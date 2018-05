Vivian Maier

Voz 0020

00:10

en ese mundo tampoco hace mucho que se sabe de mi estuve años siendo una perfecta desconocida de casa en casa entre unos y otros niños niñera fui niñera en Chicago nació en Nueva York pero mi infancia transcurrió entre Francia y Estados Unidos mi padre nos abandonó así que mi casa pasamos a vivir mi madre una amiga fotógrafa ello ella era la surrealista Jean Bertran con veinticinco años me mudé a Nueva York de nuevo y cinco años después a Chicago donde estuve hasta el final en medio de todo esto pude irme de viaje por el mundo con una pequeña herencia que me llegó con la que me tome un año sabático para disfrutar del resto del mundo que yo no conocía Egipto Tailandia Vietnam Italia o Indonesia pero esta fue la excepción normalmente mi salario como niñera no alcanzaba para demasiado de hecho me encantaba hacer fotografías pero no solía tener dinero para revelar carretes sólo hacía fotos guardaba los negativos los libros de arte y las esquelas eran otras de mis pasiones aunque no al mismo nivel que la fotografía llegue también a rodar una película en Super ocho la historia de una madre y un hijo asesinado fui por los escenarios donde supuestamente había ocurrido todo lo grave hubo más cintas de grabación en las que explicaba por ejemplo mi idea del paso de la vida tenemos que dejar sitio a los demás esto es una rueda te subes y llegas al final alguien más tiene tú mismo oportunidad y ocupa tu lugar hasta el final una vez más siempre igual nada nuevo bajo el sol en mis trabajos exigía siempre una habitación propia la necesitaba para tener intimidad para guardar todos mis negativos en alguna de las casas tuvieron que habilitar parte del garaje para guardar mis bártulos periódicos doscientas maletas y paquetes archivadores piense usted que escucha el siguiente dato un fotógrafo profesional deja tras una vida dedicada al oficio entre veinte y treinta mil negativos en mi caso había unos ciento cincuenta mil si era consciente de lo que hacía de que estaba guardando la vida en imágenes al menos la vida de Chicago desde los barrios más pobres a los más ricos retratos de todo tipo incluso míos sin maquillaje ni peinado porque no se trataba de eso en mi retrato sabía algún espejo alguna luz de contraste algo siempre que vela un poco la imagen obvia decir que aunque yo supiese lo que hacía no podía imaginar la repercusión que hoy se que tuvo mi obra en poco tiempo y casi por un asunto de azar fue en el año dos mil siete cuando yo Maalouf compró en una subasta una caja de negativos con fotos de Chicago el lo buscaba para ilustrar su libro no le dio demasiada importancia algo que sí hizo después al en secuela fotógrafo y cineasta quién vio que se trataba de algo más que una caja comprada por trescientos ochenta dólares el vio talento patrimonio a partir de ahí ya empezaron las exposiciones las copias mi final sin embargo llegó estando sola en una residencia para personas sin hogar de Chicago tras haber vivido un piso pagado por unos niños ya crecidos a los que había cuidado al parecer en ese momento me convertí en un fenómeno viral con colas para ver mis fotografías con copias pagadas a precio de oro pero yo solamente había dicho a los niños que cuide que fotografiaba los momentos de su eternidad para que no se perdieran vivían me ayer fue la niñera fotógrafa dicen que una de las mejores miradas tras una cámara del siglo XX una mujer atrevida y peculiar que vestía con grandes gabardinas camisas masculinas dicen de ella que la fotografía era su manera de relacionarse con los demás pero nunca mostró su obra ni tan siquiera sus más allegados dicen también que dedicarse a ser niñera no era algo aleatorio que era su manera de poder estar en todos los ambientes posibles de Chicago además de ser una manera de tener tiempo libre real sin ocuparse siquiera de una casa ahora su obras en la disputan en instituciones y museos mientras siguen escuchándose teorías sobre la posible falsedad de esta historia y que se trate de una operación de marketing mientras lo debatimos disfrutemos de las fotos de vivía Omeyer la llamada de la historia de esta madrugada