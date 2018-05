¿Qué equipo es el favorito para la séptima posición?

Voz 1375 00:00 además de Santi Cañizares que ya con Marcelino en el final de la entrevista con el técnico del Valencia está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro qué tal hola Manu buenas noches y está a Gustavo López hola qué tal buenas noches Kiko en Jerez pero ahí hay zonas donde hay menos cobertura

Voz 1375 00:26 sí pero no igual Álvaro esperando igual aparece en Hablar por hablar a partir de hoy eh oye quiero preguntaros lo primero por la segunda es que hemos abierto con la victoria del Rayo de es tal Rayo disparado con setenta y cinco segundos Huesca pero fijaros lo que viene por ahí para subir a Primera el Sporting sesenta y ocho Zaragoza sesenta y dos Numancia sesenta y uno Cádiz sesenta Oviedo cincuenta y nueve Valladolid cincuenta y ocho Osasuna cincuenta y siete Granada cincuenta y cinco Tenerife cincuenta y tres

Voz 0454 00:54 sí bueno Granada perdido y con el Rayo y obviamente deja deja ha dejado muchas opciones en un partido fundamental para el Rayo que ha jugado con una gran responsabilidad superándolo además

Voz 1375 01:03 que huele a Primera ganaron si según la primera parte

Voz 0454 01:05 de Oller partido era clave no porque además tienen cuatro partidos que le quedan que no son complicados de todo creo que son Nastic Alcorcón Córdoba bueno partidos que puede ganar el Rayo en la forma en la que está yo es el equipo que más fuerte veo ahora mismo el equipo que que sí que veo en Primera hay y luego pues los demás van a tener que sufrir mucho no el Huesca ha hecho una magnífica temporada pero tiene que rematar la y eso es lo más difícil para los equipos

Voz 1375 01:29 pero fíjate parecía que se bajaba aquí se descolgaba hacia me ha vuelto a quedarse ella

Voz 0454 01:33 efectivamente pero tiene que rematar no va a ser fácil Sporting perdió en Zaragoza pero perdió jugando para no perder creo que esa veinte corners en el partido que eso es una cifra anormal que vivió da a partir de que

Voz 1375 01:45 en el área caen en el área rival del

Voz 0454 01:47 Zaragoza ha reaccionado esta semana El Osasuna ha reaccionado al Oviedo que también ha ganado en casa unos rendimientos irregulares

Voz 1375 01:54 la segunda

Voz 0454 01:55 lo mismo está muy muy divertida sinceramente pues donde más están disputando los puntos

Voz 1375 02:00 arrimen el Valladolid que se mete hallados también leyó ganó cero uno y es imposible decir dos equipos aquí vayan a ganar impulso uno

Voz 0454 02:06 en Soria en Numancia que si el Numancia hubiera ganado estaría en la posición del Valladolid o sea que en un partido te colocan con con muchas opciones o te coloca con ya conviven con más problemas pero hay mucho por decidir todavía en cuatro

Voz 1375 02:17 Jornadas Álvaro Gustavo cómo te no

Voz 0749 02:20 está difícil no grata difícil hay un partido muy interesante que es el lunes si la hora de son dos equipos que a priori pueden estar ahí en los Perelló fue el Zaragoza está remontando mucho puesto está haciendo con juego con Borja Iglesias la verdad que en plan goleador muy buena también el caddie que bajó un peldaño las prestaciones a nivel ofensivo y está siendo un equipo bastante vulnerable y sobre todo en casa bastar interesantes hizo ayer de la va a jugar yo creo que dice la voz

Voz 1375 02:48 sí sobre CAI pero la segunda

Voz 0749 02:50 muy interesante bueno ahora está muy muy bonita con este nuevo formato que simplemente hace unos años de estos play off elabora que está mucho mejor todavía

Voz 1375 02:59 te bajas por alguno Álvaro de fíjate

Voz 2 03:01 el Huesca viendo cómo jugó la primera vuelta que que jugó de escándalo oí lo es cierto que ha tenido muy mala suerte con con los jugadores fundamentales porque tuvo una una racha donde donde empezó a bajar puntos creo tuvo muchas lesiones consecutivas de jugadores fundamentales para que les ha ido recuperando eh pues se ha recuperado a la vez el el buen juego y los resultados no me alegro mucho por el por Michel y por subrayo porque porque realmente el club hizo una apuesta muy valiente por por un chico que estaba entrenando al al Juvenil División de Honor a la estación de maravilla lo día estuve hablando con él está muy ilusionado de poder conseguir llevar al equipo de su corazón post de vuelta a Primera no yo creo que entre Rayo Huesca Sporting va a estar el ascenso directo

Voz 3 03:41 luego vamos a ver si a ello

Voz 1375 03:44 Que Dios reparta suerte y luego tortas tortas

Voz 2 03:46 todos los años donde va a haber muchos equipos con muchas aspiraciones como Zaragoza ya al Numancia Le veo muy fuerte destacaban

Voz 1375 03:52 sí yo también me sorprendió el otro día afortunadamente para mí Valladolid pero me sorprendió el cero unos que es lo más que está ahí ahí el tapado o no pero que no falla

Voz 2 04:00 así que luego puede pasar cualquier cosa entre entre esos candidatos al al play off

Voz 1375 04:05 que todos los jueves recuerdo que hay Play Segunda el mejor podcast de la categoría en Cadena Ser punto com hay que recordarlo siempre hablando de la segunda división un apunte con Cañete con Álvaro y con Gustavo por cierto enhorabuena Álvaro

Voz 4 04:16 decir pero sufriendo mucho ayer la verdad es Nolito felicidad se va sembrando Cepal algo empieza el año que viene juega me parece no piensan sube un peldaño

Voz 2 04:28 no sabemos nada todavía mira me han dicho nada sino no se sabe

Voz 0454 04:31 yo yo que rompe una lanza en favor de Álvaro que parece que el Madrid tiene que ganar todas las ligas en juvenil A Juvenil B juvenil che no es así si no es así no siempre gana la Liga de hecho hay otras categorías donde no han ganado la sí y entonces que se le del que entonces era

Voz 1375 04:47 por hecho que venga ya sea efectivamente que no siempre

Voz 0454 04:49 se gana la Liga Ayala ya ya

Voz 1375 04:52 lo que sí que es seguro es que no sigue Guti en el juvenil A eso sí seguro pero no se sabe quién va a ocupar ese sitio es lo ha dicho él sí

Voz 2 04:59 sí lo que no sabemos es ir al Castilla o saldrá el club no se sabe nada la verdad que todavía no han informado a nadie de lo que va a pasar el el año que viene

Voz 1375 05:08 pues de momento enhorabuena por la Liga para lo harán Benito oye sobre lo de Iniesta Japón algo que apunta os sorprende ya sabíamos que se iba sabíamos que si va a Asia pero al final Japón

Voz 0454 05:20 a mí me sorprende el cambio de actitud de los no me sorprende perdón el cambio actitud de los chinos son los chinos son en las negociaciones a eso de que ese refrán que hay en España no puede ser más ignorante ese refrán que tenemos que levanté engañado común chino salvó Ateca Los

Voz 1375 05:35 de los chinos cada vez más difícil engañar no eso sería algo pues

Voz 0454 05:38 no hay un refrán más ignorante que si mi opinión de Beate que los extranjeros en España normalmente llevan razón menos en ese desde luego

Voz 0749 05:45 en muchos pero

Voz 0454 05:46 te lo digo porque el cambio de actitud en la negociación con con algún club chino ese es habitual pues al chino cuando o los clubes chinos cuando ven que hay un jugador que no pueden conseguir entonces ponen toda la carne en asador y cuando ya parece que lo tiene todo hecho entonces empiezan a aflojar y arrepentirse de todo el dinero etc etc etc eso no es la primera vez que la sucedido algún jugador que querido ir a China evidentemente hay Klum más serios que otros pero a mí no me sorprende sin las cosas no están firmadas que haya un que haya posible desavenencias no me extraña

Voz 1375 06:18 Gustavo hoy ya lo decía antes a Jordi a Marcos sea Ramón que ya cuando te vas del Barça desde el punto vista de él de su carrera futbolística tampoco hay tanta diferencia entre jugar en China o Japón no cuando te vas del Barça hombre no

Voz 0749 06:29 de tema económico le puede variar en en alguna en alguna cifra pero en cambio a nivel de ciudad sí varía bastante en no es lo mismo China que Japón realmente a mí me sorprende a este tipo de negociaciones que él no tenga todavía decidido realmente no dónde va ir si tiene decidido como ya lo lo dijo que esto del Fútbol Club Barcelona pero no que no que tenga decidido donde pueda llevar a jugar todo este tema en el fútbol no me sorprende nada mano y más cuando es un tema contractual realmente cuando hay tanto números encima de la mesa y cuando hay tanto dinero de por medio sea realmente no me sorprenderá

Voz 1375 07:05 bueno pues en Japón irá muy bien en el en Kobe allí a jugar los tres próximos años somos contarnos dando Larguero y que le vaya bonito oye sobre lo de Griezmann escuchar a Bartomeu reconocer que habló con el Armani con la representante y todo va en la misma dirección es cada vez está más cerca además fuera del Atlético te parece un buen recambio Cavani Di María os parece os pregunto a los tres que hay un recambio parecido a Griezmann porque contentar al Cholo para buscar de Griezmann no sé si va a ser fácil

Voz 0454 07:36 no estoy yo te da los delanteros si yo yo te digo mano

Voz 2 07:39 que que los nombres que se barajan para sustituir a Griezmann son jugadas completamente diferentes al francés eh yo creo que que el rendimiento de Griezmann ha superado todas las expectativas incluso las mías se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en el Atlético de Madrid e incluso cuando le ha tocado trabajar

Voz 1375 07:56 algunos más se ha puesto el mono de trabajo con

Voz 2 07:59 bueno más defendiendo a sesenta metros de la portería contraria I no ha puesto ni una mala cara me parece que es un regalo y lo digo a pesar de la cantidad de cien millones de euros que puede parecer una barbaridad pero tal y como está el mercado me parece un regalo para un equipo fichar un jugador así por cien millones yo yo sí vamos y el Real Madrid no tuviera este a pacto de no agresión e en teoría con el Atlético de Madrid yo me iba por el de cabeza porque me parece un jugadorazo completísimo te puede jugar en en en cuatro posiciones del ataque te puede jugar de volante por detrás como hizo a comienzo de su carrera es me parece un ficha Haza y bueno pues pues si va al Barça pues sería reforzar al al máximo rival que tienen Madrid de una manera

Voz 1375 08:39 grande muy buena pero encontrar alguien de ese perfil Gustavo difícil que ocurre como ocurra cuando le toca también

Voz 0749 08:45 todo sobre todo eso mano yo creo que cuando a tu máxima estrella a currar como ocurra Griezmann para los compañeros eso es significativo no dice bueno incurra él que es en nuestro emblema y nuestra máxima figura como en el resto el Cholo este reinventa no el Atlético Madrid desde que se fueron grandes figuras Falcao entre entre ellos se reinventó y volvió a competir y volvió a ser un equipo importante suplir a Grima es muy difícil la característica que se manejan por nombre es completamente distinto suena y María en a Cavani suena otro tipo de jugadores pero son completamente diferente a lo que Griezmann futbolísticamente ya no hablamos el trabajo en y de la figura de Griezmann en el Atlético de Madrid sino a nivel futbolístico en la posición que él está jugando y sobre todo de lo que les está dando al Atlético Madrid Si se hace una pérdida muy muy grande pero también es verdad que ese fueron grandes jugadores y sin embargo el Atlético Madrid se reinventó otra vez sea cerró la lista de grandes durante los que han salido al Atlético de Madrid Mao Kun Agüero Falcao

Voz 1375 09:44 a Forlán Torres que se fue luego volvió a Diego Costa cuando también fue luego volví efectivamente bueno a ver qué pasa con Antoine Griezmann os que pregunta por por algo que es imposible que sea lo de Segunda quien va a subir bueno es hacer una quiniela sobre quiénes sois mejores en la lucha por la séptima plaza en la Liga están aguantando ahí los de Bordalás y los de Machín hasta el final séptimo ahora mismo el Getafe octavo el Sevilla noveno el Girona se están los tres equipos en en tres puntos aunque el sería tiene un partido que tiene Telegram tres a los demás de degradados pase lo que pase Getafe Girona están hasta la última jornada con opciones de jugar en Europa y el Sevilla que se puede quedar fuera

Voz 0454 10:25 bueno yo creo que es habla claro de la temporada de los tres de Benito el Sevilla que obviamente tenía que estar clasificado ya para Europa en función de

Voz 1375 10:33 tú hace tiempos de sus posibilidades

Voz 0454 10:35 día en y si hubiera tenido un rendimiento óptimo y un mérito enorme para dos técnicos emergentes como son Bordalás Si Pablo Machín que han demostrado pues que son técnicos de Primera División con creces no

Voz 1375 10:47 a mí me consta está al Eibar con cuarenta y siete eh sí sí punto menos que yo

Voz 0454 10:50 sí porque esa victoria el otro día en Montilivi Le metió ahí Lequi toro le restó opciones al Girona también más al Eibar al final pues es complicado porque el el el Sevilla y el otro día le vi muy bien hacer un partido serio frente a la Real Sociedad no es fácil ganar a la Real que es un equipo que está en forma hizo un partido muy serio muy de Caparrós muy de Caparrós en cuestión de carácter de ambición de no da una pelota por perdida de levantar al estadio en cada acción de tener una muy buena actitud y obviamente luego tiene jugadores que te generan P Delta hacen gol el Getafe superó una barbaridad de bajas diez bajas que tenía para jugar en Las Palmas un partido que pudo pasar de todo finalmente acabó ganando yo Girona la verdad que hizo el peor partido en Montilivi que que ha hecho durante la temporada entonces que Sevilla no vamos en contra por ejemplo el miércoles que no lo sabemos que obviamente más correoso más peleón más trabajador contra

Voz 1375 11:41 Madrid Wood seguro que Common tele con Berizzo no

Voz 0454 11:43 porque las características del entrenador lo lo motivador que es Caparrós evidentemente induce a pensar que va a ser un equipo ese tipo pero a mí sobre todo quiero romper una lanza a favor de Bordalás porque el Getafe es un equipo que lo hemos os la estela criticó mucho por su deportividad por un excesivo número de tarjetas es cierto es el equipo más amonestado

Voz 1375 12:02 si pierden tiempo que siente todo

Voz 0454 12:05 nadie ha dicho vamos a romper una lanza a favor de Getafe que está jugando Europa me por favor un poco cuántas veces cuántos años hemos estado que hablando en los últimos años de lo indolente que era su equipo con tan buenos jugadores que tenía la cante al Real Madrid algunos de la cantera del Atlético de Madrid pero qué qué calidad tenía pero que indolentes que Tierno que es que blando que es bueno ahora por exceso de acuerdo un algún momento por exceso pero ahora compite cada día cada partido y a mí me encanta que eso suceda me parece que es lo que tiene que hacer un equipo de bajo presupuesto como es el Getafe que está entre los cuatro cinco equipos de de de de menor costo de salarial de la plantilla ahora mi Manu el Getafe siga mejor que los demás equipos en Sevilla es verdad

Voz 0749 12:46 tiene un partido menos pero tiene enfrente al Real Madrid también el derbi sevillano frente al al Betis se lleva jugado gran parte el Getafe creo llega mejor y es verdad que tiene un partido complicado frente al Atlético de de Madrid pero creo que emocionalmente físicamente de la forma futbolística de la ciudad mejor que posiblemente en Girona que viene en un poco caída sigue haciendo buen fútbol pero está perdiendo los últimos parte dos y lo veo un poquito más relajado en ese sentido sin embargo el Getafe con las baja frente al Unión Deportiva Las Palmas algún resultaba muy bueno tiene un rival difícil frente al Atlético de Madrid el próximo fin de semana pero recordemos el Atlético Madrid juega la final de la UEFA y en ese sentido

Voz 0454 13:29 que de eso creo que dosificar un poco al equipo y eso

Voz 0749 13:32 se puede aprovechar el Getafe sal V un poquito más fuerte para esa séptima plaza cualquiera los puede obtener pero creo que el Getafe en ese sentido pues lo que pregunta a Bosch creo que ciudad con un un peldaño más que los demás equipos

Voz 1375 13:43 Getafe Atlético Girona Valencia Betis Sevilla esta semana la última jornada es Las Palmas Girona el Getafe viaja a Málaga y el Sevilla recibe al Alavés y además este partido el miércoles Sevilla Real Madrid eh a quién ves tú más fuerte de los tres de esos tres cuatro hay arriba Álvaro

Voz 2 14:01 la teoría dice que que por potencial el el Sevilla no lo que pasa que bueno primero destaca

Voz 1375 14:06 dar la la temporada que me merecen milagrosa

Voz 2 14:08 la de Getafe y de Girona si me dices al principio temporada que iban a estar luchando por metas en la séptima plaza tienes he dicho que si estabas loco pero esto es es una apuesta e Llum premia a esa apuesta de de continuar con los técnicos que que te hicieron ascender que otros equipos por no por no mantener esta línea continuista pues ya han estrellado hoy por por pensar que quizás esos técnicos no estaban preparados para el asalto al al fútbol de superélite y bueno pues la temporada de Machine de Bordalás ha sido espectacular yo fíjate que me inclino para el Getafe porque me parece un equipo muy estable ni a la Getafe es difícil verle un día malo al Getafe le puedes ganar pero legajos sangre sudor y lágrimas a ir esto creo que base va a agarrar muy bien esa séptima plaza

Voz 1375 14:54 bueno e para acabar que está por ahí Raúl algo que queráis decir que no se haya dicho a estas alturas del lunes del clásico del árbitro de la tensión de ese clásico descafeinado donde no se peguen donde no había nada en juego y casi acababan a palo limpio de de de los piques del empate a dos con qué te quedas el clásico de ayer Cañete

Voz 0454 15:12 bueno me queda un clásico muy clásico y eso me gusta que haya un clásico y no haya un clásico descafeinado como es el que mucha gente esperaba incluido yo yo creo que importante

Voz 1375 15:21 descafeinado con leches no como se ha hecho con leche es F

Voz 0454 15:24 de yo creo que lo dignificó sobre todo Zidane con otro entrenador hubiera guardado futbolistas de cara a la final no guardo a nadie entonces creo que hay que aplaudirle en este caso Zidane porque nos ofreció gracias a la a la ONCE que puso pues un gran espectáculo llovía es el que más se jugaba aquí que creo que no nos hemos dado cuenta o a lo mejor sí lo oído comentar ya mucha gente pero pero hay que recordarlo es el árbitro porque para el árbitro no estaba acabada la temporada para los demás sí y un magnífico árbitro como es Hernández Hernández que el año pasado fue el mejor valorado por por el número

Voz 1375 15:51 bueno sí

Voz 0454 15:52 pues hizo un arbitraje horroroso y yo que resaltar dos cosas lo primero que hay que lamenta es él porque él es el que de verdad se juega su prestigio además este clásico pues ha sonado en todos sitios con lo cual la valoración de FIFA y UEFA me puedo imaginar que a que habrá sido la que habrá sido hilos segundo concienciar un poquito a la gente de que de que vamos a dejarla el verbo robar aparte porque Hernández Hernández llegó al Camp Nou hice fue con mucho menos de lo que llevo esa no se fue ni con puntos se fue con nada se fue con menos prestigio y con menos categoría o a robar no robó nada equivocarse equivocas equivocó mucho todo pocas como pocas veces he visto y un árbitro equivocarse

Voz 0749 16:28 Manu me quedo con muchas cosas el clásico I y que no extrapola bocas a mucho pensando que era un clásico de no iba a jugar nada que parecía que el Madrid evacuadas de dar jugadores para la final que el Barça ya iba de corrillo podía ser un montón de goles al al Real Madrid me quedo con con que muchas veces su estímulo que puede llegar a pasar al fútbol me quedo con un primer tiempo en Madrid espectacular otra vez con la BBC con ese cuatro tres tres y sobre todo con el trabajo de Bale de trabajando siendo solidario poniéndose el mono de trabajo cuando más lo necesitaba el Madrid cubriendo esa banda me quedo con el segundo tiempo del Fútbol Club sólo aquí con diez jugadores ha demostrado la valentía que tiene el coraje saber trabajar como equipo después si le gana a todo un Real Madrid con con un jugador menos y me quedo con el de Zidane a Iniesta no y sobre todo

Voz 1375 17:17 que fuera la intimidad no aunque es conocido aunque ese túnel hay casi a escondidas no pirómanos

Voz 0749 17:22 qué pasa este habla mucho lo que sucede en el campo de los rifi rafe las de las bronca de la pelea de los insulto de todo eso pero esto en el vestuario en el túnel dentro de lo que pasa en los camerinos suele pasar son personas normales y dentro de eso lo futbolista tocamos la puerta del vestuario visitante Nos abrazamos con el rival pedimos disculpas si cometemos algún error y conocemos muchas intimidades que por ahí la gente no lo ve esos lo que sucedió con Zidane y con Iniesta dos personas de grandísimo talento futbolístico pero sobre todo muy buenas personas que eso abrazo dignifica todo lo que nuestra profesión

Voz 1375 17:58 ya Álvaro aunque te quedas desde clásico yo me he quedado

Voz 2 18:01 coincido con Gustavo en que no me esperaba un nivel así del Real Madrid con la BBC a nivel dominador capaz de someter al Barcelona con el balón durante muchos minutos porque recordemos que la eh que la el recuerdo que teníamos de la de la BBC era de un equipo más partido más contra atracador fue un equipo dominante con la con la pelota me gustó mucho luego la reacción del Barcelona con diez jugadores creo que fue fantástica y que le escucha Zidane que que realmente el equipo equivocó la manera de jugar que lo vieron como casi hecho hoy quizás se precipitaron un poco a la hora de de atacar y permitieron estos contrataques del Barça y luego con Cañete lo de la arbitraje yo creo que no estoy de acuerdo con el perjudicado es el el fútbol español y esperemos es que el bar ayude realmente a a los árbitros que son los que que necesitan ayuda para que esto camine mejor y no y no vuelva a pasar este tipo de escándalos

Voz 1375 18:51 la gente tenga que llevar cena a los estadios el año que viene revuelto muchos muchos partidos te vas a empezar a las nueve el partido ya que ahora a las doce de la mañana aseguramos que con el bar tenemos bebida la gran pieza mano tienes lo hará que una empresa empezar ahora mismo ahora lo que no se acabará porque claro El Larguero te sabe lo que es lo que hubiera podido ser es su madre hay podía entrar Kiko si aludido no mira lo tengo ahora

Voz 5 19:16 no no hacemos están el bar ahora con el paro hubiera eh quizá

Voz 0749 19:22 ha durado doce minutos más el parte la segunda parte se la segunda parte sólo doce minutos más pero la segunda parte

Voz 0454 19:28 es muy bueno pero no es normal también que cometa tantos errores claros a que salga Alvar una vez por mitad no y que sean tres minutos más cara no va a cometer tantos errores como esto no es normal que Hernández Hernández es el peor el peor día

Voz 1375 19:41 Sáenz de su carrera ya que esto no se en la segunda parte pero en la primera ya hubo cuatro acciones antes del descanso no no estaría el cuarto no está viejo eh pues nada chavales un abrazo a Jerez ya todo lo jerezano

