Play Fútbol: El informe del '9' (07/05/2018)

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Lopetegui ante su decisión más comprometida el seleccionador español debe decidir en los próximos días aquel delantero lleva al Mundial de entre los Diego Costa Aspas Rodrigo Morata Mariano Gerar Moreno Diego Costa es dicen el que más le gusta a nivel personal a Lopetegui Morata probablemente el que ha tenido más implicación directa en la clasificación de España para Rusia dos mil hay dieciocho Aspas Rodrigo Gerar y Mariano vienen de una temporada soberbia brutal con sus clubes ya hemos querido ponerle números a todo eso Fermín Suárez nos ha preparado un informe estadista digo que compara la temporada de todos estos candidatos enseguida lo desarrollamos pero el principal titulares que si hacemos caso al rendimiento en sus clubes este año Yago Aspas debe estar si O'Shea en Rusia dos mil dieciocho y probablemente Rodrigo Moreno también enseguida como digo todos los datos de estos nueves seleccionables por Lopetegui pero vamos a tener mucho más en nuestra sección del Mundial además de ese informe tenemos ración doble porque hoy si vamos a hablar de la FIA una de ellas sin vamos a recordar a la Araña Negra de la mano de Jorge Luis eh amoroso experto en fútbol ruso están viviendo Touré Yayá sus últimos días último partidos últimas semanas en la Premier League y hemos querido recordar la figura de del futbolista marfileño con Alberto yoga bueno el comentarista de bienes que se pasa por Play Fútbol esta semana para hablarnos sobre todo de la importancia que tuvo Touraine las las dos primeras Premier lex de el siglo XXI que ganó el Manchester City es hoy toda la actualidad porque la lluvia es prácticamente campeona en Italia hablaremos de el estado de Ferguson del adiós de Benger de los campeones del Lokomotiv y de el Porto que son ya campeones en Portugal y Rusia respectivamente esto y mucho más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos ya

Voz 0301 02:56 entre un mes y una semana queda ya para el Mundial ya sólo para el Mundial de Rusia dos mil dieciocho hoy lo que hemos querido hacer es meternos un poco en la cabeza de Julen Lopetegui Mengual hacer un poquito de de lío también si se escucha el programa pero al final lo comentábamos es la decisión más comprometida que tiene el técnico el seleccionador español la de elegir delanteros de cara al Mundial y luego elegirá al delantero centro titular de ese será el debate ya a partir del dieciocho el día que conoceremos la lista definitiva la de España de cara al Mundial de dos mil diez bueno aquí anda ya Fermín Suárez hola Fermín qué tal muy buenas qué tal Bruno muy buena nos has preparado con un curro tremendo una comparativa numérica entre los cuatro principales nueves de la selección que compite para estar en Rusia Yago Aspas Rodrigo Moreno Diego Costa ya Álvaro Morata y también alguna pincel Haditha tanto de Gerard Moreno como de Mariano Fermín

Voz 7 03:51 correcto hemos mirado aspectos como los goles totales la frecuencia goleadora de todos estos nueves también hemos contado sólo los goles en dos mil dieciocho la contribución que han hecho a sus equipos en Liga asistencias ocasiones remates eficacia regates exitosos en definitiva Bruno una radiografía bastante completa para ver qué nueve Se puede postular bien para la convocatoria de Lopetegui

Voz 0301 04:13 la pregunta del millón a qué conclusiones llegó

Voz 7 04:15 los que quién debería tener sitio asegura disimuló en esta lista de Lopetegui al menos cifras en mano es Yago Aspas porque se impone en seis de los diez valores que hemos analizado es de hecho el que más goles ha metido veintiuno los mismos que Mariano de Lyon

Voz 0301 04:31 como la comparativa pero os pasa

Voz 7 04:33 delantero con mejor frecuencia porque marca cada ciento cuarenta y tres goles además Aspas mete en dólares

Voz 0301 04:39 tres minutos cada ciento cuarenta y tres minutos marcó un gol Yago es verdad correcto ciento cuarenta y tres minutos

Voz 7 04:44 además hemos decir que Aspas mete el treinta y seis por ciento de los goles del Celta en Liga que es el mismo porcentaje para que nos hagamos una idea de la incidencia de Messi con el Barça ligeramente este porcentaje por detrás Stuani de Gerard Moreno que atención Gerar Moreno delantero del Espanyol es el delantero más decisivo de Europa para su equipo mete el cuarenta y ocho por ciento de los goles del conjunto blanquiazul y además morenos tapar con pide el Friburgo encabezando las cinco grandes ligas Aspas además ya lo decíamos el que más goles mete frecuencia de gol cada ciento cuarenta y tres minutos y encima es el que más ocasiones genera de largo ojo halló ocho

Voz 0301 05:20 en ocho ocasiones de gol generada ya sea con remates

Voz 7 05:23 suyo con asistencia directa de hecho es el único que en la Liga española le aguanta el tirón a Messi Messi está desbordado casi con las doscientas ocasiones y Aspas es el único que aguanta un poco el envite y está con ochenta y ocho está lejos del resto de delanteros salvo Rodrigo pero luego lo explicaremos y Aspas también el que más regates exitosos e hace cincuenta y ocho no podemos decir que es salvando las distancias sería un tipo de Messi nacional no sólo marca sino que ayudó a su equipo a generar fútbol

Voz 0301 05:52 es un baile datos brutal el curso de Fermín es tremendo pero tranquilos porque lo vais a tener también un gráfico perfecto en el que en verde está el parámetro en el que gana cada uno de de los jugadores lo tenéis en el Twitter de Play Fútbol arroba Play Fútbol y ahí podéis consultar insisto con el gráfico todo lo que estamos comentando ahora el nombre de Rodrigo Fermín solos imponen un parámetro pero es el único que le anda más o menos a la zaga Iago Aspas

Voz 7 06:18 recto además tienen los dos bastante el mismo perfil bastante computable Rodrigo gana al resto en lo que respecta goles en dos mil dieciocho Rodrigo ha metido diez que son los mismos que Gerard Moreno Gerar Moreno no sólo es de los más decisivos de Europa para su equipo sino que también ha metido diez goles igual que Moreno en este dos mil dieciocho Rodrigo le aguanta la estela a Yago Aspas porque porque lleva diecinueve goles veintiuno el gallego la marca Rodrigo cada ciento cincuenta y tres minutos no está nada mal Aspa recordemos cada ciento cuarenta y tres bastante remates ochenta y cuatro casi los mismos que Aspas ochenta y ocho yen regates también son dos jugadores que destacan con facilidad Rodrigo cuarenta y tres aspas cincuenta y ocho de hecho como comentabas con aspas no sólo es un delantero sino que es un delantero medio

Voz 0301 07:05 porque ayuda a sus compañeros de de que

Voz 7 07:08 por generar juego y acabar jugadas Diego

Voz 0301 07:11 hasta que recordemos que solo ha jugado veinte partía

Voz 7 07:13 dos en el dos mil dieciocho Se impone Diego Costa en un único parámetro el de eficacia goleadora porque es el delantero con mejor ratio veinticuatro disparos tres goles en liga son pocos pero la eficacia de Costa Se impone a la de de Morata también Rodrigo después hemos de decir que Diego Costa aporta muy poco regates pocas ocasiones y una frecuencia de gol de cada doscientos minutos lejos

Voz 0301 07:37 ejemplo de Moreno y aspa es un delantero centro que te era más con intangibles con mobbing vientos que directamente con con

Voz 8 07:44 el fútbol para que la gente nos entienda Álvaro Morata

Voz 7 07:48 para mí el que sale peor parado de esta radiografía numérica de esta comparativa entre los cuatro nueves porque Morata sólo suma tres goles en dos mil dieciocho su eficacia goleadora en Premier es del catorce por ciento para que nos da una idea de todo lo que dispara solo el catorce por ciento va a gol y curiosamente pese a la lesión de Morata que Lete hubo bastante lastrado de problemas de espalda es el que ha jugado más partidos de los cuatro mueves un total de cuarenta y cinco después del del Chelsea sólo se impone en un único parámetro el de asistencias ha dado seis

Voz 0301 08:18 por último aunque ya hayamos ha rebasado los grandes méritos de Gerard Moreno apuntar Fermín que tanto el Espanyol como Mariano Díaz son los nueves nacionales más agresivos de cara a puerta

Voz 7 08:31 sí porque es que rozan el centenar de remates casi cien remates suman Mariano in Gerard Moreno una autentica barbaridad auténticos Killers son cifras bastante superiores a la de resto de de nueves que estamos comparando decir que Mariano también tiene una frecuencia goleadora bastante interesante porque marca cada ciento cincuenta y cuatro minutos estaría mejor que Diego Costa Ike Morata pero peor un poquito de Aspas y Rodrigo y como decíamos Gerar Moreno cuarenta y ocho por ciento de los goles del español diez en dos mil dieciocho

Voz 0301 09:02 formidable el repaso estadístico a lo que ha sido la temporada de los cuatro del andén los de aspa Rodrigo Diego Costa sí también de Álvaro Morata y esos apuntes también de Gerard Moreno oí Mariano que han tenido una la temporada también formidable queremos analizarlo todo también vamos a hacerlo con Fran Alameda que ya nos escucha hola qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas bueno para empezar vaya decisión para para Lopetegui hay quien dice que que van a ir los cuatro aspas que va Rodrigo Diego Costa hay Morata yo no sé si es demasiado si si al final va a jugar sólo con un delantero y que incluso en algún partido ha jugado sin esa figura delantero centro más puro que ha metido algún centrocampista ahí pero pero al fin y al cabo incluso en la de o de quién va a ser titular ya ya la decisión de a la lista va a ser difícil pero la la decisión de mete a uno solo de esos cuatro de igual todavía más

Voz 0450 09:57 pero lo más difícil va a ser probablemente elegirá el titular yo creo que si alguien se queda fuera de los cuatro que pueden mencionar quizá por el estado de forma ir temporada sería Morata Si Costa físicamente llega bien que ha tenido un par de molestias ha tenido que parar un poco aflojado la última dos tres semanas bueno quizá eso suele puede que les puede mermar un poco pero a priori yo creo que sería el qué se podía quedar fueron funcionan a temporada que ha hecho incluso algo que le puede dar a España que en general no ha sido demasiado en ninguna de sus actuaciones no digo en el último año sino en general por el tipo de juego siempre sí o sí un delantero que incluso el Real Madrid que tenía más posesión le ha costado entrar un poco en el en el juego de posición sobre todo también como tú ha comentado porque España ni siquiera tiene claro creo Lopetegui se va a jugar con nueve o sin él o en según qué partidos a ver si va yo creo que sí iban

Voz 0301 10:59 tres sí que casi seguro que uno de los tres va a ser titular otra cosa es que llamara La2 sí que hubiera esa opción de meter mis con Asensio no es un jugador de otro perfil que no sea el de delantero centro hay con Morata una una cosa y es que Morata ha sido importante en la fase de clasificación por diversas ya historias con Diego Costa ya a mí eso a ver ese es un debate interno que tengo también deberán pero es verdad que me parece justo que si hay un jugador ha estado dos años partiéndose el pecho para que una selección vaya a un Mundial lo a uno Eurocopa pues que al final tenga su recompensa también me quiere decir que la gente y no no justicia por la temporada que echó Morata no tiene que ir pues estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación dicho lo cual justicia también es que el que ha ayudado a que la selección se clasifique pues al final vaya vaya al Mundial es un debate interesante

Voz 0450 11:56 bueno yo plantearía el debate un poco va si futbolístico que ético

Voz 0301 12:00 claro puede

Voz 0450 12:02 no sé si es justo que vaya por la temporada que ha hecho pero sí en las dos últimas semanas marcar ocho goles porque no si el momento de forma es el instante vino o lo que viene haciendo en los últimos seis meses porque y hoy sí Iago Aspas un paradón en dos meses será un golpe hice quedado un beso en el dique seco y lo vamos a llegar al Mundial Custo sobre algo quizá tampoco interesa a pesar de que sea tremendamente justo no sé no no y confesó Exxon poco discurso porque al final el fútbol y si no perdona que el que está mejor no jugar de ahora porque claro que es estrictamente porque el partido no se disputa el concierto a lo que has hecho ha venido haciendo vas a hacer sino lo que quiere en ese momento es capaz de desarrollar así que complicado eso de Justicia yo Lopetegui tomará decisión funcionan lo que crea que debe el rol que más se puede adaptar a a la plantilla la idea que tenga él jugar con más y nueve que yo creo que irá mucho más por jugar con nueve

Voz 0301 13:07 sí que sin él aunque sea

Voz 0450 13:09 que quizá un pelín menos nivel en general que el resto de jugadores porque yo creo que aunque la temporada ha sido muy buena pero por ejemplo el nivel de Rodrigo incluso de Diego Costa en generales por debajo del de Isco Iniesta Asensio digo como jugadores el nivel de favorito si de su de su posición por ejemplo pero sí que creo que dan para funcionar bien con España y no tener que inventarse un falso al menos en todos los partidos porque no hay un delantero de nivel yo creo que ahí sí que estaremos más o menos de acuerdo en que lo que saldrá con nueve en casi todos los partidos y necesita

Voz 0301 13:48 a las cosas que le dan los nueve yo estoy de acuerdo hemos dicho sea el diagnóstico con Plata ha dicho que le cuesta luego en ese juego de de posición ni gen Gerard peligro ante defensas que es encierra mucho y además que su temporada pues no ha sido positiva esos evidentes sobre todo en la segunda parte el año vamos uno por uno pensando que puede a Tahri en qué beneficia a la pena dice harían la selección de Lopetegui que que jugar a cada uno de los otros tres Yago Aspas nos contaba Fermín es tremendo el el dato Fran en seis de los diez parámetros que que hemos valorado

Voz 0450 14:25 sí

Voz 0301 14:25 lo lidera Aspas esta esta temporada ya además cuando ha jugado con con España no es que no haya descontrolado es que ha jugado muy bien el de Moaña

Voz 0450 14:34 pero yo voy a hacer una serie de alabanzas y luego que plantear una duda vale vale creo que es el mejor de lo posible el que mejor temporada hecho de todos los posible el que mejor estado de forma llega a nivel general tiene un talento lo brutal que ha demostrado en el Celta muchas veces pero sobre todo este año sobre todo a nivel de liderazgo de capacidad de echarse el equipo de espalda de inventar jugadas definiendo creo que ha mejorado muchísimo no necesita tanto disparos para marcar muchos más goles incluso se ha convertido en un poco en algo que creo que le puede venir muy bien España que es un delantero con cierta tendencia a querer ser centrocampista involucrarse en la jugada algo que antes quizá era mucho más individualista ahora es capaz de involucrarse en la jugada en el segundo pase a la altura el centro del campo irse para adelante pero necesito un poco de contacto con el balón que ante lo cual por un lado es bueno y con otro pues en España porque incluso a llegar a ser malo porque todos necesitan mucho de él

Voz 10 15:44 del balón dicho esto creo que

Voz 0450 15:47 Yago Aspas tiene que demostrar que cuando no es el mejor jugador de su equipo también puede funcionar con España ya lo ha demostrado pero no sé si el suficientes ocasiones como para ser titular en un Mundial quiero decir en Sevilla en el Liverpool en todos los equipos en el que él no ha sido el jugador

Voz 0301 16:09 Estrella por decirlo así

Voz 0450 16:10 a nivel de juego y a nivel de rol él no ha brillado demasiado quizás el nivel que mostró con España en estos últimos partidos es parte de su madurez sea quiero decir quizás así Yazid pero hasta ahora en su carrera esa es la gran laguna que ha dejado un gran escenario con grandes con más presión Claro que posibilidad de disfrutar por decirlo así no remilgos pero yo creo aún así te digo que mi favorito

Voz 0301 16:37 estoy totalmente de acuerdo con con todo lo que has dicho yo creo que ese titular de que hay jugadores que son para un equipo y punto por todo porque se identifica absolutamente con la afición yo creo que era justo ponérselo a Aspas porque allí donde había ido no había despuntado no había podido dejar ni siquiera la mitad del nivel que había además dado en en Vigo pero ha empezado a destruir ese ese titular ese latiguillo aspas para mí en los partidos que ha jugado con España lo que lo que hace lo que hace en Wembley en aquel partido donde me me parece de sobretodo un carácter brutal cuando la España la selección de Lopetegui estaba muerta sacó hay un empate sacó el empate de la chiste era directamente no sé si estás de acuerdo pero igual por perfil por temporada seguramente podemos coincidir que tanto Aspas como Rodrigo pueden ir pero igual por perfil Se puede cargar a uno de los dos y tampoco pasaría demasiado porque son dos perfiles que se parecen Rodrigo temporada Un con el Valencia es un nadie lo duda pero no sé si al nivel del de Aspas cómo lo verán

Voz 0450 17:41 pues tal cual que yo creo que es el jugador por Roll a nivel de que se necesitan menos contacto con el balón pero puede ofrecerse pero puede aislarse es

Voz 0107 17:55 yo creo que es más adaptativo de todos el más

Voz 0450 17:58 sí el que él más camaleónico todos los que

Voz 10 18:01 Banco de España por eso a mí me parece casi el ideal para jugar pero es verdad que su nivel es un poco

Voz 0450 18:09 debajo de él de temporada yo creo que a nivel de jugador de fútbol entonces quizá por nombre que incluso por rendimiento a final de año etcétera pues es el que se quede fuera Si tuviera que apostar yo al que dos Iván tres y a mi me parece que Morato tienen un poco me lo de posibilidades pero ya te digo creo que puede ser un jugador muy apto para el mundial pero al que me venga un poco grande el escenario sabe sobretodo teniendo en cuenta ya pues sumar parecido quizá un poco menos de movilidad a un poco menos trabajo sin balón pero mucho y al final el un Mundial el los recursos que tiene aspas en el uno contra uno asistencia que no existe buen un tiro qué tal en Rodrigo pues tiene pero tiene un poquito me lo de de nivel y una jugada en un Mundial resuelve unas semifinales todo a través de Pujol se ha que está suma

Voz 10 19:14 Bar Magia importante

Voz 0301 19:17 sí es es evidente el último que nos queda por analizar ese Diego Costa que por lo que dicen es el que más le gusta a Lopetegui John no esté hay mucha gente que que no es que Diego Costa no no encaja con el perfil de de la selección española pues bueno hay que decir que es verdad que el fútbol asociativo de Diego Costa deja muchísimo que desear eso nadie lo puede discutir en eso no encaja con los Isco Siniestas Silva y compañía pero también es verdad que ante una selección tan de tocones tan de gente que quiere entrar hasta la cocina para para marcar gol un jugador que que busque el disparo prácticamente a la primera que que tiene un poco de espacio y sobre todo que busque movimientos en en profundida ante tanta gente que la quiere al pie a mí también me parece importante que es verdad que lo pueden dar los otros pero Diego Costa igual más más todavía

Voz 0267 20:10 ya ya hay otro tema hay otro tema importante France

Voz 0301 20:12 es antes selecciones como Argentina vimos que Diego Costa jugó un partidazo ante selecciones contra las que España pueda tener algo de espacio hay Diego costase pueden poner las botas

Voz 0450 20:22 sí a ver teniendo en cuenta que España tiene fundados fundamentalmente gente que es capaz de dar pases generalizar lo así al contragolpe ya sea el espacio ya sea en corto

Voz 10 20:32 eh

Voz 0450 20:33 es un jugador que rompa el espacio es fundamental es verdad lo que ha dicho que es una pieza como amorfa dentro de de El engranaje de la selección pero quizá es esa deformidad por de llamarlo así es lo que le hace y sea particular osea ser un poco único dentro de de la selección es mucho más agresivo en todos sus movimientos no me refiero a a agresividad mal entendidas y luego a verticalidad es mucho más incisivo hacia el área que todo lo demanda delanteros también es verdad que quizá es el que peor se asocia de todos los demás y en determinado momento sin espacios puede sufrir en un partido de tú a tú en el que acepte que el rival privatizar una cuota de balón relativamente importante te va como mínimo te voy a tratar de tú a tú como el caso tú has dicho Argentina ganó una Bélgica o Francia incluso probablemente sea importante Diego Costa ya no sólo por el tipo de juego incluso por el carisma de de el jugador del Atlético de Madrid a ver no vamos a obviar que el tipo lo ves correr a la presión y contagio

Voz 0301 21:46 sí sí a protestar verdad

Voz 0450 21:48 árbitro que es algo de lo intangible por ejemplo que su marido corta contagia osea te mete en el partido y eso también en un Mundial puede darle la vuelta a nivel espiritual por decirlo así a titubear un poco en en un partido a mí me parece no el favorito bueno quizá el favorito sí pero no mi favorito claro sí sí sí pero es verdad que desde luego dejarlos fuera me parece imposible o sea yo creo que Aspas y Diego Costa deberían inició si físicamente pues es decir se debatirá no hay Rodrigo en un pulso pero no no me lo creo que que ninguno el nivel del Celta Atlético Madrid

Voz 0301 22:31 por cerrar Fran es verdad que por lo que sea el aficionado de del fútbol del país sobre todo para competiciones como los Mundiales quiere que una selección candidata o que lo normal en una intervención candidata es que el portero es teclado o los centrales estén claros y el delantero esté claro quiénes es es es verdad que yo pongo un latiguillo pero yo no voy a descartable por todo lo que hemos ido comentando por las diferencias de características entre estos delanteros que de llevar Lopetegui que ante saque aquello que vemos a veces ya el cambio que se está pensando Lopetegui para el próximo partido pues pueda ir en función ya no sólo del rendimiento sino sobre todo de de cómo encaja ante la defensa rival ante el tipo de juego de del rival en esto es lo que decía antes para jugar contra una selección como Irán que se levante cerrar a España segurísimo pues igual les va mejor a otro perfil que no sea el de Diego está para jugar ante Argentina si hubiera un hipotético cruce yo insisto que que la de el delantero del lagarto me parece sería lo mejor que no que es un escenario Franken no es descartable

Voz 10 23:37 de hecho yo creo que va a ser ese el escenario osea

Voz 0450 23:41 es probablemente el mediante hoy incluso la mañana antes de cada partido no vamos a saber quién va a ser el delantero titular salvo coyuntura osea es algo que haya una lesión o algo muy puntual o que el delantero esquí haya metido tres goles en el partido anterior lo cual les pone en una posición muy favorable claro al partido siguiente

Voz 10 24:01 pero yo creo que va a ser ese escenario salvo que salga obsesiva alguno selecciones el otro no vamos a tener claro

Voz 0450 24:09 nunca quién quién va a jugar por un lado

Voz 10 24:11 yo tengo dos dicho parece un poco inseguro pero bueno yo creo que lo lo más

Voz 0450 24:18 lo que España tiene que cuidar con más mimo con diferencia es como juega es decir yo creo que es mucho más importante y el estilo que todo lo tengan claro es la forma sea la forma que le puedan dar Iniesta ahí como usted

Voz 11 24:37 Silva o Koke

Voz 0450 24:39 pero ahí vamos a ver qué me acaba

Voz 10 24:42 entrando más Sergio Ramos Piqué lo la cohesión que tenga España jugando entre quien entre a los nombres propios de hecho eso es lo que ha hecho triunfar a España más allá de algún

Voz 0450 24:57 toque mágico de Iniesta un gol maravilloso disco en los últimos años pero eso ha sido lo que a España le ha dado la posición en la que está Hinault tantos y jugaba en seguridad Xavi

Voz 10 25:07 yo Iniesta que que también por supuesto

Voz 0450 25:10 porque son los jugadores lo que hacen es estilo pero entraba cualquier otro y sabía lo que tenía que hacer yo creo que esa es la clave más allá de que juegue Aspas o Diego Costa que insisto como ha dicho tú en qué va a ser España una España como muy versan tiene nueve ese va muy adaptativa muy camaleónica en función funcionan lo que ha llevado

Voz 0301 25:30 así que en tu quiniela voy a poner favorito Aspas lo justo si tu llevaría esa pasa Diego Costa ya Rodrigo yo calco la quiniela me llevaría a Aspas impondría por este orden Aspas Diego Costa Rodrigo como siempre un placer charlar con digo Frank volvemos a encontrarnos pronto aquí en Play Fútbol un abrazo

Voz 0450 25:53 igualmente Bruno ha sido un placer un abrazo

Voz 0301 25:56 cierro contigo Fermín en cuanto a a opinión tu quiniela a quién te llevaría es quién sería tu delantero centro escogido para este Mundial de España

Voz 7 26:04 para mí el titular sería Rodrigo Moreno me llevaría evidentemente a Iago Aspas porque ha firmado una temporada celestial después Diego Costa mal que me pese porque realmente Diego Costa no me acaba de encajar bastante la selección española para mí es como jugar con con dos bambas de

Voz 0301 26:20 del mismo pie Diego Costa pero sí que en tierra

Voz 7 26:22 lo que te ofrece un perfil muy diferente mi nueve preferido era Álvaro Morata pero con la temporada que que ha hecho evidentemente no llegan buenas prestaciones por lo tanto a Aspas Costa hay Moreno sólo me llevaría tres porque en las quinielas en el cálculo que hecho de posibles seleccionados de Lopetegui tres porteros siete defensas en el mejor caso diez medios entre los que incluyó dos extremos como Lucas ya sabes

Voz 0301 26:43 a cuenta de una lista completa cuéntanos cuál cuál sería tu tu lista de convocados de Lopetegui yo

Voz 7 26:48 no había puesto en en portería a Reina De Gea y Kepa defensa Carvajal Odriozola Alba Azpilicueta Nacho Ramos Piqué sobre todo porque Azpilicueta y Nacho pueden cumplir diferentes perfiles en el medio Lucas y Asensio como extremos que te dan otro tipo de de prestaciones más Javi Martínez que me parece interesante cuando nos te Busquets Thiago Iniesta más Koke Saúl y los peloteros Isco Silva y arriba Aspas Costa Moreno

Voz 0301 27:12 el dieciocho de mayo saldremos de dudas a ver qué es lo que hace López de Fermín muchas gracias Si hasta la próxima Bruno un abrazo

Voz 13 27:24 no va a eh

Voz 0301 27:34 no cerramos todavía nuestra sección del Mundial de esta semana Jorge Luis Amorós es una de las personas que yo conozco que más saben de fútbol ruso y le hemos invitado a Play Fútbol para hablar precisamente de la figura del único portero que a día de hoy es Balón de Oro que son palabras mayores hola a Jorge Luis qué tal muy buenas

Voz 8 27:53 hola qué encantado

Voz 0301 27:55 estás contigo en Play Fútbol de una figura como la de Yasín insisto Balón de Oro pero es que además jugando en un equipo como el Dinamo de Moscú fue campeón cinco veces de la Liga Soviética tres veces de Copa campeón con la URSS de los Juegos Olímpicos del cincuenta y seis Se ideal la Eurocopa de El sesenta sin duda una de las figuras más importantes sino la más importante de la historia de del fútbol ruso eh

Voz 9 28:19 palmarés impresionante sobresale la figura sea el fútbol soviético hay además a a esos título que ha comentado hay que añadir el de campeón de hockey

Voz 0450 28:37 de la URSS hice la culpa subieran

Voz 9 28:42 en el fútbol con matar en el hockey sobre hielo si soy campeón con el Dinamo también que en aquella época era un equipo dominante porque Nancy a a la M kW que era el Ministerio del Interior tenía muchas prerrogativas podía tener los jugadores entre ellos pues pues todo el día

Voz 0450 29:05 hay que explica de ahí que contextual

Voz 0301 29:06 cero Un poquito a a la gente Sheen a vive siendo muy joven en la Europa de la posguerra en la Rusia de de la posguerra con todo lo que Ello implica el era portero de el equipo de fútbol de su empresa de una empresa en en Rusia ley también como dices de qué portero de un equipo de dejó si no es si no me equivoco hasta los veintitrés veinticuatro años que empieza a jugar de manera profesional al al fútbol es es tremenda la historia Jorge Luis

Voz 14 29:39 sí porque el debut debuta el año sin

Voz 9 29:41 ETA sólo tiene dos partidos en la Liga Soviética Borstein amo pero debuta en un amistoso encajó un gol un poco patético te que Puerta del portero rival que se queda a media salida toca de cabeza un en mi casa sí es un poco mal luego ese segundo partido también parta que algún partido ya muy importante de vino muy Spartak Moscú también tienen un error de marcó mucho el sitio pasó al hockey que bueno da una cosa habitual hay muchos jugadores legendarios épocas que simultanear Portillo otro porque a mí de hierro y fue campeón de de la Unión Soviética en el año y luego ya empieza tremendo de la Olimpiada de sin cuentista ahí los títulos con el con la Unión Soviética con el Dinamo de Moscú pero tuvo un comienzo el bastante malo no pero se debe igual aunque a partir de ahí el mejor portero de según la FIFA el chivo veinte y eso hace así a la figura central de la historia que es lo que tienen la Mundial de la cara del póster soviético muy bonito ya no también va a ser el el el estadio el Dynamo de Moscú donde quisieron absoluta e va a llevar su nombre el Ariana

Voz 0301 31:19 y es es tremenda la la historia de de ellas sino lo que nos acabas de de contar le llaman la Araña Negra la muy curioso si hablamos ya de de sus características como como portero para empezar un portero muy muy grande corpulento y es verdad que tampoco las tenía súper súper potentes unas piernas más delgadas pero Nos queda otro otro tiempo en el fútbol en general pero es el caso de que es que iba a él siempre vestido de negro y le llamaban la Araña Negra porque eh daba la impresión parecía que tuviera muchos brazos es un portero valiente no se dice la gente que que le vio jugar en directo que un adelantado a la a la época que era a un portero que se anticipaba las jugadas que salía cuando antes los porteros Se mantenían mucho abajo una una cosa diferente además muy fuerte también en las salidas que iba con muchísima potencia ese tipo de exalto sí disputas

Voz 9 32:10 chapas era un hombre muy muy elegantes su también mi si este sobrenombre puede estar siempre iba vestido de negro pero portero que tenía mucha presencia ahí abarcaba también por su manera de anticipar si esa asusté un portero y innovador en su época porque la definición de Legia así como portero que que se aleja la portería que no lo de futbolín que está blocar esto hoy en día pues es perfectamente normal pero pocas única galardón hoy así los testimonios lo lo lo atestiguan de de su época las que ya están muy reiteradas pero hay que hay que ponerla en valor un portero que que el sentó un poco las gracias hacia la evolución qué tal el juego de Puerto lo más moderno incluso actuar hay bueno yo creo que sobre todo de subir su legado en en Espinar muy bien es una figura nadie quiere comentar

Voz 0450 33:16 el año en el que se retira

Voz 9 33:18 setenta y uno no Farewell un partido homenaje despedida en el estadio o entonces Lenin se llamaba al que acuden ciento tres mil personas luego cuando ya el el muere de cáncer oí no tener las piernas por una levita encantado la la la pierna

Voz 14 33:40 eh

Voz 9 33:40 también en el año ochenta y nueve en un homenaje hay hielo puede ser recorre la pista de atletismo que está siempre pues entorno a los a los campos de fútbol soviético en en coche en un descapotable Illes muy emotivo está absolutamente lleno supongo que ya tenía

Voz 14 34:07 detectado el cáncer que que que eso que está ahí

Voz 9 34:09 será en el año noventa y aquí es su mujer Valentina quién hablan en su lugar ir haciendo cada año cuando conmemora subrayó su fallecimiento en la bastante emotiva hay importantes para el Dynamo de Moscú donde el hombre al que la imagen de de la historia del club incluso en la actualidad no puedo sea inaugurado el estadio todavía estaba ahí hay poco manteniendo ese recuerdo ir tanto a ella como todos a una persona ejemplar ahora pensando un poco hasta que también ha fuera de serie que se retira destacaría son aunque como la calidad como jugador hay la persona puede el

Voz 0301 35:03 ya para cerrar Jorge Luis a partir de ella Sheen ha partido de esa gran figura de esa referencia empieza una una leyenda de porteros rusos ha tenido lo que dices también un legado en ese sentido importante mucha gente muchos niños supongo luego han querido ser Yassin ni pues me viene a la cabeza mi porteros importantes como da Saeb luego más el Chacho Akin FEF también en definitiva que no es precisamente una posición en la que haya tenido excesivos problemas el fútbol ruso lo que no tras zonas del campo sí que normalmente de distinta carestía de jugadores de calidad eh

Voz 9 35:42 bueno yo no tengo una opinión de cien también yo creo que en la actualidad ya la época rusa a portería sido prácticamente lo peor no es que lo que cruzó que siempre guarda el límite extranjeros en la portería cubierta con bandas tal cuestionan mucho encajar muchos goles a balón parado en acciones de estrategia ahí son muy inseguros propio a quince quince ellas muy errático aparte que los votos de la es si no se anula en sin otro

Voz 8 36:15 a mí no me gusta especialmente pero digo que he comparado con otras

Voz 0301 36:19 oposición posiciones me llamaba la tiros

Voz 8 36:22 yo creo que una sesión

Voz 9 36:23 Pasaia dijo un portero que se puede poner una continuidad pero creo que después ya la época rusa

Voz 0450 36:30 realmente el nivel ha sido bastante

Voz 9 36:33 bastante malo quizá destacar que está mente jornada El seleccionador no tan la a esto pero a la hora que pensando la retrospectiva cuesta pensar que el mejor porque siglo haya sido su moscovita como sin

Voz 0301 36:50 ha sido un placer charlar contigo de la figura de Leo el mejor jugador uno de los mejores de la historia de Rusia sin ninguna duda el único portero que a día de hoy tiene el Balón de Oro una enciclopedia de fútbol ruso Jorge Boris un abrazo y hasta la próxima gracia

Voz 9 37:06 en pleno espacios eh

Voz 15 37:20 yo yo yo

Voz 0301 37:26 ha sido un fin de semana de emociones fuertes en Inglaterra con la despedida de Benger con la lucha por las plazas de Champions al rojo vivo también la lucha por evitar el descenso y seguramente la que es la noticia del fin de semana se conocía el sábado por la noche no publicaba en diversos medios en Inglaterra que serán Alex Ferguson había sido operado de urgencia una hemorragia y a cerebral y en esas sigue va Nos a conocer también la última hora desde Manchester con Álvaro de Grado que ya anda por allí hola Álvaro qué tal muy buenas muy buenas no en estos casos y yo soy bastante partidario de hacer caso sólo a a los los comunicados oficiales ido momento por más que haya gente que sea optimista gente que sean poquito más negativa de cara a la posible recuperación de ser Alex Ferguson lo que cuenta al Manchester United lo que cuentan los médicos es lo que le operaron de urgencia el el sábado y que sigue en cuidados intensivos

Voz 0107 38:31 sí que salió bien la frase optimista digamos que el comunicado es que todos han pie de que ahora necesita pues es una atención intensiva durante los próximos días si este comunicado como decimos fue hace dos días fue el sábado durante el domingo lo único que se supo fue un mini comunicaba el Manchester United en el que se agradecía el apoyo de del fútbol mundial por todos los mensajes recibidos pero más allá de eso no hay ninguna actualización sobre sobre el estado de

Voz 0301 38:59 se ha volcado absolutamente todo el mundo de del fútbol evidentemente toda la plantilla del Manchester United jugadores históricos del fútbol inglés rivales e incluso leemos un tuit de Pep Guardiola me llamaba también la la atención que en el discurso de de Arsene Wenger que recibió ayer su despedida en el Emirates la semana que viene en la otra seguramente podremos hablar un poquito más de de esa despedida de Arsene Wenger que ya de manera oficial dejará el el fútbol inglés pero me llamaba la atención vamos a escuchar por el principio de ese discurso de Arsene Wenger en la de medida sus primeras palabras eran para el que fue su compañero su rival durante tantos años era Alex Ferguson

Voz 16 39:53 además está esta contraste y estaba muy mal espero que se acuerden de restricción

Voz 0301 40:07 la ovación evidentemente de del Emirates especial para para vender pero Álvaro quiso empezar yo creo que con buen criterio deseándole una pronta mejor recuperación posible a Alex Ferguson

Voz 0107 40:20 bueno de de hecho hace una semana en el último acto público de Ferguson fue él mismo perdió en el que en Old Trafford

Voz 14 40:29 entregó la arrancamos

Voz 0107 40:31 le entregó la placa conmemorativa al técnico alsaciano en en Old Trafford por por por su su despedida del Arsenal estaba Mourinho en la foto pero era Ferguson el el bueno el que el que por petición del técnico portugués el que le entregó esa esa placa por por por toda la rivalidad durante estos años otra frase también curiosa o o divertir al mejor de Benger en otro tono llano no con respecto a Ferguson en aguas

Voz 14 40:55 sí de que

Voz 0107 40:56 lo que más ganas tenía hacer como no entrenador del Arsenal o una de las cosas que le gustaría hacer es es pues poder criticar al entrenador del Arsenal tal y como lo han criticado durante estos años entonces bueno pues mirándolo un poco de una manera más más optimista y más divertida esa es otra de las peñas

Voz 0301 41:11 ironía alsacianas siempre elegante y Arsene Wenger evidentemente también hay que comentar como ido las cosas a nivel de resultados en el fútbol inglés este fin de semana se aprieta mucho la lucha por la Champions ahora mismo están Manchester United Liverpool y Tottenham pero ojo eh porque el Chelsea con cuatro victorias consecutivas en Emery aprovechando los deslices del Tottenham también de Liverpool evidentemente este fin de semana Chelsea uno Tottenham perdón Chelsea un Liverpool cero con gol de de Giroud de mete absolutamente de lleno en los de Conthe en esa lucha por las plazas de de Champions en Liverpool que me parece mentira pero sea sea complicado la posibilidad de tener Champions la temporada que viene y por abajo Álvaro bueno la las plazas de UEFA están claras es histórica la clasificación del Varley el Arsenal ya sabe que va a ser sexto y que va a jugar la Europa League también el el año que viene por abajo así el fin de semana Álvaro de la del descenso de la despedida del Stoke City después de diez años en en Premier League se agota el el proyecto yo creo que el la la inversión y sobre todo la elección de los fichajes no ha sido la la mejor en los últimos años ha derivado en en ese descenso hispana bueno el West Bromwich Albion está prácticamente descendido aunque no es oficial todavía pero necesita una carambola para salvarse da toda la impresión Álvaro que se a jugar la vida aunque el hackers Phil todavía podría descender pero pinta que en el Swan sí aunque hay mañana de ahí que gane o que pierda mejor dicho va a salir el el tercer equipo que desciende

Voz 0107 42:45 se absolutamente es el partido del descenso sea una una vez al por por por ver quién no desciende qué comercios todo el empate contra el Manchester o el ser un punto que que que bueno aunque el City no se jugaba nada ya en esto he que la Premier es sí que es cierto que se enfrentaba a varios rivales en la lucha por la salvación uno de ellos el de este fin de semana el otro el Southampton el último fin de semana es decir dentro de una semana se enfrenta a dos de los tres equipos que están ahí peleando por por no bajar con lo cual por eso también es uno de los motivos por los que Guardiola pues al final saca

Voz 10 43:18 se muy muy titular practicamente de gala

Voz 0107 43:22 este fin de semana y veremos lo que hacen los últimos dos partidos de Liga no ya entre semana contra el Brighton porque el Brighton no se juega nada sino en esa última jornada contra el Southampton porque puede llegar todavía vivo puede llegar con opciones de salvarse

Voz 9 43:36 sí teniendo en cuenta la dinámica que ahora mismo

Voz 0107 43:39 ya tiene el Manchester City pues igual es mucho más probable una victoria del Southampton que que una de los de Guardiola

Voz 0301 43:44 gracias Alvaro hasta la semana que viene un abrazo

Voz 8 43:47 un abrazo adiós

Voz 0301 44:02 no dejamos de hablar de la Premier lo que escucháis son los cánticos de el estadio del Etihad de en el día de ayer eh a modo de despedida prácticamente de Touré Yaya que jugó seguramente bueno no jugó no porque no tuvo ningún minuto pero está viviendo estos días su despedida de la Premier League una competición en la que ha dominado ha reinado igual la gente se ha quedado con el tramo final de la vida futbolística de Touré Yayá que es bastante criticable pero en las dos Miers que gana al Manchester City las dos primeras en en este siglo XXI Touré Yaya al marfileño tuvo una incidencia brutal queríamos recordar su figura sobre todo ese paso por el Manchester City lo que ha conseguido a las órdenes de Machín ni de Pellegrini de Pep Guardiola ya Mena los en una categoría bastante más baja su juego con Alberto juego comentarista de bienes porque nos escucha haya quedado Alberto muy buenas

Voz 14 44:54 qué tal una cómo estás bueno al final

Voz 0301 44:57 lista que se ha llevado el título de mejor jugador de África sino estoy equivocado durante cuatro años seguidos dos mil once dos mil doce dos mil trece dos mil catorce Un jugador con una incidencia en las premios que ganó las dos primeras del del Manchester City bestial eh

Voz 14 45:15 si un jugador con mucha jerarquía jugador dominante el centro del campo futbolista que como bien decía que la introducción quedarse con el final de su etapa en M Machester City pues sería injusto vale cuando Turquía llega al Manchester City en dos mil diez como decía grandes comanche ni con Pellegrini pues en hace dominador absoluto de centro del campo del del equipo Sky blue en la primera temporada así que tuvo ese punto de de jerarquía ese punto de pues de tener mucha ascendencia en el equipo que la temporada ya no sólo eso sino que también se destapó a nivel goleador fueron veintitantos goles de emprender Lake para un centrocampista es mucho decir no así que es una leyenda viva del Manchester City cree que son ocho títulos tres Premier League entre ellos es la resonancia en este ir más allá hablabas de esos cuatro títulos como futbolista africano del año entre entre dos mil al principio nada queda de dos mil diez

Voz 17 46:12 coincide precisamente con su llegada al macho

Voz 14 46:15 el City acuerdo antes tenía los pero va tenía tenían los Samuel Eto'o pero a partir de ahí a Partiso llegada al City pues coincide con esa mejor etapa de de de Touré Yayá con lo cual ídolo absoluto en el Etihad

Voz 0301 46:28 es que coincida en Alberto dos cosas la primera es evidente que por una cuestión de edad se empiezan a apagar esos futbolistas que nombraba sobre todo los que son más mediáticos los Etoo Drogba a pesar de que el dos mil doce Drogba es una auténtica pasada que el año de de la Champions de del Chelsea pero es verdad que el rendimiento ya ya es en en declive de de esos futbolistas no sé si estás de acuerdo pero me parece que es una decisión extraordinaria la de Touré de de abandonar el el Barcelona hay que el tiempo le le ha dado la la razón por varias razones porque es verdad que su fútbol pues no acababa de casar del todo con lo que quería Guardiola de de ese centro de del campo y que en previsión Busquets Xavi e Iniesta iban a dominar esa esa parcela que hubiera sido un complemento perfecto es decir en en esa plantilla hubiera sumado una barbaridad Touré pero si miramos la decisión desde el punto de vista no egoísta sino individual de de Touré se fue para ser referencia de de un equipo seguramente junto con el Kun Agüero el futbolín está más determinante de si tiene esta etapa

Voz 14 47:31 mire decisión muy valiente porque como bien dices la irrupción de Sergi Busquets

Voz 10 47:35 es un jugador seguramente de uno o dos porque es un jugador que oxigenar mucho el juego Touré Yayá cuando fiché por el Barça procedente en buena cosa

Voz 14 47:43 decía que el típico estereotipo la etiqueta no centro campista de raza negra físicamente poderoso pues ha de ser defensivo no ya esa etiqueta a tiene que sobrevivir Touré Yaya durante su etapa en el Barça pero un nuevo con el paso del tiempo te das cuenta de que es un centrocampista que te aporta mucho más que te llegada en conducción Arabia que tiene una claridad espectacular dentro del área no siendo un jugador tan grande vacía para decidir siempre bien último pase último tiro de cara a gol y él entendió que fíjate que en la última etapa en el Barça incluso jugó muchos partidos de Copa del Rey contra Athletic Club que marca gol desde lejos pero jugando como central cuanto muy preparado porque ya Bousquet de come le come el terreno así que decisión arriesgada porque es dejar

Voz 9 48:26 sí sí

Voz 14 48:27 un proyecto que ya rueda sólo como ya como era que el Barça para enrolarse en un proyecto que sí que tenía vistas de ser algo desesperanzador algo brillante pero que todavía no había cuajado no así que decisión por reparar sobre todo para brillar en lo que más le gusta en la Bruno ida y vuelta llegada piso dotaría exuberante físico y ahí hemos visto la explosión de una fortuna ya que decisión arriesgada pero a todas luces muy acertada viéndolo con perspectiva

Voz 0301 48:52 totalmente futbolista que decidía a partidos en en Inglaterra a fin de semana tras el fin de semana ya para cerrar Alberto repasaron poquito dan en su trayectoria en la selección al final el colofón a lo que fue Touré con con la selección de Costa de Marfil de los elefantes la tienen en el dos mil quince con esa Copa de África que que puede eh levantar como uno de los capitanes del equipo además pero bueno es verdad que hasta ese momento se le criticaba mucho porque con la selección decía todo el mundo no era lo mismo que cuando jugaba con el con el City pero al final le puede poner colofón a una carrera internacional que eximirá a los número de internacionalidades uno de los jugadores africanos de los últimos veinte años sin duda

Voz 14 49:33 ya y además fíjate que coincidió esta Copa de África en equipo es decir hay muchas muchas ocasiones donde centrocampista hará pasa mucho por ejemplo con tomas parte ya en Madrid que cuando juegan no tiene posiciones más de Interior posiciones más conservadoras en cuanto a su selección como no hay Play Maker

Voz 0301 49:51 claro por eso tiene que jugar en la media punta

Voz 14 49:53 ahí hay edad con menos recorrido lógicamente brilla menos no y esto es una cosa que que fuera de contexto

Voz 9 49:59 puede parecer de que no brilla tanto por la realidad

Voz 14 50:01 qué tiene que jugar de diez con Costa de Marfil tiene que jugar por delante de siempre y esto fuera como decía Lady

Voz 0107 50:08 es decir que siempre tiene que dar ese paso adelante ya