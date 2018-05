El Larguero (2ª Parte / 07/05/2018): Marcelino, el Sanedrín de exfutbolistas y Raúl Ruiz

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:06 las doce y media con Casillas hemos abierto con la noticia del futuro de Andrés Iniesta con la noticia de Di María ofrecido al Atlético de Madrid con como aquellos en noticia en Barcelona y la resaca del día después del clásico pero habíamos elegido hoy un hueco en el Larguero para hablar con uno de los entrenadores que mejor lo ha hecho en Valencia están la agradecidos es poco no porque además cuando vienes de tiempos tan convulsos donde no se sabe muy bien cuál es el rumbo donde no sabes dónde está el dueño ni en quién ni quiénes el entrenador si es un delegado es un portero o ex preparador físico todo son parches tras parches y al final dices hacia donde vamos de dónde venimos lo sabemos pero no a dónde vamos bueno parece que al final eh Peter Lin y los suyos con Anil Murcia al frente el nuevo presidente han sabido que lo mejor cuando no sabes de fútbol es delegar en gente que sepa de fútbol Si algo saben ya alguien sabe de esto es Mateo Alemán Marcelino García Toral por supuesto la directiva muchas veces decimos de los entrenadores no hay nada como saber dejar hacer también en determinados momentos para que las cosas funcionen y eso también es aplicable a la directiva hay que saber dejar trabajar a la gente que conoce el oficio que sabe de qué va esto cuando faltan dos jornadas para que termine la Liga Marcelino ha conseguido en su primera temporada meter al Valencia para la Champions quién lo iba a decir cuando empezaba la temporada cuando lo que le pedían es que estuviera de mitad de tabla para arriba que si llegaba la Europa League eso era como el milagro de los panes y los peces e la última vez que entró en la Champions fue en la temporada catorce quince eran uno el entrenador a pesar de ser cuarto no va a jugar la previa de esta temporada a los cuatro primeros van directamente a la fase de grupos de de la Champions ir con este entrenador que ha cumplido cincuenta y dos años y que está en el estudio de la SER Valencia junto a Morata hablamos de de Valencia y de valencianismo Pedro porque muchos se pellizca en todavía aunque ya se acostumbra rápidamente a lo bueno no

Voz 1716 01:57 sí mira yo te voy a dar dos datos muy rápidos que te dan el contexto perfecto el Valencia en los cinco últimos años las cinco últimas temporadas el Valencia ha sido quinto clasificado en liga octavo cuarto y los dos últimos años décimo segundo décimo segundo aparte de las bromas pesadas de de de Gary Neville y esas cosas pero fíjate este segundo dato que te deja el contexto el año pasado la temporada pasada en esta misma jornada el Valencia que hoy es cuarto y tiene sesenta y siete puntos el año pasado el Valencia era décimo tercero tenía cuarenta y tres puntos osea veinticuatro menos que ahora mismo estaba a veintiséis puntos de la Champions en esta jornada celebró que se quedaba en Primera después de ganar a Osasuna cuatro uno esta temporada el Valencia ya es cuarto matemáticamente antes de jugar el partido del Villarreal que se perdió es decir faltando tres jornada El Valencia es cuarto cuando efectivamente estoy seguro seguro que Marcelino y cualquier valencianista en julio del año pasado habrían firmado ser sextos

Voz 1375 03:00 lo hubiera firmado no Marcelino buenas noches

Voz 1307 03:02 sí sí por supuesto claro pero

Voz 1375 03:05 si te dicen en agosto sexto dices venga dame la paz dame la ahora mismo

Voz 1307 03:10 era el objetivo que que nos planteábamos a al inicio intentar meternos en en Europa League que era él el proceso más cercano a un equipo que durante dos temporadas seguidas había quedado clasificado el puesto doce Hay por lo tanto pues ya subirse dispuestos a un trabajo arduo complicados sobre todo porque también había equipos en esa parte alta de la tabla muy consolidados

Voz 1375 03:37 y además te toca un año el primero en el que ni siquiera tienes previa que eso a la hora de planificar la pretemporada el verano tal es muy importante no

Voz 1307 03:46 es una gran ventaja no cabe ninguna duda porque esas previas Se te juegas muchísimo tanto a nivel deportivo como a nivel de cohesión como a nivel de de objetivos económicos Inti y el hecho de no tener que disputar de un cara o cruz en agosto pues implica una mayor tranquilidad para trabajar

Voz 1375 04:09 te preocupa que a partir de ahora la afición eso me imagino que lo tenían tan claro tuve que te que te vamos a contar que no sepas pero es que ahora pase lo contrario que ahora porque de lo bueno se olvida uno muy rápido de lo malo también de lo malo también te preocupa que ahora la temporada que viene te diga todo lo que no sea entrar en Champions es que es un fracaso

Voz 1307 04:26 tenemos que intentar plantearnos como objetivo la próxima temporada entrar en Champions una vez que llegas al a este sitio

Voz 1375 04:33 ahí estaba valiente no a ver no es válida

Voz 1307 04:36 ante explicar de yo creo que el Valencia es un equipo que tiene que estar en la parte alta de la tabla es indudable que es muy difícil porque tres plazas son inaccesibles el cuarto es el campeón del resto de la competición no es fácil pero si queremos ver un Valencia que progresivamente vaya creciendo es indudable que todo eso actualmente en este fútbol tal como está montado pasa por por jugar la Champions de forma consecutiva durante varias temporadas por lo tanto tenemos que la clara idea de de formar una plantilla lo suficientemente competitiva para luchar por ese objetivo

Voz 1375 05:17 dos frases que deja Marcelino eh objetivo para la temporada que viene la Champions no se esconde y que queda cuarto es el que gana la Liga del resto de los mortales porque los tres primeros son a día de hoy inalcanzables para para los demás de Valencia para abajo ahora repasamos más cosas de lo que está siendo el trabajo de Marcelino que cómo ha sido la temporada hay Pedro que le quiere preguntar algunas cosas hay en en Valencia en los estudios de SER Valencia pero los aficionados del equipo están preocupadas con algunos nombres propios yo quería preguntarte el primero de ellos por con dos Villa en el Valencia tiene la intención de pagar los veinticinco millones que hay que pagar para ficharle la con dos Via esa es la intención del Valencia

Voz 1307 05:58 sí estoy completamente seguro que eso así iba a ser

Voz 1375 06:02 o sea que con dos estará el año que viene en el Valencia

Voz 1307 06:04 sí viene Rodrigo tiene contrato con el Valencia es un jugador muy muy importante para nosotros pero el mercado dictara que va a pasar con Rodrigo es indudable que si un club determinado pues viene a por Rodrigo que satisfaga los intereses del propio futbolista y que sea una oferta que el club considera desde el punto de vista económico rechazable pues tendremos que aceptar con resignación

Voz 1375 06:36 y a prescindir de de Un

Voz 1307 06:39 turista muy importante para Valencia si te viviendo opinión

Voz 1375 06:41 la que se quede pero evidentemente no te pues anteponer a los intereses del club pero opiniones que se quede Rodrigo

Voz 1307 06:47 Rodrigo es un jugador muy importante para para nosotros tanto en lo que es su participación directa cara al gol como su participación en el juego tanto en ataque como contrataques

Voz 1375 06:59 y un nombre más el de redes hay opciones de que Guedes juegue el año que viene en el Valencia depende

Voz 1307 07:05 en primer lugar de del PSD que es el que tiene los derechos del futbolista hay que tiene que valorar qué va a hacer con este jugador si contar con él en en su equipo o o propiciar una una salida ya sea haciéndolo todo eso es eso es y entonces pues bueno en ese caso o en los dos últimos posibles casos pues debería así si el Valencia tiene la posibilidad de tener el futbolista la próxima temporada actúas

Voz 1375 07:34 pido que siga Guedes

Voz 1307 07:35 Guedes es un jugador también importante para nosotros pero bueno

Voz 1375 07:39 bueno cuando dices tanto en Rodrigo como en Guedes son jugadas importantes quiere decir que tú has dicho que te gustaría contar poner sobre todo mujeres en este caso Arroyo que tiene contrato hasta claro

Voz 3 07:47 yo creo que a la mayor parte de los valencianistas les gustaría que así fuera como ves es equilibrio entre el Valencia Club

Voz 1375 07:57 club vendedor club comprador de preocupan esos equilibrios que el Valencia se vea obligado este verano por un lado confeccionar un equipo y una plantilla competitiva que satisfaga su técnico pero por otro lado las necesidades económicas que te digan Marcelino no queda más remedio que vender esto esto a tieso te preocupa

Voz 1307 08:16 es la situación real que que requiere pues en este momento la mayoría de los equipos a aquellos sobre todo que no son nivel Top desde el punto de vista económico deportivo van creciendo progresivamente a través de de vender y comprar aquí bueno pues en España yo creo que tenemos dos casos que pueden ser ejemplo para nosotros el buen Catherine detuvo el Atlético de Madrid que le hizo a través de de ventas si compras progresivamente aumentar su nivel competitivo también es obvio con el trabajo es si Madonna y los futbolistas lograr muy buenos resultados y el Sevilla que que iba utilizando pues digamos esta forma de actuar donde varias temporadas entonces bueno pues el Valencia yo creo que en este actual momento pues requiere e ir por un camino similar hay que afrontarlo sí

Voz 1375 09:15 lo digo porque tu confianza es máxima en hacer un proyecto para como objetivo intentar jugar la Champions pero también depende de cómo te quede configurada la plantilla a lo mejor dentro de mes y medio o dos meses piensas todavía más ambicioso o menos

Voz 1307 09:30 más ambicioso es muy complicado es muy complicado porque como comentábamos anteriormente a los tres arriba hay tres equipos que están a un nivel superior y menos

Voz 1375 09:38 cabe la posibilidad que pasen dos meses digas ostras con esto yo no contaba que me vendieran a este a este no ya hemos comprado este

Voz 1307 09:45 puede darse esa circunstancia puede darse puede darse que ahora mismo lo que tenemos en mente practicamente el convencimiento de que vamos a formar una plantilla de una plantilla de cantidad y calidad hace superior a la actual pues luego por situaciones de mercado no seamos capaces esta segunda opción a día de hoy no la contemplo por supuesto que te dice la gente por la calle la verdad es que se ha portado muy bien conmigo

Voz 4 10:14 oye tú y tú con ellos bueno no que transporta recibe con ellos

Voz 1307 10:19 no yo me porque yo intento ser como toda nuestra trayectoria pues el trabajador riguroso honesto oí y luego pues sí no sé los entrenadores los cuerpos técnicos dependemos en una medida un porcentaje muy importante de tener en buenos futbolistas afortunadamente para este cuerpo técnico pues creo que hemos hecho hemos tomado decisiones importantes hemos modificado en un porcentaje muy alto la plantilla y luego los propios jugadores han tenido una implicación total y a nivel de juego de esfuerzo de trabajo y bueno nos han hecho disfrutar nos han hecho disfrutar en el día a día y eso yo creo que se trasladó a la competición

Voz 1375 11:08 Marcelino es amigo de los jugadores

Voz 1307 11:11 hombre la palabra depende mucho el contexto que cada uno de demos a la palabra amigo no tengo muchos amigos de lo que se considera este amigo de verdad pero sí que para mí es muy importante y actuar de forma directa dialogante y sincera con ellos que contemplen a la persona que tienen al lado como alguien con los que pueden hablar con tranquilidad porque eso creo que da una confianza mutua importante no no intento ser en ningún caso una persona alejada de la realidad del diálogo oí bueno pues en ese sentido sí que intento estar cerca de ellos para lo que les pueda ayudar pues les ayudaremos siempre saben que que bueno pues que este mundo y este equipo requiere de una exigencia alta no

Voz 1375 12:12 mire hablando de amigos en Gijón tienes muchos te gustaría un Valencia Sporting en primera el año que viene

Voz 1307 12:17 claro que sí cómo me va a gustar o no puedo decir lo contrario yo al Sporting le estoy muy agradecido porque entre ahí a los doce añitos estuve hasta los en dos y luego como técnico empecé Hay también allí ha en la secretaría técnica al entrenador del filial luego el Sporting mete ahora oportunidades entrenador profesional estuve otros cinco años eh practicamente pues en todo lo que es a nivel profesional y también a nivel de formación humana pues tiene una trascendencia muy importante en mi vida

Voz 1375 12:51 así de relajado de tranquilo con la con el tono de voz del que sabe que ha hecho bien su trabajo y que está tranquilo que no le debe a nadie que nadie le debe nada a él y que a la gente por la calle dice ole tú Marcelino ole tú Morata está pensando ya en la temporada que viene ya se nota que que que el año que viene Champions en Mestalla que hacía mucho tiempo que no sonaba

Voz 1716 13:11 sí hacía mucho tiempo hoy el Valencia necesita la Champions desde un punto de vista económico porque aquí en mano hay cuatro cuatro m mes no dos son humanas ido son intangibles está Marcelino está Mateo

Voz 1307 13:28 sí

Voz 1716 13:28 está la magia y el casi milagro porque no se puede denominar de otra manera si simplemente te aportó estos datos el Valencia este año mano para hacer el equipo que ha hecho ha tenido que hacer una limpieza de salida de diecinueve futbolistas solamente con una inversión esta temporada de dieciocho millones de euros más otros diez de que no se han podido utilizar al jugador porque se ha lesionado de larga duración y cuatro jugadores cedidos más el sacrificio que hay que hacer ahora de terminar la temporada antes del treinta de junio que hay que vender futbolistas por casi sesenta millones netos yo creo Manu que eso a mí me gustaría que Marcelino explicara cómo se hace para cuadrar el círculo de llevar al equipo con todos estos condicionantes a cuarta plaza

Voz 1307 14:21 hemos trabajado mucho primero yo creo que hicimos un buen análisis de de la situación que arrastraba el Valencia iremos teme ha tomado decisiones drásticas porque creíamos que no había otra forma de de iniciar un proyecto con una base sólida y eso implicó pues una pérdida de dinero con respeto en versiones anteriores importante pero creíamos que había una plantilla en cierta medida acomodada dividida sí sí creíamos también que en algunos casos y se comprometía al rendimiento de algunos jugadores bueno pues nos hemos quedado con aquellos que considerábamos que eran importantes que habían rendido por debajo de su nivel pero que tenían capacidad y ambición ilusión para demostrar que querían estar en el Valencia creo que fue más o menos el sesenta por ciento a partir de aquí pues tuvimos en algunos casos mucha suerte porque jugadores muy muy muy importantes quisieron venir a Valencia recordamos que trajimos un portero de la Juventus un centro al del Inter un central de del Arsenal un centrocampista de del Inter es un jugador de banda del PS ya hay otro jugador de banda del Manchester Unites y esos todos apostaron por venir al al Valencia en una situación de dificultad en controlamos muy bien teníamos claro que ése era el perfil futbolístico queríamos también recogimos información suficiente sobre su perfil humano hay pues bueno logramos entre todos en generar un ambiente favorable de trabajo Un compromiso una sólida es muy grande en este grupo sí claro pues demostrar cada uno toda la capacidad que llevaba dentro resultados iniciales muy favorables que creo que ayudaron a aumentar esa autoestima icono una una temporada creo que pues es de matrícula de honor porque estar en la jornada XXXI como nosotros y llegamos después de ganar al español con dieciséis puntos de ventaja sobre el quinto dieciocho sobre el sexto manifiesta que hasta entonces pues todo ha sido extraordinario creo que en ese momento una jornada XXXI aunque no matemáticamente si virtualmente éramos equipo Champions

Voz 5 16:51 yo Matrícula de honor ha puesto a la de

Voz 1716 16:54 sí sí yo bueno es que es que en otro momento incluso llega a decir yo lo considero casi muy cerca de un de claro lo Milagros también tienen que tener gestionó bueno yo mano cuanto son dos cuestiones nada más ser una sobre rendimiento de jugadores Rodrigo adquiere una

Voz 6 17:08 rémora llevaba tres temporadas que rodea

Voz 1716 17:11 digo no no no no no daba pie con bola y cualquier valencianista lo hubiese vendido por la mitad de lo que costó Rodrigo Parejo venía de una temporada asqueado en el que él hizo fuerza para salir del Valencia y marcharse sin embargo Rodrigo parejo para mi novia han sido dos de los grandes pilares del Valencia este año porque ese cambio tan drástico de rendimiento

Voz 1307 17:34 yo creo porque antes no no eran felices jugando al fútbol no era no estaban a gusto en luego el equipo no tenía un funcionamiento colectivo adecuado como porque los números ahí están que los acabas indicar cuarenta y seis puntos sumó el Valencia la temporada Sada eh yo creo que cuando hay un ambiente negativo dentro y un rendimiento tremendamente irregular propicia que la capacidad individual no se demuestre en cambio amparados en una idea colectiva en un juego colectivo bueno y los resultados favorables pues en el auto confianza hay el rendimiento individual va ósea acerca a la capacidad y eso es lo que creo que ha ocurrido quizás también en el caso de Rodrigo pues puede influir que de forma repetida pues jugó en un puesto que creo que sí qué le viene mucho mejor a sus condiciones que en temporadas anteriores pues alternaba el juego por dentro con el juego por fuera y aquí quizás más alejado de la participación constante como el mejor con el balón y el juego no sé pero todo es yo entiendo que el fútbol es un deporte colectivo cuando hay un funcionamiento bueno desde ese punto de vista los rendimientos individual

Voz 1716 18:50 sí luego Manu yo creo que Marcelino que tiene un año más de contrato en firme

Voz 3 18:55 no creo no afirmo que

Voz 1716 18:58 el club le va a ofrecer ampliar su contrato una temporada más y creo que sería bueno que

Voz 3 19:03 qué le preguntase si él tiene su inglés

Voz 1716 19:06 nación hacia en términos razonables ampliarse ese contrato y aceptar un año más

Voz 1307 19:12 si el crudo tomara la iniciativa de de Alfredo de cero sentarse hablar para esa posibilidad pues va lograríamos ya hablaríamos como hasta ahora donde la relación es correcta cercana muy buena Yi si estamos todos de acuerdo pues veríamos si es lo ideal de todas formas para mí no es ningún problema porque tengo un año de más de contrato y ahora pues lo que nos interesa es disfrutar de los recientemente logrado y pensar en en crear un una plantilla competitiva para para la próxima temporada IN son no va influir para nada el que el hecho de que de que yo renuevo no renueve porque tenemos clara que estamos vinculados un año más al lento

Voz 1375 20:00 desde aquí te está escuchando muy atentamente aquí todo el mundo entre ellos Santi Cañizares que está viviendo

Voz 1307 20:05 para renovar no renovar no quedó muy claro claro

Voz 1375 20:08 escucha Cañete horas antiguerra qué tal buenas noches Manu

Voz 1307 20:11 la noche qué tal ante y nada lo primero felicitarte por la temporada que has hecho no muchas gracias gracias

Voz 6 20:17 en nombre de todo el valencianismo en que yo no soy portavoz de nadie pero sí que es verdad que que que en Valencia has has devuelto mucho mucha pasión por el fútbol mucha ilusión por el Valencia y luego yo también personalmente pues sabe que puede lleva dos años aquí hablando el Valencia siempre mal siempre mano entre cuesta va luego tomar un café

Voz 4 20:34 sí hay gracias a Tim ahora pongan todas las mañanas le invitan salte

Voz 1375 20:38 claro claro ahora es que te tú sabes

Voz 1307 20:41 anti perdona que te interrumpa que nos gracias a mí tu fuiste futbolista y sabes que esto es un trabajo de todos que el equipo pues puede necesitar un guía pero los protagonistas son los jugadores Si yo sin estos jugadores au este cuerpo técnico sin esta plantilla tan extraordinaria a nivel humano y profesional no no

Voz 6 21:01 podríamos hacer nada cierto pero es verdad que tú eres el máximo responsable las cosas como son

Voz 1375 21:06 bueno al pan pan y al vino vino es chapeau al trabajo de Mateo Alemán chapeau Anil Murphy por saber dejar trabajar a quién sabe de fútbol Chapo ya si hay que decírselo lo mismo que en su día Le dijimos no tienes ni idea te estás equivocando estáis haciendo el Gañán en Valencia hice lo dijimos así hice lo dije en público y en privado hoy lo que digo es Chapo Anil por darse cuenta de que no hay nada como rodearse de gente que sabe por supuesto ellos son los dueños accionistas del club son los que tienen la última palabra pero rector ahora es de sabios y así lo decimos hoy por supuesto para los jugadores junto con su entrenador Marcelino en la última que te quiero hacer

Voz 7 21:44 crees que va a estar Rodrigo en el Mundial

Voz 1307 21:47 yo creo que sí que me perdone Lopetegui por no meterme donde nadie me llama pero la opinión mía es que va a estar al un jugador ahora mismo no sé qué que tenga hecho una grandísima temporada más puede jugar en varias posiciones yo creo que creo que es adaptar muy bien a al juego de la selección es bueno para de es bueno para él y es merecido para el en función de lo que de de lo que juego que desarrolla esta temporada ahí nosotros hay que yo disfruto cuando un futbolista mio hace las cosas bien y logra lo que lo que se merece para ningún problema todo lo contrario lo lo deseo de corazón herido alguno más yo creo que sí pero eso es meterme donde nadie me llama

Voz 4 22:35 sí vendido ya que te has metido que no no no no

Voz 6 22:41 no se nosotros tenemos muy buenos jugadores Dani son nuestra Ordinas

Voz 1307 22:44 el futbolista pero es que yo creo que lo que tiene una labor muy complicada pues en España hay muchísimos jugadores para mí sería una gran alegría que Dani acompañara a Rodrigo Rodrigo a Dani es decir que fueran ambos pero eso es una decisión de

Voz 6 23:05 de Lopetegui bueno pues nosotros desde aquí lo único que hacemos ser apoyar todas decía Marcelino

Voz 1375 23:10 no gracias por estar en el larguero y poder sacar este ratito para charlar de fútbol enhorabuena por el temporal aunque habéis hecho seguiremos hablando a ver qué cómo queda la plantilla después de este verano donde pone el listón el Valencia la temporada que viene pero a día de hoy chapeau por el trabajo de Marcelino muchas gracias un abrazo gracias has dicho

Voz 6 23:26 gracias a Morata invitado

Voz 8 23:29 os deseo a cenar valgo o estar de ya

Voz 1716 23:32 y mañana se tiene que levantar muy temprano y ya ha hecho un esfuerzo estando aquí pero cuando además de buen entrenador es una persona sencilla es más tan aparte de estar bien preparado es bastante agradable trabajar con gente así afortunadamente en este último año se dan bastante circunstancia de esas en el Valencia gente sencilla normal preparada profesionalmente con rendimiento y éxito demostrado hemos pasado durante dos años bromas pesadas

Voz 1375 24:01 yo fuera Marcelino estaría diciendo ahora mismo joya ya cuando vengan los palos

Voz 9 24:05 sobre todo esto delante grandes sí sí

Voz 1375 24:13 yo Morata adiós hasta luego buen trato de fútbol pero lo que nos viene ahora son las clases gratis apunta T apunta te son gratis se paga matrícula ni cuota mensual Santi Cañizares Kiko Narváez Álvaro Benito Gustavo López hablando te de fútbol gratis en El Larguero

Voz 7 24:28 sin matrícula nada cero

Voz 1375 24:32 pero ante Javi Blanco que nuestra es Iberdrola palpan andina este espacio dedicado al deporte femenino porque el deporte gana con

Voz 10 24:38 ella continúa la lucha por el título de la Liga en Primera División femenina el Atlético de Madrid es líder con setenta y cuatro puntos el Barcelona es segundo con setenta y tres queda sólo una jornada la próxima Levante Barcelona Zaragoza Atlético de Madrid se decidirá el título y además un derbi vasco Real Sociedad Athletic que se va a jugar en Anoeta

Voz 11 24:56 récord histórico de espectadores en partidos femeninos diecisiete nuevas Liga Iberdrola cobertura televisiva para las finales de las Copas de la Reina

Voz 12 25:05 cientos de nuevos nombres que Corea el deporte gana con ellas Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer y

Voz 0861 25:17 tú vendes salgo si quieres vende más si Ikea esperar mal Ikea anunciar T no tengo dinero no es problema

Voz 13 25:24 el siete en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio pum

Voz 14 25:36 no soy Carlos Sobera te gusta sexo pues ahora lo pude disfrutar más y mejor con energía y vigor con energía vigor triunfarán ir repetirán hazme caso energía masculina en el GIL vigor

Voz 15 25:50 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes

Voz 11 25:54 ante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora a que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 16 26:05 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes

Voz 1375 26:08 qué hacer

Voz 16 26:09 el cupón diario ya paga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 17 26:21 Radio Madrid bien

Voz 1375 26:22 cinco punto cuatro Einstein mil ochocientos

Voz 17 26:25 ayer Onda Media

Voz 7 26:27 Radio Madrid punto es

Voz 18 26:31 hola soy Lourdes Maldonado de lunes a viernes a las dos de la tarde te contamos la actualidad de Madrid en el Telenoticias de Telemadrid la información más cercana con el enfoque más próximo

Voz 19 26:48 dirigirse estrenar esta primavera tu nuevo Clase A doscientos ahí dejé Style de Mercedes Benz un sueño hazlo realidad con motor estrena tu Mercedes Benz Clase E AMG Style con dos años de mantenimiento gratuito por sólo ciento cincuenta euros al mes en treinta y seis cuotas de entrada de sólo ocho mil noventa y cinco euros veinte unidades disponibles para unos pocos afortunados consulta condiciones Yvette porque intuyo sólo en Motor concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 20 27:18 la persona correcta puede transformar un negocio y el trabajo adecuado puede cambiar la vida de una persona cada año más de tres mil perfiles cualificados encuentran el trabajo adecuado gracias a GEIS visita Heights punto es y descubre todo lo que podemos hacer por ti

Voz 18 27:35 selección de personal cualificado

Voz 1375 27:38 recuerdas los refranes de tu abuela recuerdas este desde las urnas por tu abuela

Voz 11 27:44 qué se refería a la llave de tubo Renault porque sólo en mayo y sólo en la red Renault de la Comunidad de Madrid pastún nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault podría todo abuela de la Comunidad de Madrid

Voz 1375 27:59 las de los beneficios del Running para la salud pisando la calle sólo para sacar la basura

Voz 21 28:03 no pasa nada por hacerse el experto experta en Running pero cuando se trata del cuidado de los pies la cosa cambia acuden sólo a podólogos profesionales para realizar las revisiones periódicas de los pies informa ten expertos en tus pies punto com coma Colegio Oficial de podólogos de la Comunidad de Madrid

Voz 1 28:26 El Larguero con Manu Carreño además

Voz 1375 28:32 de Santi Cañizares que ya hablaba con Marcelino en el final de la entrevista con el técnico del Valencia está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro qué tal hola Manu buenas noches y está Gustavo López por ahí hola qué tal Manu buenas noches estar Kiko en Jerez

Voz 1806 28:44 pero ahí hay zonas donde hay menos cobertura se todavía no hay antenas

Voz 1375 28:49 hay cuatro mil cuatro protege igual aparecen cualquier objeto un abrazo aquí rompió incidió

Voz 4 28:57 el esperando vamos a esperar para esperarlo igual aparece en Hablar por hablar a partir de ahora

Voz 1375 29:03 oye quiero preguntaros lo primero por la segunda que es que hemos abierto con la victoria del Rayo de es tal Rayo disparado con setenta y cinco segundos Huesca pero fijaros lo que viene por ahí para subir a Primera el Sporting sesenta y ocho Zaragoza sesenta y dos Numancia sesenta y uno Cádiz sesenta Oviedo cincuenta y nueve Valladolid cincuenta y ocho Osasuna cincuenta y siete Granada cincuenta y cinco Tenerife cincuenta y tres

Voz 6 29:25 sí bueno Granada perdido y con el Rayo yo obviamente deja deja se ha dejado muchas opciones en un partido fundamental para el Rayo que ha jugado con una gran responsabilidad superándolo además

Voz 1375 29:33 que huele a Primera catalán sí sí hubo la primera parte

Voz 6 29:36 oye partido era clave no tienen cuatro partidos que le quedan que no son complicados de todo creo que son Nastic Alcorcón Córdoba buenos partidos que puede ganar el Rayo en la forma en la que está ahí yo es el equipo que más fuerte veo ahora mismo el equipo que sí que sí que veo en Primera hay y luego pues los demás van a tener que sufrir mucho no el Huesca

Voz 1307 29:55 la

Voz 6 29:56 ha hecho una magnífica temporada pero tiene que rematarle y eso es lo más difícil para los equipos

Voz 1375 30:00 a usted lo fíjate parecía que ese bajaba aquí se descolgaba ha vuelto a quedarse ahí

Voz 6 30:03 efectivamente pero tiene que rematarle no va a ser fácil Sporting perdió en Zaragoza pero perdió jugando para no perder creo que sacó veinte corners en el partido que es una cifra anormal que vivió da a partir de que les

Voz 1806 30:15 por eso en el área rival del faraón

Voz 6 30:18 a ha reaccionado esta semana El Osasuna ha reaccionado al Oviedo que también ha ganado en casa de los rendimientos irregulares

Voz 1716 30:25 la segunda ahora

Voz 6 30:26 mismo está muy muy divertida sinceramente pues donde más están disputando los puntos

Voz 1375 30:30 el Real Valladolid que se metía hallados también ganó cero uno es imposible decir dos equipos aquí vaya

Voz 6 30:35 ah ganó cero uno en Soria soplen en Numancia que si el Numancia hubiera ganado estaría en la posición del Valladolid

Voz 1307 30:41 o osea que en un partido te colocan con un con

Voz 6 30:43 muchas opciones o te coloca con ya conviven con más problemas pero hay mucho por decidir todavía en cuatro jornadas

Voz 1375 30:49 Álvaro Gustavo cómo no

Voz 0749 30:51 phishing la verdad esta difícil hay un partido muy interesante que es el CAI Zaragoza el lunes Illa verdades son dos equipos que a priori pueden estar ahí en los play fue el Zaragoza está remontando mucho puesto está haciendo buen juego con Borja Iglesias la hora que en un plan goleador m muy bueno también el caddie que bajó un peldaño las prestaciones a nivel ofensivo y está siendo un equipo bastante vulnerable y sobre todo en casa va estar interesante

Voz 1375 31:16 dicho de la va a jugar yo creo que ahí Juan todo el Cádiz sí sobre todo el CAI pero la segunda está muy interesado

Voz 0749 31:22 bueno ahora está muy muy bonita y con este nuevo formato que simplemente hace unos años de estos play off elabora que está mucho mejor todavía

Voz 1375 31:30 te mojes por alguno Álvaro

Voz 5 31:32 yo fíjate que el Huesca viendo cómo jugó la primera vuelta que que jugó de escándalo oí lo es cierto que ha tenido muy mala suerte con con los jugadores fundamentales porque tuvo una una racha donde donde empezó a bajar punto tuvo muchas lesiones consecutivas de jugadores fundamentales

Voz 1375 31:47 qué les ha ido recuperando pues ha recuperado

Voz 5 31:49 a veces el el buen juego y los resultados no me alegro mucho por el por Michel y por subrayo porque porque realmente el club hizo una apuesta muy valiente por chico que estaba entrenando al al Juvenil División de Honor ir entiende de maravilla el otro día estuve hablando con él está muy ilusionado de poder conseguir llevar al equipo de su corazón pues de vuelta a Primera no yo creo que entre Rayo Huesca Sporting va a estar el ascenso directo

Voz 23 32:12 luego vamos a ver si a ello

Voz 1375 32:14 por eso que Dios reparta suerte y luego tortas

Voz 5 32:17 por y como todos los años donde va a haber muchos equipos con muchas aspiraciones como Zaragoza ya al Numancia Le veo muy fuerte está acabando

Voz 1375 32:23 sí pero también me sorprendió el otro día afortunadamente para mí Valladolid pero me sorprendió el cero uno que es lo humano está ya ahí el tapado o no pero que no falla

Voz 5 32:30 así que luego puede pasar cualquier cosa entre entre esos candidatos al al play off

Voz 1375 32:36 que todos los jueves recuerdo que hay Play Segunda el mejor podcast de la categoría eh en Cadena Ser punto com hay que recordarlo siempre hablando de la segunda división un apunte con Cañete con Álvaro y con Gustavo por cierto enhorabuena Álvaro que ha ganado la Liga sin decírtelo

Voz 24 32:48 se sufriendo mucho ayer la velocidad de saludito felicidad se va sembrando nadie dice algo

Voz 11 32:54 piensan el año que viene cuenta me parece no piensan sube un peldaño a unos unos cien

Voz 1806 32:59 no sabemos nada todavía a mí no me han dicho nada no se sabe yo yo que rompe una lanza en favor de Álvaro por qué

Voz 6 33:04 que parece que el Madrid tiene que ganar todas las ligas en juvenil A Juvenil B juvenil C no es así no es así no siempre gana la Liga de hecho hay otras categorías donde no han ganado la Virgen y entonces que se le de Pardo

Voz 1375 33:17 te da por hecho que venga ya si efectivamente que no

Voz 6 33:20 pese gana la Liga

Voz 1375 33:23 lo que sí que es seguro es que no sigue Guti en el juvenil A eso sí seguro

Voz 23 33:27 pero no se sabe quién va a ocupar ese sitio eso sola ha dicho él sí sí

Voz 5 33:31 porque no sabemos al Castilla o saldrá el club no se sabe nada la verdad que todavía no han informado a nadie de lo que va a pasar el el año que viene

Voz 1375 33:39 pues de momento enhorabuena por la Liga para Álvaro Benito oye sobre lo de Iniesta y Japón algo que apunta os sorprende ya sabíamos que se iba sabíamos que si va a Asia pero al final japonés

Voz 6 33:51 a mí me sorprende el cambio de actitud de lo no me sorprende perdón el cambio actitud de los chinos son los chinos son en las negociaciones a eso de que ese refrán que hay que en España no puede ser más ignorantes ese refrán que tenemos que el engaño común chinos a olvídate Carlos

Voz 1375 34:06 si los chinos cada vez más difíciles no eso eso sí alguna pues

Voz 6 34:09 sana no hay un refrán más ignorante que si mi opinión dicen que los extranjeros en España normalmente llevan razón menos en ese yo desde luego en muchos pero te lo digo porque el cambio de actitud en la negociación

Voz 1307 34:20 con con algún club chino

Voz 6 34:23 habitual sea el chino cuando o los clubes chinos cuando ven que hay un jugador que no pueden conseguir entonces ponen toda la carne en el asador y cuando ya parece que lo tiene todo hecho entonces empiezan a aflojar y arrepentirse de todo el dinero etc etc etc eso no es la primera vez que la sucedido algún jugador querido ir a China es evidentemente club más serios que otros pero a mí no me sorprende sin las cosas no están firmadas que haya un

Voz 1307 34:46 que haya posible desavenencias no no me extraña

Voz 1375 34:49 está voy Álvaro de lo decía antes a Jordi a Marcos y a Ramón que ya cuando te vas del Barça desde el punto vista de él de su carrera futbolística tampoco hay tanta diferencia entre jugar en China o Japón no cuando te vas del Barça hombre no

Voz 0749 35:00 de tema económico le puede variar en en alguna en alguna cifra pero en cambio a nivel de ciudad sí varía bastante en lo mismo China

Voz 3 35:10 que Japón

Voz 0749 35:12 el mente a mí me sorprende a este tipo de negociaciones que él no tenga todavía decidido realmente no dónde va ir sí tiene decidido como ya lo lo dijo que Ciudad el Fútbol Club Barcelona pero no que no que tenga decidido dónde pueda llevar a jugar todo este tema en el fútbol no me sorprende nada a mano y más cuando es un tema contractual realmente cuando hay tanto números encima la Messi cuando hay tanto dinero de por medio sea realmente no me sorprende nada

Voz 1375 35:35 bueno pues en Japón irá muy bien en el en Kobe allí ir a jugar los tres próximos años somos contra anunciando Larguero y que le vaya bonito oye sobre lo de Griezmann escuchar a Bartomeu reconocer que habló con la representante todo va en la misma dirección qué es cada vez está más cerca del Barça y que además fuera del Atlético te parece un buen recambio Cavani Di María gracias pregunto a los tres crees que hay un recambio parecido a Griezmann porque contentar al Cholo para buscar de de Griezmann no sé si va a ser fácil

Voz 1307 36:07 no estoy yo te los delanteros

Voz 5 36:09 yo yo te digo mano que que los nombres que se barajan para sustituir a Griezmann son jugadas completamente diferentes al francés y yo creo que que el rendimiento de Griezmann ha superado todas las expectativas incluso las mías se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en el Atlético de Madrid e incluso cuando le ha tocado trabajar

Voz 6 36:27 el año más se ha puesto el mono de trabajo

Voz 5 36:30 bueno más defendiendo a sesenta metros de la portería contraria hay no ha puesto ni una mala cara me parece que es un regalo y lo digo a pesar de la cantidad de cien millones de euros que puede parecer una barbaridad pero tal y como está el mercado me parece un regalo para un equipo ficha a un jugador así por cien millones yo yo sí vamos si el Real Madrid no tuviera este a pacto de no agresión en teoría con el Atlético de Madrid yo misma por el de cabeza porque me parece un jugadorazo completísimo te puede jugar en en en cuatro posiciones del ataque te puede jugar de volante por detrás como hizo a comienzo de su carrera me son ficha Haza y bueno pues pues si va al Barça pues sería reforzar al al máximo rival que tiene el Madrid de una manera grande y muy buena

Voz 1375 37:12 pero encontrar alguien de ese perfil Gustavo difícil y que ocurre cómo ocurra cuando le toca también lo que se llama

Voz 0749 37:16 todo sobre todo eso mano yo creo que cuando besa a su máxima estrella

Voz 6 37:20 es como ocurra

Voz 0749 37:21 Griezmann para los compañeros eso es significativo no dice bueno Israel que se le nuestro emblema y nuestra máxima figura como no vamos a currar el resto el Cholo ese reinventa ganó el Atlético Madrid desde que se fueron grandes figuras Falcao entre entre ellos se reinventó y bueno vio a competir y volvió a ser un equipo importante suplir a Grima es muy difícil la característica que se manejan por nombre es completamente distinto suena y María suena Cavani suena otro tipo de jugadores pero son completamente diferente a lo que esgrimían futbolísticamente ya no hablamos del trabajo en y de la figura de Griezmann en el Atlético de Madrid sino a nivel futbolístico en la posición que él está jugando y sobre todo de lo que le está dando al Atlético de Madrid Si cebado hace una pérdida muy muy grande pero también es verdad que se fueron grandes jugadores y sin embargo el Atlético Madrid se reinventó otra vez

Voz 1375 38:10 hacemos la lista de grandes durante los que han salido del Atlético de Madrid

Voz 8 38:13 hoy vamos Kun Agüero Falcao Forlán es Forlán Torres que se fue luego volvió

Voz 1375 38:18 Diego Costa que también fue luego volvió efectivamente bueno a ver qué pasa con Antoine Griezmann me pregunta por por por por algo que es imposible que sea lo de segunda alguien a subir bueno es hacer una quiniela sobre quiénes sois mejores en la lucha por la séptima plaza en la Liga están aguantando ahí los de Bordalás y los de Machín hasta el final séptimo ahora mismo el Getafe octavo el Sevilla noveno el Girona están los tres equipos en en tres puntos aunque el tiene un partido que tiene eran tres a los demás de quedándose sea pase lo que pase Getafe Girona están hasta la última jornada con opciones de jugar en Europa y el Sevilla se puede quedar fuera bueno yo creo que es habla claro

Voz 6 38:58 la temporada de los tres de Benito del Sevilla que obviamente tenía que estar clasificado ya para Europa en función de efectivos hace tiempos de sus posibilidades de su plantilla en si hubiera tenido un rendimiento óptimo y un mérito enorme para dos técnicos emergentes como son Bordalás Si Pablo Machín que han demostrado pues que son técnicos de Primera División con creces no

Voz 1375 39:18 a mí me gusta está al Eibar con cuarenta y siete puntos menos que yo

Voz 6 39:21 sí porque esa victoria el otro día en Montilivi Le metió ahí Lequi le restó opciones al Girona las Diego grito también más al Eibar

Voz 1307 39:28 eh

Voz 6 39:30 pero al final pues es complicado porque el el el Sevilla ya lo vi muy bien debía hacer un partido serio frente a la Real Sociedad no es fácil ganar a la Real que es un equipo que está en forma hizo un partido muy serio muy de Caparrós

Voz 1307 39:41 sí

Voz 6 39:42 muy de Caparrós en en cuestión de carácter de ambición de no dar una pelota por perdida de levantar al estadio en cada acción de tener una muy buena actitud y obviamente luego tiene jugadores que te generan peligro te hacen gol el Getafe superó una barbaridad de bajas diez bajas que tenía para jugar en Las Palmas un partido que pudo pasar de todo finalmente acabó ganando en Girona la verdad que hizo el peor partido en Montilivi que que ha hecho durante la temporada entonces que Sevilla no vamos en contra por ejemplo el miércoles que no lo sabemos que obviamente más correoso más peleón más trabajador comprados

Voz 1307 40:12 abrir seguro que Common tele con Berizzo no

Voz 6 40:15 porque las características del entrenador lo lo motivador que es Caparrós evidentemente induce a pensar que va a ser un equipo ese tipo pero a mí sobre todo quiero romper una lanza en favor de Bordalás porque el Getafe un equipo que lo hemos os léase la critica mucho poso anti deportividad por un excesivo número de tarjetas es cierto es el equipo más amonestado

Voz 1375 40:33 que si pierden tiempo que sí sí te pero no todo ha pero nadie

Voz 6 40:36 dicho bueno pasaron por una lanza a favor de Getafe que está jugando Europa me por favor un poco cuántas veces cuántos años hemos está aquí hablando

Voz 1307 40:43 en los últimos años de lo indolente que era así

Voz 6 40:45 tipo con tan buenos jugadores que tenía la cante al Real Madrid algunos de la cantera del Atlético Madrid

Voz 0749 40:50 pero qué qué calidad tenía pero que indolentes que Tierno que es que hablando que es bueno ahora

Voz 6 40:57 por exceso de acuerdo a un un algún momento por exceso pero ahora compite cada día cada partido y a mí me encanta

Voz 1307 41:02 eso suceda me parece que es lo que tiene

Voz 6 41:04 era un equipo de bajo presupuesto como es el Getafe que está ante los cuatro cinco equipos de de de de menor costo de salarial de la plantilla

Voz 0749 41:14 para mí Manu el Getafe llega mejor que los demás equipos en Sevilla es verdad que tiene un partido menos pero tiene enfrente al Real Madrid y también el derbi sevillano frente al

Voz 6 41:23 al al Betis y ahí se va jugado gran parte

Voz 0749 41:26 la fe creo llega mejor y es verdad que tiene un partido complicado frente al Atlético de de Madrid pero creo que emocionalmente físicamente de la forma futbolística iba mejor que posiblemente en Girona que viene en caída un poco en caída sigue haciendo buen fútbol pero está perdiendo los últimos partidos y lo veo un poquito más relajado en ese sentido sin embargo el Getafe con las baja frente al Unión Deportiva Las Palmas algún resultado muy bueno tiene un rival difícil frente al Atlético de Madrid el próximo fin de semana pero recordemos el Atlético Madrid juega la final de la UEFA y en ese sentido puede eh yo creo que dosificar un poco al equipo y eso se puede aprovechar del Getafe sólo ve un poquito más fuerte para esa séptima plaza cualquiera los tres puede obtener pero creo que el Getafe en ese sentido pues lo que a vos creo que siga con un peldaño más que los demás equipos

Voz 1375 42:14 es Getafe Atlético Girona Valencia Betis Sevilla esta semana la última jornada es Las Palmas Girona el Getafe viaja mala debería reciben al Alavés y además este partido el miércoles Sevilla Real Madrid aquí en ves tú más fuerte de los tres de esos tres cuatro hay arriba Álvaro

Voz 5 42:32 la teoría dice que que por potencial el el Sevilla no lo que pasa que bueno primero destacar la la temporada que me parece milagrosa la de Getafe de Girona si me dices al principio temporada que iban a estar luchando por metas en la séptima plaza te hubiese dicho que si estabas loco pero esto es es una apuesta Llum premia a esa apuesta de de continuar con los técnicos que que te hicieron ascender que otros equipos por no por no mantener esta línea continuista pues se han estrellado hoy por por pensar que quizás esos técnico no estaban preparados para dar el salto al al fútbol de superélite y bueno pues la temporada de Machine de Bordalás ha sido espectacular yo fíjate que me inclino para el Getafe porque me parece un equipo muy estable al Getafe es difícil verle un día malo al Getafe le puedes ganar pero legajos sangre sudor y lágrimas

Voz 0749 43:22 sí y por eso creo que va a dar

Voz 5 43:24 muy bien esa séptima plaza bueno

Voz 1375 43:27 al acabar que está por ahí Raúl algo que queréis decir que no se haya dicho a estas alturas de lunes del clásico del árbitro de la tensión de ese clásico descafeinado donde no se pero donde no había nada en juego y casi acababan a palo limpio de de de los piques del empate a dos con qué te quedas del clásico de ayer que Cañete

Voz 1307 43:43 bueno me quedo con que es un clásico va a ser muy

Voz 6 43:46 es un clásico y eso me gusta que haya un clásico y no haya un clásico descafeinado como es el que mucha gente esperaba incluido yo yo creo que importantes descafeinado con leches no

Voz 1375 43:54 de hecho con leche efectivamente yo creo que lo dignifica

Voz 6 43:56 sobre todo Zidane otro entrenador hubiera guardado futbolistas de cara a la final no guardo a nadie entonces creo que hay que aplaudirle en este caso Zidane porque nos ofreció gracias a la a la ONCE que puso pues un gran espectáculo llovía mente el que más se jugaba aquí que creo que no nos hemos dado cuenta o a lo mejor sí lo he oído comentar ya mucha gente pero pero hay que recordarlo es el árbitro porque para el árbitro no estaba acabada la temporada para los demás sí y un magnífico árbitro como es Hernández Hernández que el año pasado fue el mejor valorado por el club

Voz 1375 44:22 bueno pues hizo un arbitraje horroroso

Voz 6 44:24 no yo quiero resaltar dos cosas lo primero que hay quemarlo lamenta es él porque él es el que de verdad se juega su prestigio y además este clásico pues ha sonado en todos sitios con lo cual la valoración de FIFA y UEFA me puedo imaginar que a que habrá sido la que habrá sido hilo segundo concienciar un poquito a la gente de que de que vamos a dejarla el verbo robar aparte porque Hernández Hernández llegó al Camp Nou hice fue con mucho menos de lo que llegó a no se fue ni con puntos se fue con nada se fue con menos prestigio con menos categoría o a robar no robó nada equivocarse equivocas se equivocó mucho todo pocas como pocas veces he visto y un árbitro equivocarse

Voz 0749 44:59 echó Manu me quedo con muchas cosas el clásico I eh que no extrapola bocas a mucho pensando que era un clásico de iba a jugar nada que parecía que en Madrid evacuadas de dar jugadores para la final que el Barça iba de corrillo y podía hacer un montón de goles al al Real Madrid me quedo con con que muchas veces subestimar estimamos lo que puede llegar a pasar en el fútbol me quedo con un primer tiempo el Madrid espectacular otra vez con la BBC con ese cuatro tres tres y sobre todo con el trabajo de Bale eh trabajando siendo solidario imponiéndose el mono de trabajo cuando más lo necesitaba el Madrid cubriendo esa banda me quedo con el segundo tiempo del Fútbol Club sólo Nagy con diez jugadores ha demostrado la valentía que tiene el coraje saber trabajar como equipo después de casi le gana a todo un Real Madrid con con un jugador menos

Voz 1375 45:45 y me quedo con el Laura son Zidane Iniesta no

Voz 0749 45:47 sobre todo aunque fuera la intimidad no aunque

Voz 1375 45:50 ha reconocido que no ese túnel hay casi a escondidas

Voz 0749 45:52 el pirómano sabes qué pasa ese habla mucho lo que sucede en el campo de los rifi rafe de las de las bronca de la pelea de los insulto de todo eso pero esto en el vestuario en el túnel dentro de lo que pasa en los camerinos suele pasar son personas normales y dentro de eso lo futbolista tocamos la puerta del vestuario visitante Nos abrazamos con el rival pedimos disculpas si cometemos algún error conocemos muchas intimidades que por ahí la gente no lo ve esos lo que sucedió con Zidane y con Iniesta dos personas de grandísimo talento futbolístico pero sobre todo muy buenas personas que eso abrazo dignifica todo lo que nuestra profesión

Voz 1375 46:29 ya Álvaro aunque te quedas desde que la sigo yo me quedo

Voz 5 46:32 me gustaba que no me esperaba un nivel así del Real Madrid con la BBC a nivel dominador capaz de someter Alba

Voz 1375 46:39 con el balón durante muchos minutos porque

Voz 5 46:41 recordemos que la y que la el recuerdo que teníamos de la de la BBC era de un equipo más partido más contra atracador fue un equipo dominante con la con la pelota me gustó mucho luego

Voz 1375 46:52 la redacción del Barcelona