo le canta Taburete todos los hijos de gente facha y ahí en plan círculo caros que les den uso

Voz 0759 19:53 a grandes presidente de Murcia siempre marcando camino Vera

Voz 1194 19:56 pero a Manchester United con escala

Voz 0470 19:58 Betis

Voz 1194 20:06 vamos a otro otro caso de de

Voz 0759 20:09 gente que se flipa y en el que se abre paso como casi siempre que hay gente que se flipa se abre paso la con media esto me lo mandan de Salamanca también va a dar un concierto allí recientemente bueno va a dar recientemente no va a dar próximamente de Falete ahí está el que el cartel hasta ahí todos los un cartel de todo normal vea así podemos aumentar el nombre del telonero por favor si no teloneros

Voz 2 20:35 sal gorda sal gorda

Voz 5 20:37 o por lo menos frío

Voz 1194 20:45 venga hombre sea hombre está pero eso no se puede hacer la vida puede ser maravillosa se ese semana que ha dicho yo lo veo

Voz 0759 20:57 aquel grupo sólo para esta ocasión igual es un grupo tributo a Falete nunca la Copa del Rey de balonmano que ha sido este fin de semana nos ha deparado grandes momentos muchísima emoción al final hagan al Barça con el Barça como siempre sí pero hubo un momento un momento de sorpresa en los cuartos de final cuando el Puente Genil si ganó al Granollers sí

Voz 1194 21:25 lo cual lo Moyano

Voz 0759 21:27 sí expresó su alegría las redes y las es uno de los jugadores del pues sí que ninguno de los padres de puente y pues nos trae fue una gran sorpresa realmente no es Granollers

Voz 0470 21:36 es un equipazo y entonces el lo celebraron él

Voz 0759 21:38 todo el vestuario pues así

Voz 3 22:01 poco a poco lo sé

Voz 1194 22:04 la yendo de las manos en la son las imágenes se ve al equipo

Voz 0470 22:06 el puente en El Vestuario que cantando I la mochila eh a lo loco sí sí pegando botes como Palumbo

Voz 1194 22:12 de calzoncillos llenos mirar a nosotros en el camerino que nosotros somos todo lo contrario lo necesario es verdad pero luego ya en el camerino yo por ejemplo pongo la circulación

Voz 0470 22:27 después de los hechos una imagen de otro camino es terrible

Voz 1194 22:30 te metido hoy puse los pies sobre la mesa si sigue siendo necesito riego sanguíneo

Voz 0470 22:35 eh tú ponen los pies en alto que que se quita la ropa Se da su de su de sobrante tulipán de Egipto pero el pan negro sobre el absurdo

Voz 0759 22:42 sobrante sobre sudor y me pongo el mono el quemado porque todo lo contrario de lo de la Cofradía de la orgía efectivamente vamos a acabar gente que se flipa con un claro es que en realidad me gusta lo que ha pasado porque los políticos y los que le rodean no aprenden no aprenden que siempre que hablan y que están rodeados de cámaras y eso hay micrófonos entonces por una parte mola porque nos dan continuamente de comer como venga otra vez ha metido la pata otros Carmen de Castro es una de las responsables

Voz 1194 23:14 de comunicación de de del Gobierno

Voz 0759 23:18 estaba Rajoy entrando a un sitio donde como siempre les reciba muy bien en Alicante unos pensionistas ahí enfadaba horas ibamos a ver

Voz 0470 23:27 la cacerolada pero a distancia

Voz 0759 23:29 decía los tenía bien entonces vamos a ver la reacción de esta muchacha Carmen de Castro cuando ve a los manifestantes lo que murmura lo que lo que Farfán cuya lo que rezó

Voz 1194 23:41 esto que va a hacer

Voz 0759 23:42 más cuya que es una cosa que nos encanta es una cosa que es maravillosa porque tú puedes decirlo

Voz 0470 23:49 bueno vamos a seguir con el programa

Voz 1194 23:53 maravilloso porque siempre queda

Voz 0759 23:59 un día ya lo dijimos tenéis que hacer brama sólo recibió los tres cada uno a su meditación ahora vas a hacer

Voz 1194 24:06 vamos a ver la orgía ya me lo voy a creer ahora la que dejó de ahora

Voz 0759 24:15 estoy a punto de sospecha siempre Carmen de Castro dando la bienvenida a Rajoy en Alicante

Voz 11 24:21 hay sale Rajoy se pueden bajar del coche se escuchaban gritos

Voz 0470 25:01 que aquí lo dicho con una sonrisa en la boca déjame que describe el señor entrando en plano pero si la Cámara está dando la espalda

Voz 0759 25:09 sí que ha dicho con una sonrisa algo que es muy inquietante cuando alguien te dice algo chungo conexión dan ganas de mandarles a tomar por culo a todos dice decir quiero cool ojo Days que es esto es muy del PP cuando les pillan diciendo cosas si el de Andrea Fabra también verdad Jové da igual ojo veis

Voz 1194 25:31 ahora bien esta está protestando contra Rajoy claro al ser la jefa de comunicación de Rajoy pero tú

Voz 0470 25:43 pero escuchas es que te lo pregunto escuchas el programa en el momento no digo después

Voz 0759 25:51 en estos momentos en el escenario

Voz 0470 25:53 no hay dos Españas vamos a ver ha llegado a la donde el Partido Popular pero como ha dicho creo que la frase textual ataca

Voz 0759 26:02 ganas de decirle si os os joven algo así en poco resumiendo interpretando libremente lo que ha dicho

Voz 12 26:09 ha tienen mismo

Voz 0759 26:11 que no me voy

Voz 1194 26:15 que me veía que dan bien acabamos

Voz 0759 26:19 así gente que ese flipa con un y un ejemplo de máxima flipper que ya no se nosotros mismos que nos hemos si íbamos a acabar la temporada en el Circo Price actuando el jueves el viernes el sábado y el domingo es verdad la Promoció se pero es que nos hemos flipado porque también vamos a actuar

Voz 2 26:48 pero todavía sí

Voz 13 26:53 además critica Juan Ignacio Delgado Alemania Granadilla de Abona uno por ciento

Voz 1194 27:01 enterito

Voz 14 27:03 cuando se puso aquí el paseo

Voz 1194 27:18 dice que Paloma hoy cuando yo reconozco que cuando el discurso se extiende más dos minutos yo me pierdo sí pero no

Voz 0470 27:28 qué te hago una pregunta cuando por ejemplo tú qué es lo que te pasa todos los días estamos dando una cosa si tú no estás escuchando en Quetta pensando

Voz 1194 27:36 no yo estoy por ejemplo hay que estaba pensando en otra cosa estar nadie está pensando en lo mismo pero de diversas formas yo empiezo a tergiversar nuestro discurso estoy pensando yo en otra movida nunca yo estoy aquí lo único que he es esto en la vida moderna pero en una vida moderna para

Voz 0470 27:59 pero nunca durante el brama nunca se está pensando en otra cosa que me parecería bien

Voz 0759 28:03 mucho tiempo haciéndonos a lo mejor lo ha sucedido pero

Voz 1194 28:06 no se ya te digo que es el problema el problema es que yo de esos la la la fantasea sí a mí eso me pierde ilusión sería estar más centrado pero ya llevo más de quince años y eso no pasaba

Voz 0470 28:21 siempre ya pero no pierdo la ilusión de dijimos Un día que siempre dices quince años desde hace cuatro años más en realidad

Voz 1194 28:26 ya son más de Quintanar de quince años que serán diecisiete no porque empezamos el mismo año si yo yo empecé dos mil dos va yo yo estoy dispuesto a solucionar esto y hoy ha vuelto a escucharte yo lo has clavado eh hablando en serio

Voz 0470 28:49 que no las escuchaba sí dijo hace más de dos años

Voz 1194 28:55 cuál va a ser igual va a ser un problema de

Voz 0759 28:59 todo lo que escucho menos de lo de lo que escucha una persona normal pero Soraya para áticos o bastoncillos Palop

Voz 1194 29:08 eso no recomienda

Voz 0470 29:09 a tratamiento posible los auriculares que te aislada del mundo exterior y solo oyes la radio

Voz 1194 29:14 lo que sería empezaría a gritar que hoy he dado el primer paso para solucionar esto ya lo avance ante esta mañana he hecho primer intento de hacer meditación todavía nivel

Voz 0470 29:34 yo mismo me he enterado Un poco a como se hace email lo comentas entrará

Voz 1194 29:38 la de Youtube Google buscando Google no todavía no he ido a una clase que lo voy a hacer eh pero hoy con lo que yo ya tengo entre manos hoy ya hecho Mi primera sesión para empezar a caminar tú solo tú solo escala no solo en casa me desperté

Voz 2 29:58 pero tú

Voz 1194 29:59 todos lo primero que hago pues me alcanza me desperté y me fui al cuarto de de de meditar cómo me tocó el fin de semana con él pero hoy entonces su habitación estaba libre Griso para meditar qué tío entonces me pongo ahí me senté en la alfombra inmediatez que en qué posición bueno en varias pero al final acaben Lotto a Philadelphia te pero no porque yo diga lo voy a Free par me voy ponen Lotto perdurable es natural si las piernas me fueron Paul os quiero decir así me sentía cómodo y hoy por primera vez hice meditación

Voz 2 30:36 acabemos pero a cada vez más tengo que decir porque es como que te relaja claro uno tuve comunes

Voz 1194 30:49 yo Quito Linda es otra forma de meditar pero como fue la primera sesión

Voz 0470 30:59 hoy como pasó de no sé si estás para ir a clase

Voz 1194 31:04 la primera clase presencial

Voz 0470 31:12 imaginas que esa gente que lleva años haciendo meditación y de pronto pero que quién está corriendo en un charco

Voz 1194 31:19 a mí yo había escuchado que lo que quiero decir que esto es un proceso no te sale bien la primera

Voz 0470 31:26 en lo en las pagas

Voz 1194 31:29 la de meditarlo aquí igual ella al principio no sabía cómo más turba la primera más tiro John que yo me hice no fue adelante no

Voz 5 31:38 yo estuve

Voz 0470 31:40 los a cuanto sería doce años problema que tenemos baja Apraiz por favor es que siempre es que es tan bonitas alocución que no desperdiciamos verdad debe BP Total lo vas a contar

Voz 1194 31:50 es algo breve simplemente para decir que no siempre es pieza bien

Voz 0470 31:55 no hay proceso de aprendizaje mal no naciones que pensarlo todos ellos presenta bajas a la pena

Voz 1194 32:02 las aquí me dice y estuve varios tiempo hasta que encontré nuevas técnicas era golpear me amigo ofertadas yo notaba que lo que yo me lo aquella cultural hay gente que se ha quedado ahí todavía con nostalgia todavía lo hago

Voz 0470 32:25 como metiéndote con tu propio Pened como con reincorporar cuanto problema

Voz 1194 32:30 ya lo explica así

Voz 0759 32:31 aprende verás yo tenía muchos tengo más de Fénix

Voz 1194 32:35 a la Virgen María para evitar la tentación Harper a ABC lo que considera que coincidiera la eyaculación con los a la Virgen María y entonces claro yo yo yo

Voz 0470 32:53 va a terminar ya con la paja no no no no no pues y con las pajas ese es otro tema por cerrarlo

Voz 1194 32:58 pero las pajas vale ser ratificado el temas de las páginas pájaro vuelvo a mi discurso ETA yo ayer puso en tweed para empezar a orientar y ayudar

Voz 0470 33:10 todos tus cosas en la vida empiezan con Twitter

Voz 1194 33:13 ayer la gente fue muy amable muy graciosa también puse el tuit estoy interesado en aprender meditación trascendental pero no estoy interesado en las mariconadas que por lo que suelen acompañar a este tipo de cursillos talleres charlas etcétera alguien me puede recomendar algún sitio en Madrid gracias

Voz 2 33:29 la respuesta al cambio también tirada eh pues bueno no sé pero es que luego lo pensé hay uno

Voz 1194 33:45 cuenta cuando te hacen un test para saber si estás deprimido hay una pregunta que se repiten todos los test que es como muy significativa la pregunta en concreto es piensas que tu vida mejoraría significativamente significativamente Si estuvieras en la cárcel yo siempre he pensado que si te juro que para mí es un pensamiento recurrente como diciendo joder si estuviera en la cárcel con lo bien que me iba ahí y te lo juro pensamiento de gente deprimida y que está en un quinto Hoyos pues llevo yo así llevo toda mi vida

Voz 0470 34:13 luego también tú esta sacaran dos sólo va siempre sacarán dos segregada Grecia alegre encarando húngaro pero espera que no vuelva a perder Jacara y lo entiendo pero yo

Voz 1194 34:27 que lo dices porque como ha dicho que es gente que está

Voz 0470 34:30 triste estatal y que tú piensas eso pero luego a su vez ataja Cardoso

Voz 1194 34:33 no pero es una fachada que yo tengo ensayo fijo yo cuando estoy con vosotros por la educación ver espectáculo pero cuando estoy solo yo me vengo abajo ahí cuando me viene el pensamiento de ojo ver si estuviera en la cárcel pero te lo digo de verdad es una cosa que se me repite

Voz 0470 34:50 intereses enviamos un par debidos a la Fiscalía

Voz 1194 34:53 eso te iba a decir lanzarse él porque ya se concentraría en lo que hago es la meditación Irán idea expirar sano no sois así tener un mantra como insulares mirar a nado no ha entrado con un poquito de entonces yo creo que el secreto la felicidad es insultar a la Monarquía por Twitter para que te encarcelaban al terrorismo hay varias escuelas eh mi pregunta aquí recojo el estilo de que el estilo de que qué voy a plantear esto en tu estilo

Voz 0759 35:36 podemos dejar en las manos claro porque una técnica

Voz 1194 35:41 qué tal útil y eficaz como la meditación transcendental ha caído en manos de gilipollas es que ese es el drama ese es el drama porque no es una cosa útil es una cosa África es una cosa que te sirve para tu vida de verdad no hay que estar flipado no hay no hay que creer puede ser súper escéptico con estas mierda pero si haces el ejercicio fusiona te va bien sea por qué esta mierda ha caído en manos de argentinos al es el drama de nuestra época porque por ejemplo otra técnica eficaz y útil clavar un clavo en una pared es sólo ha caído en manos de prepara esos ha mantenido como era bajar la ferretería oiga tal vela vía esto sirve para escoger un clavo con el martillo tan tan tan otro cuadro si no está Emma está en mando que venga yo yo quiero una meditación que sea como entrar en las ferreterías esta no no lo con mierdas de o cuando vienen dos operarios sudamericanos de Ikea armar te los muebles está de gira ha ido Albany punto y otra cosa pasito a pasito agua los vamos propina no venga claro que no voto por

Voz 0759 36:51 peritación verdad es quién hace meditación desde hace más de cuarenta años crines But hombre mucha

Voz 1194 36:56 el Bud pero hay alguien menos

Voz 0759 36:59 es bueno es es el fruto

Voz 1194 37:02 duro de la medicación alguien que haga meditación terminan hacer su media horita de de meditación y a continuación de dice era caro

Voz 0759 37:12 oraciones por la voz del mundo las menos

Voz 0470 37:18 es verdad que hay muchos en el mundo meditaciones entonces librito de de de autoayuda

Voz 0759 37:23 claro pero da lo sándalo mucho porque realmente es una cosa

Voz 1194 37:28 hay que ha caído en manos de gente de nefasta Cary entonces simplemente quiero jugar poco como el socialismo y el comunismo en manos de Podemos Monedero claro son cosas guays pero han caído en manos equivocadas y entonces lo que quiero decir es que tampoco tiene tanto mérito vivir bien tu vida si meditación no no tiene que lo que tendría mérito sería tener una vida plena pero sin recurrir estas cosas a lo loco bajarlo loco pero ha sido feliz sí y eso tiene mérito pero reconozco que yo ha sido débil y he tenido que usar el bastón de a partir de hoy de la meditación que ya ya y eso espero que me ayude

Voz 0470 38:16 Sanidad todos los días Buemi estar todos los días dos veces

Voz 1194 38:18 después el programa otra cuando acabe de meditar Se va quedarme

Voz 0759 38:22 cuando fijamente al que medita

Voz 1194 38:24 sí claro no tiene no tiene gracia vivir también tu vida haciendo meditación como por ejemplo pues lo tiene gracia que si tú quieres tener hijos Foyer sin condón mira ahí está el camino difícil claro claro claro hay que vivir peligrosamente a intentarlo esa manera Si ves que no eres capaz busca este tipo de ayuda como yo he hecho así que bueno que simplemente quería plantear eso

Voz 0470 38:51 hay una sección en la que se plantea un tema

Voz 1194 38:54 Se plantea que yo he iniciado este camino no haya intentado hacer bromas con lo que eso puede conllevar sí pero yo me mantengo firme la decisión nuevas yo voy a por todas ya está pero yo creo que David se refiere a que no hay un cierre digamos a

Voz 0470 39:08 acciones tienen un cierre una explosión o un objeto o un esto le encaminaba está dando se limitan a plantear

Voz 0759 39:13 creo en este caso limitado a plantear

Voz 1194 39:16 el camino hoy la ya

Voz 0470 39:19 quieres quieres acabar la sesión meditando oye cuidado

Voz 0759 39:22 mirando suena en la radio jamás

Voz 2 39:25 sí

Voz 0759 39:28 Lucas ha reflexionado no a ser un buen momento

Voz 0470 39:35 si tu meditando si eres capaz de meditar con con aquí con noventa personas mirando té y con toda España pendiente pero que sería sería un gran papel

Voz 1194 39:43 no no es espectacular quiero decir esto no es bueno pero Messi entonces

Voz 0759 39:48 vas a este punto

Voz 0470 39:50 eh pues no sé quién es quién pone la mesa pero si no vale sobre la mesa si si si quieres acabamos les ya está para darle un punto e industrias vale crees que esto aguanta pero no pero ponte ponte que como tendrás tu cortes donde está la caja de la mierda hay en eh hay en la continuación hay hay que hay un que tiene un bastión hostia tiene los pantalones rotos por los huevos

Voz 1194 40:19 la madre

Voz 3 40:25 yo lo noto

Voz 16 40:47 bueno performer personalmente me sin igual we are llenar igual que está Guy

Voz 0470 42:01 la vida moderna es que la banda tributo de ETA

Voz 1194 42:03 ya me zulo y la contra banda

Voz 3 42:11 uno

Voz 0470 42:14 es buena definición de Adrián y no la de Charlie Brown Charlie Brown pasa te aporto premia por Cadena SER esos pueden recoger el tenemos no han Manolito para Emilio enviando cerveza artesana para y muchas gracias de nuevo un día más en la puta ser un aplauso para inane que

Voz 1194 42:32 meditando