Barcelona medieval

mientras el Imperio Romano expira su último aliento hordas de bárbaros amenaza en las fronteras del Imperio pero cosos de una huella tan profundo la Historia como estos fieros querremos llegan desde el norte dispuestos a aprovecharse de la debilidad del Imperio diversas tribus se unen bajo el poderoso brazo de un soberano un nombre mortal que descansan desde los son los tres eran todos del viento de un nuevo orden mundial

Voz 0772 00:59 Nos a a pensar quizás épocas más recientes a nosotros épocas en donde sobretodo el el románico y el gótico en esos albores casi del Renacimiento pues dieron presencia dieron protagonismo grandes ciudades en en Europa sin embargo si nos vamos un poco más atrás en la Historia de la Edad Media a los siglos VIII IX vamos a encontrar infinidad de lagunas históricas pero quizá algunas no tanto para para los investigadores para los historiadores sino para el gran público no son épocas de de nuestro pasado pues seguramente menos conocidas menos divulgadas Ike eh por eso quizás la razón principal por la que la traemos aquí en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser vamos a viajar al siglo IX la época de los francos como escuchábamos un poco para contextualizar esta charla que vamos a mantener en en estos minutos pues a partir de un fragmento de un documental de Canal Historia y como digo vamos a viajar a ese siglo IX a esa a ese corazón de la Edad Media de la mano como siempre nos gusta hacer aquí de una novela la tierra maldita eh cuyo autor Juan Francisco Ferrándiz ya nos atiende desde Radio Valencia Juan Francisco bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 4 02:10 qué tal encantado de estar contigo Nacho y con todos los oyentes de Ser Historia un placer

Voz 0772 02:13 de verdad a mí lo que más me ha llamado la atención lo comentábamos a micrófono cerrado es el el hecho de de de ese siglo noveno en la ciudad de Barcelona que es el lugar donde tú focalizas la el el relato ambientado pues que en ese contexto histórico Barcelona o lo vemos pues como una gran ciudad una granuja B pero de aquella época apenas mil o mil quinientos habitantes pues más pequeño casi que muchos el de los pueblos no de la de la de la meseta de la de la llanura castellana y que en ese contexto con con la época de de los francos en ese lugar de eliminar frontera entre al Andalus Si la Zona Franca de de Francia pues estuvo prácticamente a punto de desaparecer no pues por por ese pequeño tamaño no por esa poca trascendencia me atrevería decir yo soy el primer sorprendido realmente

Voz 4 03:05 tierra maldita toda esta historia surge de una pura casualidad leyendo un ensayo histórico encuentro una palabra que es Goitia me llaman la atención empiezo a a leer y era una una fragata esto de tierra Un una región que había al sur de Francia terminaban el extremo en ese siglo IX en la Marca Hispánica la que hispánica ya me sonaba algo más pero fue cuando empecé a estudiar cuando empecé a leer documentación pasé de ser ese gran público como decías en la entrada que no tenía ni idea o es una época bastante oscura a empezar a conocerla no totalmente fascinado porque me encontré realmente un universo una Edad Media pero muy distinta precisamente a ese que conoceremos siglos más tarde no es una edad media dura una media oscura sobretodo esa zona esa marca hispánica al sur de los Pirineos que terminaban Barcelona que estaba justo en la frontera pues una tierra totalmente desolada arrasada con una Barcelona de apenas mil habitantes era tan fascinante el ambiente que quede atrapado y creo que todavía sigo allí

Voz 0772 04:09 es como decías ahora no la la referencia a la marca hispánica de lo que hemos estudiado Historia o incluso en el en el colegio era una de esas frases de esas etiquetas no de esas frases que bueno de alguna forma Se se ha quedado grabada no en la en el en el recuerdo de los estudiantes que como bien decías eras a lo anunciaba un poco al principio no esa zona eliminar esa zona fronteriza entre el bueno lo que a la postre sería el el imperio Caroline Geo y Al Andalus no es una zona de de conflicto también de de de guerras de de combates que haría pues claro al a esos pobres barceloneses del siglo IX que les tocó estar ahí pues estarían sufriendo lo suyo

Voz 4 04:49 es una zona violentísima tenemos en cuenta que Barcelona penas estuvo ochenta años en dominio musulmán en el año ochocientos uno es conquistada por Luis el piadoso que es el hijo de Carlomagno establece el primer Conde no bueno pues La Marca Hispánica son un grupo de de condados que están allí su misión es contener a las hordas de Al Andalus tengamos en cuenta que el emirato de Córdoba es un reino poderosísimo y que no renuncia durante el primer siglo y casi el segundo a poder otra vez poder reconquistar poder subir hacia arriba de nuevo entonces claro pues ahí tenemos esa tierra que es frontera que le paso una frontera tan violenta bosques lógicamente queda poblada quedan las aldeas arrasadas desaparecen ciudades como Aussa que es la actual Vic Ikeda Barcelona allí Barcelona realmente resiste gracias a sus murallas romanas cuando era Barcino tenía unas murallas que aún pueden verse quien la visite o quién esté allí son unas murallas muy recias gracias a esas murallas no quedó totalmente aniquilada pero contar la historia de esa gente que vivía allí al borde de la frontera en el extremo no condenados prácticamente a desaparecer como decía habían desaparecido otros era fascinante no y ahí es donde bueno pues a la manera de hacerlo en mi caso ha sido tejer una novela coral con personajes de varias de varios tipos con los cuales poder acercarnos no ese siglo IX a esa Barcelona esa marca hispánica y conocer exactamente qué estaba ocurriendo no

Voz 0772 06:24 tú lo Cometas en tu novela la la tierra maldita publicada por Grijalbo Juan Francisco Fernández e que se trata de un relato que de alguna forma refleja una gran epopeya histórica no con con esos aires de de de Lejeune la como resurge casi de sus cenizas Barcelona para convertirse en la en la ciudad no que tan importante que que hoy todos conocemos

Voz 4 06:45 es que esa es la clave Nacho la clave de todo ha sido no en en en al tejer la tierra maldita no ha sido coger un melodrama o una epopeya histórica universal podríamos decir y trasladarla al siglo IX sino que al documentar me encontré encontrar realmente la historia es decir aunque haya mucha parte de la novela de ficción sí que hay un trasfondo histórico que es precisamente la llegada de un obispo que es hoy que llegan el ochocientos sesenta y uno a esa Barcelona desolada y a partir de ahí se producen una serie de de detalles de cambios que van forjando lo que será con los siglos esa Barcelona de esplendor yo muchas veces lo digo insisto quién se acerca la tierra maldita que no imagine esa Barcelona que hemos visto retratada en otras novelas y comercial con su burguesía sus mercaderes aquí no aquí tenemos esa Barcelona que no tiene apenas nada que está justo en la frontera pero precisamente en esta historia de la tierra maldita Nos acercamos a lo que pudo pasar para que eso cambiara no que en vez de ser una ciudad que desapareciera o que languidecía era pues fuera una ciudad que poquito poquito va cogiendo esplendor y se convertirán lo que después ya en la en la Baja Edad Media será no

Voz 0772 07:59 hablas de defraudó y este este obispo que es un personaje histórico real que también interviene de una manera muy importante en en tu novela también por eso hemos estado hablando quizá de ese aspecto más eh militar eh de de la Barcelona del siglo IX pero también desde el punto de vista histórico la religión marcó pues un un antes y un después no en este momento no porque ahí llega a un a un lugar insistimos no pues absolutamente violento convulso en donde las circunstancias e mono pues quizá no eran las de la las más saludables son las más idóneas no para una vida convencional incluso a la propia creencias e la fe de de las gentes que vivían allí pues estaban absolutamente de desanimados no por todo ese entorno que en el que estaban inmersos ahí pues como digo esas luchas no incluso de pensamientos de fe de religiones que también marcaron un poco el devenir de la Historia de Barcelona seis y total

Voz 4 08:57 el mente además nos encontramos con con muchas aristas es una época que que parece pues eso muy sencilla es muy rica y es muy profunda por ejemplo a nivel religioso no sólo tenemos restos de paganismo hay mucha brujería no llamamos brujería en la novela porque la palabra es posterior pero también por ejemplo a nivel religioso hay un conflicto muy profundo entre el ritual romano que traen los francos cuando conquistan Barcelona ritual mozárabe cristiana mozárabe que practicaban en Barcelona ahí hay un conflicto de hecho los documentos que son escasos pero queda alguno de el Frodo histórico son precisamente las quejas que elevaba a a los arzobispo al arzobispo de Ingmar de Reims So al Rey de Francia quejándose de los problemas que está manteniendo en Barcelona porque la comunidad de cristianos mozárabe serán muy potente realmente eran los godos autóctonos no ese choque religioso también existen esa época sólo mezclamos como he dicho el paganismo que a día porque era una tierra despoblada desolada ahí la Cristian iniciación había llegado donde había podido llegar muy pronto se tuvo que retirar con la llegada de los arroceros por tanto hay valles aldeas remotas en los que apenas ha llegado el cristianismo a mí me me llamaba la atención cuando estaba estudiando los concilios de los obispos una de las órdenes quedaban los obispos era que no sé se celebrará la eucaristía con cerveza que se hiciera con vino algo que ahora nos parece básico pues estamos en una época en la que se ponía en cuestión se ordenaba Se trataba de ordenar el tráfico no por decirlo de alguna manera hasta en el propio clero era fascinante no ir acercándose ir descubriendo todas las aristas todas las caras que ese siglo IX ofrecía para componer una novela no

Voz 5 10:45 básicamente los francos en el eje que con origen en Roma atraviesa Francia y Alemania hasta llegar a Londres y ese es el eje de la Europa occidental como dijo en una ocasión un historiador los francos tomaron una costilla del cadáver de la vieja Roma construyeron la columna vertebral de la civilización occidental

Voz 6 11:05 más que bárbaros

Voz 2 11:07 los francos fueron unos auténticos pioneros que conformaron Europa mucho después de la desaparición de otros pueblos bárbaros el legado de los francos continúa vigente hasta la actualidad

Voz 0772 11:27 seguimos charlando con con Francisco Fernández autor de este libro en la tierra maldita una novela publicada por Grijalbo que nos traslada en el tiempo al siglo noveno la época de de la presencia de los francos en en Barcelona una de las etapas e más desconocidas de la Historia Medieval de nuestro país si precisamente en este corte Juan Francisco que escuchábamos de nuevo de un documental de Canal Historia ese marcan algunas de bueno de esas pautas que luego bueno a posteriori pues marcarían un poco la la historia de del continente del Viejo Continente de Europa muchos de esos pilares implantados precisamente por por los francos que también de alguna manera ellos fueron los encargados de degenerar la individualidad que aún hoy se puede sentir ese puede vivir en lo que es en definitiva Cataluña no Barcelona no pues con con unos ingredientes muy particulares

Voz 4 12:17 sí sin duda alguna yo creo que que los francos son los arquitectos de Europa y de alguna manera todo lo que hicieron los me lo vicios si después lógicamente los Caroline marcó el devenir de de la historia en Cataluña en en esa marca hispánica que coincide con lo que es después se llamará Cataluña bella no la Catalunya vieja se da una situación muy concreta histórica es que lógicamente allí a los habitantes autóctonos son mozárabes no dependían habían dependido de Toledo en la época visigoda entran los musulmanes a España hay cuando se retiran de Barcelona por el la presión no de que llega de los francos aquellos la frontera que pasa es que es una frontera violenta como hemos dicho y se cortan los lazos familiares sociales comerciales con el resto de Hispania pero por otro lado al ser la frontera el el Rey Franco los francos tenían un escaso interés de allí había poco que sacar no había minas novia comercio no había prácticamente nada era un lugar peligroso por tanto esa esa dejadez no esa ese abandono es lo que crea no lo que crea hay muchos historiadores catalanes que que aseguran que la la identidad no como pueblo de ese pueblo nace de la derrota no nace no nace de la victoria no un pueblo conquistador como los vikingos sino que es un pueblo que va quedándose aislado y lógicamente pasan las generaciones y se crea una identidad cada pueblo de España por supuesto tiene sus circunstancias y entonces han nacido muchas identidades pero esta es la de Cataluña es interesante también acercarse porque por ejemplo en la tierra maldita vemos cómo se vas asentando esos primeros condes que poco a poco irán estableciendo el linaje que acabará siendo la casa de Barcelona y por supuesto los reyes de la Corona de Aragón pues ese oscuro origen de esa familia pues también la encontramos en la novela yo quería de alguna manera hacer pues ese mosaico hoy acercarnos a un tiempo donde ocurrieron muchísimas cosas interesantes

Voz 0772 14:16 sí a los escritores de novela histórica e os buenos gusta nos gusta también incluye un poco en ese en ese terreno en ubicar físicamente no los emplazamiento ese donde se desarrollan las historias que que se escriben en las páginas no en en la tierra maldita eh cuál es de esos lugares que pertenecían a la Barcelona del siglo IX todavía se pueden ver o por lo menos sino físicamente directamente eh quedan el rescoldos de pues de casi del de la me atrevería decir de la magia no que que empapó esos lugares hace hace más de mil años

Voz 4 14:51 pues aún quedan aún quedan ese es uno de los viajes más fascinantes que que a nivel de autor hecho no sólo hay que buscar documentación escrita hay libros ensayos sino que también hay que buscar una documentación sensorial Barcelona a pesar de todo lo que de todas las circunstancias y toda la modernidad todavía conserva algún resquicio de aquella Barcelona Caroline Hill no lo tenemos por ejemplo en las murallas romanas que están al lado de la catedral esas murallas lógicamente son mucho más antiguas pero en esa época en ese siglo IX tuvieron un papel fundamental porque ten en cuenta que cada seis siete ocho años Barcelona era atacada es decir hubiera perfectamente como hemos dicho antes podido desaparecer gracias a esas piedras negras ya bajadas pero después tenemos en el Museo de Historia de Barcelona Imma que se entra por la Plaza del Rey donde precisamente Fernando el Católico fue agredido no fue acuchillado y casi muere donde hubo ese atentado ahí está la casa por dónde se entra al subsuelo de Barcelona que es el Museo de Historia Natural de Barcelona perdón y allí tenemos restos del palacio de Frodo hoy tenemos restos del aula episcopal que es donde bueno pues todas esos conflictos con los cristianos mozárabe se darían tenemos en un sitio que hay que entrar a propósito así con luz muy oscura muy muy cenital es un lugar al que acceden pocos turistas porque hay que entrar está el Baptista serio que es una piscina octogonal es probablemente el lugar más sagrado de Barcelona porque es probablemente lo que hicieron los primeros cristianos que llegaron a Barcelona lo primero que hicieron fue construir esa balsa ese tipo de de elementos no que todavía son físicos que están muy alejados muy deteriorados casi olvidados son para mí vibra no para mí y cuando estaba documentándome entrar allí verlos casi poderlos tocar me hacía sentir especial no y entonces pues yo a los que se acerquen a la novela la tierra maldita pues decirles que eso que todavía quedan algunas piedras no que que nos hablan de aquella historia perdida en los pliegues de Al tiempo pero que fue real no la historia de Frodo y de esos condes vale la pena no vale la pena acercarse verlas

Voz 0772 17:04 yo creo que es el en definitiva la la magia no que emana de muchas novelas históricas no solamente recrear la personalidad e esos esas aristas o perfiles más psicológicos de los protagonistas del pasado sino también los propios lugares que no que como decías hora Juan Francisco muchos de ella pues en el caso de esa Barcelona del siglo IX todavía pueden visitarse pueden eh verse eh qué tal y como reflejan tu novela la tierra maldita publicada por eh Grijalbo con Francisco Fernández compañero muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia