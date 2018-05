Voz 0194

00:00

el Partido Popular tiene un evidente problema de conexión con la calle ya no es sólo cuestión del presidente del Gobierno y el conocido como síndrome de la Moncloa todo el PP parece estar desconectado de lo que le pasa a este país y la última prueba este mismo fin de semana la responsable de comunicación de Moncloa Carmen Martínez Castro reaccionó a una protesta de pensionistas durante una visita de Rajoy Alicante manifestando sus ganas de hacerles un corte de mangas y que se jodan así tal cual Ésta es la empatía de quien dirige la comunicación del presidente del Gobierno hacia el colectivo de pensionistas os jode is supongo que le faltó añadir os jode is con vuestras pensiones miserables que ahora nos vemos obligados a subirnos porque sois muy pesados y manifestadas todo el rato reclamando unas pensiones dignas esto último lo añado yo pero es lo que deben pensar en el Partido Popular que sólo han dado un paso al frente para subir ligeramente las pensiones cuando el PNV les apretado con la amenaza de los presupuestos Carmen Martínez Castro ha dicho hoy en su disculpa que era un comentario en tono jocoso exactamente no sé lo que le hace gracia donde del material para hacer chistes en una concentración de pensionistas que se jodan expresión que parece que forma parte del ideario del PP es la síntesis perfecta de su política social no es la primera vez que lo escuchamos de boca de algún cargo del partido la otra vez fue en el Congreso y los que tenían que joder se entonces eran los parados no se trata de deslices de comentarios jocosos Se trata sin duda de los planes que tiene este Gobierno para los colectivos que atraviesan dificultades que se jodan Ángels Barceló