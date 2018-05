Iker Casillas: "Yo no me he retirado de la Selección, pero el entrenador opta por otros compañeros y hay que respetarlo"

Voz 1501 00:00 muy buenas noches a través de Oporto hemos ha cambiado los planes porque ayer final la fiesta del campeón de las dos alargó

Voz 1375 00:05 claro algo bastante vigésimo octava legal

Voz 1501 00:08 habrá que daba para ello y había muchas ganas en Oporto te decía por la mañana que era una ciudad feliz ayer por la mañana y es verdad al sol veintitrés graditos la gente en la calle camisetas bufandas colgada de los de los coches también la de los balcones era una ciudad feliz se consumó ya la más la felicidad cuando el equipo pisó el estadio Do Dragao donde me encuentro ahora dónde me he citado hoy también con Iker Casillas ya está todo un poco más tranquilo te puedes imaginar que la fiesta de ayer ayer se montó el escenario en el césped le dieron la Copa la medalla hubo celebración con los familiares salieron a la calle miles de personas cincuenta mil había aquí celebrando el título vigesimoctavo te decía de Liga y que es el sexto para Iker Casillas que tengo delante hola buenas

Voz 0780 00:45 qué tal cómo estás bueno estamos primero

Voz 1501 00:47 antes yo yo Manu le miro y le ve igual que siempre como mira cómo se ríe como la contiguo fuera de antena ese exactamente el Iker de siempre pero yo creo que un poco más tranquilo yo creo que un poco más feliz yo creo como más a gusto consigo mismo de nuevo campeón que ayer cuando hablaba con él por la mañana me decía tres añitos de sequías que son muchos si quieres

Voz 0780 01:06 sí son muchos son muchas la verdad es que para el club como el puerto aquí en en en Portugal la verdad es que no no suele suceder estar tres años sin ganar un título como aunque no sea una tasa bueno pues la gente lo esperaba con muchas ganas la verdad Hay una vez que lo hemos conseguido pues ya el sábado fue diferente porque con el empate del Sporting y el Benfica éramos campeones pero lo celebró la gente pero ayer ya fue descomunal

Voz 1 01:32 aquí lo que queda todavía es encima ir

Voz 0780 01:34 poco a aliados caldeados es es donde está el Ayuntamiento donde está la cámara ahí donde todavía la gente también quiere más festejarlo

Voz 1501 01:40 hay que decir que Manu le veo feliz de ver reflexivo no transcurre por favor de cumplir treinta y siete como yo de la generación de de Chanel

Voz 2 01:47 el Líbano e cuanta buena gente nacido en aquel año yo creo que

Voz 1501 01:52 que que que le veo fino suficiente a punto de cometer siete años como con dos años más mal verdad

Voz 0780 01:58 bueno la verdad es que cuando ya vas cumpliendo años y yo creo que también influye mucho que consigas títulos no porque eso te da un poquito más de gasolina Si hubiese sido otro año más sin ganar evidentemente tu cabeza a veces se desespera no pero es cierto que me gustaría seguir un año más yo que ella me planteo las cosas un poco a corto plazo disfrutando disfrutando del momento

Voz 1 02:22 hoy creo que el fútbol ha sido muy generoso conmigo yo creo que también hay que

Voz 1501 02:26 hay que disfrutarlo mano Éste es Iker Casillas campeón de Liga en la sintonía del Larguero un día después de la gran fiesta

Voz 1375 02:31 anoche le oíamos que casi al filo de la una y media en el micrófono de Mario Torrejón que decía hay que ver mañana Afalah amor mañana Afalah pues aquí está faltando en red Larguero hola Casillas Íker buenas noches hola buenas noches qué tal cómo estáis enhorabuena campeón muchas gracias lo tuyo ha sido siempre acumular títulos y levantar trofeos no

Voz 0780 02:51 sí bueno éste ha costado este ha hecho esperar

Voz 1 02:54 que cuando viene aquí viene con la idea de poder competir Hay ganar los máximos trofeos

Voz 0780 02:59 pero bueno ha costado pero al final lo hemos conseguido

Voz 1375 03:02 qué se nota sobre todo es lo que lo que te quiere la gente no desde la distancia lo que te quieren los compañeros el otro día oyendo cómo te gritaban quédate quédate en esa barbacoa que hacíais ayer la grada en el estadio y eso se nota por la calle no

Voz 0780 03:16 sí yo creo que fue una ciudad en la ciudad sino también el país que no se coge muy bien la llegada fue un cambio pues bueno fue un cambio

Voz 3 03:26 yo

Voz 0780 03:27 en sonoro un cambio que que que la gente vio a nivel pues sabes de Real Madrid y pues es verdad que que que suena mucho pero desde el primer día que llegué aquí la gente me recibió muy bien y hay una vez que esas amoldado a la ciudad al entorno a todo el país la verdad es que es un es un país precioso pero la ciudad es encantadora muy feliz el primer día la verdad es que no no te puedo decir otra cosa que no sea eso no nos adaptaba al equipo a la ciudad Il estaba

Voz 1375 03:53 Ana María ahora mismo me gustaría seguir has dicho de qué depende que que que Iker pueda seguir ahí están esperando la llamada de alguien alguien te tiene que decir algo que tiene que pasar

Voz 0780 04:03 bueno yo creo que no no es por por el Porto que evidentemente estoy súper agradecido no tanto a Pinto da Costa como a toda la gente del club que deprimida que llegué me han dado todo su cariño a la gente por supuesto si no es un poco también yo sea también tienes que pensar tienes que sentarte ver que realmente es lo que te apetece yo una vez que lo piense después de decidir creo que también por supuesto que Porto tiene un lugar preferente en todo está claro que como estoy aquí no estar en ningún sitio no pero bueno pues ya eso es mucho mucho decir eso es mucho decir no no pero yo vamos que tampoco te lo digo tampoco lo digo para meter presión a nadie ha hecho el club el presidente lo sabe no yo estoy muy feliz aquí estoy encantado la gente me ha dado Fenosa Nadal es que no tengo ninguna queja dos en palabras de agradecimiento que en un momento difícil pues me acogieron muy bien

Voz 1375 04:55 eh y eso que pasa estoy momento complicado durante la temporada ahí cree que empezaste para dándolo todo jugando bien siendo titular en Liga en Champions luego llegó ese bache donde no sé si tú pensaste que eso iba a ser así ya para final de temporada hasta final de temporada pero al contrario has vuelto a ser titular ya has acabado siendo

Voz 0780 05:11 el que empezaste no en esta temporada pues bueno yo creo que el la vida son retos en el fútbol también constantemente estás expuesto a todo aquí en su momento pues como todo el mundo a todo el mundo nos gusta jugar tienes que acatar lo que te dicen en un momento dado pues también tienes que que apretar los dientes si seguir esperando la oportunidad yo creo que también es eso es bueno porque a los treinta y seis años que uno tiene competir qué es lo que nos da el día a día ha el el poder ir a entrenar y el poder jugar al al fútbol los partidos y eso es lo que lo que me motiva también no poder supera el mismo para poder convencer al de este caso al entrenador

Voz 1375 05:54 has cambiado tú más o ha cambiado al entrenador para que vuelva a ser titular tú dijiste yo tengo que cambiará algo

Voz 0780 06:01 no no es que seguir entrenar con con con el equipo apoyar a todo a todos como siempre hecho oí ya estaba poco más pues hacer yo creo que también es una cosa de cabezonería de cada uno no que todo el mundo intenta siempre esforzarse para para jugar somos XXV en plantilla el XXV todos queremos y eso es difícil

Voz 1375 06:19 estás ahí en la gloria no porque además lejos del ruido de entrevistas de tal así en contra también un poco la paz en ese sentido no de todo lo que siempre estabas en el foco en el micrófono en la Cámara de tal Ayesa en contra también esa paz que que te ha venido de maravilla

Voz 0780 06:34 bueno mi situación una situación atípica y que por supuesto con el tiempo se ve de una manera diferente que tampoco tengo ya ganas ya de mira

Voz 1375 06:43 ya ya queda muy lejos ya estoy bien

Voz 0780 06:46 ya está ya pasar página ya en su día cuando tenga cuarenta cincuenta años y me sentó en una mesa pues podrá hablar tranquilamente pero no me apetece más eh si hay que tomar decisiones en la vida hay por tanto uno se puede arrepentir de lo que de lo que hace feliz porque porque aquí he conseguido lo que quería feliz porque a nivel personal también estoy bien feliz porque el anterior equipo de toda mi vida pues sigue cosechando éxitos y sigue haciendo muy feliz a muchísimos millones de personas que están en todo el mundo

Voz 1375 07:15 clásico es lo visto ayer claro no viste nada no pudiste ver nada

Voz 0780 07:19 no no he luego vi que que empataron que empataron a dos resume la he visto lo demás Si también se quedó uno menos el Barça pero bueno la verdad es que era un un clásico que ni Funny Fano más que nada el prestigio porque es verdad que cuando un Barça Madrid siempre se prestigio pero

Voz 1375 07:36 pero sí pero no como otros no puesto al título ha visitado la Liga o sabes claramente a bordo así como por no haber Iker no hubo ni pasillo

Voz 0780 07:47 bueno oye cada uno tiene que respetar las decisiones toma ya no sé creo que leí un día Zidane sí que no tenían que hacer pasillo ya está yo creo que también eso es un poco por vosotros no por todo lo que genera en la opinión el demandante y hacer pasillo sino

Voz 1375 08:03 sí es que es un puerto en Portugal no se hace honor

Voz 0780 08:09 no no vamos no sé el próximo día jugamos contra a Vitoria de Guimaraes no sé si eran pasillos no tengo ni idea la verdad la primera vez que me de estar aquí eh

Voz 1375 08:18 Dati es algo que no tiene importancia lo digo porque muchas muchos han dicho si hubieran estado Casillas Xavi seguro que esto no había pasado

Voz 0780 08:24 sí bueno pues no sé porque no tengo ni idea la verdad yo no

Voz 1375 08:28 no sé cómo estoy pues mira me bueno ya decisión a otra decisión de Zidane y de los que están jugando vas a ir aquí saben te has ido aquí para ver la final o no

Voz 0780 08:39 no no no no puedo no porque me gustaría pero no no voy a poder estar he espero que ha será un gran partido espero que el Madrid consiga su décimo tercera Champions que se dice pronto para seguir siéndolo tú que es el mejor del mundo

Voz 1375 08:55 que se dice pronto eh cuatro puede ser la cuarta en los últimos cinco años Iker

Voz 0780 08:59 increíble increíble yo creo que el equipo que tiene descomunal este año se lo han jugado todo a a esa baza porque en este caso la Liga en la en la Copa pues nació en Madrid que todos esperábamos pero oye Ana eliminado al conseller eliminado al al Bayern ha eliminado al a la Juve ha hecho una Champion espectacular ya sólo falta poner la guinda a ese pastel que es que es la decimotercera eh

Voz 1375 09:29 hasta cuando te ves parando

Voz 0780 09:31 no lo sé la verdad es que me plantea como he dicho antes ir año a año no no quiero más no quiero más objetivo ni más retos tengo treinta y siete años apuntó comprende siete años y yo creo que como es normal y ley de vida pues esto se va consumiendo pero mientras tengamos ilusión y ganas y aquí como como muy bien el pescado hoy

Voz 1375 09:49 hasta final parece que

Voz 0780 09:52 de mantiene programas seguir por lo menos una

Voz 1375 09:54 no no ya lo de jugar la Champions que es importante porque si no estuvieras en Oporto y te planteas jugar en otro equipo en Europa lo de la Champions algo que te que engancha también hay que dices quiero seguir jugando en Europa

Voz 0780 10:07 bueno jugar en Europa también hay que ser realista no nosotros somos un club que que tenemos que mirar más por el campeonato nacional como hemos conseguido este año para ellos es muy importante sobre todo volverá a conquistar el campeonato está claro que la Champions mientras que compita contra equipos como el Real Madrid Bayern Barça el Juventus es muy difícil porque casi siempre están ahí lo mismo salvo alguna sorpresa como ha podido ser este año o el año anterior que fue en Mónaco pero lo es casi siempre difícil nosotros tenemos que tener los pies en el suelo pensar que estos objetivos son más a nivel nacional oye que nuevo en Champions podemos hacer un gran papel y la gente está contenta felices que nos toque de la Europa League pues a intentar pelear los pero evidentemente el niveles es muy grande

Voz 1375 10:50 Europa dos más siete dejó Iker echas de menos el Madrid

Voz 0780 10:55 no no no echo de menos el Madrid de hecho creo que son etapas en la vida que tienes que ir pasando el Madrid me ha dado muchas cosas van muchas no me ha dado todo lo que he podido ser me ha dado la oportunidad de jugar grandes partidos me da la oportunidad de conquistar grandes títulos me da la oportunidad de poder también acudir a mi selección y yo en ese sentido la verdad es que no tengo vamos todo lo contrario agradecido eternamente al Real Madrid por tanto cuando cierra una etapa se abren otras sigo siendo madridista sigo disfrutando con el Real Madrid Si bueno oye pues por supuesto que que cuando sales y ves que el equipo va ganando esto da una envidia sana pero también me alegro mucho por la gente que está allí y me alegro mucho por la cantidad de debatido millones de madridistas que en todo el mundo te siguen reconociendo como jugador y al club hoy que siempre te dan la enhorabuena por las cosas que pasa que bueno eso también me enorgullece volverá

Voz 1375 11:44 día tipos Raúl por ejemplo tipo Ronaldo tipo ya ya cuando te retires como futbolista dentro de los años que sean

Voz 0780 11:51 no sé no sé vamos a vamos a no saturar más duras más más años todavía para jugar pero eso no no se ejerce eh

Voz 1375 11:59 la última la selección como ves a la selección de de Lopetegui para este Mundial

Voz 0780 12:03 muy bien yo creo que es clara favorita sea creo que el equipo que tiene jugadores para mí no hay ningún tipo de duda que España es favorita a ganar el Mundial es cierto que luego da está a algún partido en el que se puede torcer pero vamos no tengo ningún tipo de duda que a que España es que para que España va a poder estar ahí peleando por el por el mundial yo creo que a semifinales la vamos a ver vamos a ver y que me vaya paso una había Luis como seleccionados siempre Dios te oiga

Voz 1375 12:32 el Mundial sí que Estarás no sigue te irás por allí

Voz 0780 12:35 sí sí me voy a acercar me apetece me apetece vivir una aventura diferente ya que no he convencido al seleccionador que me

Voz 1375 12:42 así que comentarista no como comentarista vamos a ir de una manera diferente para ver cómo se vive como cómo está la gente

Voz 0780 12:52 bueno es una experiencia más en la vida

Voz 1375 12:53 va a ser más te sentirás raro que no comentando comentando la que el equipo no supongo bueno sí supongo que me sentiría

Voz 0780 13:03 claro la verdad pero bueno yo creo que que también es bonito espero estar en el España Portugal así como te queremos animales desde la desde la grada hay esperemos que que la selección tenga

Voz 1501 13:15 tenga un buen inicio de Mundial no vale cortarse hay que rajar cuando hay que rebajar el compañero eh a los que nos gusta es la profesión

Voz 1375 13:24 no Rajoy más a la prensa oye entiendes que ese tren ya pasó el de la selección

Voz 0780 13:30 no yo no me he retirado de la selección no oyes lo que entiendo es que el seleccionador opta por otros compañeros considera que son de su confianza y tengo que respetarlo sigo soñando con volver y retirarme y decir oye hasta aquí he llegado pero hasta ahora no me repetiría de la selección siempre que me quiera llamar algún día en este caso de Lopetegui cualquiera yo estaré encantado

Voz 1375 13:48 tú te imaginas que estás allí comentando el Mundial se lesiona uno de los tres porteros te llama Julen Lopetegui imposible esta gente que es lo que va y te toca bajar allí te dice que te tienes que ir para bueno vamos a ver lo que pasa en el Mundial de momento como comentarista lo vivirá Iker Casillas despide te en portugués sólo que quieras darle un saludo a los aficionados del Oporto del Madrid a quien te de la gana desde allí desde Portugal

Voz 0780 14:10 bueno pues obligado a estos de Porto feliz por por estar aquí en en una ciudad fantástica ir mucha suerte a todos los madridistas de cara a esa final que hay en que es que espero que deseo que que consigan también esa décimo tercera iban hoy también ya contento porque siendo de Madrid hombre toca nada aunque sea el rival de la capital que también una final europea

Voz 1375 14:35 como es el Atlético de Madrid ha instado a que quiere Supercopa de Europa no

Voz 0780 14:39 pues no estaría mal la verdad me gustaría ver una Supercopa de Europa Atlético Madrid Real Madrid conlleva que el Atlético de Madrid también han a la UEFA eso es pero bueno también sería bonito porque sería