"El PP no tenía ninguna voluntad de alcanzar un pacto educativo"

Voz 1727 00:00 Paco García es portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública buenos días

Voz 1 00:04 buenos días no escucha muchas Familia

Voz 1727 00:06 esa esta ahora qué consecuencias concretas practicas tiene la ausencia del pacto educativo

Voz 1 00:12 bueno de momento que el anuncio de la ley educativa seguirán que no falte próxima donde que eso pueda cambiar no tanto aquellos aspectos negativos de la luz dos itinerarios agregadores aquellos aspectos relativos de las políticas educativas del Partido Popular da falta dinero la falta de financiación los recortes en educación seguirán vigentes y con ellos las consecuencias vetas menos ayudas para los andando objetividad más dificultades no ser redacción

Voz 1727 00:41 hablando de dinero los presupuestos para este año que todavía no han aprobado pero que están ya en el Congreso eh sitúan la inversión pública en el tres con ocho por ciento para la educación la media europea según Eurostat está en el cinco coma uno por ciento ustedes entendieron que el PSOE y Unidos Podemos se levantaran de la mesa de negociación al ver que el Gobierno se negaba a comprometer una inversión equivalente al cinco por ciento levantarse de la mesa es la solución

Voz 1 01:08 bueno es la solución porque el Partido Popular parece que no tenía ninguna voluntad de buscar un acuerdo nosotros siempre dijimos que la condición previa para que un acuerdo educativo tuviera viral credibilidad era un compromiso de inversión con compromiso de recuperando niveles de inversión anteriores a la crisis que la en el cinco por ciento del producto interior bruto en una legislatura el Partido Popular hizo una propuesta Moon cicatera sólo se recuperaba más unidos la mi padre lo perdido hacía prácticamente en legislaturas en siete años lo cual coloca a nuestro país sería colocando a nuestro país en el furgón de cola de los países de la OCDE o de la Unión Europea cuanto inversión educativa yo creo que no se puede pactar seguirá en el furgón de cola haremos inversión educativa anterior las tasas más altas junto jugadores estén casi ayudan a pensar las tasas de abandono educativo más altas tener itinerarios selectivos historiadores no hacer de la educación una política de Estado lo que no era un horizonte para el Pacto por eso la prueba del nueve de enero el Gobierno mi llegar a un pacto educativo era el que madre e inversión educativa y ahí al sino algún tipo lateros el problema no sólo es que no ofrecerá al recuperar recuperarlo perdidos que los presupuestos del dos mil dieciocho el proyecto de Presupuestos suponer seguir reduciendo la inversión educativa medirán porcentaje del PIB alejarnos de una mayoría de los países de nuestro entorno y devolver la inversión educativa nuestro país a los niveles de dos años ochenta del siglo pasado

Voz 1727 02:33 yo repito la cifra nuestra inversión está en el tres con mucho la media europea según Eurostat en el cinco coma uno por ciento Paco García no se vaya que quiero escucha su opinión sobre otro asunto que no tiene que ver con la convocatoria de hoy pero que va a llegar al Congreso sobre el paso que va a dar Ciudadanos el partido de Rivera lleva hoy al pleno de la Cámara su proposición no de ley pidiendo al Gobierno que implante ya el conocido como MIR educativo que los profesores tengan que aprobar un examen nacional después de aprobar el grado universitario y que después de ese examen tengan que superar otros dos o tres años de formación específica Óscar García

Voz 1645 03:12 buenos días Ciudadanos quiere forzar al Gobierno para que cumpla con esta que es una de las medidas incluidas en el pacto de investidura exige que el curso que viene implante ya el MIR educativo sería algo así como el sistema aplicado a los médicos los docentes una vez terminada la carrera se deberán presentar a un examen nacional con esa nota los maestros los profesores también los orientadores educativos podrán elegir por un lado un máster de un año y por otro un centro escolar donde durante tres más harán prácticas remuneradas con un tutor ya profesional de momento Ciudadanos no ha especificado cuánto cobrarían los MIR de la educación lo que sí quiere el partido de Rivera es que el Ejecutivo desarrolle la legislación necesaria en los seis próximos meses pero para pero antes deberá pasar el visto bueno del pleno del Congreso el PP que todavía no tiene decidido el sentido de su voto ya dice que ve con buenos ojos la medida el PSOE que de momento no ha desvelado su postura defiende su propio modelo de MIR educativo Unidos Podemos si PNV ya anuncian el voto en contra los primeros porque dicen que crea profesores locos y los segundos argumentando que es un sistema centralista que deriva en un cuerpo nacional único docente

Voz 1727 04:17 pues Luis Garicano responsable económico de Ciudadanos buenos días no creen ustedes que hay que elevar el nivel de formación de los profesores en España

Voz 2 04:27 te queremos absolutamente a asegurar que que la formación los profesores es la es la es la adecuada para padres

Voz 1 04:36 me para nuestras necesidades y como han muchísima

Voz 2 04:38 otras áreas en nuestro sistema formativo es que forman los profesores enfatizan los los contenidos teóricos y no la formación fomento organización y con y con alguien de apoyo que que lo explique a unos lo que está haciendo viene lo que está haciendo mal yo creo que eso es es lo mismo que que pasa por ejemplo con los médicos que que hay una formación más allá de lo que se crió en la carrera imagínense un neurocirujano que le operará uno sin sin haber tenido practicas no siempre

Voz 1727 05:05 cuando se dio

Voz 2 05:07 ahora no son son tareas en las que es muy importante la formación requiere un sistema castizas como como Dir el docente Interno Residente

Voz 1727 05:18 este mide educativo lo tendrían que superar todos los docentes imagino vayan a trabajar en la público en la privada no

Voz 2 05:23 correcto o en cualquiera de los tres digamos suele comentar concertada o privada sería necesario tener esa cosita que formación específica

Voz 1727 05:31 a recibirían los aspirantes a maestros y profesores que formación que ahora no estén recibiendo sólo la práctica

Voz 2 05:37 bueno habría habría una una un primero abrieron exámenes que esos que sería más amplio que permitiría entrar desde desde más y más posibles informaciones previas más posibles grados luego después examen de acceso que tendrían número de plazas igual a las plazas existentes con lo cual no habría estos problemas que ahora de desempleo en el sistema de acceso tendrían una formación teórico práctica en el que alguien de tres años de de practican su saque es es que ese es el componente más importante yo creo que uno es muy importante las contra una cosa que que es inusual no que un un una unión y a lo mejor en toda su carrera en treinta años de saberlo no hay nadie que yo diga lo que está haciendo bien lo que está haciendo mal yo soy profesor no ya a pasa oye hay un niño estuviera ha querido hablar hubo mucho ha querido hablar y que no no es que hablando porque estas fijando no tienes que fija el derecho tienes que mirar qué le pasa hecho eso eso alguien tiene que a lo mejor lo hace mal toda su carrera y nadie se lo explica no hay otros estoy si usted hace hoy en una entrevista que no sabe bien algo así alguien dice oye que senderista uno se da cuenta alguien se lo comenta en la que no habla nadie Le da uno explicación aún una monitorización mismo veo que está pasando y uno no sabes lo que está haciendo más

Voz 1727 06:52 Luis Garicano este sistema que proponen ustedes implica aumentar en dos o tres años la formación de los profesores cobrando cuánto costaría eso bueno

Voz 2 07:00 a veces es lo contrario de lo que se ha dicho sistema locos no es un sistema que que tiene un coste mayor como siempre es incrementar la formación porque ahí hay que nombrar tutores hay que formar tutores todos estos tienen que estar certificados etcétera con con los centros que que puedan impartir este vivir no van a ser todos esos los aspectos concretos tiene un coste sin sin ninguna duda

Voz 1727 07:25 cuánto cuánto luthier me imagino que lo tienen cuantificado

Voz 2 07:30 un Estado estar perfectamente asumible dentro del del presupuestos no es no es un coste excesivo

Voz 1727 07:37 dentro del tres coma ocho por ciento que va a invertir el presupuesto de este año Educación

Voz 2 07:42 nosotros estamos absolutamente a favor de subir la inversión en educación pensamos es que se tenga que subir sin mejorar el sistema son hay que cambiar el sistema y mejorar el sistema adoré incrementar su caída eso sí tiene un coste no hay mejor inversión para España que tiene duración sin ninguna duda

Voz 1727 08:02 perdóneme que insista pero no tienen cuantificado el coste concreto de la medida que hoy llevan en el Congreso

Voz 3 08:08 el el coste de mi sistema del MIR educativo

Voz 2 08:11 la mente absolutamente vamos

Voz 3 08:14 sí sin ninguna duda

Voz 1727 08:16 Paco García portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública que le parecía esta propuesta de Ciudadanos de implantar un MIR educativo de ayudar a la formación del docente con un periodo en el que cobra pero se sigue formando

Voz 2 08:30 bueno primero valdría que es letal

Voz 1 08:31 todas estas cuestiones que que no se hayan aclarado ahora mismo las preguntas que se han hecho no pero yo quiero decir que me parece que estamos hablando en ninguna parte por lo tanto estamos teniendo en debate de contextualizar el debate sobre la formación inicial del profesorado que es un debate necesario y que probablemente haya que reforzar la fase de practican la inmersión del profesor en el sistema educativo a de una fase de prácticas eso se puede discutir pero habría que hablar de más cosas porque la formación inicial del profesorado debe ser coherente con el modelo de ingreso en la profesión y éste a su vez debe ser coherente con un modelo de carrera profesional del profesorado que habría que revisar para definir el perfil del profesor del siglo XXI todo eso nosotros reclamamos que sea un estatuto docente hay que negociar hay que hablar de un estatuto de gente que regule todas esas cuestiones ir dentro de la profesión docente en la formación inicial es sólo una parte de un todo por lo tanto hablar de la parte sin tener la perspectiva del todo bueno parece que no puede llevar a en final a posiciones difíciles no ha aquí que quizá no estén bossa con el con el diagnóstico ni con lo que hay que poner en marcha y por último yo creo que para hablar del proceso clado habría que hablar también con los representantes del profesorado reformar de la profesión docente es el hablar con los profesores pues es una especie de ejemplo de despotismo ilustrado evidentemente no sólo con el profesorado es un debate que interesa al conjunto de la sociedad ellos no aspiro a que son los que no se muchas dos profesoras pero obviamente también

Voz 1727 10:01 Garicano

Voz 2 10:03 sí absolutamente hablamos hemos hablado seguiremos hablando con los profesores y el sistema está completamente pensados es evidente coste es totalmente asumible ningún caso serían más del cero uno por ciento del PIB son son cosas que perfectamente se puede permitir el sistema está está totalmente pensado

Voz 1727 10:22 el gran lo que decía Paco García es es una parte habría que estudiar un todo yo presumo que todo en el estatuto del docente ahí se pueden sentar hablar unos y otros no

Voz 2 10:31 hombre absolutamente estamos a favor completamente de de hacer una reforma de arriba abajo en los temas educativos tenemos el mayor abandono escolar de Europa tenemos problemas muy serios en la formación de nuestros y de nuestros estudiantes idea de nuestros admite nuestros en muchas áreas de formación secundaria universitarios usted parar in queremos reformar esta efectivos de arriba abajo saqué totalmente de acuerdo es Messi Luis Garicano responsable con

Voz 1727 11:00 Nico de ciudadanos gracias muchísimas gracias buenos días Paco García es portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública que hoy vuelve a la calle y convoca manifestaciones en una treintena de ciudades españolas gracias buenos días