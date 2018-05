Enrique Rodríguez: "Es importante que la ayuda humanitaria no se criminalice"

Voz 0194 00:00 voy a saludar a uno de los protagonistas de este lunes Quique Rodríguez buenas noches hola buenas noches muy bien Quique es uno de los tres bomberos españoles juzgados y absueltos en Grecia por un presunto delito de tráfico de personas para auxiliar a los refugiados que cruza el Mediterráneo Quique cómo estáis después de de ese fallo del tribunal después de esa absolución

Voz 1 00:20 bueno pues de momento todavía dosificando en un poquito en la la la emoción en dividida si ya tranquilo inquilinos también hemos quitado un peso que que que llevábamos tiempo teniendo en lo alto y la verdad que

Voz 2 00:37 muy concentrado muy contento porque como ha sido este año largo de espera hasta hasta la absolución de hoy

Voz 1 00:44 así han sido dos años que que llevamos trabajando trabajando este momento no tramando el en el juicio también de dudas no porque nosotros siempre hemos trabajado bien puede en coordinación con lo cual lo guardacostas griego y no había motivo ninguno pues para para la acusación no entonces lo no asustaba mucho do año así trabajando y bueno llegaba el momento puede conectar más con los medio llaman más intenso oí pero bueno ha salido ha salido bien y a la verdad que que mucho más tranquilos

Voz 0194 01:20 tú crees que esta sentencia Quique puede ser un precedente para todos los voluntarios y cooperantes que como vosotros trabajan en el Mediterráneo en el auxilio de refugiados es un buen precedente

Voz 1 01:29 claro claro claro esto tiene una doble lectura por un lado bueno que que lo lo que comentaba de verdad comentabas era que que que es ayuda humanitaria no no se criminalice no en importantes importantes que bueno llega un país que te ponen en contacto con las autoridades lo hacen bien y si llego así te ve envuelto en el tipo de problema no lo con lo cual no sólo nuestro caso hay va caso es importante sentencia de una jueza ha dicho que que que no es delito ayudaba no pueblo

Voz 2 02:07 creemos que que cree precedente pensáis volver al mar

Voz 1 02:12 sin duda sin duda en esta bueno anoche llegado cinco embarcaciones lo sienta doscientas personas más con lo cual el problema continuo como que hoy estaban pocos centrado nosotros olvidar que que que la pasada siguen llegan incluso no ir problema continúa no entonces mientras que la selección concretamente no no volveremos a marca no seguramente para poder impone la pena

Voz 0194 02:43 pues Gica Rodríguez enhorabuena gracias buen viaje de vuelta al mar muy prontito muchísimas gracias