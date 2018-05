El Larguero (1ª parte / 07/05/2018): el futuro de Iniesta e Iker Casillas

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 1375 05:34 de Cavani en papel y Neymar que todos sabéis buscar recambio para Griezmann va a ser difícil encontrarle al Cholo un recambio del nivel de Antoine gris van todos tienen asumido que se va al Barça y más después de lo que dijo Bartomeu en las últimas horas que luego escucharemos reconociendo que se había reunido que había visto a la hermana y representante de Griezmann en el mes de octubre reconocido por Bartomeu en el Atlético lo tienen asumido que Griezmann se va uno de los candidatos a formar parte la delantera del año que viene es Di María ofrecido al Atlético de Madrid no lo ven con malos ojos la tercera noticia que te damos en esta portada de El Larguero tiene que ver con

en la resaca de lo de ayer de la arbitraje de

Voz 1375 06:21 el clásico por cierto no sé si tiene premio pitar tan mal pero a Hernández Hernández le van a poner partido también la jornada que viene no sólo a la nevera qué coño Verdonk qué narices de nevera sino que la semana que viene supongo que como muestra de confianza en él o por lo hemos divos que quieran todavía no se conocen a esta hora de la noche los árbitros de la penúltima jornada de Liga fin de semana que viene Hernández Hernández pitará también el fin de semana que viene eh además tengo Iturralde González hola Aíto muy buenas hola buenas noches te pregunto enseguida por lo de la resaca de ayer del clásico pero estoy

pero Hernández Hernández Chivas bien camino ICO sacó es cosa de la cual me alegro

Voz 1375 07:07 te gusta que te gusta que le den confianza después de un año batido como el de ayer crees que es buena noticia o que es bueno para el árbitro que le pongan otra Ed

Voz 0514 07:13 es lo mejor que puede pasar el árbitro es decir yo he criticado que a Ricardo de Burgos por el tema de de la Supercopa estuvo casi un año sin pitar al al al Real Madrid lo critiqué lo que tengo que hacer es al haberlo es decir Se demuestra que en las designaciones arbitrales que es lo más importante no manda ningún club no manda nadie manda el que tiene que mandar se equivocará y luego lo podrás criticar que se equivoca o no pero es el que manda el que manda manda un mensaje muy fuerte a lo todos los árbitros diciendo cuando haya errores técnicos habrá sanción cuando haya errores humanos que no se ven pues no habrá sanción que por mucha presión que hagan los clubs se llame Madrid sea me Barcelona lapidar mis Árbitro

Voz 1375 08:00 qué otra cosa sobre el día después de todo lo que sea ha dicho hoy que anoche unos contaba aquí Javi Herráez información de Javi Herráez que va a misa como toda la que nos cuenta Javierre eh sobre lo que presuntamente le había dicho a Leo Messi al árbitro en el descanso en El Vestuario en ese túnel de vestuarios que sube hacia arriba y donde al final a la derecha semanas los del Barça a la izquierda semanas del Madrid en el día después Iturralde

eh

Voz 1375 08:22 eh que se dice desde el entorno del árbitro del cuarto árbitro ya te digo

Voz 0514 08:27 que no habido enfrentamiento que no ha habido un cara a cara es la versión que tengo yo claro porque por la parte que donde yo me el tema arbitral que ha de qué palabra así que eso claro que ha habido pero no porque sea un moderno una Madrid no no es que tú expulsó a un jugador de casa en el minuto cuarenta y cuatro en un partido caliente y el túnel de vestuarios se dicen un montón de cosas el árbitro no para en ningún momento desde que entra en el túnel vestuarios sube las escaleras se mete en tu caseta y en ningún momento se le encara Leo Messi en ningún momento se encara Leo Messi

Voz 1375 09:03 desesperación te viene esa grabación te viene del entorno más cercano del árbitro correcto sí perfecto el cuarto árbitro uno de los cuatro me he dicho un hecho ha dicho el jugar unas dice uno de los cuatro uno de los cuales o el mismo árbitro uno de los cuatro confirma que no hubo ningún enfrentamiento en el túnel de vestuarios Torres que no hubo ningún y luego

lo que sí me extraña muchísimo es que vemos el enfrentamiento Nacho Piqué en todas las televisiones y la misma cámara no graba el enfrentamiento Messi

Voz 1375 09:38 Hernández Hernández que está en el mismo sitio y ocurre en el mismo lugar

es que en el mismo sitio de ocurrir ocurre en el mismo sitio y luego pues eh lo que no puede ser es que que que las criticas pasen ya a nivel personal no puede ser

Voz 1375 09:52 lo último hito he visto una imagen hoy en gol donde el cuarto árbitro le dice al árbitro Hernández Hernández en la jugada el segundo gol del Barça hay falta de Suárez hay falta de Suárez no lo escucha Hernández Hernández es increíble

no no a ver el cuarto árbitro y los asistentes son consultivos el árbitro si te fijas de dónde está el Bella y para él no es falta para el cuarto árbitro es falta cierta el cuarto árbitro pero aquí el que manda el árbitro y el árbitro para para él no es falta no es falta

Voz 1375 10:20 si dejas que ahora se deja seguir la jugada si es que no hay

vas a ir dejaros ya de de de deber ciertas cosas lo que lo que hay que hacer es apoyar a un deportista criticarle que que para eso estamos es decir el árbitro no está exento de crítica no está nunca exento de crítica pero una crítica deportiva lo que no se puede hacer es arruinar la carrera un chaval que está empezando en esto yo soy el primero que les critica deportivamente pero les critico desde el corazón y les critico para que intenten mejorar pero lo que no se puede hacer es algunas ciertas críticas no son inconcebibles hoy en día no son inconcebibles il me alegro de que le pongan partido mes que me alegro de que le pongan partido porque es su mensaje

Voz 1375 11:02 el fuerte al colectivo arbitral

de que hay que estar unidos de que nadie pone los partidos lo mismo que critique lo de Ricardo de Burgos esto lo alabó totalmente

Voz 1375 11:12 gracias a vosotros un abrazo y a todo esto en la portada del Larguero no nos olvidamos de que ha habido dos partidos que no está esperando Iker Casillas en Oporto pero antes muy rápidamente un partido de Primera Leganés cero el Levante tres acaba de terminar hace unos minutos elegido hola hola mano muy buenas cero tres con

Voz 1643 11:28 moles de Morales que lleva tres partidos consecutivos marcando de Vardy de falta directa el cero dos y el tercero lo ha marcado Coke Andújar ante un Leganés que ha quedado con diez por expulsión de Zaldúa cuando iban cero uno que en esa expulsión en la falta la marcado Vardy ya ha sido cero dos y la sentencia para alega te resumo el partido es rápido en tres dotar la primera que desde que llegó Paco López al Levante este Levante es el mejor equipo de la Liga tiene mejores números que el Barça desde que llegó el hace nueve partidos este Levante sería líder tiene siete victorias un empate y una derrota veintidós puntos de venta

Voz 1375 11:58 siete unos números que ayudan a que según ha dicho

Voz 1643 12:01 a Paco López en rueda de prensa su renovación con el Levante esté cada vez más cerca ha debutado además en el minuto treinta y tres de la segunda parte faja el saudí del Levante era su segunda convocatoria y es el primer saudí que debuta en la Liga desde que llegaron todos en el mes de enero y la tercera anécdotas la lluvia porque había siete mil ochocientos treinta y dos espectadores cuando empezó el partido la Aemet no había dado predicción de lluvia hay gente que no venía preparada se ha puesto a llover el campo en la primera mitad ha vaciado de siete mil ochocientos a unos tres mil y luego en el descanso ha dejado de llover ya habido gente que estaba en el barco fijada y que ha vuelto para ver la segunda parte

Voz 1375 12:33 para luego Oscar iba jugando también un partido de Segunda el Granada cero Rayo dos allí está José Palacio la victoria del Rayo que ya ya es matemáticamente el primer equipo que lo consigue equipo de play off como poco aunque va directo a primera ola Palacio

Voz 1153 12:46 qué tal muy buenas Manu si le va directo a Primera por qué pues recuperase el liderato de la Segunda división y sobre todo levemente ya cinco puntos al tercero que es el Sporting de Gijón después de su pinchazo el sábado ante el Zaragoza lo mejor para el Rayo Vallecano que de las cuatro jornadas le restan tres son contra equipos de la zona baja de la tabla Córdoba Alcorcón Nastic y entre medias tiene partido contra el Lugo así que en el Rayo se ve más en Primera que en su

Voz 1375 13:08 no abrazo Palacio hasta luego un abrazo en seguía lo ampliamos la noticia entre Iniesta lo comentamos en Barcelona Marcelino técnico del Valencia va a estar aquí en El Larguero el Sanedrín con Kiko con Gustavo con Álvaro Benito y con Cañizares pero a esta hora de la noche doce menos cuarto una menos en Portugal cogemos un coche y nos vamos

Voz 4 13:26 a Oporto allí nos está esperando Iker Casillas si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 5 13:35 esa dar a cómo es eso una si te preguntan por el SUV de lo suyo no hay una sino dos Bagle

Voz 6 13:44 luego tiró desde diecinueve mil seiscientos euros

Voz 7 13:47 es de veintiun mil ochocientos euros ofertas inanes válida hasta el treinta de mayo consulta condiciones en Volkswagen punto es A

Voz 1375 13:57 a las doce menos cuarto van a ser y está por ahí Mario Torrejón con el protagonista de la noche que ayer ganaba el título de Liga pero lo ganaba el sábado lo celebraba ayer en Oporto y a eso de la una y media decir mañana hablamos mañana hablamos pues ahí está Mario Torrejón en Portugal un día después de la celebración del título de Liga viene acompañada por el portero hola Mario muy buena

Voz 1501 14:18 muy buenas noches a través de de Oporto hemos ha cambiado los planes porque ayer final la fiesta del campeón del mundo

Voz 1375 14:23 eso se alargó claro algo bastante vigésimo

Voz 1501 14:26 estaba liga la verdad es que daba para ello y había muchas ganas en Oporto te decía por la mañana que era una ciudad feliz ayer por la mañana y es verdad al sol veintitrés graditos la gente en la calle camisetas bufandas colgada de los de los coches también la de los balcones era una ciudad feliz se consumó ya la más la felicidad cuando el equipo pisó el estadio Dragao donde me encuentro ahora dónde me he citado hoy también con Iker Casillas ya está todo un poco más tranquilo te puedes imaginar que la fiesta de ayer ayer se montó el escenario en el césped le dieron la Copa la medalla hubo celebración con los familiares salieron a la calle

Voz 1375 14:56 miles de personas cincuenta mil había aquí celebrando el Tito

Voz 1501 14:59 vigesimoctavo te decía de Liga y que es el sexto para Iker Casillas que tengo delante hola buenas noches

Voz 0780 15:04 qué tal cómo estás bueno estamos primero delante

Voz 1501 15:06 yo Manu le miro y le ve igual que siempre como mira cómo se ríe como la contiguo fuera de antena ese exactamente el Iker de siempre pero yo creo que un poco más tranquilo yo creo que un poco más feliz yo creo como más a gusto consigo mismo de nuevo campeón que ayer cuando hablaba con él por la mañana me decía Teresa Nieto de sequías que son muchos si Iker

Voz 0780 15:24 sí son muchos son muchas la verdad es que para el club como el puerto aquí en en en Portugal la verdad es que no no suele suceder estar tres años sin ganar un título como aunque no sea una tasa bueno pues la gente esperaba con muchas ganas la verdad Hay una vez que lo hemos conseguido pues ya el sábado fue diferente porque con el empate del Sporting y el Benfica éramos campeones pero lo celebró la gente pero ayer ya fue descomunal

Voz 8 15:50 aquí lo que queda todavía es encima

Voz 0780 15:52 poco a aliados caldeados es es donde está el Ayuntamiento donde estaba cámara ahí donde todavía la gente también quiere más

Voz 1375 15:58 dejarlo

Voz 1501 15:58 hay que decir que Manu le veo feliz de ver reflexivo no transcurre por favor de cumplir treinta y siete como yo de la generación de derechas

Voz 3 16:05 en Líbano y cuanta buena gente nacido en el año ideal pero no te creas yo digo que que quebró

Voz 0780 16:11 el fino suficiente punto documento de siete años

Voz 1501 16:14 como bueno ha un años más de verdad

Voz 0780 16:17 bueno la verdad es que cuando ya vas cumpliendo años yo creo que también influye mucho que consigas títulos no porque eso te da un poquito más de gasolina si hubiese sido otro año más sin ganar evidentemente tu cabeza a veces se desespera no pero es cierto que me gustaría seguir un año más yo que ya me planteo las cosas un poco a corto plazo disfrutando disfrutando del momento

Voz 8 16:40 muy creo que el fútbol ha sido muy generoso conmigo yo creo que también hay que

Voz 1375 16:45 hay que disfrutarlo mano Éste es Iker Casillas campeón de Liga en la sintonía de Larguero un día después de la gran fiesta anoche le oíamos que casi al filo de la una y media y se hoy en el micrófono de Mario Torrejón que decía hay que mañana fallamos mañana Palamós pues aquí está fallando en El Larguero hola Casillas Íker buenas noches hola buenas noches qué tal cómo estáis enhorabuena campeón muchas gracias lo tuyo ha sido siempre acumular títulos y levantar trofeos no

Voz 0780 17:09 sí bueno te ha costado este hecho esperar

Voz 8 17:12 que cuando viene aquí viene con la idea de poder competir hay que ganar los máximos trofeos

Voz 0780 17:18 pero bueno ha costado pero al final lo hemos conseguido

Voz 1375 17:21 qué se nota sobre todo es lo que lo que te quiere la gente no desde la distancia lo que te quieren los compañeros el otro día oyendo cómo te gritaban quédate quédate en esa barbacoa que hacíais ayer la grada en el estadio y eso se nota por la calle no

Voz 0780 17:35 sí yo creo que fue una ciudad ya no sólo la ciudad sino también el país que no te coge muy bien la llegada fue un cambio pues bueno fue un cambio en sonoro un cambio que que que la gente vio a nivel pues sabes de Real Madrid y pues es verdad que que que suena mucho pero desde el primer día que llegué aquí la gente me recibió muy bien hay una vez que esas amoldado a la ciudad al entorno a todo el país la verdad es que es un es un país precioso pero la ciudad es encantadora

Voz 1375 18:05 muy muy feliz del primer día la verdad es que no no te puedo decir otra cosa que no sea eso no nos adaptaba al equipo a la ciudad Illes estabas diciendo ahora mismo me gustaría seguir has dicho de qué depende que que que Iker pueda seguir ahí están esperando la llamada de alguien alguien te tiene que decir algo que tiene que pasar

Voz 0780 18:21 bueno yo creo que no pero no por el Porto que evidentemente estoy súper agradecido no tanto a Pinto da Costa como a toda la gente desde el club que determina que llegué me han dado todo su su cariño a la gente por supuesto siendo un poco también yo sea también tienes que que pensar tienes que sentarte ver que realmente es lo que te apetece y una vez que lo piense después de decidir creo que también por supuesto que Porto tiene un lugar preferente todo está claro que como estoy aquí no voy a estar en ningún sitio no pero bueno

Voz 1375 18:55 como ya eso es mucho eso es mucho decir eso es mucho decir

Voz 9 18:58 no no pero yo tramos que tampoco te lo digo tampoco lo digo para meter presión

Voz 0780 19:01 sí ha hecho el presidente lo sabe no yo estoy muy feliz aquí estoy encantado la gente me ha tratado fenomenal es que no tengo ninguna queja las dos son palabras de agradecimiento que en un momento difícil pues me acogieron muy bien

Voz 1375 19:14 y eso que pasa estoy momento complicado durante la temporada ahí querer que empezaste para dándolo todo jugando bien siendo titular en Liga en Champions luego llegó ese bache donde no sé si tú pensaste que eso iba a ser así ya para final de temporada hasta final de temporada pero al contrario has vuelto a ser titular ya has acabado siendo

Voz 10 19:29 el que empezaste no en esta temporada

Voz 0780 19:33 bueno yo creo que el la vida son retos en el fútbol también constantemente estás expuesto a todo aquí en su momento pues como todo el mundo a todo el mundo nos gusta jugar tienes que acatar lo que te dicen y en un momento dado pues también tienes que que apretar los dientes si seguir esperando la oportunidad yo creo que también es eso es bueno porque a los treinta y seis años que uno tiene competir qué es lo que nos da el día a día da el poder ya a entrenar y el poder jugar al al fútbol los partidos y eso es lo que lo que me motiva también no poder súper del mismo para poder de convencer al de este caso al entrenador

Voz 1375 20:13 has cambiado tú más o ha cambiado al entrenador para que vuelva a ser titular

Voz 10 20:17 tú dijiste yo tengo que cambiará algo no

Voz 0780 20:20 que seguir entrenar con con con el equipo apoyar a todo a todos como siempre hecho oí ya estaba poco más pues hacer yo creo que también es una cosa de cabezonería de cada uno no que todo el mundo intenta siempre esforzarse para para jugar somos XXV en plantilla el XXV todos queremos estaba esto es difícil

Voz 1375 20:38 estás ahí en la Gloria no porque además lejos del ruido de entrevistas de tal has encontrar también un poco la paz en ese sentido no de todo lo que siempre estabas en el foco en el micrófono en la Cámara de tal hayas en contra también esa paz que que te ha venido de maravilla

Voz 0780 20:53 bueno mi situación una situación atípica que por supuesto con el tiempo se ve de una manera diferente que tampoco tengo ya ganas ya de de

Voz 1375 21:02 ya queda muy lejos ya estoy bien

Voz 0780 21:04 ya está ya pasar página ya en su día cuando tenga cuarenta cincuenta años y me senté en una mesa pues poder hablar tranquilamente pero ahora no me apetece más eh hay que tomar decisiones en la vida hay por tanto uno se puede arrepentir de lo que de lo que hace feliz porque porque aquí he conseguido lo que quería feliz porque a nivel personal también estoy bien feliz porque el anterior equipo de toda mi vida pues sigue cosechando éxitos y sigue haciendo muy feliz a muchísimos millones de personas que están en todo el mundo

Voz 1375 21:34 el clásico no lo visto ayer claro no viste nada no pudiste ver nada

Voz 0780 21:37 no no luego vi que que empataron que pasa empataron a dos resume la he visto lo demás Si también se quedó uno menos el Barça pero bueno la verdad es que era un un clásico que ni Funny Fano más que nada de prestigio porque es verdad que cuando juegan Barça Madrid siempre se prestigio

Voz 9 21:54 pero sí pero no como otros que abstuvo al título

Voz 1375 21:58 la Liga o os alegremente a bordo de así como por no haber Iker no hubo ni pasillo bueno hoy el cada uno tiene que respetar las decisiones que tú

Voz 0780 22:07 toma ya no sé creo que el leí un día Zidane sí que no tenían que hacer pasillo ya estaba yo creo que también eso es un poco por vosotros no por todo lo que genera en la opinión el demandante y hacer pasillos y sino

Voz 1375 22:22 se es en Portugal no se hace no

Voz 0780 22:27 no no vamos no sé el próximo día jugamos contra el Vitoria Guimaraes no sé si eran pasillos no tengo una idea la verdad es la primera vez que me pasa aquí

Voz 1375 22:36 el aparatito es algo que no tiene importancia lo digo porque muchas muchos han dicho si hubieran estado Casillas Xavi seguro que esto no había pasado

Voz 0780 22:43 sí bueno pues no sé no tengo ni idea la verdad yo no

Voz 1375 22:47 no sé cómo no estoy pues mira fijamente la decisión una decisión de Zidane y de los que están jugando vas a ir a Kiev saben te pasa iraquíes a ver la final o no

Voz 9 22:57 no no no no puedo no porque me gustaría pero

Voz 0780 23:01 no no voy a poder estar el espero que o sea un gran partido espero que Madrid consiga su décimo tercera Champions que se dice pronto para seguir siendo el club que es el mejor del mundo

Voz 1375 23:14 que se dice pronto eh cuatro puede ser la cuarta en los últimos cinco años

Voz 0780 23:17 increíble increíble yo creo que el equipo que tiene descomunal este año se lo han jugado todo a a esa baza porque en este caso la Liga y la Copa pues nació en Madrid que todos esperábamos pero oye Ana eliminando al conseller dado al al del ha eliminado al a la Juve sea hecho una Champion espectacular ya sólo falta poner la guinda ese pastel que es que es la décimo tercera

Voz 1375 23:47 hasta cuando te ves parando

Voz 0780 23:50 no lo sé la verdad es que me he plantado como dicho antes voy a ir año a año no no quiero más sano quiero más objetivo ni más retos tengo treinta y siete años a punto de cumplir de siete años y yo creo que como es normal y ley de vida pues esto se va consumiendo pero mientras tengamos ilusión y ganas y aquí como como muy bien el pescado hoy

Voz 1375 24:08 yo también una me parece que

Voz 0780 24:10 te mantiene pues vamos a seguir por lo menos una

Voz 1375 24:13 si tomas no ya lo de jugar la Champions es importante porque si no estuviera en Oporto y te planteas jugar en otro equipo en Europa lo de la Champions algo que te que engancha también hay que dices quiero seguir jugando en Europa

Voz 0780 24:25 bueno jugar en Europa también hay que ser realista no nosotros somos un club que que tenemos que mirar más por el campeonato nacional como hemos conseguido este año para ellos es muy importante sobre todo volverá a conquistar el campeonato está claro que la Champions mientras que compitan contra equipos como el Real Madrid Bayern Barça el Juventus es muy difícil porque casi siempre están ahí lo mismo salvo alguna sorpresa como ha podido ser este año o el año anterior que fue en Mónaco pero lo es casi siempre difícil nosotros tenemos los pies en el suelo pensar que estos objetivos son más a nivel nacional oye que como en Champions podemos hacer un gran papel y la gente está contenta felices que nos toque de la Europa League pues a intentar pelear lo pero evidentemente el niveles es es muy grande

Voz 1375 25:08 Europa dos más siete dejó Iker echas de menos el Madrid

Voz 0780 25:13 no no no echo de menos el Madrid de hecho creo que son etapas en la vida que tienes que ir pasando y el Madrid me ha dado muchas cosas van muchas no me ha dado todo lo que he podido ser me ha dado la oportunidad de jugar grandes partidos me da la oportunidad de conquistar grandes títulos me da la oportunidad de poder también acudiera a mi selección y yo en ese sentido la verdad es que no tengo vamos todo lo contrario agradecido eternamente al Real Madrid por tanto cuando cierra una etapa abren otras sigo siendo madridista sigo disfrutando con el Real Madrid Si bueno oye pues por supuesto que que cuando sales y ves que el equipo va ganando esto da una envidia sana pero también me alegro mucho por la gente que está allí y me alegro mucho por la cantidad de debatido millones de madridistas que en todo el mundo te siguen reconociendo como jugador que perteneció al club y que siempre te dan la enhorabuena por las cosas que pasan

Voz 1375 26:00 sí bueno eso también me enorgullecen volverá algún día tipos Raúl por ejemplo tipo Ronaldo tipo ya ya cuando te retires como futbolista dentro de los años que sean no sé no sé

Voz 0780 26:11 vamos a vamos a saturar vamos a durar más más años todavía para jugar pero no no no se ejerce

Voz 1375 26:17 la última la selección como ves a la selección de de Lopetegui para este Mundial

Voz 0780 26:21 muy bien yo creo que es clara favorita sea creo que el equipo que tiene jugadores para mí no hay ningún tipo de duda que España es favorita a ganar el Mundial es cierto que luego está acostumbrada algún partido en el que se puede torcer pero vamos no tengo ningún tipo de duda que a que España es que para que España va a poder estar ahí peleando por el por el mundial yo creo que a semifinales la vamos a ver vamos a ver y que vaya paso ya Luis como seleccionados

Voz 1375 26:49 hombre Dios te oiga en el Mundial sí que Estarás no sigue te ir por allí

Voz 0780 26:53 sí sí me voy a acercar me apetece me apetece vivir una aventura diferente ya que no ha convencido al seleccionador para que me

Voz 1375 27:01 así que comentarista no como comentarista vamos a ir de una manera diferente para ver cómo se vive como cómo está la gente

Voz 0780 27:10 bueno es una experiencia más en la vida

Voz 1375 27:12 ser si te sentirás raro que no comentando comentando la que el equipo no supongo bueno sí supongo que me sentiría

Voz 0780 27:21 es raro la verdad pero bueno yo creo que que también es bonito espero estar en en el España Portugal así como queremos animales desde la desde la grada Hay esperemos que que la selección tenga tenga un buen indicio del Mundial I cortarse de ahí que Rajoy

Voz 1501 27:36 cuando hay que rajar el compañero eh

Voz 1375 27:38 sí a los que nos gusta esa profesión yo no soy critica lo no rajó más a la prensa no oye entiendes que ese tren ya pasó el de la selección no yo no me he retirado de la selección oye lo que entiendo es que el seleccionador

Voz 0780 27:53 opta por otros compañeros consideraba que son de su confianza y tengo que respetarlo sigo soñando con volver y retirarme y decir oye hasta aquí he llegado pero hasta ahora no me retiro de la selección siempre que me quiera llamada un día en este caso de Lopetegui cualquiera yo estaré encantado

Voz 1375 28:06 tú te imaginas que estás allí comentando el Mundial selecciona uno de los tres porteros y te llama Julen Lopetegui imposible porque la gente ya que es que va te toca bajar allí te dice que te tienes que venir para acá pues a ver lo que pasa en el Mundial de momento como comentarista lo vivirá Iker Casillas despide te en portugués sólo que quieras mandarle un saludo a los aficionados del Oporto del Madrid a quién te de la gana desde allí desde Portugal

Voz 0780 28:29 bueno pues eso obligado a estos de Porto feliz por por estar aquí en en es una ciudad fantástica ir mucha suerte a todos los madridistas de cara a esa final que hay en que es que espero que deseo que que consigan también esa décimo tercera iban hoy también ya contento porque siendo de Madrid hombre toca Liga aunque sea el rival de la capital que también una final europea como es el Atlético de Madrid

Voz 1375 28:55 ahí está el que quiere Supercopa de Europa no

Voz 0780 28:58 pues no estaría mal la verdad me gustaría ver una Supercopa de Europa Atlético de Madrid Real Madrid conlleva que el Atlético de Madrid también a la UEFA eso es pero bueno también sería bonito porque sería una Supercopa apasionante seguramente para todos

Voz 1375 29:10 nunca la habido de la misma ciudad dos equipos nunca jamás osea que mira servía para dar una buena ocasión para la primera de fue mira hay opciones de que sea la primera vez Iker Nos alegramos mucho de tu título y que ojalá te queden muchos años más de fútbol sea sea donde sea un abrazo grande un abrazo grande mucho Ana otro otro Iker Casillas un abrazo un abrazo grande Iker Casillas desde Portugal desde Oporto en el día después de ese título de Liga tenemos un larguero pendiente con el gran Iker Casillas allí Mario Torrejón pero cumplió su palabra Él lo que te dijo anoche de mañana fallamos allí estaba Iker faltando en el en el micrófono tuyo de la SER

Voz 1501 29:42 sí señor le peleábamos justo en plena celebración en plena vorágine en este estadio como digo que hoy está muchísimo más tranquilo que siguió pasando gente siguen pasando o empleados

Voz 1375 29:49 que te rondaré Bernardo del por aquí

Voz 1501 29:52 esa fiesta ayer fue espectacular cincuenta mil te decía que sobre todo nuestra primera pero sobre todo en el minuto ochenta todo el mundo todos los cincuenta mil espectadores Iker Casillas Iker Casillas que yo creo que es un poco continuación de esa barbacoa del Iker quédate yo lo he visto realmente tanto en antena como fuera Antena con ganas de continuar le veo fino te lo voy a repetir Iker Casillas de siempre te veo fino físicamente y creo que todavía nos queda Iker Casillas

Voz 1375 30:14 para mucho rato fíjate Mario un abrazo un abrazo humano hasta luego hasta luego dejamos ahí a Mario Torrejón con el portero Iker Casillas son las doce en punto de la noche con el protagonista Iker abriendo el larguero pero me voy a Barcelona a ver cómo acaba como ha caído la noticia de lo de Andrés Iniesta y su marcha al fútbol de Japón vámonos con él Si buscas hipoteca

Voz 1375 34:22 hemos abierto El Larguero contando la noticia de la marcha de Iniesta al fútbol japonés lleva tres años

Voz 3 34:28 al Visel de Kobe está por ahí sí Rodríguez jefe

Voz 1375 34:31 deportes en Barcelona está tamén Jordi Martí hola así que muy buenas

Voz 1906 34:34 qué tal muy buenas hola Jordi qué tal buenas noches

Voz 1375 34:37 el eh pues sabíamos que se iba sabíamos que se iba sí pero no estaba claro que sí iba la China así que lo hemos contado ya en en el que te llegas ahí en Barcelona estaba así que en la recta final del programa allí lo hemos contó en directo luego con Ángels Barceló no sé estas iba decir horas casi minutos que han pasado desde que hemos contado a la marcha

Voz 3 34:54 de Iniesta Japón como ha caído que se dice en Barcelona y el de él

Voz 1375 35:00 y que será el nuevo equipo y la nueva vida de In esta sí que yo

Voz 26 35:03 bueno de entrada la primera empresa

Voz 1906 35:05 tienes que Japón es un destino mejor que que China que es verdad que esto va como olvidado o no en el fútbol japonés porque hace tiempo que por ejemplo fue Charly Rexach que fue de los primeros a jugar ahí pero que ahora la gente ya se iba masa por Próximo Oriente y al fútbol chino pero como país de entrada parece más atractivo como fútbol está mucho más desarrollado que el que el que el chino y al final desde el punto de vista del Barça creo que sí es importante que el club mantenga a Iniesta como activo pese a que se haya marchado como futbolista el as continente asiático es importante para vender la marca Barça eh Japón es una potencia en ese sentido y como ha explicado a la imagen de Iniesta seguirá ligada al Barça Hay además pues se ayudará a potenciar la la imagen hoy el ADN masía que que quiere exportar el el el club en todo el mundo con lo que es muy importante creo que el Barça trabaje bien esa alianza con Andrés Iniesta porque porque al final Iniesta tiene que ser dijésemos la la la imagen del Barça en en Asia

Voz 0985 36:18 a mí lo que me llega es que en Japón esperan la revolución de Andrés Iniesta esperan en el principio de algo nuevo en futbolístico en Japón están muy dedicados la táctica es un fútbol muy ordenado Un fútbol un tanto mecánico y su fútbol requiere creatividad por eso han intentado también abrirse camino con los brasileños pero Andrés Iniesta les da ese fútbol atractivo de audiencia de audiencias sofisticada para o buen fútbol y por lo demás hay que decir que mi quitanieves un lince ha sido listo él es culé Él ha visto la oportunidad ha sido rápido para convencer Andrés Iniesta al final todo esto se ha decidido un poco en familia y Andrés Iniesta al final entre la igualdad de los Veinticinco limpios de los que tú hablabas bien China es muy interesante el presidente chino está con el fútbol pero Japón ofrece grandes oportunidades al final Wiesel Coves una ciudad portuaria e industrial de unos tres millones de habitantes una ciudad muy japonesa pero ahí está Andrés Iniesta por cierto eh en Japón también son muy amantes de todo lo bueno el saque especialmente

Voz 1375 37:21 pero lo marca puede vender mucho

Voz 3 37:25 que allí se va a comer buena carne además de su si el vino de Andrés Iniesta que tal

Voz 1375 37:30 mi forma parte del pack igual que formaba parte del taxi se hubiera ido al fútbol chino pero sí que rompe un poco no con la tendencia de lo que estaba pasando en los últimos tiempos en Europa de los jugadores que ya más o menos buscan los últimos años todos a China es una nueva ventana que se abre is sobretodo eso no eh el seguir ligado al Barça yo creo que eso también le da el digamos que no es una excedencia porque sabemos que Iniesta volverá pero es algo parecido me voy me voy allí me desvinculó del Barça voy a Juárez pero de alguna manera estoy bajo el manto de ese patrocinador Raquel coordinador del Barça como dice Jordi ha estado muy listo el máximo accionista el CEO de The Cutter ha estado muy muy muy atento sabiendo que ese poder al fútbol chino sobretodo en la idea no de de decir allí montamos una masía y que sea un poco Iniesta el que compita el que juegue que siga dando lecciones de fútbol pero también a los chavales no que nunca se sabe allí lo que puede ocurrir si la Masia puede buscar allí algún talento y además mandando a entrenadores del Barça allí Jordi

Voz 0985 38:27 sí hombre esto es una operación fantástica en lo que los dos en la final Andres Iniesta se va a convertir en el puente entre el Barça y Japón entre Barcelona y Japón hay un dato muy interesante al final el Kobe el el Kobe factura veinticinco millones con lo que el fichaje de Andrés Iniesta la obliga a triplicar el presupuesto bueno esto paramilitar y tampoco es muy problema Él tiene un club muy bien gestionado el ex propietario al cien por cien por lo tanto si hay que triplicar el presupuesto para hacerse con los servicios de Andrés Iniesta pues bienvenido sea

Voz 1375 38:59 eh quiero preguntar a los dos siniestro logos de cabecera están por ahí Ramon Besa hay Marcos López cómo ven ellos esta nueva aventura con la que no sé si contaban o no están por ahí los dos hola Ramón muy buenas hola buenas noches hola Marcos qué tal qué tal

Voz 27 39:11 cómo estáis bueno pues se veía venir

Voz 1375 39:14 en el futuro de Andrés estaba en Asia pero al finalmente no en China sino en Japón al Wiesel Kobe que no sé qué os ha parecido cuando conoció la noticia allí allí se senos marcha entre los tres próximos años Ramón Marcos

Voz 27 39:27 yo el primero perdone Ramón yo el primero que he pensado es que ese equipo jugó Michael Laudrup a que

Voz 1375 39:32 de hace unos años ya siete años creo que sí

Voz 27 39:34 me equivoco fue en el noventa y seis noventa y siete cuando el Sevilla primero en el noventa y cuatro se va del Camp Nou en enfadado con ir al Bernabéu acaba mal también en el Bernabéu y finalmente se va a Japón como en aquella época en a finales de los noventa en los años finales del Dream Team de Cruyff jugadores como Txiki Begiristain también estaban en Japón como Michael lado también estaba en Japón y ahora de repente Iniesta no se abre la puerta de ese de ese nuevo mercado para al menos un nuevo mercado para nosotros porque estaba estaba todo el mundo pensando en China pensando incluso en Estados Unidos en Qatar pero

Voz 1785 40:07 pero pero hasta en eso es innovador Iniesta no

Voz 27 40:10 sea buscando una nueva experiencia en un fútbol que no tiene tanta tanta presencia como como puede ser el fútbol chino

Voz 1375 40:17 eh Ramón qué crees que ha podido influir en la decisión de Iniesta de finalmente decir me voy a ya hemos contado a la importancia que ha tenido el Barça también pero pero al final el que toma la decisión es Andrés no sé cómo lo ves tú bueno yo creo que a visual

Voz 1785 40:30 izado quién es el dueño y quién es el responsable de la negociación no quiero decir que con el presidente del club chino al que podía ir no no lo hubiera no pero creo que el hecho de que de que éste el Barça de que de alguna forma él puede reconocer cuál es el intermediario y que el interés que tienen que se mezcle la masía como tú has contado también creo que esto le hace estar en paz con el Barça con Conrad en con un estar en un en un país como Japón que creo que le atrae más a la familia que China porque China nos puede atraer más como un un proyecto futbolístico pero exclusivamente futbolístico creo que en cambio con lo que es la vida en Japón lo lo que les seduce Japón le puede ir mejor yo creo que es porque lo ha visualizado más las personas que le pueden llevar a buen

Voz 3 41:18 a buen término su proyecto futbolístico

Voz 1375 41:23 pero desde el punto de vista deportivo tampoco es tan importante no creo una vez que sales de Marcos de Barcelona hay del Barça y de Europa y de la Champions y yo creo que ya lo han porque igual donde vaya noche

Voz 27 41:31 claro evidentemente tiene para mí ahí tiene más valor que evidentemente la oferta copero por supuesto los condicionantes y los detalles personales una vez abandona el Barça y una vez abandona la selección española en pleno Mundial de Rusia es decir en lo más alto que pues que que pueden futbolista todo lo que todo lo que el hijas es mucho peor a nivel deportivo pero muchísimo peor la carrera Iniesta no va a quedar condicionada por esa decisión creo que como dice Ramón en el fondo es sentirse tranquilos en sentirse confiado para a partir de ahí buscar no sólo la carrera deportiva osea sus dos últimos años como está haciendo Xavi en Qatar o como hicieron otros futbolistas el caso Raúl que acabó jugando de Estados Unidos donde está Villa es son experiencias te diría casi más personales

Voz 1375 42:14 actualmente de de esta forma da la impresión de que no corta el del todo el cordón umbilical con el Barça no es como que se va del Barça es evidente que no tiene relación con el Fútbol Club Barcelona pero I'm A ha tenido que ver en la negociación el peso del Barça de empujarle en cierta manera allí no siempre con el visto bueno por supuesto el hecho de que se forme una masía que él sea el abanderado que vayan a ir entrenadores del club parece que no se rompe del todo ese ese cordón que une al Barça Iniesta no aunque sea a no sé cuántos miles de kilómetros

Voz 1785 42:41 exacto por eso te decía que el hecho que haya intermediarios como tú también te habías contado el Barça Hay que estén en con el que tiene buenos lazos que además no olvidemos que llegó al Barça a través de Piqué osea todo eso tiene un un cariz mucho más familiar para Iniesta que es

Voz 1375 42:57 a la persona que necesita una cierta próximo

Voz 1785 43:00 dad un cierto cariño y creo que como mínimo es mínimo esto le da más seguridad Iniesta lo que quiere es seguridad diría que el tanto el Barça como como el hecho de que haya está ahorra Cutter ha sido decisivo para para esta nueva evento

Voz 1375 43:14 hora de Andrés ahora muchos se preguntan de que no estarán oyendo esto significa que es Aramón Besa embargo López se van a ir a vivir a Kobe ha habido mucha gente hecho no habrá que ir a China la Superliga China o no

Voz 27 43:27 debe vivir mal allí no es por Marcos porque está muy lejos no me lo quita digamos que nunca has no afortunadamente la tecnología nos permite está de igual de cercanos en Kobe Barcelona Milán Madrid y China no sé a mí como experiencia poder ir a Kobe o podía este Andrés jugando oí compartido esos primeros pasos supongo que como Ramón me encantaría Nos encantaría como a cualquier periodista exactamente en el fondo estamos hablando de un icono no

Voz 1785 43:57 el español que es que pertenece al fútbol español Pérez

Voz 27 43:59 el Barça sino que es un icono del fútbol mundial

Voz 1375 44:03 yo creo que éstos son los últimos coletazos de ese gran Barça que fíjate donde han terminado con Xavi con Iniesta uno dando lecciones del fútbol en Qatar aunque ya había una academia informada formada la de Aspaym yo otro yéndose a Japón para ayudar a formar una masía seguir dando esas lecciones de fútbol o intentar in y a influir en esa filosofía y en esa manera de jugar también de alguna manera se utiliza a Xavi en un lado o en un rincón del mundo ya Iniesta Iniesta en otro rincón del planeta para que esa filosofías extienda lo más posible no

Voz 1785 44:34 sí es curioso no de que juntos han estado todo ese Dream Team

Voz 3 44:39 el estilo del Barça y ahora están esparcidos por todos

Voz 1785 44:42 dormir ningún no coinciden no es curioso como cada uno se ha buscado la vida a su manera lo que quizá más sorprendente ha sido como siempre ha sido lo de lo de Andrés porque lo podíamos situar en en Qatar lo podíamos situar en Estados Unidos lo podíamos situar incluso no

Voz 26 44:59 en en en la Premier como sí