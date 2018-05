Cuando Garrido mandó atacar al Gobierno

Voz 1389

00:26

sí fíjate en la posición en la que queda Ciudadanos la desventaja que tiene ser de este partido Madrid no pegas ojo por las noches deseando que su adversario no tenga ningún escándalo público Stone que en que otra situación se puede producir en realidad es peor que eso no pegar ojo pensando que los últimos veinte años tú adversario no haya cometido ningún error ni haya tenido tampoco ningún escándalo relacionado con la corrupción porque eso te va a salpicar a ti qué clase de oposición puede ser esa cuando deseas lo mejor a la persona que pasa a la presidencia de la Comunidad esto ocurre en en partidos como el PP y en comunidades como ésta como Madrid porque cuando la corrupción es sistémica hay más posibilidades de que los escándalos lleguen desde el pasado que que aparezcan en el futuro por eso eh a mí el trabajo político de Ciudadanos se me parece al mismo que tiene Sanitas en el Real Madrid y con pruebas si tiene secuelas de lesiones anteriores los fichajes no les da el visto bueno luego los pasan lo que ocurra ya en el campo es cosa de desde luego tienen que vigilar un poco es hoy tú decías al nuevo presidente te sonaba pues en mi abuela siempre dice decía me quiere sonar no yo tengo dos virtudes que creo que son las mismas que es el que escribo muy rápido y tengo bastante buena memoria no está mal no sé si tú te acuerdas de una manifestación que hubo en enero de dos mil cinco fíjate hasta dónde me voy por la memoria y la dignidad y la justicia con las víctimas del terrorismo era un momento en que la gente está muy caldeado contra José Luis Rodríguez Zapatero IM dice Ángel Garrido que entonces era concejal envió una carta a la militancia de su partido pidiendo expresamente que se atacase en esa manifestación contra ETA al Gobierno del PSOE e la manifestación a la recordarás porque acabó como Rosario de la Aurora José Bono le pegaron con un palo en la cabeza me acuerdo perfectamente a los pocos a Bono y a los ecosocialistas de renombre que asistieron el les llamaron y les cantaron asesinos defensores de maricones porque estaba además aprobando la ley del matrimonio homosexual el día después el concejal Garrido dijo que Bono había fingido la agresión que el delegado del Gobierno socialista ministro de Interior entonces José Antonio Alonso eran neofascistas que este último acabaría dimitiendo o en la cárcel bueno fue tal escándalo que el propio partido el Partido Popular dijo que esas declaraciones eran inadmisibles eran una locura esto con ser una miseria no es un asunto desde luego de corrupción pero ya empieza a pensar que sueño de Ciudadanos es un partido de gente del PP desvinculada completamente del PP en otro partido que vendría a ser entiende es ahora el acto fallido de Ángel Fuentes no entiendo perfectamente a esta mañana un beso hasta avanzado