Punto de Fuga: "La manada global" (06/05/2018)

Voz 3 00:11 una mujer adulto de veintiocho años y manifiesta que el momento desde el metro en Nules al dirigirse homicidio se ve rodeada por un grupo de individuos de un grupo determinó de un equipo determinado de fútbol tres de estos individuos habrían intimidado con un cuchillo queremos hacer ha llamado a la comunidad a fin de que cualquiera antecedente que pueda tener alguna persona que haya sido testigo este

Voz 1667 00:39 muy buenas noches el debate y la indignación entorno a la sentencia contra La manada ha tomado esta semana una dimensión global

Voz 4 00:47 el daño es mucho primero porque hay una gran esperanza porque los derechos de las mujeres se respeten porque la Justicia verle para que esos derechos sean respetados y para que cuando las mujeres son vulnerados sus derechos sean de este tipo de sentencia judicial veo de Conde San sexual vez de ponerla carga en los agresores estás dudando de la vi por ende no se estaba aplicando el peso de la ley a los agresores a los perpetradores Prendes no de esa rabia diga la cultura de la violación con este tipo de actitudes no podemos continuar no echarle mucha nuestra lucha de ese respeto por los derechos de la mujer

Voz 5 01:41 para Naciones Unidas el fallo del Tribunal de Navarra

Voz 1667 01:43 estima la gravedad de la violación y eso puede reforzar el sentimiento de impunidad que siente el agresor

por en cualquier parte del mundo porque hay otras manadas

Voz 7 01:52 es una mujer de veintiocho años era víctima de una violación grupal pero un grupo de cinco hombres

Voz 8 01:57 que hasta el momento lo único que se sabe es que vestían una camiseta del equipo de la Universidad de Chile puesto que se realizase había organizábamos tiene todavía sigue alistado refiere el partido entre este equipo a uno de los más grandes equipo aquí en El País Universidad de Chile versos Universidad de Concepción

Voz 1667 02:14 este domingos contamos el caso de la manada en Chile en el programa de nuestra compañera Lucía López de ADN chilenos va a dar los detalles y nos contará que se comenta allí de la sentencia del Tribunal de Navarra desde Argentina el movimiento new name

Voz 9 02:29 no es un movimiento que

Voz 10 02:31 lucha por los derechos de las mujeres que se inició como una tasa para poner fin a los feminicidios la consigna era ni una menos basta de feminicidios y luego se extendió a otras cuestiones de agenda que tienen que ver con con la violencia contra las mujeres porque claro el femicidio es el último eslabón de la cadena de violencias que sufrimos las mujeres a lo largo de la vida entonces tomaré femicidio como un hecho aislado

Voz 11 03:01 eh no no solución

Voz 10 03:04 el problema de la violencia machista

Voz 1667 03:06 hemos hablado con la periodista Ingrid Beck una de las figuras más importantes de este movimiento contra los malos tratos en Argentina estaremos también en Tarifa para descubrir el cine africano que nos ofrece su festival

Voz 12 03:16 adiós jóvenes acogerán las cámaras y a contar pues sus inquietudes hablarnos de esos de su cotidianidad ni de sus esperanzas también

Voz 1667 03:26 también con referencias a la manada porque una de las películas La Bella y los perros Premio del Público en ese festival narra el calvario que sufre una joven en Túnez después de sufrir una violación grupal Mané Cisneros director de directora de este festival nos va a descubrir el séptimo arte africano Mundo Express las cifras del gasto militar mundial que aumenta

Voz 13 03:47 las embestidas es más allá del año concreto van consolidando una respuesta sin claves de bueno de desmilitarizar un poco la política seguridad no

Voz 13 04:01 al frente a los la situación de conflictos armados no infracción de problemas de seguridad la respuesta tradicional continúa siendo la misma de incrementar el gasto militar confiando en que esto va a hacer pues es una una manera de promover de protegerla la defensa de cada país no

Voz 1667 04:19 todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 16 04:36 las piedras las tierras

Voz 17 04:39 España

Voz 16 04:42 las sola pueblo

Punto de fuga

Voz 1667 06:16 el debate de la manada ya es global la indignación por el fallo del Tribunal de Navarra alcanza distintos países del del mundo especialmente en América Latina donde han sufrido a sus propias manadas como en Chile

Voz 3 06:28 es una mujer adulto de veintiocho años y manifiesta que al momento del metro noble e al dirigirse a su domicilio se ve rodeada por un grupo de individuos de un grupo determinado de un equipo determinado de fútbol tres de estos individuos la habrían intimidado con un cuchillo queremos hacer un llamado a la comunidad

Voz 20 06:48 de que cualquier antecedente que pueda tener algún

Voz 5 06:51 la persona que había sido testigo este hecho Lucía Lope

Voz 1667 06:53 es compañera periodista de ADN Chile es la responsable del programa Agenda de género especializado en temas de mujer buenas noches Lucía

Voz 8 07:01 buenas noches como esta falta bueno cuéntanos qué pasa

Voz 1667 07:04 eso exactamente con esa joven de veintiocho años que ha levantado que ha despertado la indignación de las mujeres en Chile creo que sus agresores son cinco hinchas de fútbol

Voz 8 07:13 sí así es efectivamente la verdad es que las noticias todas las semanas estaba marcado el Chile con los temas de abuso sexuales de violación en distintos grados en distintos temas pero resultan terminábamos de estar indignados en Chile también insensible que postrado en España con el tema El juicio por la manada cuando nos enteramos de esta trágica noticia igual que aquí en Chile una mujer de veintiocho años era víctima de una violación grupal pero un grupo de cinco hombres que hasta el momento lo único que se sabe es que vestían una camiseta del equipo de la Universe yo de Chile puesto que se realizó hace había realizado me estoy bien o había finalizado refiere el partido entre este equipo uno de los más grandes equipos aquí en el País Universidad de Chile Persson Universidad de Concepción esos suspiro de alrededor de las nueve de la noche el partido se jugó a las cinco y media de la tarde a las siete y media días fue quedan hinchas pululando por el sector lo que se sabe hasta ahora es que está mujer venía de algún lugar se Banja en una estación del metro cercana al Estadio Nacional B se había jugado el partido es abordada por estos cinco hombres tres de ellos la intimidan con un cuchillo y la llevan a una plaza donde supuestamente la habrían violado agredió hasta el Estado además la habían robado joyas prendas personales esta mujer de alguna manera el logra comunicarse con su marido que le lleva a que la lleva a un hospital donde permanece hasta interna

Voz 1667 08:39 y como los dieces Lucia de momento no hay detenciones relacionadas con este caso

Voz 8 08:43 no hay una investigación que al menos nosotros hayamos podido conocer puesto que la mujer primero no se conoce nombre ni identidad de ella está guardado también su seguridad lo segundo es que ella no ha prestado declaración todavía puesto que a su estado de salud emocional ella permanecen Chop agudo prende la Policía de Investigaciones no ha podido tomarle declaración lo otro es quién no se conoce todavía por las cámaras al grupo de personas que pudo haber realizado esta acción ya han identificado varios grupos de personas vestidas con la Universidad de Chile pero todavía no han podido contar a quienes cometieron este crimen

Voz 12 09:22 lo que sí

Voz 8 09:24 alguien tiene o conoce algún información has sido testigo de algo por favor lo entregue entonces esta la información horas menos ante menos públicos nosotros manejamos pero no sabemos si la investigación en términos privados o escondidos Ordás tratados ha podido avanzar aún más lo que sí es seguro es que aún no se ha detenido a nadie es por éste

Voz 1667 09:46 lo que hemos leído también aquí Lucía es que a los agresores sabían lo que hacían porque al igual que pasó en Pamplona a los agresores le robaron el móvil a su víctima

Voz 8 09:56 por supuesto no hay ninguna duda pues son pocos los que pueden dudar de lo que sucedió en Pamplona en este caso en Chile pasa lo mismo aquí nadie ha esbozado ninguna duda al respecto primero porque no se trataba de una fiesta de una celebración era una mujer que venía caminando hacia su casa y qué es abordada por desconocidos como debe suceder en estos casos en realidad no se ha puesto en duda la declaración de la víctima que además fue a eh constataron lesiones uno de los procedimientos habituales en estos casos X vaya constatar lesiones

Voz 9 10:30 el permiso médico legal y lo que arrojó

Voz 8 10:32 ese examen es que efectivamente las lecciones son Korda antes con la denuncia establecía

Voz 1667 10:39 claro ya sabes que aquí se está cuestionando la actuación de la justicia en el caso de la manada de Pamplona no sé cuál es la opinión allí de las feministas sobre la acción de la Justicia en casos como este

Voz 8 10:51 el caso de Pamplona aquí sensibilizado bastantes es es un caso que no solamente llamó profundamente la atención de los medios que todos los trataron sino que a través de las redes dos ciudades también mucha parte de la opinión pública chilena sin manifestó ya apoyó lo que estaba sucediendo en España y lo que usted hasta el día de hoy con fotografías o opiniones posteriores en las redes sociales alusivas el tema con los has ta correspondía que yo sí te creo yo sí te creo hermana Icon del que tanto personas es públicos como persona ayudados común y corriente apoyando lo que se entendiendo que ya no pueden dejar de estar en paz disco con una sociedad que denuncia transparente a las cosas que están sucediendo que antes permanecían ocultas es difícil de entender por parte de la sociedad en general siempre hay casos aislados en todos lados hay los hay en España lo haya aquí también tiene junglas víctima pero en la generalidad de los casos no hay estudio que es psicólogo alguno nosotros hemos tenía al programa también que no puede avalar una reacción de una víctima como por ejemplo estar en estado de shock no poder reaccionar abiertamente con un no claro con con una negativa abierta las reacciones son tan distintas y tan diversas pero en general la opinión pública lo que ha hecho es comprometer con esa idea con la de Pakistán poner uvas de una mujer que es rodeada por cinco desconocidos por cinco personas que lo empiezan a abortar sexualmente de distintas formas sean Soler suman debía de que les roban sus pertenencias personales de que sustraen automóviles de teléfono de que arroja la información por distintos lados es difícil cuestionar ahora voy está teniendo una pauta noticiosa con muchos temas que se relacionan con el abuso sexual es distinto

Voz 21 12:48 a grados y eso ya ha generado

Voz 8 12:51 incluso la que el Gobierno de Chile

Voz 21 12:54 así ha señalado que iba a presentar

Voz 8 12:57 de ciertos proyectos Belén porque el contexto en general ve esta semana en el que ustedes estas saltó esta violación grupal es primero se destapa el fin de semana en una publicación importante en el país un caso en estilo Javi en un importante productor del área es ficción teleseries del canal de televisión nacional

Voz 9 13:18 nombre relevante nacional

Voz 8 13:20 acusaba por aproximadamente ocho mujeres distintas no amigas Contestí actrices productores y guionistas que lo acusan de algunas de acoso sexual e incluso en algunos casos de las John luego se produce el fin de semana hala el crimen de una guagua que una menor de una deber de infante de un años siete meses un años siete meses y una niña que fue violada por su cuidados y asesinada y luego me eso está el contexto T los las tres víctimas no sé se llegaba para hallar información del caso Kadima que son tres víctimas en Chile tres hombres adultos que han llevado la punta de lanza de las denuncias en contra de la Iglesia católica Llesta semanas el Papa los recibió de hecho domingo pasados los recibió yo perdón personal ya anunció cambios en la Iglesia católica yeso vino de la mano con que el Gobierno de Chile haya anunciado produjo un proyecto de ley con la imprescriptibilidad de las de los crímenes de violación a menores y adolescentes es su con texto general de noticias diversas pero todas relacionadas con el tema del abuso sexual el acoso o la vibración que no hacen entender que este es un problema generalizado que permanecía oculto en una sociedad que naturalizaba que tenemos que re educar

Voz 1667 14:52 Lucía cuénteme una cosa para acabar qué crees que ha cambiado para que ahora sí las mujeres también los hombres la sociedad en en definitiva empató dice con con las víctimas de de casos como como estos

Voz 8 15:04 yo creo que ha sido fundamental lo que sucedió en EEUU con la compaña nicho a propósito de las denuncias del productor Javier

Voz 9 15:12 a mi me parece que es lo que sucedió en el

Voz 8 15:15 momento fue efectivamente que las mujeres no se atrevía éramos a denunciar Nos atreviera vamos a contar qué nos pasa que nos ha pasado que a la gran mayoría le has pasado sentirnos te apoyadas también a la hora de denuncias saber que nos vamos a estas zonas Julia yo la mayoría de la población no gánster contra nosotras Yukio quiso ha sido fundamental porque lo que ha permitido eso primero es más allá de logra justicia o no es que esto puedes denunciar ya antes de estos también es decirle a las niñas y adolescentes que han una situación incómoda tienen todo el derecho a decir que no por ejemplo en una situación laboral tienen todo el derecho a denunciar por ejemplo lo que sucede también tiene que las universidades está teniendo paro de las estudiantes hasta que no echen a los profesores que son acusados de acoso sexual entonces esto manera de te enfrentar tu realidad como mujer que ya no incluye a aceptar que la vida es así pienso es el mundo que le tocó vivir sino que efectivamente tienes el directo es decir no basta ser apoyada por hombres y mujeres es súper relevante pueden ir conmigo por hombres y mujeres porque no se sólo dos temas de mujeres se trata de las

Voz 12 16:38 sociedad en la que vivimos te trata de agosto

Voz 8 16:41 lo de poder todo lo que hay detrás de esto es abuso de poder del tipo grados del religioso con el feligrés de la adulto con el niño veloz hombre con la mujer a la que queremos vivir así es nuestro hombre tienen un poder es difícil que lo not que vive con los privilegios no nota que las tiene me enseñó alguna vez Michael Kauffman que es él creador de esta campaña contra la violencia hacia las mujeres este canadiense no que las tiene entonces hay un montón de hombres que es fiesta en escuchando que sí están entendiendo existan el prestando y que están ayudando a construir esta sociedad que es más equitativa y es mejor para todos

Voz 1667 17:20 Lucía vamos a seguir pendientes a todo lo que nos cuentes en tu programa Agenda de género vamos a invitar a los oyentes a que también lo hagan por ejemplo en tu cuenta de Twitter en Lucía López chilena arroba Lucía López Chile te agradecemos que nos hayan contado algo más de la manada chilena para demostrar que que este K

Voz 22 17:37 eso no es único en España y que y que tiene esta tendencia global Lucía muchas gracias

Voz 7 17:43 muchas gracias a ti Pablo estamos atentos a cualquier cosa que necesitas saber

Voz 23 17:52 Violeta ciego abogada y activista de derechos humanos de Amnistía Internacional

Voz 9 17:56 aquí hay mediático que hace que la opinión pública pueda canalizar todo lo que suscita un esta así de rabia indignación y también de empatía no de ponerte en el lugar de Zabala de Juan Inger y por tanto de de darte cuenta de quién lo que le está pasando a otra mujer es algo mucho más actual no yo creo que antes si cabe a la empatía no lo que está este este reconocimiento social que ahora mismo está viendo hacia el papel de la mujer es tu trabajo de muchos años no es algo nuevo no es algo que esté sucediendo noche a la mañana no pues lo estamos viendo desde muchas organizaciones están metiendo en lo que las injusticias de las violaciones de derechos humanos están suspendo las mujeres hasta también muchos partidos políticos están empezando a tener discursos feministas no y también bueno pues como desde plena Kenneth unida diez de otros organismo que defienden los derechos humanos están empezando a poner el foco en lo que son las violaciones especialmente sufren las mujeres y las niñas no yo creo que es esto esto es algo que viene sucediendo de cinco seis años atrás y que ahora mismo están permitiendo que las mujeres sentamos esa legitimidad para salir a las calles y tengamos que respaldo en cuanto al argumento pero pero sobre todo que tengamos la legitimidad que nos da el que los hechos de los que se hablan con hechos que conocemos bien porque hemos sufrido nosotras niega fue bien porque lo sugiere alguien muy cero

Voz 23 19:22 que fallan los jueces o las leyes

Voz 9 19:25 bueno yo creo que estamos fallando todos y cada uno de nosotros hemos otras eh desde muy diferentes ámbitos lo que ocurre es que los pues es una altísima responsabilidad a la hora de de de reparar a la víctima con el año te seleçao fans el sistema judicial lo que son los operadores jurídicos viene haitianos te hace muchos meses incluso desde hace un par de años el que no tienen esa perspectiva de género que nos está ocultando todas las violencias que afectan a las mujeres con con la mirada que fije el no culpabilizar a las víctimas del no exigir a las víctimas que que demuestren que está haciendo Beto de violencia no es por tanto está fallando la mirada está fallando una perspectiva de género pues callando la formación por unas horas a impartir normal en en cuanto algo que tiene que ver con el aprendizaje que cada uno y cada una de nosotras tenemos desde desde bien temprano no y luego está está trasladando también a los medios de comunicación ya otros ámbitos no estamos viendo estos días Clara una importante vergonzosa

Voz 1667 20:28 por parte gente

Voz 9 20:31 una un listado no de una estabilidad un estatus de intelectual supuestamente reforzando pues todos esos estereotipos prejuicios y todo Iker que en el fondo lo que están haciendo es legitimar un de de violencia en cineastas como este el Código Penal se puede modificar por supuesto que Ci todo lo que sea a concretar siempre va ayudar pero esto va más allá también lo hemos visto en cómo de repente se nombra un comité de expertos no son fundamentalmente masculinos no se está algo algo mucho más arraigado que simplemente el modificar una ley estamos

Voz 23 21:06 en el buen camino para acabar con el machismo

Voz 9 21:10 bueno yo creo que la sociedad va por delante muchas veces a lo que a lo que nosotros podemos sabiendo a través de una pantalla de televisión a través de los Flick no de de las redes sociales en lo que pasa que es cierto que cien sucediendo hechos muy grados nada que luego visualizado otra vez destacaban taller explica nos dan una imagen de la sociedad buena pues en la que todavía está ese machismo yo te sexismo muy muy anclado y estamos viendo estos hechos muy graves pero para mí la responsabilidad mayor no está en las doce a los que representan a la propiedad de lo que es en el ámbito político hasta lo que es el ámbito mediático hasta lo que es el ámbito de los cintura no atrás a parte en la que al fin y al cabo está como magnificando amplificando el que eso que dice usted que creo que tienen un plus de estabilidad a la sociedad está saliendo a la calle la sociedades en este sentido cuando tiene la información y cuando tienen las posibilidades se muestra muy contraria a este tipo de actos de violencia Luci Pascua que también tienen que tener la seguridad de que sus denuncias no acabar en el escarnio público que también estamos viendo cómo cómo está de alguna manera pasándole a la víctima nada nada no estamos

Voz 24 22:24 completamente yo personalmente estoy completamente indignada por por el hecho de que haya agencias de comunicación y que haya gente que esté tratando de revelar cuál es la identidad de esta mujer que esté tratando de de de señalarle con Hernán un objetivo eso es una barbaridad

Voz 6 22:39 apalear a la calidad de crímenes tienen posibilidad voz

Voz 1667 22:52 antes de este movimiento internacional ya se gritaba ni una menos es el nombre del móvil punto feminista más importante de Argentina contra la Violencia de Género uno cada treinta horas en ese país la periodista Ingrid es una de las caras más visibles de esta corriente ya hemos hablado con ella en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo Ingrid buenas noches buenas noches cómo estás qué es exactamente el movimiento ni una menos en Argentina que ha supuesto

Voz 10 23:21 exactamente es difícil de definir pero lo que sí podrían una menos es un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres que se inició como una batalla para

Voz 25 23:34 no

Voz 10 23:35 poner fin a los feminicidios la consigna era una menos basta de feminicidios y luego se extendió a otras cuestiones de agenda que tienen que ver con con la violencia contra las mujeres porque claro el femicidio es el último eslabón de la cadena de violencia que sufrimos las mujeres a lo largo de la vida entonces tomar el femicidio como un hecho aislado

Voz 26 23:58 no no son

Voz 10 24:00 ciudadana el problema de la violencia machista bueno y es es es mucho más amplio que que eso o que la razón por la cual nació

Voz 1667 24:10 porque ahora que ha cambiado porque ahora que ha cambiado en Argentina en el actual contexto para que se visibilizar este feminicidio en el país que desgraciadamente no es nuevo no

Voz 26 24:22 no de hecho hace diez años por lo menos que hay una organización de la sociedad civil que hace un un informe de femicidio son registro de feminicidios Easy la cifra no haría

Voz 10 24:35 demasiado es una mujeres asesina por ser mujer cada treinta horas en Argentina

Voz 26 24:41 qué ha hecho que se visibilizar yo creo que bueno la lucha del movimiento de mujeres de de hace mucho tiempo ese junto en dos mil quince con un feminicidio de una de una adolescente en un pueblo de la Argentina un adolescente está embarazada la había matado a su novia a dieciséis años habían enterrando el fondo el patio de la casa fue algo muy con mucho morbo y eso generó un movimiento que nació en redes sociales y que luego obviamente se se juntó con con el trabajo el movimiento de mujeres lo que generó fue

Voz 10 25:21 creo que es un movimiento que tuvo que ver con el hartazgo social

Voz 26 25:24 al de de leer todos los días

Voz 10 25:27 qué hacen los medios escuchar y leer

Voz 26 25:30 que muere una mujer por ser mujer

Voz 10 25:32 nunca una mujer es asesinada por ser mujer me parece que eso fue lo que cambió eso hizo que tanta gente salir a la calle

Voz 26 25:40 el que fuera más visible que se empezara a hablar

Voz 10 25:43 el homicidio no se hablaba de femicidio se hablaba de inclusive en los medios de comunicación se hablaba todavía de crímenes pasionales

Voz 1667 25:51 estamos hablando de visibilizar un problema pero no sé si ese problema tenido alguna respuesta por parte del Estado y que esa conmoción social y esa preocupación social se haya traducido en algún tipo de iniciativa

Voz 27 26:06 para frenarlo para atenuar este este fenómeno

Voz 26 26:11 bueno sí algunas iniciativas han han habido oí lo que pasa es que la sociedad civil está muy por delante de la dirigencia política en estos temas entonces el cambios muy lento el Estado sigue siendo se ente en muchas de estas situaciones las víctimas de violencia machista están muy desprotegidas en Argentina la justicia las fuerzas de seguridad no están formadas para atender estos casos y además de no estar formadas en general lo que lo que reina si es una gran misoginia Easy entonces es muy difícil de de combatir la violencia machista si las fuerzas de seguridad ha sido el poder judicial no están capacitados muy Nikon D de capacitar se y en estos temas no tenemos un problema grave desprotección ahí una ausencia el estado muy importante

Voz 1667 27:06 podemos identificar quién alimenta esa misoginia

Voz 10 27:10 la misoginia de los de los poderes públicos

Voz 26 27:14 quién alimenta esa misoginia bueno es que es sociales

Voz 10 27:17 atávico no es el patriarcado no hay muchos eufemismo para hablar de eso eso es lo que estamos tratando de cambiar pero bueno las mujeres estamos muy adelante venimos reflexionando y sufriendo desde hace muchos años aquí es un estamos haciendo temblar la tierra en todo el mundo pero pero no hemos el patriarcado no quiere perder sus privilegios así que es una tasa larga larga larga

Voz 1667 27:43 qué ha cambiado en la sociedad argentina en cuanto a la actitud que toma frente a una a mí no me gusta hablar de víctimas sino superviviente de la violencia de género no de la violencia machista como ha cambiado la actitud de la sociedad para enfrentarse a esos casos para enfrentarse a una vecina o una amiga o una compañera que sufre esa situación qué actitud toma la sociedad

Voz 26 28:07 me resulta difícil hablar de la sociedad en general porque es un trabajo que estamos haciendo y es muy lento o no me parece que hay una gran toma de conciencia social respecto de que la violencia machista es algo que aunque ocurre a muchas veces puertas adentro es un problema político no que lo personal es político que hay que intervenir en esos casos hay digamos de diversas reacciones por ejemplo en algunos bares de la Argentina hay una un menú con instrucciones para denunciar si alguien te está acosando entonces hay una lista de tragos ya hay un trago que no sirven en el bar hicimos padece trago quiere decir que estás pasando por esa situación y el bar tiene un protocolo de actuación para echar digamos el lugar para separar del lugar al violento o al acosador ou eventualmente de denunciarlo este estas pequeñas cosas son como pequeñas semillas que nos hacen pensar que algo está cambiando del mismo que si ocurre alguna situación en la case en general los vecinos a las vecinas interviene en eso antes no pasaba la gente miraba para otro lado y luego hay un trabajo muy importante para hacer en los medios de comunicación no que tienen una responsabilidad social enorme todavía en algunos casos siguen poniendo el foco sobre la víctima y no sobre el violento

Voz 1667 29:33 curioso me ha llamado mucho la atención esto de los bares no sé si me puedes explicar algún otro mecanismo similar no que tengan las las mujeres para denunciar este tipo de casos no parece muy curioso

Voz 10 29:44 bueno hay también una aplicación en algún ciudadano el Argentina que una aplicación para pedir taxis mujeres que las conductoras sean mujeres no relegan son todas a estrategias de supervivencia

Voz 26 29:59 ni más ni menos que eso hay hay algunos ejemplos así pequeños pero son iniciativas de la sociedad civil lo son iniciativas del Estado no del Estado todavía está lentamente empezando a poner en marcha un té una serie de cuestiones que tienen que ver con el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia o la pulsera electrónica digamos pero todo esto es realmente muy muy lento y además la Argentina es un país muy grande muy diverso en donde los recursos están los recursos de asistencia están muy concentrados en las grandes ciudades y hay lugares muy alejados donde el Estado no

Voz 1667 30:40 eso iba cuál era la situación de las mujeres rurales no me imagino que mucho más complicado

Voz 26 30:45 muchísimo más complicado a las mujeres rurales en la Argentina están invisibilizan no no hay no se ahora el estado ahí no hay no no sin sin on estamos pensando un feminismo de ciudades por ahora ya estamos tratando de integrar a la problemática de las mujeres campesinas de las mujeres rurales que hay muchas en Argentina pero de las de las mujeres de las comunidades de pueblos originarios que son las que más sufren la violencia machista pero pero insisto es tan extenso del territorio que que lo hacemos como podemos bueno tampoco es responsabilidad aunque somos mujeres y nosotras y ejercemos la sonoridad ahí es el Estado que tiene casa Rosa responsables

Voz 1667 31:28 he leído algo interesante en el desafío dices el desafío es cambiar la mentalidad de nuestros hijos mostrarles que las mujeres no son objeto ha cambiado algo en la educación en Argentina yo creo que tiene que cambiar en todo el mundo aquí también en España pero en Argentina y en concreto ha cambiado algo en la educación para que ese cambio de mentalidad comience a construirse ya

Voz 26 31:52 bueno en la Argentina tenemos una ley de educación sexual integral que es buenísimo pero que no se aplica entonces es lo que estamos exigiendo también es que eso se aplique porque ahí es donde vamos a empezará a cambiar un poco las cabezas de nuestros hijos y nuestras hijas de todos modos en las últimas movilizaciones en la el ocho de marzo concretamente había muchísimas adolescente sí muchísimos adolescentes encabezando la la movilización los los jóvenes y las jóvenes están muy inquietos con este tema hay muchos es mucho hace deshace habla hablan de sí mismo como feministas eso es es una novedad

Voz 28 32:35 Hay es muy

Voz 26 32:37 muy halagüeño digamos es nos da nos dan mucho optimismo porque habla de que esto sea están cambiando nacieron en una sociedad en la que hubo una menos no no no creo que sea

Voz 10 32:52 creo que sea casualidad los chicos también

Voz 1667 32:54 eran feministas si los varones también los valores

Voz 10 32:57 pienso declaran feministas y además hay cuestiones que esa no discuten problemas que para nosotros son problemas que todavía miramos con esa como la escuela

Voz 26 33:06 no es que tienen que ver con la identidad de género a la diversidad sexual para esos no son temas están actualizados y eso es un cambio enorme

Voz 1667 33:17 esas feministas bueno la las las generaciones más avanzadas qué actitud toma enfrente las feministas aquí recientemente hemos visto cómo Montse las desacreditada por salir a la calle el ocho de marzo el Día de la Mujer Se decía que las protestas y las manifestaciones que estaban organizando eran elitistas eran partidistas eran innecesarias que la mujer estaba mejor trabajando que no se podía permitir prescindir de un día de sueldo todo eso ha dicho aquí en España no sé en Argentina las generaciones más avanzadas que actitud están tomando frente a ese feminismo

Voz 10 33:52 no por suerte no se escuchan voces como estas

Voz 26 33:54 me estás describiendo se escuchan muy poco hay algunas pero la conciencia en la sociedad civil sobre la necesidad cambiar las cosas en favor de las mujeres no no tienen no hay mucha duda en relación con eso así que cada vez que se escuchan palabras así hay un monitoreo muy fuerte muy fuerte sobre sobre eso y han salido a hablar cada vez más y celebridades sí personas reconocidas si se nota un cambio en el discurso social muy

Voz 10 34:30 votantes en algunos casos con honestidad en otros casos por represión puede ser reprimen las pensamientos pero realmente en ese caso tampoco me importa porque lo que sucede es que el discurso público empieza a cambiar

Voz 29 34:44 en su se censura todo eso todas esas críticas al feminismo exactamente ese censura me

Voz 10 34:51 en algunos casos con pedagogía y en otros casos

Voz 1667 34:55 a nivel global Ingrid y tú que has dedicado buena parte de tu vida el movimiento feminista a denunciar los feminicidios en tu país cómo estás viendo este movimiento feminista global que ha estallado en este dos mil dieciocho con en muchas partes del mundo no primero en en Hollywood en Estados Unidos ahora en Europa con estas manifestaciones el otro día cómo lo estás viendo tú

Voz 10 35:23 sólo veo como una revolución a mi me parece que es una revolución de las mujeres y que es un cambio importante este sistema el el patriarcado no sirve más que igual no va a tener que cambiar va a ser lento no va a ser mañana pero pero el cambio es es global no no es casualidad que se den todo el mundo al mismo tiempo y con esta fuerza me parece

Voz 29 35:48 en Creed muchísimas gracias gracias gracias a ustedes punto de fue

la Cadena SER

Voz 1667 36:16 Tarifa acaba de cerrar la decimoquinta edición de su festival de cine africano vamos a hacer balance con su directora MANES Cisneros buenas noches muy buenas noches felicidades antes de nada por estos quince años de festival eh cómo cómo ha ido a la edición de este año

Voz 12 36:31 bueno quince años casi casi que nos parecían unidad agro cada edición estas ha sido un pulso contra contra la fortuna contra la magia contratado iguana no hemos conseguido hemos llenado estos quince años ha sido segunda edición maravillosa sólo para que el público ha acudido a compensar las salas en todos los espectáculos las actividades que han arropado al fin y también con lo cual pues estamos casi casi que pletórico

Voz 1667 37:08 quince y quince años del público teniendo la oportunidad dándoles la oportunidad a vuestro público de que sean testigos de esa mirada africana en el en el cine Mané que ha cambiado en Tarifa después de tantos años siendo testigos de eso siendo testigos de esa mirada africana al mundo

Voz 12 37:27 yo creo que son realidades me ha cambiado luego canjearlos por las cosas desde luego pero ha cambiado en general un poquito en actitud de de los españoles hacia hacia África crecen muchísimo camino por recorrer todavía pero lo que en los primeros años era mira doy miradas casi si sospechosas hacía lo que hacíamos y pues como tiene mucho desconocimiento y siempre son los advirtiendo que fuéramos a traer aquí fuera fuera como decían en un principio tomarnos la ciudad negros bueno esto es algo que que es enorme del que ahora mismo a muchos sectores de Tarifa que están involucrados eventos muy en la situación es él ha de tener positiva de comodidad es tal que trabaja Marmara mano forma con la gente de tarifas y ahora hay que decirlo también con la de Tánger porque no nos olvidemos que decías festival que se celebra también que tiene la segunda se le retiró nada o de hecho no me contienen de Tánger concretamente

Voz 1667 38:40 ese exacto y con temas muy actuales no Mané ya hablábamos al comienzo del programa de la película La Bella y La manada así lo han lo han traducido la mayoría de los medios aquí en España la película franco tunecina que ha llevado el premio del público del festival y que narra esa tremenda historia de la joven tunecina asaltada por un grupo de policías ellas y consiguió una condena finalmente para sus agresores

Voz 12 39:04 fue puede además algo muy difícil para ella por las presiones que sufrió que que la llevaron a exiliarse Francia ya escribir con mucho todo Nino ese libro que ha dado pie a esta a esta magnífica Civitas que menos que ha ganado el premio del público era un premio que estaba casi cantado porque el público de Tarifa con que terminó así es una grandísima cambió en la organizó nación pues señor nuestro estado pidiendo más yo soy más proyecciones de la película ya hemos tenido que hacer proyecciones extraordinarios porque no todos los todo lo que ha conseguido verla que ya estaban programadas hoy del tener El peso una película que habla de de un tema desgraciadamente universal y que me estoy contento nosotros somos muy sensibles

Voz 1667 39:57 oye cuéntame que otros temas interesan a los realizadores africanos que se ha podido ver en la edición de este año

Voz 12 40:03 conseguir este año no se ha sorprendido muchísimo a las mujeres nos ha sorprendido los realizadores a habido estoy quince años y sobre todo últimamente un cambio generacional que ha llevado a los a los jóvenes a coger las cámaras tres iba a contar pues sus inquietudes hablarnos besos de su cotidianidad mide sus y esperanza es también y la ciudad de esto añadimos que las mujeres han empezado a acoger las cámaras a la grande ya hablarnos también consenso vuelvan las mismas tomar las que que que que acabo que acabo de citar pues nos hemos encontrado con sobretodo con una competición oficial la que era activismo político el feminismo y me han estado han estado en Primera en primera plana

Voz 1667 40:58 ya son películas que no suelen entrar en los circuitos oficiales al menos a que España no llegan a las carteleras porqué

Voz 12 41:05 incomprensiblemente sí es absolutamente algo absolutamente incomprensible estas películas sin querer interesan esas películas son una película que calidad viendo cosas que podrían perfecta Fuentes entrar en las salas en los circuitos comerciales hay miedo antes conocido contó que bueno pues yo muchas pero nosotros esperábamos ese festival que antes eso después de los distribuidores están sus seguidores estando se decidan a romper este mecanismo ya darse cuenta de que no se transfirió asiático impide que también porque hay que decirlo en como en todas partes tiro lo que no han frito ahora mismo a mí muchísimo realizadores que están haciendo un símil con un lenguaje universal destinado a un público global perfectamente perfectamente podrán adhesión salas de cine en salas de cine comerciales esperemos que así sea este año ya ha habido algunos chulos africanos que que han tenido distribución eran españolas y sólo esperamos que esté todavía no mito y otra cosa muy importante que los productores españoles se involucren revoluciones africanos algo que también estamos esperando con ansiedad Chicón con nadie con ilusión

Voz 1667 42:28 atención también a los actores y actrices africanas no la la actriz tunecina de esa película en la que hacíamos referencia de la manada está espectacular en su papel

Voz 12 42:41 son actriz que ya tuvimos ocasión de tener con nosotros en cuanto el festival estaba en Córdoba ha dicho regresar ahora en Tarifa son Molina es citado a concretamente que recibe ahora desde hace unos años Thalía es problema mítico conocida en su país entiende pero no solamente sino en grandes festivales de todo el mundo y Rivera pues yo espero que los grandes festivales españoles puedan empezar a ser sensibles a estas tres actrices y actores que hay en el continente africano que bueno que tienen como un don innato en lo hemos visto sobre todo increíblemente en los niños y los jóvenes actores ninguno de ellos profesionales pero bueno el premio la mejor actriz eso concretamente a una a una joven TIJ iba a ella va a cambiar nada que era la primera vez que enfrenta a las canas

Voz 1667 43:40 pues Mané Cisneros a mirar ya a la dirección dieciséis de este festival nosotros estaremos atentos el año que viene para ver todas las propuestas que trae muchísimas gracias por atendernos en Punto de Fuga este domingo

Voz 12 43:51 a nosotros se nos vemos en el año que viene

Voz 0861 43:53 el Mundo Express mucho os hemos hablado aquí en Punto de Fuga de la persecución y el acoso e incluso las matanzas que sufren los colectivos homosexuales en algunos países bueno es el lado más oscuro y lamentable de la homofobia pero afortunadamente no todo es negativo hay pequeños resquicios para la esperanza la prueba es uno de los últimos informes de Human Rights Watch un estudio que demuestra que el movimiento a favor de los derechos de los colectivos el eje TBI crecen en Oriente Próximo y en el norte de África y esto es importante porque estamos hablando de regiones donde se castiga duramente la homosexualidad vamos a conocer algo más de ese informe con la ayuda de Oriol Andrés que informa para la SER desde Líbano

Voz 30 44:38 con su bien cuando sale aquí tan era una fundamentalista educada en el salafismo mis creencias estaban en completa contradicción con mi atracción por las

Voz 1667 44:47 el ex muchos amigos cortar ocho racial

Voz 30 44:50 cabeza o en suelen comer

Voz 5 44:52 todo con vergüenza negando la propia identidad sexual o viviendo la escondidas para las personas LGBT en Oriente Medio y Norte de África asumir la propia sexualidad supone un desafío como relataba Dalia egipcia creció en Arabia Saudí se enfrentan asociadas conservadores que les rechazan los sistemas legales que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo Ryan es de Argelia

Voz 22 45:14 de hecho de un me llevaron a un curandero religioso a veces me golpeaba dolían mucho cómo gritaba sale aquí decía que había una mujer dentro de mí que había que expulsar muchos

Voz 5 45:26 no son testimonios del informe Nunca Más solos elaborado a partir de entrevistas con treinta y cuatro activistas de dieciséis países de la región pero no todos negativo esta es la razón de ser de este informe explica George así uno de sus impulsores

Voz 31 45:40 que se acostumbró a relatar la región de Oriente Medio como una zona desesperada donde el cambio no es posible queremos mostrar que a pesar de los retos el movimiento está creciendo se están moderando y es más visible

Voz 5 45:50 tenemos un ejemplo en septiembre del año pasado en un concierto en Egipto algunos asistentes sacaron la bandera arco iris ello desató una caza de personas LGBT por parte de los cuerpos

Voz 1667 46:01 hasta sesenta y cinco fueron

Voz 5 46:02 Estados pero a diferencia de ocasiones precedentes en pocos días se consiguió que cincuenta organizaciones la mayoría regionales firmaron una declaración en contra de esta persecución o avances a más pequeña escala con la creación de espacios seguros donde divertirse formarse compartir experiencias en ello las redes sociales han ayudado para seguir avanzando en colectivo y también a nivel personal el informe animadas personas LGBT a romper el aislamiento y organizarse incluso en países tan complicados como el de Nur Sudán

Voz 10 46:31 en Cruz ni han encontrado el poder

Voz 30 46:33 Facebook donde había muchas chicas sudanesas lesbianas les escribí donde estáis me di cuenta de que no estaba sola en el mundo esa noche no pude dormir de felicidad

Voz 31 46:48 testimonios recogidos por Human Rights Watch íbamos ahora con

Voz 0861 46:52 otra alerta en este caso de Save the Children organización que denuncia el aumento de la segregación escolar en España bueno el dato asusta casi la mitad de los niños españoles estudian en centros con una alta concentración de alumnos en situación de vulnerabilidad esa realidad es conocida como los guetos educativos Adela

Voz 0011 47:14 Nina cuatro de cada diez niños españoles van a un colegio o instituto donde el alumnado desfavorecido está sobre representado concluye este informe de Save the Children elaborado a partir de datos del último informe PISA la organización también destaca que uno de cada diez centros escolares puede ser calificado de gueto porque el porcentaje de alumnos pobres con familias de bajo nivel social supera el cincuenta por ciento nueve de cada diez de estos colegios gueto son públicos Álvaro Ferrer es portavoz de Educación de la ONG

Voz 32 47:40 hemos encontrado que la segregación escolar socioeconómica aumenta un veintitrés por ciento de la probabilidad de repetición de curso hemos encontrado también que reduce significativamente las expectativas de estudiar estudios superiores también que reduce el rendimiento escolar hasta treinta puntos en el informe PISA

Voz 0011 47:58 Save The Children reclama un plan estatal por la equidad y la inclusión en las escuelas que acabe con la segregación en los centros y garantice la igualdad de oportuno

Voz 0861 48:07 gracias Adela pues la igualdad sigue siendo una quimera en algunas regiones sino que se lo digan por ejemplo a los ciudadanos de Melilla la Asociación Pro Derechos de la Infancia Prodein ha entregado ante la Fiscalía ante el Ministerio de Educación y también ante el Defensor del Pueblo nada menos que cien mil firmas que exigen que se esclarece a decenas de niños residentes en Melilla pequeños principalmente de origen marroquí a los que no les conceden plaza en los colegios por no estar empadronados hablamos de unos doscientos niños que llevan desde septiembre sin poder ir a la escuela Prodein denuncia que se les está marginando ilegalmente José Palazón expresidente de esta ONG

Voz 33 48:49 no van al colegio no se está garantizando sea es tremendo estamos hablando de niños que han nacido en la ciudad muchas veces las madres también y tampoco han ido al colegio sea GI absoluto

Voz 0861 49:02 alguna vez os habéis preguntado cuánto nos cuesta el peaje que pagamos por culpa del cambio climático pues tenemos el dato son treinta y cuatro mil millones de euros Ésa es la factura que nos deja las consecuencias del cambio climático en España en los últimos treinta y seis años somos de hecho uno de los países donde más estamos sufriendo ese recalentamiento económico Javier Gregori

Voz 0882 49:28 España es ya el quinto país de la Unión Europea donde el cambio climático provocado más pérdidas económicas según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente los eventos climáticos extremos producidos por el actual recalentamiento de la tierra han producido en nuestro país unas pérdidas de treinta y cuatro mil millones de euros entre los años mil novecientos ochenta y el dos mil dieciséis Sin embargo España con catorce mil sube al tercer puesto de la Unión Europea respecto a los lugares afectados por estos episodios extremos sólo no supera Italia y Francia en total la factura para toda la Unión Europea del cambio climático supera ya los cuatrocientos treinta mil millones de euros

Voz 6 50:06 seguimos

Voz 0861 50:07 ando de Medio Ambiente porque los tres pesticidas más dañinos para las abejas estarán prohibidos a finales de año por decisión de la Unión Europea la prohibición no es casual el uso de estas sustancias ha acabado ya con el treinta por ciento de las abejas de toda Europa es exterminio tiene serias consecuencias si tenemos en cuenta por ejemplo que estos insectos son responsables de la polinización del setenta y cinco por ciento de los cultivos de toda Europa Juan López de Uralde ex diputado del Partido Verde

Voz 13 50:39 bueno es una buena noticia para el medio ambiente yo creo que que les verla como tal no hay que tener en cuenta si te queda como ha ocurrido en cierto modo en la prohibición parcial que se aprobó en el año dos mil trece pues no se van a solucionar el problema

Voz 0861 50:55 y terminamos en Gaza desde el pasado uno de abril más de quinientas personas han sido heridas de bala tras haber participado en la Gran Marcha del Retorno Médicos Sin Fronteras alerta que las lesiones que sufren los pacientes que están atendiendo tienen consecuencias devastadoras entre los heridos no sólo hay hombres también hay mujeres y niños con heridas dicen extremadamente graves como por ejemplo huesos destruidos o heridas de bala del tamaño de un puño así nos lo han relatado desde Médicos Sin Fronteras

Voz 1337 51:23 uno de nuestros cirujanos en Gaza en los contaba recientemente que cuando una bala que entra y sale de un cuerpo dejó un orificio de salida algo más grande y ligeramente más grande que el de entrada pero en este caso se están viendo orificios de salida que dejan heridas tan grandes como el puño cerrado de de una persona adulta son heridas devastadoras porque los heridos van a tener secuelas de por vida por ejemplo aquellos que han sufrido fracturas de huesos tan graves como las que estamos viendo seguramente quieren conexiones para siempre porque cuando se recupere el hueso

Voz 27 51:58 quedarán más corto de lo de lo que era antes

Voz 1667 52:23 pues hasta aquí por esta semana seguimos hasta el próximo domingo ya sabéis en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba punto de fuga también en el podcast de nuestra web feliz semana adiós