Iniesta a Japón, Di María ofrecido al Atlético y Hernández Hernández volverá a pitar este fin de semana

muy grande no sólo está China el destino de Iniesta puede estar cerca de China en Asia pero no necesariamente China hoy lo que os damos son los datos de ese contrato que está a punto de publicarse está absolutamente el acuerdo cerrado Andrés jugará las tres próximas temporadas en el Visel Kobe ah y digamos que el club ha influido y bastante en la decisión de Andrés Iniesta siempre y cuando le dieran la misma cantidad económica la misma oferta Andrés no tenía ningún inconveniente en cambiar China Japón al contrario veía con mejores ojos la oferta de Japón porque una vez que te vas del Barça de la Champions y te vas del primer nivel del fútbol europeo y de ese primerísimo nivel en el que está ahora mismo Andrés Jagla un poco lo mismo si te vas al fútbol chino va al fútbol japonés pero al club al que se va es al club cuyo dueño es el CEO de cúter que es uno de los principales sponsor del Fútbol Club Barcelona es el propio CEO de acuden Hiroshi Mi Qahtani quien ha estado estos días en Barcelona llevando personalmente y liderando personalmente las negociaciones con Andrés Iniesta Él que ha estado

Voz 1375

02:17

hoy tenía como objetivo principal convencer a Andrés Iniesta a dar el último empujón y Andrés Iniesta ha dicho si me voy a Japón veinticinco millones netos por temporada es decir lo mismo que le daban en el fútbol chino también ese acuerdo y ese contrato inglés oye eh y toda la producción de las botellas de vino de la bodega de su padre de la familia en Fuentealbilla que será asumida por Raquel bueno toda la producción y la que puedan producir demás porque todo ese vino será también ha asumido todas acción por el propio patrocinador además como parte de ese proyecto que lleva Iniesta como abanderado del fútbol español a Japón y y el Barça construirá allí una masía digamos que el papel de Iniesta además de jugar al fútbol y de competir los próximos tres años será algo parecido a lo que ha hecho a lo que hizo Xavi cuando se fue a acatar lo que pasa es que allí había una academia que no tenía nada que ver con el Barça Aspaym aquí la Academia La Masia entre comillas una especie de masía la montan en Japón con el apadrinamiento y adoctrinamiento del club del Fútbol Club Barcelona detrás de todo eso está Josep Maria Bartomeu está el Barça es evidente que habrá entrenadores del club que trabajaran allí de esta forma da la impresión y ahora se lo preguntaré a Marcos López ya Ramon Besa que conocen mejor que Nadia a Andrés Iniesta que no se rompe ese y lo que ha estado uniendo durante veintidós años al Barça Iniesta se va a Japón se va a Kobe a miles de kilómetros de Barcelona pero se va a un club cuyo dueño es el dueño de acuden patrocinador del Barça donde además se va a montar una masía para formar chavales con el visto bueno de Andrés Iniesta y con el trabajo de técnicos del club enseguida ampliamos esta noticia la portada del Larguero sin duda tres años al Visel Kobe de Japón Don Andrés Iniesta enseguida le preguntamos a Marcos López a Ramon Besa hay compañía en un día en el que además hemos conocido noticia que te damos también en esta portada de El Larguero el ofrecimiento por parte de el representante de Ángel Di María al de su jugador al club al Atlético de Madrid eh y el Atlético de Madrid no ve con malos ojos esa opción ni mucho menos quiere decir que el Atlético vaya a fichar a Di Maria pero no ve con malos ojos motivo por el que se ofrece Di María quiere salir del Carmen no quiere seguir en la Liga francesa no quiere seguir siendo suplente de Cavani en papel y Neymar que todos sabéis busca recambio para Griezmann va a ser difícil encontrarle al Cholo un recambio del nivel de Antoine Griezmann todos tienen asumido que se va al Barça y más después de lo que dijo Bartomeu en