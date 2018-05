Marcelino: "Rodrigo tiene contrato con el Valencia y es jugado muy importante, pero el mercado dictará que va a pasar con él"

Voz 1716 00:00 esta temporada el Valencia ya es cuarto matemáticamente antes de jugar el partido del Villarreal que se perdió es decir faltando tres Jornada El Valencia es cuarto cuando efectivamente estoy seguro seguro que Marcelino y cualquier valencianista en julio del año pasado habrían firmado ser sextos

Voz 1375 00:17 lo hubiera firmado no Marcelino buenas noches buenas noches

Voz 1 00:20 sí por supuesto claro pero

Voz 1375 00:23 cita si te dicen en agosto sexto Icex venga dame la paz dame la hoja ahora mismo

Voz 1 00:28 era el objetivo que nos planteábamos a al inicio intentar meternos en Europa League era el el proceso más cercano a un equipo que durante dos temporadas seguidas había quedado clasificado en el puesto no tanto pues ya subirse dispuestos a un trabajo arduo complicados sobre todo porque también había equipos en esa parte alta de la tabla muy consolidados y además te toca

Voz 1375 00:56 en un año el primero en el que ni siquiera tienes previa que eso a la hora de planificar la pretemporada el verano tal es muy importante no

Voz 1 01:04 es una gran ventaja no cabe ninguna duda porque esas previas y te juegas muchísimo tanto a nivel deportivo como a nivel de cohesión como a nivel de de objetivos económicos Ibai y el hecho de no tener que disputar de un cara o cruz en agosto pues implica una mayor tranquilidad para trabajar eh

Voz 1375 01:26 te preocupa que a partir de ahora la afición eso me imagino que lo tenéis tan claro tuve aquí que te que te vamos a contar a ti que no sepas pero es que ahora pase lo contrario que ahora porque de lo bueno se olvida uno muy rápido de lo malo también de lo malo también te preocupa que ahora la temporada que viene te diga todo lo que uno sea entrar en Champions es que es un fracaso

Voz 1 01:44 tenemos que intentar plantearnos como objetivo la próxima temporada entrar en Champions una vez que llegas al a este sitio

Voz 1375 01:51 esta valiente no a ver no es valiente

Voz 1 01:53 a explicar de yo creo que el Valencia es un equipo que tiene que estar en la parte alta de la tabla es indudable que es muy difícil porque tres plazas son inaccesibles cuarto es el campeón del resto de la competición no es fácil pero si queremos ver un Valencia que progresivamente vaya creciendo es indudable que todo eso actualmente en este fútbol tal como está montado pasa por por jugar la Champions de forma consecutiva durante varias temporadas por lo tanto tenemos que la clara idea de de formar una plantilla lo suficientemente competitiva para luchar por ese objetivo

Voz 1375 02:34 dos frases que deja Marcelino eh objetivo para la temporada que viene la Champions no se esconde y que queda cuarto es el que gana la Liga del resto de los mortales porque los tres primeros son a día de hoy inalcanzables para para los demás de Valencia parado jo ahora repasamos más cosas de lo que está siendo el trabajo de Marcelino de cómo ha sido la temporada hay Pedro que le quiere preguntar algunas cosas hay en en Valencia en los estudios de SER Valencia pero los aficionados del equipo están preocupadas con algunos nombres propios yo quería preguntarte el primero de ellos por con dos vía el Valencia tiene la intención de pagar los veinticinco millones que hay que pagar para ficharle al Inter con dos Via esa es la intención del Valencia

Voz 1 03:16 sí estoy completamente seguro que eso sí va a ser

Voz 1375 03:19 saque con doble estará el año que viene en el Valencia

Voz 1 03:22 sí

Voz 1375 03:23 eh qué pasa con Rodrigo el año que viene

Voz 1 03:26 Rodrigo tiene contrato con el Valencia es un jugador muy muy importante para nosotros pero el mercado dictara qué va a pasar con Rodrigo es indudable que si un club determinado pues viene a por Rodrigo que satisfaga los intereses del propio futbolista que sea una oferta que el club considera desde el punto de vista económico rechazable pues tendremos que aceptar con resignación y a prescindir de un futbolista muy importante para el Valencia

Voz 1375 03:58 te bebiendo opinión será que se quede pero evidentemente no te pues anteponer a los intereses del club pero opiniones que se quede Rodrigo

Voz 1 04:05 Rodrigo es un jugador muy importante para para nosotros tanto en lo que es su participación directa cara al gol como su participación en el juego tanto en ataque como contratado

Voz 1375 04:16 y un nombre más el de redes hay opciones de que Guedes juegue el año que viene en el Valencia

Voz 1 04:21 depende en primer lugar de del PS ya que es el que tiene los derechos del futbolista hay que tiene que valorar qué va a hacer con este jugador si contar con él en en su equipo o o propiciar una una salida ya sea

Voz 1375 04:39 viéndolo a través eso es eso es y entonces pues

Voz 1 04:42 bueno en ese caso o en los dos últimos posibles casos pues debería sí si el Valencia tiene la posibilidad de tener el futbolista la próxima temporada

Voz 1375 04:51 has pedido que siga Guedes

Voz 1 04:53 Guedes es un jugador también importante para nosotros pero bueno

Voz 1375 04:57 cuando dices tanto en Rodrigo como en Guedes son jodas importantes quiere decir que tú has dicho que te gustaría contar poner sobre todo mujeres en este caso Arroyo tenía contratos

Voz 1 05:04 bueno yo creo que a la mayor parte de los valencianistas les gustaría que así fuera

Voz 1375 05:10 como veis ese equilibrio entre el Valencia Club club vendedor comprador te preocupan esos equilibrios que el Valencia se vea obligado este verano por un a confeccionar un equipo y una plantilla competitiva que satisfaga su técnico pero por otro lado las necesidades económicas que te digan Marcelino no queda más remedio que vender esto esto a ti eso te preocupa

Voz 1 05:33 no es la situación real que que requiere pues en este momento de la mayoría de los equipos a aquellos sobre todo que no son nivel Top desde el punto de vista económico deportivo van creciendo progresivamente a través de de vender y comprar muy bueno pues en España yo creo que tenemos dos casos que pueden ser ejemplo para nosotros el buen quehacer que tuvo el Atlético de Madrid que le hizo a través de de venta si compras progresivamente aumentar su nivel competitivo también es obvio con el trabajo es Simeone y los futbolistas lograr muy buenos resultados y el Sevilla que que iba utilizando pues digamos esta forma de actuar donde varias temporadas entonces es bueno pues el Valencia yo creo que en este ERE actual momento pues requiere ir por un camino similar hay que afrontarlo sí

Voz 1375 06:33 eh lo digo porque tu confianza es máxima en hacer un proyecto para como objetivo intentar jugar la Champions pero también depende de cómo te quede configurada la plantilla a lo mejor dentro de mes y medio o dos meses piensas todavía más ambicioso o menos

Voz 1 06:47 más ambicioso es muy complicado es muy complicado porque como comentábamos anteriormente

Voz 1375 06:52 a los tres en libertad hay tres equipos que están a uno

Voz 1 06:55 el superior y menos cabe la posibilidad que pasa estos meses

Voz 1375 06:57 días atrás con esto yo no contaba que me vendiera la este a este icono hayamos comprado este

Voz 1 07:02 puede darse esa circunstancia puede darse puede darse que ahora mismo lo que tenemos en mente muy practicamente el convencimiento de que vamos a formar una plantilla una plantilla de cantidad y calidad superior al actual pues luego por situaciones de mercado no seamos capaces esta segunda opción a día de hoy no la conté

Voz 1375 07:26 hombre por supuesto que te dice la gente por la calle Navas está muy bien digo Itu con ellos bueno yo con mi trabajo

Voz 1 07:36 no yo me porque yo intento ser como toda marca nuestra trayectoria pues ese trabajador riguroso y honesto oí y luego pues los los entrenadores los cuerpos técnicos dependemos en una medida un porcentaje muy importante de de tener buenos futbolistas afortunadamente para este cuerpo técnico pues creo que hemos hecho hemos tomado decisiones importantes hemos modificado en un porcentaje muy alto la plantilla y luego los propios jugadores han tenido una implicación total y a nivel de juego de esfuerzo de trabajo bueno nos han hecho disfrutar nos han hecho disfrutar en el día a día y eso yo creo que se trasladó a la competición

Voz 1375 08:26 Marcelino es amigo de los jugadores

Voz 1 08:30 la depende mucho el contexto que cada uno debemos la palabra amigo y yo puedo decir que tengo muchos amigos se considera este amigo de verdad pero para mí es muy importante actuar de forma directa dialogante y sincera con ellos y que contemplen a la persona que tienen al lado como alguien con los que pueden hablar con tranquilidad porque un beso creo que da una confianza mutua importante no no intento ser en ningún caso una persona alejada de la realidad del diálogo oí bueno pues en ese sentido sí que intento estar cerca de ellos para lo que les pueda ayudar pues les ayudaremos siempre saben que que bueno pues que este mundo y este equipo pues requiere de una exigencia alta no

Voz 1375 09:29 mire hablando de amigos en Gijón tienes muchos te gustaría Un Valencia Sporting en primera el año que viene

Voz 1 09:35 claro que sí cómo me va a gustar no no puedo decir lo contrario yo al Sporting estoy muy agradecido porque entre ahí a los doce añitos estuve hasta los veintidós y luego como técnico empecé hay también ahí ha en la secretaría técnica del filial luego Sporting medio la oportunidad de ser entrenador profesional estuve otros cinco años hay practicamente pues en todo lo que es a nivel profesional y también a nivel de formación humana pues tiene una trascendencia muy importante en mi vida ha sido bajado

Voz 1375 10:10 tranquilo con la con el tono de voz del que sabe que ha hecho bien su trabajo y que está tranquilo que no le debe a nadie que nadie le debe nada a él y que a la gente por la calle dice ole tú Marcelino ole tu Morata está pues pensando ya en la temporada que viene ya se nota que que que el año que viene Champions en Mestalla quiere hacía mucho tiempo que no sonaba

Voz 1716 10:29 sí hacía mucho tiempo oí el Valencia necesita la Champions desde un punto de vista económico porque aquí a mano hay cuatro cuatro m no dos son humanas ido son intangibles está Marcelino está Mateo está la magia y el casi milagro porque no se puede denominar de otra manera si simplemente te aportó estos datos el Valencia este año Manu para hacer el equipo que ha hecho ha tenido que hacer una limpieza de salida de diecinueve futbolistas solamente Con una inversión esta temporada de dieciocho millones de euros más otros diez de Copeland que no se han podido utilizar al jugador porque se ha lesionado de larga duración y cuatro jugadores

Voz 2 11:13 cedidos más el sacrificio que hay

Voz 1716 11:17 qué hacer ahora ante determinada temporada antes del treinta de junio que hay que vender futbolistas por casi sesenta millones netos yo creo Manu que eso a mí me gustaría que Marcelino explicara

Voz 2 11:28 cómo se hace para cuadrar el círculo de a llevar al equipo con todos estos condicionantes a cuarta plaza

Voz 1 11:39 hemos trabajado mucho primero yo creo que hicimos un buen análisis de de la situación que arrastraba el Valencia hemos tomado decisiones drásticas porque creíamos que no había otra forma de de iniciar un proyecto con una base sólida de hecho implicó pues una pérdida de dinero con respecto en versiones anteriores importante pero creíamos que había una plantilla en cierta medida acomodada dividida eh

Voz 3 12:16 el creíamos también que en algunos

Voz 1 12:18 casos y se comprometía al rendimiento de algunos jugadores bueno pues nos hemos quedado con aquellos que considerábamos que eran importantes que había rendido por debajo de su nivel pero que tenían capacidad y ambición ilusión para demostrar que querían estar en el Valencia creo que fue más o menos el sesenta porción a partir de aquí pues tuvimos en algunos casos mucha suerte porque jugadores muy muy muy importantes quisieron venir al Valencia recordamos que trajimos un portero de la Juventus un centro tal del Inter un central de del Arsenal un centrocampista de del Inter un jugador de banda del PS y hay otro jugador de banda del Manchester Unites y esos todos apostaron por venir al al Valencia en una situación de dificultad controlamos muy bien teníamos claro que ése era el perfil futbolístico queríamos también recogimos información suficiente sobre su perfil humano pues bueno logramos entre todos en generar un ambiente favorable trabajo Un compró insulina solían muy grande en este grupo y claro pues demostrar cada uno toda la capacidad que llevaba dentro resultados iniciales muy favorables que creo que ayudaron a aumentar esa autoestima igual una una temporada

Voz 4 13:41 creo que

Voz 1 13:43 pues es de matrícula de honor porque estar en la jornada XXXI como nosotros llegamos después de ganar al Español con dieciséis puntos de ventaja sobre el quinto dieciocho sobre el sexto manifiesta que hasta entonces pues todo ha sido extraordinario creo que en ese momento una jornada XXXI aunque no matemáticamente si virtualmente éramos equipo Champions

Voz 1716 14:09 yo madriguera Leonor ha puesto a la demora sí sí yo bueno es que es que en otro momento incluso llega a decir yo lo considero casi un muy cerca de uno es algo milagroso Milagros también tienen que tener gestionó bueno yo me encuentro de Miso dos cuestiones nada más que una sobre rendimiento de jugadores Rodrigo adquiere una rémora llevaba tres temporadas que Rodrigo no no no no no daba pie con bola y cualquier valencianista lo hubiese vendido por la mitad de lo que costó Rodrigo Parejo venía de una temporada asqueado en el que él hizo fuerza para salir del Valencia y marcharse sin embargo Rodrigo parejo para mí con con novia han sido dos de los grandes pilares del Valencia este año porque ese cambio tan drástico de rendimiento

Voz 1 14:52 yo creo porque antes no no eran felices jugando al fútbol no era no estaban a gusto en luego el equipo no tenía un funcionamiento colectivo adecuado cómodo porque los números ahí están que los acabas indicar cuarenta y seis puntos sumó el Valencia la temporada para Sada eh yo creo que cuando hay un ambiente negativo dentro y un rendimiento tremendamente irregular propicia que la capacidad individual no seremos

Voz 1375 15:20 tres

Voz 1 15:21 en cambio amparados en una idea colectiva en un juego colectivo bueno y en unos resultados favorables pues el auto confianza hay y el rendimiento individual va osea cerca a la capacidad y eso es lo que creo que ha ocurrido quizás también en el caso de Rodrigo pues puede influir que de forma repetida pues jugó en un puesto que creo que qué le viene mucho mejor a sus condiciones que en temporadas anteriores pues alternaban juego por dentro con el juego por fuera y hay que quizás más alejado de la participación constante como el mejor con balón y el juego no sé pero todo es yo entiendo que el fútbol es un deporte colectivo cuando hay un funcionamiento bueno desde ese punto de vista los rendimientos individuales

Voz 1716 16:08 aquí luego Manu yo creo que Marcelino que tiene un año más de contrato en firme

Voz 5 16:13 creo no afirmó que

Voz 1716 16:15 el club le va a ofrecer ampliar su contrato una temporada más y creo que sería bueno que

Voz 5 16:20 qué le preguntase si él tiene su inglés

Voz 1716 16:24 nación hacia en términos razonables ampliarse ese contrato y aceptar un año más

Voz 1 16:29 si el crudo tomara la iniciativa de es de cero

Voz 6 16:34 sentarse a hablar para esa posibilidad pues valor haríamos a hablaríamos como está ahora donde la relación es correr

Voz 4 16:43 está cercana

Voz 1 16:46 muy buena muy si estamos todos de acuerdo pues veríamos si es lo ideal de todas formas para mí no es ningún problema porque tengo un año de más de contrato ir ahora pues lo que nos interesa es disfrutar de lo recientemente logrado pensar en en crear un una plantilla competitiva para para la próxima temporada IN son no va influir para nada el que el hecho de que de que yo renuevo no renueve porque tenemos clara que estamos vinculados un año más salvo al entonces si queremos seguir aquí

Voz 1375 17:18 está escuchando muy atentamente aquí todo el mundo entre ellos Santi Cañizares que está diciendo

Voz 6 17:23 renovar no quedó muy claro bueno de escucha que yo tengo las Ontinyent qué tal buenas noches Manu buenas noches qué tal Santi y nada lo primero felicitarte por la temporada que has hecho no muchas gracias gracias en nombre de todo el valencianismo que yo no soy portavoz de nadie pero sí que es verdad que que que en valencianas has devuelto mucho mucha pasión por el fútbol mucha ilusión por el Valencia y luego yo también personalmente pues has porque porque lleva yo dos años aquí hablando el Valencia siempre mal siempre mal y me costaba luego tomar un café

Voz 1375 17:52 sí hay gracias a ahora pueda sacar todas las mañanas invitan salte claro claro ahora es que te tú sabes

Voz 1 17:58 anti perdona que te interrumpa que nos gracias a mí fuiste futbolista hay sabes que esto es un trabajo de todos que el equipo pues pueden necesitar un día pero los protagonistas son los jugadores si yo sin estos jugadores au este cuerpo técnico sin esta plantilla tan extraordinaria a nivel humano y profesional no

Voz 6 18:19 podríamos hacer nada cierto pero es verdad que tú eres el máximo responsable las cosas como son los abusos

Voz 1375 18:24 al pan pan y al vino vino chapeau al trabajo de Mateo Alemany chapeau Anil Murphy por saber dejar trabajar aquí sabe de fútbol Chapo ya si hay que decírselo lo mismo que en su día lo dijimos no tienes ni idea te estás equivocando estáis haciendo en Valencia hice lo dijimos así lo dije en público y en privado hoy lo que digo es Chapo Anil por darse cuenta de que no hay nada como rodearse de gente que sabe por supuesto ellos son los dueños accionistas del club son los que tienen la última palabra pero rectificar es de sabios y así lo decimos hoy hago por supuesto para los jugadores junto con su entrenador Marcelino en la última que te quiero hacer crees que va a estar Rodrigo en el Mundial

Voz 7 19:04 sí

Voz 1 19:05 yo creo que sí que me perdone Lopetegui por no meterme donde nadie me llama pero la opinión es que va a estar el visón jugador ahora mismo no sé qué que ha hecho una grandísima temporada además puede jugar en varias posiciones

Voz 1375 19:21 yo tengo un par de Valencia

Voz 1 19:22 creo que se adapta muy bien a un juego de la selección es bueno para mí es bueno para él y es merecido para en función de lo que de de lo que juego que desarrolla esta temporada hay nosotros hay que yo disfruto cuando futbolista mío hace las cosas bien y logra lo que lo que se merece para ningún problema que la sección todo lo

Voz 1375 19:45 no lo lo deseado corazón herido alguno más mi yo creo que sí pero eso es meterme donde nadie me llama ahí ya que pudo haber metido quién no no no no puedo no

Voz 6 19:58 no se nosotros tenemos muy buenos jugadores Dani son extraordinarios

Voz 4 20:01 turista pero esa

Voz 1 20:05 yo creo que lo que tiene una labor muy complicada porque en España hay muchísimos jugadores para mí sería una gran alegría que Dani acompañara

Voz 8 20:15 a Rodrigo Rodrigo acompañará Danis

Voz 1 20:18 decir que fueran ambos pero eso es una decisión de de Lopetegui

Voz 6 20:23 bueno pues nosotros desde aquí lo único que hacemos va a ser apoyar todas os decía Marcelino

Voz 1375 20:27 gracias por estar en el larguero y poder sacar este ratito para charlar de fútbol enhorabuena por el temporal aunque habéis hecho seguiremos hablando a ver qué cómo queda la plantilla después de este verano donde pone el listón el Valencia la temporada que viene pero a día de hoy chapeau por detrás

Voz 9 20:41 OO Marcelino muchas gracias un abrazo grácil

Voz 1375 20:44 eh Morata invitado

Voz 9 20:46 os deseo a cenar valgo o está ya

Voz 1716 20:49 han mañana se tiene que levantar muy temprano oí ya ha hecho un esfuerzo estando aquí pero cuando además de buen entrenador es una persona sencilla es bastan a parte de estar bien preparado es bastante agradable trabajar con gente

Voz 5 21:04 te así afortunadamente en este último año

Voz 1716 21:07 serán bastante circunstancia de esas en el Valencia gente sencilla normal preparada profesionalmente con rendimiento y éxito demostrado ir hemos pasado durante dos años bromas pesadas

Voz 1375 21:18 si yo fuera Marcelino estaría diciendo ahora mismo ojo ya cuando vengan los palos buenas hijo de tal calibre