La entretenida historia de las matemáticas

Voz 1604 00:00 cómo se muy honorable Dionisio que quieres aprender a resolver problemas numéricos emprendido la tarea de exponer la naturaleza y el poder de los números empezando por las bases que sustentan estas cuestiones es posible que parezcan más difíciles de lo que son por seis desconocidas aún y que los principiantes duden de conseguir alcanzar las pero las comprenderás fácilmente gracias a tu actividad y Amis demostraciones pues que el deseo unido a la enseñanza conduces rápidamente al conocimiento

Voz 1 00:48 escuchamos la voz de Julio López

Voz 0772 00:50 vez iba a decir la voz de Dios de Alejandría pero no no es tanto sino que es nuestro compañero Julio López leyendo ese preámbulo de su aritmética de de Faro de Alejandría del año del siglo III después de Cristo es una de las primeras fuentes de clásicas dedicadas el mundo de las matemáticas un una ciencia una disciplina que también tiene su historia y que brillantemente la expone en en este libro que tengo mis manos publicado por el galopar Historia de las Matemáticas del cero al infinito cuyo autor Sergio Castro profesor diez de mates entre comillas nos atiende ya desde Radio Bierzo Sergio bienvenido a Ser Historia

Voz 2 01:34 muy buenas y muchas gracias por la invitación

Voz 0772 01:37 esto de profesor diez de mates que es es

Voz 2 01:40 el canal de Youtube yo tengo canal de Youtube PRI es el nombre de guerra por así decir nadie que cree que lo dijera esto Venecia

Voz 0772 01:46 de aquí a la pregunta es eso de no se presentará el mismo no desde luego que como decía ahora la la Historia de las Matemáticas es quizá uno de las matemáticas como tales es una una disciplina bastante bastante árida pero la historia de las matemáticas quizás es una de las cosas más apasionantes lo hemos abarcado en en nuestro programa en algún momento en todas estas temporadas hablando de las matemáticas en en Egipto en el mundo mesopotámico en su Mary etcétera y Sergio cuando nacen las matemáticas

Voz 2 02:21 pues las matemáticas nacen con el supongo que con la humanidad las matemáticas nación realmente para resolver problemas muchas veces me preguntan para que sirva a las matemáticas pues yo siempre digo lo mismo digo sirven para resolver problemas nosotros por ejemplo los primeros cazadores imagínate cuando cazaron las primeras puestas pues tendrían que repartir la caza ahí seguramente nació la división o cuando cosechaba para calcular cuánta cosecha habían habían recolectado pues surgiría la suma Ozzy era muy grande la la cosecha la multiplicación vienen de de la raíz de la humanidad

Voz 0772 02:56 una cosa es cuando nacen y otra cosa es cuando se sistematiza no cuando se cuando se ponen por escrito tú estabas con tan hablando ahora contándonos pues eso que habría que contarlas las piezas de de de la caza lo la cantidad de panes de bienes pero cuando se sistematiza en cuando se arreglan cuando se ponen por escrito tal y como nosotros la entendemos en la actualidad

Voz 2 03:19 el primer gran libro de Matemáticas es el libro de de los Elementos de Euclides en él Euclides no sólo recopiló todos los conocimientos de la época equipos Euclides vivió en el doscientos sesenta y cinco antes de Cristo recopiló todos los conocimientos de la época pero además le dio una una coherencia lógica vale es decir creó métodos que siguen utilizando hoy ahora mismo para desarrollar las matemáticas el libro es el segundo libro más editado a historia después de la de la Biblia sí que casi nada pues ahí me dejáis que es Cueto

Voz 0772 03:56 eso implica un poco el el el el eco que ha tenido este tipo de de trabajos no es lo que decía antes que como escuchábamos al al principio en ese corte de Dios de Alejandría en muchas ocasiones no ha cambiado mucho no lo lo sabrás tú también por tu cara de vídeo profesor Díez de mates o qué realmente el conocimiento está en aquel punto que tú quieres descubrir al que quieres acercarte la manera más sencilla la más didáctica de acercarse a él pues en ocasiones y no tiene por qué ser una metodología moderna muy sofisticada sino que puede venir desde la propia antigüedad

Voz 2 04:34 sí la verdad es que bueno las matemáticas abarcan la historia de la humanidad no hubo células civilización sin desarrollo de sus matemáticas las matemáticas fueron fundamentales para el desarrollo cualquier civilización y actualmente yo siempre digo lo mismo muchas veces la gente le tiene miedo a las mates entonces yo siempre digo que hay que acercarse a las mates de forma amena divertida y luego ya si queremos pues evolucionar en ciertos temas pues ahí estamos

Voz 0772 05:02 nosotros están usamos el sistema decimal porque tenemos diez dedos no imagino que el sistema nacerá pues por pero ese aspecto ese elemento humano pero no siempre fue así hubo culturas que utilizaron el sistema sexagésima no basado en el en el número seis desconozco si si habrá otros sistemas en otras culturas y más primitivas o que se sigan utilizando en la actualidad

Voz 2 05:25 realmente es cierto que nosotros usamos el sistema decimal porque tenemos desde dos entonces nosotros empezamos a contar contamos con los dedos por ejemplo los Babylon utilizaban un sistema sexagésimo mal que ha llegado hasta nuestros días por ejemplo los trescientos sesenta grados de una circunferencia o también mirando que un ahora tiene sesenta minutos o minuto tiene sesenta segundos también es cierto que los mayas que tengo unas matemáticas muy avanzadas que se ha perdido prácticamente toda civilización tenían un sistema envase veinte base veinte porque contaban con los dedos de las manos con los dedos de los pies y también hay un hay un sistema muy común que es en base doce que se utilizan muy a menudo por ejemplo porque tenemos utilizan las docenas de huevos pues es porque en esos momentos utilizaba la base doce porque el número doce No quiero meter mucho fragatas que autores que yo así me emociono rápidamente pues es un número que es muy visibles nosotros queremos repartir una docena de huevos por favor partir la de uno en uno de dos en dos de tres en tres de cuatro en cuatro de seis en seis entonces son números muy juzgarles Jara mismamente en informática yo como siempre digo los ordenadores tienen dos dedos porqué utilizan el el sistema binario D2 con cero si uno solo

Voz 0772 06:43 in antiguamente en en Grecia y yo conozco un poquito como se hacía en en Egipto no hoy las operaciones qué más conocidas como sumar restar dividir pues son muy accesibles con un papel y un bolígrafo lo haces ahí pues de una manera rápida y ágil pero en otros sistemas matemáticos en la antigüedad sobre todo por ejemplo en Egipto que utilizaban muchísimas fracciones quebrados y tal para para dar cierto rodea no para llegar al al mismo punto complicaban un poco más las las matemáticas no

Voz 2 07:16 si el el sistema el sistema numérico es muy importante para la evolución de las matemáticas bueno ciertamente los egipcios las facciones un poco más raras que las nuestras pero es cierto que para resolver sus problemas eran mucho más útiles que las que utilizamos nosotros ahora yo siempre pongo el ejemplo a los chavales cuando damos clases por ejemplo como ellos repartían hogaza es en el trabajo repartían cervezas infracciones eran muchísimo más prácticas que las nuestras para esa para ese tipo de de repartición también es cierto que el sistema decimal posicional que es el que tenemos nosotros que introdujo en el vacío en Europa en mil sobre el año mil doscientos hizo evolucionar mucho las matemáticas además es una historia muy chula porque que no se si el el éxito que tuvo ese libro de ese sistema posicional decimal es debido a que en el libro venían muchísimos casos para poder comprar de cambios de moneda entonces todos los comerciantes cogieron ese libro como básico para su su comercio oye y así fue el éxito y así se consiguió pues poner ese ese sistema numérico en Europa

Voz 1604 08:27 ahora debemos hablar sobre el nacimiento de la geometría en el periodo actual El Divino Aristóteles en efecto ha dicho que las mismas opiniones ocurren a los hombres muchas veces conformes ciertos períodos regulares del universo ahora bien puesto que debemos examinar los comienzos de las técnicas y de las Ciencias en el presente periodo diremos cómo ha sido narrado por la mayoría que la geometría fue descubierta primeramente por los egipcios Ike debió su origen a la medición de las tierras tuvieron necesidad de ella en efecto a causa de las crecidas del Nilo que borraba en los límites propios de cada lote escuchábamos una vez más a la voz de nuestro compañero Julio López

Voz 0772 09:15 y leyendo un fragmento del comentario que hace pro Claude odiado con en el siglo V de nuestra era el primer libro de los Elementos de Euclides Sergio Castro autor de este libro Historia de las Matemáticas la geometría también podría ser una de esas primeras referencias practicas no de con que utilizar las las matemáticas

Voz 2 09:38 claro por ejemplo hay escuchábamos como los egipcios utilizaban una terna es decir un triángulo de PETA horas para para fijar los lindes de las fincas por ejemplo también pudieron hacerlas las pirámides porque tenían tenían unas unas cuerdas anudadas con cinco cuatro tres nudos os dais cuenta tres al cuadrado más cuatro Cuadrado es veinticinco y cinco al cuadrado es veinticinco luego cumplen el teorema de Pitágoras

Voz 3 10:06 es lo que había pensado Sergio si cuando deja los no pero bueno todo menos mal explicados y no si no

Voz 2 10:16 entonces claro cumplen una terna porque cumplen el teorema de Pitágoras entonces por eso podían hacer los ángulos rectos y por eso también pudieron hacer las pirámides ciertamente los los egipcios utilizaban miles de años antes de que Pitágoras el teorema de Pitágoras

Voz 0772 10:33 en las sociedades en antiguas alrededor del Rey de los nobles de los personajes importantes había matemáticos al igual que había escribas para otras en funciones de la de la administración había personas que se dedicaban en concreto a las a las matemáticas como esos sabios que eran capaces de jugar con los números y conseguir ese resultado los resultados pues sí idóneos no para determinadas para determinadas operaciones os gusta los au deseos de de del soberano

Voz 2 11:05 supongo que sí porque bueno las matemáticas también tiene mucho que ver con con los impuestos por ejemplo los egipcios desarrollar mucho las matemáticas y la geometría porque dependiendo de las áreas que tuviesen las fincas pues cobrar más impuestos o menos entonces ahí tuvieron que utilizar fórmulas matemáticas ecuaciones de primer grado de segundo grado entonces todo lo que tenga que ver cuál es el dinero tiene que ver con los números así que supongo que si hay una anécdota que si quieres la cuestión muy famosa de vídeos que un día el rey Ptolomeo I interesado en las lecciones de geometrías de vídeos acudió a su academia pero en capaz de seguir su lecciones le pidió al maestro aunque lides dice hiciese un pasillo hacer algo más fácil videoclubes le respondió no no no existe Camino Real para Adagio maître

Voz 0772 11:50 es curioso cómo la historia de las matemáticas puede ser mucho más atractiva de lo que pudiéramos haber imaginado en un en un principio yo tengo que decir que el soy de esos extraños que cada vez que tiene que hacer una operación nunca utilizo la calculadora siempre lo hago papeles Hay bolígrafo aunque tarde más tiempo pero siempre es algo que me ha entusiasmado no que me ha gustado no digo que me vaya ya toda la vida haciendo ecuaciones de segundo grado y límites y cosas de éstas que me parecían un poco aburridas cuando yo estudiaba en aquella época segundo de BUP uno que le decía al profesor y esto para qué vale me contestaba él esto vale para aprobar las Matemáticas II

Voz 3 12:28 la que es la respuesta muchos profesores suelen dar es clásico clásico un verdadero clásico no pero desde

Voz 0772 12:35 algo que que entiendo que son son entretenidas y son son apasionantes y todo eso lo refleja perfectamente nuestro invitado en este libro publicado por lo Bart Historia de las Matemáticas del cero al infinito y sobre todo si entramos en ese canal de de Youtube que tiene decenas de miles de seguidores profesor diez de mates dónde vais a descubrir una historia mucho más cercana de esta ciencia las matemáticas Sergio Castro muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historial

Voz 2 13:04 muchísimas gracias a ti Nacho por invitarme a un placer la verdad

Voz 0772 13:07 yo un abrazo infinito como dices tú siempre gana