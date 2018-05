Javier: "No quiero educar a mi hijo en mentiras: no tuvo ni Reyes Magos ni Ratón Pérez"

Voz 1 00:00 en Granada saludamos a Javier buenas noches

Voz 1363 00:04 hola buenas noches gracias por llamar Javier ya adelantó

Voz 2 00:08 bueno yo quería dar mi opinión o Mi experiencia con yo tengo un hijo con catorce años sí

Voz 3 00:15 sí he referente al tema

Voz 4 00:18 el engañas de la de los Reyes Magos

Voz 1363 00:21 sí bueno no soy partidario de

Voz 4 00:23 de peso de crear una ilusión en base a una mentira porque no se a un hijo no hay que engañar los anexos bueno eso tiene pienso que tiene su control no porque lo ve vea de todo a los niños

Voz 2 00:40 no pues eso da ilusionado con con el tema por ejemplo con una navidades con Papa Noel y Aitor ya

Voz 4 00:48 muy bueno pues

Voz 2 00:51 al a lo mejor está privando está intentando hacer que sea adulto

Voz 4 01:00 no

Voz 2 01:03 digamos que como que no les está dando la da la oportunidad de vivir esas cosas cero

Voz 1363 01:09 sí una infancia más convencional no porque Javier Pedro bueno antes de que avance usted entonces entiendo que usted no ha criado a su hijo contándole que que los Reyes Magos vienen Navidad hay traen regalos y que nunca ni siquiera cuando era muy pequeño vaya que valía que fallecen peso peso claro

Voz 4 01:28 pero orgulloso vamos de hecho yo tengo una relación con mi hijo espectacular cero mentira vamos yo creo que él lo agradece no porque era un niño de catorce años super honesto vamos a cualquier mentira a la rechaza totalmente pienso que

Voz 2 01:52 bueno pues que ha merecido la pena ha merecido la pena no

Voz 4 01:57 eso pues ni tan siquiera en esa cosa

Voz 1363 02:00 vez Javier se resistió le recriminó el que él no tenía la misma infancia que sus compañeros y que sus compañeras

Voz 4 02:08 no no no no quizá como padre Joaquín percibe por la mejor pues no se va a unos comicios Deimos mi hermano también tienen su hija y sobrina ellos sí sí son partidarios de los receta respetable no

Voz 2 02:27 pero no directamente no me ha dicho nunca nada a lo mejor lo visto no sé en alguna situación como Perviy o no con el tema sobre todas las navidades

Voz 1363 02:40 porque Javier perdóneme no recibían ningún regalo a su hijo en Navidades

Voz 5 02:44 sí sí ha pagado pero regalada por los regalos

Voz 1363 02:47 de su padre

Voz 4 02:49 qué va a tu padre

Voz 6 02:52 entonces

Voz 2 02:53 para mí mi no no no me gusta ir con con la

Voz 4 03:03 no me gusta no me gusta llevar la corriente esta cosa que sepa porque las tienen su esfuerzo de tienes tú

Voz 2 03:12 que no viene del cielo Mier Real no bueno no abuela estos de de

Voz 1363 03:20 es decir sin perder la ilusión del momento pero bueno por realismo Javier entiendo que que la progenitora pues está de acuerdo también con esta educación

Voz 2 03:31 bueno nosotros que estamos separados de de de

Voz 3 03:33 de que prácticamente desde que nació el chiquillo oí bueno allá llevados ella sí lo viven ella y lo vive su familia lo vives de hecho en

Voz 4 03:43 todas las Nochebuena porque a mí la Navidad sinceramente una cosa que haya vivía casa pero vamos nunca he intentado al chiquillo que pase lo mismo

Voz 7 03:54 no

Voz 2 03:55 o haga lo mismo que yo he hecho no ellos lo viven así la Nochebuena

Voz 4 03:58 ya

Voz 2 03:59 cenar juntos dan los regalos por pasando eh

Voz 1363 04:03 yo sí yo soy madre y a la madre nunca les sentó mal el que usted lo criar de de forma difieren

Voz 4 04:09 pero ella decía que yo le estaba quitando al niño la ilusión de

Voz 7 04:13 de la bueno a tu pueden

Voz 4 04:16 lleva tu educación como vea yo pienso que no hay que engañar niño está vamos que no es verdad mentira yo todavía no he visto por para y yo creo que no lo ya ver vamos en fin una la experiencia que yo tenía mal me resulta venía de viaje resultado gracioso

Voz 1363 04:39 sí porque lo bueno también es usted la primera persona que conozco sinceramente me parece muy valiente no sé si usted conoce a más personas que han decidido pues esta crianza

Voz 4 04:51 yo con todo el mundo que que conoce yo de mi entorno me dicen que soy en la que sí pero bueno yo mi respuesta siempre ha sido la misma que

Voz 2 05:03 tiene una ilusión basada en una mentira no vamos conmigo no

Voz 4 05:08 no va yo también tengo un hijo pues pues pues súper comprensivo realista Si todo lo que te diga no le le

Voz 1363 05:20 es Javier Illa lo voy a preguntar algún poco más privado hoy por ejemplo con la religión

Voz 2 05:25 con la religión cuál ha sido su

Voz 1363 05:28 por su determinación con la religión no sé si es usted creyente es aconfesional sí

Voz 4 05:32 no no soy practicante no claro otra cosa igual pues no pienso que a ver yo el niño el por ejemplo en el colegio les digo tu que quieres yo siempre le doy ya elegirá él porque ya también tiene un verano el médico quiere religión quiere ética para mí más importante la ética que la ambición él sinceramente lo lo hijos dices vamos se fijan mucho es lo que un padre haga de él pero yo siempre les digo digo Tune conmigo no tienen nada que ver

Voz 7 06:10 yo pienso así tú

Voz 4 06:13 vamos yo le pongo mi manera de ver las cosas no es para que el haga lo que lo que yo les diga pues era una

Voz 1363 06:22 me estoy preguntando en su caso por ejemplo si uno no cree en el cielo y la madre del crío sí que cree en el cielo pues cómo se gestiona eso se dice a un niño mira yo sinceramente creo que después de la muerte no hay nada me parece difícil le delicado y entiendo cuando alguien

Voz 4 06:39 es verdad si ya es complicado pero bueno ya les digo pues todo también en esta como en la persona con la que se hablando con este caso pues él con mi hijo puede súper Maduro en ese sentido no porque él también Salinero que criar

Voz 2 06:54 en el sábado agua siempre no en todos lo todo lo acepto no por lo que trae una separación pero bueno dentro de eso pues tampoco como le hemos dado mucho mucho bombo no

Voz 4 07:08 por decirlo de alguna manera en mi madre

Voz 2 07:11 con la Navidad mi yo otra religión no hemos intentado no hemos intentado porque él pues eso coja lo que quiera de de las dos de las dos formas de ver la estos temas en particular