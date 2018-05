Carmen de Burgos, la primera periodista española

Voz 1524 00:00 el vecino fuerte de camellos dispara sobre una multitud de moros que se distinguen con los anteojos cerca de las ruinas de un pequeño poblado y entre los papales vecinos se ve el fogonazo de tiro al salir pasa la bala silbando sobre nuestras cabezas no la vemos hasta que un alud de relámpago nos anuncia que ha estallado en las Lomas de

Voz 1 00:21 y pocos segundos después se escucha el eco de la detonación

Voz 1524 00:26 el diez de septiembre de mil novecientos nueve los lectores del periódico El Heraldo de Madrid pudieron leer esta información que desde Marruecos enviaba Carmen de Burgos era la primera vez que en España una mujer realizaba trabajos como cronista de guerra Carmen de Burgos conocía bien el mundo de la prensa esa también estaba acostumbrada a ir abriéndose camino por senderos hasta entonces en accesibles a las mujeres

Voz 0772 01:04 nada de extraño tendría en las palabras de María Teresa Álvarez en este documental de mujeres en la historia de Televisión Española si no pensáramos que Carmen de Burgos llamada Columbine la mujer de la que a la que hacía referencia en esas noticias como esa periodista de guerra hubiera nacido en el año mil ochocientos sesenta y siete Carmen de Burgos es la primera mujer periodista de renombre en en nuestro país en en España es uno de esos miembros olvidados de la generación del del noventa y ocho pues a cubierta hay ensombrecida absolutamente por autores de varones y sin embargo pues la historia ha hecho que a pesar de haber brillado con con especial el fulgor a lo a lo largo de la de la historia de ese primer tercio sobre todo de del siglo XX y finales del siglo XIX pues nos hayamos olvidado de ella

Voz 3 02:02 ya hay una obra de teatro que las

Voz 0772 02:06 los últimos tiempos está intentando recuperar esta figura yo creo que como digo una de las más importantes de nuestra historia Cármenes Sánchez Molina bienvenida a Ser Historia

Voz 3 02:17 hola Nacho qué tal encantada de estar aquí

Voz 0772 02:19 Carmen Sánchez ex actriz es autora teatral es la autora de tardes con Columbine una obra de teatro que por ejemplo ha estado en exhibición en Madrid en Zamora en diferentes lugares pero que el próximo mes de mayo va a estar en la sala nueve norte de nuevo en Madrid en la capital todos los interesados pueden ya encontrar las entradas en en Atrápalo yo creo que es una una referencia muy atractiva no para divulgar para dará a conocer este gran personaje de de nuestra Historia Carmen tu tocaya Carmen de Burgos desde luego que aún siendo de una familia bien podríamos definirla así no lo tuvo nada nada fácil no el que sí defendiera los derechos de la mujer en el siglo XIX en una época tan conservadora tan constreñida pues desde luego no no era sencillo

Voz 3 03:15 no no debe ser nada nada nada sencillo porque ella huyó de de Almería iré de un matrimonio bueno un poco perjudicial para ella y para su salud entonces por eso apareció en Madrid y a partir de ahí creo que ella consideró que no debía callarse nada y que buscaba siempre un bien común y que para eso tenía que darle voz a a mujeres por ejemplo que se hubiese maltratadas o a los niños o a prostitutas o a los soldados en una guerra o a los desfavorecidos porque ella bueno si era de una clase social burguesa no no excesivamente rica porque ella consideraba que su independencia estaba en trabajar por eso se sacó la titulación de maestra porque ella quería independencia no quería depender de nadie entonces no debió ser nada fácil además la criticaban la decían barbaridades sobre ella algunos sectores de la porque se metía con la Iglesia o o se metía o hablaba de un del divorcio en España que hablar de de esto en aquella época mil novecientos nueve o a principios del siglo XX vamos

Voz 0772 04:20 sí atrevido si era muy atrevido sea poco menos que

Voz 3 04:23 hay que hablar para para algunos del demonio

Voz 0772 04:25 quizá esa es la una de las razones por la que ya escribía con con sudor ánimo en ocasiones utilizaba nombres masculinos como cabría Luna uno que me parece muy divertido Perico el de los paloteo sí pero también utilizaban nombres de mujer no como Raquel lo María anhela tú a través de estos venimos intentaba ocultar su su verdadera identidad ella llegó a tener problemas reales de por ser señalada amenazada por las cosas que escribía

Voz 3 04:53 posiblemente si los tendría es más la llegaron a trasladar a Toledo por por todo lo que ella hablaba en los en los periódicos pero no sé si llegaron a ser algo físico o amenazas pero sí que la humillaba públicamente en algunos periódicos quisieron quitar la su plaza de maestra en en en Madrid en Toledo le querían quitar la titulación porque pensaban que una mujer republicana y que hablaba de de esa forma de la Iglesia así que buscaban a una España progresista no podía educar a a niñas pero no lo consiguieron

Voz 0772 05:30 yo lo decía al principio es una mujer que que podría ir por derecho propio no integrarse en la generación del noventa y ocho una generación la que conocemos a grandes figuras no de la literatura española como Unamuno Machado Valle Inclán Pío Baroja del que estuvimos hablando hace unas semanas aquí Azorín Ramiro de Maeztu pero nuestra protagonista Carmen de Burgos junto con Concha Espina han estado siempre a Almargen no también de una manera absolutamente injusta no porque en el caso de de Carmen de Burgos Columbine el a su tarea literaria en las crónicas que hacía en la prensa en sus poemas a su obra literaria en definitiva pues hacía qué por qué por merecimientos propios ella estuviera en en esta generación del noventa y ocho de la que coincidían pues muchos aspectos no muchos ideales

Voz 3 06:23 sí es curioso que los escritores muchos no digo todos porque había detractores también la respetaba mucho como un igual no porque fuese mujer sino como un igual porque Carmen se hizo un hueco pero ha sido la historia a la que le ha le ha quitado ese lugar que le corresponde porque bueno desapareció de de de la de la visión hicieron que sus libros se escondía sean y que no se hablase de ella pero en la época si por lo visto sí porque Bono el teles prólogos de de algunos autores que han hecho en sus libros o debe de en sus propios libros no Yves que será tenía muchísimo respeto porque era una mujer coherente fuerte y además no convencía con la palabra con las acciones no no no necesitaba convencer de otra forma ni siquiera porque fuera mujer era un escritor más para algunos la mala relación

Voz 1524 07:21 John con su marido la había llevado a recabar información sobre el adulterio y los malos tratos Carmen se enteró entonces de que las mujeres el adulterio estaba considerado como delito mientras que en los hombres no dejaba de ser una falta menor cuando Carmen consiguió después de muchos esfuerzos de muchas noches en vela estudiando el título de maestra pudo hacer frente a su difícil situación matrimonial Carmen se había hecho a sí misma era una mujer nueva por lo tanto dueña de su persona abandonó a su marido con su única hija una niña de cuatro años llegó a Madrid dispuesta a reorganizar su vida

Voz 0772 08:10 escuchábamos un nuevo fragmento de este documental Mujeres en la Historia de Televisión Española en la voz de María Teresa Álvarez hablando de Carmen de Burgos llamada Columbine uno de esos protagonistas por mérito propio una de esas protagonistas de la historia del periodismo de la Historia de la literatura mujer de la generación del noventa y ocho que para pasado absolutamente de puntillas por los libros de de historia en sus crónicas periodísticas aún hablando de temas de feministas me atreveré decir aún siendo temas eh en ocasiones bastante domésticos siempre metía esas esas pullas no sobre todo en mostrando ideas revolucionarias como el divorcio que lo comentabas al principio Carmen Sánchez que bueno pues la hizo ir sumando cada vez más detractores entre los sectores conservadores y sobre todo la iglesia que ya lo mencionabas no

Voz 3 09:03 sí además yo creo que eso fue algo muy inteligente por su parte porque ya sabía que para adentrarse en este mundo periodístico primero te dejaban era hablar de cómo se pone una mesa de cómo te tienes que vestir en que según el protocolo en cómo mantener una casa ordenada que tu marido sea feliz entonces Carmen entrando por ahí siempre iba más allá han buscaba varía te voy a enseñar cómo se pone una mesa pero te voy a enseñar cómo se pone en Francia que ya ha cambiado y ya es diferente a lo que a lo que hace la mujer en en España porque las mujeres en el en Francia están más liberadas porque iba a final iba entrando en esta visión feminista y progresista que tenía ya me parece muy inteligente la verdad

Voz 0772 09:48 ella tuvo de pareja Ramón Gómez de la Serna que era que veinte años más joven que quería imagino que sería otra transgresión para la época porque era lo más habitual que el hombre fuera mayor que la mujer pero a la inversa imagino que tanto para ella como para él me imagino que tendrá detractores en todos los sentidos

Voz 3 10:06 sí fui por lo visto fue terrible porque bueno el padre de Ramón estaba absolutamente en contra hay muchas muchos sectores conservadores entonces intentaron incluso separarles mandando a Ramona París trasladando la ella a Toledo buscaron las formas pero al final el amor que ellos se sentían era tan profundo de tal respeto y además tan privado porque era su amor a pesar de que todo el monólogo sabía su relato yo no sé aérea Aba en en públicamente ir perduró perduró en el tiempo perdure muchos años ver mutuamente como artistas a crecer

Voz 0772 10:46 y aún así como sucedió en el caso de Carmen de Burgos llamada Columbine la gran periodista de principios de del siglo XX pues pudo destacar por encima de de de otros periodistas varones E insisto esta obra de teatro tardes con Columbine que a partir del del del del mes de mayo por ejemplo lo podemos ver en Madrid en la sala nueve Norte puedes encontrar toda la información en Atrápalo en la página web seguramente si os ayudará no solamente a conocer un nuevo personaje de la de la Historia como me ha sucedido a mí porque tenía vaga referencia yo sí que conocía la serie de televisión de María Teresa Álvarez ya era una de las imágenes junto con la princesa de Éboli por ejemplo todos los grandes protagonistas de esta de esta serie que conocía pero nunca me había entrado tanto para para poder disfrutar de este personaje tan tan curioso Carmen de Burgos Columbine con la que hemos hablado la tocaya Carmen Sánchez Molina Briz y autora teatral Carmen muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 3 11:49 gracias a Haití a vosotros por hacemos este hueco muchísimas muchísimas gracias