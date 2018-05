Plano, plano, plano. Y Ciudadanos aplaude

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa pues nada ahí tienen ustedes a Ángel Garrido en la presidencia de la Comunidad madrileña que Rajoy en la mejor versión de Rajoy ha decidido no decidir ya optado por el que tenía más a mano que no es cosa de buscarse complicaciones elección plana que va a obligar al Gobierno de la capital a pasar un año en punto muerto doce meses que se van a perder en el Piélago de la insustancial y edad no me llegaran ustedes que no tiene su aquel que haya trascendido quienes ayer mismo aplaudía enfervorizado las mentiras y disimulos de la ya fallecida Cristina Cifuentes conviene volver a ver los vídeos de las últimas comparecencias de la expresidenta estudioso y luminosa de cutis observar con cuantas aspaviento Rey a su ayudante de campo el tal Garrido todas las gracias a la capitana claro que para dirigir el partido Rajoy ha resucitado a Pío García Escudero que en un alarde de desprecia cualquier norma decente aunque no escrita va a dirigir ese partido atravesado desde el tamayazo por una meta negra de corrupción y malas prácticas al tiempo que la presidencia del Senado ya se ve que en Génova no les sobra banquillo que han saltado al campo un suplente un retirado mientras Ciudadanos están contentos sosteniendo con remaches de acero al PP ante todo regeneración