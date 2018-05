Estartapeando: erotic chic

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena SER

Voz 2 00:20 tiempo habrá para la empresa estamos en estartapeando Rafa Bernardo buenas noches coches menos hablas de una empresa que se posicionó en el sector del erótica

Voz 1762 00:27 sí es brilló indiscreta una empresa española fundada por mujeres que lleven de cosmética y accesorios para vestir eróticos juguetes íntimos para mujeres que además trabajar sólo con materiales veranos que esta mañana en cuarenta países en todo el mundo Marta es uno de sus fundadoras Marta lleva ya unos cuantos años convivió indiscreta cuéntanos qué hacéis ICOM obesidad orientando vuestra mirada a lo largo de todo este tiempo

Voz 3 00:50 nosotros empezamos en dos mil seis osea que ya doce años

Voz 3 00:58 Nos dedicamos al a la práctica lo que hacemos es diseño fabricación y comercialización de productos erótico en ahora está cambiando mucho porque como nos hemos hecho mayores nos gusta trabajar la parte social vinculada al placer femenino entonces es además de lo que hacemos a la práctica estamos generando proyectos que den voz a la diversidad del placer femenino a que los hombres entiendan como es el placer femenino que hay veces que parece que no tienen claro si este tipo de cosas

Voz 0194 01:30 qué cambios ha experimentado el sector en estos doce años como se entiende socialmente una iniciativa como la voz

Voz 3 01:35 ha habido un cambio enorme sobretodo porque hay fenómenos sociales que que han que han hecho que exista este cambio Lars las redes de Comercio Tapersex por ejemplo las reuniones que se han hecho muy famosas en las cincuenta sombras de Grey que nos pueden gustar más o menos ver han hecho que la gente hable de este tema entonces la mujer el rol de la mujer socialmente estamos empezando a tener un una actitud más más fuerte delante de todo delante de de la conciliación familiar delante cómo trabajamos delante de cómo cómo percibimos si defendemos nuestro placer como él cuando ustedes

Voz 1762 02:13 cuenta de que existía un nicho de mercado que no estaba siendo atendido en este ámbito y cómo afronta es el proceso pues de creación y diseño de vuestros productos

Voz 3 02:19 bueno nosotros eran era muy obvia la necesidad porque en dos mil seis sólo había sex shops de estos negros con una cruz en los que sólo entraba nombres ya habían cabinas entonces si la mujer quería jugar que quería jugar y jugaba no tenía un espacio donde donde ni donde comprar ni marcas que que le fueran a fines no existían algunos productos de gama muy alta con materiales nobles tipo orbital así cosas como más de pieza de coleccionista nosotras queríamos democratizar lo igual que que ellos tenían un montón de cosas hechas para ellos pues que nosotras también las tuviéramos empezamos así ir las ideas se se han nutrido de muchos aspectos porque el erotismo femenino es un poco más amplio sea no es tan directo no es palo céntrico no es ahí tiene componentes diferentes entonces nosotros trabajamos no hacemos sólo producto juguetes eróticos sólo cosmética erótica os sólo accesorios eróticos hacemos todo lo que pueda vincularse al erotismo del de de una de una chica con su propio placer con el placer que comparte con una pareja o cuando se quiera arreglar para ir por la calle

Voz 1762 03:34 hablamos de ese compromiso medioambiental que pasa porque los materiales usáis sean Vegara

Voz 3 03:39 si nosotros acabamos de lanzar Haro el año pasado una colección de de de aquí a sobrios es moda es la primera vez que nos atrevemos a pisar la moda porque nos permite vender en sitios donde no se vende productos eróticos somos la única marca creo a nivel mundial que está vendiendo en Lordstown en Estados Unidos en el corteinglés en en sitios que la gente no espera encontrar este tipo de productos hicimos esta línea de de producto que a la vista parece cuero pero en realidad es Cuero Vegara

Voz 0194 04:09 cuál es nuestro próximo reto que tenéis pensado para el futuro

Voz 3 04:12 es ahora nuestro reto es conectar con la gente más joven no la generación nosotros estamos ya todos sabían los cuarenta tendemos a crear cosas para la gente de nuestras nuestros pasar todos creo no que siempre vamos a esto no va a gustar no va a gustar no no va a gustar en tu perspectiva no y ahora estamos intentando respetar y entender cómo la gente que ahora tiene veinte años está entendiendo las sexual la sexualidad las relaciones íntimas intentar apelar con nuestros productos a sus necesidades que cuesta puesto porte cada uno estos como muy personal y cuesta mucho abrir la mente Marta cofundadora de Viso indiscretos muchas gracias

Voz 1762 05:18 ahora hablamos de un libro que nos dice que no tengamos miedo los robots se llama que es robots se ha llevado mi queso guiño a la famosa ahora despensa Johnson aquella de cómo afrontar los procesos de cambio bueno porque de cambio va precisamente este mundo en el que nos estamos centrando en el que la automatización tiene un Babel pues cada vez más importante no necesariamente es un cambio para mal o al menos eso es lo que argumenta Rafael Tamames a lo largo de casi doscientas páginas Rafael buenas noches seguro que no tenemos que tener miedo a los robots

Voz 0267 05:45 bueno yo escribí este libro porque hace un año pues me pregunté eso justo antes leer todos los titulares de que los robots pues nos iban a quitar el trabajo pues me a investigar y sobre todo a entrevistar a personas muy diversas bueno pues he concluido que hay que tener poco miedo a los robots porque nos ayuda mucho a a los seres humanos

Voz 1762 06:06 dices que la automatización puede crear más trabajo que destruye que eso de la destrucción empleo es uno de los grandes temores no de esta era de la robótica pero lo que es seguro es que cambiará nuestra forma de trabajar no

Voz 0267 06:16 claro bueno que no que no los robots no quiere decir que nosotros no tengamos que evoluciona porque tenemos la capacidad de evolucionar como en cualquier revolución y cómo fue la la revolución industrial está que se presione pues una revolución no hay mayor pero lo que tenemos es que dejar eh de pensar en lo que son trabajos para toda la vida en eh no formarnos de manera continua de haber estudiar una carrera que hecho en unos nos asegure un puesto de trabajo sin evolución no y sobre todo lo que hay que cambiar socialmente es el el mundo de la educación tanto lo que es la la educación superior como como la continua no tenemos que que trabajar invertir mucho en educación como lo están haciendo los países que quema robots tienen por por

Voz 0194 07:04 el cambio que trae la robótica no sólo afecta a los trabajadores sino también a las empresas qué impacto tienen las nuevas tecnologías sobre las organizaciones

Voz 0267 07:12 bueno las organizaciones y lo que está cambiando sobre todo lo que o lo que tiene que cambiar mejor dicho es el el el tema jerárquico no hay una jerarquía sobre la posición sobre ser jefe observan ayer ya hay que empezar a trabajar una jerarquía del trabajo de la tarea de lo que de lo que está haciendo no entonces vivimos todavía en muchas organizaciones que seguían por lo lo que es un puesto de una persona que se llama jefe manager y hay que empezar a trabajar liderazgos sobre todo para equipar la la tarea

Voz 3 07:41 qué tal lo están haciendo los gobiernos están regulando adecuar

Voz 0194 07:43 lamente los nuevos fenómenos como la robótica o no

Voz 0267 07:46 es uno de los principales problemas no vivimos sobre todo en Europa en entornos muy muy regulados a ahora el Gobierno quiere sacar una tasa arbitraria a las tecnológicas bueno lo que hay que dejar es desarrollarse a las empresas de alta productividad no sé algo tenemos imágenes España es baja productividad yo dejaría la reguladas la regulación para dentro de mucho tiempo o no lo que se tienen que desarrollar las las compañías desarrollar las personas dejar esa regulación que lo único que las trae a las sociedades preguntarnos por qué aquí no hay no hay empresas tecnológicas en Europa ahí porque si las hay en Estados Unidos o en Asia no dentro del dejaría a los reguladores por lo menos por ahora con las manos quietas que por lo menos en los órganos de la competencia defiendan al consumida

Voz 0194 08:33 Rafael Tamames autor de que robot se ha llevado mi queso muchas gracias por estar ahí con nosotros

Voz 0267 08:37 buenas noches gracias a vosotros termina estartapeando Moreno

