Historia y deporte: Olimpiadas Populares

se suele decir que los de Barcelona noventa y dos fueron uno de los mejores juegos de la historia sin embargo no todo el mundo conoce que la Ciudad Condal cincuenta y seis años antes estuvo a punto de celebrar otros no eran unas olimpiadas tradicionales sino que nacieron para hacer frente al fascismo imperante en Europa hablamos de las denominadas Olimpiadas Populares

contra todo falla Tucker por han pronunciado no a palabras no

así en mil novecientos XXXI antes de que Hitler subiera al poder Berlín fue escogida por el Comité Olímpico Internacional por el COI para organizar los Juegos Olímpicos del XXXVI como hemos comentado en alguna otra ocasión Hitler aprovechó la oportunidad para intentar dar una imagen del régimen nazi más suave demostrar su poderío ante el mundo olvidándose por completo de los valores de unas olimpiadas aquello de el compañerismo la igualdad el juego limpio o el respeto entonces al ver que los nazis iban a ser los organizadores de las Olimpiadas que podían ser de todo menos unas olimpiadas fueron muchos los países que estuvieron a punto de negarse a participar entre ellos Estados Unidos y Francia aunque al final sí que participaron España por su parte sólo mandó una delegación la de hockey las demás se negaron a ir fueron muchas las federaciones deportivas que empezaron a cuestionar los juegos olímpicos de Berlín de esos cuestionamientos nacieron las Olimpiadas alternativas en Barcelona una ciudad que aquel verano del treinta y seis era uno de los lugares de Europa más poblados de ateneo los clubes deportivos populares y obreros con esta base que defendía encarnizada mente el deporte surgió el boicot a los Juegos de Berlín con otros más del pueblo por cierto que unos años antes Barcelona ya había presentado una candidatura olímpica lo hizo en mil novecientos veinte pero la proclamación de la Segunda República lo frustró ya que el Comité Olímpico Internacional el COI no vio un clima de estabilidad claro y optó por Berlín así la Barcelona olímpica oficial tuvo que esperar al noventa y dos pero volvamos al XXXVI bajo este clima la Olimpiada Popular se organizó gracias a los clubes deportivos y asociaciones populares catalanas pero también hubo mucho apoyo del extranjero los gastos fueron a cargo del Gobierno francés del Gobierno español de la Generalitat de Cataluña iban a participar unos seis mil atletas de veintitrés países en las Olimpiadas de Berlín participaron poco más de cuatro mil de cuarenta y nueve países llegaron a atletas de países como Estados Unidos Francia o Bélgica se permitió a las comunidades históricas participar también como países Cataluña tenía una delegación propia también Euskadi Galicia el programa previsto combinaba pruebas deportivas de élite con demostraciones de deporte popular hice formó un equipo integrado por deportistas judíos por ejemplo las inscripciones Ferré minas eran muy altas algo muy poco usual para la época finalmente se programaron competiciones en diecinueve modalidades deportivas como el fútbol el tenis el baloncesto el boxeo el atletismo la lucha de pelota vasca o incluso el ajedrez llegaron veinte mil pero

Voz 1432

05:35

otros dieciocho de julio de XXXVI los atletas encontraban en el estadio de Montjuïc entrenando y ensayando sus actuaciones para el día siguiente cuando una voz por megafonía les anunció que se había producido un sabotaje fascista en las instalaciones eléctricas y que no había luz el hecho obligó a suspender los ensayos y al día siguiente ya no se celebraría ninguna inaugura nació se había previsto un gran desfile de los deportistas de grupos folclóricos y un discurso del presidente de la Generalitat Lluís Compains todo quedó suspendido la madrugada del diecinueve de julio las columnas militares salían de sus cuarteles ya avanzaban hacia el centro de la ciudad de Barcelona no se llegó a celebrar ni la Olimpiada Popular ni tampoco la Olimpiada Cultural que se iba a desarrollar en paralelo a Pau Casals el gran violonchelista compositor y director de orquesta barcelonés la noticia de la sublevación le llegó la tarde noche del dieciocho de julio juntas orquesta interpretaba la Novena Sinfonía de Beethoven que como figuraba en el programa habría de interpretar en el teatro griego de Montjuïc el día de la inauguración de los Juegos ante los acontecimientos que se desarrollaron la anulación del concierto Casals decidió continuar con el ensayo y expresó su deseo de volver a tocar de nuevo esta sinfonía cuando volviese la paz pero Pau Casals nunca más volvió a tocar en tierra española tampoco lo hizo en Rusia Alemania o Italia en señal de lucha contra los totalitarismos dictaduras el exilio hizo que el compositor fuera mundialmente conocido y valorado así narraban en uno de los reportajes hechos por la Oficina de Información que propaganda de la CNT los primeros días de la guerra civil en vano