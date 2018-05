Hora 25 Deportes: Resaca blanda de un Clásico duro (07/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media Ángel

Voz 0919 00:16 como el hombre oye mira Hernández Cuadrado no cierra bélica contra el Barça el Madrid todo el mundo coincide en que su arbitraje de ayer fue nefasto jugadas clave como el segundo gol del Barça con una falta previa de Luis Suárez sobrevaloran bueno una falta previa que hasta Luis Suárez conocía después del partido que les sorprendió que el árbitro no la hubiera pitado hoy las cámaras del golazo de gol han descubierto que Hernández Hernández tuvo ayuda en esa jugada porque el cuarto arbitro le dice en dos ocasiones a través del micrófono es falta de Suárez es falta de Suárez el árbitro obvió la ayuda de su ayudante repito el cuarto árbitro se ve claramente en las imágenes del golazo de gol le dice a Hernández Hernández es falta de Luis Suárez dos veces Hernández Hernández lo escucho aquí dejó seguir la jugada que terminó siendo el segundo gol del Barcelona si esto pasa sin el bar cuando tengamos el bar cuando tengamos el bar cuando tengamos el bar en un partido como el de ayer terminamos todos borrachos eso sí sí

Voz 1704 01:54 enseguida estamos en Leganés donde a la jornada de Liga en Primera División con el encuentro entre el Leganés y el Levante nada en juego y enseguida estaremos también en Granada donde hoy se cierra la jornada

Voz 0919 02:04 segunda división con muchísimo en juego porque el Granada todavía aspira a meterse en el play off de ascenso y su rival de hoy es el Rayo Vallecano que está

Voz 1704 02:13 arriba de la tabla también soñando con el ascenso

Voz 0919 02:15 directo a la primera división pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes la gente las gentes con con lo del clásico es que pierde los nervios

Voz 0277 02:28 sí sí yo lo quiero llamar llamar yo no quiero jamás ya porque de verdad que lo veo todo tan tan absurdo que yo llamo para cada para protestar me yo a mí misma es venga tal cual pero después hay que no hay que que no que estos señores de Sven profesionales Un del del Fútbol Club Barcelona que escribe que los periódico hablan por la radio el palangre ola de los Santo es que lo está viendo a cada uno de Courtney legos y que no lo puedo remediar no los no lo soporto a ninguno ninguno co se la vio corazón esto ya lo voy ella mamá en la vida

Voz 5 03:39 gallego el penalti que hizo Jordi Alba era penalti pero si llegan a expulsar a Bay cuando lo tenían es que expulsar su hubiesen quedado con diez el Madrid no hubiese cambiado el partido IS árbitros que Nos birló la Liga un punto el balón que entró contra el Betis

Voz 1704 04:21 pero vamos a cambiar la sintonía porque hoy si tenemos un nuevo capítulo de la serie de moda en el fútbol español

Voz 6 04:28 el patrón del furgón en el capítulo de hoy los lugartenientes

Voz 7 04:38 hay unas personas que quieren mi cabeza colgada como se tiene la cabeza los toros los ciervos etcétera etcétera

Voz 8 04:45 me están echando que me siento un leprosos porque me han echado a mi a mi familia

Voz 4 04:52 fue que

Voz 0919 04:55 quedan sólo diez días para las elecciones a la presidencia de la Federación el próximo diecisiete de mayo no queda nada uno de los dos candidatos a patrón se hará con el poder se sentará en el trono Larrea

Voz 0231 05:10 qué

Voz 0919 05:11 el tesorero o Rubiales alias pundonor que están haciendo estos últimos días los capos los dos verraco es que quieren mandar en el fútbol los dos patrones en ciernes Antón Meana hola qué tal Gallego buenas tardes

Voz 0231 05:29 la Larrea está muy tranquilo en Donosti con su familia

Voz 0919 05:31 con sus nietos con su gente con ganas de trabajar como

Voz 9 05:34 presidente desde el día diecisiete El insiste en el discurso oficial setenta gana sesenta y nueve es decir que saldrá vencer

Voz 0231 05:42 si la gente cumple con su palabra por su parte Rubiales ya parece presidente de acto en acto ir recibe en cada ciudad el apoyo de gente que leve presidente por goleada en Sevilla el jueves en Pozoblanco el viernes en Ciudad Real el sábado después a Cáceres para el Fútbol Sala no para un Rubiales que está convencido de que va a ganar el bando de Larrea dice que Rubiales hace todo esto o lo de los viajes porque le faltan muchos votos mientras que el bando de Rubiales insiste que Larrea no se mueve porque sabe que haga lo que haga no va a ganar de ninguna manera el diecisiete de mayo

Voz 0919 06:16 Larrea Rubiales Rubiales Larrea ellos son la cabeza del escalafón los jefes los que manda pero todos los patrones tienen sus lugartenientes los que les hacen el trabajo los que se Bojan en el barro los que traqueteo los votos porque cuando el patrón te encarga algo

Voz 4 06:39 es un honor colaborar gracias Pablo para nosotros era un privilegio adquiriese responsabilidad nombre cuente con él

Voz 10 06:57 un privilegio quiénes son los blue

Voz 0919 07:01 dar tenientes de Juan Luis Larrea

Voz 0231 07:03 pues mira a los votos de la Real los trabaja en la sombra sobre todo Manolo Llorente Se juntaron los dos Larrea de Llorente porque si iban por separado perdían seguro ante Rubiales y el que fuera presidente del Valencia ha conseguido muchos votos tiene gente como el ex portero César Sánchez como David Albelda el aparato de la Liga al servicio de Llorente y también al siempre fiel Victoriano Sánchez Arminio hay que recordar que uno de los hombres más fieles a Larrea dice fuera de micrófono que a él no le salen las cuentas no voy a decir el nombre porque no se puede

Voz 0919 07:35 Manolo Llorente Albelda César Sánchez Arminio hilos lugartenientes de Rubiales quiénes es importante decir que Rubiales

Voz 0231 07:46 aja mucho al barro ha ido de puerta en puerta consiguiendo votos y eso le hace ser favorito ahora mismo yo diría que trabaja para la AFE pero si digo esto se me enfada Rubiales Ilha fe

Voz 0017 07:56 mira con lo que hizo sobretodo las territoriales

Voz 0231 07:58 gente de mucho peso en los despachos del fútbol español Maxi el de la asturiana Rafa el de la Navarra subiese es el de la catalana que piden votos como si fueran para ellos algunos será

Voz 9 08:09 vicepresidente con Rubiales Él insiste Rubiales que la gente que les rodea es gente limpia que son presidentes históricos del fútbol español y que no hay ningún problema con ella

Voz 0919 08:20 Manolo Llorente sigan a Larrea será vicepresidente de la Federación posiblemente el heredero de Larrea dos mil veinte cuando hay otra vez elecciones los lugartenientes siempre al lado de los capos

Voz 6 08:33 tras los capos manda y luego ya veremos

Voz 0919 08:37 en los próximos diez días que quedan para el diecisiete tendremos algún capítulo sorpresa esperemos que no

Voz 0231 08:44 porque la FIFA y el Gobierno insiste en que tienen que ser sí o sí

Voz 11 08:47 el diecisiete de mayo la Prado

Voz 0231 08:50 Tora del patrón del fútbol SAP del fútbol perdón se ha puesto en contacto con Juan Luis Larrea para saber si podemos seguir con los casting buscando localizaciones el motivo de la llamada es que uno en la sede de la Liga dan por imposible la victoria de Larrea dos rumores cada vez más fuertes de que Juan Luis se puede retirar antes del día de la votación Larrea siempre que ha hablado con la Cadena SER ha dicho que no que él sea presentar que confía en la palabra de la gente y por tanto habrá más capítulos en esta serie en la que hoy Esther Gascón secretaria general de la Federación ha dicho que la Federación y la prensa somos un equipo una familia íbamos todos juntos camino del Mundial de Rusia con Lopetegui Jerry

Voz 0919 09:30 la Federación y la prensa somos un equipo une

Voz 0231 09:33 aquí

Voz 0919 09:33 vamos en el mismo bando en el mismo bando vamos a tener el mismo patrón parece que si no quiero ni pensarlo diez días para que tengamos alguien sentado en la poltrona del fútbol español un motero aparca en la puerta allá donde vaya pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 1704 11:00 estadios donde comienza el fútbol a las nueve de la noche en primera división en Butarque Leganés Levante hay ambiente cómo salen los equipos Óscar Egido hola hola

Voz 0684 11:09 tengo muy buena de momento poca gente Butarque porque tanto la Garay como debate sólo se puedan quedar lo más arriba posible y no ser cuartos por la cola en el Lega no está Gabriel sancionado y rotación en la portería obligada porque pues ha sido padre esta mañana así que champán es titular por primera vez en Liga ante el va convocado por primera vez desde que se lesionó en noviembre de dos mil dieciséis en Levante el once esperado con fajas el saudí en el banquillo convocado por segunda vez esta temporada empieza el partido a las nueve en Butarque y arbitre al murciano Sánchez Martínez

Voz 1704 11:40 mucho más en juego en Granada a las nueve de la noche se cierra la jornada en Segunda con dos aspirantes a estar en Primera Granada y Rayo Vallecano cómo es el ambiente cómo salen los equipos Alberto Flores buenas tardes

Voz 15 11:51 hola qué tal amigo cuál es el ambiente ahora mismo es inmejorable nombró con muchísimo como para el Granada en este caso el banquillo conmigo

Voz 16 12:00 Ángel Portugal que es un partido de prácticamente si quiere seguir luchando para el club y daba charlas claves del Rayo Vallecano segunda claro que si ganas no sólo se colocaría Liber sino que sumaría cinco puntos de ventaja sobre el tercero sobre el Sporting casi que me a partir de bolsillo por se juega mucho

Voz 1104 12:19 juegan mucho el Rayo en Los Cármenes

Voz 16 12:21 entonces señorita

Voz 0919 12:26 aunque parecía no haber

Voz 0017 12:27 mucho en juego en el Camp Nou el partido salió calentito calentito sin duda alguna lo de ayer estaba ya caliente con la historia del pasillo vamos a ver cómo es el día después en el Barça tras ese empate la celebración lo de Iniesta Adrián B buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes pues el Barcelona hoy se habla del arbitraje de ayer en el clásico aunque se quiere poner en valor también el resultado conseguido el Barça considera que también tiene motivos para quejarse igual que el Madrid de la actuación arbitral porque Bale tuvo que ser expulsado porque se anuló un gol por fuera de juego inexistente de Rakitic porque pudo haber penalti de Keylor Navas a Suárez en lo que cree el Barça es que el Madrid al final tiene una actitud victimista y quiere hacer mucho ruido con el arbitraje para tapar el resultado este empate que al final al equipo de Valverde le permite seguir luchando por el gran objetivo que es ganar esta Liga sin perder ni un solo partido ha hablado el presidente del Barça esta mañana en RAC1 ha defendido sobre todo la implantación del VAR para evitar algunos errores arbitrales ha dicho que lo del pasillo al final es decisión de los jugadores hacerlo no ya ha dejado claro que el Barça si lo hubiera hecho al Madrid también ha hablado de Griezmann ya ha reconocido que en octubre

Voz 4 13:38 tuvo un encuentro con los representantes del jugador le escuchamos a Griezmann

Voz 17 13:43 a Griezmann bueno lo vi el verano pasado de vacaciones cuando vas a Baleares te encuentres a jugadores a su representante lo he contado algún día tenemos relaciones con todos los representantes con el de Griezmann Nos vimos el octubre pasado pero bueno no hay que especular sólo son encuentros mayor obstáculo asintió

Voz 0017 13:58 ah y esto es lo que ha dicho Bartomeu Guillermo Amor en su día dijo que era una posibilidad que se hubiera producido algún contacto con el entorno de Griezmann algo que sentó muy mal al Atlético que incluso denunció al Barça ante la FIFA y hoy el presidente del Barça ha reconocido que tuvo este encuentro con los agentes del delantero francés el pasado mes de octubre

Voz 1704 14:17 cierto ahí una noticia que llega de China son

Voz 0017 14:19 de Andrés Iniesta y el club que parecía era su destino que lo Nieda qué pasa si el John King Live fan lo que ha hecho es un comunicado oficial lo ha colgado en su perfil de Weibo que es esta red social la más utilizada en China en el que dice que apuesta por la inversión racional el fútbol chino que no va a incumplir las reglas de la Federación y del Gobierno se reconoce que tienen algunos acuerdos comerciales con Iniesta que esperan poder ampliar en el futuro y acaban diciendo literalmente en el comunicado que eso no significa que Iniesta se vaya a convertir en nuevo jugador del club así que de alguna manera parece que descartan su fichaje pero tampoco por completo por lo tanto sigue siendo una incógnita el destino de Andrés Iniesta todavía no ha firmado nada sigue valorando el capitán ofertas de China deja con también de Estados Unidos bueno ya veremos

Voz 0919 15:10 y el día después en el Real Madrid de ese clásico tan caliente Javier Herráez

Voz 1704 15:13 que se dice buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes

Voz 0919 15:16 bueno pues que alucina con Messi no eh los que debieron

Voz 18 15:19 el túnel de vestuarios no lo que le dijo al árbitro le dijo que que por aquella expulsión de Sergi Roberto y que les daba regalaba al Real Madrid el resultado y el el partido sino cómo se lo dijo no en tono amenazante estuvo casi cincuenta segundos diciendo Se da la cara no ha Hernández Hernández Yeste pues se vino abajo y no puso nada en el acta también pendientes evidentemente de Cristiano Ronaldo en lo deportivo ese esguince de tobillo no parece nada serio estará en la final de Kiev una semana de baja aproximadamente hoy trabajo Jamal de bebé

Voz 0919 15:52 las Cristiano estará al cien por cien en la final de Kiev ocho y cuarenta y cinco hora25 deportes en la SER

Voz 1704 18:13 la próxima semana el Atlético de Madrid jugó la final de la Europa League con el Olympique de Marsella el Atlético está enfadado con el calendario porque no le dejan adelantar su partido de Liga ante el Getafe al viernes y el Marsella va a tener ventaja Pedro Fullana buenas tardes

Voz 22 18:27 ah si está enfadado el Atlético de Madrid porque la Liga no quiere adelantar ese partido de jornada unificado el sábado para los equipos que se van a jugar la Europa League la próxima temporada y el Atlético lo solicitó la liga ACB negó tienen falo ha ido a más cuando se han dado cuenta hoy que si la liga francesa aceptado adelantar al viernes el partido el Olympique de Marsella tendrá un día más para preparar la final de la Liga le ha reafirmado a la Cadena Ser que no va a cambiar horarios por tanto no se va a mover el paro

Voz 23 18:51 el Getafe Paco Hernández que dice en el Getafe tanto en el club la plantilla insiste en que no han recibido ningún mensaje ni por parte de la Liga ni por parte del Atlético y entienden que es él por nada unificada el partido no se va a cambiar pero ojo a estas declaraciones de Ángel Torres en Radio Marca porque le da la razón a Simeone

Voz 24 19:07 hay un acuerdo con el suelo por una vez es decir el partido la ley nos puede

Voz 0919 19:11 aunque tuviera ocho días para descansar pero es que no

Voz 1704 19:13 se puede porque el Sevilla tiene partido entre semana con el Real Madrid tienes delito a descansar Florencio como severa polémica en Sevilla buenas tardes

Voz 0691 19:20 en Sevilla se habla muy poquito del asunto se piensa en el Madrid pasado mañana y en el derbi del próximo sábado de por supuesto que no suela de ventaja ninguno de los rivales o en este caso al rival porque ya consideran que es el Getafe el único ya que les puede quitar esa séptima plaza por cierto que el Sevilla va

Voz 0919 19:35 tener que pagar una parte del traspaso de Vitolo no efectivamente va a tener que pagar más de cuatro millones de euros más impuestos según la resolución que ha conocido en el día de hoy

Voz 26 20:04 ahí

Voz 0919 20:10 está en marcha el Master de Tenis de Madrid el máster de la mutua

Voz 1704 20:18 que tiene como gran favorito a Rafa Nadal no va a jugar hasta el próximo miércoles Rafa pero hoy ha ofrecido una rueda de prensa donde le han preguntado por todo por el clásico el arbitraje en el clásico o ese gesto que tuvo hace unos días cuando fue la semana pasada ven al Atlético de Madrid en su partido ante el Arsenal en el Metropolitano

Voz 0919 20:37 no les regalaron a pesar de que él es aficionado del Real Madrid una camiseta del Atlético se la puso al cuello para animar al Atlético de Madrid Nadal lo ha explicado así muchas

Voz 1774 20:51 es en esta en esta sociedad no que que para ser muy de un equipo pues parece que tienes que ser

Voz 27 20:57 el otro

Voz 1774 20:59 yo soy muy del Madrid pero está jugando un equipo que primero de todo conozco tengo muchos amigos que son de de del Atlético que están jugando una competición que es en Europa contra un equipo inglés yo pues fui a y a a apoyarme invitaron a acudir a la cita con total normalidad y me regalaron una camiseta el presidente me ha quedado la camiseta la media parte

Voz 27 21:23 la verdad es que

Voz 1774 21:26 hacía bastante frío por la noche me la puse a mí me la puse de bufanda

Voz 1704 21:30 la naturalidad de Rafael Nadal en lo deportivo la competición como marcha Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 28 21:36 hola buenas noches bueno pues si una jornada no demasiado interesante muchos partidos pero quizá lo mejor hay que va a asaltar es decir con Djokovic a gritos jugadores detenciones siete cinco seis cuatro pero que se ha visto mejorado pues lo demás es decir que ha perdido aquí te y dos seis seis cuatro seis dos apellido Vallés con Kukushkin insiste decididos a dos los normales y jugando Andújar y Feliciano López cinco cuatro para Andújar en este momento saca Feliciano cuarenta quince por lo tanto cada uno defiende su servicio después todavía en la pista central de otro partido en la pista tres Mongil invasivas Billy de aquí va a salir de rival al para pasado mañana así que tenemos es una ganadora aquí finalmente juntas sí que es un buen partido para acabar la jornada

Voz 1704 22:25 buena tarde gracias Miguel Ángel el Giro de Italia después de sus primeras etapas que recordaréis se han disputado en territorio de Israel desde mañana ya está en en tierras italianas aunque todavía no en la península Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 22:41 qué tal Gallego muy buenas pues si llega a Sicilia la isla donde va a haber tres etapas la primera de mañana como decimos ciento noventa y ocho kilómetros entre Catania y Caltagirone ojo en el último kilómetro rampas de hasta el trece por ciento vamos a ver si Rohan Dennis el líder que tiene un segundo de ventaja es capaz de mantener ese liderato recordemos el mejor españoles Pello Bilbao quinto a diecinueve segundos del liderato habrá que esperar hasta el jueves todavía en Sicilia para vivir es haga primera gran llegada en alto que será en el Etna por lo tanto muy pendientes después de esa salida de Israel de lo que es la llegada a Italia para vivir lo que va a ser un gran Giro de Italia

Voz 1704 23:14 a Borja la próxima semana se disputa la Euroliga ya sabéis con la presencia de el Real Madrid entre los cuatro de los últimos que han quedado pero estamos en plenos play off de la NBA de la pasada madrugada Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas quiero destacar la victoria de los campeones los Warriors con Carrie al frente y es que podemos decir gallego que

Voz 0699 23:34 tras los dos partidos de anoche pues ya parece bastante claro qué equipos van a jugar las semifinales de la Conferencia Golden State de Houston se han puesto tres uno en sus eliminatorias están a sólo un triunfo de luchar por el campeonato de enfrentarse entre sí los Warriors vencieron con comodidad a los peli Cannes con otra gran actuación de Kevin Durant que sin hacer mucho ruido haciendo unos buenísimos playoff liderando al equipo de la bahía anoche anotó treinta y ocho puntos está promediando casi treinta en la postemporada no fue el mejor día de Nikola Mirotic que hizo siete puntos y once rebotes en el otro duelo de la jornada los Rockets que recordemos han sido el mejor equipo en la temporada regular ganaron a los Jazz que de nuevo echaron de menos a Ricky Rubio veintisiete puntos de que dispone yp veinticuatro de Harden para ganar a Utah en el este gallego pues la cosa está aún más clara porque tanto los Cavaliers como los Celtics dominan por tres cero Semifinales esta noche cuarto partido de las eliminatorias a las doce Philadelphia Boston y a las dos y media Cleveland Toronto así

Voz 0691 24:30 ahora mismo tenemos ya finalistas de conferencia a esta madrugada esta madrugada

Voz 1704 24:33 se puede definir la final del Este que te todo apunta a que va a ser Boston Cleveland Boston de todo esto seguro que se habla en el Play Basket el programa de baloncesto en la web de la Cadena Ser que ya está subido

Voz 1509 24:43 yo Marta Casasbuenas muy buenas gallego hablamos de todos los playoff de la NBA y además nos preguntamos por el nombre propio de la semana en la NBA Nos preguntamos sin Le Bron James está ya al nivel de Michael Jordan le pedimos su opinión Antoni Daimiel a jugadores de nuestra liga como gustaba John Savané Brice Santi Yusta y también a alguien que le conoce muy bien a su compañero José Manuel Calderón en los Cleveland Cavaliers

Voz 1078 25:05 entran culebrón es totalmente impresionante no jugar contra él todos sabemos lo bueno que lo ves desde fuera que hace unos números increíbles que creo que a veces olvidamos la importancia que tienen por lo que estamos acostumbrado a verlo pero el día a día es te impresiona más todavía hay un jugador que encima te hace sentir bien como compaña pero te sabes que te va a pasar el balón eh no va a forzar un tiro porque sí porque él es la estrella sino que si estás solo el te va a pasar el balón ahí da igual que sea el principio el partido o al final

Voz 1509 25:33 sí además se celebramos el Día de la Madre con una entrevista muy especial a Mercedes Campos ya Sagrario García Osorio las madres de Albert Oliver y Carlos Suárez

Voz 1704 25:41 gracias Marta ahora Balonmano después de ganar la Copa del Rey este fin de semana el Barça renueva su entrenador Xavi si son buenas tardes

Voz 29 25:48 hola Gallego buenas tardes noches Xavi Pascual toma cuatro temporadas más hasta la XXI veintidós empezó el nueve de febrero del dos mil nueve ha ganado cuarenta y tres títulos entre ellos dos Champions

Voz 1704 26:00 en el Gran Premio de Jerez de motociclismo ganó Márquez aunque en esa carrera hubo caídas hubo polémica

Voz 0919 26:07 Márquez lanzó este mensaje

Voz 30 26:10 a veces pasan estas cosas porque vamos todos al límite no quiero nunca tocaran ningún Toni pero bueno son con el con Rossi el más mediático oí bueno pues se cedió la que salió pero a partir de ahí pues yo fui el primero que que lo acepté ir por eso disculpas pero como ella ha pasado aquí en Jerez pues pasó en Argentina eh aquí en Jerez pues los tres han sido unos cabal

Voz 16 26:33 los mira tiene razón Márquez

Voz 1704 26:36 en que a él se le maltrató por lo sucedido en Argentina hay ayer se disculpó a los que se vieron involucrados en la caída de Jerez buenas tardes

Voz 1104 26:43 el comportamiento de ayer de Dovizioso que fue la principal víctima del choque entre Lorenzo Pedrosa fue de de caballero como lo mismo se puede decir de Lorenzo Irán litros de Valentino Rossi en cambio está clarísimo que en Argentina pasó factura contra Marc Márquez porque sigue pensando que el pues de quitarle valor todo el título del dos mil quince su décimo título tiene buenos un poquito más cosas como no mucho lo que hizo en su momento aunque eso sí

Voz 31 27:07 sí fue más grave lo que hizo que el Día Market en la pista que estuvo a punto de tirar copilotos casualmente tiró al más mediático de todos así que palo a de Mar Márquez en El Larguero para Valentino Rossi eh comparando el estilo de Dovizioso son bastante más señor

Voz 0919 27:21 de lo rosa gracias armera

Voz 1704 27:26 Nos vamos con los norteamericanos gritaban Fleet les llaman los nuevos Led Zeppelin a las once y media El Larguero nosotros volvemos mañana usado de gallego gracias por escuchar a Dios

Voz 32 27:42 eh sí