Así logré salir de una secta: “Me pidieron 8.000 euros por mi libertad”

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:31 son las cuatro y treinta y siete minutos de la tarde a las tres y treinta y siete en Canarias hace unos dos años aquí en La Ventana hablamos insultos e y uno de los más repetidos últimamente en este país y seguramente con razón es llamar ser uno al otro sectario sectarismo político sectarismo cultural al sectarismo deportivo también se utiliza mucho el el concepto sectario e si supiéramos exactamente lo que supone estar dentro de una secta en términos de anulación de voluntades y abusos de todo tipo y demás tal vez utilizaríamos la palabra con un pelín menos de alegría o de ligereza hace un par de meses estreno de Flis una serie Will country que cuenta la historia en en Oregón en Estados Unidos de una secta la los Raja Mrs que tenía un gurú al lado Pozo la cabeza cuando mucha gente se ha mostrado conmovida por lo que explica esta serie documental y entre toda esa gente conmovida ese encuentro encuentran director de cine Jorge Naranjo guionista también de televisión que ayer brotar empezó a colgar en Twitter un hilo fue desgranando su experiencia personal por haber sido

Voz 4 01:37 captado o casi captado por una secta

Voz 0313 01:40 hace unos años como tuvo las ganas de compartir esa experiencia oí tiene mucho que contar lo hemos invitado a asomarse a la ventana Jorge Naranjo buenas tardes

Voz 5 01:50 hola qué tal qué tal amigos cómo estás bien bien bien muy bien e impresionado por la por lo que ha pasado con este tuit pero contento también sí como liberado sabes como liberado sentamos por el principio vale la Historia venga que año qué pasa

Voz 6 02:03 el engaño pues digamos dos mil el dos mil dos

Voz 5 02:10 cuatro por ello porque siete de dos mil cinco nada yo estoy en una época tengo veintí largos años estoy en un momento de que no se que hacer vivida eh hay una novia mía de entonces M recomienda ir con un nuevo Homeópatas que que que era muy especial que con el que ella ha con el de pequeña y que era un tipo muy interesante bueno yo voy a para aprobar para buscando un poco bueno no sé como una especie de de psicólogo iré minuto alguno la verdad que me impresiona el tío y lo que me vende y lo que me cuenta Hay yo también en esa época estamos conociendo todo el tema de Jodorowsky estábamos flipando contra ese tema entonces tipo puede pendía una especie de homeopatía también combinada con cierto chancanismo bueno una cosa que en aquel momento han tomado muy loca muy interesante también Mis padres son médicos o patas al médico normales con lo cual también habían punto como de es como de rebeldía no contra la familia Un poco de esto esto no nuevos esto nunca Melandri explicaba cómo es esto entonces me metí ahí y bueno y ahí empezó un tratamiento con un médico psicólogo oí va a cada mes y pico y me trataba con él hasta ahí lo normal

Voz 0313 03:23 cuando dejó de ser normal

Voz 4 03:25 bueno rango cuando empiezas a olfatear tú que hay algo raro hoy

Voz 5 03:28 bueno realmente desde el principio tu nota que que lo que está dentro no no si un poco especial y que y que lo que te vende él es que el mundo digamos también montado otra manera doce ya empezamos con ejercicio práctico y con cosa que que que que te hacen afrontar los problemas de otra manera ojo que en muchos casos creo que funcionaron a mí me sirvieron pero el problema fue cuando ya en dos mil trece creo que si dos mil uno dos mil once nov dos mil once perdón Llanos propone a algunos pacientes suyo que él va a enseñarnos chabolismo bueno entonces alguno de nosotros queremos como muy fieles a Elio muy les se quemó a muerte era un tipo que que no llamaba mucho la atención aparte no ponen contacto algunos pacientes con otro llevo uno de mis mejores amigos de esa época es impacientes suyo bueno bueno apunta me parece interesante no era reunir una vez con él de vez en cuando oí ya ves qué tal estamos a acudir eran eran encuentros en siempre que el sur siempre cerca de la playa por por Cádiz por ahí Si bueno eran encuentro que yo los he encontrado como muy teatrales hay que trabajar mucho con actores infame no sé cómo ciertos ejercicios de improvisación y de juegos qué tal lo ve parcial divertida y encima era en un entorno natural cansado de Madrid voy te metías hay dos Diaw un día

Voz 7 04:43 estaba muy bien

Voz 5 04:45 de paso fue cuando ya después de nueve meses de eso en el que tampoco sé nada ni un duro ni nada simplemente estamos haciéndolo ya lo dice que que que les debemos novecientos euros por por esos encuentros que hemos tenido con él que si no se lo pagamos lo que tenemos que hacer es darle un paciente al mes hasta llevarle impaciente al mes frente nuevo al mes claro en ese momentos yo llevo varios años con él y se ha convertido en una especie como de padre espiritual digamos también esos Domi médico mi único médico porque era un médico que promulgada y que la única realmente era la suya hay ir de alguna manera sea placebo no funcionaba también es verdad que que no bueno mentira iba a decir que nunca tuve nada raro pero no tengo algunas infecciones y me las cubre con con el osea que esa cosa pasaba infecciones graves me refiero pero claro cuando ya pasa eso dice usted que esto qué es esto qué es pero es verdad que tanto él como la dinámica de grupo o en el grupo en ese momento yo creo que hay éramos unos veinte y pico por ahí sí sí sí sí no eran un gran grupo

Voz 4 05:53 todo chicos chicos chicas había de todo la principio éramos un pequeño grupo de chicos y sabemos que de otro grupo de chicas

Voz 5 05:58 hay llevado de otra manera ya no junto ya no junto al chico de la achacando si hay claro ahí ya dijimos esto qué es evidentemente no somos gilipollas cuando pasaba eso tú te revelaba trayecto como como puede ser pero había algo en la energía el grupo que te hace sentir como mal porque Hart Jack si decía este igualmente equivocando igual igual verdad que esto merece la pena igual esto Wall Street que pagarle igual es verdad que esto estamos haciendo este que que me que no está salvando la vida en cierta manera no estamos rellenando un vacío espiritual que que en que no que que teníamos y esto merece la pena pagarlo

Voz 0313 06:32 ya hay petición de dinero y en algún momento by algo parecido a las amenazas

Voz 5 06:37 amenaza en qué sentido amenazas amenazas y lo pagas que pasará tal cosa bueno es arte a guantazo no lo sé yo te puedo contar lo que me pasó a mí que fue y después de que pasará eso ya con con bastantes dudas eh yo recuerdo un encuentro que yo no sé hubo algo dentro de mí que deje me voy de aquí saben todo hace

Voz 7 07:00 en medio de Gmail M Pérez corriendo

Voz 5 07:05 sí pero no me fui del todo me quedé cerca entonces ellos pasaron por ahí como en fila india haciendo cosa ir él se vino hacia mí me cogió como por aquí del cuello dice Juan Bogotá cabrón como Huelva hace esto otra vez te mato a amigo entonces yo me quedé como paralizado hay bueno se fue te mato que se consigue fue una amenaza física irreal de aparte el conteo integrando en tengo que que que impone como paralizado y entonces bueno me fui al coche me dejó meter aquí aquí el coche ión pero no me atreví a irme entonces le le llamé por teléfono jo o vienes con nosotros ahora mismo o lo que te espera fuera es el infierno

Voz 7 07:45 desde que volví cuando volví eh

Voz 5 07:49 he estado con ellos una especie de paripé empezó a decir que yo era un tirando todos ahorro dieron han unos que no sé cuándo iré al terminar el encuentro le dijo uno de ellos que era bastante alto que que al poco tiempo lo dejo Eloy dejó vetada con Jorge haya a ese lateral que te explique por qué se ha ido así y si te parece una tontería de Pegaso nuevo afectada

Voz 8 08:11 sí me dio unas cuantas bofetadas

Voz 5 08:14 bofetada no puñetazos bofetadas bofetadas con intensidad pero bofetada si el siguiente paso tuya y yo airadamente por lo que estás contando tenías el coco comido hay ya estaba yo claro necesidad de estaba yo de está confuso ir ahí hay una parte que decía bueno se igual me lo merezco

Voz 1546 08:38 es que de alguna forma acabas congelando habilidades no que en el principio vas porque pensaba que había un Espe de y espiritual Lee está seducido se lucido pero no el verano y cuando estás dentro ya tienes esa honorabilidad porque sientes que no puedes salir

Voz 5 08:57 que es algo si a par aparte que te has creído que que en que el médico los hospitales no sirven y que y que solamente les entiende lo que le pasa a tu salud aunque no te pasas realmente nada aunque sea pero entonces se crea un bloque de dependencia totalmente sí hizo todo lo de fuera empieza a ser peligroso y cada vez se convierte cada vez más peligroso lo de fuera más valioso y claro

Voz 9 09:24 eso es lo que te iba a preguntar que conforme tú te vas metiendo digamos en esta dinámica veías que te separadas de lo otro detuviera anterior de tus padres de tu familia de tus relaciones anteriores

Voz 5 09:34 no sentía pero sé que pasaba yo no me daba cuenta la verdad yo yo estaba en ese camino yo no me daba cuenta cuando ya he visto un porrón de años eh por lo enloquece el grupo en sí fue pero yo estoy como cuatro años luego con el con el médico sí que me mandan bastante más años pero eso empezó pues eso a las seis siete años de tratamiento con el con lo cual fueron cuatro años de de grupo

Voz 0313 09:57 ya al final pudiste salir del hablaremos del grupo esto tiene toda la pinta una secta CSS buenas de una secta y al final pudiste salir bien no sea en cuando cuando lo decidiste Edward por propia voluntad o algún otro tipo de presión todavía

Voz 5 10:12 hombre a mí me pidió ocho mil euros por por salir por irme a la baja sí si es no sólo apague pero pero sí que yo hubo un momento en que ya yo ya ya me había dado cuenta a se acababa de morir mi padre es decir se movían muchas cosas en esos días hay hizo un encuentro con mucha gente y yo recuerdo encontrarme con gente en el tanatorio de Familia que era como como ensoñaciones dijo España está prima yo fíjate que tiene esta prima es verdad es como que no recordaba y también los amigos de siempre que aparecieron fue como Fun fun fun que ya no lo veía encima al vivir en Madrid lejos de Sevilla con lo cual está

Voz 7 10:49 dejado alguna manera entonces decidirme Le Le

Voz 5 10:55 te mande un correo de mando un correo primero Le dije que iba a dejar el grupo pero que a lo mejor bueno que ya vería igual igual siga con el con el como como médico dejaban solamente es aparte y con el como médicos y luego

Voz 8 11:09 pasaron cosas ahí pensé que no

Voz 5 11:11 que lo lo quiera dejar todo el escribió un correo dándole las gracias por todo había sido maestro Sara durante este tiempo yo fui Cortés muy educado y tal y defiende que muchas veces pero vuestros da respuesta fue a Bono Jorge tu libertad ocho mil euros claro el señor arroba que justo antes de irme yo del grupo hubo uno que sí pagó un dinero que si pagó o casi seis mil euros por por haber sido porque se lo dijo entonces y creo que eso cuando ese esa persona pago ese dinero como quedó estipulado que que el precio de nuestra libertad he hecho alguna lo dijo yo eso no lo entendí por supuesto ella dije esto ya que esto ya sacaba el hecho de dejarlo provocaba miedo motu sin miedo de terror terror terror error sí porque lo que de lo que yo no sabía fuera lo que había aparte aparte ya había vivido también Gent otra gente que sabía ido hoy sabía que lo que venía de luego sabía que venía hay que venía un acoso pero bueno tuve suerte me acuerdo de hablar con mi madre en este momento hablar con amigos de toda la vida explica el donde estaba en lo que me estaba pasando de que me animaron a a soltar eso por supuesto a no pagar ese dinero que me fui lo denunciase en algún momento no lo anunciado no empezaron denunciable

Voz 0841 12:36 probablemente yo yo cuando lo dejé

Voz 5 12:38 bueno sí que hubo a hubo un acoso telefónico brutal brutal e tuve que dar de baja el teléfono durante un tiempo porque era insoportable cogí el teléfono de mi padre que estaba disponible evidentemente si durante tres meses estuve con ese teléfono y luego ya lo recupere ya ya me da igual que me llamen uno ya digamos que se llama pasado pero si lo denunciable bueno yo luego después de eso sí que tuve con un esto

Voz 10 13:03 con la consulta con un terapeuta

Voz 5 13:06 especializa digamos en el lema Si bueno y él hablando con él parece ser que una denuncia personal es muy complicada en nuestro caso con lo cual ahí está el tema cuya ya luego te planteas realmente merece la pena meterse ahí o o yo por ejemplo no seguir yo soy guionista porque igual me me forma destacables otra no este tipo de organizaciones función

Voz 9 13:27 nada a base de captar ya sede que los captados se conviertan a su vez en captadores yo no sé si

Voz 5 13:32 el tiempo en el que todo iba aparentemente bien tú llevas de algún amigo o alguna persona conocida al grupo claro sí sí sí sí sí sí toros novecientos no Koke de novecientos otra de otro paciente aun así eso es novecientos sí que se los pague son novecientos sí que en la última consulta que tuve yo con él que yo sabía que era la última novecientos euros luego me sentí como una imbécil pero bueno se lo apague para mí era como casi todo lo pago tú dices que te lo digo yo te pago paso sí sí pero sí hubo algún alguno que que lleve lo que pasa que a mi novia por ejemplo fallo llevado a tres novias en ese en ese tiempo si siguen ahí ninguna de las tres y ahí no sé no he hecho una a pena tuvo la tercera novia sí que se metió mucho ahí conmigo

Voz 0313 14:20 oye perdona que te pregunta esto pero cuando se habla de de sectas este tipo de organizaciones uno de los una de las historias más comunes cuenta es la de la de los abusos sexuales a usos en fin engaño es X no o que en fin como prueba como demostración de no sé qué poner de toca esto ocurría también

Voz 5 14:39 no a mí no me llame abusa sexualmente nadie no lo que si se que sea porque a parte digamos que estaba prohibido tener relaciones sexuales entre los miembros del grupo estaba prohibido entre nosotros y otro caso se fomenta no parecen otra cosa en nuestro caso no lo que sí sé

Voz 8 14:58 que en algún caso hubo

Voz 5 15:01 y de alguna historia que entrar el médico de alguna bastante eso sí lo sé eso sí lo es

Voz 0313 15:06 hace unos meses hablábamos aquí en en La Ventana con con Pepe Rodríguez que es el gran experto en en España era el tema de las sectas es muy difícil concretar datos de hecho la policía se mueve en una horquilla de doscientas trescientas sectas en España que están funcionando actualmente y se calcula que captadas hay como medio millón de personas que es una auténtica auténtica barbaridad bueno pues en esa lista hoy tenemos hoy precisamente una historia muy concreto es que muy concreta es que en Vigo están juzgando al fundador de la llamada Orden y Mandato San Miguel Arcángel un tal Miguel Rosendo al que le piden más de sesenta años de cárcel por más de una veintena de delitos de agresión y abusos sexuales continuados no eso la secta de los Miguel Llanos se llamada no estar sentado en el banquillo de la Audiencia de de Ponte de Radio Vigo Jacobo Z tardes buenas tardes Carlas este hombre este Miguel cuando fundó la secta de los Miguelín de qué época estamos hablando

Voz 0841 16:02 desde el año ochenta y nueve hasta el año dos mil doce y fíjate que bajo el mantra de es el líder espiritual el arcángel San Miguel que entraba en su cuerpo ya Eli será la procedencia adivina de su mensaje pues el informe del fiscal lo deja muy claro técnicas de sometimiento de la voluntad de anulación de la capacidad crítica adoctrinamiento basado en aislamiento presión para que dejase los estudios tu trabajo que no tuviese contacto con tus amigos que no tuviese es otra vida social y cómo se conseguía pues argumenta la Guardia Civil y también el fiscal con una vigilancia férrea y con un control abro comillas comportamientos propios de una secta

Voz 0313 16:44 oye Jacobo comentaba Jorge hace un momentito que cuando habló con un con un experto después es salirse del del desarrollo Le Le explicó la dificultad de conseguir digamos pruebas documentos testimonios como para poder reencauzar a alguien en este tipo de historias tú sabes en este caso concreto si hay testigos testigos protegidos porque el fiscal tendrá el Ministerio Fiscal tendrá algo sólido para pedir una pena tan alta no

Voz 0841 17:07 si el informe del fiscal ya está la investigación de la Guardia Civil es cierto que hay también mucha gente porque fíjate en en los momentos más importantes de de esta Orden y Mandato San Miguel Arcángel podemos estar hablando de unos cuatrocientos seguidores en ese momento pero habrán pasado muchísimos más y además con esa red de colaboradores Carabobo cada uno en sus diferentes grados y si sigue la la investigación sigue el juicio sigue teniendo también mucha gente que lo apoya que dice que esto es toda totalmente falso que se lo está inventando la la iglesia que su ajuste de cuentas en definitiva pues cuando estamos hablando precisamente de esas técnicas de sometimiento de la voluntad de anulación pues también digamos que sigue teniendo sus seguidores Miguel Rosendo

Voz 0313 17:49 con cuántos Migueli anos pudo captar en todos los años de existencia de la secta

Voz 0841 17:53 muchos cientos muchos cientos de personas que pasaron pues fíjate en esa última etapa ah ya cuando intervinieron la la orden en el año dos mil doce un chalet en Oia muy cerquita de de Bayona a una localidad costera preciosas si lo que tendría que ser un lugar paradisiaco pues se convirtió por todo lo que se comenta una casa de los horrores no pues fíjate más de cuatrocientas personas los seguidores que han podido pasar por ahí como bien apuntabais muchos de Ellos que se convirtieron en colaboradores directos en esas personas de confianza o como también habla en su informe el fiscal pseudo monjas supuestas monjas que ayudaba no colaboraban directamente en ese sometimiento con Miguel Rosendo

Voz 5 18:33 no cuánto cuánto nos queda de juicios Jacobo

Voz 4 18:36 bueno sabemos algún cálculo yo creo que mucho todavía

Voz 0841 18:38 ahora honor delante porque hay muchísimos seguramente testimonios que que intentar conseguir para para darle forma a una petición que supera los sesenta y seis años de cárcel

Voz 5 18:48 muy bien un abrazo Jacobo habrá que negarlas pelín frontal

Voz 1546 18:51 no no el Miguel Rosendo mucho me llamase Miguel anos no sé si desean las sectas seré hispanos no

Voz 9 18:59 sí a por ellas es verdad cómo ha evolucionado este país no porque yo recuerdo cuando yo empecé en el periodismo que las sectas estaban a la orden del día

Voz 5 19:11 aparecían como como setas y de repente aquello desapareció y es imposible que se hayan borradas o no las

Voz 9 19:17 cientos de sectas de las que se hablaba en los años ochenta

Voz 5 19:19 entramos el forman el foco y sin embargo siguen actuando por eso tiene valor firma valor testimonios como el de Jorge III también

Voz 1546 19:25 es cierto que pienso que la gente estoy buscando algo no se crearon unas hace falta algo que queremos que era era algo no muchas especies ahí la Iglesia siempre ha funcionado desde hace miles de años no

Voz 5 19:38 aquí te hay hay gente que siente huérfana de

Voz 6 19:41 te creer algo

Voz 5 19:44 yo entiendo porque visto seducidos no pero la es uno dado de cerebro yo yo creo que sí lo es paulatino haya poquito a poco pero yo creo que sí

Voz 4 19:53 lo que pasa que es verdad que la secta de ahora no son las de antes sea la gente a ahora la gente no va

Voz 5 19:59 como con comer como con con ocho con túnica roja

Voz 0313 20:03 sí o no

Voz 11 20:05 no es una cosa natural los rural

Voz 5 20:08 es que la gente no digamos no te afecta la apariencia de pero sí que es verdad que es un entonces una cosa más interna

Voz 0313 20:16 sí voy Jorge tú y yo nos conocimos hace unos cuantos años por una peli que dirige este casi que por cierto tuvo algunos premios a actor secundario en en en el Festival de Málaga esta historia que te ha pasado

Voz 5 20:28 dado para una película

Voz 0313 20:31 para una serie OPA lo que quieras no sé si lo tienes en la cabeza si antes ha sugerido algo