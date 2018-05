Fernando Tejero: "Estoy en el mejor momento de mi vida"

Voz 1 00:00 Viva alpino amigos a la política de la que sale claro así que yo provoco que de aquí estamos largo existe no parece atómica

Voz 1104 00:54 bueno pues ya estamos en Todo por la radio y toca como cada lunes bueno como siempre pero sobre todo los lunes pasar lista Toni Martínez debería estar debería estar ya está de hecho Pedro Aznar estamos que brazos más bonito es que estoy enseñando en el estado Albeoli Pedro Ramos poder Especialistas secundarios y luego tenemos un invitado de lujo Deimos con esto no digo nada de no no no tengas más un piso de lujo yo teatro con brazos cosas quedan

Voz 0230 01:29 cosas que han pasado el presidente Mariano Rajoy ha sumado por las almenas

Voz 4 01:37 ya ha decidido que el nuevo

Voz 0230 01:39 el presidente de la Comunidad de Madrid en sustitución de Cristina Cifuentes que lo era en sustitución de Ignacio González que lo era en sustitución de Esperanza Aguirre

Voz 1104 01:49 se Ángel Garrido este plan que tu hermana

Voz 0230 01:53 la gente le grita Ángel Garrido valiente valiente torero u ocho

Voz 5 01:59 un hombre negro que perdió

Voz 6 02:09 mes cobrando por Thatcher aquí

Voz 1104 02:11 la sede entes indican que el presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 02:16 es el oficio más peligroso del mundo después de delegado del Gobierno en Chernóbil ya árbitro del Barça Madrid

Voz 1262 02:22 pero también es muy peligrosos para el Barça Madrid

Voz 0230 02:27 Vladimir Putin toma posesión de la presidencia rusa otra vez pero dice que tiene que mantener la línea que eso es mucho y que nombra vicepresidenta federal

Voz 1104 02:34 puliendo Ciprià podamos chip Price señoras

Voz 0230 02:39 Mariano Rajoy ha convertido el lapsus en un arte se olvidó del nombre del nuevo alcalde de Alicante

Voz 7 02:44 querido alcalde de Alicante que así se llama

Voz 1104 02:49 a este lado pero cuidado cuidado es su suya

Voz 0230 02:53 no fijaros que arte tiene Mariano Rajoy para salir del lapsus porque sólo quince segundos después presenta la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Isabel Bonig de ellas sí que recuerda el nombre pero anuncia Rajoy que aún llamándose Isabel Bonig pronto se llamará presidenta de la Comunidad Valenciana ojo

Voz 7 03:13 querida Isabel Bonig pronto se llamara presidenta de la Comunidad Valenciana

Voz 0230 03:21 este es decir no es que Rajoy haya olvidado el nombre del alcalde de Alicante es que el alcalde de Alicante ya tiene el nombre que todavía no ha adquirido Isabel Bonig y tiene más mérito porque entre ellos Susi la corrección transcurren apenas unos segundos aquellos segundos en los que el público asistente aplauden lapsus inició esto es la secuencia de los veinte segundo lo vamos a escuchar lapsus aplausos por el lapsus y corrección de la realidad para adaptarla al lapsus todo lógico

Voz 7 03:49 querido alcalde de Alicante que así se llama querida Isabel Bonig pronto se llamará presidenta de la Comunidad Valenciana

Voz 0230 04:12 de gente poderosa en dificultades un grupo ecologista propone construir la efigie de Donald Trump en un glaciar para demostrarle que el cambio climático existe del país

Voz 8 04:23 en Madrid

Voz 0230 04:26 la parece un poco de La vida de Brian cuando centurión romano obliga a repetir la pintada contra buenos en todas las fachadas porque pilla Brian escribiendo lo en latín incorrecto vamos hacer la efigie Donald Trump en un glaciar ya verás cuando se deshaga como le fastidió nos lo cuenta Nerea Aróstegui desde Radio Bilbao

Voz 1509 04:44 el amaño ecologistas de una ONG finlandesa pretenden encargar una escultura de hielo de la cara de Donald Trump en la región ártica para demostrar que el cambio climático está sucediendo su proyecto de arte científico que cuesta cuatrocientos mil euros y los activistas buscan financiación a través de varias plataformas de crowdfunding El objetivo es que el monumento coinciden tamaño con el de los presidentes estadounidenses esculpidos en el monte Rushmore es decir más de treinta y cinco meses

Voz 0313 05:09 toros de altura se llevará a cabo por un equipo

Voz 1509 05:12 el líder mundial de escultores de hielo de Finlandia y Mongolia su construcción Se estima que durará cuatro semanas y todo el proceso será documentado transmitido en vídeo

Voz 0230 05:21 para que veas la gente se pregunta era hay para eso será Bilbao Bilbao porque como su propio nombre indica está más cerca de Bilbao

Voz 9 05:36 la primera de las cosas twiterías Diriri

Voz 1 05:40 el otro

Voz 10 05:40 hay ahora menos fue el día de la madre ir de todos los tendría pues nos quedamos con este tuit evocador de o qué

Voz 1262 05:46 feliz día de si tus amigos se tiran por un puente tú también te tiras

Voz 10 05:51 no es seguro que todos conocéis alguien intensísimo verdad pues alcalaínos desde luego

Voz 1262 05:55 que si su test psicotécnico indica que tiene usted una cierta tendencia al dramatismo ya la exageración pues sepa usted que me acaba de arruinar la vida

Voz 10 06:04 a ojito cuando te encuentras con la autoridad déjate de cumplidos este consejo con Pepa que buena parte

Voz 1262 06:11 a Face sople aquí por favor

Voz 10 06:14 de gente que es insoportable incluso jugando a este ejemplo nos lo pone mea culpa no tenéis ni idea de lo que es la cárcel os iban a rellenar como aparte

Voz 1262 06:23 su madre mía que largos se me va a hacer este monopolio

Voz 10 06:27 si llegamos dicen que el deporte está reñido con la cultura bueno pues con este tuit de profeta baruc

Voz 1104 06:31 parecería que si yo matando me tratando de enseñarle geografía a mi hijo Giro de Italia hay sale de Jerusalén

Voz 11 06:41 yo

Voz 0313 06:43 sí verdad

Voz 9 06:46 pese a las twiterías

Voz 1981 06:48 hacer que fuerza

Voz 0313 06:51 dice hacer Mundo Today

Voz 1981 06:53 Mariano Rajoy olvida el nombre del país que preside en un nuevo lapsus este país está lleno de gente maravillosa hay que son las personas conocidas como ciudadanos de este país y que así se llaman dijo Rajoy en un mitin mientas intentaba recordar el

Voz 1704 07:06 hombre de España

Voz 1981 07:07 a Sergio Ramos todavía les salen las cuentas para ganar la Liga nadie entiende muy bien qué es lo que ha sumado resto del sevillano pero en el vestuario blanco van a muerte con su capitán ya se han conjurado para la remontada un Homeópatas se diluyen agua para ser más efectivo asegura que cuando lleve tres meses nadando por el torrente sanguíneo del paciente se empezarán a notar los efectos la pizza al gusto del chef es un trozo de masa cruda y sin hacer el gusto del chef es no tener que cocinar más poder irme a casa de una maldita vez dice el chef dos de cada tres parejas españolas que no quieren la típica boda adquieren la típica boda que no parece la típica boda Blas típicas bodas que no parecen la típica boda ya superan a las típicas bodas y son de hecho las nuevas típicas bodas según los analistas hace creer a su mujer que le es infiel para ocultar que se va a Portugal como Eurofighter

Voz 0230 07:59 ahora hay existe

Voz 1981 08:02 a los precios de los alquileres obligan cada vez a más jóvenes a compartir cajero los precios de los alquileres de los cajeros han subido un cuarenta por ciento en el último año y cada vez menos cada vez menos jóvenes se pueden permitirse el pobres libreta con el título my dreams sólo incluye listas de la compra la tasa de Mister buen del fue el con la frase que tus sueños sean más grandes que tus miedos es utilizada para ingerir tres pastillas de Valium muere un astronauta tras estar dos horas despidiéndose en el exterior de la puerta de la Estación Espacial Internacional

Voz 1104 08:34 pues nada o llevamos hablando dijo justo antes de quedarse solos

Voz 1981 08:39 sí eran noventa y cuatro como se coma seiscientos cincuenta y cuatro elevado

Voz 0313 08:43 doce días para el comienzo del Mundial de matemática

Voz 1981 08:46 las dos aspirantes que sepan calcular a qué fecha exacta corresponde podrán participar

Voz 1 09:11 tras ella

Voz 1704 09:13 se pasaría a Pedro sino que además no sé lo qué pasaría pero el mundo dejó de girar el domingo por la noche el clásico más movidito Obdulio se ve que la un poco se enfadaron con el las dos aficiones como comentaba Toni Iñaque que estos difícil se equivocó mucho de hecho tiene los dos apellidos iguales para equivocarse cuando le preguntas determinante para equivocarse en redes sociales y en el campo hubo muchos insultos eso está muy mal todo decimos ya desde que eso está muy mal lo que pasa es que es difícil reprimir el cabreo algunas veces pero hay que tratar de ser educado por eso hoy os traigo cinco improperios contundentes pero ducados para darle a un árbitro de fútbol del equipo de todo por la rabia

Voz 1104 09:48 Rabia el equipo de todo por la rabia por la rabia

Voz 12 09:54 vamos otro cuento del club empezando por el arbitro el lo que usted ha sacado una tarjeta ya me sacábamos dos Masters

Voz 0230 10:02 vamos con el número

Voz 12 10:04 el juez de línea juez de línea Ceres juez ya está es que con esto últimamente

Voz 1104 10:11 está muy bien visto vamos con el número tres

Voz 12 10:14 árbitro eso penalti contra el mar lo hubiera pitaban

Voz 0230 10:18 vamos con el número

Voz 12 10:20 el árbitro Árbitro

Voz 0277 10:22 tu madre no tiene ninguna culpa de tu mal criterio

Voz 13 10:25 porque el

Voz 14 10:26 el número uno de los cinco improperios contundente esperes ubicados a un árbitro

Voz 1981 10:29 o al menos cuando Rajoy se aquí

Voz 12 10:32 no tiene gracia

Voz 15 10:48 a sí

Voz 0230 11:08 el nuevo presidente de Madrid será Ángel Garrido que era vicepresidente de Cristina Cifuentes ciudadanos apoyará este nuevo candidato sostiene Albert Rivera que por el momento el nuevo candidato no está pillado nada así que bien en lo que parece una clara indicación de que hemos rebajado un poco todos nuestras expectativas respecto de la vida en general un candidato no procesado Joan bueno nos parece que no está proceso cuando vas al médico no buscas uno que no esté condenado procesado busca uno que este bien hiciera una clínica han condenado a varios sin que eso perjudique a todo el personal hay gente que por prejuicios eso lo que sea pues busca otra clínica pero la política como es Albert Rivera apoyaremos

Voz 16 11:49 al señor Garrido en tanto en cuanto es el el vicepresidente miembro de la Cámara miembro del Gobierno que nosotros sepamos por lo menos hasta que haga estas declaraciones no está imputado en ningún proceso penal está implicado en la trama de corrupción de la universidad

Voz 0230 12:02 mientras yo hago estas declaraciones de momento no nada es frase de Alves Rivera compatible con la teoría Pedro Sánchez sobre el significado de las siglas PP

Voz 1981 12:09 el PP del PIB hasta que te pillen

Voz 1104 12:12 podemos no me bien ojo es juego de Podemos nueve diez esto se llama eso Pavlov el Francino si se ha podido reprimir Podemos no ve bien lo de gel

Voz 0230 12:28 ha ido ya Pablo Echenique venía anunciando con indirectas su rechazo a un nuevo candidato del PP

Voz 1610 12:34 como nuevo capo de la mafia de Partido Popular de Madrid

Voz 1104 12:39 se entiende no se entiende sobre

Voz 0230 12:42 tenido que no es muy partidario escuchamos al susodicho Ángel Garrido dice que el PP es un colectivo y eso que él ve bueno no es que aquí somos todo uno eso que debe bueno es lo que los demás ven mal lo dicen por eso por eso

Voz 1 12:54 no somos un partido de una persona sino de Musa que son capaces de afrontar con éxito cualquier empresa

Voz 0230 13:01 la secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez de Castro ha pedido disculpas por su frase dirigida a unos pensionistas que se manifestaban la frase sorprendida por un micrófono inoportuno era que ganas de darles un corte de mangas decirles os podéis ha pedido disculpas en una entrevista a esta mañana la Cadena Cope

Voz 17 13:19 es un comentario jocoso con un amigo en una conversación privada dicho lo cual cuando ese comentario pasa de en el ámbito privado al ámbito público pues se convierte evidentemente unas palabras adecuadas en fondo informa por lo tanto pues yo agradezco la oportunidad de pedir disculpas a aquellas personas que lógicamente se han podido sentir ofendidas por ellas

Voz 0230 13:45 son la conversación privada eh no deja de resultar peculiar saber que los miembros del Gobierno y su entorno tienen ese tipo de conversaciones sobre los manifestantes todos todos hacemos comentarios inapropiados en en privado pero hombre si no sorprenden a nosotros haciendo diciendo a los oyentes

Voz 1104 14:02 de ahí que pueda concursante dio una señora

Voz 0230 14:18 bueno aquí ya lo habíamos dicho eh que acabaríamos viendo al Gobierno manifestarse contra los pensionistas en no estamos muy lejos el socialista José Luis Ábalos considera que el presidente del Gobierno tiene que cesar a su secretaria de Estado de Comunicación

Voz 18 14:29 el presidente del Gobierno sin comparte esas manifestaciones de su secretario no lo tiene que cesar pero si discrepa de las mismas lo normal es que la hubiera cesado ese mismo día

Voz 0230 14:40 cabe a es que a veces dan ganas de coger un avión y largarse a Manchester concretamente a Manchester United desde el volver a Murcia como dice Pedro López miras presidente murciano

Voz 1981 14:50 Corbera Corbera Manchester United

Voz 1104 14:54 la eliminatoria estaba dando esto lo líneas bailes

Voz 0230 14:58 bueno os acordáis de aquel audio Vidal que circuló a través de whatsapp sobre el lío de la sopa de letras de la política catalana a cincuenta segundos de lío

Voz 0277 15:05 yo sí sí tinta es mi Express ya formen Messi la hoja a esas papel Daisy al You want John Pertur empate en Perú a echó Joao Gun burel como AMPA de folletín como como son todos Foyer sí tumbados son mes mes ya sí que si ahora verás tú puja por aquí Kagan todos juntos Cataluña se que Pot lo lo que es por o dispositivo PDeCAT Lacko el pit yo tras Nacho pimpampum infame cuando hace esos esta cante baja Garden por que ha sido necesito Garcés Maiz by forfait me era un factor hay que estoy

Voz 1104 15:57 bueno pues meses

Voz 0230 15:58 pues sí la política catalana está igual desde que Aureliano Buendía fue conocer el hielo más el tiempo que pasó durmiendo el tío del dinosaurio de Monterroso más tiempo todavía sigue igual la cosa catalana quizá podríamos explicarlo eh pero qué pasa con la policía catalana porque da pereza porque para entender la política catalana hace falta interesarse tanto pero tanto tanto porque es todo tan de detalle que acabas pensando toda esta inversión en conocimiento lo hiciéramos en microbiología o en genética ya habríamos desentrañar genoma tres veces están los del partido de Puigdemont que quieren a monos de partido de pulmón que no quieren a pulmón luego están los de la candidatura de Puigdemont que no sólo es el partido de Puigdemont están los de Esquerra Republicana que no quieren a Puigdemont se acaban de decir que no quieren a Puigdemont le dedica atención puede llegar casi casi a entenderse por decirlo resumida mente el XXII hay elecciones su presidente catalán hasta el veintidós habrá mareo así es la política a veces oye a veces es más difícil la política este fin de semana hemos leído en el país y en el mundo artículos sobre las difíciles relaciones entre la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría la ministra de Defensa Dolores de Cospedal lo de Sálvame es una tontería os voy a leer un párrafo de cada artículo primero un artículo un párrafo del artículo El País el siete de octubre de dos mil doce asisten juntas en la plaza de San Pedro a la proclamación de Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia la víspera el entonces embajador español en la Santa Sede les ha informado de que según las nuevas costumbres más flexibles del Vaticano ya es factible un tres sin la tradicional mantilla y peineta negra una yo otra asienten pero Cospedal se presenta sin avisar con ese atuendo antiguo llena de perlas rompiendo la armonía en el protocolo ante lo cual Soraya Sáenz de Santamaría esclavo

Voz 19 17:58 sinceramente creo que era una pregunta iré a medias si solo

Voz 0230 18:05 es difícil imaginarse porque pueden pelearse una vicepresidenta hay una ministra de Defensa y es difícil porque quién puede imaginarse una pelea motivada porque una se presenta con mantilla tradicional con bordado y peineta mientras que otras se presenta únicamente con velo negro que cubre el pelo así comenzó la guerra de Corea que como bienes con mantilla bordada Pitu donde deja la peineta la peineta la que te voy a hacer para el artículo del diario El Mundo se explica que en la pasada convención del Partido Popular de Sevilla

Voz 4 18:35 en un país muy lejano

Voz 0230 18:39 el siete de abril sábado Sevilla la vicepresidenta del Gobierno abandona el hotel donde se celebra la convención del PP sube a su coche oficial para dirigirse al restaurante donde están convocados los presidentes regionales al llegar a la puerta del local un colaborador de María Dolores de Cospedal comunica la funcionaria de protocolo que la vicepresidenta no puede entrar porque es un acto de partido no del Gobierno

Voz 19 19:08 sinceramente creo que no a mi casa es verdad me habré

Voz 0230 19:17 en otros momentos explica que la ministra de Defensa sospecha que la vicepresidenta utiliza el CNI y para espiar la democracia europea no ha sucede que la vicepresidenta utilizan los servicios de inteligencia para espiar a la ministra de Defensa Polo normal

Voz 0313 19:30 lo normal es que tenemos noticia de última hora ya saben que estábamos pendientes de Grecia del juicio a los tres bomberos os Sevilla detenidos en Lesbos en dos mil dieciséis cuando rescataban a refugiados a decenas de refugiados en el mar bueno pues Manuel Blanco Julio Latorre y Kike Rodríguez que se enfrentaban a uno posible condena de diez años de cárcel por cada persona introducir en Grecia quedan en libertad sin cargos han salido absueltos en este juicio rápido que se ha celebrado hoy noticias de última hora que acabamos de contarnos aquí en la SER sí señor muy buena noticia

Voz 1104 20:18 vamos Pedro Aznar devuelto al tajo va siento dar una mala

Voz 1704 20:20 noticia ahora en Juan como Toño eh que Camps si en si esa es la diáspora no sé el único esa es la peor como ya sabéis está todo preparado para el festival de Eurovisión tras toda esta polémica entre los che

Voz 1104 20:30 avales que no representan porque el regalo a la otra de un libro con

Voz 1704 20:34 título arriesgamos a Portugal donde se celebra la gala y hace tres días empezarán los ensayos y tengo malas noticias después de los ensayos los periodistas internacionales expertos en esta movida que se ve que los hay hacen los rankings de cómo quedará el asunto y han puesto nuestra canción en el último puesto Trambaix y eso que las encuestas se iban entre las diez primeras horas tal vez Rivera nervioso porque las encuestas tienes estas cosas no es verdad que luego la gala todo puede cambiar pero estos periodistas no se suelen equivocar en fin el tema Eurovisión ya supongo como que no cuántas veces tenemos que intentarlo de verdad lo hemos intentado todo buena suerte es que hemos ido por un lado a otro chico por el castellano por la Meca castellano con él por favor cuando mejor no salió cuando hemos hecho el chorro yo propongo otra opción vamos a copiar directamente buena propongo esta es la canción se llamaría que tenemos que hacer para ganar Eurovisión el musical y sería esto

Voz 1 21:26 a Amena nos invita a bailar pegados a reflexionar y si lo dejamos ya unos vamos de Eurovisión Orbaiz Buried de si es de también no sé bien por qué hemos viendo en esta historia y sin frenos

Voz 7 21:49 a sólo a puerto

Voz 1 21:56 otro vicio directamente ya lo asumimos tras trece nunca que la moción entre los todo no no me lo creo que esta opción pueden volar directamente copias a los estaba y te quedas adivinen quién maneja con puerto así en siempre hasta Galdós que siempre Ana harán los del Mar Muerto Israel politizando ahí me sabe muy mal por Alfred hito orla el propio otro leña y otros nunca experta ha mostrado la canción por cien prepare de que este año sí pero al final pero no nos por y Rayo hombre no ha sido una omisión ya hay que salir amigos jazz también Yasmina este es el último año que le intentamos

Voz 4 23:28 Barreda

Voz 1104 23:39 los lunes hasta ahora en todo por la radio me toca siempre decir lo mismo recordar Especialistas secundarios que antes claro antes de saludar a nuestro invitado en la sección de entrevistas algo deberían hacer

Voz 10 23:49 lo seis yo no él él laboral bueno pues venga vamos al lío tengo vino de películas valen no sé si os habéis fijado que en las películas en las que sale en animales así en plan protagonista un perrete un caballo un cerdito estos actúan mejor que los humanos os habéis fijado en eso siempre son trabaja en mejor que lo que los humanos hay un director de cine que esto lo tiene clarísimo eso señor Luis Planoles

Voz 1610 24:17 qué tal buenas tardes y buenas tardes

Voz 10 24:20 eh don Luis decía que nunca había que trabajar con animales Nickon

Voz 21 24:24 niños que yo lo hacía caso yo nunca osea animal en mis películas nunca callarse lo dice agitados e no le va a hacer caso maestro quién les va a contradecir lo raro hasta que vi los pájaro en pensé que lo que falso mito eterno como puede decir ese luego llena la peli de hecho qué asco de tío falso que Pedraz

Voz 1610 24:44 pero lo ponía caritas muerto muertos nombre

Voz 10 24:47 bueno desde ese momento en que tuviste los pájaros decidiste meter animales el tu película verdad

Voz 21 24:52 se lo fui aprobada con ello dirigir una película atraco en el hipódromo la otra con lo que va de mano de un atraco en un hipódromo escucha Felipe con los caballo que que disciplina tesón qué bonito de filmar qué maravilla he dicho mejor que los actores verdad humanos infinitamente un actor te todas las narices con que sí quítame salvo que nace Gordon cuál es la motivación de mi personaje que que tenemos de catering nada de eso verdad no es una zanahoria te comen la ha sido maravilloso con los caballos no luego dirigirse después de Prieto tan buena con los caballos perros no jeque casi que todos los perros no lo las Stephen Hawking de los animales y no son que hoy peliculero la película sonaba robos la perrera en Roma

Voz 1610 25:36 Herrera nada Ferrera hasta que las visto no pero tengo muchas ganas de verla bien con los perros no los pero es muy bien no

Voz 21 25:48 se dirigía a acatar Zapata Ros Marbà increíble todo lleno de verdad de autenticidad a una pura naturalidad un problema dieron ni una Kaká fuera de sitio no como la actora que hacen Caca

Voz 10 26:00 verdad más si tuvieras que quedarte con una parada habrá una palabra que define tu experiencia de trabajar con con perros

Voz 21 26:06 para una sola palabra porque hay tanta perfecto sublima maravilloso de hecho hice tanta amistad con un perro con pinchos que me fui a vive con él Nastun pero no no no votaron a mí pinche su perra canela súper súper resultó GSM fue a vivir con ello deben hondura en Motril precioso helada

Voz 1610 26:29 la bajada es tiene la publicidad tipo ganas Moya

Voz 10 26:32 oye pero que implica que una familia de perros te adopten los adopte a ellos que implica

Voz 21 26:36 no ambos que te acude gente amamantan te crean todo aún son mira a mi padre mi madre así de claro tinte usando mi padre mi madre así de claro no pues mira tenemos prevista para Dean

Voz 1262 26:47 venga pincho tu padre como en la radio que está al teléfono si pincho

Voz 22 26:54 su padre se está aquí en la radio y me dijo que mi madre me quiere decir algo Kadima mamá que va un paquete de pilas sometió Jacinto recompra cacahuete dice mi madre despachando la bronca por dice que come demasiado llamamos a Papa Cosgaya que no tengo aquí

Voz 1610 27:36 ha cambiado bueno que bueno diga sorpresón que sorpresón personas era eso estás emocionado la esperada no Adagio de la radio que que locos muchísima suerte en tu puesto por cierto algún proyecto con un futuro medió sí Dallas Koala es como ser que avión pero sin muerte tranquilo pues estaremos atento Luis

Voz 0313 28:03 bueno en un momento saludaremos del cine al teatro pero antes hay que presentar a nuestro invitado como siempre con su biografía musical venga olas

Voz 6 28:10 nuestro invitado utiliza la música como terapia busca canciones concretas para ponerles sonido a los buenos los malos momentos descrita acompañan mi corre Sabina al igual que otros cantautores pusieron la banda sonora a su adolescencia y por él por esta frase no hay nostalgia peor que añora lo que nunca sucedió abandonó su trabajo en la pescadería de sus padres para viajar a Madrid convertirse en actor de teatro con la el tiempo de Camarón de la Isla se sube a un escenario por primera vez nos cuenta además que su padre cantaba muy bien flamenco pero cuando iban a buscar pescado a las cuatro de la mañana él lo quería o Haggard escuchándose flamenco pero cómo cambia la vida porque hoy él es un gran aficionado de flamenco

Voz 15 29:10 se puede citar algo de lo que va que va

Voz 6 29:19 esta canción que habla de volver a comenzar la ponen cuando el embargo una soledad no deseada cuando tiene dudas existenciales así

Voz 1981 29:27 el alegra las rodearon cuatro a los eh

Voz 6 29:30 de esta mujer que la ama estas cuidador de Siria el ascenso nos cuenta que aún conserven vivir

Voz 23 29:43 Meca

Voz 6 29:45 comiéndote es la canción reivindicativa con el tema del citado y con la que quiere quitar los egipcios a esta sociedad le nuestro invitado grandes amigos gracias a esta canción de este disco

Voz 24 30:00 tu otros antes que él

Voz 6 30:03 la esencia está en los pequeños detalles de la vida Chavela le ha tocado muchas veces el corazón tengo Iliada dado a matar con su voz desgarradora haciéndole ver que a veces ha valorado poco más el Katerin

Voz 24 30:21 todo lo que sea

Voz 6 30:25 eso

Voz 0313 30:27 darán todo por la radio pensando pensando pensando sobre este último Fernando Tejero

Voz 1104 30:33 no

Voz 0652 30:35 encanta estará cadáveres rumiando ahora con esto último sin estaba emocionando además con fíjate que que esto se lo servicios saber yo oí aparte de que lo hizo muy bonito me estaba emocionando con cada cosa que iba diciendo que eso es no valorar lo que tienes cerca

Voz 0313 30:53 que a veces nos pasa a todos es que yo creo que nos pasa

Voz 0652 30:56 todo no de las pequeñas cosas son las grandes cosas que creo valoramos no y este este poema yo soy muy de poesía y este poema que desde el argentino

Voz 24 31:07 lo Tejada

Voz 0652 31:11 Gómez Tejada Gómez me parece maravilloso y luego en la voz de de hecha

Voz 24 31:17 vela desgarradora

Voz 0652 31:21 es que cada frase cada palabra de esta esta canción de este me parece brutal habla de los sueños de los miedos que tenemos definitiva habla de la vida no de lo de lo de lo difícil de lo de lo fácil de la vida

Voz 0313 31:40 con Fernando Tejero podríamos hablar de cine de teatro de de televisión yo decía antes que saltará del cine al teatro porque el próximo día diecisiete regresa a Madrid con la cantante calva de Ionesco después una gira de casi un año por España os han visto casi cincuenta mil espectadores que es una auténtica barbaridad teatro del absurdo texto hay dual en muchas cosas una hora que para quien no lo sepa llevar representantes en París de forma ininterrumpida sesenta años

Voz 0652 32:07 o sea una una una auténtica barbaridad abra variedad sí la verdad es que somos unos suerte pudo no porque porque con esta función tan compleja no tan tan tan difícil no tan tan absurda no nunca mejor dicho llenar teatros y en esta época es complicado pero pero sí la verdad es que estuvimos en Madrid con un increíble éxito de taquilla de público de la gira ido maravillosamente bien vamos a mí me embarga la felicidad porque a mí lo que me gusta del mundo es el teatro porque esta función la entre Luis Luque y yo decidimos hacerla hoy estamos doblemente felices porque son los ponerme hoy entregan el premio Valle Inclán que es el premio más prestigioso del teatro y Luis está nominado por esta función Hay bueno ya digo no que es cierto que que sales hacer esta función sales de de diferentes formas no porque tú intentas osea intentas transmitir lo que lo que yo quería contar y tú no te acabas de sorprender porque todavía tienes dudas de decir realmente estás contando lo que quería contar este este hombre no y eso es fantástico porque porque cada día es una búsqueda continua hay hay una parte de la función sobre todo en la parte final que es muy catártica que que a mí me da por llorar otras por reír no

Voz 25 33:37 y es una función fantástica hay día digo que infelices de

Voz 0313 33:42 del recorrido que ha tenido hoy sobre todo

Voz 0652 33:45 a Madrid me dio el aviso para despistados

Voz 0313 33:47 en toda la obra no parece ninguna cantante ninguna calva ya se sabe que el teatro como el arte en general está basado al menos en parte en el en el fundamento del del engaño ese sí cuanto antes hacíamos referencia a trato de la absurdo hay algún momento cuidado no es una comedia ni mucho menos a Fernando nos va aclarara pero algún diálogo dices joder y está dónde nos lleva

Voz 26 34:10 dormitorio tengo una cama está cada vez está cubierta prueben de Don verde esa habitación con esa diez desde donde está al fondo de un

Voz 6 34:20 así entre el váter ira biblioteca querida señora

Voz 4 34:25 coincidencia Dios mío mi tiene también una cámara hombre de donde se encuentra el fondo de un pasillo entre el váter Querido señor la biblioteca

Voz 0313 34:39 el váter y la biblioteca pilares fundamentales en la vida cualquier gasto de cualquier persona por eso son matrimonio que no se reconocerse reconoce reconoce

Voz 0652 34:47 esta esta decena es terriblemente Diego terriblemente claro porque es que esas es maravillosa porque por un lado hacer viable gustazo pero es un matrimonio que llega osea que llegan juntos a a una casa hacer algo con los amigos y una vez que entre en el salón se miran y no se reconoce y a través de hacerse preguntas de usted de dónde como ha venido en tren esto pues al final descubren que que son marido y mujer no di hiciese pero esto hubiese pasado por este filtro de lo absurdo de la comedia yo creo que para nosotros vale muchas parejas las que vienen a vernos superarían porque

Voz 0313 35:25 sí sí es un impacto brutal claro porque ahí

Voz 0652 35:27 muchísimas parejas yo me a mí mismo me ha pasado que que yo he vivido una persona que que finalmente me he dado cuenta de que no conocía no de Easy hacías todas las función no es una crítica brutal a la falta de comunicación

Voz 0313 35:41 falta de comunicación problemas a comunicación aunque la distancia sea pequeña aunque haya contacto físico no

Voz 0652 35:47 sí porque escribir y aviones con todas las redes sociales

Voz 0313 35:49 todo ese lío que que que son comunicarse que lo complica todo pero también lo Fazio que escribiría este hombre hoy

Voz 0652 35:55 yo creo que que si levantara la cabeza yo creo que se volvería otra vez porque claro porque porque hoy tiene mucha más visible en fin no no no si es que él no habla de de de este tipo de de comunicación el habla de la comunicación de sentirse de mirarse de de mirar al otro de verse reflejado en el otro que nos da miedo porque nosotros mismos no ir eso habla este este de este hombre aquí no de encima cuando escribe la la función con treinta y cinco años tiene una crisis existencial que que que yo creo que que todos en un momento de nuestra vida nos hemos hecho ese tipo de pregunta hacia dónde vamos porque para que lo que pasa que bueno que afortunadamente pulse uno se pone muros no sino acabaría tirando por la ventana porque son preguntas sin respuesta no de

Voz 25 36:44 hay hiela la vez estaba intentando aprender inglés no

Voz 0652 36:48 nunca aprendió inglés porque fue el manual de parecía absurdo también entonces utilizó el manual de inglés para para que está

Voz 0313 36:59 esta función Fernando Tejero lo ha dicho el hace un momentito es un enamorado de toda la vida del del del teatro todo ir hecho acabe ha llegado justito al estudio porque venía de ocurra que venía ese algo Quique ibérica estaba grabando la serie esta que llevo ya grabando la cuatro

Voz 0652 37:13 años de la que se avecina Hay mañana pero voy a otra pero empiezas a otra no en otras es verdad pero lo que se llama el continental que que ya que se ha empezado a grabar hace dos meses con un reparto de lujo está alega hacía Michelle Jenner Roberto Álamo jugando desde la Torre Raúl Arévalo Luis Javier Gutiérrez no está siendo campeón de todo había ningún que yo no sé yo no mucho pero como te da la vida para todos los que pero bueno se lo merece porque es un compañero Moratín me con maravilloso dedo tuve la suerte de estar ahí en su comienzo así lo mío era Animalario no en Animalario importantísimo porque para mí yo creo yo me atrevería decir que para mi es el mejor actor español que hay ahora mismo no

Voz 0313 38:07 eso es un piropo en toda regla aunque aunque vuelta

Voz 0652 38:09 quién depende mucho de los personajes que nos toque no pero pero pero Javier es un es un monstruo prestó Mosley y lo digo porque yo se lo digo yo les choca pero paso porque me parece que todo lo que hace lo hace bien y lo hace desde desde el corazón

Voz 0313 38:25 de qué va esto de continental ya que tengo aquí te atraco

Voz 0652 38:27 pues va de de supervivientes como no yo que siempre yo haciendo eh pero va de de contrabando de alcohol de de morfina y en fin de todo basado en los años veinte y yo pues hago una cosa muy distinta a la que se ha visto en en televisión por eso lo hecho mayormente porque es un personaje es de un tío malo vamos es el abatimiento de de un monstruo no es un es un tipo que que le da igual todo en la vida hay le Wall e incluso que lo maten a lo único que se dedica a deshacer el mal

Voz 0313 39:07 esos son los peligrosos esos son los cojonudo

Voz 0652 39:09 los dos

Voz 27 39:12 eso es otra cosa es una baile

Voz 0652 39:15 a ello no una una cosa entre hemos sentido

Voz 0313 39:17 en rueda de prensa el otro día estuvo a que Silvia Marsó para hablar de de veinticuatro horas a la vida una mujer también produce ya la obra esto que es tendencia de que los actores creo yo quiero hacer esto y lo voy a hacer yo puto moro de pasa lo mismo la escuela

Voz 0652 39:31 eso es lo que pasa día sinceramente yo sí si algo te no claro en esta vida es que nunca dejaré de hacer teatro porque yo quería ser actor por por el teatro a mí la llamada de la interpretación me llega por el teatro que yo veía en Córdoba y por el teatro que yo leía no entonces yo bueno de momento no tengo hijos no tengo herederos entonces pues el dinero que gano en la tele hoy el dinero que gano en en casi todo lo que hago pues me satisface mucho invertirlo en el teatro porque yo creo que que el teatro no debe de desaparecer nunca hay aparte sobre todo fomentar la gente joven no a mí por ejemplo gracias a la tele que quién me iba a decir esto gracias a la tele viene mucha gente joven al teatro estado comiendo Unesco a Chéjov sin comerlo ni beberlo hay gente que es la primera vez que venía al teatro gente joven yo cuando voy a gente joven venir a ver La Cantante Calva pues llegó a mí me merece la pena destinar parte de de dinero que gano a a producir teatro

Voz 0313 40:33 que oyentes venga tiempo rueda de prensa que nos faltan cinco minutitos quien quiere preguntar desde Barcelona

Voz 1610 40:38 Arman hola me toca Fernando

Voz 10 40:43 no sé si es visto una imagen que se ha vuelto viral en los últimos tiempos en Internet es la evolución física del jugador de baloncesto Ricky Rubio de Utah Jazz no es una evolución que concluye con una usted

Voz 28 40:54 el CAC Kadima a tu persona que Fermín de la que ese recinto mi pregunta es si has visto esta imagen atípica iba a Ricky Rubio y que que te parece que una estrella de la NBA pues te copie la imagen

Voz 1104 41:09 también copiaron la pasta que llegan a producir teatro la temporada solo no

Voz 0652 41:16 no creo la verdad que me hizo tantísima gracia porque claro a mí me lo empezó a a mandar la gente cuanto apareció por eso yo lo puse en las redes sociales no y es cierto que que hay que se parecen muchísimo hay hay dos fotos ahí hombre yo creo que

Voz 0230 41:34 a este hombre más

Voz 1104 41:37 más fuerte que yo creo que

Voz 0652 41:41 ejerce encima mi personaje porque yo creo que yo soy la peluca del personaje gano yo creo que parece el personaje pobrecitos

Voz 0313 41:50 a preguntas Quique sí hemos hablado antes

Voz 1981 41:53 de similar como dos habitaciones que están vetadas entonces mi pregunta era si leídas en el váter hiciera que no donde encuentras tiempo para leer

Voz 0652 42:03 yo leo en el váter poco la verdad porque yo soy de los que necesitan concentrarme y no me puedo centran otros Oscars

Voz 1104 42:13 a desvelar desde

Voz 0313 42:17 Lloll en el váter ahora mejor una revista Grameen trece mucho

Voz 0652 42:20 yo algo que relé ha del periódico

Voz 29 42:23 con pero pero no no era Ana Karenina no

Voz 30 42:26 no no no no no no no no no no sabes lugar no ni el momento ni el lugar ni el momento venga más preguntas

Voz 1262 42:31 índigo luego la joven pero los actores muchas muchas pero es

Voz 1104 42:36 sí pero no pero no

Voz 1262 42:40 que los actores muchas veces decís os dicen eso de yo moriré encima de un escenario no metafóricamente metafóricamente eso supongo que lo decís porque la jubilación de un actor salía si tú quieres morir encima un escenario te gustaría descansar antes

Voz 0652 42:55 a eso hombre yo no yo tengo yo sinceramente tengo época ahora que es de trabajo que no te descanso de lunes a domingo Rodrigo madre mía yo no sé cómo la gente puede decir yo moriré hemos se abrir pero luego cuando cuando llevan dos meses sin hacer nada ahí sigue leyendo teatro y sigue y te pasan cosas por la cabeza pues yo digo yo moriré

Voz 1981 43:17 el costo apunten si se hiciera una obra de teatro sobre tu vida que actor crees quería habían Dati

Voz 1104 43:26 bueno no sirve siquiera Rubio no

Voz 0313 43:30 el Gutiérrez no estaría mal no Javier Gutiérrez a lo mejor se aparte yo creo que me conoce usted que me conoce suficiente y me trataba suficiente como para para hacerlo bien y qué título le pondrías a una obra de teatro sobre Fernando Tejero

Voz 1104 43:42 el otro Tejero entró Tejero lo Sergio junto a vale que te referías

Voz 0652 43:53 llevo buscando a otro Tejero pero mio que haber sido encuentro como le pondría pero

Voz 1104 43:59 yo he venido a dar otro golpe a Jorge

Voz 30 44:05 falta preguntar Toni Toni nos preguntado venga es como indicador de lo bien o mal que vive uno a qué hora te has levantado esta mañana

Voz 1104 44:11 mostró levantado a las seis y media

Voz 1610 44:16 duele que volvería mañana

Voz 0652 44:18 seis no yo quería

Voz 0313 44:21 no no no madrugar para no estudiar fíjate te digo que antes te fijas de lunes a domingo es literal el lunes a domingo ahora sí esté el las dos serie los fines de semana pues estoy de gira

Voz 0652 44:35 Cantante Calva

Voz 0313 44:36 el diecisiete de mayo un poquito de la próxima semana al jueves de la próxima semana volver

Voz 0652 44:41 sí y ahí sí que voy a estar un mes sin medios yo diría que sin casi cien

Voz 1104 44:45 ver la luz del sol porque vamos arriba no si no no afortunado

Voz 0652 44:52 porque porque encima anda que no hay compañeros que no tienen Curro iba a mí afortunadamente no me falta ahí encima bueno pues con mira la gente averno nube osea que que no he virgencita que me quede

Voz 0313 45:03 eh estás bien ahora Ferrando estás feliz ahora me estoy muy bien si estoy cansado porque entonces sí

Voz 0652 45:08 pero pero sí sí estoy muy bien estoy en la mejor época de mi vida fíjate que a mí que que ya hay más viejo un bosque lo peor no es sí pero de verdad estoy estoy feliz