María, a la víctima de La Manada: "A pesar de todo es una heroína y ha marcado un antes y un después"

Voz 1363 00:00 tenemos parada en Madrid María buenas noches hola buenas adelante gracias por llamar

Voz 1 00:11 en el primero quisiera decirle que está bajo pues tanto nerviosos

Voz 1363 00:21 no se preocupe María respire beba agua si le hace falta recuerde que estamos entre amigos y a mi libro

Voz 1 00:32 la chica está listo y mandamás nada que para mí ha tenido que pasar ésta no para mí pero solamente es una heroína que han sacado a la calle que no que tenía que salir jazz no Íñigo heroína se que que si justo no lo que pasa pero creo que debería quedarse con con ello creo que y les puedo de ya van a existir cosas que no existía no comentar que Palencia tu compañera no abra que veía tantas manifestaciones y tantas como realmente está influyendo abuelas madres no yo tengo una edad así de principios de dos setenta llegué lo yo que vienen a normalizar

Voz 2 01:30 los

Voz 1 01:32 a mí no se me ha llegado hallados tiempo no no puedo decirlo pues no sé

Voz 1363 01:42 cómo es que está siendo terapéutico María esté esta voz común el la Valentí el poder decirlo el saber que si lo cuentas no pasa nada al contrario basa Nando

Voz 1 01:56 sí sí sí sí porque además es que claro yo me sitúo uno setenta no que yo con nueve años con diez con doce ineptitud o como aquellas mujeres porque ahora podemos hemos hablado a pudimos lavar no ahora podemos podemos hacer muchas cosas ahora podemos ir a un sitio y decir ayudan una mujer

Voz 1363 02:19 sí que es como tenso cuatro hijos

Voz 1 02:21 se tenía que a su primo pasaba ahí le tocaba las tetas o cosas que él no a mí personalmente lo que me me fijo mucho es una cantidad de gente que hay de cincuenta para arriba y me pregunto cuánto nos hemos callado no cual cuanto yo mismo yo yo salgo yo todo eso lo he dicho no dañar no tengan cómo lo va a tu madre Gerar yo no creo lo peor es que acabas normalizar lo bueno pues todas esas mujeres cuanto no habrán pasado lustro cuando las veo ahí defendiendo me incluso me gustaría mucho sentir a esas mujeres no contaran ellas cuanto se han callado cuanto normalizar un un tú que tengo un tiro era un un te callas porque es tu tío qué callas porque es un señor de ésta con tu madre ningún James ir me sorprende me sorprende mucho él que deben entrar asistí mujeres

Voz 1363 03:42 sí

Voz 1 03:43 que no habrá que no habrá pasado fantástico que está chicas puedan denunciar para mí eso de yo y te has es que ojalá me escuche esta chica lo vi nada es que ha hecho algo fabuloso idea hecho algo más bueno sería la condena de estos pijos

Voz 2 04:03 qué pena su madre

Voz 1 04:05 su uso eso tiene que ser una condena

Voz 1363 04:08 sí

Voz 1 04:09 para ellos tan grande yo creo que tiene que haber un momento sextos impresentable me estoy desviando de todo pero bueno trate

Voz 1363 04:20 no no sé si es es muy interesante María escucharla porque es la voz de muchas mujeres y es verdad que las mujeres Nos hemos empotrado y que esto esto ya no lo frena nadie ya no hay vuelta atrás ya no vuelta tras en cualquier caso vamos a seguir hacia adelante eso es así

Voz 1 04:37 sí sí sí porque además es que sobre todo qué es lo que te digo en a una mujer de sesenta setenta diciendo no por mi nieta yo no lo dije no pero ahora sí lo pudo decir puedo decir que que que esto es una violación y que y que una mujer está en su derecho de ese con tres cuatro veinticinco coma ochenta y cinco y de momento que quiere decir no no pero sobre todo él yo me asombro yo misma como yo él normal

Voz 2 05:10 algo llenos molicie

Voz 1363 05:21 lo que había María hay una también se busca sus herramientas no para gestionarlo

Voz 1 05:27 sí pero antes te destruye porque doy gracias a ver lo que es normal que quiere pero es normal y eso va contigo contigo digo y ir no me duele eso no me ha acogido el otro día escuché hablar de Carmen y Carmen me hizo pensar nadie pasa saber si es un bar de no hijo hijas que estuvo pasamos todas no porque es cierto que en algunas terapia que he hecho y esto no es esto lo pasamos todos tranquila yo recuerdo una vez hablando con una amiga y yo tarde muchos años y que no tengo pelo un cierta parte de mi mi sexo porque un señor me tocó ahí no nos pasaba toda no se nos pasaba bueno pues ahora ahí que que decir que no puede partías todo me parece una heroína tenga que tenga el suelo la cabeza no sé no sé

Voz 1363 06:49 bueno lo siento no me río por favor cómo actúa como a pedir perdón por algo que que es muy valiente es muy honesto y que de verdad que representa a muchas mujeres su voz representa a muchas mujeres María es muy interesante

Voz 1 07:04 y también en el vivían poco que hay muchos buenos hombres eh no no era maligno sonetos entonces impresentables in creo en mi manera de ver creo que la gente quería que tienen castigos muy duros muy duros es un rastro muy grande muy grande muy grande para sentirte mujer yo no he sido madre no no

Voz 2 07:37 es muy grande pero que no te come algo mira

Voz 1363 07:56 María muchísimas gracias por su generosidad

Voz 1 07:59 a vosotros y sobre todo esta chica yo siendo Juana de Arco con todo el dolor que hay un movimiento que da igual Webber y quince quince cincuenta años