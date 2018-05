¿Acierta Iniesta yéndose a Japón?

Voz 1576 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1 00:02 no

Voz 1887 00:09 hemos abierto El Larguero contando la noticia de la marcha de Iniesta al fútbol japonés lleva tres años

Voz 1375 00:15 el Visel de Kobe y está por ahí Sique Rodríguez jefe

Voz 1887 00:18 deportes en Barcelona está tamén Jordi Martí hola así que muy buenas qué tal Manolo muy buenas hola Jordi qué tal buenas noches buenas noches pues sabíamos que se iba sabíamos que se iba a Asia pero no estaba claro que si iba a China así que lo hemos contado ya en en el que te llegas ahí en Barcelona así que en la recta final del programa allí lo hemos contra en directo luego Granger

Voz 1375 00:37 no sé en estas horas casi minutos que han pasado desde que hemos contado la marcha de Iniesta Japón como ha caído que se dice en Barcelona y el de el que será el nuevo equipo y la nueva vida de In esta sí que yo

Voz 2 00:50 bueno de entrada la primera

Voz 1906 00:52 es que Japón es un destino mejor que que China que es verdad que esto va como olvidado o no en el fútbol japonés porque hace tiempo que por ejemplo fue Charly Rexach que fue de los primeros a jugar ahí pero que ahora eh

Voz 1375 01:07 pues la gente ya se iba más a Próximo Oriente

Voz 1906 01:09 hay al fútbol chino pero como país de entrada parece más atractivo y como fútbol está mucho más desarrollado que el que el que el chino ya al final desde el punto de vista del Barça creo que sí es importante que el club mantenga a Iniesta como activo pese a que se haya marchado como futbolista es el continente asiático es importante para vender la marca Barça Japón es una potencia en ese sentido hay como ha explicado a la imagen de Iniesta seguirá ligada al Barça Hay además pues se ayudará a potenciar la la imagen hoy el ADN masía que que quiere exportar el el el club en todo el mundo con lo que es muy importante creo que el Barça trabaje bien esa alianza con Andrés Iniesta porque porque al final Iniesta tiene que ser dijésemos la la la imagen del Barça en en Asia

Voz 0985 02:05 a mí lo que me llega es que en Japón esperan la revolución de Andrés Iniesta espera en el principio de algo nuevo en los futbolístico en Japón están muy dedicados la táctica es un fútbol muy ordenado Un fútbol un tanto mecánico y su fútbol requiere creatividad por eso han intentado también abrirse camino con los brasileños pero Andrés Iniesta les da ese fútbol atractivo de audiencia de audiencias sofisticada para buen fútbol por lo demás hay que decir que mi quitanieves un lince ha sido listo él es culé él ha visto la oportunidad ha sido rápido para convencer Andrés Iniesta al final todo esto se ha decidido un poco en familia y Andrés Iniesta al final entre la igualdad de los Veinticinco limpios de los que tú hablabas bien China es muy interesante el presidente chino está con el fútbol pero Japón ofrece grandes oportunidades al final Wiesel Coves una ciudad portuaria e industrial de unos tres millones de habitantes una ciudad muy japonesa pero ahí está Andrés Iniesta por cierto eh en Japón también son muy amantes de todo lo bueno el saque especialmente pero marca Iniesta puede vender mucho

Voz 1887 03:11 se ve que allí se va a comer buena carne además de sushi el vino de Andrés Iniesta que te

Voz 1375 03:17 mi forma parte del pack igual que formaba parte del pack si se hubiera ido al fútbol chino pero sí que rompe un poco con la tendencia de lo que estaba pasando en los últimos tiempos en Europa de los jugadores que ya más o menos buscar los últimos años a todos a China es una nueva ventana que se abre is sobretodo eso no eh el seguir ligado al Barça yo creo que eso también le da él digamos que no es una excedencia no porque sabemos que Iniesta volverá pero es algo parecido me voy me voy allí me desvinculó del Barça voy a Juárez pero de alguna manera estoy bajo el manto de ese patrocinador Raquel que es patrocinador del Barça como dice Jordi ha estado muy listo el máximo accionista el CEO de The Cutter ha estado muy muy muy atento sabiendo que ese poder al fútbol chino sobre todo en la idea no de de decir allí estamos una masía hay que sean un poco Iniesta el que compita el que juegue el que siga dando lecciones de fútbol pero también a los chavales no que nunca se sabe allí lo que puede ocurrir si la Masia puede buscar allí algún talento y además mandando entrenadores del Barça allí Jordi

Voz 0985 04:14 sí hombre esto es una operación fantástica en lo que los dos gana en final Andres Iniesta se va a convertir en el puente entre el Barça y Japón entre Barcelona y Japón hay un dato muy interesante al final el Kobe el WISE el Kobe factura veinticinco millones con lo que el fichaje de Andrés Iniesta la obliga a triplicar el presupuesto bueno esto paramilitar y tampoco es muy problema Él tiene un club muy bien gestionado el ex propietario al cien por cien por lo tanto si hay que triplicar el presupuesto para hacerse con los servicios de Andrés Iniesta pues bienvenido sea

Voz 1887 04:46 yo quiero preguntar a los dos Fini de cabecera están por ahí Ramon Besa ahí Marcos López cómo ven ellos esta nueva aventura con la que no sé si contaban o no están por ahí los dos hola Ramón muy bien

Voz 1375 04:56 hola buenas noches hola Marcos qué tal qué tal

Voz 3 04:58 al cómo estáis bueno pues se veía venir

Voz 1375 05:01 y el futuro de Andrés estaba en Asia pero al finalmente no en China sino en Japón al Visel Kobe que no sé qué os ha parecido cuando habéis conoció la noticia allí allí se Nos marcha entre los tres próximos años Ramón Marcos

Voz 3 05:14 yo el primero perdone Ramón yo el primero que he pensado es que ese equipo jugó Michael Laudrup a que

Voz 1375 05:19 si hace unos años ya siete años sí creo que sí

Voz 3 05:21 si no me equivoco fue en el noventa y seis noventa y siete cuando el Sevilla primero en el noventa y cuatro se va del Camp Nou en enfadado con ir al Bernabéu acaba mal también en el Bernabéu y finalmente se va a Japón como en aquella época a finales de los noventa en los años finales del Dream Team de Cruyff jugadores como Txiki Begiristain también estaban en Japón como Michael dado también estaba en Japón y ahora de repente Iniesta no se abre la puerta de ese de ese nuevo mercado para al menos un nuevo mercado para nosotros porque estaba estaba todo el mundo pensando en China pensando incluso en Estados Unidos en Qatar pero

Voz 1887 05:55 lo pero hasta en eso es innovador Iniesta no

Voz 3 05:57 o sea buscando una nueva experiencia en un fútbol que no tiene tanta tanta presencia como como puede ser el fútbol chino

Voz 1375 06:05 con qué crees que ha podido influir en en la decisión de Iniesta de finalmente decir me voy a ya hemos contado la importancia que ha tenido el Barça también pero pero al final el que toma las decisiones Andrés no sé cómo lo ves tú bueno yo creo que a visual

Voz 1785 06:17 izado quién es el dueño y quién es el responsable de la negociación no quiero decir que con el presidente del club chino al que podía ir no no lo hubiera no pero creo que el hecho de que de que éste el Barça de que de alguna forma él puede reconocer cuál es el intermediario y que el interés que tienen que se mezcle la masía como tú has contado también creo que esto le hace estar en paz con él Barça con Conrad cúter con un estar en un en un país como Japón que creo que le atrae más a la familia que China porque China nos puede atraer más como un un proyecto futbolístico pero exclusivamente futbolístico creo que en cambio Japón lo que es la vida en Japón lo lo que les seduce Japón le puede ir mejor yo creo que es porque lo ha visualizado más las personas que le pueden llevar a buen

Voz 4 07:05 a buen término su proyecto futbolístico eh

Voz 1887 07:10 yo creo desde el punto de vista deportivo tampoco es tan importante no creo una vez que sales de Marcos de Barcelona hay del Barça y de Europa y de la Champions yo creo que ya lo han porque igual donde vaya noche

Voz 3 07:19 en evidentemente tiene para mí ahí tiene más valor evidente de la oferta económico pero por supuesto los condicionantes y los detalles personales una vez abandona el Barça y una vez abandona la selección española en pleno Mundial de Rusia es decir en lo más alto que pues que que en futbolista todo lo que todo lo que él hijas es mucho peor a nivel deportivo pero muchísimo peor la carrera Iniesta no va a quedar condicionada por esa decisión creo que como dice Ramón en el fondo es sentirse tranquilos en sentirse confiado para a partir de ahí buscar no sólo la carrera deportiva osea de sus dos últimos años como está haciendo Xavi en Qatar o como hicieron otros

Voz 1375 07:53 solistas el caso Raúl que acabó jugando de Estados Unidos

Voz 3 07:56 dónde está Villa es son experiencias te diría casi más personales en fútbol

Voz 1375 08:01 de de esta forma da la impresión de que no corta el del todo el cordón umbilical con el Barça no es como que se va del Barça es evidente que no tiene relación con el Fútbol Club Barcelona pero I'm A ha tenido que ver en la negociación el peso del Barça de empujarle en cierta manera allí no siempre con el visto bueno por supuesto el hecho de que se forme una masía que él sea el abanderado que vayan a ir entrenadores del club parece que no se rompe del todo ese ese cordón que une al Barça Iniesta no aunque sea a no sé cuántos miles de kilómetros exacto

Voz 1785 08:29 eso te decía que el hecho que haya intermediarios como tú también te habías contado el Barça Hay que estén con el que tiene buenos lazos que además no olvidemos que llegó al Barça a través de Piqué osea todo eso tiene un un cariz mucho más familiar para Iniesta que es una persona que necesita una cierta proximidad un cierto cariño y creo que como Mines mínimo esto le da más seguridad Iniesta lo que quiere es seguridad diría que

Voz 5 08:54 el tanto el Barça como como el hecho de que haya está ahorra Cutter ha sido decisivo para para esta nueva aventura de Andrés ahora muchos se preguntan qué no estará leyendo esto significa

Voz 1887 09:06 a Ramón Besa y Marcos López se van a ir a vivir ha habido mucha gente hecho no habrá que ir a China en la Superliga China o no

Voz 3 09:14 se debe vivir mal allí no es por Marcos porque está muy lejos no me lo que caiga afortunadamente la tecnología nos permite está igual de cercanos en Kobe Barcelona Milan y China no sé a mí como experiencia poder a Kobe o podía este Andrés jugando oí compartir esos primeros pasos supongo que como Ramón me encantaría Nos encantaría como a cualquier periodista hablaron lentamente en el fondo estamos hablando de un icono no del fútbol español que es que pertenece al fútbol español pertenece al Barça sino que es un icono del fútbol mundial

Voz 1375 09:50 yo creo que éstos son los últimos coletazos de ese gran Barça que fíjate donde han terminado con Xavi con Iniesta uno dando lecciones del fútbol en Qatar aunque ya había una academia allí formada la de Aspaym yo otro yéndose a Japón para ayudar a formar una masía seguir dando esas lecciones de fútbol no intentar in e influir en esa filosofía y en esa manera de jugar también de alguna manera se utiliza a Xavi en un lago en un rincón del mundo ya extra Iniesta en otro rincón del planeta para que esa filosofías extienda lo más posible no

Voz 1785 10:21 sí es curioso no de que juntos han estado todo ese Dream Team futbolístico del Barça y ahora están esparcidos por todo el mundo no es ningún no coinciden no es curioso como cada uno se ha buscado la vida a su manera lo que quizá más sorprendente ha sido como siempre ha sido lo de lo de Andrés porque lo podíamos situar en en Qatar lo podíamos situar en Estados Unidos lo podíamos situar incluso no en en en la Premier como sí y nuevo porque él significaba jugar contra el Barça pero ha tenido la posibilidad de quizá de jugar en el City se ha ido al otro extremo donde en Japón casi nos habíamos olvidado porque muchos de los enviados futbolísticos de España a nivel técnico y de jugadores cosa un camino que abrió precisamente Reixac Txiki Begiristain Julio Salinas Japón digamos como olvidado no in no sé qué es lo que ha pasado Si Esquerra no algo otras firmas piensan revalorizar el fútbol japonés pero recobra con Iniesta otra

Voz 1887 11:18 vez bueno una parte del mundo que teníamos medio escondido desde hacía un tiempo Se van a volver locos ahí Marcos con la tele la bueno eso va a ser la oído y lo la dimensión

Voz 3 11:30 citaría que exacto exacto es que es que la dimensión que adquiere a nivel publicitario estamos hablando de un mercado que es el mercado español de cuarenta millones de personas a esa dimensión no sólo japonesa sino sino asiática creo que en el fondo lo que están haciendo tanto Xavi como Puyol aunque sea desde Barcelona como Valdés que ahora que está iniciando su carrera como entrenador lo está estudiando del cúspide entrenador aquí en Las Rozas que están siendo discípulos de una idea futbolística discípulos de una filosofía tarde o temprano de aquí a tres cuatro cinco años acaban volviendo todos a Barcelona eso no tengas ninguna

Voz 1375 12:02 pues nada la opinión de nuestros

Voz 1887 12:04 los que estaban aprendiendo chino alguna palabra pero ahora de pronto se dan cuenta que hay que aprender japonés pero bueno es un caso que le vaya bien a

Voz 1785 12:11 el Livni esto lo has sido tú porque has visto que en los dos que hacen el libro y que son

Voz 1887 12:14 más próximos enterado descaro es que todo eso es un detalle primero que detalles de R

Voz 1785 12:21 Valoriza como periodista y segundo que la gente que tiene relación es con Andrés Iniesta hay que puede pensar que el hecho de hacer un libro tener proximidad con él no significa que tengas noticias de las cosas que le pasan es un detalle Opa yo creo muy interesante para conocer Andres hasta qué punto es celoso de su intimidad y de que quién se quiere acercar a él si lo hace por intereses

Voz 1887 12:40 con las cosas y si nuestro también también pues nada no sé cuándo pero no tardaremos en tener un libro de los primeros pasos de Iniesta en Japón ya sabes que lo va tienes luego escribir un abrazo Marcos hasta luego Ramón Chao adiós a los dos uno la Bruno horas queda al mano buenas noches no está esperando el técnico del Valencia Marcelino ya allí en los estudios de SER Valencia junto a Pedro Morata Nos vamos enseguida con él

Voz 1375 13:04 eh eh pero a donde se va exactamente Iniesta Kobe ciudad del sur de Japón el equipo la liga japonesa una fotografía rápida de a dónde seguir Andres

Voz 0301 13:14 bueno pues ese el Visel como es un club histórico es verdad que no ha tenido últimamente el mejor rendimiento hace poco estuvo por ejemplo en la segunda división descendió en el en el dos mil doce volvió después de que lo volviera a comprar acuden en dos mil catorce a cobró poder futbolístico por ejemplo han fichado Vargas hagáis una idea Lukas Podolski que es veterano pero bueno tienen treinta y un años todavía tiene mucho fútbol pues fue la la imagen de esa nueva la cara que tenía que quedar el Elvis el Cobi está jugando allí dejando un rendimiento como mínimo notable bueno está estadio de de treinta mil con capacidad para treinta mil

Voz 1887 13:53 lo judía ando como ya lo poder ir ampliando digo pequeño al al primer día practicar

Voz 0301 14:00 de ir es es importante decir que no me parece un fútbol inferior a la liga china por varias cosas porque el nivel del jugador japonés sean internacionales porque la mayoría japonés está jugando fuera es superior al de al de la liga china buenos mirase el resultado es en competición asiática en la Champions de A6 son bastante parejos casi siempre tenemos equipos japonés llegando como mínimo a semifinales normalmente incluso a la a la final y a veces ganando la la competir

Voz 1887 14:28 bueno pues ahí se va a Andrés Iniesta jugar a esa ciudad que últimamente que también un equipo haciendo grandes cosas pero poco a poco iremos conociendo más bese Wiesel Kobe

Voz 1375 14:37 Japón gracias Bruno un abrazo otro hasta mañana caló el último apunte que tiene que ver con el Barça de paso con el Atlético lo protagoniza Josep Maria Bartomeu presidente del Barça que en una entrevista con RAC uno ha dicho esto cuando empiezan a preguntar por Andrés Iniesta ya sabéis que venimos de una entrevista de Luis Suárez en la que reconoce medio de su país este fin de semana que ven

Voz 1887 14:58 canta que atraiga a jugadores como Griezmann jugadores como él nos van a venir muy bien a todo el mundo ocho Barcelona perdón

Voz 1375 15:03 ah que ya lo han fichado Bartomeu podía haber despejado balones o echar balones fuera pero ojo a lo que dice el preside el Barça

Voz 6 15:09 poner un cero fichaje Griezmann no yo bueno paso palabra es que lo para nosotros Gibbs le interesa Barça mucha Griezmann al análisis de la temporada y purgando contra la cara a la opera Kings ídolos surten quienes vengan socialista Griezmann Bustelo no han Griezmann al el de Kansas daba casas hablan a mí no no través llevo dos con la Trobada eh no no durarán que están no se ven no sólo representan tan innovación a todos los representantes ímprobo y pasee capado octubre las mérito Bona no es momento para la llevo dos o tres clubs como otras Homs que ha hecho es de la prensa regularmente bueno

Voz 1375 15:55 lo que dice Bartomeu es que él no se ha visto con Griezmann bueno que coincidieron en vacaciones pero que que no

Voz 1887 16:01 no hablado que no hablo con él que no se reunió con él y le pregunta usted habló con él no no nunca me he reunido con él a principio lo que dice es que no es momento de de jugadores que gana pero de Griezmann dice no no hable

Voz 1375 16:11 con él y con su representante bueno Nos vemos con mucho representantes con la con el suyo que en este caso su hermana su representante si me vi hablé me reuní pero fue en octubre

Voz 4 16:23 eso lo dice Bartomeu sí que yo sí pero en octubre

Voz 1887 16:30 sí como si hubiera prescrito sea el presidente el Barça confirma que ha hablado me acuerdo el revuelo que se montó cuando Amor insinuó en el palco a aquella entrevista Mónica Marchante que bueno que a veces sí que puede que haya habido contactos no no creo que es lo que dijo Guillermo Amor puede que haya habido contactos que no haya habido

Voz 1375 16:46 lo que dice el presidente del Barça es que sí

Voz 1887 16:48 eh yo con la representante de Griezmann pero que fue en octubre

Voz 1906 16:51 yo creo que a Bartomeu se ponen nervioso porque Jordi Basté que es quién la hace la la entrevista pregunta muy claro muy directo muy corto y no les da tiempo a pensar y ahí Se traba porque dentro del club es un secreto a voces que el Barça aunque te recalcan que no está fichado pero que es el el jugador textual dicen que lo quieren porque es una ganga de mercado poderlo fichar por cien millones de euros

Voz 2 17:19 en por lo que yo tengo entendido Bartomeu

Voz 1906 17:21 tú ya ha hablado con con con Cerezo y el Barça ha dicho que no va a pagar la cláusula lo va a llevar adelante sin sin avisar sino que supo que el a los dos les convendrá negociar pero claro que Bartomeu públicamente diga esto junto con lo que explico Guillermo Amor pues o está totalmente cerrado o si hay algún fleco pues subirá un poquito más

Voz 1887 17:46 eh Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal buenas noches cómo estáis y mientras en el Atlético de Madrid dan por hecho que Griezmann sigue dando largas sigue dando largas sigue dando largas porque lo tiene claro

Voz 1375 17:54 sí

Voz 1887 17:55 no va a aceptar ninguna oferta ni siquiera las va a escuchar porque tiene claro dónde está su cabeza y hay que buscar un recambio hemos abierto El Larguero contando el lo fue

Voz 1375 18:04 cimiento de los representantes de Di María al Atlético de Madrid es uno de los candidatos hay más no

Voz 1576 18:10 sí está claro primero mosqueo por por las declaraciones hoy de de el presidente del Barça porque vuelven a faltar al respeto entienden en el Atlético de Madrid al conjunto rojiblanco porque sabes qué es mejor un contrato en vigor hablar públicamente y de esta forma tan clara como que mantienes contactos con un jugador te puedes imaginar que ya eso llevó a al Atlético Maheta a quejarse a a la FIFA hace ya semanas que por perdido Antoine Griezmann porque había hecho una oferta cercana a los veinte millones de euros porque Griezmann da largas y no contesta al club por su tú por su forma de llevar esta situación tanto en El Vestuario el enterrador el primero como en el club entienden que ya ha tomado una decisión y que no es quedarse en el Atlético de Madrid evidentemente ya no sólo en el Atlético de Madrid sino lo sabe todo el mundillo del fútbol de ahí que vayan ofreciéndose jugó

Voz 1375 19:00 entienden que un delantero de las carácter

Voz 1576 19:02 Istiqlal de Antoine Griezmann no lo hay en el mercado quizá hay que mirar a otra cosa y ahí apareció el nombre de Ángel Di María el fideos no quiere continuar en París quiere buscar unos nuevos horizontes en su carrera y entiende que un club que le va como anillo al dedo por el trabajo el entrenador porque ha crecido mucho y pelea por todo es el Atlético de Madrid y el representante ha ofrecido al fideos al conjunto rojiblanco que lo podría sacar por buen precio incluso estaría dispuesto a bajarse el sueldo eso es lo que lo que hay encima de la mesa pero como tú bien dices queda verano para el Atlético de Madrid con esos cien millones de euros y seguro que no va a ser el único no

Voz 1375 19:38 pues veremos a ver lo que ocurre pero de momento así está en la actualidad el Atlético buscando un recambio al que parece va a ser la marcha asegura del verano que tiene pinta que después de la final de la Europa League que por cierto se va

Voz 1887 19:50 a ver también en el Wanda Metropolitano ya contaremos lo que hay que hacer pues la final de la Europa League se va a poder ver en el Wanda Metropolitano además de los que tengan la suerte de poder ir al Lyon

Voz 1375 19:58 digo que muy probablemente después de esa final de la Europa League Griezmann pueda desvelar cuál va a ser su futuro un abrazo Talavera hasta luego un abrazo es Jordi Martí sigue me voy a Valencia está por ahí esperando medallas

Voz 7 20:10 Marcelino muy bien mañana a ver si conseguimos por ejemplo Manu convencer a Marc Ingla que fue directivo de Kobe entre el dos mil doce dos mil quince El fue ex vicepresidente deportivo

Voz 0985 20:22 lo del Barça con Laporta fue uno de los que sentó las bases de este WISE el Kobe haberse algún día al convencerlos para que nos venga explicar a quiénes Larguero las entrañas de este WISE al Kobe por lo demás sillón felicitarte por lo demás felicitarte sinceramente por la exclusiva