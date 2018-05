Manu Carreño adelanta que Andrés Iniesta jugará en Japón

Voz 1 00:00 Manu Carreño qué tal muy buenas olas Sique Rodríguez muy buenas cuidado a más de uno ha frenado el coche

Voz 1906 00:04 Manu Carreño en el que dice pues los que tengan memoria Isern observadores quizás recordarán la entrevista que le hicimos a Josep Maria Bartomeu en El Larguero donde le preguntamos por Andrés Iniesta te tengo que decir que cuánto cuánto sabes pájaro cuánto sabes de ahí discutimos que recuerdo que dijiste tú cuidado cuidado cuidado que Asia es muy grande y a lo mejor Iniesta no se va a China exactamente cuidado que hay más países

Voz 1560 00:33 esa fue la única frase que dijimos en El Larguero una información que veníamos manejando en los últimos días en la que dejábamos entrever que a Iniesta no le apetecía sólo como única opción chinos sino que había otra que es la de el fútbol japonés decía que adelantamos a esta hora de la tarde y que luego ampliaremos en El Larguero es que Andrés Iniesta va a jugar en Japón las próximas tres temporadas se va al Visel Kobe va a cobrar alrededor de veinticinco millones limpios por temporada es decir lo mismo que le daban en China se lo da este club están practicamente en la redacción de los contratos está cerrado el acuerdo absolutamente cerrado y además lo ha cerrado personalmente el CEO de cúter que ha estado estos días en Barcelona incluyendo la visita al clásico con unos empresarios japoneses pero el motivo de la visita no era otro que cerrar el contrato con Andrés Iniesta Se trata de Hiroshi Mi Qahtani el CEO rabito de acuden que ha llevado personalmente el tema muy de la mano por supuesto de Andrés Iniesta ir de la mano del Barça que ha empujado mucho para que esta operación finalmente no se fuera a China fuera a Japón en ese acuerdo se incluye por supuesto todo el asunto de la producción de botellas de vino de la bodega de Andrés Iniesta es decir toda la producción de las botellas de vino de Andrés Iniesta se hace cargo de ello recurren eso es algo que también valoraba mucho la familia de Andrés Iniesta bueno toda la producción que generen y seguramente más de la que generen se hará cargo de pero repito tres temporadas el contrato está redactando se el acuerdo es total y absoluto y finalmente Iniesta elige Japón con otro añadido y es que en esa intervención que ha tenido el Barça y con Josep Maria Bartomeu al frente de esa negociación repetimos recordamos que es uno de los principales patrocinadores del club recurren en esa operación ha influido también el proyecto que el Barça llevará a cabo allí en Kobe que es crear una masía donde van a trabajar clubes perdón y técnicos del club en esa masía digamos que es algo parecido sí que a lo que ocurrió lo que ocurrió con Xavi en Qatar pero allí ya estaba informada aquí en este caso no está formada ninguna academia ninguna escuela que se creará formará de cero partirá de cero una especie de donde repito trabajarán técnicos del club todo eso hace que para el Barça la operación sea redonda también para Iniesta que además prefiere Japón antes que China la oferta económica es la misma se incluye el asunto de las bodegas del padre y como digo tres próximos años Elvis el de Kobe sea deshojando la margarita será el club jugará Andrés Iniesta a que estas la noticia que ponen

Voz 1906 03:10 a la hora de la tarde a la SER el Visel Kobe será el equipo de Andrés Iniesta verles prospere es tres temporales la oferta es de un millón de euros netos Lin Claudi B la producción de Vince que alivien promesa a la a la china el Barça hasta te importan en la negociación que acaba tan directa en el CEO de Allen me quitan y que basta ya al al Camp Nou a mí San varada entre de un proyecto que el Barça esté pero implanta el modelo Masía al Chapo concretamente la de ella que es buenísima la ternera de Kobe

Voz 1560 03:52 sí sí totalmente estará la te vas saber momento

Voz 1 03:55 qué tal cual fue un buen vino de Andrés Santa también da buena carne de

Voz 2 03:59 Kobe y por supuesto con Iniesta como abanderado no como abanderado y cómo

Voz 1560 04:02 poco el estandarte de esa de esa masía que quiere que quiere formar el Barça allí en Japón no así que el acuerdo es total y absoluto bueno se anunciará en no sabemos cuándo pero son tres los años que jugará allí Andrés Iniesta crees que es mejor opción irá a Japón antes que a China para Andrés pues sinceramente desconozco la importancia de la Superliga China en comparación con la Liga de Japón yo creo que hay ahí influye un poco todo en Andrés no influye influye mucho lo que le ha empujado el Barça a aceptar esa oferta teniendo en cuenta que económicamente él no iba a salir perdiendo yo creo que también influyen la familia la sensación de que igual Japón es una sociedad poco más occidental izada a un poco más parecida y a lo mejor la ciudad donde jugar en China tampoco era de un grado no Coves una gran ciudad Japón es un país mucho más parecido a a lo que con sus tradiciones muy distintas evidentemente no pero es una zona digamos más occidental izada y eso también ha podido influir de alguna manera repito teniendo en cuenta que tanto el acuerdo económico como el acuerdo con la bodega de la familia y el padre es el mismo que le hubieran dado en China no así que todo eso ha hecho que se incline la balanza el empuje del Barça por un lado el hecho de jugar también en Japón y no ir donde están yendo todos a China teniendo la opción de ganar lo mismo que en en el fútbol chino Jörg que al final no sé si deportivamente va a perder algo o no sé si sale yo creo que eso es lo de menos a estas alturas de la carrera de de Iniesta no digo que se vaya a ir a pasear allí de vacaciones a Japón porque debajo área competir pero creo que una vez que sales del Barça y de la selección y del primerísimo nivel mundial del fútbol creo que te da más o menos lo mismo que puede ser de siete y medio china hay de ocho Japón no de ocho yo creo que ahí no está la gran diferencia

Voz 1906 05:41 el que tenía Class que marchaba del Barça o o ya vale que sería China Congo Music recuerda además perfectamente que lo comentamos en El Larguero que alerta hasta que cuidado que así es muy grande había más países a parte del del de China encara que insiste en que él tenía que marchaba del Barça que no tenía tan cabe la la propuesta del club on an iría y que tenía bastante con el aval que sería a China hay marcharía y no será China sino que tienen han irá al al chapó a que la noticia que os pueden explica que esta hora de la tarde estío Boateng Larguero que obviamente la ampliará Antón Meana nos ha querido hacer ningún spoiler del programa de hoy porque dice que les riñe hombre

Voz 1560 06:22 Nos dábamos bordando para darle la noticia en este tramo final que vaya hasta las diez y luego da segunda Tito más daremos luego a las once y media y alguno dar Antón Meana que tiene también guarda alguno luego para las primeras estaremos hacen luego contaremos algún dato más pero esta es la información que ya manejábamos hace unos días y ahora podemos confirmar adelantamos aquí a las once y media de la noche en El Larguero contaremos más mano y mañana en Girona si mañana estaremos por allí cerca también con un equipo está haciendo una una temporada histórica pero de verdad que esos calificativos a veces los ponemos o los regalamos con demasiada Face unidad no en este caso yo creo que todo lo que digamos de Girona es poco no sé si al final va a entrar en Europa está más difícil que hace unas semanas evidentemente o no pero ya haga lo que haga creo que merecía un cariño y un guiño y un reconocimiento al trabajo que están haciendo empezando por el técnico por los jugadores por por la directiva así que mañana pasaremos hay un ratito de de fútbol hablando de Girona seguro que con algún eco de la noticia de Andrés Iniesta y su marcha el fútbol japonés

Voz 1906 07:17 es mañana nos vemos y esta noche te escuchamos gracias